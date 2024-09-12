Comment encourager les discussions au bord de l'eau sur un lieu de travail hybride ?

C'est un jour ordinaire au bureau. Vous vous étirez sur votre chaise de bureau après une longue réunion et vous entendez un groupe de collègues parler avec énergie. Curieux, vous vous levez.

Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes engagé dans une discussion légère sur le match de football d'hier, la dernière série Netflix et ce nouveau gadget dont tout le monde parle.

C'est ça, une conversation au bord de l'eau. 🗣️

Les discussions autour d'une fontaine d'eau sont des discussions occasionnelles et impromptues entre collègues sur le lieu de travail. Il s'agit d'échanges non planifiés et non liés au travail qui se déroulent généralement dans des espaces communs, comme la salle de pause ou, bien sûr, près d'une fontaine d'eau.

Ces interactions peuvent sembler improductives au départ, mais elles sont essentielles à la création d'un environnement de travail positif et cohésif.

À l'heure du travail hybride, ces discussions ont été transformées. Cette transformation nous permet de repenser la manière dont nous parlons, partageons nos idées et construisons une équipe d'assistance mutuelle.

À quoi font ressembler les discussions autour de la fontaine d'eau dans le monde moderne ? lieu de travail hybride et pourquoi sont-ils encore importants ? Découvrons-le !

Comprendre les discussions au bord de l'eau

Les discussions autour de la fontaine à eau sont depuis longtemps le fondement de la culture d'entreprise. C'est là que des amitiés se créent, que des idées novatrices naissent et que l'on prend le pouls de l'entreprise

Mais qu'advient-il de ces discussions lorsque votre bureau n'est plus un espace physique unique, mais un ensemble de bureaux à domicile, de cafétérias et d'espaces de coworking répartis dans plusieurs villes, voire plusieurs pays ?

Même dans les lieux de travail télétravail et hybrides, les discussions autour de la fontaine d'eau jouent un rôle crucial dans la création d'un environnement de travail positif et la promotion du bien-être des employés

D'après La recherche de Buffer 17 % des travailleurs à distance se sentent déconnectés de leurs collègues. Parmi les 75 % qui se sentent connectés, les facteurs clés sont les suivants des interactions régulières et une collaboration efficace .

Voici quelques raisons clés de l'importance des discussions autour de la fontaine à eau :

Connexion sociale: Les discussions autour de la fontaine à eau aident les employés à se connecter personnellement, à nouer des relations et à créer une communauté.

Les discussions autour de la fontaine à eau aident les employés à se connecter personnellement, à nouer des relations et à créer une communauté. **Les interactions informelles peuvent favoriser la confiance entre les membres de l'équipe, ce qui est essentiel à la collaboration et à un travail d'équipe efficace

Soulagement du stress: Les discussions informelles peuvent offrir un répit bien nécessaire au stress lié au travail, en aidant les employés à se détendre et à se ressourcer

Les discussions informelles peuvent offrir un répit bien nécessaire au stress lié au travail, en aidant les employés à se détendre et à se ressourcer Soutien social: Le partage d'expériences et de défis personnels peut apporter une assistance émotionnelle et un sentiment d'appartenance

Le partage d'expériences et de défis personnels peut apporter une assistance émotionnelle et un sentiment d'appartenance **Les interactions informelles peuvent contribuer à faire tomber les barrières entre les différentes équipes et départements, ce qui a pour résultat d'améliorer la communication et la collaboration

**Partage des connaissances : les discussions informelles peuvent être un excellent moyen de partager des informations et de s'informer sur les nouveaux développements au sein de l'entreprise

Échange culturel: Les discussions autour de la fontaine à eau peuvent permettre à des employés d'horizons différents d'établir des connexions et d'apprendre les uns des autres

Les discussions autour de la fontaine à eau peuvent permettre à des employés d'horizons différents d'établir des connexions et d'apprendre les uns des autres **Environnement inclusif : un lieu de travail où chacun se sent à l'aise pour partager ses idées et ses expériences peut être plus inclusif et plus accueillant

Dans un paramètre de bureau traditionnel, ces discussions se produisent naturellement. Mais dans un environnement de travail télétravail ou hybride, où les employés peuvent ne pas se croiser physiquement, ces interactions nécessitent des efforts conscients.

Voyons cela de plus près.

Progression des fontaines d'eau traditionnelles vers les fontaines d'eau virtuelles

Il n'est pas toujours facile de reproduire l'authenticité des discussions en personne autour d'une fontaine d'eau. Les communications à distance manquent souvent d'urgence et de touche personnelle, ce qui peut avoir un impact négatif sur la profondeur de la connexion et de l'engagement.

Et s'il existait une alternative ?

Dans un paramètre de travail télétravail, la discussion traditionnelle autour de la fontaine d'eau est remplacée par des plateformes collaboratives. Des outils comme Slack, Microsoft Teams et Zoom sont devenus essentiels pour recréer la nature spontanée et informelle des discussions en personne. Ces plateformes offrent des fonctionnalités telles que des discussions de groupe, des canaux occasionnels et des pauses café virtuelles qui imitent les échanges informels.

Explorons cette distinction subtile mais si importante.

Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail peut être effectué dans un bureau traditionnel, dans un espace partagé, dans un bureau à domicile, dans un espace de télétravail, dans divers paramètres télétravail Communication : conversations en personne, signaux non verbaux, canaux numériques (vidéoconférence, e-mail, messagerie instantanée), signaux non verbaux limités Dynamique d'équipe : présence physique, interactions spontanées, collaboration aisée... Nécessite des efforts intentionnels, des outils numériques de collaboration et un risque de réduction des connexions personnelles..

Favoriser les discussions et les conseils autour de la fontaine d'eau virtuelle

Voici 10 façons d'encourager les discussions autour de la fontaine à eau :

1. Encourager les pauses

Encouragez les employés à faire des pauses quotidiennes régulières pour s'étirer, se détendre et discuter avec leurs collègues. Cela peut contribuer à réduire le stress et à promouvoir un environnement de travail plus positif.

2. Favoriser une culture d'ouverture

Créez une culture dans laquelle les employés se sentent à l'aise pour partager leurs pensées, leurs opinions et leurs expériences personnelles. Cela peut favoriser des discussions plus ouvertes et plus engageantes.

3. Utiliser des activités brise-glace

Incorporez des activités brise-glace dans les réunions d'équipe ou les évènements sociaux pour aider les employés à mieux se connaître et susciter des discussions. Vous pouvez utiliser des modèles d'activités brise-glace pour y parvenir.

4. Promouvoir des intérêts partagés

Encouragez les employés à partager leurs loisirs, leurs intérêts ou leurs passions avec leurs collègues. Cela peut contribuer à créer un terrain d'entente et à faciliter les discussions.

5. Célébrer les réussites

Célébrez les réussites individuelles et celles de l'équipe afin de créer un sentiment de camaraderie et d'encourager les interactions positives.

6. Montrer l'exemple

En tant que dirigeant, donnez un exemple positif en engageant des discussions informelles avec les membres de votre équipe et en encourageant les autres à faire de même.

7. Encourager le retour d'information des employés

Demandez régulièrement aux employés de vous faire part de leurs expériences et identifiez les points à améliorer pour favoriser les interactions sociales.

8. Définir et promouvoir la culture d'entreprise

Présentez et renforcez la culture de votre entreprise par le biais de diverses initiatives, telles que des évènements d'entreprise ou des bulletins d'information. Cela contribuera à nouveau à créer un terrain d'entente et des points de discussion entre les employés.

9. Encourager les initiatives des employés

Assistez les initiatives ou les clubs créés par les employés afin de favoriser un sentiment de propriété et de communauté. Qu'il s'agisse d'activités philanthropiques ou d'intérêts personnels, comme la lecture ou le sport, ces initiatives créeront un espace où les gens pourront se connecter les uns aux autres.

