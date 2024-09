Comment créer une checklist pour le marketing par e-mail ?

Une personne moyenne reçoit environ 120 e-mails par jour . Ils ouvrent seulement 20-40% d'entre eux .

La réussite de vos efforts de marketing pourrait dépendre du fait que votre e-mail fasse partie de ce pourcentage.

Il est important de rédiger un e-mail attrayant. Mais d'autres facteurs entrent également en ligne de compte, comme le choix du bon fournisseur de services d'e-mail, la segmentation de votre public cible et l'automatisation de votre campagne.

À faire ?

La création d'une vérification de la campagne d'e-mailing peut vous aider. C'est un peu comme si vous disposiez d'une feuille de route qui vous permet de vous assurer que votre campagne de marketing se déroule sans heurts et que vous ne manquez aucune étape cruciale. Voyons ce que cela signifie.

Checklist pour le forfait de votre campagne d'e-mail marketing

Une campagne d'e-mail marketing est une série coordonnée de messages électroniques envoyés à un groupe spécifique de destinataires au cours d'une période définie, dans le but d'atteindre un objectif précis. Cet objectif peut être de stimuler les ventes, d'accroître la notoriété de la marque ou d'entretenir les prospects.

La checklist de votre campagne d'e-mail marketing comprendrait les étapes suivantes :

1. Définir vos objectifs

Avant de créer et d'envoyer votre e-mail, décidez de son objectif. Parmi les objectifs possibles, citons :

Accroître la notoriété de la marque

Stimuler les équipes commerciales

Améliorer la fidélisation des clients

Augmenter les recommandations

Nourrir les clients potentiels

Vente incitative ou vente croisée

Collecte de données sur les destinataires

Générer de nouvelles pistes

N'oubliez pas que des objectifs vagues sans critères de réussite ni délais précis ne vous mèneront pas loin. La clé de l'efficacité des objectifs d'e-mail marketing est d'être SMART : définissez des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps

2. Comprenez votre public

Connaître son public est essentiel pour une campagne d'e-mailing efficace. Voici comment vous pouvez mieux comprendre qui ils sont et ce dont ils ont besoin :

Tout d'abord, créez des profils d'acheteurs détaillés qui représentent différents segments de votre public. Incluez des données démographiques, des intérêts et des points de douleur pour adapter vos messages de manière efficace

Recueillez des commentaires directs par le biais d'enquêtes et de sondages

Ensuite, analysez les données relatives aux clients. Utilisez les données dont vous disposez, telles que l'historique des achats et l'engagement par e-mail, pour identifier des modèles et comprendre votre public

Prêtez attention aux indicateurs d'engagement tels que les taux d'ouverture, les taux de clics et les taux de discussion pour savoir ce qui résonne le plus

Tenez-vous au courant des tendances du secteur pour créer un contenu qui s'aligne sur les besoins en constante évolution de votre public

3. Construire une liste d'opt-in

Une strong opt-in list est essentielle à la réussite de l'e-mail marketing. Voici comment en créer une :

Créez des formulaires d'inscription simples et convaincants et rendez-les facilement accessibles sur votre site Web, votre blog et vos médias sociaux

Proposez des incitations qui correspondent aux intérêts de votre public, telles que du contenu exclusif, des réductions ou des essais gratuits pour encourager les inscriptions

Tirez parti des médias sociaux pour promouvoir l'inscription par e-mail. Partagez des liens vers vos formulaires et mettez en avant les avantages de l'abonnement

Mettez en place un processus de double opt-in pour vous assurer d'un intérêt réel. Cela permet de réduire les plaintes pour spam

4. Choisissez un fournisseur, prestataire d'e-mail

Le bon fournisseur, prestataire de services d'e-mailing (ESP) donne un coup de pouce à vos campagnes de marketing par e-mail. Voici comment choisir le bon ESP :

Tout d'abord, identifiez vos besoins . Déterminez les fonctionnalités dont vous avez besoin, comme l'automatisation, les analyses avancées ou une interface simple

