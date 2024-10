10 Meilleures alternatives à ChatGPT pour le marketing en 2024

"L'IA arrive pour nos emplois !" Des déclarations comme celles-ci font encore les gros titres et ce, depuis l'arrivée de ChatGPT sur la scène.

Mais en tant que spécialiste du marketing, je ne comprends pas pourquoi on nous dit constamment que la technologie va achever de remplacer les humains. N'était-ce pas la même chose lorsque les ordinateurs ont été introduits sur le marché du travail ? Regardez où ils nous ont menés aujourd'hui !

Que vous aimiez ou détestiez l'intelligence artificielle (IA), une chose est sûre : il est impossible de l'ignorer. Les spécialistes du marketing doivent adopter les assistants IA ou les ChatGPT sous un formulaire ou un autre. Et plus vite nous l'adopterons, mieux nous pourrons l'utiliser.

Tout de même, le ChatGPT est-il la réponse à tout ce qui touche au marketing ? Probablement pas. Voici un aperçu des meilleures alternatives à ChatGPT, dont beaucoup offrent un traitement du langage naturel et une analyse des données beaucoup plus avancés que ChatGPT. C'est parti.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à ChatGPT pour le marketing ?

Avant même que ChatGPT est apparu, nous utilisions quotidiennement plusieurs outils de marketing.

Mais avec l'IA, l'automatisation et l'assistance sont passées à un autre niveau . Les outils IA nous aident souvent à créer du contenu, à l'optimiser ou même à automatiser certains de nos efforts marketing (par exemple, les outils de chatbot IA), ce qui permet aux humains de se concentrer sur les paris plus créatifs et stratégiques.

D'après mon expérience, ChatGPT offre quelques fonctionnalités puissantes mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit de l'outil de référence Outil d'IA pour le marketing . J'ai rencontré plusieurs alternatives qui donnent des résultats solides.

Ainsi, lors de l'évaluation de ChatGPT alternatives pour le marketing, tenez compte de facteurs tels que

Fonctionnalités de création de contenu : Adapté à la création d'articles de blog, à la rédaction d'un e-mail,la gestion des campagnes de marketinget bien d'autres choses encore

: Adapté à la création d'articles de blog, à la rédaction d'un e-mail,la gestion des campagnes de marketinget bien d'autres choses encore Génération d'images par l'IA : Offre de puissantes fonctionnalités de génération d'images qui sont facilement modifiables et améliorables. Puisque nous sommes maintenant en mesure de créer des images en utilisant seulement quelquesInvitations, instructions de l'IA, il s'agit là d'un critère crucial pour les spécialistes du marketing.

: Offre de puissantes fonctionnalités de génération d'images qui sont facilement modifiables et améliorables. Puisque nous sommes maintenant en mesure de créer des images en utilisant seulement quelquesInvitations, instructions de l'IA, il s'agit là d'un critère crucial pour les spécialistes du marketing. Capacités de traitement du langage naturel (NLP) : Comprend le langage humain et y répond de manière naturelle et dans le cadre d'une discussion

: Comprend le langage humain et y répond de manière naturelle et dans le cadre d'une discussion Information en temps réel : Traite le contenu en temps réel avec des informations actualisées

: Traite le contenu en temps réel avec des informations actualisées Intégration avec d'autres outils: S'intègre parfaitement aux outils et plateformes marketing existants, simplifiant ainsi le flux de travail marketing global

Les 10 meilleures alternatives à ChatGPT pour le marketing

J'ai passé d'innombrables heures à tester ces outils moi-même et à travailler avec des équipes pour voir quelles plateformes IA font véritablement la différence. Après avoir exploré plusieurs cas d'utilisation j'ai trouvé d'excellentes alternatives à ChatGPT. Donc, si vous cherchez les meilleures alternatives à ChatGPT pour le marketing, vous êtes au bon endroit.

Vous trouverez ci-dessous une liste de 10 outils alimentés par l'IA pour vos processus marketing, depuis la création de posts sur les médias sociaux jusqu'à la gestion de projet et l'optimisation du contenu.