10. Mettre en place un programme de reconnaissance par les pairs

Créez un système dans lequel les employés peuvent se reconnaître mutuellement pour les petites assistances quotidiennes, par le biais de petits cadeaux ou même d'un paramètre de type "tableau d'honneur".

À lire aussi: les 10 meilleurs outils de collaboration à distance pour les équipes virtuelles en 2024

Stratégies pour favoriser les discussions au bord de l'eau

Maintenant que nous savons quoi faire, il ne vous reste plus qu'à comprendre comment le faire. Faire en sorte que les choses ressemblent à ces discussions informelles et spontanées qui avaient lieu autour de la fontaine à eau du bureau demande un peu plus d'efforts dans un environnement hybride ou à distance.

Voici quelques stratégies pour encourager les discussions autour de la fontaine à eau :

Prévoir des évènements virtuels

Pour entretenir la discussion, envisagez de planifier des évènements virtuels réguliers adaptés à votre équipe hybride ou distante. Pensez au-delà des réunions typiques - celles-ci devraient être informelles et amusantes, comme des pauses café virtuelles, des temps de pause ou des déjeuners d'équipe. Ces évènements doivent offrir un paramètre décontracté permettant à chacun de se connecter, comme au bureau.

Utiliser des outils de collaboration d'équipe

Les outils de collaboration d'équipe tels que Slack ou Microsoft Teams sont indispensables. Set up sujets spécifiques canaux pour les conversations non liées au travail où les membres de l'équipe peuvent partager des histoires de week-end, des recettes favorites, ou tout simplement un mème drôle. Ces outils permettent de reproduire les rencontres spontanées qui ont lieu naturellement dans un bureau.

Encourager la communication interdépartementale

Dans une installation hybride ou à distance, il est important de maintenir la communication entre les services. Collaborez à des projets ou participez à des discussions à l'échelle de l'entreprise afin d'imiter ces rencontres fortuites dans les couloirs du bureau. Davantage d'interactions interdépartementales, telles que des sessions de déjeuner et d'apprentissage, peuvent conduire à des discussions plus riches et plus diversifiées.

Mise en œuvre de programmes de jumelage

Envisagez des programmes de jumelage, comme les appels à la noix de coco, où les employés sont jumelés de manière aléatoire pour des discussions virtuelles informelles. Qu'il s'agisse d'une discussion hebdomadaire autour d'un café ou d'une brève prise de contact, ces programmes permettent de combler le fossé entre les collègues éloignés et de créer des relations plus fortes au sein de l'équipe.

Maintenir la spontanéité dans les discussions

La spontanéité est clé, même dans un paramètre virtuel. Encouragez les membres de l'équipe à participer à des forums de discussion ou à contacter des collègues sans raison officielle. Parfois, les meilleures discussions et idées proviennent de ces interactions inattendues et non planifiées.

Utiliser la technologie pour les discussions autour de la fontaine d'eau

Exploitez différentes technologies et différents outils pour raviver les discussions spontanées autour de la fontaine d'eau dans un environnement de travail hybride ou télétravail. L'un des outils les plus remarquables dans cet espace est le suivant ClickUp .

Connu pour ses solides capacités de gestion de projet, ClickUp est aussi une plateforme simple qui vous aide à donner vie à ces occasions, la constitution d'une équipe interactions cruciales pour le maintien d'une équipe connectée et cohésive.

