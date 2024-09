Comment appliquer le cadre Personnes, Processus, Technologie (PPT)

Le monde des entreprises est à la croisée de plusieurs évènements charnières. La pandémie a changé notre vision du travailles modèles télétravail et hybrides se sont imposés. L'intelligence artificielle a atteint un niveau de maturité pratique avec GenAI. La technologie est devenue une partie encore plus intégrante des entreprises.

En conséquence, les organisations du monde entier sont dans un état de transformation numérique constante. Il n'est pas étonnant que le marché de la transformation numérique soit projeté pour atteindre 1,5 milliard d'euros 4907 milliards de dollars d'ici 2030 .

Pourtant, il est important de noter que la transformation numérique ne se limite pas à l'adoption de nouvelles technologies. Elle représente un changement fondamental du rôle que joue la technologie dans l'entreprise. Il s'agit d'une transformation organisationnelle qui exige de réimaginer les opérations de l'entreprise, de rationaliser les processus et de modifier les comportements afin d'apporter de la valeur sur le marché.

Le cadre People Process Technology (PPT) est conçu pour permettre exactement cela. PPT adopte une approche holistique de la transformation numérique, allant au-delà de la technologie. En fait, dans PPT, la technologie vient en dernier !

Si vous êtes curieux de savoir comment le modèle PPT peut vous aider à atteindre vos objectifs stratégiques de transformation numérique, lisez la suite.

**Qu'est-ce que le cadre des personnes, des processus et des technologies ?

Le cadre Personnes, Processus, Technologie (PPT) est un modèle d'évaluation et d'amélioration de l'efficacité organisationnelle. Il se concentre sur trois éléments clés.

🧑🏻 Les personnes: Les ressources humaines au sein de votre organisation, y compris les employés, les sous-traitants et les parties prenantes. Cette partie du cadre met l'accent sur les compétences, les connaissances, les rôles, les responsabilités et la culture.

➡️ Processus: Flux de travail, procédures et méthodes que vous utilisez pour gérer les entreprises. Cela comprend les processus formels et informels, qui vont de la demande de congé au contrôle de la qualité.

🛠️ Technologie: Les outils, les systèmes et l'infrastructure qui assistent les entreprises dans leur réussite. Cela comprend les logiciels, le matériel et les autres ressources techniques.

Bien que la transformation numérique ait gagné du terrain dans les années 2000, le cadre de la TPP trouve son origine dans le modèle du psychologue de gestion Harold Leavitt datant de 1965. Le modèle du diamant de Leavitt était axé sur quatre éléments clés : les personnes, les tâches, la structure et la technologie.

Selon Leavitt, ces éléments sont interconnectés et les changements dans un domaine auront inévitablement un impact sur les autres. Au fil du temps, le modèle de Diamant a évolué, les composantes "structure" et "tâches" étant réinterprétées ou fusionnées en ce que nous appelons aujourd'hui les "processus"

Cette évolution reflétait une reconnaissance croissante de la nécessité de formaliser et d'optimiser les flux de travail à mesure que la technologie s'intégrait davantage dans les pratiques des entreprises. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit des processus d'une organisation stratégie de transformation numérique .

N'oubliez pas que le cadre technologique des processus humains ne se limite pas à ces trois éléments ; il s'agit également de leur interconnexion et de leurs interactions.

Par instance, il ne s'agit pas seulement de l'outil de gestion de projet que l'organisation paie, mais aussi de la manière dont les équipes l'utilisent et de la forme qu'il donne à leurs performances.

C'est ce que nous verrons plus loin.

L'interaction entre les personnes, les processus et les technologies dans les entreprises

Uber, la plus grande société de taxis au monde, ne possède pas de véhicules. Facebook, le propriétaire des médias les plus populaires au monde, ne crée aucun contenu. Alibaba, le détaillant le plus précieux, n'a pas de stock. Et Airbnb, le plus grand fournisseur prestataire d'hébergement au monde, ne possède aucun bien immobilier. Quelque chose d'intéressant est en train de se produire. Tom Goodwin , conférencier, auteur et chef d'entreprise

Ce changement dans le monde des entreprises crée également une nouvelle interaction entre les aspects des personnes, des processus et de la technologie. Voici comment.

Les personnes

Les personnes sont au cœur de toute initiative de transformation numérique. Leurs connaissances, leurs compétences, leur créativité, leur passion et leur leadership permettent d'exécuter et de soutenir le changement.

Leur capacité à suivre les processus peut entraîner des gains d'efficacité, de rapidité, de cohérence et de conformité. En revanche, s'ils sont réticents à utiliser la technologie, ils risquent de passer à côté de méthodes de travail plus faciles, plus rapides et plus pratiques.

Les employés engagés comprennent l'intention du processus et le suivent judicieusement. Ils sont mieux armés pour tirer parti de la technologie de manière efficace, ce qui se traduit par une organisation plus agile et plus réactive.

Processus

Les processus font référence à la manière dont les personnes d'une organisation exécutent le changement. Ils englobent les flux de travail, les procédures et les méthodes suivis par les personnes. Cela peut aller de la gestion d'un client agité à la rédaction d'un document réfléchi des réponses réfléchies à des lettres d'enfants de sept ans .

Des processus bien conçus garantissent que les opérations sont efficaces, évolutives et conformes aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Ils aident le personnel à fournir un travail cohérent, ce qui réduit souvent la fatigue liée à la prise de décision. Ils aident également les équipes technologiques à normaliser et à automatiser les processus afin d'améliorer la productivité.

Technologie

La technologie comprend les outils, les systèmes et l'infrastructure utilisés dans l'organisation. Il peut s'agir de logiciels, de matériel, de systèmes de gestion des données ou de plates-formes de communication.

La technologie que nous utilisons forme notre façon de penser. Lorsque vous ne voyez qu'une feuille de calcul, vous pensez forcément en lignes et en colonnes. En choisissant la bonne technologie, vous pouvez favoriser ou entraver les performances de vos employés. De même, vous pouvez améliorer ou compliquer les processus.

Chaque jour, les personnes, les processus et la technologie interagissent de multiples façons. Ce que nous savons, c'est qu'une interaction optimale entre ces trois éléments peut produire des résultats extraordinaires.

Voyons comment vous pouvez faciliter cette interaction.

Mise en œuvre du cadre PPT dans le monde réel

La simplicité du cadre PPT peut souvent masquer sa complexité. Toute organisation aurait tort d'ignorer les dizaines, voire les centaines de façons dont les trois éléments interagissent et s'influencent mutuellement.

L'exploitation du cadre PPT dans le cadre de toute stratégie de gestion de projet ou de transformation numérique nécessite une approche réfléchie. Voici un guide étape par étape à l'aide d'un système de gestion de projet comme le ClickUp .

1. Planifiez votre paysage en termes de personnel, de processus et de technologie

Si cette tâche vous semble énorme, c'est qu'elle l'est. Commencez donc par définir la portée de votre projet. Par exemple, dans le cadre de votre initiative de transformation numérique, si vous mettez en œuvre un outil d'automatisation des tests, voici ce que vous pourriez faire :

Personnes : Pensez à toutes les parties prenantes de l'outil, et pas seulement à ses utilisateurs directs. Il peut s'agir d'analystes d'entreprise, de développeurs, de DevOps, d'équipes de service client, etc.

Processus : Planifiez les processus de test actuels que vous suivez. Identifiez les lacunes et les points critiques.

Technologie : Bien que l'automatisation des tests soit un outil entièrement nouveau dont vous ne disposez pas encore, pensez à toutes les technologies que vous utilisez dans le processus. Vous utilisez peut-être un système de suivi des bugs, par exemple. Ou simplement une liste de défauts dans une feuille de calcul. Auditez tous ces outils, même s'ils vous semblent tangibles.

planifier les processus avec les tableaux blancs ClickUp

Utiliser un mapper le processus outil comme Tableaux blancs ClickUp pour rendre ce processus visuel et collaboratif. Mettez les différentes parties prenantes sur la même page, discutez des éléments, laissez des commentaires, répondez aux préoccupations et prenez des mesures, le tout en un seul endroit.

⚡️ Template Archive: Pour les débutants, voici quelques modèles de plans de processus pour vous éviter les affres d'une page blanche.

Le cadre PPT en action : L'écosystème PPT intégré d'Apple

Le processus exemplaire de développement de produits d'Apple démontre l'interaction défensive entre les personnes, les processus et la technologie. Comme philosophie, Apple intègre étroitement le matériel, les logiciels et les services pour un meilleur contrôle de la qualité et de l'UX.

Pour y parvenir, ils embauchent les meilleurs talents en ingénierie, cultivent une culture de l'excellence en matière de conception et investissent dans des techniques de fabrication avancées, créant ainsi un écosystème homogène au sein de l'organisation.

2. Avoir une vision claire

Pour votre projet de transformation numérique, ayez une vision claire. Paramétrez des objectifs d'entreprise et des indicateurs de réussite spécifiques pour chacun des trois éléments : les personnes, les processus et la technologie.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Docs-5.gif ClickUp Docs /$$img/

Cristallisez la vision de votre projet avec ClickUp Docs

Documentez votre vision sous la forme d'un manuel ou d'une charte de projet avec ClickUp Documents . Exploiter les capacités de l'IA de ClickUp Brain pour le résumer, créer des tâches, avertir les utilisateurs, etc.

3. Établir un forfait d'allocation des ressources équilibré

Une transformation réussie nécessite un investissement équilibré entre les personnes, les processus et la technologie. Allouez les ressources de manière réfléchie, en évitant de surinvestir dans un domaine au détriment des autres, car les conséquences peuvent être catastrophiques.

🚫 Mise en avant excessive de la technologie : Donner la priorité à la technologie plutôt qu'aux personnes et aux processus peut faire naître des systèmes complexes que les employés n'aiment pas beaucoup utiliser ou des processus qui ne s'alignent pas sur la technologie.

Il peut en résulter une sous-utilisation des outils, une résistance du personnel et, en fin de compte, un mauvais retour sur investissement.

Par exemple, si vous mettez en place un outil complexe de gestion de la relation client (CRM) et que vos équipes commerciales le détestent, les forcer à l'utiliser ne produira pas les résultats escomptés.

Pour éviter cela, investissez dans la formation de vos employés à toute nouvelle technologie que vous mettez en œuvre. Alignez la technologie sur les besoins et les capacités réels de la main-d'œuvre de l'organisation

🚫 Mettre trop l'accent sur les personnes : Se concentrer fortement sur l'aspect humain sans accorder une attention correspondante aux processus et à la technologie peut aboutir à des résultats incohérents, à des inefficacités et à un manque d'évolutivité. Les employés risquent de créer des processus qui ne conviennent qu'à eux ou d'effectuer trop de tâches manuelles, ce qui conduit à l'épuisement professionnel.

Pour éviter cela, il convient d'équilibrer l'attention portée aux personnes avec des processus bien définis et les bons outils technologiques qui contribuent à l'efficacité et à la cohérence de l'organisation.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Automations-Dashboard-Image-2.png ClickUp Automatisations /$$img/

dites non aux tâches manuelles avec ClickUp Automation_

Par exemple, utilisez Automatisations ClickUp pour réduire les charges de travail manuelles et le temps consacré aux tâches routinières et mécaniques.

Vous ne savez pas par où commencer ? Nous vous aidons. Consultez exemples d'automatisation des processus d'entreprise pour vous aider à rationaliser vos processus.

🚫 Une trop grande importance accordée aux processus : Se concentrer de manière disproportionnée sur les processus peut conduire à la rigidité, où les employés se sentent contraints au lieu d'être responsabilisés. Les processus qui sont trop complexes ou qui ne sont pas soutenus par la bonne technologie peuvent créer de la frustration.

Il faut donc réviser et mettre à jour régulièrement les processus pour s'assurer qu'ils sont flexibles et adaptés aux capacités des personnes et aux progrès technologiques des modèles d'amélioration des processus afin de déterminer les points à améliorer et d'agir en conséquence. Rechercher activement le retour d'information des employés pour affiner les processus.

🚫 Sous-investissement dans l'un ou l'autre domaine : Négliger l'un des aspects du cadre PPT peut entraîner une défaillance de l'ensemble du système.

Par exemple, le sous-investissement dans la technologie peut conduire à des outils obsolètes, tandis que le sous-investissement dans le personnel peut résulter en un déficit de compétences

Maintenez une approche équilibrée en évaluant et en ajustant régulièrement les investissements dans les trois domaines. Cela ne signifie pas qu'il faille leur accorder la même importance.

En fonction de la maturité, des besoins, des budgets, de la culture, etc., un élément peut nécessiter plus d'attention que l'autre. Veillez à ce que chaque élément reçoive les ressources et l'attention nécessaires pour apporter une assistance efficace aux autres.

🚫 L'absence d'intégration entre les éléments du PPT : Si vous n'intégrez pas efficacement les personnes, les processus et la technologie, il peut en résulter des opérations disjointes, des échecs de communication et un manque d'alignement sur vos objets. Cette fragmentation peut ralentir la prise de décision et réduire l'efficacité globale.

Favorisez une intégration significative en encourageant la collaboration interfonctionnelle. Veillez à ce que les changements dans un domaine (par exemple, les mises à niveau technologiques) soient communiqués et alignés sur les processus et les personnes. Évaluez régulièrement le degré d'intégration de ces éléments et procédez aux ajustements nécessaires.

Pour éviter d'être ballotté par les vagues du projet, élaborez un forfait dès le départ. Modèle de stratégie et de plan de transformation numérique de ClickUp de ClickUp peut s'avérer extrêmement utile à cet égard. Ce modèle convivial pour les débutants vous aide à cartographier vos objectifs, à les décomposer en éléments d'action gérables et à suivre la progression vers une mise en œuvre réussie.

4. Se préparer à gérer le changement

Les projets de transformation numérique sont, par essence, synonymes de changement. Même les changements les mieux intentionnés sont perturbateurs. Il est donc naturel que les membres de l'équipe opposent une certaine résistance. Créez une stratégie de gestion du changement solide pour prendre les devants.

✅ Éduquer : Investissez dans la gestion des connaissances. Créez un programme complet de formation à la gestion des connaissances guide de gestion du changement avant de modifier les processus existants. Préparer, assister et guider les individus et les équipes tout au long de la transformation.

✅ Enable : Utiliser logiciel de gestion du changement d'impliquer les parties prenantes dès le début du processus. Proposez-leur une formation et une assistance, expliquez-leur les prochaines étapes et encouragez-les à adopter activement les nouvelles solutions technologiques numériques.

✅ Opérationnaliser : Sur la base de votre expérience, créez modèles de gestion du changement qui peuvent être appliqués à des projets futurs ou à d'autres équipes.

Le cadre PPT en action: La stratégie efficace de gestion du changement de Netflix

La stratégie de gestion du changement de Netflix lors de sa transition vers le streaming est un excellent exemple. L'entreprise a investi pour s'assurer que ses équipes disposaient des compétences et de l'état d'esprit nécessaires pour assister le passage de la location de DVD à la diffusion en continu.

Elle a remanié ses processus de diffusion de contenu, son expérience du streaming et ses algorithmes de recommandation de contenu, et a créé une culture de prise de décision fondée sur les données.

Résultat : Netflix a été le pionnier d'un tout nouveau mode de consommation des médias et s'est transformé avec succès en premier service de streaming au monde.