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet et la collaboration marketing alimentées par l'IA)

créez des actifs marketing détaillés tels que des e-mails, des études de cas, des campagnes, des briefs, des blogs et plus encore à l'aide de ClickUp Brain_

Bien que ClickUp soit une plateforme de productivité et de gestion de projet tout-en-un, elle a construit de puissants modèles IA qui combinent tous vos wikis, tâches et informations marketing dans une plateforme transparente appelée ClickUp Brain .

Brain est un puissant chatbot IA qui va au-delà de la simple génération de contenu. Vous pouvez l'utiliser pour automatiser les flux de travail, créer du contenu marketing contextuel et.. rationaliser vos campagnes publicitaires en un seul endroit.

Que vous ayez besoin de rédiger un message rapide sur les médias sociaux , écrire des e-mails si vous avez besoin de plus d'informations sur votre entreprise, de créer du contenu de longue durée ou de collaborer avec votre équipe en temps réel, la suite d'outils de ClickUp est là pour vous aider. La meilleure partie de ClickUp est son offre dédiée aux spécialistes du marketing. Son outil tout-en-un ClickUp Marketing la plateforme ClickUp Marketing regroupe toutes vos activités de marketing dans un hub central. Cela permet à vos équipes marketing d'élaborer des campagnes, de concevoir des stratégies et utiliser IA pour votre marketing de contenu des efforts.

créer et gérer des automatisations basées sur des déclencheurs ou des actions à l'aide de ClickUp Automatisations_

En plus de la génération de contenu, utilisez les outils IA de ClickUp pour automatiser votre flux de travail marketing. Automatisations de ClickUp vous aide à utiliser le constructeur d'automatisation IA pour créer des déclencheurs ou des flux de travail basés sur des actions avec plus de 100+ modèles. Cela permet à vos équipes de suivre la progression, de déléguer le travail et de respecter le calendrier, tout en réduisant les processus manuels.

💡Pro Tip: Pour plus de détails sur l'utilisation de l'automatisation du marketing avec les outils robustes de ClickUp, consultez comment utiliser l'IA pour l'automatisation du marketing pour en savoir plus.

ClickUp Marketing Brief Template (Modèle de briefing de campagne marketing)

lancez facilement une campagne de marketing en utilisant le modèle de briefing de campagne de marketing ClickUp

Il comprend également des modèles prêts à l'emploi tels que le Modèle de dossier de campagne de marketing qui fournit un résumé clair de la campagne ou de la marque. Résultat : vous pouvez facilement définir les objectifs, les lignes directrices et les produits à livrer pour chaque étape du projet.

Simultanément, vous pouvez utiliser ClickUp Brain dans Docs et générer du contenu ou construire des informations pertinentes en gardant à l'esprit le briefing et les lignes directrices de la campagne. Ainsi, dans une comparaison directe clickUp se présente comme une alternative plus robuste à ChatGPT, en particulier pour les spécialistes du marketing, avec sa multitude d'outils de marketing de contenu et de modification en cours.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Copyediting: Mettez en évidence n'importe quelle partie de votre texte dans ClickUp Outils d'IA pour l'améliorer instantanément à l'aide de l'outil de modification en cours. Il vous aide à optimiser le contenu pour plus de clarté, à ajuster la longueur ou à simplifier votre message, le tout en quelques clics

Mettez en évidence n'importe quelle partie de votre texte dans ClickUp Outils d'IA pour l'améliorer instantanément à l'aide de l'outil de modification en cours. Il vous aide à optimiser le contenu pour plus de clarté, à ajuster la longueur ou à simplifier votre message, le tout en quelques clics Rédaction de contenu : Rédigez des e-mails, du contenu pour les médias sociaux ou des plans de blog en quelques secondes grâce à l'assistant de rédaction IA de ClickUp

: Rédigez des e-mails, du contenu pour les médias sociaux ou des plans de blog en quelques secondes grâce à l'assistant de rédaction IA de ClickUp Résumer des textes : résumez de longs e-mails ou documents en en tirant des informations clés grâce à l'outil de résumé IA de ClickUp. Il génère des aperçus concis et des étapes suivantes exploitables, aidant votre équipe à rester alignée sur la progression de la campagne et les prochains jalons

