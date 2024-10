Comment utiliser efficacement Microsoft OneNote ?

Rester organisé peut sembler un défi, mais lorsque c'est bien fait, cela stimule la productivité et apporte la tranquillité d'esprit.

Si c'est ce dont vous avez besoin, il est peut-être temps de vous tourner vers une application de prise de notes pour vous aider à reprendre les choses en main.

Une application qui sort du lot est Microsoft OneNote.

Que vous soyez étudiant, professionnel ou parent débordé, voici comment vous pouvez tirer le meilleur parti de OneNote pour rester organisé et décupler votre efficacité !

Qu'est-ce que Microsoft OneNote?

Microsoft OneNote est une application de prise de notes numérique conçue pour faciliter la collecte, l'organisation et la distribution d'informations.

Elle imite l'aspect et la sensation d'un carnet de notes physique, vous permettant d'organiser vos notes à travers des sections et des pages. Que vous notiez des idées, créer une checklist détaillée la compilation de ressources pour la recherche ou l'élaboration d'un forfait, OneNote est un excellent outil pour héberger des données sous leurs différents formulaires et formes.

Les fonctionnalités clés de Microsoft OneNote sont les suivantes :

Assistance au dessin et à l'écriture manuscrite : Utilisez les outils de dessin et la reconnaissance de l'écriture manuscrite pour une prise de notes plus personnalisée, vous permettant d'esquisser des idées ou de noter des pensées dans votre propre style. Cette fonctionnalité permet un flux de créativité plus naturel tout en gardant vos notes organisées et facilement consultables

Intégration multimédia : Documentez vos notes sous différentes formes, telles que du texte, des images, des enregistrements audio, des vidéos, des coupures d'écran ou des listes de tâches interactives, afin de les rendre plus attrayantes. Il devient plus facile d'expliquer des concepts ou de saisir des détails sous différentes formes. Cette capacité améliore à la fois la clarté et la créativité, permettant une expérience de prise de notes plus dynamique

Collaboration en temps réel : Partagez vos carnets avec d'autres personnes et collaborez avec elles en temps réel pour créer une source unique de vérité et rendre les informations accessibles. Cela rend le travail d'équipe transparent et garantit que tout le monde reste sur la même page

Synchronisez vos données sur tous les appareils : Synchronisez les données en temps réel sur plusieurs appareils et plateformes tels que les versions bureau, mobile ou web pour une accessibilité en déplacement de votre liste de tâches et de tout ce que vous enregistrez sur l'application afin de pouvoir reprendre là où vous vous êtes arrêté

Fonctionnalité de recherche : Localisez ce dont vous avez besoin en un instant à l'aide de la puissante fonctionnalité de recherche qui passe au crible les carnets, les sections et les pages

Environnement Microsoft : Intégrez OneNote à d'autres applications Microsoft telles que Outlook Tasks et Office Suite (Word, Excel, etc.) pour créer un environnement de travail numérique cohérent. Cela permet de synchroniser vos notes avec les e-mails, les tâches et les évènements du calendrier, afin que tout soit organisé au même endroit. Il se connecte également à Microsoft Teams et à d'autres applications de productivité, ce qui permet une collaboration transparente

Paramètres de Microsoft OneNote

La mise en route de Microsoft OneNote est simple, quelle que soit la plateforme ou le système d'exploitation utilisé. Jetons un coup d'œil à chacun d'entre eux.

Télécharger OneNote pour Windows

Visitez le Microsoft Store et recherchez l'application OneNote. Vous pouvez également visiter le sitePage des téléchargements du site officiel de OneNote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Downloading-OneNote-for-Windows.png Télécharger OneNote pour Windows Comment utiliser efficacement OneNote /$$img/

via OneNote

Cliquez sur Installer ou Télécharger pour commencer le téléchargement

Une fois le téléchargement achevé, exécutez le fichier exécutable OfficeSetup pour démarrer l'installation

Une fois installée, ouvrez l'application et connectez-vous avec votre compte Microsoft (vous pouvez choisir entre votre compte personnel ou un compte de travail ou d'école)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Downloading-OneNote-for-Windows-signin.jpg Page de connexion à OneNote pour Windows /$$$img/

Commencez à créer des carnets de notes ou connectez-vous à OneDrive pour synchroniser et travailler sur des carnets existants

Télécharger OneNote pour Mac

Rendez-vous sur le Mac App Store et recherchezMicrosoft OneNote /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Downloading-OneNote-for-mac.png Télécharger OneNote pour mac Comment utiliser efficacement OneNote /$$img/

via Pomme

Cliquez sur Get pour commencer à télécharger l'application

Après le téléchargement, ouvrez l'application et connectez-vous avec votre compte Microsoft

Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à OneDrive et synchroniser les carnets de notes existants. Vous pouvez également commencer par créer un nouveau bloc-notes OneNote pour démarrer

Télécharger OneNote pour les appareils mobiles

Accédez à l'App Store (pour les appareils iPhone et iOS) ou au Google Play Store (pour Android) de votre appareil mobile

Recherchez Microsoft OneNote et appuyez sur Installer

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Downloading-OneNote-for-mobile-devices-782x1400.png Télécharger OneNote pour les appareils mobiles /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de télécharger OneNote pour les appareils mobiles Google Play Store

Une fois le téléchargement achevé, ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Microsoft

Créez de nouveaux carnets sur vos appareils mobiles ou synchronisez vos carnets existants en liant votre compte OneDrive

Organisez vos notes dans OneNote comme un pro!

OneNote offre une interface intuitive qui vous permet d'organiser vos notes dans un cadre similaire à celui des carnets de notes physiques. Un tel mélange de familiarité et d'accessibilité rend l'organisation sans effort.

Voici comment maîtriser l'organisation des notes dans OneNote :

Construisez une installation hiérarchique : Créez plusieurs carnets et divisez-les en sections et en pages individuelles à l'aide de la disposition Carnets > Sections > Pages de OneNote. Un tel cadre permet de compartimenter facilement toutes les informations en fonction de variables telles que les projets, les thèmes ou les sujets

: Créez plusieurs carnets et divisez-les en sections et en pages individuelles à l'aide de la disposition Carnets > Sections > Pages de OneNote. Un tel cadre permet de compartimenter facilement toutes les informations en fonction de variables telles que les projets, les thèmes ou les sujets Épinglez les pages importantes : Épinglez les pages fréquemment consultées en haut de votre carnet pour y accéder instantanément. Cela apporte une valeur ajoutée et vous fait gagner du temps, car vous n'avez plus besoin de faire défiler les pages pour prendre des notes rapides

: Épinglez les pages fréquemment consultées en haut de votre carnet pour y accéder instantanément. Cela apporte une valeur ajoutée et vous fait gagner du temps, car vous n'avez plus besoin de faire défiler les pages pour prendre des notes rapides Utilisez des étiquettes et des libellés : Utilisez des étiquettes pour classer et marquer les éléments de contenu importants comme les listes à faire, les tâches ou les idées. De même, les libellés aident à séparer et à hiérarchiser les notes, ce qui vous permet de filtrer et d'extraire facilement les informations clés

: Utilisez des étiquettes pour classer et marquer les éléments de contenu importants comme les listes à faire, les tâches ou les idées. De même, les libellés aident à séparer et à hiérarchiser les notes, ce qui vous permet de filtrer et d'extraire facilement les informations clés Créez des groupes de sections : Créez des sections au sein d'un carnet de notes pour rassembler des éléments connexes. Cette technique d'organisation aide à gérer d'importants volumes d'informations lors du travail sur de grands projets comportant plusieurs phases ou thèmes

: Créez des sections au sein d'un carnet de notes pour rassembler des éléments connexes. Cette technique d'organisation aide à gérer d'importants volumes d'informations lors du travail sur de grands projets comportant plusieurs phases ou thèmes Code couleur pour les sections : Attribuez des couleurs différentes aux différentes sections pour mettre en place une différenciation visuelle. Cette approche est également efficace si vous souhaitez utiliser un code couleur pour indiquer la priorité des différentes sections d'un coup d'œil

: Attribuez des couleurs différentes aux différentes sections pour mettre en place une différenciation visuelle. Cette approche est également efficace si vous souhaitez utiliser un code couleur pour indiquer la priorité des différentes sections d'un coup d'œil Créer une table des matières : Créez une table des matières dans un carnet de notes pour obtenir un aperçu rapide de la structure du document et naviguer rapidement vers les parties pertinentes

: Créez une table des matières dans un carnet de notes pour obtenir un aperçu rapide de la structure du document et naviguer rapidement vers les parties pertinentes Diviser les pages en sous-pages : Divisez la page principale en sous-pages pour décomposer les idées ou les sujets complexes en éléments plus petits et plus faciles à digérer

: Divisez la page principale en sous-pages pour décomposer les idées ou les sujets complexes en éléments plus petits et plus faciles à digérer Exploiter la fonction de recherche : Saisissez des mots-clés, des titres ou des phrases dans la barre de recherche pour localiser rapidement les données pertinentes dans les carnets, les sections et les pages. Plus vous ajoutez de métadonnées à vos carnets, plus il est facile de les retrouver