5. Communiquer. Communiquer. Communiquer

Lors de la mise en œuvre de projets de transformation numérique, communiquer une fois initialement ne suffit pas. Vous devez maintenir des discussions continues avec chaque partie prenante pour réitérer l'objectif, favoriser l'alignement et améliorer l'adoption.

Utilisez des logiciels de collaboration en temps réel tels que ClickUp Chat pour faciliter les discussions asynchrones. Cela permet non seulement d'éviter les réunions et les interruptions, mais aussi de créer un forum commun où les membres de l'équipe peuvent collaborer sans effort.

collaboration asynchrone et sans effort avec ClickUp_

6. Forfait pour les effets amont/aval

La réussite du cadre PPT réside dans le fait de considérer les personnes, les processus et la technologie comme des éléments interconnectés. Cela signifie que tout changement apporté à l'un d'entre eux aura très certainement un impact sur les deux autres.

Identifier les dépendances et les connexions

Mesurer le niveau d'impact

Se préparer à atténuer les risques ou les points de défaillance

La mise en œuvre d'une stratégie structurée de gestion des processus d'entreprise peut vous aider à vous préparer à un impact en amont/aval. Consultez les documents suivants exemples de gestion des processus d'entreprise pour trouver l'inspiration.

7. Observer et adapter

La transformation numérique n'est pas une chose unique et terminée, surtout pas dans un monde où la technologie évolue si rapidement. Utilisez le cadre du PPT comme un système évolutif. Révisez et affinez le cadre au fur et à mesure que vous obtenez plus d'informations.

Favorisez une culture d'amélioration continue, traitez activement les retours d'expérience et optimisez tous les aspects de l'entreprise.

Le cadre PPT en action : Toyota et Kaizen

La culture d'amélioration continue (Kaizen) de Toyota est un exemple frappant.

Les gens : L'entreprise a mis l'accent sur la formation et l'habilitation des employés à identifier et à résoudre les problèmes, ce qui a également favorisé le contrôle de la qualité et l'innovation

: L'entreprise a mis l'accent sur la formation et l'habilitation des employés à identifier et à résoudre les problèmes, ce qui a également favorisé le contrôle de la qualité et l'innovation Processus : Elle a mis au point un processus de fabrication sans gaspillage afin de réduire les déchets et d'améliorer l'efficacité grâce à des techniques telles que le juste-à-temps (JIT) et le Kanban

: Elle a mis au point un processus de fabrication sans gaspillage afin de réduire les déchets et d'améliorer l'efficacité grâce à des techniques telles que le juste-à-temps (JIT) et le Kanban Technologie : Ils ont intégré l'automatisation et la robotique pour améliorer la précision, la cohérence et la rapidité

Aujourd'hui, Toyota est l'un des constructeurs automobiles les plus efficaces et les plus rentables au monde. Et le système de production Toyota est adopté à l'échelle mondiale dans tous les secteurs d'activité.

Construire des organisations résilientes avec ClickUp

Le changement est inévitable. Les organisations résilientes ne se contentent pas de s'adapter au changement, mais saisissent activement les opportunités qu'il offre

Elles développent des forces au niveau des personnes, des processus et de la technologie pour évoluer en même temps que les vents contraires du marché. Elles gèrent l'interconnexion de ces trois éléments avec aisance, en équilibrant les besoins de chacun d'entre eux et en intervenant pour combler les lacunes lorsque les circonstances changent.

Les organisations construites pour durer sont toujours à la recherche de moyens d'améliorer l'efficacité, de favoriser l'innovation et de gérer le changement plus efficacement.

Elles utilisent un ensemble complet d'outils de gestion des ressources humaines d'outils d'entreprise pour créer cette résilience. Une suite d'outils comme ClickUp.

Avec des fonctionnalités assistant la gestion de projet, la planification, les rapports, l'affectation des ressources et le suivi du temps, ainsi que le brainstorming créatif, la collaboration en temps réel, et plus encore, ClickUp a tout ce dont une entreprise a besoin pour la transformation numérique. Essayez ClickUp aujourd'hui gratuitement !