: résumez de longs e-mails ou documents en en tirant des informations clés grâce à l'outil de résumé IA de ClickUp. Il génère des aperçus concis et des étapes suivantes exploitables, aidant votre équipe à rester alignée sur la progression de la campagne et les prochains jalons Prompts : Utilisez les fonctionnalités d'IA générative pour de multiples activités marketing, telles que la suggestion de titres d'appel, de questions de sondage, la construction de stratégies pour les campagnes marketing, et plus encore. LesChatGPT Invitations pour le modèle de marketingqui contient plus de 600 invites, vous permet d'optimiser vos campagnes et de créer du contenu cible pour votre public

: Utilisez les fonctionnalités d'IA générative pour de multiples activités marketing, telles que la suggestion de titres d'appel, de questions de sondage, la construction de stratégies pour les campagnes marketing, et plus encore. LesChatGPT Invitations pour le modèle de marketingqui contient plus de 600 invites, vous permet d'optimiser vos campagnes et de créer du contenu cible pour votre public Intégrer avec d'autres outils: Connectez ClickUp avec des milliers d'outils marketing que vous utilisez déjà, des plateformes de planification des médias sociaux aux systèmes de gestion de contenu. Cela vous permet de créer, modifier et planifier votre contenu pour plusieurs canaux en utilisant votre stack technologique existant

Les limites de ClickUp

Il faut du temps pour explorer toutes les fonctionnalités, mais vous pouvez tirer parti de l'optionCentre d'aide ClickUp pour faciliter la courbe d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4000+ avis)

Lire la suite: Calendriers marketing , gestion de campagne et conception du forfait marketing sont inclus en tant que modèles marketing supplémentaires à considérer pour votre équipe dans ClickUp.

2. Copilot (Meilleure alternative gratuite de ChatGPT pour le marketing de contenu)

générer des images, du contenu et des stratégies de marketing avec_

le site web de l'entreprise est en anglais https://www.bing.com/chat le site web de l'entreprise est en anglais /%href/

Parmi les meilleures alternatives à ChatGPT, Copilote de Microsoft (anciennement connu sous le nom de Bing IA) fournit des résultats pertinents et actualisés. Il est facile d'accès et d'utilisation et est disponible au sein du moteur de recherche Microsoft Bing.

De nombreux spécialistes du marketing et gestionnaires de médias sociaux utilisent cet excellent outil d'IA gratuit, car il permet de générer des images et du contenu à l'aide de quelques invites seulement.

Ce qui distingue Copilot, c'est qu'il s'agit de la seule alternative gratuite de ChatGPT avec un accès à Internet, ce qui lui permet de tirer des données en temps réel directement du web. Cela aide lorsque vous avez besoin d'informations ou de statistiques précises pour votre contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Copilot

Il est intégré à l'écosystème Microsoft, ce qui le rend idéal pour le navigateur Microsoft Edge et les outils Microsoft Office en tant que l'une des meilleures alternatives gratuites de ChatGPT

Inclut le moteur DALLE-3 pour la génération d'images

Utile pour la création de contenu à travers de multiples formes, des blogs de marketing de contenu aux posts de médias sociaux

Limites du pilote

La qualité de la sortie varie en fonction de la complexité de la tâche

Nécessite un compte Microsoft pour bénéficier de toutes les fonctions

Si vous souhaitez que l'outil de génération d'images inclue du texte dans l'image, l'image générée peut ne pas contenir le texte exact ou est souvent mal orthographiée

Tarification pilote

Version gratuite incluse avec Microsoft

Évaluations et critiques de Copilot

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: NA

3. HubSpot Breeze IA (Meilleur pour l'automatisation du marketing)

Faites des automatisations de marketing de contenu sans souci avec

le site web de Hubpot est en anglais https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence breeze AI de HubSpot /%href/

Pour les marketeurs qui utilisent déjà le Hub commercial ou marketing de HubSpot pour leurs processus, L'IA Breeze de HubSpot est un assistant IA puissant qui pousse l'automatisation encore plus loin.

Avec cet outil d'assistant IA, vous automatisez tout, de la rédaction de contenu pour les e-mails et les blogs à l'analyse des interactions avec les clients. Il fonctionne efficacement avec votre CRM HubSpot et vos outils d'automatisation du marketing, car l'IA s'intègre aux flux de travail existants.

