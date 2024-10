Comment personnaliser et mettre en forme les documents Google Docs

Google Docs est un outil placé dans les favoris de beaucoup, et il est facile de comprendre pourquoi.

Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou quelqu'un qui aime une installation simple, facile (et gratuite), Google Docs a quelque chose à offrir à tout le monde. Nous aimons Google Docs parce qu'il est facile d'accès, d'organisation et d'utilisation !

Vérification des faits : Google Docs a plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, ce qui en fait l'un des sites les plus visités au monde outils d'écriture les plus populaires .

Malgré la quasi-omniprésence de Google Docs, tout le monde ne connaît pas ses options de personnalisation de vos documents. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur Les astuces de Google Docs pour la personnalisation !

Voici un guide simple et détaillé pour personnaliser les Google Docs afin de leur donner un aspect bien organisé et soigné.

Utiliser et créer des modèles de documents Modèles de documents Google Docs permettent de gagner du temps et de maintenir la cohérence des documents. Que vous rédigiez un rapport, une proposition ou un document de travail, les modèles de Google Docs vous permettent de gagner du temps et d'assurer la cohérence de vos documents

modèle de base de connaissances les modèles de Google Docs vous facilitent la tâche.

Utilisez un modèle existant :

Ouvrez Google Docs pour commencer à créer des documents sur une fenêtre de navigateur

En haut à droite, cliquez sur Galerie de modèles

Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser et une copie s'ouvrira pour que vous puissiez la modifier

Créez votre modèle :

Ouvrez un document nouveau ou existant, effectuez les personnalisations nécessaires, puis accédez à la Galerie de modèles

Soumettez votre document en tant que modèle pour en faciliter l'accès

Affiner et personnaliser les éléments de texte

La personnalisation du texte est la clé pour rendre votre document visuellement attrayant et facile à lire. Voici quelques conseils essentiels qui vous aideront à optimiser votre texte simple pour un impact maximal.

Modifier le style de police de caractère

Commençons par l'essentiel. Le choix de la bonne police de caractère peut donner le ton à l'ensemble de votre document.

Pour modifier le style de police de caractères:

Sélectionnez le texte à modifier

Si vous modifiez le caractère de tout le document, vous pouvez rapidement sélectionner tout le texte en appuyant sur Ctrl+A sous Windows ou Command+A sous Mac

Dans la barre d'outils Google Docs , cliquez sur le menu déroulant Police . Une liste de caractères s'affiche, avec les options standard et celles que vous avez récemment utilisées

, cliquez sur le menu déroulant . Une liste de caractères s'affiche, avec les options standard et celles que vous avez récemment utilisées Choisissez une police de caractère dans la liste. Vous pouvez facilement prévisualiser l'aspect de chaque police en cliquant sur les options jusqu'à ce que vous trouviez celle qui correspond à votre style

💡Pro Tip: Ajoutez des polices personnalisées en cliquant sur Plus de polices en haut du menu déroulant. Cela ouvre une fenêtre permettant de parcourir une plus grande collection de polices de caractères. Une fois ajoutées, ces polices apparaîtront dans votre menu déroulant de polices habituel pour une utilisation ultérieure.

Ajuster la taille de la police de caractère

La taille de la police joue un rôle essentiel dans la lisibilité et la mise en valeur des textes.

Pour ajuster la taille des caractères dans Google Docs :

Méthode de la barre d'outils: Utilisez le menu déroulant de la taille de la police situé à côté du sélecteur de police. Vous pouvez choisir parmi une liste de tailles prédéfinies ou saisir manuellement une taille personnalisée

Utilisez le situé à côté du sélecteur de police. Vous pouvez choisir parmi une liste de tailles prédéfinies ou saisir manuellement une taille personnalisée Méthode du raccourci: Augmentez ou réduisez rapidement la taille de la police en utilisant Ctrl+Shift+ (sous Windows) pour agrandir le texte ou Ctrl+Shift+- pour le réduire

Cette méthode vous permet d'ajuster la taille pour faire ressortir les titres ou assurer une bonne lisibilité du texte.