. Déterminez les fonctionnalités dont vous avez besoin, comme l'automatisation, les analyses avancées ou une interface simple À faire : un forfait de base gratuit ou des options payantes offrant toutes les fonctionnalités ? Sélectionnez un forfait ESP qui correspond à votre budget tout en offrant les fonctionnalités nécessaires

tout en offrant les fonctionnalités nécessaires Évaluez la convivialité. Recherchez un ESP doté d'une interface intuitive et d'un bon service client

Vérifiez que l'ESP s'intègre à vos outils existants, tels que votre système de gestion de contenucRM pour le marketing par e-mailvotre plateforme de commerce électronique ou vos canaux de médias sociaux

Choisissez un ESP connu pour ses taux de délivrabilité élevés afin de vous assurer que vos e-mails atteignent les boîtes de réception de vos abonnés

💡Pro Tip: Les ESP populaires comme Mailchimp et ConvertKit offrent un excellent équilibre entre les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et le prix abordable. Mailchimp est un choix populaire pour de nombreuses entreprises en raison de son interface conviviale et de ses fonctionnalités robustes.

5. Segmentez votre public

Segmenter votre audience vous permet d'adapter vos messages à des groupes spécifiques, en veillant à ce que votre contenu ait une signification pour chaque destinataire. Cette personnalisation augmente les taux d'engagement, réduit les taux de désabonnement et, en fin de compte, génère plus de discussions.

Prenons l'exemple d'un détaillant de vêtements dont la clientèle est très variée. En segmentant son audience, il peut envoyer des offres et des contenus pertinents à différents groupes, tels que :

Segmentation démographique: Âge: Les jeunes clients peuvent être plus intéressés par la mode branchée et abordable, tandis que les clients plus âgés peuvent préférer les éléments classiques et conservateurs **Le sexe : les hommes et les femmes ont souvent des préférences différentes en matière d'achats

segmentation comportementale : Segmentation comportementale : Segmentation comportementale : Segmentation comportementale : Séparation comportementale Historique des achats: Envoyer des offres spéciales aux clients réguliers ou suggérer des produits complémentaires en fonction des achats passés Niveau d'engagement: Récompensez les abonnés très engagés avec des réductions exclusives et réengagez les abonnés inactifs avec une campagne de reconquête

Segmentation comportementale : Séparation comportementale Segmentation géographique * Emplacement: Offrez des promotions spécifiques à l'emplacement, telles que des réductions pour les magasins ou les évènements locaux

Cette approche permet non seulement au destinataire de se sentir valorisé, mais aussi d'augmenter la probabilité d'un achat.

Incorporez ces étapes à la checklist de votre campagne d'e-mail marketing pour segmenter efficacement votre public :

Collectez et analysez les données relatives à vos abonnés

Identifiez les segments clés en fonction des données démographiques, du comportement et de la situation géographique

Élaborer des messages sur mesure pour chaque segment

Contrôler les performances des campagnes segmentées etajuster les stratégies de gestion des e-mails si nécessaire

6. Créer un contenu attrayant

Pour qu'un e-mail soit efficace, il faut qu'il suscite l'intérêt de votre public et l'invite à prendre des instructions. Commencez par une ligne d'objet convaincante : c'est la première chose que voient vos abonnés et c'est elle qui déterminera s'ils ouvriront votre e-mail ou non ! Un bon objet est concis, clair et suscite la curiosité.