Voici comment vous pouvez utiliser certaines des fonctionnalités de ClickUp pour recréer l'ambiance de la cafétéria :

1. Affichage du ClickUp Chat

Créez des espaces dédiés à des discussions informelles dans ClickUp Chat View L'affiche de discussion de ClickUp de ClickUp vous permet de créer des espaces dédiés aux discussions informelles. Qu'il s'agisse de prendre rapidement des nouvelles, de partager une histoire drôle ou de discuter des forfaits du week-end, ces discussions peuvent servir de fontaine d'eau virtuelle. Vous pouvez même utiliser des GIF, des autocollants et des emojis pour vous exprimer et détendre l'atmosphère

La possibilité d'étiqueter les membres de l'équipe avec des ClickUp @mentions et d'organiser les fils de discussion afin que ces discussions informelles ne se perdent pas dans la masse.

2. Documents ClickUp

Partagez vos idées avec votre équipe dans ClickUp Docs

Besoin de partager quelque chose de plus substantiel ? Les documents de ClickUp vous permet de créer et de partager des documents dans votre environnement de travail. Elle est idéale pour le brainstorming, le partage d'idées ou même la création d'un bulletin d'information amusant pour l'équipe.

Utilisez la mise en forme de texte riche, y compris les bannières et autres éléments stylistiques, pour faire ressortir votre contenu. Comme tout est stocké au même endroit, tout le monde reste sur la même page.

3. Affichage du Calendrier ClickUp

Préparez des activités virtuelles et des pauses café avec ClickUp Calendrier View Affichage du Calendrier de ClickUp facilite le forfait des évènements virtuels. Vous pouvez planifier activités virtuelles de renforcement de l'esprit d'équipe , des pauses café, ou même des synchronisations rapides pour que tout le monde reste connecté. De plus, grâce à l'affichage intégré du calendrier, il n'y a plus d'excuse pour manquer ces moments cruciaux à la fontaine d'eau.

4. Tableaux blancs ClickUp

Développez des activités de renforcement de l'esprit d'équipe avec les Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs de ClickUp sont l'endroit où l'on s'amuse vraiment. Ils constituent un excellent outil pour le brainstorming collaboratif, que vous travailliez sur un nouveau projet ou que vous organisiez une activité amusante de renforcement de l'équipe. Utilisez-le pour ajouter des notes, intégrer des images, lier des tâches à des idées spécifiques, et mieux connecter vos projets et vos idées amusantes dans le canevas.

5. Réunions ClickUp

Créez des espaces de réunion dédiés avec ClickUp Meetings

Bien qu'il soit principalement utilisé pour les réunions programmées et la prise de notes, ClickUp Réunions peut vous aider à organiser ces réunions sociales virtuelles en planifiant chaque détail. Créez un agenda amusant avec une mise en forme de texte riche, assignez des tâches de jeu à des personnes spécifiques lors de l'appel, et bien plus encore grâce à cette fonctionnalité pratique.

6. Modèles ClickUp

Vous pouvez même utiliser les modèles de ClickUp pour lancer des sessions informelles et maintenir l'intérêt des participants.

Modèle ClickUp d'agenda de réunion amusante

Télécharger ce modèle

Dites adieu aux réunions de renforcement d'équipe ennuyeuses et improductives ! Avec Le modèle d'agenda de réunion amusant de ClickUp avec ClickUp, vous pouvez faire de vos réunions des expériences captivantes.

Voici comment ce modèle peut vous aider à tirer le meilleur parti de vos réunions :

Planifiez et organisez sans effort grâce à une structure conviviale

Garder les choses animées avec des activités créatives pour briser la glace et dynamiser les participants

Créez des équipes et des groupes de travailcollaboration sur le lieu de travail par le biais d'activités interactives

Voici quelques-uns des avantages de ce modèle :

Engagement et interactivité pour tous les participants

Ciblé et bien structuré pour ne pas s'écarter du sujet

Aligné sur les objectifs de l'équipe

Motivant et inspirant pour toutes les personnes impliquées

Modèle de Tableau blanc pour briser la glace de ClickUp

Apprendre à se connaître peut donner un ton positif à votre réunion. Les participants peuvent répondre visuellement aux questions et s'amuser légèrement en commentant les compétences artistiques de chacun.

