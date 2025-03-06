14 meilleurs modèles gratuits de suivi des objectifs sur Google Sheets

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans l'embarras lorsque quelqu'un vous a demandé : "Que se passe-t-il dans votre vie ?"

Alors que nous nous concentrons sur nos activités quotidiennes, nous omettons souvent d'agir dans une perspective plus large. Notre résolution du Nouvel An, le forfait carrière dont nous rêvons ou les cours de perfectionnement ont tendance à être relégués au second plan.

Il peut être difficile de rester à la hauteur de ses objectifs, surtout si l'on a peur de passer à l'action. Mais avec les bons outils et modèles, les atteindre devient un jeu d'enfant !

Pour ceux qui aiment utiliser Google Sheets pour planifier, suivre et contrôler leurs objectifs, nous avons d'excellents modèles qui constitueront un bon point de départ. Ce blog explorera certains des meilleurs modèles de suivi d'objectifs Google Sheets disponibles en ligne, pour vous aider à trouver celui qui répondra parfaitement à vos besoins.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi d'objectifs sur Google Sheets?

Avec tant de applications de suivi des objectifs disponibles gratuitement, pourquoi voudriez-vous utiliser un modèle Google Sheets de suivi des objectifs ?

Cela peut paraître surprenant, mais les personnes qui utilisent des feuilles de calcul pour forfaiter et suivre leurs objectifs personnels sont plus susceptibles de rester compte et de réussir à atteindre ces objectifs. En effet, les feuilles de calcul vous aident à comprendre clairement vos objectifs à long terme et à créer un système pour les faire semaine après semaine.

Par exemple, si vous avez pour objectif d'épargner pour constituer un fonds d'urgence, un modèle vous donne un point de départ et un cadre sur lequel vous appuyer.

Ainsi, un bon modèle de définition d'objectifs est idéalement celui qui vous aide à démarrer et à commencer le suivi de vos objectifs personnels ou professionnels avec des fonctionnalités clés telles que :

Structure prédéfinie : Le modèle doit suivre une structure abonné avec des colonnes pour les échéances, les éléments d'action et les mises à jour de statut que vous pouvez personnaliser pour vos forfaits

: Le modèle doit suivre une structure abonné avec des colonnes pour les échéances, les éléments d'action et les mises à jour de statut que vous pouvez personnaliser pour vos forfaits **Une disposition simple : le modèle doit être accompagné d'instructions claires pour l'ajout d'objectifs et le suivi de la progression, ce qui rend le démarrage plus facile que la création d'une feuille de calcul complète à partir de zéro

Facile à personnaliser : Vous devez avoir la possibilité de modifier les champs du modèle pour qu'ils correspondent à vos objectifs personnels, scolaires ou personnelsobjectifs professionnels Convivialité : Le modèle doit être intuitif à utiliser, ce qui le rend idéal pour ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies de Google Sheets ou de toute autre application de feuille de calcul

: Vous devez avoir la possibilité de modifier les champs du modèle pour qu'ils correspondent à vos objectifs personnels, scolaires ou personnelsobjectifs professionnels Outils de visualisation : Le modèle doit inclure des fonctionnalités de visualisation qui peuvent convertir vos données en graphiques ou diagrammes qui aident à suivre la progression au fil du temps

En choisissant un modèle qui répond à ces critères, vous serez en bonne voie pour atteindre vos objets.

Modèles de suivi des objectifs sur Google Sheets

Google Sheets propose plusieurs modèles de suivi d'objectifs conçus pour aider les individus et les équipes à gérer leurs objets personnels et professionnels. Ces modèles simplifient le processus de définition et de suivi des objectifs en fournissant des structures organisées, des formules prédéfinies et des champs personnalisables.

À l'heure où les options sont nombreuses, vous n'avez pas besoin de parcourir l'internet pour trouver le modèle le plus idéal objectif de développement personnel dans Google Sheets.