📚 Au lieu de dire "Nouvelle collection d'été", essayez "L'été de vous" : 100+ robes d'été parfaites et séduisantes

Ensuite, concentrez-vous sur le corps de l'e-mail. Voici quelques éléments clés à inclure :

Personnalisation: Adressez-vous à vos abonnés par leur prénom et adaptez le contenu à leurs préférences et à leurs comportements. Ainsi, votre e-mail ressemble davantage à une discussion qu'à une diffusion

Adressez-vous à vos abonnés par leur prénom et adaptez le contenu à leurs préférences et à leurs comportements. Ainsi, votre e-mail ressemble davantage à une discussion qu'à une diffusion Proposition de valeur: Énoncez clairement ce que le lecteur peut gagner. Qu'il s'agisse d'une réduction spéciale, d'informations précieuses ou d'une offre limitée dans le temps, assurez-vous que l'avantage est au premier plan

Énoncez clairement ce que le lecteur peut gagner. Qu'il s'agisse d'une réduction spéciale, d'informations précieuses ou d'une offre limitée dans le temps, assurez-vous que l'avantage est au premier plan Écrire de façon convaincante: Écrivez de façon discrète et faites des phrases courtes et précises. Utilisez la voix active et un langage pragmatique. Au lieu de "Nos produits sont maintenant disponibles", dites "Tous vos produits favoris sont maintenant à -15% !"

Incluez des images, des vidéos ou des infographies de haute qualité qui assistent votre message et rendent votre e-mail visuellement attrayant. Les gens sont plus enclins à s'engager avec un contenu qui a de l'allure.

De plus, faites en sorte que votre CTA soit clair, convaincant et facile à trouver. Utilisez un langage orienté vers l'action qui crée un sentiment d'urgence et d'excitation, comme "Achetez maintenant", "En savoir plus" ou "Commencez" Veillez à ce qu'il soit visuellement distinct du reste du contenu.

📚 Supposons que vous soyez une agence de voyage qui fait la promotion d'un nouveau forfait. Votre ligne d'objet pourrait être : "Les plages vous appellent" : \Réduction de [%] sur les billets d'avion pour Bali, les Maldives et bien plus encore" Personnalisez l'e-mail en mentionnant le nom du destinataire et en mettant en avant les destinations pour lesquelles il a déjà manifesté de l'intérêt. Présentez un bref itinéraire du voyage, incluez de superbes images et terminez par un bouton CTA indiquant : "Réservez vos vacances de rêve dès maintenant !"

7. Concevoir les e-mails et les modèles

Un e-mail bien conçu capte l'attention tout en encourageant subtilement le lecteur à passer à l'action. Vous pouvez concevoir votre e-mail de la manière suivante en créant un modèle d'e-mail dans Gmail mais si vous cherchez quelque chose de plus rapide, utilisez ClickUp les modèles d'e-mail marketing de ClickUp.

Choisir le bon modèle

Commencez par choisir un modèle qui correspond aux objectifs de votre campagne et à votre marque. Les modèles préétablis, tels que les checklists, permettent de gagner du temps et d'assurer la cohérence. Modèle de marketing par e-mail de ClickUp peut vous aider à organiser efficacement votre campagne d'e-mails. Décrivez votre contenu, planifiez vos e-mails et suivez les indicateurs de performance en quelques clics.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-435.png Optimisez vos campagnes d'e-mail avec le modèle de marketing par e-mail ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-206446358&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez utiliser ce cadre pour :

Déterminer les objectifs de votre campagne, tels que la promotion d'un produit, la génération de leads ou l'augmentation de la notoriété de la marque. CréerObjectifs ClickUp pour mettre en place ces paramètres

Compilez une liste de noms et d'informations de contact. Segmentez votre liste en différents groupes cibles. Utilisez l'outilVue Tableur ClickUp pour organiser les contacts

Développez un contenu avec un appel à l'action clair et des options de réponse faciles. Utilisez ClickUp Docs pour collaborer à la rédaction de l'e-mail

Suivez les performances de votre campagne et procédez aux ajustements nécessaires. Définissez des tâches récurrentes dans ClickUp pour revoir et optimiser régulièrement vos efforts en matière d'e-mail marketing