Texte en gras, en italique, souligné et barré

Les options de mise en forme "gras", "italique", "souligné" et "barré" permettent de mettre en évidence des informations cruciales ou d'accentuer votre document Google Docs. Vous pouvez appliquer les options de mise en gras, italique et souligné directement à partir du menu.

Vous pouvez également utiliser les raccourcis suivants:

Gras: Sélectionnez le texte et appuyez sur Ctrl+B (ou Command+B sur Mac) pour le mettre en gras

Sélectionnez le texte et appuyez sur Ctrl+B (ou Command+B sur Mac) pour le mettre en gras Italique: Utilisez Ctrl+I (ou Command+I) pour mettre le texte en italique

Utilisez Ctrl+I (ou Command+I) pour mettre le texte en italique Souligné: Obtenez un texte souligné en utilisant Ctrl+U (ou Command+U)

Pour le barré, vous devrez aller un peu plus loin - cliquez sur Format > Texte > Barré.

Colorier et mettre en évidence le texte

Pour mettre en valeur certaines parties de votre texte, vous pouvez modifier la couleur du texte ou de l'arrière-plan :

Couleur du texte: Sélectionnez le texte à modifier, puis cliquez sur l'icône Couleur du texte dans la barre d'outils. Une palette de couleurs apparaît, vous permettant de choisir une couleur parmi les options prédéfinies ou d'ajouter une couleur personnalisée en cliquant sur le signe plus.

Mise en évidence du texte: Sélectionnez le texte et cliquez sur l'icône Couleur de mise en évidence à côté de l'option de couleur du texte. Choisissez une couleur dans la palette pour mettre le texte en évidence.

💡Pro Tip: Pour maintenir la lisibilité, assurez-vous que la couleur du texte contraste bien avec l'arrière-plan. Un texte foncé sur un fond clair ou vice versa donne généralement de meilleurs résultats.

Essayez le format paint

Si vous avez appliqué un certain style à une partie de votre document et que vous souhaitez le reproduire dans d'autres sections, vous pouvez gagner du temps en utilisant l'outil Paint format. Cet outil copie la mise en forme d'une partie du document et l'applique à une autre.

Sélectionnez le texte avec la mise en forme que vous souhaitez copier

Cliquez sur l'icône Format de peinture (un petit rouleau de peinture) dans la barre d'outils

(un petit rouleau de peinture) dans la barre d'outils Faites glisser votre curseur sur le texte à l'endroit où vous souhaitez appliquer la mise en forme copiée. La nouvelle section adoptera le style (police, taille, couleur, etc.) du texte d'origine

💡Pro Tip: Double-cliquez sur l'icône Paint format pour la maintenir active. Cela vous permet d'appliquer la même mise en forme à plusieurs sections sans la resélectionner à chaque fois.

Personnaliser l'espacement et l'alignement des lignes

Un espacement et un alignement corrects sont clés pour améliorer la lisibilité et la structure de votre document.

Espaces entre les lignes: Sélectionnez votre texte, puis accédez à Format > Espaces entre les lignes et les paragraphes . Vous pouvez choisir des options telles que l'espacement simple, 1,15, 1,5 ou double, en fonction de vos besoins

Sélectionnez votre texte, puis accédez à . Vous pouvez choisir des options telles que l'espacement simple, 1,15, 1,5 ou double, en fonction de vos besoins Espaces entre les paragraphes: Dans le même menu, vous pouvez ajouter ou supprimer de l'espace avant et après les paragraphes, ce qui permet de séparer visuellement les différentes sections de votre document pour une meilleure clarté

