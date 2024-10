BRD vs PRD : ce que les nouveaux chefs de produit doivent savoir

En tant que nouveau chef de produit, l'une des premières choses que vous rencontrerez sera la soupe à l'alphabet des documents : BRD, PRD, SRD, et la liste continue.

Vous pouvez avoir l'impression de patauger dans une infinité d'acronymes juste pour commencer.

Deux des documents les plus importants que vous devrez maîtriser dès le début sont le document des exigences de l'entreprise (BRD) et le document des exigences du produit (PRD).

Ces documents peuvent sembler similaires, mais ils ont des objectifs très différents, et les confondre peut entraîner de sérieux problèmes par la suite.

Alors, comment faire pour les différencier et, surtout, quand les utiliser ? Voyons ce qu'il en est. 📋

**Qu'est-ce qu'un Business Requirements Document (BRD) ?

Un document sur les besoins de l'entreprise (BRD) est un rapport formel qui décrit les objectifs, les buts et les besoins de haut niveau de l'entreprise. Il explique le quoi et le pourquoi d'un projet ou de la fonction d'un produit.

Un BRD sert de guide pour s'assurer que les analystes d'entreprise, les gestionnaires de produits et les chefs de projet sont sur la même page en ce qui concerne les objectifs de l'entreprise.

Il s'agit d'une déclaration d'intention. La présentation des indicateurs des objectifs de l'entreprise clarifiera l'impact de votre projet et vous aidera à hiérarchiser les priorités. Cela permettra également d'aligner votre équipe et de la faire avancer dans la même direction.

Comprenons les éléments clés de ce document . 👇

**Un résumé de l'ensemble du document décrivant les exigences du projet

Objectifs du projet/de la fonctionnalité: Description des objectifs du projet (ou des objectifs de la fonctionnalité), des objectifs et des objets

Description des objectifs du projet (ou des objectifs de la fonctionnalité), des objectifs et des objets Portée du projet et besoins de l'entreprise: Une définition de la portée du travail pour rester dans les limites définies

Une définition de la portée du travail pour rester dans les limites définies Les parties prenantes: Une identification des parties prenantes clés du projet avec des rôles et des responsabilités spécifiques

Une identification des parties prenantes clés du projet avec des rôles et des responsabilités spécifiques Échéancier: Un échéancier détaillé du projet, y compris les différentes phases du projet

Un échéancier détaillé du projet, y compris les différentes phases du projet **Un budget spécifique avec les coûts associés au projet et les avantages escomptés. Une analyse coûts-avantages permet de justifier le retour sur investissement (ROI) du projet

Contraintes: Toutes les limites du projet qui peuvent survenir et les ressources nécessaires pour les surmonter

Voici un modèle de BRD pratique qui vous aidera à définir les besoins de votre projet en un rien de temps.

Modèle de document des besoins de l'entreprise ClickUp

Download This Template

Le Modèle de document des besoins de l'entreprise ClickUp fournit un cadre solide pour décrire la solution business de votre projet. Il définit clairement les objectifs et les produits livrables du projet, en veillant à aligner tous les membres de l'équipe.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement créer des spécifications détaillées pour rendre les exigences de votre projet transparentes et faciles à suivre.

Le test de votre solution est une autre étape critique pour laquelle ce modèle brille. Vous pouvez documenter directement les cas de test, ce qui permet de s'y référer facilement pendant la phase de test. De cette façon, vous pouvez valider chaque exigence par rapport à des scénarios réels avant la mise en œuvre.

Télécharger ce modèle

**Qu'est-ce qu'un document d'exigences produit (PRD) ?

**Il s'agit d'un guide pour les entreprises, les équipes techniques et les équipes de développement qui travaillent sur le produit et qui vous aide à gérer les risques dès le début.

En tant que chef de produit, vous êtes responsable de l'élaboration du PRD. Que contient-il exactement ?