Pour une gestion complète de la campagne, essayez Modèle de campagne d'e-mail marketing de ClickUp . Ce modèle vous permet de planifier l'ensemble de votre stratégie d'e-mail, de la segmentation aux tests A/B et à l'analyse des performances.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-436.png Gérez votre stratégie d'e-mail avec le modèle de campagne de marketing par e-mail ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-31481d7&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez utiliser ce cadre pour :

Déterminer qui sont vos clients idéaux et quels pourraient être leurs besoins. Créer des tâches dans ClickUp pour faire un brainstorming et définir les grandes lignes de votre cible

Recueillir les coordonnées de clients potentiels et les segmenter en catégories pertinentes. Utilisez la vue Liste de ClickUp pour organiser votre liste d'e-mails

Créez un modèle d'e-mail, rédigez un texte convaincant et ajoutez des éléments visuels tels que des images et des vidéos

UtiliserDocuments ClickUp pour définir les éléments de l'e-mail et collaborer à la conception de l'e-mail

Planifiez les e-mails et assurez-vous que tous les paramètres de délivrabilité sont corrects en utilisant votre liste d'adresses électroniques. Définissez une tâche récurrente dans ClickUp pour revérifier les paramètres de délivrabilité

Commencez à envoyer les e-mails et surveillez les analyses pour vous assurer que tout se passe bien. Utilisez des champs personnalisés dans ClickUp pour suivre les indicateurs tels que les taux d'ouverture et de clics

Testez différentes lignes d'objet, ajustez le contenu et testez différents segments de votre liste d'e-mails pour maximiser l'efficacité

Choisissez le bon design

Une fois que vous avez choisi votre modèle, travaillez sur ses éléments de conception :

Cohérence de la marque: Utilisez les couleurs, les polices de caractères et les logos de votre marque pour refléter son identité visuelle. Cela contribue à la reconnaissance de la marque et à la confiance qu'elle inspire

Utilisez les couleurs, les polices de caractères et les logos de votre marque pour refléter son identité visuelle. Cela contribue à la reconnaissance de la marque et à la confiance qu'elle inspire Disposition et structure: Organisez votre contenu avec une hiérarchie claire. Utilisez des titres, des sous-titres et des puces. Gardez beaucoup d'espace blanc pour éviter l'encombrement

Organisez votre contenu avec une hiérarchie claire. Utilisez des titres, des sous-titres et des puces. Gardez beaucoup d'espace blanc pour éviter l'encombrement Visuels: Pour rendre votre e-mail plus attrayant, incorporez des visuels engageants tels que des images, des infographies et des vidéos . Veillez à ce que vos visuels soient optimisés pour un chargement rapide !

Pour rendre votre e-mail plus attrayant, . Veillez à ce que vos visuels soient optimisés pour un chargement rapide ! Responsive design: Concevez votre e-mail de manière à ce qu'il soit adapté aux mobiles. Plus de la moitié des e-mails sont ouverts sur des appareils mobiles, votre e-mail doit donc être agréable à lire à la fois sur desktop et sur mobile

8. Optimiser la délivrabilité

Il est essentiel que vos e-mails atterrissent dans la boîte de réception de vos destinataires plutôt que dans le dossier spam. Voici comment optimiser la délivrabilité :

Supprimez régulièrement les adresses e-mail inactives ou invalides. Utilisez le double opt-in pour confirmer l'intérêt de l'abonné et surveillez les indicateurs d'engagement pour garder votre liste mince

ImplémenterSPF, DKIM et DMARC pour vérifier l'authentification de vos e-mails et éviter qu'ils ne soient signalés comme étant du spam

Envoyez des e-mails de test et vérifiez les scores de spam avant le lancement. Suivez votre réputation d'expéditeur et gérez tout problème de liste noire

9. Testez et envoyez vos e-mails

Des tests appropriés peuvent vous aider à détecter les problèmes potentiels et à garantir la réussite de votre campagne d'e-mails. Suivez les étapes suivantes :

Testez soigneusement vos e-mails

Avant d'envoyer votre message, testez vos e-mails pour vous assurer qu'ils ont l'apparence et les performances attendues sur différentes plateformes et appareils.