Dans le même menu, vous pouvez ajouter ou supprimer de l'espace avant et après les paragraphes, ce qui permet de séparer visuellement les différentes sections de votre document pour une meilleure clarté Options d'alignement: Alignement à gauche ( Ctrl+Shift+L ): Il s'agit du paramètre par défaut pour la plupart des textes, idéal pour les paragraphes du corps de texte et le contenu général Alignement central ( Ctrl+Shift+C ): Idéal pour les titres, les en-têtes, les citations ou tout autre texte que vous souhaitez faire ressortir Alignement à droite ( Ctrl+Shift+R ): L'alignement à droite travaille bien pour les petites notes secondaires comme les dates, les références de documents ou les signatures afin de maintenir le flux du texte principal Justifier ( Ctrl+Shift+J ): Pour un aspect propre et soigné, justifiez votre texte afin d'aligner les bords gauche et droit



Le choix de l'alignement approprié pour les différentes sections du document garantit une disposition professionnelle et organisée.

Créer des listes à puces et des listes numérotées

Les listes permettent de décomposer des informations complexes et de les présenter de manière claire et organisée. Pour créer une liste :

Sélectionnez le texte que vous souhaitez mettre en forme dans une liste

Cliquez sur l'icône Liste à puces ou Liste numérotée dans la barre d'outils de Google Docs

Si vous souhaitez créer une liste à plusieurs niveaux (sous-points), appuyez sur Tab après avoir créé un élément de la liste pour l'indenter

après avoir créé un élément de la liste pour l'indenter Pour revenir à la liste principale, appuyez sur Shift+Tab

💡Pro Tip: Utilisez les raccourcis Ctrl+Shift+8 pour les puces et Ctrl+Shift+7 pour les listes numérotées (utilisez Command au lieu de Ctrl sur Mac).

Utiliser les titres et les styles

Les titres sont essentiels pour organiser le contenu en sections faciles à digérer. Pour appliquer des titres :

Cliquez à l'intérieur du paragraphe que vous souhaitez transformer en titre

Ouvrez le menu déroulant Texte normal de la barre d'outils et choisissez un Niveau de titre (par exemple, Titre 1 pour les sections principales, Titre 2 pour les sous-sections)

Une fois les titres appliqués, vous pouvez rapidement mettre leur forme à jour en sélectionnant un titre, en cliquant avec le bouton droit de la souris et en choisissant Sélectionner le texte correspondant. Cela permet de sélectionner tous les titres de même niveau et de modifier la police, la taille, la couleur ou tout autre élément de mise en forme en une seule fois.

Créer une table des matières (TOC)

Une table des matières aide les lecteurs à naviguer dans les documents plus longs. Pour en insérer une :

Ajoutez des titres dans l'ensemble de votre document (comme décrit ci-dessus)

Placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez que la table des matières apparaisse

Cliquez sur Insérer > Table des contenus et choisissez un style de TOC

Une fois insérée, la TOC sera liée aux sections respectives, ce qui permettra une navigation facile.

💡Pro Tip: Si vous ajoutez ou modifiez des titres, vous devez mettre à jour la Table des matières en cliquant dessus et en sélectionnant 'Mettre à jour la table des matières.'

Tirer parti des contours automatiques

La navigation dans les sections lorsque vous travaillez sur de longs documents peut s'avérer fastidieuse. Google Docs génère automatiquement un plan en fonction des titres, ce qui facilite la navigation.

Accédez au plan en cliquant sur Afficher > Afficher le plan.

Ce plan vous permet de passer rapidement d'une section à l'autre, ce qui rend les longs documents beaucoup plus faciles à gérer.

Ajouter et modifier des images dans votre document

Vous pouvez facilement insérer et manipuler des images directement dans Google Docs sans passer par des applications externes.

Ajouter une image : cliquez sur Insérer > Image pour télécharger une photo depuis votre ordinateur ou en trouver une grâce à la recherche intégrée

Insérer > Image pour télécharger une photo depuis votre ordinateur ou en trouver une grâce à la recherche intégrée **Modifiez votre image : après l'avoir modifiée en cours, vous pouvez la recadrer, la redimensionner et l'adapter à votre contenu. Vous pouvez également recolorer ou ajouter des effets visuels pour améliorer la présentation de l'image

Ajouter une bordure à l'image: Sélectionnez l'image, puis cliquez sur l'icône Couleur de la bordure (en forme de crayon) dans la barre d'outils. Choisissez une couleur ou ajoutez-en une personnalisée

Pour personnaliser davantage, cliquez sur l'icône Poids de la bordure pour ajuster la largeur, ou utilisez l'icône Traits de la bordure pour passer à un style de ligne en pointillés ou en tirets

Personnaliser avec des modules complémentaires

Google Docs est assisté par un large éventail de modules complémentaires permettant d'étendre ses fonctions. Qu'il s'agisse d'ajouter des organigrammes à un document de processus, de créer des sondages dynamiques ou d'automatiser des flux de travail, vous pouvez trouver ou créer des outils personnalisés.

Pour installer des modules complémentaires, cliquez sur Extensions > Modules complémentaires > Obtenir des modules complémentaires pour parcourir les options disponibles, de l'ajout de signatures aux documents à l'intégration d'applications tierces telles que des logiciels de collaboration documentaire.

Pour les utilisateurs plus avancés, vous pouvez créer vos propres outils à l'aide de Google Apps Script pour automatiser des processus ou intégrer d'autres plateformes.

Utiliser des diagrammes et des graphiques personnalisés

La visualisation des données est essentielle pour rendre compréhensibles des informations complexes. Dans Google Docs, vous pouvez insérer des diagrammes et des graphiques directement à partir de Google Sheets :

Cliquez sur Insérer > Diagramme > À partir de feuilles pour lier vos données à partir d'une feuille de calcul.

Lorsque vos données Google Sheets sont mises à jour, le diagramme de votre document peut être actualisé d'un simple clic, garantissant ainsi l'exactitude de l'ensemble de votre documentation.

En outre, vous pouvez utiliser Google Drawing pour créer des organigrammes et des diagrammes personnalisés directement dans votre document. Cette fonction est particulièrement utile pour représenter visuellement des flux de travail ou des concepts.

Traduire des documents

Pour les organisations qui opèrent à l'échelle mondiale, Google Docs vous permet de traduire des documents entiers en quelques clics.

Sélectionnez Outils > Traduire un document

Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire, et une nouvelle copie s'ouvrira.

Changer la couleur d'arrière-plan

Pourquoi se contenter d'un simple fond blanc lorsque vous pouvez personnaliser la couleur de vos pages ? La modification de la couleur d'arrière-plan peut améliorer l'apparence de votre document et l'aligner sur votre marque.

Allez dans Fichier > Installation de la page

Dans la section Couleur de la page, choisissez une couleur parmi les fournisseurs prestataires. Pour une couleur personnalisée, utilisez le goutteur de couleurs ou entrez un code hexadécimal spécifique.

Pour que cette couleur devienne la couleur par défaut pour tous les documents à venir, cliquez sur Définir par défaut.

Définir les paramètres de la page

Si vous devez ajuster les marges de vos Google Docs pour mieux les adapter à votre contenu, procédez comme suit. Par défaut, les marges sont paramétrées à un pouce de tous les côtés, mais vous pouvez les personnaliser selon vos besoins.

Tout d'abord, modifiez les marges à l'aide du menu Installation de la page. Cliquez sur Fichier et sélectionnez Mise en page dans le menu déroulant. Saisissez ensuite les largeurs de marge souhaitées pour le haut, le bas, la gauche et la droite.

Cliquez sur OK pour appliquer vos nouveaux paramètres de marge. Ajustez les marges à l'aide de la règle:

Cliquez sur le paragraphe que vous souhaitez modifier

Déplacez le petit triangle à gauche ou à droite de la règle horizontale pour ajuster les marges

Pour mieux contrôler la disposition du document, envisagez d'utiliser des sauts de page ou des sauts de section au lieu d'ajuster les marges seules.

💡Pro Tip: Le rectangle au-dessus du triangle de gauche ajuste l'indentation, pas les marges. Pour modifier la hauteur de la page, survolez le haut de la règle verticale jusqu'à ce qu'une flèche orientée vers le bas apparaisse, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Limites des options de personnalisation de Google Docs

Google Docs a transformé le travail documentaire en fonctionnant entièrement en ligne et en stockant les fichiers dans le cloud. Vous pouvez ainsi rédiger, modifier et accéder à des documents depuis n'importe quel appareil, la collaboration en temps réel rendant le travail d'équipe transparent. Cependant, malgré ses avantages, Google Docs présente certaines limites. Voici quelques contraintes clés à connaître.

Limite de caractères

Google Docs a une limite de 512 000 caractères par document. Bien que cette limite soit largement suffisante pour la plupart des besoins, elle peut s'avérer contraignante pour les documents très longs ou complexes. Le nombre de que vous ajoutez à votre Google Docs ; vous devez travailler dans cette limite de caractères.

Mise en forme avancée limitée

Google Docs fournit les éléments essentiels pour la mise en forme, mais n'offre pas les outils avancés disponibles dans certains traitements de texte traditionnels. Cette limite peut s'avérer problématique pour les documents plus complexes. Autre logiciels de modification en cours dispose souvent de fonctionnalités de mise en forme plus avancées pour des dispositions et des conceptions complexes.

Voici ce qu'un utilisateur mécontent de Utilisateur de Reddit avait à dire :

Je n'aime pas les Google Docs parce que la mise en forme n'est jamais correcte à l'impression (ou du moins je ne la vérifie jamais), donc vous n'avez pas besoin de me convaincre.

Modification en cours restreinte hors ligne

Si Google Docs est fantastique pour la modification en cours, ses capacités hors ligne sont limitées. Vous devez activer le mode hors ligne à l'avance, et même dans ce cas, certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner aussi facilement sans connexion internet. Il se peut que vous deviez rechercher Alternatives à Google Docs pour de meilleures possibilités de modification en cours pour travailler sans être en ligne.

Intégrations limitées

Google Docs ne s'intègre pas de manière aussi transparente avec d'autres logiciels que certains utilisateurs pourraient l'espérer. Bien qu'il fonctionne bien avec l'écosystème de Google, il peut être un peu restrictif si vous utilisez différents outils et plateformes.

Un manque d'outils de collaboration avancés

Google Docs est idéal pour la collaboration, en particulier avec un petit groupe de personnes. Mais lorsqu'il est partagé à plus grande échelle, il peut devenir un peu chaotique.

Le malaise peut s'aggraver lorsque vous voyez les avatars anonymes bizarres que Google attribue aux utilisateurs qui ouvrent un Doc sans se connecter, comme le tamanoir, le wombat ou le quokka (oui, ils sont aussi étranges qu'ils en ont l'air).

Vous vous occupez de vos affaires, vous essayez de rédiger une proposition [dans Google Docs] ... quand l'ambiance change. Un petit cercle se matérialise en haut de l'écran. L'avatar appartient à un collègue, ou pire, à votre patron ... Le curseur se met à clignoter. Les questions fusent : Quelles sont les intentions de cette personne ? Va-t-elle faire défiler l'écran suffisamment loin pour voir les notes brouillées en bas de page que vous n'avez pas supprimées ? Pourquoi diable est-elle en ligne à 1 heure du matin un samedi ? article du Wall Street Journal de 2022 les cinq mots les plus redoutés au bureau : 'Let's Start a Google Doc' (Commençons par un document Google)

En outre, sans outils de gestion avancés, le suivi des modifications en cours et des contributions devient stressant. Logiciel de collaboration documentaire comme ClickUp, offrent des fonctionnalités plus avancées pour la gestion des modifications en cours et la collaboration en temps réel.

Créez vos documents avec ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion de projet et de collaboration documentaire de premier plan auquel font confiance les équipes des petites startups comme des grandes entreprises.

Qu'il s'agisse de fournir des modèles de projet uniques ou de suivre le temps passé sur les tâches, ClickUp s'impose comme la solution de gestion de projet ultime. C'est également l'une des meilleures alternatives à Google Docs, offrant bien plus de fonctions pour l'organisation et la gestion de votre travail. ClickUp Documents va au-delà de la simple prise de notes : c'est un puissant outil de collaboration. Mon travail permet aux équipes de travailler ensemble en temps réel, ce qui facilite les sessions de brainstorming et la collaboration. Les membres de l'équipe peuvent s'étiqueter les uns les autres dans les commentaires, assigner des éléments d'action et procéder à des modifications en cours, afin de s'assurer que tout le monde reste sur la même page.

Voici comment créer facilement un nouveau document dans ClickUp :

Étape 1 : Ouvrez votre environnement de travail

Dans la barre latérale gauche de votre environnement de travail ClickUp, vous verrez l'option "Documents".

Étape 2 : Créer un nouveau document

Cliquez sur le bouton '+ Créer un document' dans la section Documents pour commencer un nouveau document.

Étape 3 : Commencer la modification en cours

Un nouveau document s'ouvrira instantanément, prêt à ce que vous y ajoutiez votre contenu, mettiez en forme le texte ou même liiez directement des tâches.

Pourquoi utiliser ClickUp Docs ?

Simplifiez l'accessibilité avec ClickUp Docs Relations Relations ClickUp Docs vous permettent d'accéder rapidement à la bonne information. En reliant les tâches et les documents par des pages liées, vous n'avez plus besoin de chercher dans d'interminables pages wiki. Il vous suffit d'étiqueter vos Étiquettes pour une référence rapide, rendant tout facilement consultable et organisé dans un emplacement central.

voir tous les liens au même emplacement avec ClickUp Docs Relationship

Vous pouvez également créer jusqu'à cinq niveaux de pages imbriquées dans vos documents, qui peuvent être réorganisés sans effort par glisser-déposer. C'est idéal pour garder toute la documentation de votre projet structurée et facile à naviguer.

Rationaliser la création de documents

Vous cherchez un document spécifique ? modèle de documentation de projet spécifique ? ClickUp a exactement ce qu'il vous faut et plus encore !

Les modèles peuvent accélérer votre flux de travail et créer des documents cohérents et structurés. Avec ClickUp, vous pouvez accéder à plus de 1.000 modèles prêts à l'emploi qui répondent à tous les besoins des projets et des équipes.

Une autre excellente option est le Modèle de document de plan de processus ClickUp le plan de processus ClickUp est un modèle de plan de processus, qui fournit une approche simplifiée de la gestion de vos processus :

Définir les méthodes de mesure: Spécifier la méthode, la taille de l'échantillon et les critères d'évaluation de la qualité

Spécifier la méthode, la taille de l'échantillon et les critères d'évaluation de la qualité Organiser les étapes et les actions: Utiliser le tableau structuré pour détailler les étapes du processus d'entreprise et créer une checklist pour les actions d'amélioration

Utiliser le tableau structuré pour détailler les étapes du processus d'entreprise et créer une checklist pour les actions d'amélioration Gérer les révisions: Inclure un document d'accompagnement du processus d'entreprise et suivre les révisions avec les parties responsables et les dates d'échéance

Que vous travailliez sur une base de connaissances, un forfait de projet, un compte-rendu de réunion ou des procédures opératoires normalisées, ClickUp a le modèle qu'il vous faut pour vous aider à démarrer rapidement. Cela vous évite de construire à partir de zéro, ce qui vous permet de vous concentrer sur les aspects cruciaux de votre travail.

Améliorer la collaboration en direct

Utiliser Détection de collaboration ClickUp pour collaborer avec plusieurs membres de l'équipe sur un document. Grâce à ses fonctionnalités avancées, vous pouvez suivre le moment où vos coéquipiers affichent ou modifient des tâches et des documents, recevoir automatiquement des mises à jour instantanées sur les changements de statut et rester dans le coup grâce à des commentaires en temps réel. Cela garantit un travail d'équipe gratuit et sans chevauchement, un retour d'information rapide et une communication efficace.

Voici comment ClickUp assiste vos besoins de collaboration :

Planifiez vos projets: UtilisezTâches ClickUp pour gérer et visualiser efficacement l'ensemble du flux de travail de votre projet et les activités de votre équipe

UtilisezTâches ClickUp pour gérer et visualiser efficacement l'ensemble du flux de travail de votre projet et les activités de votre équipe Créer des vidéos rapides: UtiliserClickUp Clips pour enregistrer votre écran et capturer des vidéos, facilitant ainsi la communication visuelle

UtiliserClickUp Clips pour enregistrer votre écran et capturer des vidéos, facilitant ainsi la communication visuelle Collaborez avec les Tableaux blancs: Participez à des séances de brainstorming et à la planification de projets grâce àTableaux blancs de ClickUpune toile numérique infinie accessible à tous les membres de l'équipe et aux collaborateurs externes

Ainsi, toutes les discussions sont organisées et directement intégrées à votre travail, ce qui élimine le besoin d'e-mails épars et améliore l'efficacité globale.

Des permissions sûres et flexibles

ClickUp propose un système complet de paramètres de permission . Vous pouvez contrôler qui a accès à des éléments spécifiques comme les Dossiers, les Listes, les tâches, les vues, les Documents, les Tableaux de bord et les Objectifs. Les permissions peuvent être personnalisées pour les invités, les membres ou les équipes, ce qui garantit la sécurité de votre espace de travail.

Qu'il s'agisse de partager des éléments avec les membres de votre environnement de travail ou d'inviter de nouveaux collaborateurs, ClickUp offre plusieurs options de sécurité :

Liens publics: Accessibles à toute personne possédant le lien

Accessibles à toute personne possédant le lien Liens privés: Restreints à des personnes spécifiques avec lesquelles vous avez choisi de partager

Restreints à des personnes spécifiques avec lesquelles vous avez choisi de partager Liens pour l'indexation par Google: Partagez vos Docs publiquement et permettez à Google de les indexer, les rendant ainsi consultables sur le web

Partagez vos Docs publiquement et permettez à Google de les indexer, les rendant ainsi consultables sur le web Partage de pages spécifiques du document: Partagez des pages individuelles plutôt que l'ensemble du document, ce qui permet de mieux contrôler ce qui est partagé

vous pouvez également renforcer la sécurité grâce à la fonctionnalité "Protéger cette page", qui vous permet de spécifier qui peut afficher, commenter ou modifier le document. Cela permet de s'assurer que les informations sensibles restent en sécurité.

Large intervalle d'intégrations tierces

Nous sommes tous passés par là : jongler avec plusieurs écrans et passer d'une application à l'autre pour faire ce que l'on a à faire. C'est épuisant, n'est-ce pas ? Intégrations ClickUp simplifient cela en s'intégrant à plus de 1 000 plateformes pour que vous puissiez tout garder au même endroit. Que vous utilisiez Slack, GitHub, Zoom ou Everhour, ClickUp vous couvre. De plus, il se synchronise de manière transparente avec Google Drive et Google Docs, afin que vos fichiers soient toujours à portée de main.

Et si vous ne trouvez pas d'intégration spécifique ? Pas de souci : l'API de ClickUp vous permet de créer des connexions personnalisées, ce qui vous garantit de disposer de tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Tirer parti de l'assistance de l'IA

La création de documents détaillés ne doit pas nécessairement être une tâche chronophage. Grâce aux progrès de l'IA, la gestion et la génération de contenu sont devenues plus efficaces et efficientes. Outils d'IA peuvent considérablement rationaliser votre processus de création de documents, le rendant plus rapide et plus précis.

résumez vos notes et vos rapports avec ClickUp Brain pour rationaliser le flux de travail_

ClickUp offre ClickUp Brain clickUp Brain est un assistant de rédaction IA conçu pour rationaliser votre processus de rédaction. Il fournit des invitations personnalisables aux rédacteurs pour créer n'importe quoi, des énoncés de projet aux études de cas marketing.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez:

Réfléchir, générer et peaufiner : Affiner le contenu en temps réel pour optimiser le ton et la grammaire lorsque vous rédigez un rapport ou résumez une réunion

Affiner le contenu en temps réel pour optimiser le ton et la grammaire lorsque vous rédigez un rapport ou résumez une réunion Générer des tableaux et des modèles: Créez instantanément des tableaux remplis de données riches et générez des modèles de tâches, de documents et de projets adaptés à votre cas d'utilisation spécifique

Créez instantanément des tableaux remplis de données riches et générez des modèles de tâches, de documents et de projets adaptés à votre cas d'utilisation spécifique Créez des éléments d'action à partir du contenu: Extrayez ou sélectionnez une petite section de votre document, cliquez sur IA et choisissez "Générer un élément d'action" pour créer une liste de choses à faire à partir des points clés

L'application propose également toute une série de fonctionnalités intégrées qui facilitent encore la création de contenu. Vous pouvez vérifier automatiquement l'orthographe de vos documents et de vos tâches sans avoir besoin de plugins ou d'extensions. De plus, vous pouvez utiliser l'IA pour rédiger des messages au ton parfait.

Outils de gestion documentaire avancés

ClickUp Docs offre une suite polyvalente de fonctionnalités pour améliorer votre gestion de documents. Vous pouvez vous lier aux flux de travail en ajoutant des widgets pour mettre à jour les tâches, suivre les statuts des projets et gérer les affectations directement dans l'éditeur de documents. L'application Hub Documents est une autre fonctionnalité clé, prestataire d'un espace centralisé où vous pouvez rechercher, trier et filtrer sans effort les wikis, modèles et autres ressources vérifiées.

Pour plus de fonctions, vous pouvez utiliser Pièces jointes pour intégrer des captures d'écran, des PDF et d'autres fichiers directement dans vos documents. Cela permet une référence rapide et garantit que tous les documents connexes se trouvent au même endroit.

En outre, vous pouvez utiliser des bannières à code couleur pour organiser et mettre en évidence les informations importantes, ce qui facilite la navigation et la mise en valeur des points clés. Vous pouvez également créer et mettre en forme des tableur pour gérer et visualiser efficacement de grands ensembles de données.

Améliorez la création et la gestion de vos documents avec ClickUp

Google Docs est largement plébiscité pour sa simplicité et son accessibilité. Il est utile pour la création directe de documents et la collaboration en temps réel. Le partage et les commentaires faciles, ainsi que l'intégration transparente avec d'autres environnements de travail de Google, font partie de ses fonctionnalités les plus appréciées. Son interface conviviale et son côté "cloud" en font une option solide pour une utilisation personnelle ou en équipe.

Cependant, si vous souhaitez quelque chose de plus avancé, ClickUp pourrait être préférable.

Avec son intégration étendue du flux de travail, ses modèles personnalisables et ses paramètres de permission avancés, ClickUp constitue une plateforme robuste qui offre plus qu'une gestion basique des documents. Il est idéal pour les équipes qui ont besoin de capacités complètes de gestion de projets et de tâches. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour améliorer votre flux de travail !