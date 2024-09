Comment le fait de se sentir exclu au travail peut affecter votre emploi

Vous êtes à votre bureau, en train de préparer une présentation, lorsque vous remarquez qu'un groupe de votre équipe est réuni, discutant tranquillement de quelque chose entre eux.

La curiosité s'empare de vous. De quoi parlent-ils ? Est-ce quelque chose d'important ?

Vous ressentez un pincement au cœur parce que vous aimeriez apporter votre contribution, mais vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Même dans le passé, vous avez eu l'impression de devoir rattraper le temps perdu au travail.

Se sentir mis à l'écart au travail peut être frustrant et affecte l'employé et l'organisation. Cette situation est plus fréquente qu'on ne le pense.

Dans ce blog, nous explorerons les causes de l'exclusion au travail, les moyens de faire face au sentiment d'isolement au travail, et plus encore. Commençons!🚦

Rassurance amicale : Vous n'êtes pas le seul à vous sentir exclu au travail, même si vous en avez l'impression. 75 % des salariés dans le monde déclarent s'être déjà sentis exclus au travail, selon Rapport d'EY "Belonging Barometer" (baromètre de l'appartenance) '. En d'autres termes, il s'agit généralement d'un problème profondément enraciné qui touche un grand nombre d'entre nous.

**Feeling Left Out at Work : Qu'est-ce qui se passe vraiment ?

Le sentiment d'exclusion au travail survient lorsque vous êtes exclu des activités, des discussions ou des interactions sociales de l'équipe. Cet isolement peut vous donner un sentiment d'aliénation et de démotivation, affectant votre bien-être et votre connexion à l'équipe.

Lorsque vous vous sentez exclu, il est facile de vous blâmer. Cela peut se transformer en spirale et avoir un impact négatif. Cependant, la véritable raison pour laquelle vous n'avez pas participé à cette blague interne ou n'avez pas eu l'impression de faire partie de l'équipe est peut-être indépendante de votre volonté.

Cela peut être dû à des problèmes plus profonds tels que des silos de communication, des hiérarchies tacites, des cliques de bureau ou même une culture d'entreprise qui donne à chacun l'impression d'être déconnecté

Il est essentiel d'identifier la cause profonde du problème pour pouvoir le résoudre efficacement. Avant de prendre d'autres étapes pour améliorer la situation, demandez-vous si votre expérience correspond à ces problèmes.

🚩 Est-ce juste vous ou la culture?

Nombreux sont ceux qui se demandent, "_Suis-je fautif ou y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans mon équipe ?"

La meilleure façon de déterminer si vous êtes victime d'exclusion au travail est de vous demander si vous faites ce que l'on attend de vous.

Êtes-vous à l'heure pour vos propres projets ? Êtes-vous poli, collaborez-vous et faites-vous tout pour être un bon employé ?

Si vous répondez par l'affirmative aux questions ci-dessus mais que vous vous sentez toujours exclu, votre culture d'équipe est probablement le coupable.

Voici quelques signes qui indiquent que vous évoluez dans un environnement de travail qui ne vous soutient pas :

Vous vous sentez fréquemment exclu des réunions ou des discussions importantes

La communication au sein de l'équipe manque souvent de clarté ou est décousue

L'absence d'assistance et de mentorat vous oblige à vous débrouiller seul

La culture vous donne l'impression que vous devriez être reconnaissant d'avoir ce travail

Vous vous sentez souvent sous-évalué ou non apprécié pour vos contributions

L'utilisation d'expressions telles que "nous sommes une famille" pour estomper les limites

Charge de travail excessive ou peu ou pas de limites entre le travail et la vie privée

Les cliques de bureau ou les hiérarchies tacites sont évidentes

🚩 Office des cliques : Oui ou non

Vous auriez pu penser que les cliques étaient quelque chose que vous aviez laissé derrière vous au lycée ou à l'université, n'est-ce pas ? Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Les cliques apparaissent souvent sous un formulaire ou une forme différente sur chaque lieu de travail.

De nombreux lieux de travail ont des cliques, certaines bonnes, d'autres moins. Ces groupes très unis se forment souvent autour d'intérêts partagés, de fonctions ou de types de personnalité

Au début, ils peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent créer de véritables obstacles pour ceux qui n'en font pas partie

Néanmoins, toutes les cliques ne sont pas mauvaises ; certaines constituent un solide réseau d'assistance.

Mais le plus souvent, lorsque ces groupes commencent à se former au bureau, ils conduisent à un cloisonnement et à une exclusivité, ce qui rend difficile la connexion et la collaboration des autres.

