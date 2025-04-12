Comment lutter contre le marasme de l'après-midi ?

À faites-vous face à un mur d'épuisement chaque après-midi, juste au moment où vous avez besoin d'être le plus productif ?

Vous n'êtes pas seul. Études montrent que de nombreuses personnes se sentent extrêmement somnolentes entre 13 heures et 15 heures, ce que l'on appelle souvent la baisse de régime de l'après-midi. Cette baisse d'énergie peut avoir un impact sur votre humeur, votre productivité et même votre bien-être général.

Qu'elle soit due à une alimentation inadéquate, à un sommeil insuffisant, à la déshydratation ou même au fait d'être assis trop longtemps, la compréhension des raisons de la redoutable baisse d'énergie de l'après-midi est la première étape à franchir pour la surmonter.

Dans ce blog, nous tenterons de décomposer le phénomène en causes, symptômes, conseils pratiques et stratégies.

Qu'est-ce que la dépression de l'après-midi ?

Le creux de l'après-midi est cette baisse d'énergie et de productivité que vous pouvez ressentir entre 13 et 15 heures. Il est généralement causé par des changements naturels dans le rythme circadien de votre corps, qui régule votre cycle veille-sommeil.

À cette période, votre cerveau envoie des signaux de ralentissement, ce qui vous rend fatigué, léthargique et moins concentré. Cela peut se produire pour diverses raisons, comme une chute de la glycémie ou le rythme circadien naturel de votre corps.

La baisse de régime de l'après-midi est généralement le résultat d'une fluctuation ou d'une mauvaise gestion des niveaux d'énergie. Les personnes qui ont tendance à le ressentir ont du mal à maintenir leur niveau de productivité tout au long de la journée. En revanche, les personnes qui gèrent bien leur niveau d'énergie, grâce à des habitudes et à une discipline solides, peuvent travailler à un rythme soutenu, voire éprouver des difficultés à travailler des journées à triple pointe .

Examinons les causes et les symptômes en détail.

Symptômes et causes courantes de la baisse de régime de l'après-midi

La baisse de régime de l'après-midi n'est pas qu'une simple sensation de fatigue. Il peut avoir un impact sur la productivité, l'humeur et même le bien-être général.

Nous allons maintenant nous pencher sur les symptômes, les causes communes et les stratégies qui permettent de surmonter cet obstacle quotidien et d'améliorer la qualité de vie transformer vos après-midi en périodes de productivité accrue et de concentration !

Quels sont les symptômes d'une baisse de régime l'après-midi ?

Fatigue : Sentiment d'épuisement physique et mental

: Sentiment d'épuisement physique et mental Brouillard cérébral : Brouillard cérébral : Difficulté à se concentrer ou à penser clairement

: Brouillard cérébral : Difficulté à se concentrer ou à penser clairement Irritabilité : Être facilement frustré ou d'humeur changeante

: Être facilement frustré ou d'humeur changeante Somnolence : besoin de faire une sieste ou lutte pour rester éveillé

: besoin de faire une sieste ou lutte pour rester éveillé Diminution de la productivité : Diminution de la productivité : les tâches semblent plus difficiles et l'efficacité diminue

Si ces symptômes vous semblent familiers, sachez qu'il existe des étapes à suivre pour prévenir et gérer la baisse de régime de l'après-midi. Pour cela, il faut d'abord en comprendre les raisons.

Le rôle de la nutrition et de l'hyperglycémie dans la fatigue de l'après-midi

L'alimentation joue un rôle essentiel dans la façon dont nous nous sentons énergiques ou léthargiques tout au long de la journée. Ce que vous mangez au déjeuner a un impact direct sur les niveaux d'énergie de l'après-midi, car cela entraîne des fluctuations de la glycémie. Voici comment :

Les repas riches en glucides ou en sucres peuvent provoquer un pic de glycémie, ou hyperglycémie, qui entraîne un regain d'énergie rapide. Votre pancréas libère alors de l'insuline pour la réguler.