Nous l'avons déjà fait pour vous, en vous apportant quelques fantastiques modèles de suivi d'objectifs Google Sheets que vous pouvez envisager d'utiliser pour vos besoins :

1. Modèle de suivi des objectifs mensuels par Template.net

il s'agit d'un modèle de suivi des objectifs mensuels Template.net La clé d'une définition et d'une réalisation réussies des objectifs est de fixer des objectifs SMART. Cet acronyme signifie Objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Ce cadre permet de diviser les objectifs à long terme en éléments plus petits et plus faciles à gérer, ce qui augmente vos chances de réussite.

Les Modèle de suivi des objectifs mensuels de Template.net comprend des sections pour la description des objectifs, les cibles à atteindre, les mises à jour des cours et les notes, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue vos objets tout au long du mois.

Idéal pour : Tous ceux qui ont du mal à se fixer des objectifs traditionnels ; le cadre SMART vous aide à définir des objets clairs et réalisables et vous fournit un moyen structuré de suivre votre progression afin que vous restiez motivé.

2. Modèle de feuille de travail pour la définition des objectifs dans l'immobilier par Template.net

il s'agit d'un modèle de suivi d'objectifs pour Google Sheets Template.net Si vous gérez une agence immobilière, l'outil Modèle de feuille de travail pour la définition des objectifs dans l'immobilier par Template.net vous aidera à atteindre vos objectifs.

Ce modèle prêt à l'emploi fournit un cadre structuré pour la définition et le suivi des objectifs liés aux listes, aux ventes, au marketing, et plus encore. De plus, vous pouvez facilement personnaliser le modèle pour votre agence immobilière spécifique.

Idéal pour : Les agents immobiliers et les agences qui souhaitent suivre les indicateurs de performance à long terme et à court terme tels que le volume des ventes, les commissions et les affaires fermées.

3. Votre meilleure année : Modèle de feuille de calcul des objectifs de So Much More Coaching

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de Google Sheets Beaucoup plus de coaching Si, malgré tous vos efforts, vous avez souvent du mal à atteindre vos résolutions du Nouvel An, le Votre meilleure année La feuille de calcul des objectifs de So Much More Coaching doit figurer sur votre liste.

Ce modèle fournit une disposition complète pour fixer des objectifs personnels et professionnels, en les décomposant en étapes réalisables. Il comprend des sections pour la définition des objectifs, le forfait et le suivi régulier, ce qui vous permet de rester sur la bonne voie et de faire les paramètres nécessaires.

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent suivre leurs objectifs professionnels et personnels pour l'année, avec la possibilité de séparer les tâches par catégories telles que la carrière, la santé, le développement personnel, la famille, et plus encore.

4. Modèle de suivi des objectifs personnels par Template.net

il s'agit d'un modèle de suivi des objectifs personnels Template.net Vous ne savez pas comment diversifier vos objectifs personnels en fonction de domaines spécifiques tels que les finances, l'apprentissage, la santé, le bien-être ou autres ?

Les Modèle gratuit de suivi des objectifs personnels par Template.net a une interface simple, vous aidant à ajouter vos activités avec des paramètres tels que la catégorie d'objectif, la description, la date d'échéance, la priorité et les notes. Il a même une barre de progression automatisée, qui vous permet de visualiser la réalisation de vos objectifs et de voir à quel point vous avez progressé.

Idéal pour : Les débutants qui veulent un tracker d'objectifs personnels simple pour mettre leurs objectifs en action, avec des échéances et des priorités claires définies pour chaque tâche.

5. Modèle d'objectifs SMART pour les étudiants en médecine par Template.net

il s'agit d'un modèle de suivi d'objectifs sur Google Sheets Template.net Si vous êtes un étudiant en médecine à la recherche d'un moyen de suivre vos objectifs ambitieux, l'application Modèle d'objectifs SMART pour les étudiants en médecine par Template.net est l'option idéale.

Il aide les étudiants à définir des objectifs clairs et réalisables pour leurs études, leurs rotations cliniques et leur forfait professionnel. Il comprend également des sections permettant de définir des objectifs, de fixer des paramètres et de suivre la progression, afin que les étudiants en médecine puissent gérer efficacement leurs aspirations académiques et professionnelles.

Idéal pour : Les étudiants en médecine et les professionnels de la santé qui souhaitent mettre en œuvre le cadre SMART pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage ou de perfectionnement.

6. Modèle de suivi des objectifs par Zavvy

il s'agit d'un modèle de suivi des objectifs par Zavvy Zavvy Les Modèle de suivi des objectifs par Zavvy offre une approche simple et personnalisable de la définition des objectifs.

L'interface conviviale du modèle permet des mises à jour et des modifications rapides, ce qui en fait l'option parfaite pour maintenir la concentration et la motivation, en particulier pour les utilisateurs non techniques. Que vous gériez des projets personnels ou que vous coordonniez les objets d'une équipe, le modèle de Zavvy vous permet de rester organisé et sur la bonne voie.

Idéal pour : Les spécialistes du marketing et autres professionnels de la création qui souhaitent une approche structurée pour forfaiter leurs objectifs et ajouter des tâches qui peuvent aider à atteindre ces cibles.

**Pour en savoir plus 10 astuces Google Sheets qui vous faciliteront la tâche

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour le suivi des objectifs

Si vous avez l'habitude de noter vos tâches et vos objectifs de projet sur un agenda ou un carnet de notes, Google Sheets est une option fantastique. Au lieu d'utiliser un stylo et du papier, l'application de feuilles de calcul vous permet de mettre à jour et de suivre vos objectifs numériquement.

Cependant, malgré ses fonctionnalités avancées et sa simplicité, Google Sheets présente quelques lacunes qui peuvent limiter la plupart des utilisateurs, notamment en ce qui concerne :

L'absence d'automatisations avancées

Google Sheets peut manquer de certaines fonctionnalités avancées telles que le suivi de la progression intégré, les rappels et les intégrations avec d'autres outils. Les utilisateurs doivent mettre à jour et gérer manuellement leurs données, ce qui peut être chronophage et source d'erreurs.

Fonctionnalités de collaboration limitées

Si la plupart d'entre nous suivent leurs objectifs personnels de manière indépendante, il peut être utile de les partager avec un collègue ou un mentor. Si Google Sheets permet une collaboration de base, elle n'est pas forcément aussi transparente qu'un logiciel dédié à la gestion de projet ou au suivi des objectifs. Ces solutions avancées permettent d'ajouter des commentaires, de suggérer des mises à jour ou même de partager des affichages personnalisables.

Problèmes d'intégration

Il se peut que Google Sheets ne s'intègre pas facilement à d'autres outils de productivité et de gestion de projet, ce qui entrave le flux transparent d'informations entre les différentes plateformes. Si vous utilisez une application pour suivre vos tâches ou si vous préférez ajouter des éléments d'action à votre Calendrier, il sera difficile de suivre la progression depuis ces applications dans la feuille de calcul.

Défis d'évolutivité

À mesure que les besoins en matière de suivi des objectifs deviennent plus complexes, Google Sheets peut avoir du mal à évoluer efficacement. La gestion d'ensembles de données volumineux ou de structures d'objectifs complexes dans Sheets devient fastidieuse et s'avère moins efficace par rapport à des outils spécialisés.

Modèles alternatifs de suivi des objectifs sur Google Sheets

Si les modèles de Google Sheets peuvent vous aider pour le suivi des objectifs et la planification de base, certaines alternatives peuvent vous permettre d'atteindre le niveau supérieur. ClickUp est un logiciel de productivité et de gestion de projet tout-en-un doté de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans une application de suivi d'objectifs. Cette plateforme vous aide à gérer vos objectifs plus efficacement grâce à des fonctionnalités avancées de suivi, d'automatisation et d'intégration, afin que vous n'ayez pas à changer d'application ou à jongler avec plusieurs onglets.

Mais la meilleure partie de ClickUp est la grande disponibilité de modèles ClickUp personnalisables et sur mesure, qui peuvent vous aider à définir, planifier et suivre la progression globale de vos objectifs.

De la gestion d'objectifs simples aux objectifs professionnels les plus complexes, voici notre liste des modèles gratuits de ClickUp que vous pouvez utiliser :

1. Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

ClickUp Modèle d'objectifs SMART

Faites-vous une ventilation de vos objectifs qui définit ce que vous voulez réaliser cette année, ce mois ou aujourd'hui ? Sans cette répartition granulaire de vos activités, les chances de réussite sont minces. Les Modèle d'objectifs SMART de ClickUp vous aide à diviser les grands objectifs audacieux en petits jalons gérables.

Cela vous permet de comprendre facilement quelles activités sont sur la bonne voie, prêtes à réussir, ou celles qui ne sont pas sur la bonne voie et qui nécessitent votre attention. Le modèle offre une approche complète de la définition des objectifs, y compris la définition des objectifs, le suivi de la progression, les rappels et les fonctionnalités de collaboration.

Et le plus beau, c'est qu'il vous aide même à fixer des rappels Il vous aide même à définir des rappels pour arrêter le singe de la procrastination dans votre titre .

Idéal pour : Planifier et surveiller vos objectifs personnels ou ceux de votre équipe, en veillant à ce que vous puissiez facilement collaborer avec d'autres parties prenantes dans le cadre d'un effort commun.

2. ClickUp Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART

ClickUp SMART Goal Action Plan Template (Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART)

Le modèle Modèle ClickUp OKRs est conçu pour vous aider à définir et à suivre les objectifs et les résultats clés (OKR). Les OKR constituent un puissant paramètre de définition des objectifs qui permet d'aligner les efforts de votre équipe sur votre vision spécifique.

Le modèle fournit la structure de base de vos objectifs et de vos tâches. Il vous aide à décomposer vos objectifs en tâches gérables, qui peuvent ensuite être assignées à des équipes ou des membres d'équipe spécifiques. Il vous permet également de visualiser vos activités sous forme de liste, de tableau, de calendrier ou de vue Activité.

Grâce à ce modèle, vous pouvez mettre en œuvre efficacement le cadre des OKR pour stimuler les performances, améliorer l'alignement et atteindre vos objectifs stratégiques.

Idéal pour: Les individus et les équipes qui souhaitent une approche structurée pour fixer des objectifs basés sur les résultats attendus d'un projet.

4. ClickUp Modèle d'objectifs quotidiens

Modèle d'objectif quotidien ClickUp

Si vous préférez avoir une liste de choses à faire au jour le jour, le modèle Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp est conçu pour décomposer vos objectifs à long terme en tâches quotidiennes gérables.

Le modèle vous permet de cocher chaque tâche de la journée ou de reporter les tâches en suspens à plus tard, ce qui vous aide à comprendre la progression que vous avez réalisée vers vos grands objets. Cette focalisation quotidienne vous permet de rester motivé et de vous assurer que vous travaillez constamment à la réalisation de vos objectifs plus vastes, un jour après l'autre.

Idéal pour: Pour ceux qui aiment suivre leurs objectifs personnels et professionnels en décomposant une vision à long terme en tâches réalisables qui peuvent être revues chaque jour.

5. ClickUp Modèle d'objectifs annuels

Modèle d'objectifs annuels de ClickUp

Si vous préférez fixer des objectifs annuels et travailler ensuite à la réalisation de cette vision, la Modèle d'objectifs annuels ClickUp est parfait pour vous. En utilisant ce modèle, vous pouvez définir vos principaux objectifs pour l'année, en les décomposant en étapes et en jalons exploitables. Vous pouvez même fixer des jalons clés tout au long de l'année pour mesurer la progression et rester motivé.

Si les choses ne se font pas comme vous le souhaitez, vous pouvez toujours classer vos objectifs annuels par ordre de priorité en fonction de leur impact et de leur pertinence, ce qui vous permettra de rattraper vos tâches à long terme.

Idéal pour: Ceux qui cherchent à forfaiter et à atteindre leurs principaux objets sur une période prolongée. Le modèle est parfait pour la planification personnelle et d'équipe, avec la possibilité de définir et de suivre vos objectifs annuels avec clarté et précision.

6. Modèle d'objectifs annuels de ClickUp

Modèle d'objectifs annuels ClickUp

L'objectif Modèle d'objectifs annuels ClickUp est un excellent choix pour les personnes et les équipes qui souhaitent définir et atteindre leurs objectifs les plus importants pour l'année. Ce modèle fournit un cadre complet pour la planification et le suivi des objectifs annuels, ce qui vous permet de rester concentré et organisé.

Le point fort de ce modèle est la possibilité d'utiliser des diagrammes et des graphiques pour suivre visuellement votre progression et vos réalisations. Ces outils vous donnent un aperçu rapide de la manière dont vous atteignez vos objectifs annuels et des ajustements qui pourraient s'avérer nécessaires.

Améliorez votre productivité en utilisant ce modèle avec les fonctionnalités de gestion des tâches ClickUp telles que les rappels, les dates d'échéance et les dépendances. L'intégration permet de s'assurer que vos objectifs sont alignés sur vos tâches et échéances quotidiennes.

Idéal pour: Le suivi des objectifs annuels avec une répartition trimestrielle des cibles que vous devez atteindre pour y parvenir. Parfait pour les paramètres d'objectifs professionnels et personnels.

7. ClickUp Modèle d'objectifs et de OKRs pour l'entreprise

Modèles de OKR et d'Objectifs de l'entreprise ClickUp

Le modèle Objectifs de l'entreprise ClickUp et modèle OKR intègre la méthodologie OKR dans la planification des tâches quotidiennes, ce qui en fait un outil puissant pour les entreprises désireuses d'atteindre efficacement leurs objectifs.

Le modèle vous permet de définir des résultats clés mesurables indiquant la progression vers chaque objet. Le suivi des performances est ainsi assuré, ce qui permet d'évaluer plus facilement si les objectifs sont atteints dans l'ensemble de l'organisation.

Le modèle prévoit également un espace pour réfléchir aux réalisations, identifier les domaines à améliorer et planifier les cycles futurs.

Idéal pour: Les organisations ou les petites équipes qui cherchent à aligner leurs objectifs stratégiques sur des résultats mesurables.

8. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp

Si vous souhaitez suivre vos objectifs comme Hermoine connaît ses sortilèges, alors le modèle Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp devrait figurer sur votre liste. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un outil de suivi des objectifs, il peut s'avérer précieux pour assister vos objectifs généraux et améliorer votre productivité.

Utilisez ce modèle pour suivre et enregistrer vos habitudes quotidiennes tout en fixant des paramètres spécifiques pour chaque habitude (fréquence ou jalon). Vous pouvez adapter le modèle à différentes habitudes, qu'elles soient liées à la santé, à la productivité ou au développement personnel.

Idéal pour : Toute personne cherchant à améliorer ses routines quotidiennes et à prendre des habitudes durables, en particulier des objectifs personnels.

Réalisez vos Objectifs et vos Résolutions de vie avec ClickUp

La première étape pour atteindre vos objectifs consiste à les coucher sur le papier ou, dans le cas présent, sur une feuille de calcul. Mais si c'est le point de départ, ce n'est pas suffisant pour réaliser votre vision.

Ce qui est tout aussi important, c'est la capacité à travailler sur vos objectifs, à fixer des paramètres réalistes et à suivre régulièrement votre progression.

Si Google Sheets offre une base solide pour le suivi des objectifs, ClickUp passe à la vitesse supérieure. Avec ses fonctionnalités avancées, sa collaboration transparente et ses puissantes intégrations, ClickUp est la plateforme idéale pour les individus et les équipes qui souhaitent atteindre leurs objectifs de manière efficace.

Les modèles de définition d'objectifs de ClickUp s'intègrent parfaitement aux nombreuses fonctionnalités offertes par la plateforme, ce qui vous permet de l'utiliser pour divers besoins, des tâches quotidiennes à la planification stratégique à long terme.

Prêt à passer au niveau supérieur en matière de suivi des objectifs ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et faites le premier pas vers la réalisation de vos rêves.