🚩 La réalité subtile de l'exclusion

L'exclusion n'est pas toujours évidente. Il ne s'agit pas seulement de ne pas participer aux évènements organisés après le travail ou de ne pas avoir la possibilité de s'exprimer lors des réunions.

Il s'agit parfois de choses plus subtiles, comme le fait de ne pas être invité à participer à un projet ou de ne pas être pris en compte pour des missions clés. Ces petites instances peuvent s'accumuler au fil du temps et vous donner l'impression d'être sous-estimé et déconnecté de votre équipe.

Voici quelques signes d'exclusion souvent invisibles :

Des e-mails, discussions ou documents critiques circulent parmi vos pairs, mais vous n'êtes pas toujours inclus dans la liste de distribution

Des sorties d'équipe ou des réunions après le travail sont forfaitées, mais vous n'en êtes pas informé ou vous êtes invité à la dernière minute

Vous remarquez que vos collègues discutent fréquemment, par exemple pendant les pauses café, mais ils vous invitent rarement à les rejoindre

Les autres membres de l'équipe reçoivent régulièrement des conseils ou un mentorat, mais vous êtes laissé seul face aux défis à relever

Lorsque vos contributions sont reconnues, elles sont minimisées ou moins mises en valeur que celles des autres

Au cours des réunions, vous pouvez être fréquemment interrompu ou vos idées sont rejetées sans que l'on en discute

On vous confie régulièrement des tâches importantes mais peu visibles

Pour mettre fin à ce sentiment d'exclusion, il est essentiel de l'aborder de front et de prendre des étapes proactives.

Voici comment. 🗂️

✅ Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler

Lorsque vous vous sentez exclu au travail, il est facile de commencer à vous blâmer ou à blâmer les autres.

Cependant, la première étape pour faire face à cette situation consiste à examiner ce que vous pouvez contrôler : vos performances et votre attitude.

Selon une étude consolidée de En effet et Page Michael vous devriez vous concentrer sur les éléments contrôlables, comme par exemple

Améliorer la qualité de votre travail

Fixer des objectifs personnels

Parler à vos collègues avant de tirer des conclusions

Maintenir une attitude plus positive (dans la mesure du possible)

Trouver des passe-temps en dehors de votre lieu de travail

S'assurer et inculquer que votre valeur personnelle n'est pas définie par les actions des autres ou par votre travail

Méditer et s'aider soi-même

Suivre une thérapie

En vous concentrant sur vos performances et votre attitude, vous pouvez être certain que vous faites de votre mieux et que les problèmes éventuels ne sont pas de votre fait.

À faire, cherchez des moyens d'améliorer vos performances. Parlez à vos collègues, en particulier à ceux qui occupent des rôles plus importants, ayez un entretien individuel avec votre supérieur et demandez-lui son avis. Si nécessaire, n'hésitez pas à faire appel aux RH.

✅ Trouvez votre réseau d'assistance

Pour lutter contre l'isolement sur le lieu de travail sortir des sentiers battus. S'il est naturel d'entretenir des connexions avec les personnes avec lesquelles vous travaillez en étroite collaboration, la meilleure assistance vient parfois de l'élargissement de votre réseau.

Cherchez, au-delà de votre équipe immédiate, des personnes dans d'autres services ou groupes professionnels qui partagent vos valeurs et vos intérêts.

En outre, vous pouvez envisager de rejoindre des groupes professionnels au sein et en dehors de votre entreprise.

Participer à des communautés sur des plateformes telles que LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International et Meetup peut vous aider à entrer en connexion avec des personnes partageant les mêmes idées et à élargir votre réseau. Ces interactions peuvent offrir des perspectives nouvelles, des points de vue précieux et un sentiment d'appartenance qui peut aider à atténuer le sentiment d'isolement.

✅ Construire la résilience et la conscience de soi

La résilience est fondamentale pour faire face à l'ostracisme au travail. Elle implique de rester motivé (autant que possible) malgré le stress et l'épuisement qui accompagnent souvent le sentiment de mise à l'écart.

Mais n'oubliez pas que la résilience ne signifie pas supprimer ou ignorer vos émotions ; il s'agit de les reconnaître et de trouver des moyens sains d'y faire face

Pour renforcer la résilience, essayez les méthodes suivantes :

Pratiquez l'autoréflexion pour renforcer l'estime de soi

Traiter ses émotions avant de réagir

Compartimenter les tâches de travail pour gérer le stress et l'épuisement professionnel

S'évaluer régulièrement afin de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive

Être conscient de son environnement permet également de gérer les sentiments d'exclusion.