Décortiquons-le. ⚒️

Description du produit: Donne un aperçu du produit et de la manière dont il s'inscrit dans une vision plus large du marché ou de l'entreprise

Donne un aperçu du produit et de la manière dont il s'inscrit dans une vision plus large du marché ou de l'entreprise Objectif: Détaille pourquoi le produit est développé et les problèmes spécifiques de l'entreprise qu'il vise à résoudre

Détaille pourquoi le produit est développé et les problèmes spécifiques de l'entreprise qu'il vise à résoudre Public cible: Identifie les utilisateurs finaux afin de comprendre leurs problèmes et leurs attentes, en incluant souvent les données démographiques et les comportements des utilisateurs potentiels

Identifie les utilisateurs finaux afin de comprendre leurs problèmes et leurs attentes, en incluant souvent les données démographiques et les comportements des utilisateurs potentiels Caractéristiques clés: Met en évidence les caractéristiques et les fonctions essentielles du produit, chaque fonctionnalité étant décomposée pour plus de clarté

Met en évidence les caractéristiques et les fonctions essentielles du produit, chaque fonctionnalité étant décomposée pour plus de clarté Conception de l'interface utilisateur: Se concentre sur l'aspect et la convivialité du produit, en détaillant la façon dont les utilisateurs interagiront avec lui

Se concentre sur l'aspect et la convivialité du produit, en détaillant la façon dont les utilisateurs interagiront avec lui Spécifications techniques: Couvre les détails techniques pour l'équipe d'ingénieurs, y compris l'architecture logicielle, le stockage des données, les besoins de performance et les cadres de travail

Le PRD est un document vivant que vous mettez constamment à jour au fur et à mesure de la progression du cycle de vie du produit.

Un PRD bien conçu traduit les objectifs business de haut niveau en étapes détaillées et exploitables, en se concentrant sur les besoins des utilisateurs et les spécifications techniques.

Le document indique également si le produit répond aux besoins et aux attentes des clients. En se concentrant sur le point de vue de l'utilisateur et en précisant les spécificités techniques, un PRD aide les équipes à concevoir des produits fonctionnels et efficaces. Cela permet d'obtenir de meilleurs résultats tant pour l'entreprise que pour les utilisateurs finaux.

Il est temps de rédiger votre PRD ? Ce modèle vous aidera à le faire rapidement et efficacement.

Modèle de document des exigences du produit ClickUp

Download This Template

Le Modèle de document des exigences du produit ClickUp met en forme la définition de tous les aspects de votre produit, de sa finalité à ses fonctionnalités de base en passant par ses exigences techniques.

Il sert de point central pour la collaboration entre les équipes chargées du produit, de la conception et de l'ingénierie. Ce modèle garantit l'alignement et une communication efficace tout au long du cycle de développement du produit.

Il s'agit d'une référence incontournable pour synchroniser tout le monde et simplifier la prise de décision.

Télécharger ce modèle

🌟 Lire aussi: Les documents d'exigences du produit : Un guide d'expert > Nous nous sommes rendu compte que nous ne disposions pas d'un moyen efficace de suivre les tâches et que nous n'avions pas de vision claire de ce que l'équipe produit faisait, c'est pourquoi nous avons commencé à chercher une nouvelle plate-forme. C'est alors que nous avons trouvé ClickUp, la combinaison parfaite - ni trop technique et déroutante, ni trop basique. Elle nous a donné la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à leur manière.

Raúl Becerra, Chef de produit, Atrato

PRD vs. BRD : Différences clés

PRD et BRD : quelle est la vraie différence ? Ces deux documents sont clés et abordent des parties différentes du projet.

Voyons comment ils jouent chacun un rôle unique. 📊

1. Purpose

Un PRD se concentre sur la manière dont les fonctions et les fonctionnalités d'un produit peuvent répondre aux besoins de l'entreprise. Il se concentre sur la manière d'obtenir des résultats.

💡Exemple: Le produit est une application bancaire mobile dotée de fonctionnalités telles que l'affichage du solde du compte, les transferts de fonds et l'authentification multifactorielle pour iOS et Android.

🔎 Focus: Les fonctionnalités de l'application mobile doivent être conçues et créées pour répondre à l'objectif de l'entreprise.

Un BRD définit les besoins ou les problèmes de haut niveau de l'entreprise auxquels un projet ou un produit répondra. Il se concentre sur ce que l'entreprise vise à atteindre.

💡 Exemple: L'entreprise a besoin d'un moyen plus pratique pour les clients de gérer leurs finances afin de stimuler la fidélisation de 15 % et de réduire les visites en agence de 30 % au cours de l'année prochaine.

🔎 Focus: L'objectif de l'entreprise est d'améliorer la commodité et la fidélisation des clients.