Envoyez des e-mails à vous-même et à votre équipe pour vérifier comment ils apparaissent dans divers clients de messagerie et sur différents appareils. Cela vous aide à repérer tout problème de mise en forme ou de liens brisés

Utilisez des outils pour analyser le contenu de vos e-mails afin de détecter les déclencheurs de spam et ajustez-les en conséquence pour éviter les filtres anti-spam

Assurez-vous que tout contenu dynamique ou étiquette de personnalisation (comme le nom du destinataire) fonctionne correctement et s'affiche comme prévu

Optimisez le moment de l'envoi

Choisir le bon moment pour envoyer votre e-mail peut avoir un impact significatif sur les taux d'ouverture et l'engagement.

Examinez les campagnes précédentes pour déterminer le moment où votre public est le plus actif. Tenez compte des fuseaux horaires si vous avez une audience mondiale

Expérimentez différentes heures d'envoi pour trouver l'horaire optimal pour votre public spécifique

Automatiser l'envoi des e-mails pour garantir la cohérence et réduire les erreurs

💡Pro Tip: If you're considering l'automatisation de l'e-mail pour créer une série d'e-mails dans le cadre de votre campagne de marketing, utilisez l'outil de ClickUp Modèles de campagne goutte à goutte pour gagner du temps.

10. Vérifier la conformité juridique

S'assurer que vos efforts en matière d'e-mail marketing sont conformes aux réglementations légales permet de maintenir la confiance de votre public et d'éviter les problèmes juridiques ! Voici comment vous pouvez vous conformer aux exigences légales :

Comprendre les réglementations clés

Familiarisez-vous avec les principales lois régissant le marketing par e-mail afin de garantir la conformité. Consultez un professionnel du droit pour vérifier que vous respectez toutes les réglementations applicables. En voici quelques-unes.

CAN-SPAM Act (États-Unis): Vous devez inclure une option de refus effacée dans chaque e-mail et honorer les demandes de désabonnement dans les plus brefs délais, instructions. En outre, vos e-mails doivent comporter des lignes d'objet et des informations sur l'expéditeur précises

Vous devez inclure une option de refus effacée dans chaque e-mail et honorer les demandes de désabonnement dans les plus brefs délais, instructions. En outre, vos e-mails doivent comporter des lignes d'objet et des informations sur l'expéditeur précises GDPR (UE): Cette disposition impose d'obtenir le consentement explicite des abonnés avant d'envoyer des e-mails marketing. Il exige également que vous fournissiez un moyen facile pour les destinataires de retirer leur consentement et de sauvegarder leurs données

Cette disposition impose d'obtenir le consentement explicite des abonnés avant d'envoyer des e-mails marketing. Il exige également que vous fournissiez un moyen facile pour les destinataires de retirer leur consentement et de sauvegarder leurs données CASL (Canada): Similaire au GDPR, CASL exige un consentement explicite pour envoyer des e-mails et des mandats, y compris vos informations de contact et un mécanisme de désabonnement

Obtenir et gérer le consentement

Avant d'envoyer des e-mails marketing, confirmez que vous disposez d'un consentement valide de la part de vos destinataires.

Mettez en place un processus de double consentement dans lequel les abonnés confirment leur adresse e-mail et leur consentement. Cette procédure ajoute une couche supplémentaire de vérification et garantit l'exactitude des données relatives au consentement

Conservez des enregistrements sur la manière dont le consentement a été obtenu et sur le moment où il a été obtenu, y compris les adresses e-mail et toute interaction pertinente

Inclure les informations nécessaires

Chaque e-mail doit fournir des informations spécifiques pour se conformer aux exigences légales.

