Zoho Workplace vs. Google Workspace : Comment choisir la meilleure solution

Vous avez devant vous deux onglets de navigateur dont vous évaluez soigneusement le contenu - l'un pour Zoho Workplace et l'autre pour les environnements travail de Google - et vous vous demandez pourquoi il est si difficile d'en fermer un.

À faire pour savoir lequel des deux onglets est le plus utile à votre entreprise outil de télétravail pour mettre l'épingle ?

Il vous suffit d'envoyer des e-mails, de partager des documents et d'assurer une communication claire et ininterrompue avec votre équipe. Bienvenue dans le dilemme moderne qui consiste à choisir entre deux outils de productivité aussi bons l'un que l'autre.

Choisir le bon outil pour votre entreprise, c'est comme essayer de choisir entre le café et le thé - vous voulez probablement les deux, mais vous ne pouvez en choisir qu'un seul pour l'instant. À faire ? Voyons ce qu'il en est.

Qu'est-ce que Zoho Workplace ?

via Zoho Zoho Workplace est une suite intégrée d'outils bureautiques conçue pour aider les entreprises à gérer plus efficacement leurs tâches quotidiennes. De gestion des e-mails au traitement de texte, au stockage de fichiers et à la collaboration d'équipe, Zoho Workplace combine plusieurs applications pour offrir une expérience de travail transparente.

Il est apprécié pour sa flexibilité, son prix abordable et sa capacité à s'intégrer à d'autres applications Zoho, ce qui en fait un strong contender pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d'une solution tout-en-un.

Fonctionnalités de Zoho Workplace

Zoho Workplace offre une variété d'outils pour aider les équipes à collaborer, à communiquer et à achever les tâches efficacement. Voici un bref aperçu de certaines de ses fonctionnalités les plus importantes.

Fonctionnalité #1 : Zoho Mail

Il s'agit d'un service d'hébergement d'e-mails sécurisé et gratuit. Le plus intéressant ? Il propose un hébergement d'e-mails avec domaine personnalisé pour que votre équipe puisse bénéficier d'adresses e-mail professionnelles.

Il offre des fonctionnalités telles que le rappel d'e-mail, l'accès hors ligne et le chat intégré pour les discussions d'équipe.

Fonctionnalité #2 : Zoho Writer

Zoho Writer est l'application de traitement de texte de Zoho qui permet la collaboration de documents en temps réel

Qu'il s'agisse de rédiger des rapports, de créer des propositions ou de faire du remue-méninges, Zoho Writer vous permet de partager facilement des documents, de suivre les modifications et de laisser des commentaires aux membres de l'équipe, le tout dans une interface conviviale.

Fonctionnalité #3 : Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive est le classeur numérique de votre équipe. Il s'agit d'un service de stockage cloud qui offre des fonctionnalités de collaboration et de gestion de fichiers en temps réel. Vous pouvez organiser les fichiers en dossiers, contrôler les niveaux d'accès pour les différents membres de l'équipe et même travailler hors ligne.

Prix de Zoho Workplace

Standard: 3 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

3 $/utilisateur par mois (facturé annuellement) Professionnel: $6/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Qu'est-ce que l'environnement de travail Google ?

via Environnement de travail de Google Google Workspace (anciennement connu sous le nom de G Suite) est la suite d'outils de productivité et de collaboration basés sur le cloud de Google. Elle comprend toutes les applications familières de Google Workspace telles que Gmail, Google Agenda, Docs, Drive, Google Slides et Sheets, conçues pour aider les équipes à collaborer en temps réel à partir de n'importe quel appareil.

L'environnement de travail de Google est connu pour son interface utilisateur intuitive, l'intégration de ses applications et ses capacités de stockage cloud.

Les fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

À l'instar de Zoho Workplace, les services Google s'accompagnent d'outils de collaboration et de productivité.

Voici un bref aperçu de quelques-unes de ses fonctionnalités les plus remarquables :

Fonctionnalité n°1 : Gmail for Business

via Google Avec l'environnement de travail Google, vous bénéficiez d'un hébergement professionnel d'e-mails avec votre nom de domaine. Les filtres anti-spam performants de Gmail, ses fonctionnalités hors ligne et son intégration transparente avec d'autres applications Google en font un outil indispensable pour les entreprises.