2. Audience

Un PRD s'adresse à :

Les équipes de développement - ingénieurs, concepteurs, techniciens

Les équipes d'assurance qualité

Les responsables de la productivité

Un BRD s'adresse à :

Les parties prenantes de l'entreprise

Les cadres supérieurs

Équipes de marketing

Les clients externes

Lire aussi: 10 modèles d'ingénierie gratuits pour les ingénieurs logiciel et produit

3. Scope (Champ d'application)

Un PRD a un champ d'application restreint et se concentre sur les fonctionnalités et les capacités propres au produit. Il se concentre sur les détails - la fonction exacte du produit, les exigences techniques, les cas de figure et les histoires d'utilisateurs.

exemple: Un PRD pour une application mobile peut inclure des détails tels que la connexion par empreinte digitale, la conception du tableau de bord principal et les mécanismes de traitement des erreurs.

En revanche, un BRD couvre la situation dans son ensemble, en se concentrant sur les objectifs et les stratégies globales de l'entreprise. Il n'entre pas dans le détail de la manière dont les choses seront construites.

💡Exemple: Un BRD peut présenter des objets tels que "accroître l'engagement des clients" ou "fournir un accès rapide aux services bancaires" Il aborde également les besoins du marché et le retour sur investissement attendu.

4. Objectifs principaux

Un PRD fournit à l'équipe de développement des lignes directrices claires et exploitables pour la construction d'un produit. Il comble le fossé entre les exigences Business et l'exécution technique, en s'assurant que le produit fait ce que l'entreprise s'est fixé comme objectif.

Parallèlement, l'objectif du BRD est d'aligner tout le monde sur les Objectifs Business et de créer une vision partagée du projet. Il permet de clarifier le "pourquoi" du projet et de s'assurer que tout le monde en comprend l'objectif.

**A lire également 10 conseils pour travailler plus vite et faire les choses terminées

Quand utiliser le BRD et le PRD

Vous ne savez pas si vous avez besoin d'un BRD ou d'un PRD en ce moment ?

Voici un examen plus approfondi du moment où il convient d'utiliser l'un ou l'autre. 📂

Cas d'utilisation du BRD

Un BRD est généralement créé au début d'un projet. Il garantit l'alignement entre les parties prenantes, minimise l'ambiguïté et aide à identifier les risques potentiels. Il est également essentiel pour obtenir l'adhésion de la direction et l'approbation du budget.

Voici les circonstances dans lesquelles il convient de rédiger un BRD :

Planification des projets et définition de l'orientation stratégique: Utilisez un BRD pour définir les besoins et les objets du projet, afin de vous assurer que tout le monde est sur la même page et d'éviter les retards coûteux liés aux changements de périmètre

Utilisez un BRD pour définir les besoins et les objets du projet, afin de vous assurer que tout le monde est sur la même page et d'éviter les retards coûteux liés aux changements de périmètre Création et remplacement d'applications: Rassemblez dans ce document toutes les exigences de l'entreprise nécessaires à la création d'une nouvelle application ou au remplacement d'une ancienne

Rassemblez dans ce document toutes les exigences de l'entreprise nécessaires à la création d'une nouvelle application ou au remplacement d'une ancienne Réponse aux appels d'offres (RFP): Rédiger un BRD pour répondre aux appels d'offres de nouveaux projets, en détaillant les besoins et les attentes de l'entreprise

Rédiger un BRD pour répondre aux appels d'offres de nouveaux projets, en détaillant les besoins et les attentes de l'entreprise Définir les besoins de l'entreprise: Si une entreprise se développe, un BRD aide à définir et à documenter les besoins de l'entreprise

Si une entreprise se développe, un BRD aide à définir et à documenter les besoins de l'entreprise Résolution des problèmes de l'entreprise: Un BRD aide à détailler les problèmes de l'entreprise et les résultats souhaités

Un BRD aide à détailler les problèmes de l'entreprise et les résultats souhaités Priorité aux besoins du marché: Vous entrez sur un nouveau marché ? Un BRD identifie les opportunités clés et les aligne sur les objectifs de l'entreprise

À faire ? D'autres types de documents d'entreprise, tels que le document d'exigences fonctionnelles (FRD) et le document d'exigences de marché (MRD), sont utilisés respectivement par les départements d'ingénierie et de marketing. Un document d'exigences logicielles (SRD) définit les fonctions et les normes de performance du logiciel. Souvent, il décrit également les fonctionnalités et les détails que le produit doit avoir pour répondre aux besoins des parties prenantes internes et externes.

Cas d'utilisation du DRP

Le PRD intervient tout au long du cycle de développement du produit. Il commence par définir le produit et ses exigences et continue à garantir que le produit est construit comme prévu.

Voici quelques cas d'utilisation d'un PRD :

Traduire les besoins de l'entreprise en fonctionnalités du produit: Le document décrit la fonction du produit et énumère ses fonctionnalités

Le document décrit la fonction du produit et énumère ses fonctionnalités Fournir des exigences claires: Le PRD définit les détails techniques afin que les développeurs sachent exactement ce qui doit être construit

Le PRD définit les détails techniques afin que les développeurs sachent exactement ce qui doit être construit Définir des histoires d'utilisateurs: La rédaction d'un PRD avec des histoires d'utilisateurs est essentielle pour clarifier les exigences et se concentrer sur les besoins des utilisateurs. Par exemple, "En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les données par intervalle de dates"

La rédaction d'un PRD avec des histoires d'utilisateurs est essentielle pour clarifier les exigences et se concentrer sur les besoins des utilisateurs. Par exemple, "En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les données par intervalle de dates" S'assurer que le produit répond aux objectifs de l'entreprise : Il aligne les fonctions du produit sur les objectifs globaux de l'entreprise, comme la conception d'un chatbot en direct ou l'ajout d'une FAQ pour réduire les requêtes d'assistance client

Il aligne les fonctions du produit sur les objectifs globaux de l'entreprise, comme la conception d'un chatbot en direct ou l'ajout d'une FAQ pour réduire les requêtes d'assistance client Coordonner les équipes interfonctionnelles: Un PRD relie les équipes de conception, d'assurance qualité et d'ingénierie afin d'aligner leurs efforts

Un PRD relie les équipes de conception, d'assurance qualité et d'ingénierie afin d'aligner leurs efforts Gestion des cas limites et traitement des erreurs: Le document spécifie comment traiter les cas limites et les erreurs, garantissant une expérience utilisateur fluide et une gestion efficace des erreurs

À lire également Les 10 meilleurs outils de gestion du Backlog de produit

Bonnes pratiques pour la création d'un BRD et d'un PRD

Pour obtenir un BRD et un PRD de qualité, il faut s'en tenir à quelques bonnes pratiques. Le logiciel de gestion de produits de ClickUp peut vous aider à mettre en œuvre ces pratiques sans effort et à garder tout sur la bonne voie. Voyez comment. 🎯

Conseils pour rédiger un BRD

La création d'un BRD peut sembler une tâche énorme, mais elle devient beaucoup plus gérable lorsque vous la décomposez en objectifs clairs et en.. hiérarchiser le travail en fonction de votre échéancier.

En suivant ces conseils, vous serez sur la bonne voie pour rédiger un BRD solide.

Conseil 1. Tirez les leçons des projets précédents qui ont été couronnés de succès

Commencez par examiner les projets réussis de votre organisation. Ces exemples sont riches d'enseignements pour l'élaboration de votre nouveau BRD.

Prêtez attention à :

ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné

et ce qui n'a pas fonctionné Les défis qui se sont posés en cours de route

qui se sont posés en cours de route les dépendances qui ont eu un impact sur votre projet

qui ont eu un impact sur votre projet Les méthodes d'élicitation qui ont permis de recueillir des exigences précises

Utilisez ces informations pour donner forme à votre nouveau BRD et vous assurer qu'il est sur la bonne voie. Réfléchir aux expériences passées peut vous aider à éviter les pièges les plus courants et à améliorer votre approche. En outre, l'utilisation d'un logiciel de gestion de documents pour rassembler, organiser et réviser vos recherches permet de rationaliser le processus et d'améliorer la qualité générale de votre document.

Conseil 2. Saisissez vos besoins

Il est clé de recueillir et de comprendre les besoins des parties prenantes, qu'il s'agisse d'objectifs généraux ou de détails techniques.

Voici quelques méthodes d'élicitation courantes que vous pouvez utiliser :

Brainstorming

Analyse de documents

Groupes de discussion

Analyse d'interface

Interviews

Observations

Prototypage

Sondages et questionnaires

Veillez à saisir tout de manière claire et concise : ces exigences guideront le reste de votre projet. Un autre conseil pour faire cela efficacement est de créer un document partagé par toutes les parties prenantes. Documents ClickUp est l'outil idéal pour recueillir et organiser les besoins de votre équipe.

Il permet une collaboration transparente en permettant aux parties prenantes de modifier les documents en temps réel au sein d'un environnement de travail unifié.

Collaborer avec les parties prenantes de l'ensemble de l'organisation avec ClickUp Docs

Conseil 3. Utilisez un langage clair et sans jargon

Les BRD sont souvent longs et détaillés, ce qui peut les rendre difficiles à suivre pour votre équipe.

Pour faciliter les choses, utilisez un langage clair et direct tout au long du document. Veillez à ce que vos explications soient réalistes et concises pour que tout le monde comprenne les points clés.

En outre, incluez un glossaire à la fin du document pour tous les termes techniques inévitables. Vous gagnerez ainsi du temps et éviterez les malentendus ultérieurs.

Conseil 4. Ajoutez des éléments visuels et un examen par les pairs

Les diagrammes, les schémas et les autres aides visuelles permettent d'alléger les documents qui contiennent beaucoup de texte et de mieux faire passer vos idées. Ils sont plus faciles à comprendre pour les individus et rendent votre contenu plus attrayant.

Grâce aux fonctionnalités de mise en forme de texte riche de Docs, vous pouvez facilement classer le contenu dans différentes sections, ce qui facilite le suivi de tout, des comptes rendus de réunion aux recherches cruciales, tout au long des différentes étapes du projet.

Rendez votre document plus interactif grâce au formatage de texte riche et aux commandes slash dans ClickUp Docs

En outre, vous pouvez inclure des tableaux, des checklists, des colonnes, des bannières, des listes de tâches et d'autres éléments multimédias tels que des images, des vidéos, des icônes et des emojis.

Une fois que vous avez terminé de rédiger le BRD, demandez à vos pairs de le réviser et de le valider. Les commentaires de vos collègues peuvent vous aider à repérer des lacunes ou des incohérences que vous n'auriez pas remarquées

Cette étape est cruciale car elle vous permet de résoudre les problèmes éventuels avant qu'ils ne se transforment en problèmes ultérieurs. Il est beaucoup plus efficace de procéder à des ajustements au cours de la phase de révision que d'essayer de résoudre des problèmes en milieu de projet, alors qu'ils risquent de perturber la progression et d'entraîner des retards.

Partagez votre BRD pour un examen par les pairs en profitant des options de partage de ClickUp Docs

Lire aussi: 11 meilleurs outils logiciels de gestion de produits > Nos ingénieurs et nos chefs de produit s'enlisaient dans des mises à jour de statut manuelles entre Jira et d'autres outils. Avec ClickUp, nous avons regagné des heures de temps perdues sur des tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré la sortie des produits en améliorant le transfert du travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing.

Nick Foster, directeur des produits, Lulu Press Modèles PRD sont un excellent moyen de commencer. Toutefois, la rédaction d'un document détaillé comportant des tonnes de spécifications et de recherches peut sembler insurmontable.

Nous avons simplifié le processus pour vous. Voici quelques conseils sur comment rédiger un PRD .

Conseil 1. Recherche, recherche et recherche

Si vous voulez créer un produit exceptionnel, vous devez comprendre parfaitement le problème qu'il résout. Et cela commence par la recherche.

Voici comment procéder :

Connaissez vos clients: Plongez au cœur de leurs besoins et des problèmes qu'ils rencontrent. à quoi cela fait-il référence ? Quel est l'impact ou le coût de l'absence de solution ?

Plongez au cœur de leurs besoins et des problèmes qu'ils rencontrent. à quoi cela fait-il référence ? Quel est l'impact ou le coût de l'absence de solution ? Analysez vos concurrents: Explorez la façon dont vos concurrents résolvent le même problème. quels sont leurs points forts et leurs points faibles ? Plus important encore, comment pouvez-vous offrir une meilleure solution ?

Explorez la façon dont vos concurrents résolvent le même problème. quels sont leurs points forts et leurs points faibles ? Plus important encore, comment pouvez-vous offrir une meilleure solution ? Consultez vos équipes marketing, commerciales et techniques: Vos équipes internes peuvent avoir de nouvelles idées sur le problème qui peuvent vous aider à améliorer une fonctionnalité du produit

Vos équipes internes peuvent avoir de nouvelles idées sur le problème qui peuvent vous aider à améliorer une fonctionnalité du produit Évaluez les capacités de votre équipe: Déterminez si votre équipe produit est en mesure de résoudre le problème et quels sont les outils et technologies qu'elle maîtrise déjà

Déterminez si votre équipe produit est en mesure de résoudre le problème et quels sont les outils et technologies qu'elle maîtrise déjà Étudier les technologies disponibles: Examinez les solutions qui peuvent vous aider à résoudre le problème. quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ?

Conseil 2. Définir l'objectif et les principes

Cette étape sera facile une fois que vous aurez fait des recherches sur tout ce que vous devez savoir.

Commencez par rédiger une proposition de valeur claire qui explique comment votre produit répond à un besoin spécifique. Cette déclaration doit être brève, comme un discours d'ascenseur que vous pouvez présenter en moins d'une minute.

Définissez ensuite les principes directeurs de votre produit. Ces principes guideront votre équipe tout au long du processus de développement du produit.

💡 Exemple: Si vous créez un dispositif médical, les principes seraient les suivants :

Sécurité

Fiabilité

Facilité d'utilisation

Ces principes renforceront votre proposition de valeur et guideront votre équipe tout au long du processus de développement.

Conseil 3. Identifier les profils, les objectifs et les tâches des utilisateurs

Vous devez savoir clairement pour qui vous concevez le produit.

Pour vous faire une idée précise des utilisateurs de votre produit, commencez par :

Créer des profils d'utilisateurs: Définissez vos utilisateurs cibles en créant des profils d'utilisateurs détailléspersonas d'utilisateurs détaillés. Vous pouvez commencer par indiquer le sexe, l'âge, le secteur d'activité, la fonction de l'utilisateur cible et d'autres données démographiques. Il serait utile d'inclure les habitudes, les attitudes, les besoins et les désirs qu'ils pourraient avoir et qui influencent le produit

Définissez vos utilisateurs cibles en créant des profils d'utilisateurs détailléspersonas d'utilisateurs détaillés. Vous pouvez commencer par indiquer le sexe, l'âge, le secteur d'activité, la fonction de l'utilisateur cible et d'autres données démographiques. Il serait utile d'inclure les habitudes, les attitudes, les besoins et les désirs qu'ils pourraient avoir et qui influencent le produit Identifier les objectifs de l'utilisateur: Comprenez l'objectif principal de votre utilisateur lorsqu'il utilise le produit. Que va-t-il accomplir ? Quels sont les obstacles qui se dressent sur leur chemin ?

Comprenez l'objectif principal de votre utilisateur lorsqu'il utilise le produit. Que va-t-il accomplir ? Quels sont les obstacles qui se dressent sur leur chemin ? Rassembler les tâches des utilisateurs: Collaborez avec votre équipe pour définir les tâches qui aideront les utilisateurs à atteindre leurs objectifs. Encouragez la créativité dans cet exercice

Conseil 4. Préciser les fonctionnalités du produit

Une fois que votre équipe a commencé à remplir l'essentiel de votre PRD, vous devez commencer à décrire les fonctionnalités détaillées de votre produit. Notez les contraintes qui peuvent être imposées à la conception du produit et évaluez les hypothèses formulées lors de la définition des exigences.

Notez que la productivité de chaque produit relève des exigences fonctionnelles, qui mettent en évidence ce que le produit doit être capable de faire.

Les limites telles que les performances, la sécurité et la facilité d'utilisation font partie des exigences non fonctionnelles.

Rédiger un PRD personnalisé à votre produit avec ClickUp Brain

Pour simplifier ce processus, ClickUp Brain , un assistant alimenté par l'IA au sein de la plateforme ClickUp, rationalise votre processus de documentation.

Vous pouvez saisir tous les détails essentiels, tels que les objectifs du produit, les fonctionnalités, la cible et les contraintes. Sur la base de ces informations, l'IA générera un PRD pour vous.

ClickUp Brain fournit également des résumés et des aperçus en temps réel à partir des tâches et des documents existants dans l'espace de travail ClickUp. Cela aide votre équipe à référencer les informations pertinentes sans avoir à rechercher manuellement dans plusieurs documents.

👀 Bonus: Envisagez d'utiliser des outils no-code pour les chefs de produit . Ils offrent un moyen efficace de gérer les les feuilles de route des produits de traiter les commentaires des clients et de donner la priorité à l'expérience de l'utilisateur.

Rédiger d'excellents BRD et PRD avec ClickUp

Les documents relatifs aux exigences de l'entreprise et du produit sont essentiels à la réussite de vos projets. Ils aident à aligner votre équipe en abordant tous les objectifs de l'entreprise et les spécifications du produit.

ClickUp, un outil de gestion de projet tout-en-un, peut vous aider à aller plus loin en centralisant votre flux de travail et votre communication.

Avec sa documentation puissante et ses fonctionnalités alimentées par l'IA, ClickUp améliore la collaboration, réduit les malentendus, empêche le glissement de périmètre et stimule la productivité. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !