Comment optimiser la performance de l'équipe pendant l'étape d'exécution ?

La performance des équipes est un facteur déterminant pour la réussite d'une entreprise. Mais ne nous voilons pas la face, le maintien constant de performances optimales peut s'avérer un véritable défi.

Aujourd'hui, les entreprises doivent constamment évoluer pour garder une longueur d'avance sur les conditions dynamiques du marché, et les employés peuvent être soumis à des pressions pour suivre ce changement.

En tant que manager, votre rôle est crucial pour maintenir votre équipe motivée et alignée sur les objectifs de l'organisation. Cela implique de gérer les attentes de l'équipe et de partager les outils qui l'aideront à rester concentrée, en particulier dans l'étape de la performance.

Si vous vous demandez ce qu'est l'étape de la performance et comment vous pouvez pousser votre équipe à la franchir, cet article est fait pour vous. Lire la suite. 🧐

Qu'est-ce que l'étape de la performance?

L'étape de l'exécution est l'une des étapes les plus importantes dans le modèle de Tuckman de.. développement de l'équipe . Le modèle a été développé par Bruce Tuckman, un psychologue de l'éducation qui l'a utilisé pour décrire un processus théorique de l'évolution et de la croissance des groupes au milieu des années 1960.

L'étape de l'exécution est la quatrième étape du modèle des "cinq étapes du développement d'une équipe" et c'est peut-être la plus importante. À cette étape, chaque membre de l'équipe donne le meilleur de lui-même et l'équipe agit comme une unité très organisée et cohésive.

Les cinq étapes du modèle comprennent :

Étape 1 : Étape du formulaire

Étape 2 : Étape de la tempête

Étape 3 : Étape de normalisation

Étape 4 : Étape de performance

Étape 5 : Étape d'ajournement

Comprenons brièvement toutes les étapes de la constitution d'une équipe avant de nous plonger dans l'étape de la performance.

Étape n° 1 : le formulaire

Cette étape correspond au moment où les membres de votre équipe ou de votre groupe sont en train de se constituer.

Il se peut que les membres de votre équipe ne se connaissent pas bien. Il y a beaucoup d'incertitude dans l'air et l'équipe n'est peut-être pas très productive. Les membres sont encore en train de s'habituer les uns aux autres et ont besoin de temps pour définir leur rôle individuel.

Étape #2 : l'étape de l'assaut

C'est le moment où les membres de l'équipe apprennent à travailler ensemble. **Au cours de cette étape, des conflits peuvent parfois survenir en raison de personnalités ou d'intérêts divergents

Les membres de l'équipe ne sont peut-être pas encore complètement au clair sur leurs rôles et peuvent dépasser les limites de chacun. La dynamique de l'équipe peut devenir un défi, car les membres travaillent à trouver les rôles qui leur conviennent le mieux.

Étape #3 : Étape de normalisation

C'est à cette étape que les choses commencent enfin à se mettre en place. Les membres de votre équipe s'intègrent dans leurs rôles respectifs.

À mesure qu'ils se sentent à l'aise pour travailler ensemble sur les tâches de l'équipe, ils se sentent plus à l'aise pour demander de l'aide ou solliciter un retour d'information constructif de la part des autres.

Étape #4 : L'étape de la performance

Seules les équipes qui réussissent peuvent atteindre cette étape prisée, à laquelle les membres de l'équipe donnent le meilleur d'eux-mêmes, non seulement individuellement, mais aussi en tant qu'équipe.

Si vous avez vu des films comme Ratatouille ou Burnt, en voici un exemple : Au début, les chefs s'affrontent constamment et les conflits interpersonnels sont nombreux. Mais à la fin, ils sont parfaitement synchronisés, comme un orchestre harmonieux. C'est l'étape du spectacle.

À l'étape du spectacle,

Votre équipe a défini ses rôles, établi des paramètres clairs où personne ne marche sur les plates-bandes des autres, et peut collaborer sans effort

Les membres assument activement des responsabilités et prennent le degré d'autorité nécessaire pour diriger les projets

Chaque membre s'aide mutuellement à identifier et à surmonter les erreurs, les fautes et les autres lacunes

Les membres se fournissent mutuellement des informations en retour afin d'améliorer les résultats et de se synchroniser pour atteindre les objectifs de l'équipe

Chacun éprouve un profond sentiment de satisfaction à l'égard de sa progression

Votre équipe respecte également les flux de travail établis pour atteindre les objectifs partagés, et les membres se sentent unis dans la poursuite d'un objectif commun. Cela représente l'étape idéale du développement du groupe.

En tant que chef d'équipe, votre objectif est de guider votre équipe vers cette étape le plus rapidement possible - et c'est exactement ce que nous sommes là pour vous aider à réaliser.

Étape #5 : L'étape de l'ajournement

C'est la cinquième et dernière des étapes de Teams, lorsque l'équipe est prête à se dissoudre. Elle se produit généralement lorsque la mission de l'équipe est accomplie.

C'est le moment où vous et votre équipe pouvez célébrer ce que vous avez accompli. Réfléchissez à vos réalisations et rappelez à votre équipe l'objectif qui sous-tend son travail

Comme il s'agit de la cinquième étape, c'est aussi une excellente occasion de reconnaître et de célébrer les talents de chacun des membres de l'équipe.

Pourquoi viser l'étape de la performance?

L'étape de la performance peut produire les meilleurs résultats possibles pour vous et votre équipe. 🎯

À cette étape, la synchronisation et la communication sont parfaites et la plupart des membres travaillent sans faille à la réalisation de leurs objectifs.

**L'idée est de maintenir l'équipe à cette étape le plus longtemps possible

Bien que cela semble très bien en théorie, aucune équipe ne peut rester constamment à l'étape de la performance sans intervention. C'est à vous, chef d'équipe, qu'il incombe de veiller à ce que votre équipe reste à cette étape le plus longtemps possible, en particulier pendant les projets.

Pour faire cela, vous pouvez commencer par esquiver les défis courants qui peuvent survenir à cette étape tout en maintenant un leadership fort. En savoir plus.

Quels sont les défis les plus courants à l'étape de la performance ? Et pourquoi se font-ils ?

🚩Burnout

L'épuisement professionnel est l'ennemi le plus redoutable lorsqu'il s'agit de maintenir une équipe performante . Et vous ne pouvez pas résoudre ce problème en introduisant simplement des activités de bien-être. Les membres de votre équipe auront beau méditer ou faire de l'exercice, s'ils sont coincés dans un environnement qui induit un stress chronique, ils s'en ressentiront.

L'épuisement professionnel est mauvais pour les entreprises et pour les êtres humains en général. 33% des employés admettent que l'épuisement professionnel les rend moins concentrés au travail, tandis que 31 % déclarent qu'il leur a fait perdre tout intérêt pour leur travail et 21 % indiquent qu'il les a conduits à davantage de procrastination.

Les trois causes principales de l'épuisement professionnel sont une charge de travail accrue, des problèmes de santé mentale pouvant découler d'une absence de limites entre le travail et la vie privée, et des échéances irréalistes

D'autres facteurs contribuent à l'épuisement professionnel sur le lieu de travail :

L'urgence constante

Réseaux de communication hiérarchiques et lents

Le micro-management

Le manque de reconnaissance des réalisations

Dépassement des limites personnelles et des horaires de travail

🚩 Maintien de l'élan

Un autre défi de taille pour les managers est d'assurer la cohérence des résultats de l'équipe, jour après jour et semaine après semaine. Bien que vous ne puissiez pas attendre 100% de votre équipe en permanence, cela ne signifie pas que vous devez laisser la stagnation s'installer.

Voici quelques causes courantes de la perte d'élan

L'épuisement professionnel (oui, ils sont tous liés)

Absence d'objectifs clairs et harmonisés

La complaisance

L'absence de membres clés de l'équipe

Manque de reconnaissance

Facteurs externes tels que des changements dans les valeurs de l'entreprise, la haute direction, etc

🚩 Montée des conflits

Les conflits sont inévitables. Ils peuvent survenir en raison de conflits d'intérêts, d'affrontements de personnalités ou d'autres raisons.

Voici quelques raisons courantes de conflits qui surviennent à l'étape du spectacle vivant et auxquels vous pourriez être attentif :

Opinions professionnelles divergentes etdes styles de travail différents Travail en vue dedes objectifs personnels et professionnels différents Chevauchement des rôles dans les étapes ultérieures d'un projet

Systèmes de croyances personnelles

Ressources limitées

Facteurs organisationnels tels que des changements dans la politique de l'entreprise ou une restructuration

Stress causé par des facteurs externes tels que des délais irréalistes imposés par la hiérarchie ou la direction

Une concurrence acharnée

Chacune de ces raisons (ou d'autres) peut nuire au bon fonctionnement, à l'efficacité et à l'efficience d'une équipe.

À faire pour les remettre sur pied ?

**Quelles sont les bonnes pratiques pour diriger efficacement à l'étape de la performance ?

Un leadership fort reste la priorité absolue lorsqu'il s'agit de gérer et de diriger des équipes très performantes.

Malgré tous les efforts déployés pour constituer une équipe dotée de la combinaison idéale de compétences et d'attitudes, la création d'un environnement propice à l'épanouissement de l'équipe nécessite souvent d'ajuster sa composition en fonction de l'évolution de sa dynamique.

Voici quelques stratégies pour gérer les équipes à l'étape de la performance :

✅ Mener des activités de groupe à l'étape

Discutez de la situation dans son ensemble : actualisez la position dans laquelle vous souhaitez vous voir, vous et votre équipe, après un certain temps. Laissez votre équipe visualiser où elle doit se trouver dans le cadre du projet sur lequel elle travaille actuellement. Cela les aide à rester énergisés en envisageant leurs futures réalisations et à manifester ce niveau de réussite de l'équipe

: actualisez la position dans laquelle vous souhaitez vous voir, vous et votre équipe, après un certain temps. Laissez votre équipe visualiser où elle doit se trouver dans le cadre du projet sur lequel elle travaille actuellement. Cela les aide à rester énergisés en envisageant leurs futures réalisations et à manifester ce niveau de réussite de l'équipe Trois questions principales: Posez à votre équipe ces trois questions fondamentales :

_Qu'est-ce qui a fonctionné pour nous ? qu'est-ce qui nous pose problème ? que pouvons-nous améliorer ?

Posez à votre équipe ces trois questions fondamentales :

Mais ne les réservez pas pour la fin du sprint.

Recueillez ce précieux retour d'information à intervalles réguliers au cours du cycle de votre projet afin d'avoir une bonne idée des sujets susmentionnés. Le fait de fournir un retour d'information en temps utile, de traiter les problèmes rapidement et de mettre en évidence la progression crée un sentiment d'amélioration continue et de réussite pour tous les membres de l'équipe

**Séances de remue-méninges : visualisez vos idées à l'aide de cet exercice rapide. Il permet de réunir votre groupe et de l'encourager à réfléchir de manière innovante pour aider à achever le projet sur lequel vous travaillez dans les délais impartis

Visualisez vos réunions, vos discussions et vos idées avec ClickUp Tableaux blancs

Imaginez que vous disposiez d'un espace infini à peupler d'idées textuelles et visuelles pour suivre des projets et des activités. C'est ce que Tableaux blancs ClickUp vous aident à faire.

Avec ClickUp Tableaux blancs, vous pouvez :

Collaborer visuellement sur une plateforme unique et partagée pour transformer les idées en informations exploitables

Faire des remue-méninges, élaborer des stratégies, créer des cartes mentales et planifier des flux de travail agiles

Se connecter à des outils ClickUp tels que Tasks pour une transition transparente de l'idéation à l'action

Liez les fichiers de travail, les documents et les tâches directement sur votre Tableau blanc

✅ Accuser réception des contributions

Une équipe est un amalgame de personnalités contrastées.

Bien entendu, certains membres seront plus dynamiques que d'autres et, par conséquent, plus visibles. C'est à vous, en tant que leader, de bien comprendre qui contribue de quelle manière au cours d'un projet

Veillez à ce que les membres les moins visibles aient une chance d'être sous les feux de la rampe en reconnaissant leurs contributions. Ainsi, l'équipe sera consciente des talents de tous ses membres et les célébrera, quelle que soit la voix de chacun.

Suivez les réalisations de vos coéquipiers à l'aide des tâches ClickUp

Pour faire cela efficacement, vous pouvez utiliser un système de gestion d'équipe qui vous aide à suivre les tâches terminées. Vous pouvez utiliser plusieurs fonctionnalités de ClickUp à l'unisson. La première est Tâches ClickUp .

Avec les tâches, vous pouvez :

Attribuer des tâches réalisables, claires et bien définies à votre équipe

Suivre la progression des tâches pour comprendre les performances de votre équipe

Planifier, organiser et collaborer de manière transparente sur n'importe quel projet

Classer les tâches par priorité et par affectation

Lier les tâches liées et suivre la progression avec des statuts personnalisés

Un autre moyen astucieux de suivre votre progression est d'utiliser l'option Modèle de suivi de projet ClickUp .

Avec lui, vous pouvez regrouper les tâches par étape, suivre la progression et collaborer de manière transparente avec votre équipe. C'est l'outil idéal pour gérer plusieurs projets sans se laisser déborder. Vous restez organisé, vous recevez des mises à jour en temps réel et vous connaissez les contributions de chacun.

Télécharger ce modèle

✅ Toujours se fixer des objectifs réalisables

Une équipe qui donne le meilleur d'elle-même a besoin d'être concentrée et alignée sur un objectif commun. Pour cela, il faut commencer par donner à chaque membre de l'équipe des objectifs bien définis et réalisables, alignés sur leur rôle.

Évitez les objectifs qui se chevauchent afin de prévenir les conflits entre les tâches. Relevez légèrement la barre à chaque fois pour que votre équipe continue à viser l'excellence sans stagner.

Restez à l'écoute de votre flux de travail global grâce à ClickUp Objectifs

Une fois que vous avez défini vos objectifs, communiquez-les à vos employés et suivez de près leur achevé. Pour faire tout cela Terminé en un seul endroit sans avoir à changer d'onglet, utilisez Objectifs ClickUp .

Les Objectifs ClickUp vous permettent :

Suivre automatiquement la progression vers les Objectifs en liant les tâches, en utilisant des cibles numériques, monétaires ou vrai/faux

Organiser les Objectifs en un seul endroit à l'aide de dossiers, ce qui facilite le suivi d'objectifs connexes

Paramétrer différents types de cibles (par exemple, cycles sprint, tableaux de bord hebdomadaires) pour répondre à différents besoins

Partagez les Objectifs, gérez les permissions et veillez à ce que tout le monde soit aligné grâce à des échéanciers et des délais clairs

✅ Définir des priorités claires

Votre équipe ne peut pas travailler de manière optimale si vous classez chaque tâche comme urgente ! Lorsque tout est urgent, rien ne l'est vraiment. Votre équipe risque alors d'être submergée par de multiples priorités contradictoires et des délais irréalistes, ce qui peut être source de stress.

C'est pourquoi vous devez créer des critères d'urgence bien définis et classer chaque tâche par ordre de priorité en conséquence. Planifiez bien et créez un système dans lequel vous ne vous contentez pas d'assigner des tâches à vos coéquipiers, mais que vous pouvez également libeller en fonction de leur importance

Par exemple, vous pouvez attribuer un code couleur aux éléments de première priorité : rouge, suivi de jaune et de vert, pour un système simple mais universellement reconnaissable.

Vous pouvez également utiliser l'un des nombreux systèmes de hiérarchisation tels que :

Le systèmeMatrice d'Eisenhower* Méthode MoSCoW (Must have, Should have, Could have et Won't have)

Méthode ABC des priorités ("A" comprend les priorités élevées et les urgences élevées, "B" comprend les priorités moyennes et les urgences moyennes, "C" comprend les priorités faibles et les urgences faibles)

Scores RICE (portée, impact, confiance et effort)

Mon travail Assurer un bon équilibre entre le travail et la vie privée

Comprenez que vos employés ont une vie en dehors de leur travail.

Si vous brouillez constamment les frontières entre le personnel et le professionnel, vos employés ne seront pas en mesure de se reposer ou de prendre de bonnes vacances. Ils ne pourront pas se déconnecter complètement du travail, ce qui les épuisera et les frustrera.

Cela est d'autant plus important qu'une grande partie du travail a commencé à opter pour des environnements de travail télétravail ou hybrides. 53% des emplois aux États-Unis sont actuellement hybrides. Cela signifie que vous devez vous préparer à traiter et à gérer les défis qui accompagnent cet environnement de travail flexible, souvent asynchrone.

✅ Encourager une communication transparente et efficace

La communication est la clé de la motivation et de la reconnaissance des efforts de vos employés. Votre rôle doit être celui d'un facilitateur, et non d'un obstacle au flux de travail.

Vous devez rester accessible à vos coéquipiers afin qu'ils n'aient pas à franchir de multiples obstacles pour participer à une réunion avec vous.

Veillez à ce que tous les membres de votre équipe se sentent à l'aise pour vous approcher. Envisagez de mettre en œuvre une politique de la porte ouverte pour encourager les gens à exprimer leurs opinions.

Essayez d'éviter les retards ou les erreurs de communication lorsque vous partagez des messages entre coéquipiers, y compris vous-même.

Communiquer de manière transparente et partager des fichiers dans l'application avec ClickUp's Chat View

ClickUp fournit une fois de plus une solution prestataire sous le formulaire ClickUp Chat View. Elle facilite la coordination transparente entre les départements, les équipes et les membres dont les tâches et les rôles sont interconnectés.

Utiliser L'affiche de discussion de ClickUp pour communiquer directement avec les membres de l'équipe et les services au sein de votre espace de travail tout en partageant facilement les fichiers, les tâches et les documents pertinents.

✅ Favoriser la confiance et l'autonomie ; surveiller mais ne pas faire de microgestion

Si vous n'avez pas confiance en votre équipe, vous devez vous poser quelques questions. Mon travail avec une équipe sur laquelle vous ne pouvez pas compter peut perturber l'ensemble de votre flux de travail. Cela peut également être le signe d'un environnement de travail malsain.

Cela dit, ne tombez pas dans le piège des la microgestion . Si vous commencez à gérer chaque membre dans les moindres détails, cela montre simplement que vous ne leur faites pas suffisamment confiance pour leur confier le travail.

Encouragez votre équipe à assumer des rôles de leadership au cours des projets pour montrer qu'elle est prête pour l'autonomie. Vous devez trouver un équilibre entre le fait de permettre à vos coéquipiers de s'épanouir de manière indépendante tout en gardant un œil attentif sur leur progression et en étant prêt à intervenir lorsque votre présence ou votre prise de décision est requise.

Modèle ClickUp des rôles et responsabilités en matière de gestion de projet

Pour répartir les tâches tout en maintenant une vue d'ensemble du projet, essayez de Modèle de rôles et de responsabilités pour la gestion de projet de ClickUp . Il vous aide à définir les rôles, à répartir les tâches et à faire en sorte que chacun sache qui est responsable de quoi.

L'utilisation de ce modèle permet de s'assurer que tout se passe bien, quelle que soit la taille de votre organisation. Le modèle fournit un forfait clair, garantit que chacun connaît son rôle, améliore la coordination entre les équipes et aide à détecter les problèmes à un stade précoce avant qu'ils ne s'aggravent.

Télécharger ce modèle

✅ Conduire des cycles de retour d'information réguliers

À l'étape de l'exécution, vos coéquipiers s'offrent volontiers un retour d'information critique et constructif.

Il est important de maintenir ces lignes de communication ouvertes et saines. En fait, en tant que manager et leader, vous pouvez inviter, instructions à l'appui, les membres de votre équipe à vous faire part de leurs commentaires constructifs un retour d'information constructif et donner l'exemple aux autres membres de l'équipe. L'une des meilleures façons d'y parvenir est d'organiser des sondages anonymes qui mettent en évidence vos points forts et les domaines à améliorer

En créant une boucle de rétroaction au sein de votre équipe, vous créez un environnement d'apprentissage et d'amélioration constants.

Vous pouvez facilement recueillir un retour d'information significatif avec Modèle de sondage de ClickUp sur le retour d'information et l'enregistrement des employés . Utilisez-le pour recueillir rapidement des informations, identifier les domaines à améliorer et répondre à toute préoccupation, tout en rationalisant le processus de retour d'information.

Maintenez votre étape performante sous tension avec ClickUp

L'étape de la performance est celle où votre équipe brille, travaille ensemble avec un minimum de conflits et maximise la productivité.

Pour maintenir cette phase optimale, vous devez gérer les défis potentiels. Une approche globale outil de gestion de projet peut vous aider à franchir les cinq étapes du modèle de Tuckman.

ClickUp peut être cet outil pour vous. Il offre une solution complète pour maintenir l'alignement et la productivité de votre équipe. Il vous aide également à fixer des objectifs, à hiérarchiser les tâches, à définir les rôles, à rationaliser la communication, à recueillir des informations en retour et à contrôler les performances.

En intégrant ClickUp dans votre flux de travail, vous pouvez prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent et maintenir la réussite à long terme de votre équipe.

Ne laissez pas le désordre perturber votre progression. Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et faites en sorte que votre équipe donne le meilleur d'elle-même.