**Comprendre la dynamique de votre lieu de travail peut vous aider à gérer vos attentes et à réduire le stress inutile en alignant votre approche sur l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

✅ Gérer les cliques avec professionnalisme

Pour naviguer efficacement dans les cliques du bureau, vous avez besoin d'un mélange de tact et de professionnalisme. Restez professionnel en restant neutre, en évitant les ragots et en traitant tout le monde avec respect.

La politique de bureau, en tant que notée par la Harvard Business Review la politique sur le lieu de travail n'est pas une chose à laquelle on peut simplement se soustraire ; vous en faites partie du simple fait que vous êtes employé par l'organisation. Malheureusement, c'est inévitable. Cela dit, le fait de participer à la dynamique politique de votre lieu de travail ne fait pas de vous une mauvaise personne

Concentrez-vous plutôt sur la compréhension du paysage politique. Déterminez si votre entreprise est peu, moyennement, fortement ou pathologiquement politisée et voyez dans quelle mesure cela correspond à votre style personnel et à vos objectifs de carrière.

Abordez les conflits avec calme. Essayez de comprendre les différents points de vue tout en respectant vos valeurs professionnelles. Cette approche préservera votre réputation et démontrera vos qualités de leader

Si l'exclusion persiste, concentrez-vous sur l'établissement de relations de travail individuelles au sein du groupe. La connexion individuelle peut conduire à des liens plus authentiques et durables que l'alignement sur une clique entière.

Le rôle des organisations dans la gestion de l'exclusion au travail

Les conseils et stratégies que nous avons partagés jusqu'à présent étaient principalement axés sur la manière dont vous, en tant qu'individu, pouvez mieux gérer l'exclusion.

Mais voici ce qu'il en est : l'exclusion n'est pas seulement un problème personnel, c'est un problème organisationnel

Lorsqu'un membre de l'équipe ou un employé se sent constamment mis à l'écart, cela a un impact négatif sur l'ensemble du travail.

Une culture de l'exclusion peut entraîner une baisse du moral, de la productivité et du taux de rotation du personnel. Elle crée un fossé entre ceux qui se sentent inclus et ceux qui ne le sont pas, ce qui peut nuire à la cohésion et à l'efficacité de l'équipe.

Voyons comment ces dynamiques se mettent en place et ce qui peut être fait pour y remédier au niveau de l'organisation. 🏢

Effects du sentiment d'exclusion

Se sentir exclu au travail peut affecter de manière significative le bien-être et la productivité d'une personne. Sur le plan émotionnel, il conduit souvent à la solitude, à la colère, voire à la honte. Recherche soulignent comment les comportements toxiques sur le lieu de travail et le manque d'inclusivité augmentent considérablement les symptômes d'épuisement professionnel. Les employés qui se sentent marginalisés connaissent souvent une baisse de leur bien-être, qui peut se transformer en spirale de stress chronique et de désengagement. Ils sont également plus susceptibles de quitter leur emploi.

💡 Pro Tip: S'affirmer au travail lorsque vous vous attaquez à un comportement toxique. Utilisez des phrases en "je" pour expliquer l'impact de leurs actions sur vous, en mettant l'accent sur vos sentiments plutôt que sur le blâme.

Mais ce n'est pas tout. La productivité peut également en pâtir.

Lorsque les employés se sentent mis à l'écart, leur motivation diminue considérablement. Recherche du BCG soulignent que la joie au travail est un facteur central de rétention et de productivité. Les travailleurs qui aiment leur travail sont 49 % moins susceptibles d'envisager de partir.

L'exclusion du lieu de travail met à rude épreuve les relations au sein de l'équipe, réduisant la collaboration et l'innovation, toutes deux essentielles à la réussite.

En outre, l'exclusion signifie que l'on passe à côté d'idées et de talents précieux. Le fait de négliger un groupe d'employés peut également conduire à des occasions manquées d'innovation et à des taux de rotation plus élevés, en particulier chez les jeunes et les employés issus de la diversité.

Qu'est-ce que les organisations peuvent faire à ce sujet?

Favoriser une lieu de travail inclusif va au-delà du bien-être individuel - il est essentiel pour créer un environnement productif et innovant.

Pour assister ces efforts, La solution ClickUp pour les Teams RH est conçue pour aider les organisations à cultiver une culture inclusive.

Avec des fonctionnalités telles que les outils de feedback des employés, la définition d'objectifs et le suivi de la progression, ClickUp fournit une plateforme centralisée pour surveiller et améliorer la dynamique de l'équipe.

Explorons quelques étapes pratiques que vous pouvez prendre en utilisant ClickUp pour renforcer ces efforts :

Étape 1 : Objectifs et reconnaissance inclusifs

Créez des objectifs qui unissent votre équipe et veillez à ce que chacun se sente inclus.

Par exemple, vous pourriez viser :

Qu'au moins 80 % des employés participent à des projets ou initiatives interdépartementaux au cours du prochain trimestre

Veiller à ce que chaque processus de prise de décision au sein de l'équipe fasse intervenir au moins trois rôles ou services différents

Examiner et améliorer les outils et processus de communication interne dans les six mois afin de les rendre accessibles à tous les employés

Mettre en place un programme formel de mentorat auquel participeront au moins 50 % des employés de tous les niveaux et de tous les services, en tant que mentors ou mentorés, au cours de l'année à venir

Vous pouvez également promouvoir le développement de l'esprit d'équipe en imposant des activités telles que des sessions de brainstorming, la rotation des rôles de direction, la mise en œuvre de politiques de portes ouvertes et l'amélioration des canaux de communication.

Fixez également des objectifs et des paramètres clairs pour l'accueil des nouveaux employés. Cela les aidera à s'intégrer en douceur et à sentir qu'ils font partie de l'équipe dès le début.

Gérer seul tous ces objectifs et évènements peut s'avérer difficile Jalons ClickUp peut le simplifier.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Milestones.png Appliquer les objectifs d'inclusion et les inciter en célébrant et en reconnaissant les individus à l'aide des ClickUp Jalon /$$img/

Renforcer les objectifs d'inclusion et les encourager en célébrant et en reconnaissant les individus à l'aide des ClickUp Milestones

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez :

Définir les objets d'inclusion en tant que jalons ClickUp, marquant les points clés de vos initiatives de diversité. Il est ainsi facile de garder tout le monde sur la même page, en sachant exactement ce qui doit être réalisé

UtiliserAffichage de l'échéancier avecDépendances de la tâche ClickUp pour suivre les efforts en cours et s'assurer que tout reste aligné sur vos Objectifs

Au fur et à mesure que votre équipe achève les Jalons, vous pouvez mettre en évidence et célébrer ces réalisations, reconnaissant ainsi la progression de votre parcours d'inclusion

Vous pouvez suivre les jalons achevés dans le tableau de bord, ce qui vous permet d'afficher une vue résumée du statut actuel de votre projet. Cela vous permet d'évaluer rapidement où vous en êtes et ce qu'il reste à faire

Etape 2 : Prévoir des évènements inclusifs

À faire ce qui rapproche vraiment les gens au travail ? Les célébrations informelles et les rencontres sociales, bien sûr.

Ils sont fantastiques pour encourager les connexions et développer la camaraderie au sein de votre équipe.

Pensez à organiser des activités qui rassemblent tout le monde, comme des déjeuners interservices et des retraites d'entreprise où les collègues peuvent se mélanger et apprendre à se connaître en dehors de leurs rôles habituels.

Vous pouvez employer Le modèle de planification d'évènement de ClickUp permet de forfaiter tous ces événements. Il simplifie la planification et l'exécution grâce à des fonctionnalités conçues pour que tout soit organisé.

Vous pouvez créer des listes de tâches personnalisables pour décomposer chaque évènement en étapes claires et gérables. La collaboration en temps réel garantit que tout le monde est mis à jour, tandis que les rappels automatisés permettent de ne pas perdre de vue les échéances. L'interface conviviale vous aide à suivre efficacement les tâches, les délais et les ressources, pour que vos évènements se déroulent sans accroc.

Télécharger ce modèle

Il ne suffit pas de mettre en œuvre de meilleurs processus. Vous devez vérifier si ces changements font une différence et vous assurer que les employés se sentent à l'aise pour partager leurs commentaires en toute honnêteté.

C'est pourquoi il est important de recueillir un retour d'information anonyme.

Incluez un mélange de questions fermées et ouvertes telles que :

à quoi pensez-vous de l'inclusion sur le lieu de travail lorsqu'il s'agit d'activités d'équipe ? À faites-vous partie de ces activités ?

pensez-vous que certains groupes au bureau ne permettent pas aux autres d'entrer dans leur espace professionnel ?

mon travail se déroule-t-il dans un environnement positif ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Vous pouvez utiliser les commentaires de ces sondages pour forfaiter vos prochaines étapes et prendre des décisions plus éclairées. Pour résoudre ce problème, appuyez-vous sur Formulaires ClickUp .

Also Read: Comment gérer les personnes toxiques au travail : 10 stratégies pour réussir /$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Forms.png Obtenez un retour d'information honnête de vos employés concernant l'exclusion en utilisant les formulaires ClickUp /$$$img/

Obtenez un retour d'information honnête de vos employés concernant l'exclusion à l'aide des formulaires ClickUp

Il permet de recueillir des commentaires précis en utilisant une logique conditionnelle qui s'adapte en fonction des réponses de l'utilisateur. Ainsi, vous pouvez facilement transformer les retours d'information en tâches exploitables, ce qui simplifie la prise en compte des préoccupations ou des points à améliorer dans vos efforts d'inclusion.