Indiquez le nom de votre entreprise et vos coordonnées dans vos e-mails. Cela permet aux destinataires de savoir qui envoie l'e-mail et comment vous joindre

Incluez un lien de désabonnement visible et fonctionnel dans chaque e-mail. Faites en sorte que les destinataires puissent facilement se désinscrire s'ils ne souhaitent plus recevoir vos messages

Protéger les données des abonnés

La protection des données de vos abonnés n'est pas seulement une obligation légale, c'est aussi une bonne pratique pour maintenir la confiance.

Utilisez le cryptage et des systèmes sécurisés pour stocker les données des abonnés. Veillez à ce que vos pratiques en matière de traitement des données soient conformes aux réglementations en vigueur

Limitez l'accès aux données des abonnés au sein de votre organisation aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur rôle

11. Contrôler et optimiser votre stratégie d'e-mail marketing

Le suivi et l'optimisation efficaces de vos campagnes d'e-mail sont la clé de l'amélioration des performances. Ces tâches peuvent être assez complexes et impliquer de nombreuses étapes. Les checklists peuvent aider à rationaliser ces tâches, et il existe de nombreuses modèles de checklist que vous pouvez adapter à votre usage. Jetez un coup d'œil à Modèles de checklist de ClickUp -ils peuvent être personnalisés pour vous donner exactement ce dont vous avez besoin.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-46.gif Modèle de checklist de ClickUp /$$img/

Contrôlez et optimisez vos campagnes d'e-mail en utilisant le modèle de checklist de ClickUp pour créer une liste de choses à faire

Suivi des indicateurs clés

Se concentrer sur les indicateurs clés de performance de l'e-mail marketing pour mesurer la réussite :

Taux d'ouverture: Indique l'engagement dans l'e-mail. Un faible taux peut suggérer des problèmes avec les lignes d'objet, le moment choisi ou l'intérêt du destinataire

Indique l'engagement dans l'e-mail. Un faible taux peut suggérer des problèmes avec les lignes d'objet, le moment choisi ou l'intérêt du destinataire Taux de clics (CTR): Mesure l'engagement envers le contenu de l'e-mail

Mesure l'engagement envers le contenu de l'e-mail Taux de conversion: Indique combien de destinataires ont achevé l'action souhaitée

Indique combien de destinataires ont achevé l'action souhaitée Taux de rebond: Indique les problèmes de délivrabilité

$$$a Effectuer des tests A/B

Expérimentez différents éléments pour optimiser les performances :

**Testez différentes options pour déterminer ce qui augmente le taux d'ouverture

**Contenu et conception : évaluez différentes dispositions, images et appels à l'action

Horaires d'envoi: Testez différents horaires pour déterminer le moment où votre public s'engage le plus

Analyser les données

Examinez régulièrement les performances de votre campagne :

Identifiez les tendances: Recherchez des modèles et des préférences dans vos indicateurs

Recherchez des modèles et des préférences dans vos indicateurs **Comparez les résultats entre les différents segments d'audience

Effectuez des ajustements

Utilisez les informations recueillies pour affiner votre approche :

Améliorez le contenu: Concentrez-vous sur ce qui résonne le mieux avec votre public

Concentrez-vous sur ce qui résonne le mieux avec votre public **Réglez les problèmes de délivrabilité : corrigez les taux de rebond élevés et les plaintes pour spam

Optimisez en permanence

Révisez et mettez à jour régulièrement vos stratégies :

Planifiez des révisions : Évaluez et ajustez périodiquement vos tactiques d'e-mail

Évaluez et ajustez périodiquement vos tactiques d'e-mail Restez à jour : Mettez en œuvre les nouvelles bonnes pratiques et tendances

La planification et le lancement de campagnes d'e-mailing peuvent être une tâche ardue, mais avec ClickUp, vous pouvez organiser l'ensemble du processus et vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet. Vous pouvez tirer parti de l'outil Gestion de projet e-mail ClickUp fonctionnalité permettant de créer et d'automatiser efficacement vos campagnes d'e-mail marketing.