Cependant, ce pic est souvent abonné à une chute brutale, une condition connue sous le nom d'hypoglycémie, caractérisée par un faible taux de sucre dans le sang. Lorsque la glycémie baisse, l'organisme réagit en réduisant la production d'énergie, ce qui entraîne fatigue, léthargie et, malheureusement, une envie de grignoter des aliments riches en sucre.

En outre, une mauvaise alimentation, comme sauter des repas ou manger des aliments transformés, peut avoir un effet dramatique sur le taux de sucre dans le sang réduire considérablement votre productivité et déclenchent également des baisses de régime l'après-midi. Les repas qui manquent de protéines ou de fibres ont tendance à vous donner un coup d'énergie rapide, mais ne le maintiennent pas, ce qui vous laisse un sentiment de léthargie peu de temps après.

L'impact des troubles mentaux et du stress sur les baisses de régime de l'après-midi

Il n'y a pas que les causes physiques qui conduisent à la fatigue de l'après-midi. Les conditions de santé mentale telles que l'anxiété, la dépression et les niveaux élevés de stress peuvent contribuer de manière significative à une baisse de régime l'après-midi. Le stress déclenche la libération de cortisol, qui peut perturber vos schémas énergétiques naturels. Une tension mentale constante fatigue le cerveau, entraînant une fatigue cognitive et un épuisement en milieu d'après-midi.

Le stress chronique : Si vous êtes constamment stressé, vos réserves d'énergie s'épuisent plus rapidement

: Si vous êtes constamment stressé, vos réserves d'énergie s'épuisent plus rapidement Troubles de la santé mentale : L'anxiété et la dépression peuvent rendre l'endormissement difficile et entraîner un manque de sommeil

En comprenant les symptômes et les causes de la baisse de régime de l'après-midi et en procédant à de petits ajustements en matière de nutrition et de gestion du stress, vous pouvez maintenir vos niveaux d'énergie stables et rester productif tout au long de la journée.

Conseils et astuces pour vaincre la baisse de régime de l'après-midi

Que vous travailliez à l'Accueil, dans un bureau ou que vous fassiez des courses, cette baisse d'énergie peut faire dérailler votre journée. Heureusement, il existe des conseils et des astuces efficaces pour la combattre et maintenir votre niveau d'énergie et votre productivité à un niveau élevé.

1. Donner la priorité à l'hydratation et à l'exercice physique

L'un des moyens les plus simples et pourtant les plus négligés pour lutter contre la baisse de régime de l'après-midi est de s'hydrater. La déshydratation peut rapidement saper votre énergie et vous laisser léthargique. Il est essentiel de boire de l'eau tout au long de la journée. Commencez par garder une bouteille d'eau à votre bureau pour vous rappeler de rester hydraté.

L'exercice physique est un autre stimulant naturel de l'énergie. Lorsque vous ressentez une baisse d'énergie, essayez d'incorporer un mouvement léger ou une activité physique.🚶

Marchez d'un bon pas

À faire quelques étirements

Se lever et se déplacer

L'exercice améliore la circulation sanguine, ce qui permet d'apporter plus d'oxygène au cerveau et de stimuler l'énergie physique et mentale.

2. Faites une petite sieste

Une sieste rapide de 10-20 minutes peut faire des merveilles pour votre niveau d'énergie. Les micro-siestes aident à rétablir la vigilance, à améliorer les performances cognitives et l'humeur. Si vous n'avez pas suffisamment dormi la nuit précédente, un petit reporter peut vous aider à compenser le manque d'une nuit complète de sommeil.

De plus, il est scientifiquement prouvé qu'ils rafraîchissent l'esprit sans interférer avec une bonne nuit de sommeil. Réservez donc une petite pause dans l'après-midi pour vous ressourcer rapidement et trouvez un moyen de prendre des habitudes de sommeil solides et régulières.

3. Envisagez des bureaux debout

Il existe plusieurs moyens de lutter contre la fatigue mentale . Un bureau debout peut être une solution efficace. Comme le fait de rester assis au même endroit pendant une période prolongée peut entraîner toute une série de problèmes de santé, notamment une prise de poids, une TVP (thrombose veineuse profonde) et des troubles cardiaques, les bureaux debout sont un excellent moyen d'améliorer votre santé et de modifier votre posture.

Ils contribuent à augmenter le flux sanguin et à réduire la sensation de léthargie qui accompagne une position assise prolongée. Passer de la position assise à la position debout peut rompre la monotonie et améliorer la concentration.

Il a été démontré que les bureaux debout

Améliorer l'humeur et les niveaux d'énergie

Augmenter la productivité

Réduire les douleurs dorsales causées par la position assise pendant des heures

4. Utiliser des techniques de gestion du temps

L'un des meilleurs moyens de rester productif est de diviser son travail en chapitres gérables. La technique Pomodoro consiste à travailler pendant 25 minutes, suivies d'une pause de 5 minutes. Après quatre cycles, vous faites une pause plus longue (de 15 à 30 minutes). Cette technique gestion du temps vous permet non seulement de rester concentré, mais aussi de prévenir l'épuisement, en vous aidant à éviter le marasme de l'après-midi.

Voici comment l'essayer :

Paramétrez un chronomètre pour 25 minutes et concentrez-vous sur une tâche

Faites une courte pause lorsque le chronomètre s'éteint

Répétez le cycle

Cette approche permet de mieux gérer son énergie en faisant des pauses courtes et régulières.

Employer la technique Pomodoro en utilisant L'outil de suivi du temps du projet de ClickUp 💡Pro Tip : Consultez ces applications de blocages de temps pour vous aider à vous concentrer et à maintenir un emploi du temps sain.

5. Tirer parti d'un logiciel de gestion de projet

Rester organisé est un facteur déterminant pour vaincre la baisse de régime de l'après-midi. Se sentir débordé ou dispersé peut aggraver la fatigue. C'est pourquoi ClickUp intervient. Ce puissant outil de gestion de projet vous aide à rester organisé, à gérer votre charge de travail et à suivre les délais.

Voici quelques fonctionnalités clés de ClickUp qui peuvent aider à stimuler la productivité et à lutter contre les baisses de régime de l'après-midi :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-336.png Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp /$$img/

Prenez en charge vos tâches quotidiennes grâce à l'outil Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Gestion des tâches : Créez des tâches, assignez-les, définissez des priorités et collaborez avec les membres de votre équipe. En divisant les grands objectifs en étapes plus petites et réalisables, vous le trouverez plus facile de rester concentré et d'avoir de l'énergie

Préparez des activités virtuelles et des pauses café avec ClickUp Calendrier View

Affichage du Calendrier : Visualisez votreroutine quotidienne et planifiez vos tâches de manière efficace. En voyant ce qui vous attend, vous éviterez de vous sentir débordé dans l'après-midi

: Visualisez votreroutine quotidienne et planifiez vos tâches de manière efficace. En voyant ce qui vous attend, vous éviterez de vous sentir débordé dans l'après-midi Objectifs : Fixez des paramètres clairs et suivez votre progression. Le fait d'avoir un objectif tangible à atteindre maintient la motivation à un niveau élevé, même en milieu de journée

: Fixez des paramètres clairs et suivez votre progression. Le fait d'avoir un objectif tangible à atteindre maintient la motivation à un niveau élevé, même en milieu de journée Documents : Vous pouvez créer un forfait ou une stratégie pour l'après-midi afin de rester organisé. Il peut s'agir de listes de tâches, de rappels et même d'une checklist pour prendre soin de soi

Gérez vos heures de travail avec la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp

Suivi du temps : La fonction Fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp vous aide à suivre le temps que vous consacrez à chaque activité. En comprenant où va votre temps, vous pouvez mieux le forfaiter et éviter de passer trop de temps sur une seule tâche

: La fonction Fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp vous aide à suivre le temps que vous consacrez à chaque activité. En comprenant où va votre temps, vous pouvez mieux le forfaiter et éviter de passer trop de temps sur une seule tâche Listes À faire, rappels et notifications : Ces éléments vous permettent de vous assurer que vous ne manquez aucune tâche ou routine. Le fait de paramétrer des rappels pour les pauses, l'hydratation et d'autres astuces de productivité vous permettra de rester sur la bonne voie et d'éviter que le marasme ne s'empare de vous

Organisez vos tâches et définissez des paramètres de rappel dans la liste À faire de ClickUp

⚡️ Template Archive : Appliquer ces modèles de blocage de temps à votre outil de productivité afin que vous n'ayez pas à établir un paramètre à partir de zéro.

6. S'offrir des collations saines

Ce que vous mangez dans l'après-midi peut soit alimenter votre productivité, soit aggraver votre baisse de régime. Essayez de prendre un déjeuner sain et équilibré, avec suffisamment de protéines, de fibres et de glucides complexes. Ensuite, lorsque vous avez envie de grignoter dans l'après-midi, au lieu de prendre des en-cas sucrés, optez pour des options saines qui vous apportent une énergie durable.

Voici quelques idées d'en-cas sains :

Noix (avec modération) et graines

Yogourt grec

Fruits frais ou légumes en bâtonnets

Ces en-cas fournissent un mélange de protéines, de fibres et de graisses saines, ce qui permet de maintenir une glycémie stable et un niveau d'énergie constant. Une étude récente de l'Institut national de la santé publique (INSPIRE) a montré que la consommation d'aliments à base de fruits et de légumes est un facteur de risque pour la santé étude suggère également que les personnes qui mangent sainement sont 25 % plus susceptibles d'être plus performantes sur leur lieu de travail.

7. Prendre l'air et le soleil

Un changement d'environnement peut faire des merveilles pour lutter contre la déprime de l'après-midi. Si possible, sortez quelques minutes pour prendre un peu d'air frais et de soleil. La lumière naturelle est connue pour améliorer l'humeur et stimuler les niveaux d'énergie, en plus d'être le moyen le plus naturel d'obtenir votre dose de vitamine D.

L'air frais revigore le corps et peut même contribuer à améliorer les niveaux d'immunité (à condition que l'extérieur ne soit pas trop pollué). Même une petite promenade de 10 minutes en plein air peut vous rafraîchir l'esprit et vous aider à retourner au travail avec plus d'énergie.

Veillez simplement à emporter (ou à porter) une protection solaire suffisante !

8. Pratiquer la pleine conscience ou la méditation

Parfois, la déprime de l'après-midi est plus mentale que physique. La pratique de la conscience ou de la méditation peut vous aider à redonner de l'énergie à votre esprit. Prendre seulement 5 à 10 minutes pour respirer profondément ou méditer peut aider à réduire le stress, à éliminer le brouillard cérébral et à retrouver sa concentration.

Stimulez votre concentration de l'après-midi avec ClickUp

Il n'est pas nécessaire d'apporter des changements radicaux pour vaincre le marasme de l'après-midi. De petites modifications de votre routine, comme rester hydraté, prendre de bonnes habitudes de sommeil, faire un peu d'exercice et gérer votre temps efficacement, peuvent faire une différence significative dans la maintenance de votre énergie et de votre productivité. En utilisant des outils puissants comme ClickUp avec des fonctionnalités telles que ClickUp Brain, ClickUp Objectifs peut vous aider à créer une forfait de productivité personnalisé en fonction de vos besoins.

En intégrant ces conseils à votre routine quotidienne, vous serez en mesure de passer l'après-midi avec plus d'énergie et une vision plus claire. N'oubliez pas que la clé est de rester organisé et de diviser la journée en tranches gérables, afin de permettre à votre corps et à votre esprit de se ressourcer lorsque cela est nécessaire. S'inscrire à ClickUp vous aide à faire tout cela !