Télécharger ce modèle Modèle de Tableau blanc pour briser la glace de ClickUp est parfait pour susciter des discussions et aider les équipes à distance à se sentir connectées et incluses.

Voici comment utiliser ce modèle :

Choisissez un thème: Commencez par sélectionner un thème ou un sujet pour votre brise-glace. Il peut s'agir d'un jeu amusant ou du partage d'un hobby ou d'un intérêt

Commencez par sélectionner un thème ou un sujet pour votre brise-glace. Il peut s'agir d'un jeu amusant ou du partage d'un hobby ou d'un intérêt Paramétrez le Tableau blanc: Créez ensuite votre Tableau blanc. Vous pouvez commencer par le modèle de Tableau blanc brise-glace ou concevoir votre propre Tableau blanc personnalisé

Créez ensuite votre Tableau blanc. Vous pouvez commencer par le modèle de Tableau blanc brise-glace ou concevoir votre propre Tableau blanc personnalisé Ajoutez des questions ou des invitations: Une fois que votre Tableau blanc est prêt, ajoutez des questions ou des invitations en rapport avec le thème que vous avez choisi. Teams doit encourager les membres de l'équipe à partager et à discuter. Par exemple, si le thème est les hobbies, demandez aux membres de l'équipe de dresser la liste de leurs trois principaux hobbies et d'expliquer pourquoi ils les apprécient

Une fois que votre Tableau blanc est prêt, ajoutez des questions ou des invitations en rapport avec le thème que vous avez choisi. Teams doit encourager les membres de l'équipe à partager et à discuter. Par exemple, si le thème est les hobbies, demandez aux membres de l'équipe de dresser la liste de leurs trois principaux hobbies et d'expliquer pourquoi ils les apprécient Partager le tableau blanc: Après avoir paramétré le tableau blanc et ajouté les invites, partagez-les avec votre équipe. Vous pouvez leur envoyer le lien ou le projeter sur un écran si vous êtes tous dans la même pièce

Après avoir paramétré le tableau blanc et ajouté les invites, partagez-les avec votre équipe. Vous pouvez leur envoyer le lien ou le projeter sur un écran si vous êtes tous dans la même pièce Lancez l'activité: Enfin, lancez l'activité. Invitez les membres de l'équipe à répondre aux questions et à discuter de leurs réponses. Encouragez la créativité et l'amusement

Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp

Des réunions et une communication d'équipe efficaces sont essentielles à la réussite de toute organisation.

Télécharger ce modèle Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp simplifie l'organisation des activités de votre équipe. Ce modèle vous permet de suivre facilement les responsabilités des tâches, d'établir des lignes de communication claires et de mettre en place des paramètres de réunion efficaces.

Avec le modèle la communication au sein de l'équipe et le modèle de matrice de réunion, vous pouvez :

Définir les rôles et les responsabilités pour chaque projet ou tâche

Établir des lignes directrices pour les vérifications régulières ou les résumés rapides

Créer un échéancier pour les projets ou les tâches à venir

Tableau blanc du plan de communication ClickUp*

Transmettez efficacement les informations aux parties prenantes concernées grâce à un forfait de communication bien conçu.

Télécharger ce modèle

Avec Modèle de tableau blanc du plan de communication de ClickUp avec le plan de communication de ClickUp, vous pouvez créer une stratégie qui décrit les messages clés à diffuser, identifie le public cible et détermine les meilleurs canaux de communication pour les activités de renforcement de l'esprit d'équipe.

Ce modèle personnalisable prêt à l'emploi modèle de plan de communication se met en forme Tableau blanc. Vous pouvez également utiliser des statuts personnalisés tels que "Ouvert" et "Achevé"

La communication entre les clients, les cadres et les gestionnaires est simplifiée grâce aux formulaires et à l'attribution de tâches et de listes. ClickUp est parfait pour travailler avec de grandes équipes et les manager toutes avec la fonctionnalité teams.

Christian Gonzalez, Coordinateur administratif, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Lire aussi: 13 Meilleurs logiciels de communication interne pour le travail en 2024

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour faciliter les discussions autour de la fontaine à eau

Voici quelques avantages de l'utilisation de ClickUp pour favoriser les discussions autour de la fontaine à eau :

Plate-forme centralisée: Fournit une plate-forme centralisée où les employés peuvent facilement accéder et participer à des discussions virtuelles autour de la fontaine d'eau

Fournit une plate-forme centralisée où les employés peuvent facilement accéder et participer à des discussions virtuelles autour de la fontaine d'eau Options de personnalisation: Offre diverses options de personnalisation, permettant aux équipes de créer des espaces de rafraîchissement d'eau virtuels qui correspondent à leurs besoins et préférences spécifiques

Offre diverses options de personnalisation, permettant aux équipes de créer des espaces de rafraîchissement d'eau virtuels qui correspondent à leurs besoins et préférences spécifiques Intégration avec d'autres outils: S'intègre de manière transparente avec d'autres outils populaires, tels que Slack et Zoom, ce qui facilite l'incorporation des discussions virtuelles dans les flux de travail existants

S'intègre de manière transparente avec d'autres outils populaires, tels que Slack et Zoom, ce qui facilite l'incorporation des discussions virtuelles dans les flux de travail existants Accessibilité : Accessible depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes distantes et hybrides

: Accessible depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes distantes et hybrides Analytiques et perspectives : Fournit des analyses et des perspectives sur l'utilisation des espaces de refroidissements d'eau virtuels. Ces informations peuvent être utiles pour identifier les tendances, mesurer l'engagement et prendre des décisions basées sur des données afin d'améliorer l'efficacité de ces discussions

**A lire également Workplace ABCs (Allies, Buddies, and Colleagues) : Un guide pour se faire des amis au travail

Mesurer la réussite des discussions autour de la fontaine d'eau virtuelle

Tout d'abord, comment faire pour définir la réussite dans ce contexte ? Tout se résume à la participation et à l'engagement des employés. Observez la fréquence des membres de l'équipe participez à ces discussions informelles

Les discussions ont-elles un flux naturel ? Les conversations se déroulent-elles naturellement ? Différentes personnes se joignent-elles aux discussions, ou les mêmes quelques voix se font-elles entendre à chaque fois ? Le suivi de la participation peut vous donner une idée précise de l'impact de ces interactions virtuelles sur votre équipe.

Pour mesurer l'efficacité de vos discussions virtuelles dans la fontaine d'eau, il faut un mélange d'observation, de données et de retour d'information.

Voici une façon très directe d'aborder la question :

✅ Remarquez si différents sujets sont explorés, ce qui indique des intérêts et un engagement variés.

✅ Suivre la participation

vérifiez la fréquence à laquelle les membres de l'équipe se joignent à la discussion

vérifier si la participation est généralisée ou concentrée au sein de l'équipe

examiner la profondeur et le ton des discussions

évaluez si les discussions sont spontanées ou si elles semblent forcées.

Terminé, la façon la plus sensée de mesurer l'impact de vos initiatives en matière de refroidisseurs d'eau virtuels est de simplement demander à vos employés.

Envoyez des sondages et des formulaires de retour d'information à vos employés et donnez la parole à votre équipe. Vous obtiendrez des informations précieuses sur la manière dont ils perçoivent leur environnement de travail, qu'il s'agisse des aspects formels ou informels.

Posez des questions spécifiques sur les discussions virtuelles autour de la fontaine d'eau :

Les trouvent-ils utiles ?

À font-ils plus de liens avec leurs collègues grâce à ces résultats ?

Y a-t-il des suggestions pour rendre ces interactions plus significatives ? Le retour d'information que vous obtenez peut vous aider à affiner votre approche et à vous assurer que ces discussions servent réellement leur objectif.

Surmonter les défis des discussions dans les fontaines d'eau virtuelles

Les discussions autour de la fontaine d'eau virtuelle peuvent être une bouée de sauvetage pour la cohésion de l'équipe dans un environnement de travail télétravail ou hybride, mais elles font face à leur propre lot de paramètres.

Examinons quelques points douloureux courants et la manière de les résoudre :

Point douloureux Scénarios Solution potentielle Difficultés techniques Mauvaise connexion à l'internet, problèmes audio/vidéo, dysfonctionnements de la plate-forme Assurer des connexions internet fiables, tester le matériel avant les réunions, choisir des plates-formes conviviales et fournir une assistance technique Difficulté à interpréter le ton, le langage corporel et les expressions faciales. Encouragez une communication claire et concise, utilisez des émojis ou des GIF pour transmettre vos émotions et prévoyez des réunions régulières en face-à-face (si possible) Difficultés à coordonner des réunions sur différents fuseaux horaires - Utiliser des outils de conversion de fuseaux horaires, programmer des réunions à des heures qui conviennent aux deux parties et envisager des options de communication asynchrones Efforts limités pour maintenir l'engagement des participants et leur concentration : utilisez des activités interactives, encouragez la participation et définissez des attentes claires en matière de comportement Isolation sociale* - Sentiment de déconnexion et de solitude - Organisez des évènements sociaux virtuels, encouragez les interactions occasionnelles et créez un sentiment d'appartenance à la communauté

L'importance de lignes directrices et d'attentes claires en matière de communication

Des lignes directrices et des attentes claires en matière de communication sont essentielles à la réussite des discussions autour de la fontaine d'eau virtuelle. Elles aident à établir une compréhension partagée de l'interaction, de la contribution et du maintien d'un environnement positif et inclusif.

Lignes directrices et attentes clés à prendre en compte :

Comportement respectueux et inclusif : Encouragez chacun à traiter les autres avec respect, quelles que soient les différences. Évitez tout langage discriminatoire ou offensant

: Encouragez chacun à traiter les autres avec respect, quelles que soient les différences. Évitez tout langage discriminatoire ou offensant Participation active : encouragez tous les participants à apporter leur contribution et évitez de dominer la discussion

: encouragez tous les participants à apporter leur contribution et évitez de dominer la discussion Gestion du temps : Gestion du temps : Soyez attentif au temps et évitez de vous éloigner du sujet pendant de longues périodes

: Gestion du temps : Soyez attentif au temps et évitez de vous éloigner du sujet pendant de longues périodes Confidentialité : Respecter la confidentialité des autres et éviter de partager des informations confidentielles

: Respecter la confidentialité des autres et éviter de partager des informations confidentielles Étiquette technique : respectez l'étiquette technique de base, notamment en coupant les microphones lorsque vous ne parlez pas et en évitant les bruits de fond

En établissant des lignes directrices et des attentes claires en matière de communication, les équipes peuvent créer une expérience plus productive, plus agréable et plus inclusive de la fontaine d'eau virtuelle.

Encouragez les discussions autour de la fontaine d'eau avec ClickUp

Les discussions autour de la fontaine à eau, bien que traditionnellement associées aux lieux de travail physiques, restent une composante essentielle de la création d'un environnement de travail positif et productif, en particulier pour les équipes télétravail et hybrides.

Ces interactions informelles sont cruciales pour construire des relations, améliorer la communication, améliorer le moral et promouvoir un sens de la communauté. En exploitant les bons outils et en se concentrant sur la connexion et l'engagement, les entreprises peuvent s'adapter à ces changements tout en gardant intacte l'essence de leur culture.

En fait, si la fontaine à eau physique n'est plus qu'un vestige du passé, l'esprit de ces interactions décontractées peut s'épanouir dans un paramètre à distance. Il s'agit d'utiliser des outils comme ClickUp pour unir les gens, entretenir les relations et maintenir l'esprit d'équipe, quel que soit l'endroit où chacun travaille. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !