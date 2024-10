Modèles de cartes mentales gratuits pour Google Slides

Que vous planifiez un projet, travailliez avec une équipe ou révisiez pour un examen, la gestion d'idées éparses peut s'avérer accablante.

C'est là que les cartes mentales sont utiles. Elles transforment les idées floues en formes claires et visuelles qui stimulent la productivité. Elles organisent les informations d'une manière qui reflète le travail naturel de notre cerveau, ce qui permet de repérer plus facilement les connexions entre les idées.

Dans ce billet, nous allons explorer des modèles de cartes mentales Google Slides polyvalents pour améliorer votre réflexion et votre organisation. Nous mettrons également en évidence des alternatives puissantes pour améliorer votre processus créatif.

C'est parti !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carte mentale Google Slides ?

Un modèle de carte mentale efficace est plus qu'une aide visuelle : c'est votre arme secrète pour transformer des idées complexes en forfaits réalisables. Il organise les pensées, les processus et les données tout en rationalisant votre flux de travail.

Voici les qualités clés à rechercher dans les modèles de cartes mentales efficaces :

Effacées et intuitives : Choisissez des modèles avec des branches bien définies qui décomposent les concepts complexes et capturent chaque idée. Un design équilibré et gratuit simplifie l'organisation des idées

Choisissez des modèles avec des branches bien définies qui décomposent les concepts complexes et capturent chaque idée. Un design équilibré et gratuit simplifie l'organisation des idées Hiérarchie logique : Choisissez des modèles qui facilitent la présentation des détails. Ils doivent créer une structure qui montre l'idée principale, les sous-thèmes et leurs connexions

: Choisissez des modèles qui facilitent la présentation des détails. Ils doivent créer une structure qui montre l'idée principale, les sous-thèmes et leurs connexions **Les modèles doivent vous permettre de partager des mises à jour et de recueillir des commentaires de manière transparente, afin de maintenir l'engagement de tous. Cela permet un partage et un retour d'information en temps réel pour un travail d'équipe sans faille

visuellement attrayant : Sélectionnez des modèles qui vous permettent de rester concentré. Les modèles comportant des libellés clairs, des codes de couleurs vives et des dessins guident vos pensées de l'idéation à l'exécution

Sélectionnez des modèles qui vous permettent de rester concentré. Les modèles comportant des libellés clairs, des codes de couleurs vives et des dessins guident vos pensées de l'idéation à l'exécution Personnalisables: Privilégiez les modèles dont vous pouvez ajuster chaque élément - couleurs, polices, icônes et formes - en fonction de vos besoins. Qu'il s'agisse d'élaborer un plan marketing ou d'organiser un plan de recherche, un modèle polyvalent s'adapte facilement sans vous mettre en forme

Best 7 cartes mentales Google Slides Templates

Prêt à transformer vos idées en visuels dynamiques ? Ces modèles prêts à l'emploi apportent clarté et inspiration à vos présentations, faisant briller chaque concept.

Explorons les sept meilleurs modèles de cartes mentales disponibles dans Google Slides :

1. Modèle de cartes mentales pour le brainstorming par Slidesgo

il s'agit d'un modèle de carte heuristique Diapositives Le Modèle de cartes mentales pour le brainstorming permet d'améliorer vos sessions de brainstorming grâce à sa conception flexible et intuitive, favorisant la pensée innovante. Parfait pour la collaboration en équipe, il s'intègre parfaitement à Google Slides et propose plus de 35 dispositions de diapositives attrayantes pour maintenir le flux de votre créativité.

Ses couleurs vives et son élégant format d'écran large 16:9 garantissent un aspect professionnel sur tous les appareils, qu'il s'agisse d'ordinateurs portables ou de projecteurs. De plus, les illustrations accrocheuses et les icônes telles que les ampoules électriques ajoutent du style et améliorent le flux d'idées.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Personnalisez tous les objets, qu'il s'agisse des couleurs, des formes ou des dispositions, pour une expérience sur mesure

Utilisez des outils visuels tels que des graphiques, des images, des tableaux et des maquettes pour clarifier des détails complexes

Accédez à plus de 500 icônes pour améliorer vos présentations et capter l'attention de votre public

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est idéal pour les équipes créatives qui souhaitent susciter de nouvelles idées. Vous pouvez l'utiliser dans le cadre d'ateliers pour trouver de nouveaux concepts et encourager les discussions de groupe.

2. Réunion et rapports Modèle de carte mentale par Slidesgo

il s'agit d'un modèle de carte mentale pour les réunions et les rapports Diapositives Vous en avez assez des réunions qui dérivent ou dont les éléments d'action ne sont pas clairs ? Le Modèle de carte mentale de réunion et de rapport est la solution parfaite dont vous avez besoin. Il organise vos discussions, vous aide à définir l'agenda, à suivre les responsabilités et à enregistrer les suivis, le tout en un seul endroit.

Grâce à son design épuré, vos points ressortent clairement, ce qui facilite la présentation, que vous dirigiez une réunion d'équipe interne ou que vous fassiez une présentation à des clients.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Maintenir la clarté et organiser les informations pour une communication efficace

Assurer des discussions productives grâce à des espaces dédiés aux éléments d'action et aux suivis

Adaptez la couleur, la taille de la police et la forme du diagramme à votre image de marque ou à votre style personnel

Cas d'utilisation idéal Ce modèle aide les chefs d'équipe et les gestionnaires de projet à améliorer la productivité des réunions. Ils peuvent l'utiliser pour organiser les discussions et mettre en évidence les éléments d'action, en veillant à ce que chaque réunion soit productive et que les tâches importantes soient clairement définies.

3. Modèles de cartes mentales pour l'étude par Slidesgo

il s'agit d'un modèle de carte heuristique pour l'étude Diapositives Le Modèle de cartes mentales pour l'étude vous aide à faire face au chaos que représente le fait de jongler avec plusieurs matières. Lorsque vos notes sont éparpillées et que votre attention est fragmentée, il devient difficile d'établir des connexions entre les idées, ce qui peut ralentir votre progression et avoir un impact sur la rétention.

Le modèle est spécialement conçu pour les étudiants et les éducateurs. Il transforme les sujets complexes en sections claires et attrayantes, ce qui rend les sessions d'étude plus efficaces et stimule la compréhension.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez les concepts délicats en petits morceaux digestes pour une meilleure compréhension

Utilisez des branches, des diagrammes ou des graphiques codés par couleur pour mieux visualiser les connexions et améliorer l'apprentissage

Restez concentré sur les concepts fondamentaux sans vous laisser distraire par des détails inutiles

**Cas d'utilisation idéal Ce modèle est une excellente ressource pour les étudiants et les éducateurs. Il transforme les sessions d'étude en expériences engageantes, en améliorant la compréhension et en garantissant la clarté.

4. Modèle de carte mentale de la construction d'un film par Template.net

Template.net

Template.net

Le Modèle de cartes mentales de la construction d'un film vous aide à structurer le processus complexe de la réalisation d'un film, du concept à la productivité. Avec des éléments tels que les caractères, les scènes, les intrigues et les échéanciers, il organise visuellement tous les aspects de la construction d'un film, en vous aidant à saisir chaque détail critique.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Rendre les scènes et les intrigues critiques, en créant une feuille de route claire pour votre film

Gérez les découpages de scénario et les calendriers de tournage dans un espace visuel organisé

Partagez vos cartes mentales avec votre équipe pour obtenir des commentaires et des suggestions à chaque étape de la réalisation du film

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est parfait pour les cinéastes, les YouTubers et les influenceurs visant à simplifier leur processus de production.

💡Pro Tip: Si Google Workspace ne répond pas tout à fait à vos besoins, envisagez d'explorer d'autres solutions qui pourraient mieux vous convenir. Recherchez Environnements de travail Google qui correspondent à votre budget et offrent davantage de fonctionnalités pour améliorer votre flux de travail et votre productivité.

5. Modèle de carte mentale du processus de fabrication par Template.net

Template.net

Template.net

Le Modèle de carte mentale du processus de fabrication facilite la le mappage du processus qui fournit un cadre clair pour visualiser chaque étape de votre processus de production.

Conçu pour les équipes de fabrication, les ingénieurs et les managers, il vous permet d'optimiser les opérations, d'éliminer les goulets d'étranglement et de veiller à ce que tout fonctionne comme une machine bien huilée.

Ainsi, il améliore non seulement l'efficacité, mais stimule également la collaboration entre les membres de l'équipe, en veillant à ce que tout le monde soit aligné sur les objectifs de production.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifier l'ensemble du cycle de production, des matières premières à la livraison finale

Identifier les domaines d'optimisation et d'amélioration, ce qui facilite la rationalisation des processus

Améliorer la coordination de l'équipe en déléguant les tâches et en gérant les échéanciers

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est précieux pour les équipes de fabrication, les managers de la chaîne d'approvisionnement et les professionnels de l'assurance qualité. Il les aide à rationaliser les processus, à améliorer la communication et à garantir une qualité constante tout au long de la production.

6. Modèle de carte mentale du processus de recherche par Template.net

Template.net

Template.net

Les projets de recherche comportent plusieurs étapes complexes : analyse de la littérature, formulation d'hypothèses, collecte de données et analyse. Sans un système clair, la gestion de ces étapes peut rapidement devenir insurmontable.

Le Modèle de carte mentale du processus de recherche offre une solution personnalisable et facile à modifier pour définir les objectifs, rationaliser l'organisation des données et tirer des conclusions précises.

Il permet de simplifier les processus complexes et de s'assurer que vous saisissez tous les éléments essentiels tout en maintenant la clarté et la concentration tout au long de votre projet.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Systématiser l'ensemble du processus, de la définition des questions de recherche à la synthèse des résultats

Planifier et connecter les éléments de recherche complexes en segments clairs et gérables

Respecter le calendrier en gérant visuellement les jalons et les échéances clés de l'étude

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est idéal pour les chercheurs, les étudiants diplômés et les éducateurs qui travaillent sur des projets de grande envergure. Il permet d'organiser les différentes sources de données et de s'assurer que toutes les informations importantes sont incluses, que vous soyez en train de rédiger une thèse ou de travailler sur une revue de la littérature.

7. Modèle de carte mentale simple pour les ventes par Template.net

Template.net

le site est en anglais https://www.template.net/editable/46473/simple-sales-mind-map Template.net /%href/

Le Modèle de carte mentale des ventes simples vous permet de visualiser chaque étape du parcours commercial, y compris la stratégie, le calendrier et l'exécution. Il décompose l'ensemble de votre processus de manière claire et organisée.

Grâce à sa disposition structurée, vous pouvez facilement identifier les jalons clés, suivre la progression et ajuster votre approche si nécessaire. Cette clarté améliore non seulement la communication au sein de votre équipe, mais aide également chacun à rester motivé et aligné sur l'objectif commun.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposer les entonnoirs de vente et les parcours personnalisés en étapes claires et exploitables

Garder votre équipe alignée sur des objets commerciaux clairement définis

S'assurer qu'aucune piste ou opportunité n'est négligée en planifiant visuellement chaque point de contact

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est idéal pour les équipes commerciales, les stratèges marketing et les chefs d'entreprise qui souhaitent optimiser les processus de vente. Il permet de suivre les interactions avec les clients et d'esquisser des stratégies, en visualisant le parcours des ventes pour favoriser la concentration et les résultats.

Limites de l'utilisation de Google Sheets/Docs/Slides pour les modèles de cartes mentales

Si Google Docs, Sheets et Slides constituent un point de départ solide pour la cartographie mentale de base et la gestion des données, ils peuvent s'avérer insuffisants si vous avez besoin de fonctionnalités plus dynamiques et d'une plus grande flexibilité.

Voici quelques raisons pour lesquelles un modèle de carte mentale Google Slides n'est peut-être pas idéal :

Manque d'objets visuels dédiés

Ces plateformes ne disposent pas des outils spécialisés nécessaires pour une cartographie conceptuelle fluide. Dans Google Docs et Sheets, vous vous retrouverez à ajuster diverses formes, zones de texte et connecteurs, ce qui peut transformer un processus créatif en une corvée fastidieuse

Bien que Google Slides fournisse davantage d'options visuelles, il n'offre pas les fonctionnalités intuitives des outils dédiés à la cartographie conceptuelle logiciels de cartes mentales dédiés . En conséquence, vous risquez de passer plus de temps à mettre en forme qu'à faire du brainstorming.

Options de personnalisation rigides

Les cartes mentales se caractérisent par leur adaptabilité. Or, Google Sheets et Google Docs offrent peu de possibilités de réorganisation ou de stylisation des éléments. Les cartes mentales peuvent être fournies par Google Planes, mais elles ne sont pas adaptées aux cartes mentales les plus complexes.

Contrairement aux outils spécialisés qui ajustent automatiquement les nœuds et les branches, les outils de l'environnement de travail de Google vous obligent à faire des mises à jour manuelles pour chaque petit changement.

Des dispositions restrictives qui étouffent la créativité

Les outils de cartes mentales ont besoin d'espace pour s'épanouir ! La grille rigide de Google Sheets entrave votre capacité à étaler naturellement vos idées.

Google Docs impose un flux linéaire, limitant la pensée libre qui rend les cartes mentales efficaces. Même Google Slides vous ralentit avec des ajustements constants, concrétisant le flux de votre processus créatif

Pour surmonter ces difficultés, il convient de rechercher des solutions plus souples et plus dynamiques. Explorons les alternatives aux modèles de cartes mentales de Google Slides qui peuvent fournir une expérience plus efficace et plus créative.

Modèles alternatifs de cartes mentales Google Slides

Alors que la pensée créative et l'organisation des idées deviennent essentielles, le besoin d'outils innovants et efficaces n'a jamais été aussi grand. C'est pourquoi Des solutions de cartes mentales alimentées par l'IA interviennent. Elles vous aident à créer des cartes mentales, à automatiser les flux de travail et à apporter des points de vue inédits.

Pour une solution robuste qui réponde à tous vos besoins, pensez à Cartes mentales ClickUp . Grâce à ses fonctionnalités pilotées par l'IA et ses capacités de collaboration en temps réel, l'organisation de vos idées devient sans effort et intuitive.

Mais ce n'est pas tout !

ClickUp propose également une vaste bibliothèque d'outils personnalisables de modèles de cartes mentales conçus pour répondre aux besoins de différents projets et équipes, ils simplifient votre processus de planification comme jamais auparavant.

Explorons quelques-uns de ces modèles qui peuvent améliorer votre brainstorming et votre organisation :

1. ClickUp Modèle de carte mentale vierge pour tableau blanc

Télécharger ce modèle

Idéal pour ceux qui souhaitent prendre un nouveau départ, le ClickUp Modèle de carte mentale vierge pour tableau blanc offre une flexibilité exceptionnelle pour exprimer vos idées. L'installation du tableau blanc vous permet de créer plusieurs cartes mentales et de les enrichir de divers éléments.

Visualisez vos concepts fondamentaux à l'aide de graphiques et d'images pertinents pour les mettre en valeur. Pour plus de profondeur et d'engagement, vous pouvez intégrer des clips vidéo et noter des réflexions rapides ou des rappels à l'aide de notes autocollantes.

Ces éléments visuels enrichissent votre carte mentale, en apportant de la clarté sans encombrement. N'hésitez pas à griffonner, à ajouter des formes et à personnaliser la palette de couleurs pour refléter votre style unique !

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez, réorganisez et personnalisez facilement les nœuds pour qu'ils correspondent à votre processus de pensée unique

Travaillez en temps réel avec votre équipe, ce qui permet à chacun de contribuer et de partager ses idées instantanément

Améliorez votre carte mentale avec des couleurs, des formes et des images, pour rendre les idées complexes plus digestes et plus attrayantes

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est parfait pour les professionnels de la création, les éducateurs et tous ceux qui cherchent à créer une nouvelle carte mentale flexible. Les graphistes peuvent faire des brainstormings et esquisser des idées de projet, tandis que les gestionnaires de projet peuvent visualiser efficacement l'étendue et l'échéancier des projets.

2. ClickUp Modèle de carte mentale simple

Télécharger ce modèle

La ClickUp Modèle de carte mentale simple est votre outil de référence pour transformer les idées en visuels clairs et exploitables. Fidèle à son nom, il se démarque par sa proéminence modèle de carte conceptuelle le modèle de carte conceptuelle est idéal pour les séances de remue-méninges rapides et les forfaits détaillés.

Avec ce modèle, votre idée centrale est la racine, tandis que les sous-thèmes se ramifient en nœuds dynamiques. Utilisez des connecteurs codés par couleur pour mettre en évidence les relations et ajouter de la profondeur, afin de donner vie à vos diagrammes !

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Saisir et développer des idées en collaboration lors des réunions d'équipe

Mettre en forme les tâches, les objectifs et les jalons pour une meilleure gestion de projet

Organiser des concepts et des thèmes clés à des fins académiques ou pour des projets de recherche

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est idéal pour les équipes marketing, les stratèges et les freelances pour planifier des stratégies de contenu, développer des idées de campagne et planifier des calendriers de médias sociaux, en veillant à ce qu'aucune idée ne soit négligée.

3. Modèle de plan de projet ClickUp

Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle de mappage de projet ClickUp permet de relever des défis tels que la surcharge de travail, les délais serrés et les dépendances complexes en divisant les tâches en segments gérables.

L'affichage des idées vous permet de résumer et de filtrer les détails essentiels d'une tâche tels que le statut, les assignés et les commentaires. Vous pouvez également passer à la vue carte mentale pour voir les nœuds et les connecteurs en couleur qui indiquent le statut des tâches, ce qui facilite l'identification de ce qui nécessite votre attention.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mettre en forme les phases du projet, les tâches et les produits à livrer

Identifier les goulets d'étranglement et rationaliser les processus pour une meilleure efficacité

S'assurer que tous les membres de l'équipe sont en phase avec les tâches, les délais et les objectifs du projet

Affichez une vue d'ensemble de la connexion de chaque tâche à l'objectif central du projet, ce qui vous aidera à comprendre les dépendances

**Cas d'utilisation idéal Ce modèle est idéal pour les gestionnaires de projet, les spécialistes des opérations et les propriétaires de produits qui ont besoin de clarté dans la gestion des tâches. Il décompose les projets en parties gérables, en veillant à ce que chaque membre de l'équipe comprenne ses responsabilités et ses échéances.

💡Pro Tip: Vous vous demandez comment aider les équipes à évaluer les domaines qui ont besoin d'être remodelés pour améliorer l'efficacité et la transparence ? Utilisez les outils d'amélioration des processus pour obtenir des informations précieuses et rationaliser les flux de travail. Ces outils permettent non seulement d'identifier les goulets d'étranglement, mais fournissent également des stratégies exploitables pour optimiser les processus.

4. Modèle de carte mentale de gestion d'agence ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de carte mentale pour la gestion d'une agence ClickUp vous aide à combiner les idées, les tâches et les stratégies dans un cadre dynamique, ce qui stimule votre productivité. Avec une disposition prête à l'emploi remplie de dossiers dédiés aux fonctions essentielles de l'agence, vous resterez concentré et organisé en un rien de temps !

De plus, il comporte huit automatisations de flux de travail pour vous aider à travailler plus intelligemment. Personnalisez ces automatisations ou créez les vôtres pour les adapter au rythme unique de votre agence.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez vos flux de travail grâce à des tableaux de bord personnalisables qui mettent en évidence les indicateurs clés et les statuts des projets.

Suivez les heures facturables et les échéanciers des projets pour améliorer l'efficacité et la rentabilité

Suivre les interactions avec les clients et les mises à jour des projets pour améliorer les relations et la prestation de services

Optimisez les ressources de l'équipe en attribuant les tâches en fonction de la disponibilité et de l'expertise

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est idéal pour les propriétaires d'agence, les gestionnaires de compte et les équipes de réussite client. Il rationalise la communication et garantit que chaque demande du client est invitée, instructions à long terme.

5. Modèle de carte mentale du flux utilisateur ClickUp

Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle de carte mentale du flux utilisateur ClickUp vous permet de visualiser la façon dont votre public interagit, en planifiant chaque étape de son parcours. Il vous permet d'utiliser des formes vibrantes, des icônes et des graphiques pour représenter les terminaux, les activités et les points de décision, fournissant un aperçu clair du parcours de l'utilisateur. Cette clarté vous aide à identifier les points de douleur et à optimiser les flux de travail pour un meilleur engagement.

De plus, cette solution est très flexible : vous pouvez facilement insérer des éléments et changer de style en fonction de vos données afin d'en améliorer l'impact.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Approfondir votre compréhension de la façon dont les utilisateurs s'engagent avec votre entreprise

Suivre les parcours des utilisateurs sur votre produit ou votre site web pour plus de clarté

Identifier les opportunités d'améliorer l'expérience utilisateur et de favoriser la réussite de l'entreprise

Partagez vos connaissances et recueillez les commentaires de votre équipe afin d'affiner vos conceptions

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est parfait pour les concepteurs UI/UX et les chefs de produit qui cherchent à cartographier les parcours des utilisateurs et à améliorer les expériences produit. Il permet de visualiser les interactions, d'identifier les points de douleur et d'optimiser les flux de travail pour un engagement maximal.

6. Modèle de carte mentale ClickUp pour le suivi des bugs et des problèmes

Télécharger ce modèle

Le Modèle de suivi des problèmes et des bugs ClickUp est conçu pour aider les équipes de développement à gérer et à résoudre efficacement les bugs et les problèmes tout au long du cycle de vie du logiciel. Il offre une approche structurée du suivi des pépins, garantissant que rien ne passe inaperçu.

Ce modèle, qui intègre un formulaire d'envoi de bug, vous permet de recueillir sans effort les commentaires des utilisateurs. En outre, vous pouvez convertir n'importe quelle liste en carte mentale pour décrire clairement le processus de rapport et de résolution des bugs.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez et catégorisez facilement les bugs et encouragez votre équipe à hiérarchiser et à traiter les problèmes de manière systématique

Transformez automatiquement les envois de bogues en tâches exploitables

Documentez et surveillez les résultats des tests pour améliorer la qualité des produits

Optimisez les problèmes signalés par les utilisateurs pour une résolution plus rapide et une meilleure satisfaction des clients

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est idéal pour les développeurs de logiciels, les testeurs d'assurance qualité et les équipes d'assistance.

7. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour la cartographie d'impact

Télécharger ce modèle

Avec le Modèle de Tableau blanc pour la cartographie d'impact ClickUp grâce à la cartographie de l'impact, vous pouvez voir comment vos actions sont connectées aux résultats souhaités, ce qui permet à votre équipe de rester alignée et concentrée.

Ce modèle polyvalent décompose les objectifs de haut niveau en étapes réalisables, liant les tâches et les stratégies à des résultats tangibles. Sa disposition structurée encourage les discussions productives, favorisant la collaboration et une prise de décision plus intelligente.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Aligner les efforts de l'équipe sur les objets du projet pour s'assurer que tout le monde est sur la même page

Planifiez les objectifs du produit et liez-les à des tâches exploitables pour un développement rationalisé.

Encouragez les discussions productives qui conduisent à une prise de décision plus intelligente et à une meilleure collaboration au sein de l'équipe

Surveillez vos initiatives et adaptez vos forfaits en fonction des retours en temps réel

Cas d'utilisation idéal Ce modèle est idéal pour les managers d'équipe, les stratèges marketing et les chefs d'équipe, car il renforce la collaboration, améliore la prise de décision et permet des ajustements en temps réel en fonction des retours d'information.

Optimisez votre flux de travail avec ClickUp

Avoir une façon claire d'organiser vos idées est essentiel, que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez. Le bon modèle de présentation peut apporter de la clarté à vos pensées et améliorer la communication.

Les gestionnaires de projet utilisent souvent des thèmes Google Slides ou des modèles Powerpoint pour le mapper, mais ceux-ci ont leurs limites. Nous avons quelque chose de mieux - des modèles de cartes mentales dans ClickUp.

En tant qu'outil de productivité tout-en-un, ClickUp vous aide à tout gérer en un seul endroit, simplifiant ainsi votre flux de travail. Grâce aux modèles de cartes mentales de ClickUp, vous pouvez facilement visualiser vos idées, décomposer des projets complexes et créer des plans d'action clairs. Ces modèles vous permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe.

Prêt à booster votre brainstorming et votre gestion de projet ? Inscrivez-vous sur ClickUp et donnez vie à vos idées dès aujourd'hui !