Rust-Out vs. Burnout : Symptômes et solutions

déni de responsabilité : Cet article a pour but de fournir des informations sur l'usure et l'épuisement professionnel dans le cadre du travail. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement d'une quelconque condition de santé

Nous avons tous entendu parler du burn-out, un état d'épuisement émotionnel, physique et mental causé par un stress excessif.

Mais avez-vous déjà fait l'expérience de son pendant plus silencieux ?

Ce sentiment rampant de stagnation, où vous êtes prisonnier d'une routine qui ne vous stimule plus ou ne vous excite plus ?

Il s'agit du "rust-out", le cousin moins connu du "burn-out". Bien qu'il semble moins intense que le "burn-out", le "rust-out" est tout aussi préjudiciable à long terme.

L'usure et l'épuisement professionnel ont tous deux un impact profond sur votre productivité, votre santé mentale et votre santé physique. La différence ? Dans le premier cas, vous vous sentez accablé et angoissé, tandis que dans le second, vous vous sentez coincé dans une ornière, incapable de trouver un but ou de la joie dans votre vie quotidienne.

Dans ce blog, nous allons explorer les différences entre l'usure et l'épuisement, examiner comment chaque condition affecte le bien-être et offrir des conseils sur la façon de les surmonter.

Comprendre la rouille

L'usure se produit lorsque votre travail devient tellement inintéressant que vous devenez indifférent et perdez tout intérêt pour lui. Il se caractérise par l'ennui, le manque d'engagement et la perte de motivation.

Parmi les nombreux sentiments évoqués par le "rust-out", le sentiment que vos compétences sont sous-utilisées, que votre créativité est étouffée et que votre travail n'a pas de raison d'être est courant.

Les signes les plus courants de l'épuisement professionnel sont les suivants

Manque d'énergie

Un sentiment de détachement par rapport à votre travail

Sentiments de frustration ou de désespoir

Une mauvaise santé mentale et d'éventuels problèmes de santé physique

L'impact de la rouille

L'un des faits marquants du rust-out est qu'il affecte les femmes de manière disproportionnée en raison des préjugés sexistes.

De nombreuses femmes se retrouvent dans des rôles qui n'exploitent pas pleinement leurs talents ou leur potentiel en raison des attentes traditionnelles, de la discrimination sur le lieu de travail ou des pressions sociétales. Le plafond de verre, l'inégalité des opportunités de croissance, le ralentissement de la progression de carrière ou la mise à l'écart dans un travail moins stimulant peuvent créer un sentiment de stagnation et de mauvaise santé mentale.

A Rapport McKinsey a souligné que pour 100 hommes promus d'un rôle d'entrée à une position de manager, seules 87 femmes accèdent au même niveau.

La rouille n'est toutefois pas limitée à un sexe ou à un type d'emploi. Il se produit dans toutes les professions où la routine et la répétition sont monnaie courante. Il est particulièrement fréquent dans les champs où les professionnels sont hautement qualifiés mais n'ont que peu de contrôle sur leurs tâches ou leur évolution.

Ce problème est encore plus prononcé dans les champs où les enjeux sont importants, comme les soins de santé. La perturbation de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un problème clé, aggravé par le manque de ressources cohérentes pour assister les travailleurs du secteur de la santé. Ces professionnels sont souvent confrontés à des niveaux de stress élevés en raison d'horaires de travail irréguliers et exigeants, ce qui ne fait qu'aggraver la situation.

A Sondage du CDC réalisée en 2022 a révélé que 46 % des travailleurs de la santé étaient fréquemment victimes d'épuisement professionnel.

Distinguer la rouille de l'épuisement professionnel

L'épuisement professionnel résulte de l'ennui et de la sous-utilisation des compétences.

Par exemple :

_Un graphiste expérimenté qui s'épanouissait autrefois dans les défis créatifs peut se sentir désengagé et démotivé en raison de tâches répétitives et banales telles que des modifications mineures ou des demandes de conception basées sur des modèles

L'épuisement professionnel est causé par un stress et un épuisement prolongés.

Par exemple :

_Une infirmière travaillant dans un hôpital très fréquenté s'épuise physiquement et émotionnellement en raison des longues heures de travail et des exigences élevées, ce qui peut entraîner une diminution de la passion pour les soins aux patients

Si le burn-out et le rust-out ont des causes différentes, ils partagent quelques symptômes similaires. Ils entraînent tous deux un épuisement et une baisse de la productivité, une détérioration de la santé mentale et un sentiment de détachement par rapport au travail ou à la vie en général.

Voici quelques différences entre les deux :

Un tableau décrivant les différences entre le rust-out et le burn-out Aspect | Burnout | Rust-out | Aspect | Burnout | Burnout | **Rust-out | -------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | | Mon travail, l'absence de travail significatif, la sous-utilisation des compétences, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'avenir | La fatigue, l'irritabilité, le manque de motivation, les problèmes potentiels de santé physique, l'ennui, l'apathie, le manque d'enthousiasme sont autant de facteurs qui peuvent être à l'origine d'une surcharge de travail | Mon travail est un environnement de travail exigeant, au rythme rapide et sous pression

Les idées fausses courantes sur le burn-out et le rust-out

De nombreuses idées fausses circulent sur le burn-out et le rust-out.

Idée fausse 1: Le burnout et la fatigue sont la même chose

La fatigue est une fatigue générale due à un effort physique ou mental, tandis que le burn-out implique un stress chronique, un épuisement émotionnel et des problèmes de santé mentale. À l'instar de l'épuisement le syndrome de récupération des réunions , l'épuisement au travail a des répercussions sur les performances professionnelles et le bien-être général.

Fausses idées 2: On peut guérir du burnout ou de la rouille en se reposant

Ces deux conditions nécessitent souvent plus que du repos. Le burn-out nécessite des changements dans la charge de travail, la gestion du stress et l'assistance. L'épuisement professionnel nécessite de relever de nouveaux défis, d'évoluer professionnellement ou de changer de rôle afin de raviver votre engagement et votre intérêt.

Fausses idées 3: Le burnout ou le rust-out est un échec personnel

Le burn-out ou le rust-out ne fait pas référence à une insuffisance ou à un échec personnel. Ces deux conditions sont le résultat de problèmes continus et non résolus sur le lieu de travail, la surcharge des employés ou des circonstances personnelles qui provoquent un stress écrasant ou un manque d'engagement.

Idée reçue 4: L'épuisement professionnel et le dépérissement sont des problèmes purement liés au travail

Si ces deux conditions sont souvent liées au travail, elles peuvent également se manifester dans la vie privée. Les parents peuvent faire l'expérience du burn-out avec leurs enfants, et les partenaires peuvent en faire l'expérience l'un avec l'autre

Les phases de l'épuisement professionnel

Bien que l'épuisement professionnel soit souvent considéré comme un évènement final qui précède un changement radical, comme le fait de quitter son emploi, ses symptômes se manifestent généralement au fil du temps. En fait, l'épuisement professionnel peut durer de quelques semaines à plusieurs années, et la guérison dépend des circonstances, de la gravité ou de l'étape de la condition, et des mécanismes d'adaptation.

Comprendre les cinq étapes de l'épuisement professionnel peut vous aider à déterminer si vous êtes simplement fatigué ou si vous souffrez d'épuisement professionnel. Cela peut également vous aider à vous faire une idée du temps nécessaire à votre rétablissement. Discutons-en :

Étape 1 : La phase de lune de miel

Au début d'un nouvel emploi ou d'un nouveau projet, vous êtes probablement dans la phase de lune de miel. Vous êtes motivé par l'excitation et un nouveau sentiment d'utilité, ce qui vous rend impatient de relever les défis et d'assumer de nouvelles responsabilités.

Vous vous sentirez fortement validé dans vos tâches, et votre optimisme et votre motivation vous aideront à surmonter les premiers obstacles de l'environnement de travail avec une relative facilité.

Étape 2 : Début du stress

En cours de route, l'excitation initiale peut commencer à diminuer, laissant place à l'apparition du stress. Au cours de cette étape, la pression exercée par votre charge de travail ou les exigences de votre rôle commencent à se faire sentir, et vous pouvez ressentir de la fatigue, de l'irritabilité et des difficultés à gérer votre temps.

Bien que cela puisse sembler un comportement habituel et que vous essayiez toujours de faire face à la situation en en luttant contre la fatigue mentale l'augmentation du niveau de stress commence à avoir un impact sur votre bien-être et votre productivité en général.

Étape 3 : Le stress chronique

À cette étape, le stress devient votre compagnon de tous les instants et vos mécanismes d'adaptation initiaux risquent de ne plus fonctionner. Vous pouvez présenter des symptômes graves, tels que une anxiété accrue, le stress au travail, des troubles du sommeil et d'autres problèmes de santé mentale.

Vos relations personnelles et professionnelles peuvent commencer à en pâtir. La nature persistante du stress chronique rend également difficile le maintien de niveaux de performance élevés.

Étape 4 : l'épuisement professionnel

L'épuisement professionnel survient lorsque les effets du stress chronique culminent dans un état de graves problèmes de santé physique et mentale. Vous pouvez ressentir des symptômes tels que une fatigue achevée, du pessimisme et une attitude fortement négative à l'égard de vos responsabilités.

Votre santé physique en prend un coup, avec des symptômes tels que des maux de tête ou des problèmes gastro-intestinaux. À cette étape, vous avez désespérément besoin d'une intervention pour éviter d'aggraver la situation.

Étape 5 : L'épuisement professionnel habituel

Si vous ne prenez pas de mesures radicales après l'étape 4, vous risquez d'entrer dans la phase chronique de l'épuisement professionnel. Dans ce cas, l'épuisement professionnel devient un état durable et les sentiments de désespoir et d'impuissance s'enracinent, affectant la vision globale de la vie. Le retrait du travail et de la vie personnelle est également plus prononcé.

Il est difficile de surmonter naturellement l'épuisement professionnel habituel, car cela demande des efforts et une assistance considérables. L'Achevé nécessite des interventions substantielles telles qu'une thérapie ou une révision complète de votre travail et de votre mode de vie.

À lire également 10 façons d'être plus productif au travail

S'attaquer à la rouille et à l'épuisement professionnel : Rôles et responsabilités

Le rush-out est le processus graduel de désenchantement et d'amertume à l'égard de son travail. Un aspect crucial de la lutte contre le rust-out (et le burn-out) est la compréhension de leurs principales causes sous-jacentes, dont la plus importante est, comme on peut s'y attendre, la satisfaction au travail

Lorsque vous trouvez votre travail intéressant et motivant, vous êtes moins susceptible de vous sentir submergé par l'anxiété au travail (qui conduit à l'épuisement professionnel) ou à l'ennui de la routine (qui conduit à l'épuisement professionnel).

Un autre aspect de la gestion de ces conditions est la pratique d'une routine d'autosoins cohérente et intentionnelle. Lorsque vous donnez la priorité à votre bien-être et que vous prenez l'habitude d'y consacrer du temps et des efforts, cela peut contribuer à réduire les problèmes de santé mentale associés à ces deux conditions. Si nécessaire, demandez l'aide de professionnels de la santé mentale ou d'accompagnateurs de carrière qualifiés pour vous remettre correctement de l'épuisement professionnel et de l'épuisement professionnel.

Veillez à fixer des paramètres, à maintenir une un équilibre entre le travail et la vie privée faites des pauses régulières, dormez suffisamment, adoptez un régime alimentaire équilibré et nutritif, et pratiquez des activités de loisirs qui vous détendent et vous ressourcent.

Envisagez de méditer, de tenir un journal ou de pratiquer la pleine conscience. Pour gérer le stress, intégrez des techniques de gestion du stress telles que des exercices de respiration profonde, une activité physique régulière ou même des stratégies de gestion du temps.

L'épuisement professionnel chez les professionnels de la santé

Le burnout et le rust-out ont tendance à affecter les travailleurs de la santé de manière disproportionnée, car les exigences intenses du travail conduisent souvent à un épuisement physique, émotionnel et mental.

Les longues heures de travail, les environnements très stressants et la charge émotionnelle des soins aux patients peuvent donner aux professionnels de la santé un sentiment d'épuisement et de déconnexion. Il est essentiel de lutter contre l'épuisement professionnel dans ce champ pour garantir le bien-être des professionnels de la santé et des patients qu'ils soignent. D'autre part, le cycle apparemment sans fin des défis sur le lieu de travail, des horaires irréguliers et des situations difficiles peut conduire à l'usure au fil des ans.

Si vous travaillez dans le secteur de la santé, il peut être utile de rechercher l'assistance de vos pairs et de participer régulièrement à des programmes de bien-être. Outre l'assistance professionnelle, envisagez de pratiquer la méditation ou la pleine conscience pour gérer le stress quotidien.

Si vous vous sentez dépassé, cherchez des occasions d'élargir vos paramètres de compétences, de vous engager dans le développement professionnel et d'explorer de nouveaux domaines au sein de votre champ.

La rotation des tâches, le mentorat ou la participation à des initiatives de recherche peuvent réintroduire de la variété et des défis dans votre travail, pour une plus grande satisfaction professionnelle.

Lire la suite : Comment prévenir l'épuisement professionnel des développeurs ?

Gérer la rouille et l'épuisement professionnel : Les étapes pratiques

Outre ce qui précède, voici quelques étapes pour gérer le rust-out :

1. Reconnaître ce que l'on ressent

La première étape pour résoudre un problème est de reconnaître que vous le ressentez. À ce moment-là, vous vous mettez dans une position qui vous permet de faire quelque chose pour résoudre le problème.

Soyez honnête avec vous-même et avec les autres au sujet de vos sentiments de désengagement. Envisagez des étapes telles que l'expression de vos préoccupations à votre supérieur hiérarchique, le forfait de votre journée de travail pour permettre un travail passionnant ainsi que des temps d'arrêt, et plus encore.

Discutez avec votre supérieur de la possibilité de réorganiser votre rôle ou de rechercher systématiquement un travail varié et épanouissant. Si vous vous sentez rouillé, travaillez avec votre supérieur pour faire des choses qui piquent votre intérêt et redonnent du sens à votre travail.

2. Identifiez vos valeurs

Il est toujours préférable de passer du temps à réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous dans votre travail et votre vie. L'alignement de vos activités quotidiennes sur vos valeurs fondamentales contribue à favoriser un sentiment d'utilité, réduisant ainsi la probabilité de ne pas se sentir stimulé ou désengagé.

Comprendre votre valeur vous aide à déterminer combien d'heures vous devriez travailler et combien d'heures vous devriez consacrer à vos loisirs. Il vous aidera également à vous engager dans des activités qui éveillent votre curiosité et votre passion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du travail.

3. Surveillez votre stress

Le stress est souvent le précurseur de l'épuisement professionnel, il est donc important de le surveiller régulièrement. Soyez attentif aux signes physiques, émotionnels et comportementaux tels que les maux de tête, l'irritabilité, les troubles du sommeil ou les difficultés de concentration.

Suivez vos niveaux de stress en tenant un journal, en pratiquant la pleine conscience ou en réfléchissant sur vous-même. Cela vous aidera à repérer les tendances et à intervenir avant qu'elles ne deviennent insurmontables.

4. Fixer des paramètres

Il est essentiel de fixer des paramètres pour protéger votre énergie et votre santé mentale. Apprenez à dire non aux tâches ou aux validations qui vous dépassent et veillez à ce que vos heures de travail ne débordent pas sur votre temps libre.

Une communication effacée avec vos collègues, vos supérieurs ou les membres de votre famille au sujet de vos limites contribuera à créer une vie plus équilibrée. L'établissement de paramètres sains vous permet de consacrer du temps au travail tout en vous donnant l'espace nécessaire pour vous ressourcer.

5. **Obtenir de l'aide professionnelle

Si vos sentiments d'épuisement, de désengagement ou de frustration persistent malgré tous vos efforts, il est peut-être temps de demander l'aide d'un professionnel.

La thérapie peut offrir une voie structurée vers la guérison, en vous aidant à identifier les causes profondes de vos difficultés et à développer des mécanismes d'adaptation. Elle vous offre un espace sûr pour faire face au stress, à l'épuisement émotionnel et aux sentiments d'inadéquation ou de désenchantement. La thérapie vous aide également à renouer avec votre raison d'être et à redécouvrir ce qui vous motive.

6. Utiliser des outils pour mieux gérer les charges de travail

Si le burn-out et le rust-out ne sont pas uniquement dus au travail, votre charge de travail et votre environnement de travail font jouer un rôle important. Il est donc essentiel de gérer votre travail. En utilisant outils de priorisation peuvent vous aider à faire cela.

ClickUp est un outil de outil gratuit de gestion de projet qui vous aide à améliorer votre productivité, à mieux hiérarchiser les tâches et à réduire votre anxiété. Grâce aux fonctionnalités intuitives de ClickUp, gérez votre charge de travail de manière à faire des pauses régulières et à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en veillant à ce que vos délais soient respectés.

Écoutez ce que Michael Turner, directeur associé de l'Université de Miami, dit de ClickUp :

J'ai des réunions bihebdomadaires avec mon superviseur et nous utilisons ClickUp pour notre agenda. Je me sens plus à l'aise parce que toutes mes demandes d'évènements et de présentations se trouvent ici, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

Augmentez votre flux de travail et votre satisfaction professionnelle avec ClickUp

Voici quelques-unes des fonctionnalités de ClickUp qui peuvent vous aider :

15+ affichages personnalisables

ClickUp offre plus de 15 vues personnalisées pour afficher et organiser votre travail.

Ces deux affichages peuvent toutefois vous aider à mieux forfaiter votre travail :

définissez votre capacité à l'aide de la Vue de la charge de travail de ClickUp_

Vue Charge de travail de ClickUp permet de visualiser la capacité de chaque personne submergée de travail. Outre le paramètre de votre capacité, elle vous aide à ajouter des estimations de durée et des priorités aux tâches et à allouer des ressources supplémentaires si nécessaire

l'affichage du Calendrier vous permet d'organiser votre emploi du temps de manière transparente

Affichage du Calendrier de ClickUp vous aide à visualiser tout le travail que vous avez à faire. Reprogrammez facilement vos tâches par glisser-déposer, définissez des temps morts tout en gérant les délais, synchronisez votre calendrier avec Google Agenda et définissez des paramètres de rappel pour ne jamais manquer un évènement. Cette visualisation claire permet de réduire l'anxiété et l'incertitude

ClickUp Docs

enregistrez vos pensées et vos facteurs de stress à l'aide de ClickUp Docs

Mon travail consiste à tenir un journal de vos pensées, à établir des checklists ou à rédiger des rapports de travail, ClickUp Documents à fait tout. C'est le partenaire d'écriture idéal qui peut être personnalisé pour s'adapter à n'importe quel type de travail avec des options de formatage infinies.

Collaborez avec votre équipe, connectez Docs à des tâches et organisez votre travail sans le moindre problème. De plus, si vous utilisez Docs pour tenir un journal, sachez qu'il offre des contrôles complets de confidentialité et de modification, garantissant que vos pensées privées restent exactement ce qu'elles sont.

Définir les priorités des tâches

définir les priorités des tâches pour créer un forfait d'action

Il est essentiel de définir des paramètres pour gérer, atténuer et même prévenir l'épuisement professionnel et la rouille. Priorités des tâches ClickUp peut vous aider à forfaiter vos prochaines étapes. Il propose quatre priorités de tâches : urgent, élevé, normal et faible.

Vous pouvez trier chaque tâche par priorité, ajouter des estimations de durée et créer un plan d'action complet.

Modèles

De modèles de listes de tâches aux modèles de charge de travail, ClickUp a quelque chose pour tout.

Modèle de charge de travail pour les employés de ClickUp vous aide à évaluer votre capacité et celle des autres membres de l'équipe et à répartir les tâches en conséquence. Vous pouvez fixer des paramètres clairs pour chacun, afin que ni vous ni vos employés ne soyez victimes d'épuisement professionnel.

Le modèle affiche cinq vues personnalisées, telles que Charge de travail de l'équipe, Tableau de l'équipe, Tâches et Charge de travail individuelle, ainsi que plusieurs champs personnalisés, afin d'améliorer la collaboration et la clarté.

Télécharger ce modèle

Avec ClickUp, vous pouvez programmer des rappels pour faire des pauses régulières, même au cours d'une journée de travail trépidante. Cela vous aidera à donner la priorité à votre santé mentale.

Prévenir la rouille et l'épuisement professionnel avec ClickUp

Que vous vous sentiez désengagé et stagnant ou débordé et épuisé, il est essentiel d'en reconnaître les signes à temps pour éviter d'aggraver la situation.

Pour résoudre ces problèmes, il faut adopter une approche proactive, notamment en prenant soin de soi, en fixant des paramètres et en recherchant une raison d'être dans son travail.

Pour rester organisé et éviter de sombrer dans l'épuisement professionnel, essayez ClickUp - un outil puissant pour gérer les tâches, équilibrer les charges de travail et suivre ce qui compte le plus.

Prenez le contrôle de votre journée de travail, commencez à gérer vos responsabilités plus efficacement et faites passer votre équipe et vous-même en premier en vous inscrivant à ClickUp !

FAQs

Vous êtes peut-être en état d'épuisement professionnel si vous vous sentez constamment épuisé, émotionnellement vidé, cynique à l'égard du travail et moins efficace malgré vos efforts.

**2. Quelle est la différence entre la fatigue et l'épuisement professionnel ?

La fatigue est temporaire et disparaît avec le repos. Le burn out est chronique et résulte d'un stress prolongé. Il se traduit par un épuisement émotionnel et un sentiment d'inefficacité au travail.

**3. Suis-je en burn-out ou simplement paresseux ?

L'épuisement professionnel n'est pas de la paresse. Si vous étiez autrefois motivé mais que vous vous sentez aujourd'hui incapable de travailler en raison de l'épuisement et du stress, il se peut que vous soyez en burn-out. La paresse n'a rien à voir avec les conséquences émotionnelles et physiques de l'épuisement professionnel.

**4. À faire un burn-out ?

L'épuisement professionnel peut durer de quelques semaines à quelques années, en fonction de sa gravité et des étapes franchies pour y remédier.

**5. Combien de temps faut-il pour guérir d'un burnout ?

Le rétablissement peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois, parfois plus, en fonction du niveau de l'épuisement professionnel et des interventions utilisées, comme la thérapie, les changements de mode de vie ou l'adaptation du poste de travail.

**6. Peut-on être en burn-out sans le savoir ?

Oui, l'épuisement professionnel peut se développer progressivement et de nombreuses personnes ne le reconnaissent pas immédiatement, le prenant pour de la fatigue normale ou du stress au travail jusqu'à ce que les symptômes deviennent accablants.