Dans ClickUp, vous pouvez :

Créer des tâches à partir d'e-mails

Lier des e-mails à d'autres tâches

Mettre en place des automatisations basées sur des champs personnalisés, des envois de formulaires ou des évènements de tâches

Créer des éléments d'action à partir d'e-mails, de tickets et de bugs de clients

Chacun de ces éléments contribue à la planification et à l'exécution d'une campagne d'e-mail marketing.

Par exemple, votre e-mail de test peut être utilisé pour générer une tâche dans laquelle vous dressez une liste de suggestions et de corrections. Si vous avez une série d'e-mails liés à une même campagne, vous pouvez en automatiser le calendrier, par exemple en les envoyant à des intervalles échelonnés. Les paramètres des réponses des clients peuvent déclencher une autre série de tâches, en fonction du type de réponse - commentaires, requêtes ou demandes d'assistance.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-437.png Gestion de projet e-mail de ClickUp /$$img/

Liez les e-mails aux tâches et gérez les e-mails à partir de n'importe quel endroit de la tâche en utilisant la gestion de projet d'e-mail de ClickUp

Lors du forfait de votre campagne, votre équipe peut lancer des idées, rédiger le contenu des e-mails et définir des stratégies de campagne à l'aide des outils suivants Documents ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-438-1400x933.png Checklist de marketing par e-mail de ClickUp Docs /$$img/

Créez des documents et des wikis époustouflants et connectez-les à des flux de travail pour donner vie aux idées de votre équipe

Voici quelques conseils pratiques :

Rédiger des e-mails : UtilisezDocuments ClickUp pour rédiger et mettre en forme le contenu de vos e-mails. L'éditeur de texte enrichi permet d'inclure facilement des images, des liens et d'autres médias pour améliorer vos e-mails

: UtilisezDocuments ClickUp pour rédiger et mettre en forme le contenu de vos e-mails. L'éditeur de texte enrichi permet d'inclure facilement des images, des liens et d'autres médias pour améliorer vos e-mails Collaboration : Invitez votre équipe à revoir et modifier les projets. Grâce à la modification en cours et aux commentaires en temps réel, tout le monde peut apporter sa contribution, ce qui garantit un contenu final soigné et efficace

: Invitez votre équipe à revoir et modifier les projets. Grâce à la modification en cours et aux commentaires en temps réel, tout le monde peut apporter sa contribution, ce qui garantit un contenu final soigné et efficace Modèles : Créez des modèles réutilisables pour différents types d'e-mails, tels que les lettres d'information, les offres promotionnelles et les abonnements. Cela permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence de vos campagnes

Avec ClickUp Brain vous pouvez utiliser l'IA pour rédiger des e-mails rapidement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-439.png Checklist de ClickUp Brain pour le marketing par e-mail /$$img/

Connecte les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec ClickUp Brain

Il peut automatiser la rédaction d'e-mails en suggérant des lignes d'objet, en personnalisant le contenu et même en générant des ébauches d'e-mails achevés en fonction des objectifs de votre campagne. Voici ce que vous obtenez :

Suggestions alimentées par l'IA : ClickUp Brain peut analyser les brouillons de vos e-mails et fournir des fournisseurs, prestataires pour améliorer la clarté, l'engagement et les taux de discussion. Disons que vous êtes coincé avec une ligne d'objet peu inspirante ; cet outil peut suggérer des options engageantes qui font grimper vos taux d'ouverture

: ClickUp Brain peut analyser les brouillons de vos e-mails et fournir des fournisseurs, prestataires pour améliorer la clarté, l'engagement et les taux de discussion. Disons que vous êtes coincé avec une ligne d'objet peu inspirante ; cet outil peut suggérer des options engageantes qui font grimper vos taux d'ouverture Personnalisation du contenu : ClickUp Brain peut personnaliser les e-mails pour différents segments de votre public, en veillant à ce que chaque destinataire reçoive un contenu pertinent et attrayant. Par exemple, ClickUp Brain peut aider à adapter les messages à différentes données démographiques, améliorant ainsi la personnalisation