: Saisissez des mots-clés, des titres ou des phrases dans la barre de recherche pour localiser rapidement les données pertinentes dans les carnets, les sections et les pages. Plus vous ajoutez de métadonnées à vos carnets, plus il est facile de les retrouver Carnets de notes liés : Liez le contenu lié d'un carnet à un autre. Cela facilite la navigation entre des projets, des thèmes ou des idées connectés, même si les informations résident dans des carnets distincts

: Liez le contenu lié d'un carnet à un autre. Cela facilite la navigation entre des projets, des thèmes ou des idées connectés, même si les informations résident dans des carnets distincts Synchronisez vos appareils : Connectez votre application Microsoft OneNote à votre OneDrive pour accéder à la dernière version de votre carnet de notes sur tous les appareils. Le fait de pouvoir accéder à des informations actualisées même en déplacement constitue une avancée majeure vers la mobilité

L'organisation n'est qu'une facette de ce qu'offre Microsoft OneNote. En voici quelques-unes stratégies de prise de notes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre utilisation de OneNote :

Structurez vos notes à l'aide de points de suspension, de listes numérotées ou de checklists pour que le contenu puisse être scanné et facile à suivre

à l'aide de pour que le contenu puisse être scanné et facile à suivre Utilisez les outils de dessin pour esquisser des diagrammes, annoter vos notes ou créer des cartes mentales. Ces outils sont particulièrement utiles pour le brainstorming et la prise de notes à main levée lorsque vous utilisez un appareil à écran tactile

pour esquisser des diagrammes, annoter vos notes ou créer des cartes mentales. Ces outils sont particulièrement utiles pour le brainstorming et la prise de notes à main levée lorsque vous utilisez un appareil à écran tactile Exploiter Outils d'IA pour la prise de notes pour des tâches telles que la transcription automatique de commentaires audio ou la discussion de notes manuscrites en texte consultable et modifiable en cours. OneNote fait un excellent travail de conversion des dictées ou de l'écriture manuscrite naturelle saisie au moyen d'un stylet ou du bout des doigts en notes de réunion numériques

Outils d'IA pour la prise de notes pour des tâches telles que la transcription automatique de commentaires audio ou la discussion de notes manuscrites en texte consultable et modifiable en cours. OneNote fait un excellent travail de conversion des dictées ou de l'écriture manuscrite naturelle saisie au moyen d'un stylet ou du bout des doigts en notes de réunion numériques Incorporez des éléments multimédias , tels que des images, des vidéos, des enregistrements audio, etc., pour rendre vos notes plus dynamiques et attrayantes. Ces éléments visuels brisent les murs de texte et améliorent la mémorisation et la compréhension du contenu

, tels que des images, des vidéos, des enregistrements audio, etc., pour rendre vos notes plus dynamiques et attrayantes. Ces éléments visuels brisent les murs de texte et améliorent la mémorisation et la compréhension du contenu Partagez vos carnets avec vos coéquipiers, vos collègues ou d'autres étudiants. Collaborez avec d'autres utilisateurs en temps réel et affichez les changements sur tous les appareils via la synchronisation en direct pour un travail d'équipe fluide et sans effort

avec vos coéquipiers, vos collègues ou d'autres étudiants. avec d'autres utilisateurs en temps réel et affichez les changements sur tous les appareils via la synchronisation en direct pour un travail d'équipe fluide et sans effort Incorporez des liens ou joignez des pages web , des fichiers locaux ou des documents cloud pour ajouter plus de contexte à vos notes. Ces liens rapides facilitent également l'accès à la documentation plus détaillée liée aux notes

, des fichiers locaux ou des documents cloud pour ajouter plus de contexte à vos notes. Ces liens rapides facilitent également l'accès à la documentation plus détaillée liée aux notes Introduisez un niveau de sécurité supplémentaire en protégeant par mot de passe les sections ou les pages sensibles de vos carnets afin de protéger les informations confidentielles ou les notes personnelles

en protégeant par mot de passe les sections ou les pages sensibles de vos carnets afin de protéger les informations confidentielles ou les notes personnelles Créez des liens personnalisés Modèles OneNote pour les tâches récurrentes telles que l'enregistrement de notes de réunion, la planification de projets, la documentation de notes de recherche ou la préparation de guides d'étude. Les modèles de page rationalisent le processus de prise de notes et apportent de la cohérence entre les différentes notes, en partageant certaines similitudes

Modèles OneNote pour les tâches récurrentes telles que l'enregistrement de notes de réunion, la planification de projets, la documentation de notes de recherche ou la préparation de guides d'étude. Les modèles de page rationalisent le processus de prise de notes et apportent de la cohérence entre les différentes notes, en partageant certaines similitudes Utilisez une mise en forme gratuite , une structure cohérente, un langage sans jargon et un mode de contraste élevé pour rendre vos notes compréhensibles et accessibles à tous

, une structure cohérente, un langage sans jargon et un mode de contraste élevé pour rendre vos notes compréhensibles et accessibles à tous Personnalisez votre interface OneNote en fonction de vos préférences personnelles ou de celles de votre équipe. Expérimentez les différentes dispositions, thèmes et barres d'outils pour compléter vos flux de travail et rendre la prise de notes plus confortable

en fonction de vos préférences personnelles ou de celles de votre équipe. Expérimentez les différentes dispositions, thèmes et barres d'outils pour compléter vos flux de travail et rendre la prise de notes plus confortable Connectez OneNote avec d'autres applications Microsoft telles que Sharepoint, Excel, Outlook Tasks, etc. pour ajouter des fonctions. De même, explorez divers modules complémentaires et intégrations tierces pour étendre les fonctionnalités de l'installation existante basée sur OneNote

Raccourcis et astuces OneNote pour prendre des notes rapides

Voici quelques conseils, astuces et raccourcis qui vous aideront à prendre des notes rapides et à débloquer une plus grande productivité sur OneNote :

Utilisez les raccourcis clavier pour une navigation plus rapide. Les plus utilisés sont :

Ctrl+ Shift + M : Ouvre la fenêtre de la note rapide Ctrl+ N : Créer une nouvelle page dans la section en cours Alt + Shift + D : Insérer la date et l'heure actuelles dans vos notes Ctrl+ E : Ouvrir la fonction de recherche

Cliquez sur l'onglet des pages à droite pour développer ou réduire les sections, ce qui vous permet de vous concentrer sur les notes les plus importantes

Ancrez OneNote sur votre écran en appuyant sur Ctrl + Alt + D pour prendre des notes tout en exécutant d'autres applications au premier plan

Utilisez des outils comme Office Lens pour copier du texte à partir d'images, affiner les numérisations et prendre des photos de notes manuscrites

Classer et hiérarchiser les notes à l'aide d'étiquettes vers des sections ou des pages spécifiques pour faciliter la navigation, la recherche rapide et le filtrage. Voici quelques raccourcis clavier courants pour les étiquettes :

Ctrl + 1 : Appliquer ou supprimer l'étiquette 'À faire' Ctrl + 2 : Appliquer ou supprimer l'étiquette 'À faire' Ctrl + 3 : Appliquer ou supprimer l'étiquette 'À faire' Ctrl + 4 : Appliquer ou supprimer l'étiquette 'À faire Ctrl + 2 : Appliquer ou supprimer l'étiquette 'Important' Ctrl + 3 : Appliquer ou supprimer l'étiquette 'Important' Ctrl + 4 : Appliquer ou supprimer l'étiquette 'Important Ctrl + 3 : Appliquez ou supprimez l'étiquette 'Question' Ctrl + 4 : Appliquez ou supprimez l'étiquette 'Important Ctrl + 4 : Appliquez ou supprimez l'étiquette 'Se souvenir pour plus tard' Ctrl + 5 : Appliquez ou supprimez l'étiquette 'Question' Ctrl + 5 : Appliquer ou supprimer l'étiquette "Définition"

Utilisez l'outil OneNote Web Clipper pour enregistrer rapidement du contenu Web et des liens dans votre carnet de notes sans avoir à copier et coller les liens

Limites de l'utilisation de Microsoft OneNote

Bien que OneNote soit doté de nombreuses fonctionnalités permettant de prendre rapidement des notes et d'organiser ces informations, il n'est pas exempt de défauts. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des difficultés et des limites les plus courantes auxquelles vous pouvez vous attendre lorsque vous utilisez OneNote :

Options de mise en forme limitées : Bien que OneNote soit vraiment polyvalent dans la capture d'informations, il laisse beaucoup à désirer sur le front de la mise en forme - en particulier lorsque vous le comparez à des homologues tels que Word. Bien que ce besoin soit le reflet de vos préférences en matière de formatage, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir des résultats satisfaisantsméthode de prise de notesle manque d'options de mise en forme avancée pourrait entraîner une baisse du niveau d'engagement

: Bien que OneNote soit vraiment polyvalent dans la capture d'informations, il laisse beaucoup à désirer sur le front de la mise en forme - en particulier lorsque vous le comparez à des homologues tels que Word. Bien que ce besoin soit le reflet de vos préférences en matière de formatage, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir des résultats satisfaisantsméthode de prise de notesle manque d'options de mise en forme avancée pourrait entraîner une baisse du niveau d'engagement Accès hors ligne restreint : OneNote nécessite une connexion internet constante pour se synchroniser entre les appareils. En l'absence d'une connexion Internet, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la prise de notes pendant les réunions ou les voyages

: OneNote nécessite une connexion internet constante pour se synchroniser entre les appareils. En l'absence d'une connexion Internet, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la prise de notes pendant les réunions ou les voyages Répartition hiérarchique : Le format des carnets, des sections et des pages fonctionne mieux si vous avez des besoins de base. Lorsque vous travaillez sur des projets complexes ou à grande échelle, vous pouvez remarquer que cette forme devient encombrante et opaque lors de l'emplacement des informations

: Le format des carnets, des sections et des pages fonctionne mieux si vous avez des besoins de base. Lorsque vous travaillez sur des projets complexes ou à grande échelle, vous pouvez remarquer que cette forme devient encombrante et opaque lors de l'emplacement des informations Caractéristiques et fonctions de base : Même si OneNote permet aux utilisateurs de collaborer ou de créer des tâches, les capacités de ces fonctionnalités sont très restreintes. La différence devient encore plus évidente lorsque vous la comparez à des plateformes qui peuvent offrir des fonctions avancées telles que Outils d'IA pour la prise de notes en réunion la gestion et le suivi des tâches, l'automatisation du flux de travail, etc

: Même si OneNote permet aux utilisateurs de collaborer ou de créer des tâches, les capacités de ces fonctionnalités sont très restreintes. La différence devient encore plus évidente lorsque vous la comparez à des plateformes qui peuvent offrir des fonctions avancées telles que Outils d'IA pour la prise de notes en réunion la gestion et le suivi des tâches, l'automatisation du flux de travail, etc Fonctionnalité de recherche défaillante : Bien que la fonction de recherche de OneNote soit plutôt pratique, vous risquez de rencontrer quelques ratés lorsque vous travaillez avec des notes manuscrites, des images et d'autres contenus multimédias. Cela limite sa capacité à retrouver des informations essentielles et à les rendre accessibles

: Bien que la fonction de recherche de OneNote soit plutôt pratique, vous risquez de rencontrer quelques ratés lorsque vous travaillez avec des notes manuscrites, des images et d'autres contenus multimédias. Cela limite sa capacité à retrouver des informations essentielles et à les rendre accessibles Problèmes de compatibilité : Même si OneNote s'intègre parfaitement aux autres outils de Microsoft Office, son interopérabilité avec d'autres applications logicielles et systèmes tiers est très limitée. Cela peut rendre difficile le partage des données ou l'intégration avec d'autres applications spécifiques à l'industrie

: Même si OneNote s'intègre parfaitement aux autres outils de Microsoft Office, son interopérabilité avec d'autres applications logicielles et systèmes tiers est très limitée. Cela peut rendre difficile le partage des données ou l'intégration avec d'autres applications spécifiques à l'industrie Options d'exportation limitées : Les options d'exportation limitées peuvent être frustrantes pour les utilisateurs qui ont besoin de partager leurs notes dans des formes spécifiques ou avec ceux qui n'utilisent pas OneNote. Au mieux, vous pouvez exporter les carnets de notes OneNote sous forme de documents PDF ou Word, mais même dans ce cas, vous devrez peut-être faire un compromis sur l'aspect et la convivialité des résultats finaux

: Les options d'exportation limitées peuvent être frustrantes pour les utilisateurs qui ont besoin de partager leurs notes dans des formes spécifiques ou avec ceux qui n'utilisent pas OneNote. Au mieux, vous pouvez exporter les carnets de notes OneNote sous forme de documents PDF ou Word, mais même dans ce cas, vous devrez peut-être faire un compromis sur l'aspect et la convivialité des résultats finaux Pas d'historique des versions : L'absence de contrôle des versions est l'une des plus grandes lacunes de Microsoft OneNote. OneNote ne fait pas appel à des outils intégrés pour contrôler les versions des carnets de notes, en particulier lorsqu'ils sont partagés via Sharepoint. Cela peut constituer un inconvénient majeur pour une installation collaborative telle quela documentation d'un projet où plusieurs personnes modifient simultanément les mêmes carnets de notes