Le plus beau, c'est qu'il analyse les données et le comportement des clients, ce qui aide les spécialistes du marketing à créer des campagnes ciblées qui donnent de meilleurs résultats.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Breeze IA

Vous aide à générer du contenu pour des sections particulières de vos pages Web, à rédiger des blogs ou à reformuler du contenu existant

Utilise l'IA pour une meilleure connaissance de vos clients, ce qui vous permet de générer des leads via des campagnes marketing automatisées

Les fonctionnalités alimentées par l'IA dans le Hub commercial sont utilisées pour les prévisions commerciales prédictives, la génération de leads et la vente guidée

Automatiser les tâches répétitives pour gagner du temps et de l'efficacité

Limites de HubSpot Breeze IA

Limité à l'écosystème HubSpot, ce qui signifie que vous devez l'utiliser pour votre marketing afin d'utiliser la fonctionnalité IA de Hubspot Breeze

Assez cher par rapport à d'autres alternatives à ChatGPT

Tarification de HubSpot Breeze IA

Forfait Free

Plateforme client professionnelle : 1170 $/mois

: 1170 $/mois Plateforme client Enterprise : 4300 $/mois

G2: NA

NA Capterra: NA

4. Perplexité (Meilleure recherche utilisant la puissance de l'IA)

exploiter les fonctionnalités clés telles que la citation de la source sur_

la source de l'information est le site web de l'entreprise http://perplexity.ai la complexité de l'IA /%href/

le moteur de recherche de l'IA pour créer un contenu détaillé

Considéré par beaucoup comme la meilleure alternative à ChatGPT pour la recherche, Perplexité IA est unique dans ses fonctionnalités clés.

Conçu par Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho et Andy Konwinski, ce moteur de recherche IA peut accéder à GPT-4, Claude 3, Mistral Large et à son modèle expérimental interne LLM pour vous aider à obtenir des réponses plus précises et plus cohérentes.

Pour les spécialistes du marketing, cela signifie obtenir rapidement des idées de contenu, tirer des statistiques pertinentes, ou même créer du contenu court comme des posts sur les médias sociaux et des descriptions de produits. Les capacités de NLP, ou traitement du langage naturel, de Perplexity IA garantissent que le contenu est clair et facile à comprendre, ce qui est idéal pour rédiger des contenus qui résonnent avec votre public.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity

Excellent outil IA pour l'analyse de données, la recherche et l'approfondissement des recherches

Traitement avancé du langage naturel pour une génération de contenu précise

Découvre des sujets et des sous-sujets plus profonds, avec des citations fournies pour les informations générées, ce qui le distingue parmi les alternatives à ChatGPT

Les limites de la complexité

Le formulaire n'est pas aussi performant pour les contenus de longue durée que les autres solutions de ChatGPT

Il n'est pas multinodal comme Gemini, Copilot ou ChatGPT, ce qui signifie qu'il est excellent pour la recherche de contenu mais pas efficace pour la résolution de problèmes

Tarification de la complexité

Forfait Free

Pro: 20 $/mois

20 $/mois Entreprise Pro : 40 $/mois (jusqu'à 250 employés)

Cotes et évaluations de Perplexity

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: NA

5. Google Gemini (Meilleure alternative compacte de ChatGPT)

obtenez des stratégies de marketing SEO-friendly de la part de google GeminiGemini est l'assistant alimenté par l'IA de Google conçu pour exploiter la puissance du traitement du langage naturel et de l'IA générative pour de multiples cas d'utilisation.

Alors qu'il a d'abord été présenté comme Google Bard, maintenant, en tant que partie de l'écosystème Google IA, Gemini offre une solution intégrée pour créer un contenu personnalisé et adapté au référencement qui s'aligne sur la voix de votre marque.

L'outil est idéal pour les spécialistes du marketing qui s'appuient sur la suite d'outils de Google, tels que Google Analytics, Ads et Search Console. Gemini travaille également en toute transparence avec Google Sheets et d'autres outils de modification en cours, ce qui facilite la gestion des campagnes, l'analyse des données et l'ajustement des stratégies.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Doté de modèles de langage avancés qui vous aident à effectuer de multiples activités telles que la génération de texte, de code, d'images et d'audio

Possède de solides capacités de génération d'images pour créer des images basées sur l'IA à l'aide de quelques invitations simples

Adapte les modèles IA de Gemini à vos besoins et préférences spécifiques, ce qui vous permet de concevoir vos propres plateformes et outils basés sur l'IA en utilisant ce cadre comme modèle de base

Il a accès à Internet, ce qui lui permet de fournir des réponses actualisées et de générer du contenu qui tient compte des dernières informations disponibles en ligne

Les limites de Google Gemini

Principalement utile si vous utilisez déjà les services de Google pour vos besoins en marketing

Bien qu'il offre de meilleures réponses, plus contextuelles, que ChatGPT, il est sujet à la désinformation ou aux erreurs logiques, en particulier dans le forfait gratuit

Prix de Google Gemini

Version gratuite : $0

: $0 Gemini Business: 24 $/utilisateur facturés mensuellement

24 $/utilisateur facturés mensuellement Gemini Enterprise:36$/utilisateur facturé mensuellement

Évaluations et critiques de Google Gemini

G2: 4.4/5 (150+ reviews)

4.4/5 (150+ reviews) Capterra: NA

6. Jasper IA (Le meilleur pour une création de contenu rapide et précise)

Stimulez votre stratégie de marketing de contenu en rédigeant rapidement du contenu précis avec

le site Web de Jasper AI est un outil d'aide à la rédaction de contenu https://www.jasper.ai/ l'IA de Jasper /%href/

L'assistant de rédaction IA de référence pour les spécialistes du marketing, les gestionnaires de médias sociaux et les créateurs de contenu, Jasper est une puissante plateforme de création de contenu qui génère du contenu de haute qualité pour vos campagnes marketing.

Connu pour son interface conviviale et sa polyvalence, il dispose de capacités avancées d'apprentissage automatique conçues pour aider les spécialistes du marketing dans tous les domaines, de la rédaction de contenu, de billets de blog et d'articles aux posts sur les médias sociaux et aux textes publicitaires, tout en maintenant le contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Utilisez la fonctionnalité de marketing intégré alimentée par l'IA de Jasper pour optimiser vos campagnes marketing

Utilisez le puissant modèle IA pour créer du contenu, notamment pour la rédaction de textes, la rédaction de blogs, le contenu adapté au référencement, etc

Engagez vos audiences et construisez une solide stratégie de contenu alimentée par l'IA en réaffectant, en optimisant et en convertissant le contenu existant en différentes formes

Intégrez Jasper en toute sécurité dans votre pile technologique existante avec des fonctionnalités de sécurité intégrées pour garder vos données protégées

Les limites de Jasper IA

Jasper a une légère courbe d'apprentissage, en particulier pour quelqu'un qui débute dans l'IA générative

Vous devez obtenir la version Pro ou Business pour obtenir des fonctionnalités avancées telles que la génération d'images IA et les cours de modification

Il est coûteux pour les agences, car vous ne disposez que d'une voix de marque et d'actifs de connaissance limités avec les packages Creator et Pro

Tarifs de Jasper IA

Creator : 49 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 49 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Pro: 69 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

69 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Business : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1200+ avis)

4.7/5 (1200+ avis) Capterra: 4.8/5 (1800+ commentaires)

7. Claude (Meilleur pour un contenu de haute qualité et contextuel)

les avantages de l'utilisation de l'Internet je ne sais pas ce que je vais faire.. la fonctionnalité de la compréhension du contexte pour créer des blogs et des mémoires de haute qualité_ Claude est une excellente alternative à ChatGPT pour ceux qui veulent un grand modèle de langage (LLM) avancé avec de multiples cas d'utilisation. Cet outil IA avancé, développé par Anthropic, est conçu pour fournir un contenu nuancé et contextuellement pertinent.

Ce qui me plaît le plus dans cet outil, c'est sa capacité à comprendre les subtilités du langage, ce qui le rend idéal pour les spécialistes du marketing qui souhaitent créer des textes bien conçus qui trouvent un écho profond auprès de leur public. De plus, vous pouvez joindre des pièces, des PDF et d'autres documents, qu'il analyse pour produire du contenu marketing, notamment des directives de marque, du contenu long format, des posts sur les médias sociaux, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Créez des contenus de haute qualité, notamment des articles, des e-mails et des posts sur les médias sociaux, à l'aide d'invitations simples

Il excelle dans la rédaction nuancée et la compréhension contextuelle grâce à ses modèles linguistiques avancés, ce qui le rend idéal pour créer des contenus marketing qui intègrent efficacement le style et le ton de votre marque dans tous les documents collatéraux

L'un des meilleurs outils de génération de code qui existent pour vous aider à écrire des codes HTML ou CSS, à transformer des images en données JSON ou à déboguer un code complexe sans grande expertise technique

Claude Limites

Trouver les invitations correctes est légèrement difficile au début, contrairement à ChatGPT et à certaines autres alternatives

Peut nécessiter plus de saisie de la part de l'utilisateur pour obtenir les résultats souhaités par rapport aux outils établis

Prix Claude

Gratuit : 0

Pro : 20$/mois par personne

Teams : 25$/mois par personne

Enterprise : Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: NA

8. Frase (Le meilleur pour des aperçus détaillés du marketing de contenu)

concevoir et créer des dossiers et des articles axés sur la recherche à l'aide d'outils de recherche

le site web de l'entreprise est en anglais https://www.frase.io/ l'IA de Frase /%href/

tools (outils)

Il existe beaucoup d'outils IA pour l'optimisation du référencement, mais rien ne fait le travail aussi bien que ce simple outil appelé Frase . C'est un outil de rédaction alimenté par l'IA que vous pouvez utiliser pour la création de contenu long-form, la recherche de mots-clés et l'optimisation du référencement.

Grâce à ses capacités avancées de traitement du langage naturel, Frase étudie le contenu le plus performant dans votre niche et fournit des indications pour vous aider à rédiger des articles informatifs et adaptés au référencement.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Analysez les requêtes de recherche et créez du contenu IA axé sur la recherche à l'aide de ses outils de rédaction IA

Enregistrez et réutilisez des modèles pour créer des briefs, des invitations IA ou d'autres flux de travail répétitifs

Créez des briefs de contenu complets basés sur l'analyse des mots clés et optimisez pour les moteurs de recherche

Intégrations avec Google Docs et WordPress

Limites de la base de données

Frase peut être limité dans sa capacité à créer un contenu hautement créatif ou original

Requêtes de recherche forfaitaires limitées, même pour les forfaits payants, seule l'équipe bénéficie d'un nombre illimité de requêtes

Tarifs de Frase

Essai gratuit: $0

$0 Solo : 15$/mois

: 15$/mois Basic : 45$/mois

: 45$/mois Teams : 115 $/mois (jusqu'à 3 utilisateurs)

Frasez les évaluations et les critiques

G2: 4.8/5 (290+ commentaires)

4.8/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

9. Descript (Meilleur pour le marketing audio et vidéo)

générer et modifier des fichiers audio et vidéo instantanément sur_ il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion de l'information de l'entreprise Si vous pensez que ChatGPT travaille pour tous les cas d'utilisation, réfléchissez-y à deux fois ! Vous aidera-t-il à créer et modifier des contenus audio et vidéo ? Oui, bien sûr, Description le sera certainement !

L'une des meilleures alternatives à ChatGPT pour la génération de contenu vidéo et audio, Descript est utilisé pour les podcasts, les webinaires ou les campagnes de marketing vidéo. L'une de ses fonctionnalités remarquables est la possibilité d'éditer l'audio et la vidéo en modifiant simplement la transcription du texte, ce qui le rend incroyablement convivial.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Plate-forme de modification vidéo facile à utiliser qui vous permet de créer des clips, d'ajouter des sous-titres, d'améliorer le son, de monter des clips et de faire bien d'autres choses encore

Créez un narrateur ou une voix humaine réaliste à l'aide de la fonctionnalité de reconnaissance vocale IA

Transcrire du texte en audio qui peut être utilisé pour des podcasts, des vidéos ou d'autres formes de contenu

Cette alternative à ChatGPT dispose de fonctionnalités de collaboration pour les projets d'équipe, notamment la possibilité de suggérer des modifications en cours à l'aide de commentaires en ligne, d'ajouter ou de modifier des clips, et bien plus encore

Description des limites

Le forfait Free dispose de fonctionnalités de base avec des exportations limitées. Pour la génération de contenu IA avancé, vous devrez choisir un forfait payant

Il nécessite un bon ordinateur pour des performances optimales

Tarification descriptive

Gratuit : $0

: $0 Hobbyiste : 19$/mois par personne facturé mensuellement

: 19$/mois par personne facturé mensuellement Créateur : 35 $/mois par personne facturé mensuellement

: 35 $/mois par personne facturé mensuellement Business : 50$/mois par personne facturé mensuellement

: 50$/mois par personne facturé mensuellement Entreprise : personnalisé

Évaluations et critiques descriptives

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (170 commentaires)

10. Surfer SEO (Meilleur pour le référencement et les mots-clés)

les avantages de l'utilisation de l'Internet Surfer's SEO (Le référencement du surfeur) la création de contenus conviviaux et le classement de vos contenus

Bien qu'il existe plusieurs ChatGPT hacks et des invitations, instructions qui vous aideront à écrire de manière créative ou à vous positionner dans les moteurs de recherche, Surfer SEO est le meilleur outil que j'ai trouvé pour simplifier le processus de création de contenu.

Cet outil alternatif de ChatGPT alimenté par l'IA aide les spécialistes du marketing à créer du contenu et des blogs uniques axés sur les mots clés et le référencement, optimisés pour les moteurs de recherche.

L'une des fonctionnalités remarquables de Surfer est son éditeur de contenu, qui fournit des commentaires et des recommandations en temps réel basés sur les articles les plus performants pour vos mots-clés cibles. Cela vous permet de comprendre quels éléments sont cruciaux pour bien se classer, en vous assurant de rédiger du contenu avec les bons mots-clés, titres et phrases.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Outil de recherche de mots-clés simplifié qui vous aidera à trouver les meilleurs mots-clés, y compris les mots-clés à longue traîne et les mots-clés connexes qui correspondent à votre intention

Crée des plans de blog et des suggestions qui vous aident à rédiger un contenu de haute qualité optimisé pour le classement dans les moteurs de recherche

Contrôles de plagiat intégrés et contrôles IA illimités pour vous assurer que votre contenu est original

Limites de référencement des internautes

Bien que chaque plan vous donne une détection d'IA illimitée, seuls les plans Scale IA et supérieurs vous permettent d'utiliser l'écrivain d'IA pour générer des articles d'IA avec une limite de 10 maximum

Même les plans premium ont une limite d'auto-optimisation et de membres de l'équipe (Scale IA vous donne la possibilité d'inviter seulement 5 membres de l'équipe)

Tarifs de référencement des surfeurs

Essentiel: $89/mois (jusqu'à 30 articles) facturé mensuellement

$89/mois (jusqu'à 30 articles) facturé mensuellement Scale AI: $129/mois (jusqu'à 100 articles) facturé mensuellement

$129/mois (jusqu'à 100 articles) facturé mensuellement Scale IA: $219/mois (jusqu'à 100 articles, avec jusqu'à 10 articles générés par l'IA) facturé mensuellement

$219/mois (jusqu'à 100 articles, avec jusqu'à 10 articles générés par l'IA) facturé mensuellement Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (500+ reviews)

4.8/5 (500+ reviews) Capterra: 4.9/5 (390+ avis)

Le futur du marketing est là : Donnez du pouvoir à votre équipe grâce à ClickUp AI

À quoi ressemble l'avenir du marketing et de l'IA ? Les possibilités sont infinies ! Bientôt, l'IA fera beaucoup plus que ce qu'elle fait actuellement, libérant votre équipe pour qu'elle canalise sa créativité pendant qu'elle fait les tâches exigeantes, moins stratégiques et répétitives.

Par exemple, dans le cas de marketing d'affiliation , l'IA identifie les bons affiliés, tandis que les humains vérifient ensuite et tendent la main pour construire un programme d'affiliation solide. Il s'agit de trouver cet équilibre !

Mon choix d'alternative à ChatGPT serait ClickUp pour l'assistance globale qu'il fournit dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de marketing. Avec des modèles de marketing et des invites spécifiques, l'outil d'assistant IA de ClickUp aide votre équipe à gérer des projets marketing et à générer rapidement des documents tels que des études de cas ou des forfaits marketing.

Il automatise même des tâches telles que résumer du contenu de blog en posts de médias sociaux ou simplifier la création de contenu à l'aide du puissant assistant de rédaction IA. Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui et découvrez comment ClickUp AI peut élever vos efforts de marketing !