: ClickUp Brain peut personnaliser les e-mails pour différents segments de votre public, en veillant à ce que chaque destinataire reçoive un contenu pertinent et attrayant. Par exemple, ClickUp Brain peut aider à adapter les messages à différentes données démographiques, améliorant ainsi la personnalisation Automatisation : Vous pouvez automatiser les tâches répétitives telles que les e-mails de suivi et la programmation, ce qui vous libère du temps pour vous concentrer sur des aspects plus stratégiques de vos campagnes. Cela est particulièrement utile pour gérer les campagnes de goutte-à-goutte, où les suivis en temps opportun sont cruciaux

Passons maintenant à la gestion concrète d'une campagne d'e-mailing. L'interface de ClickUp gestion de projet e-mail de ClickUp en font un outil idéal pour le forfait et le lancement de vos campagnes d'e-mail. Il offre

Gestion des tâches : Créez des tâches pour chaque étape de votre campagne, du brainstorming et de la création de contenu à la planification et à l'analyse. Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des dates d'échéance et suivez la progression pour vous assurer que tout se déroule comme prévu

: Créez des tâches pour chaque étape de votre campagne, du brainstorming et de la création de contenu à la planification et à l'analyse. Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des dates d'échéance et suivez la progression pour vous assurer que tout se déroule comme prévu Flux de travail personnalisés : Concevez des flux de travail personnalisés pour correspondre au processus unique de votre campagne. Utilisez des statuts tels que "Rédaction", "Révision", "Planification" et "Envoyé" pour visualiser l'état d'avancement de chaque e-mail

: Concevez des flux de travail personnalisés pour correspondre au processus unique de votre campagne. Utilisez des statuts tels que "Rédaction", "Révision", "Planification" et "Envoyé" pour visualiser l'état d'avancement de chaque e-mail Suivi du temps : Utilisez la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp pour surveiller le temps passé sur chaque tâche. Cela permet d'optimiser les campagnes futures en identifiant les goulots d'étranglement et en améliorant l'efficacité

: Utilisez la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp pour surveiller le temps passé sur chaque tâche. Cela permet d'optimiser les campagnes futures en identifiant les goulots d'étranglement et en améliorant l'efficacité Affichage du Calendrier : Utilisez l'affichage Calendrier pour programmer vos e-mails et vous assurer qu'ils sont envoyés à des heures optimales. Vous pouvez également synchroniser ClickUp avec votre application de calendrier préférée pour une intégration transparente

: Utilisez l'affichage Calendrier pour programmer vos e-mails et vous assurer qu'ils sont envoyés à des heures optimales. Vous pouvez également synchroniser ClickUp avec votre application de calendrier préférée pour une intégration transparente Rapports et analyses : Une fois vos e-mails envoyés, utilisez ClickUp pour suivre les indicateurs de performance clés. Créez des tableaux de bord et des rapports pour analyser les taux d'ouverture, les taux de clics et les discussions. Ces données permettent d'affiner les futures campagnes pour de meilleurs résultats

Boostez la réussite de vos campagnes d'e-mail avec ClickUp

Félicitations ! Vous avez élaboré votre feuille de route pour la réussite de vos campagnes d'e-mailing. En suivant cette checklist, vous ne vous contentez pas d'envoyer des e-mails, vous engagez stratégiquement votre public, vous construisez des relations durables et vous obtenez des résultats significatifs pour votre entreprise.

Chaque campagne vous permettra de recueillir des informations. Utilisez-les pour savoir ce qui trouve un écho auprès de votre public et pour affiner en permanence votre stratégie.

Et n'oubliez pas : pour améliorer votre stratégie d'e-mail marketing, intégrez ClickUp à votre flux de travail et permettez-lui de planifier, d'exécuter et de contrôler efficacement vos campagnes. Démarrer avec ClickUp dès aujourd'hui !