Fonctionnalité n° 2 : Google Docs

via Assistance Google Google Docs permet aux équipes de créer, de partager et de modifier des documents et des collaborer en temps réel . Ses outils de collaboration intuitifs, tels que les commentaires et le suivi des modifications, en font un outil essentiel pour les entreprises qui accordent une grande valeur au travail d'équipe et à la transparence.

Fonctionnalité n° 3 : Google Drive

via Environnement de travail de Google Google Drive est un service de stockage cloud qui vous permet de stocker, d'organiser et de partager des fichiers. Avec des fonctionnalités de recherche robustes (grâce à l'IA de Google), des permissions de partage et des options de stockage massives, Google Drive est bien pour les entreprises qui donnent la priorité à la collaboration et à l'accès facile aux fichiers.

Prix de l'environnement de travail Google

Business Starter: 7,00 $ par utilisateur et par mois

7,00 $ par utilisateur et par mois Business Standard: $14/utilisateur par mois

$14/utilisateur par mois Business Plus: $22/utilisateur par mois

Zoho Workplace vs. Google Workspace : Comparaison des fonctionnalités

En matière de suites de productivité, Zoho Workplace et Google Workspace offrent tous deux un ensemble de paramètres avancés. Mais à quoi se comparent-elles ?

zoho Workplace Zoho Workplace Google Workspace Zoho Workplace Google Workspace Zoho Workplace Google Workspace Zoho Workplace Google Workspace Zoho Workplace **Google Workspace Hébergement d'e-mails - Domaine personnalisé, filtres anti-spam, fonctionnalités hors ligne - Domaine personnalisé, filtres anti-spam de premier plan, meilleures fonctionnalités hors ligne, adoption plus large Collaboration documentaire Collaboration en temps réel, signature électronique intégrée Collaboration en temps réel, interface plus intuitive, utilisation plus large Stockage cloud Fonctionnalités de collaboration et de gestion Fonctions de recherche puissantes, intégration avec d'autres applications Google, stockage massif

Voyons cela en détail :

Fonctionnalité #1 : Hébergement d'e-mails

Zoho Mail et Gmail for Business proposent tous deux l'hébergement d'e-mails dans des domaines personnalisés. Cependant, Gmail a l'avantage ici, principalement en raison de ses filtres anti-spam leaders sur le marché, de ses meilleures capacités hors ligne et d'une assistance technique globalement supérieure. De plus, Gmail est déjà largement adopté, ce qui signifie que les employés n'auront probablement pas besoin de beaucoup de formation pour se familiariser avec l'outil.

🏆Gagnant: Google

Fonctionnalité #2 : Gestion de documents et collaboration

Zoho Writer et Google Docs offrent tous deux d'excellentes fonctionnalités de collaboration en temps réel.

Cependant, Google Docs a un avantage en raison de son interface plus intuitive et de son utilisation plus répandue. Il est souvent plus facile de partager Google Docs car plus d'utilisateurs le connaissent. Néanmoins, Zoho Writer offre des outils puissants tels qu'une fonctionnalité de signature électronique intégrée, ce qui lui donne un léger avantage dans des cas d'utilisation spécifiques.

🏆Gagnant : Match nul entre Zoho Writer et Google Docs

Fonctionnalité #3 : Stockage cloud

Grâce à l'IA de Google, les capacités de recherche de Google Drive sont inégalées. Alors que Zoho WorkDrive offre de solides fonctionnalités de collaboration et de gestion, l'intégration de Google Drive avec d'autres applications Google et ses capacités de stockage massives le rendent plus attrayant pour les entreprises ayant des besoins importants en matière de partage de fichiers

🏆Winner: Google

Comparaison des prix entre Zoho Workplace et Google Workspace

Voici un aperçu détaillé des fonctionnalités offertes par ces deux combinaisons de travail sous différentes catégories de prix :

zoho Workplace Standard (Facturation annuelle) Zoho Workplace Professional (Facturation annuelle) Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Plus Plus Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Plus Coût : 3 $/utilisateur par mois, 6 $/utilisateur par mois, 7,20 $/utilisateur par mois, 14,40 $/utilisateur par mois, 21,60 $/utilisateur par mois Stockage d'e-mails - 30 Go - 100 Go - 30 Go - 2 To - 5 To Stockage cloud 10 GB 100 GB 30 GB 2 TB par utilisateur 5 TB par utilisateur Vidéoconférence 100 participants 250 participants 100 participants 150 participants 500 participants Domaines personnalisés Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Applications mobiles Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Outils de collaboration Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, etc. Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, etc. Google Docs, Sheets, Slides, Chat Google Docs, Sheets, Slides, Chat Google Docs, Sheets, Slides, Chat Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, etc Contrôle administrateur - basique - avancé (avec journaux d'audit, paramètres avancés) - basique - avancé - avancé Sécurité - 2FA, chiffrement des données - 2FA, chiffrement des données, contrôle administrateur avancé - 2FA, chiffrement des données - 2FA, coffre-fort, chiffrement des données - 2FA, coffre-fort, chiffrement des données - 2FA, coffre-fort, chiffrement des données - 2FA, coffre-fort, chiffrement des données - 2FA, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort, coffre-fort.. Assistance - Assistance de base - Assistance prioritaire - Assistance standard - Assistance améliorée - Assistance premium - Assistance de base - Assistance améliorée - Assistance améliorée

Zoho Workplace vs. Google Workspace sur Reddit

Lorsqu'il s'agit d'opinions réelles, Reddit est l'endroit par excellence pour obtenir des commentaires honnêtes.

Nous nous sommes rendus sur la plateforme pour connaître l'avis des internautes sur le débat Zoho Workplace vs. Google Workspace ; un utilisateur anonyme semble avoir sentiments mitigés à l'égard des deux plates-formes :

Ma suggestion serait d'examiner ce qui est important pour votre entreprise... Les deux plateformes sont raisonnablement simples à utiliser. Ce sont les fonctionnalités dont vous avez besoin qui définiront, quelle plateforme les offre et le prix que vous êtes prêt à payer. Les deux plateformes sont raisonnablement simples à utiliser. Ce sont les fonctionnalités dont vous avez besoin qui détermineront la plateforme qui les offre et le prix que vous êtes prêt à payer Un autre utilisateur souligne comment les cas d'utilisation et les exigences individuelles affecteront la plateforme qui fonctionne le mieux pour vous :

J'utilise les environnements de travail de Google pour toutes mes entreprises. Il y a une tonne d'intégrations disponibles. _À la fin, cependant, cela va dépendre de vos cas d'utilisation. Je gère une tonne de données dans Google Sheets et je les ai facilement transformées en application mobile pour y accéder (pensez au CRM, à la gestion des commandes, etc.) à l'aide d'AppSheet De l'autre côté, j'utilise beaucoup d'outils et de systèmes no-code (pour le développement de sites web, de portails clients, etc). La plupart d'entre eux ont des intégrations avec Google Sheets _mais pas Excel.

Rencontre avec ClickUp - la meilleure alternative à Zoho Workplace et Google environnements de travail

Si Zoho Workplace et Google Workspace ne vous conviennent pas, il est peut-être temps d'envisager de les remplacer par ClickUp une alternative polyvalente : présenter ClickUp .

_Je gère de nombreux projets en interne et en externe, ainsi que ma vie personnelle. ClickUp me permet de gérer tous ces domaines avec des utilisations et des besoins différents, de manière isolée et dans l'ensemble de l'environnement de travail, en fonction de mes centres d'intérêt. Il offre une très grande flexibilité

Dylan Halliday, titre de consultation chez Big Leap Real Estate Services

Connu avant tout comme un outil de gestion de projet, ClickUp est une solution unique pour les équipes qui cherchent à combiner la communication, la gestion des tâches et le partage des connaissances en une seule plateforme puissante.

ClickUp's One Up #1 : Discussions, e-mails et réunions

ClickUp permet aux équipes de discuter en temps réel, d'attribuer des commentaires directement aux tâches, d'envoyer des e-mails et même d'organiser des réunions réunions en ligne -le tout sans quitter la plateforme. Ce niveau d'intégration permet de gagner du temps et de stimuler la productivité.

Communiquez avec votre équipe en temps réel avec ClickUp Chat ClickUp Chat fournit un système de communication plus intégré que Google Workspace ou Zoho Workspace en combinant discussion et gestion des tâches en une seule plateforme.

Il vous permet de transformer les messages en tâches d'un simple clic, en veillant à ce que le contexte reste connecté entre les tâches, les documents et les discussions. Cette intégration transparente entre la messagerie et le travail stimule la productivité en gardant tout au même endroit, ce qui réduit la nécessité de basculer entre plusieurs outils.

Vous pouvez encore améliorer la collaboration entre les équipes en utilisant les outils suivants L'e-mail dans ClickUp. Il permet aux équipes d'envoyer et de suivre les e-mails directement dans les tâches, en veillant à ce que toute la correspondance soit organisée en un seul endroit.

Organisez des réunions depuis votre environnement de travail avec ClickUp Meetings

En attendant, Réunions ClickUp intègre les discussions avec les tâches, les documents et la gestion de projet, ce qui permet aux équipes de collaborer et de prendre des étapes concrètes immédiatement pendant les réunions.

L'utilisation de ClickUp Clips au sein de la plateforme offre également une solution plus intégrée et plus polyvalente de alternative à Zoho Workplace et aux environnements de travail de Google. ClickUp permet aux utilisateurs d'enregistrer des clips d'écran, de les transcrire avec ClickUp Brain et de les partager ou de les intégrer facilement.

ClickUp's One Up #2 : Gestion de projet et gestion des tâches

Que vous gériez un projet complexe ou des tâches quotidiennes, Tâches ClickUp vous permet de définir des priorités, de suivre le temps et de visualiser la progression.

Définissez des priorités de tâches personnalisées avec ClickUp Tasks

Voici comment cela peut vous aider :

**Champs personnalisés : ajoutez des liens, des relations, des fichiers et bien plus encore aux tâches, en fournissant tout le contexte nécessaire en un seul endroit

Dépendances des tâches: Lier les tâches liées pour comprendre comment elles s'influencent mutuellement et éviter les goulots d'étranglement

Lier les tâches liées pour comprendre comment elles s'influencent mutuellement et éviter les goulots d'étranglement Paramètres de priorité: Définissez des niveaux de priorité, de faible à urgent, pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus

Définissez des niveaux de priorité, de faible à urgent, pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus Statuts personnalisés: Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés qui s'adaptent à votre flux de travail

Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés qui s'adaptent à votre flux de travail Listes multiples: Ajoutez des tâches à plusieurs listes pour une meilleure organisation et une gestion transversale du travail

Ajoutez des tâches à plusieurs listes pour une meilleure organisation et une gestion transversale du travail Types de tâches: Gérez différents types de travail avec des types de tâches adaptés à votre équipe

Ce n'est pas tout. La gestion de projet de ClickUp offre un niveau de personnalisation plus élevé que la fonction de gestion de projet de Gestion de projet Google ou Zoho.

Gestion de projet ClickUp

Gérez vos projets avec de multiples fonctionnalités en un seul endroit avec ClickUp Project Management

Voici quelques-unes des fonctionnalités qu'il propose :

Vues multiples: Organisez les projets en différentes vues, telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des diagrammes de Gantt, pour visualiser la progression et identifier les goulots d'étranglement

Organisez les projets en différentes vues, telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des diagrammes de Gantt, pour visualiser la progression et identifier les goulots d'étranglement Outils de collaboration: Facilitez le travail d'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires,ClickUp @mentionsle partage de fichiers et la collaboration en temps réel

Facilitez le travail d'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires,ClickUp @mentionsle partage de fichiers et la collaboration en temps réel Espaces de travail personnalisés: Créez des environnements de travail personnalisés en fonction des besoins et des préférences de votre équipe

Créez des environnements de travail personnalisés en fonction des besoins et des préférences de votre équipe Intégrations: Connectez ClickUp avec d'autres outils populaires tels que Google Drive slack et Zoom pour une intégration transparente du flux de travail

Connectez ClickUp avec d'autres outils populaires tels que Google Drive slack et Zoom pour une intégration transparente du flux de travail Rapports et analyses: Générer des rapports détaillés et des analyses pour suivre les performances du projet, identifier les tendances et prendre des décisions fondées sur des données

En outre, Calendrier ClickUp vous permet de planifier, de programmer et de gérer efficacement votre temps et vos ressources.

Visualisez les projets et les tâches et restez dans les temps avec ClickUp Calendars

Voici quelques fonctionnalités clés :

Visualiser les échéanciers des projets: Voir clairement les échéanciers des projets, les dates limites et les dépendances dans un affichage de calendrier

Voir clairement les échéanciers des projets, les dates limites et les dépendances dans un affichage de calendrier Planification des réunions: Coordonnez les réunions et les évènements directement dans le Calendrier, éliminant ainsi le besoin d'outils de planification externes

Coordonnez les réunions et les évènements directement dans le Calendrier, éliminant ainsi le besoin d'outils de planification externes Gestion des fuseaux horaires: Tenir compte des différents fuseaux horaires lors de la planification de réunions et d'évènements

Tenir compte des différents fuseaux horaires lors de la planification de réunions et d'évènements Rappels et notifications: Recevez des rappels en temps voulu pour les échéances et les évènements à venir

ClickUp's One Up #3 : Gestion efficace des connaissances

ClickUp offre une approche structurée et efficace de la gestion des connaissances grâce à son système de documents et de hiérarchie, permettant aux utilisateurs d'organiser, de partager et de mettre à jour facilement la documentation au sein des équipes. ClickUp Documents offre des dispositions personnalisables, une collaboration en temps réel et une intégration transparente dans les tâches, ce qui facilite la connexion des documents aux flux de travail.

Organisez tous vos documents et wikis en un seul endroit avec ClickUp Docs

ClickUp Docs vous permet de :

Créer et organiser des documents : Créer et gérer facilement différents types de documents, notamment des notes, des articles et des rapports

Créer et gérer facilement différents types de documents, notamment des notes, des articles et des rapports Les fonctionnalités de collaboration: Collaborer avec les membres de l'équipe sur les documents, en partageant les commentaires, les suggestions et les changements

Collaborer avec les membres de l'équipe sur les documents, en partageant les commentaires, les suggestions et les changements Contrôle de version: Suivez les modifications apportées aux documents et revenez aux versions précédentes si nécessaire

Suivez les modifications apportées aux documents et revenez aux versions précédentes si nécessaire Liens entre les documents: Lier les documents aux tâches liées ou aux projets pour faciliter la référence et l'organisation

Lier les documents aux tâches liées ou aux projets pour faciliter la référence et l'organisation Recherche et filtrage: Trouvez rapidement des documents spécifiques grâce aux fonctions de recherche et de filtrage

Les Hiérarchie du projet ClickUp avec ses couches flexibles d'Espaces, de Dossiers et de Listes, assure une catégorisation simplifiée des connaissances, rendant la recherche d'information plus intuitive.

Catégorisez l'information de façon systématique avec ClickUp Project Hierarchy

Ce guide est un système structuré conçu pour vous aider à organiser et à gérer efficacement le travail au sein des équipes et des projets. Il se compose de cinq niveaux clés : Espace de travail, Espaces, Dossiers, Listes, Tâches et sous-tâches

Cette hiérarchie garantit que le travail est bien classé, ce qui facilite la navigation, l'attribution et le suivi des tâches. Elle contribue à la maintenance de la clarté entre les différents projets, améliorant ainsi la collaboration et la productivité de l'équipe.

En outre, ClickUp Brain , l'assistant IA de ClickUp, améliore la gestion des connaissances par l'automatisation de la génération de contenu, de résumés et d'aperçus, ce qui permet de gagner du temps sur les tâches répétitives. Cet assistant Collaboration IA donne à ClickUp un avantage sur Google et Zoho, qui s'appuient sur des outils d'automatisation de base sans la même profondeur d'IA basée sur les tâches.

Choisir la meilleure suite de productivité basée sur le cloud

Alors, quel outil est le mieux adapté à la productivité au bureau - Zoho Workplace ou Google Workspace ? La réponse dépend en grande partie des besoins de votre entreprise. Si vous êtes une petite entreprise à la recherche d'un prix abordable et d'intégrations robustes, Zoho Workplace pourrait être la meilleure option.

Si votre équipe apprécie une collaboration transparente, des environnements familiers et un vaste stockage cloud, Google Workspace pourrait être votre solution idéale.

Cependant, si vous voulez le meilleur des deux mondes, ClickUp pourrait être un choix plus judicieux. La plateforme va au-delà du simple partage de documents et de la communication.

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une flexibilité inégalée qui combine la gestion des tâches, la collaboration en temps réel et de puissantes fonctionnalités de communication dans un seul et même espace. Qu'il s'agisse d'attribuer des commentaires, de gérer des projets complexes ou de travailler sur des documents partagés, ClickUp intègre tout de manière transparente. Essayez ClickUp et découvrez ce qu'il peut faire pour vous !