Vous pouvez également utiliser Le modèle de feedback des employés de ClickUp pour des cas d'utilisation similaires. Il permet de

Gérerles lacunes en matière de communication et recueillir le retour d'information de manière structurée

Encourager les travailleurs télétravaillant à participer au processus de retour d'information en cas de changements garantis à l'horizon

Fournir une plateforme pour des discussions anonymes et ouvertes entre les employés et la direction

Un autre moyen de rétroaction astucieux est Le modèle d'engagement des employés de ClickUp qui vous permet de suivre les besoins, les désirs, les objectifs et les informations personnelles partagées de tous vos coéquipiers. Vous pouvez également l'utiliser pour mener des sondages d'engagement qui fournissent des informations claires et exploitables sur ce que vos employés pensent de leur lieu de travail.

Etape 4 : Distribuer les opportunités de manière équitable

Il n'est pas rare de voir certains membres de l'équipe se voir confier des tâches de haute priorité alors que d'autres sont mis sur la touche. Vous pouvez également remarquer que certains membres de l'équipe ne s'impliquent pas pleinement dans les projets de groupe ou que leurs contributions passent inaperçues.

Pour y remédier, La vue Équipe de ClickUp est un excellent outil pour promouvoir l'inclusion et équilibrer efficacement les charges de travail.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Team-View-1400x935.png Tirez parti des capacités de gestion multifonctionnelle de ClickUp Équipe Vue pour garantir l'inclusivité sur le lieu de travail et éviter les préjugés liés aux affinités /$$img/

Profitez des capacités de gestion multifonctionnelle de ClickUp Équipe Vue pour garantir l'inclusivité sur le lieu de travail et éviter les préjugés liés aux affinités

Avec la Vue Équipe, vous pouvez afficher vos projets, vos tâches et vos responsabilités en un seul endroit, ce qui facilite la distribution du travail. Vous pouvez assigner des tâches à des individus pour vous assurer que tout le monde a une chance égale de contribuer.

Vous pouvez même personnaliser les vues pour classer les tâches selon des étiquettes qui reflètent les compétences et les intérêts des membres de l'équipe. Par exemple, si vous attribuez aux tâches des étiquettes correspondant à des paramètres ou à des types de projets spécifiques, les membres de l'équipe peuvent facilement se voir attribuer des tâches correspondant à leurs préférences et à leurs objectifs de carrière.

Etape 5 : Améliorer la communication globale

Vous voulez que l'information circule librement, sans que les barrières de la hiérarchie ou des cliques ne causent de problèmes une mauvaise communication sur le lieu de travail . L'affiche de discussion de ClickUp peut vous aider à impliquer l'ensemble de votre équipe et à garder tout le monde au courant.

Une communication effacée et ouverte joue un rôle essentiel dans la réussite d'une équipe. Il est donc important d'établir des canaux transparents où chacun se sent à l'aise pour partager ses idées et ses commentaires.

Des vérifications et des mises à jour régulières permettent de s'assurer que tout le monde reste aligné sur les objectifs du projet. La promotion d'une culture de l'écoute active et de la réactivité permet d'instaurer la confiance et de maintenir les liens au sein de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Chat-View-1.png Impliquez tous les membres de votre équipe et tenez-les au courant en utilisant la vue de discussion de ClickUp /$$img/

Impliquez tous les membres de votre équipe et tenez-les au courant en utilisant l'affiche de discussion de ClickUp

Avec l'affichage des discussions, vous pouvez :

Partager des mises à jour, lier des ressources et avoir une discussion en bonne et due forme avec vos coéquipiers

Créer des canaux non liés au travail pour favoriser une connexion personnelle avec les pairs

Attribuer des éléments d'action avec des @mentions pour tenir les équipes informées des dernières mises à jour

Accueillir l'inclusion sur votre lieu de travail avec ClickUp

Il est indispensable de s'attaquer à l'exclusion sur le lieu de travail pour stimuler le moral et la productivité des équipes tout en instaurant une culture de collaboration.

Vous pouvez utiliser ClickUp pour vous aider à transformer votre environnement de travail en un lieu plus inclusif et plus Assistance. Qu'il s'agisse de fixer des objectifs ou d'organiser des évènements pour renforcer l'esprit d'équipe, ClickUp facilite l'engagement et la connexion de tous. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !