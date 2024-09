Comment améliorer vos compétences en matière de recrutement

il s'agit d'une rencontre apparemment anodine qui s'est révélée être l'une de mes meilleures embauches

Cette citation fait référence à une rencontre entre William Tincup - leader d'opinion, président de RecruitingDaily et célébrité du monde des RH - et un candidat licorne qu'il a rencontré alors qu'il faisait la queue à l'épicerie. Le candidat est ensuite devenu " l'un des meilleurs gestionnaires de projet avec lesquels il ait jamais eu le plaisir de travailler" ."

Bien sûr, tous les recruteurs ne peuvent pas espérer rencontrer le candidat de leurs rêves dans des épiceries. Trouver le bon candidat pour le poste est généralement une montagne russe impliquant de multiples offres d'emploi, des sessions de présélection des candidats, des entretiens et des négociations d'offres.

Oui, l'acquisition de talents devient plus difficile que jamais - presque 80 % des employeurs dans le monde ont déclaré avoir des difficultés à trouver des talentsdes talents qualifiés contre seulement 35 % dix ans plus tôt.

C'est là que le bât blesse : être un recruteur efficace ne consiste pas à pourvoir des positions lorsque le besoin s'en fait sentir, mais à former des relations significatives, mutuellement bénéfiques et durables.

Pour réussir, vous devez affiner vos compétences en matière de recrutement - un mélange de compétences générales, de compétences spécifiques au recrutement et de connaissances du secteur. Les compétences en matière de recrutement vous aideront à nouer des relations et à prendre des décisions stratégiques dans l'intérêt des entreprises et des candidats potentiels. C'est là que se trouve la voie vers le nirvana des ressources humaines - des nouveaux employés heureux et des entreprises satisfaites.

Voyons comment vous pouvez le faire.

Les aptitudes clés et les compétences essentielles d'un recruteur

Les compétences en matière de recrutement couvrent un large intervalle d'aptitudes et de compétences. Votre travail ne consiste pas à passer au crible des CV. Un intérêt profond pour les personnes et une compréhension approfondie des rôles professionnels et du secteur d'activité sont des compétences essentielles qui vont de pair avec le travail.

Pour reprendre les mots souvent répétés de Josh Bersin, capital et fondateur de Bersin by Deloitte , "Le recruteur d'aujourd'hui doit être à la fois un spécialiste du marketing, un commercial, un coach de carrière et un psychologue" À vous semble-t-il que la tâche est trop ardue ?

Ce n'est pas le cas. Les compétences des spécialistes du recrutement sont destinées à faciliter votre travail et à vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats en matière d'embauche. Et l'exigence la plus fondamentale pour tout recruteur qui réussit est d'avoir de solides bases en compétences non techniques.

Pourquoi les compétences non techniques sont-elles essentielles dans le recrutement ?

Toute nouvelle relation s'accompagne d'un éventail d'émotions - excitation, nervosité et espoir, par exemple. La gestion des émotions et des attentes est le pivot de l'ensemble du processus de recrutement. Pour en assurer la réussite, vous devez posséder les bonnes compétences relationnelles.

Les compétences non techniques sont donc au cœur d'un recrutement efficace. En tant que recruteur compétent, vous êtes plus qu'un entremetteur ; vous êtes le lien vital entre les besoins de l'entreprise et les aspirations des candidats.

Ces compétences ne s'acquièrent pas du jour au lendemain. Mais aucun recruteur performant ne peut s'en passer, et le temps passé à les affiner est donc du temps bien employé.

Un bon recruteur doit cultiver les compétences suivantes :

Capacité à gérer les attentes

Les bons recruteurs sont clairs sur les rôles des postes, les responsabilités et ce que l'entreprise peut offrir immédiatement. Il s'agit là d'un aspect important de l'établissement d'une relation, qui garantit un processus de recrutement sans heurts pour toutes les parties concernées.

Bonnes capacités d'écoute

L'écoute - la vraie écoute - est une compétence indispensable qui vous permet de déceler des indices subtils et d'évaluer le véritable potentiel d'un candidat, ce qui vous aide à choisir les meilleurs candidats de votre pile. Les compétences d'écoute active sont particulièrement importantes dans les scénarios de recrutement à haute pression tels que le recrutement de niche pour les startups, car Patrick Collison, PDG de Stripe, explique stripe a choisi d'y aller doucement, mettant près de deux ans à embaucher ses dix premiers employés.

Fortes compétences en matière de réseautage et d'établissement de relations

Ces compétences sont aussi importantes qu'une bonne capacité d'écoute. En entretenant des relations avec les candidats et vos responsables de la réussite, vous posez les bases d'une réussite à long terme.

Fiabilité et solides compétences en communication

La confiance est tout ce qu'il y a de plus important dans le domaine du recrutement. Votre capacité à communiquer efficacement et à établir un rapport avec les candidats potentiels fait toute la différence. Le flou n'a pas sa place dans un processus de recrutement transparent et n'a pour résultat que de frustrer les candidats, de susciter de mauvaises critiques sur les tableaux d'affichage des offres d'emploi et, en fin de compte, de faire perdre du temps à toutes les personnes impliquées.

Une curiosité naturelle

Ne nous voilons pas la face une journée typique dans la vie d'un responsable du recrutement risque fort de se transformer en une série de tâches répétitives. Mais il y a une raison pour laquelle vous êtes entré dans les ressources humaines : un intérêt inné pour les gens et ce qui les fait vibrer. S'intéresser sincèrement aux demandeurs d'emploi et à leurs aspirations apporte une fraîcheur et une touche personnelle aux tâches banales que sont la publication d'offres d'emploi sur les tableaux d'affichage ou l'organisation d'entretiens.

Confiance en soi

Et enfin, la confiance. Le candidat en face de vous envisage de faire un acte de foi. Un bon recruteur ne peut pas projeter de l'hésitation ou de l'incertitude. Vous - l'aura que vous projetez - lui servirez de repère et formerez sa première et durable impression du nouveau rôle et de la nouvelle entreprise.

Compétences de base que tout recruteur qui réussit doit posséder

Comment faire pour maîtriser les compétences clés indispensables aux recruteurs ? Répartissons-les en compétences de base.

L'intelligence émotionnelle: L'intelligence émotionnelle vous permet d'établir une connexion avec les candidats à l'emploi en faisant preuve d'empathie, en leur donnant le sentiment d'être valorisés et compris. En retour, elle vous aide à déterminer si une personne est un candidat approprié et si elle s'intégrera bien à la culture de l'entreprise

L'intelligence émotionnelle vous permet d'établir une connexion avec les candidats à l'emploi en faisant preuve d'empathie, en leur donnant le sentiment d'être valorisés et compris. En retour, elle vous aide à déterminer si une personne est un candidat approprié et si elle s'intégrera bien à la culture de l'entreprise La capacité à résoudre les problèmes: Qu'il s'agisse d'un retrait de dernière minute d'un candidat ou d'un changement d'exigences de la part d'un responsable du recrutement, vous devez faire preuve d'une grande réactivité et trouver des solutions

Qu'il s'agisse d'un retrait de dernière minute d'un candidat ou d'un changement d'exigences de la part d'un responsable du recrutement, vous devez faire preuve d'une grande réactivité et trouver des solutions Compétences multitâches et gestion du temps: Jongler avec plusieurs candidats, des offres d'emploi et des échéances nécessite de solides compétences multitâches et une gestion du temps efficace

Jongler avec plusieurs candidats, des offres d'emploi et des échéances nécessite de solides compétences multitâches et une gestion du temps efficace **Vous êtes capable de négocier des salaires et des offres d'emploi. Votre capacité à faire coïncider le candidat idéal avec l'offre idéale, associée à de solides compétences en communication, permet d'obtenir un résultat gagnant-gagnant pour le candidat et pour l'entreprise

Capacité d'adaptation et esprit critique: Le paysage du recrutement est en constante évolution, et vous devez en faire autant. La capacité à s'adapter à l'évolution des marchés de l'emploi et à évaluer les scénarios de manière objective vous aidera à rester à la pointe des tendances du secteur et à ajuster vos stratégies en fonction de celui-ci

L'importance des compétences techniques dans le recrutement

Si les compétences non techniques sont essentielles, les compétences techniques ou hard recruiting skills forment l'épine dorsale du recrutement. Ces compétences vous permettent de tirer parti de la technologie, d'analyser les données et de commercialiser efficacement les offres d'emploi.

Voici quelques compétences clés que tout recruteur devrait posséder :

Compétence en marketing et en équipe commerciale : Le recrutement est souvent comparé à l'équipe commerciale. De bonnes équipes commerciales peuvent vous aider..promouvoir le poste et la culture d'entreprise auprès des candidats potentiels. De solides compétences en marketing de recrutement vous permettent d'élaborer des opportunités de pitch convaincantes d'une manière qui résonne avec les meilleurs talents

: Le recrutement est souvent comparé à l'équipe commerciale. De bonnes équipes commerciales peuvent vous aider..promouvoir le poste et la culture d'entreprise auprès des candidats potentiels. De solides compétences en marketing de recrutement vous permettent d'élaborer des opportunités de pitch convaincantes d'une manière qui résonne avec les meilleurs talents Recrutement par LinkedIn et les médias sociaux : Les médias sociaux ne sont plus seulement réservés à un usage personnel ; c'est un outil de recrutement puissant où vous pouvez faire jouer vos équipes commerciales. Votre capacité à utiliser efficacement des plateformes comme LinkedIn pour trouver des candidats, établir des connexions et partager des offres d'emploi peut considérablement élargir votre vivier de talents

: Les médias sociaux ne sont plus seulement réservés à un usage personnel ; c'est un outil de recrutement puissant où vous pouvez faire jouer vos équipes commerciales. Votre capacité à utiliser efficacement des plateformes comme LinkedIn pour trouver des candidats, établir des connexions et partager des offres d'emploi peut considérablement élargir votre vivier de talents Capacité à utiliser la technologie : À l'ère du numérique, la maîtrise des technologies de recrutement n'est pas négociable. Des outils tels que les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les systèmes de gestion de l'information sont indispensablesLes systèmes de suivi des candidats (ATS) et les modèles vous aident à gérer les informations relatives aux candidats, à suivre les candidatures, à présélectionner les candidats et à rationaliser votre processus d'embauche. L'exploitation de la technologie est particulièrement importante pour les entreprises qui sont populaires auprès des candidats

: À l'ère du numérique, la maîtrise des technologies de recrutement n'est pas négociable. Des outils tels que les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les systèmes de gestion de l'information sont indispensablesLes systèmes de suivi des candidats (ATS) et les modèles vous aident à gérer les informations relatives aux candidats, à suivre les candidatures, à présélectionner les candidats et à rationaliser votre processus d'embauche. L'exploitation de la technologie est particulièrement importante pour les entreprises qui sont populaires auprès des candidats Mentalité axée sur les données : En tant que recruteur, vous devez analyser les données de recrutement pour identifier les tendances, mesurer les performances et prendre des décisions éclairées. Une mentalité axée sur les données vous aide à optimiser vos stratégies de recrutement et à améliorer les résultats

: En tant que recruteur, vous devez analyser les données de recrutement pour identifier les tendances, mesurer les performances et prendre des décisions éclairées. Une mentalité axée sur les données vous aide à optimiser vos stratégies de recrutement et à améliorer les résultats SEO et marketing numérique : Les entreprises utilisent le référencement pour attirer les clients ; vous pouvez l'utiliser pour attirer le bon candidat. Comprendre comment optimiser les offres d'emploi pour les moteurs de recherche garantit que vos listes atteignent le bon public

: Les entreprises utilisent le référencement pour attirer les clients ; vous pouvez l'utiliser pour attirer le bon candidat. Comprendre comment optimiser les offres d'emploi pour les moteurs de recherche garantit que vos listes atteignent le bon public L'analyse : Le recrutement n'est pas qu'une question d'intuition, c'est aussi une question de nombre. L'analyse vous permet de suivre des indicateurs tels que le délai de recrutement, le coût par embauche et le taux de rotation de la première année. La connaissance de ces indicateurs permet d'améliorer en permanence les processus de recrutement

**A lire également KPIs des ressources humaines - 10 KPIs des ressources humaines & exemples

L'impact de l'intelligence artificielle sur le recrutement

L'acquisition de talents pilotée par l'intelligence artificielle (IA) est en train de révolutionner le secteur du recrutement. De la sélection des candidats pilotée par l'IA à la programmation automatisée des entretiens, Outils d'IA pour le recrutement peuvent prendre en charge les tâches répétitives, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux, à savoir prendre des décisions d'embauche stratégiques.

Bien que seulement 12 % des professionnels de l'embauche en 2023 utilisent l'IA dans le cadre de leurs processus de recrutement, ce pourcentage est appelé à augmenter.

Bien sûr, si l'IA peut améliorer le processus de recrutement, elle ne peut pas remplacer la touche humaine, qui est la clé de voûte d'une embauche réussie. L'incursion malheureuse d'Amazon dans la sélection des candidats basée sur l'IA en est un exemple d'avertissement bien connu .

Malgré tout, l'utilisation d'outils de recrutement IA comme assistants pour les tâches répétitives peut s'avérer salvatrice en termes de réduction du délai d'embauche, de découverte de talents cachés et d'amélioration de l'expérience candidat, en particulier pour les recrutements à fort volume. À ce propos, Amazon utilise toujours l'IA pour le recrutement -tout en gardant un œil sévère sur les résultats.

Lire aussi: 10 meilleurs logiciels de gestion des talents RH en 2024

L'amélioration est un voyage continu, et l'industrie du recrutement ne fait pas exception. Que vous souhaitiez affiner vos compétences en matière de négociation ou acquérir de nouvelles compétences en tant que recruteur, voici comment rester à la pointe du progrès.

Avec de nouveaux outils de recrutement les nouveaux outils de recrutement, les nouvelles stratégies et les nouvelles tendances émergent régulièrement et vous devez vous tenir au courant.

Cependant, l'apprentissage continu ne consiste pas seulement à suivre le rythme, mais aussi à rester en tête. Que ce soit par le biais de cours en ligne, d'ateliers ou d'évènements de mise en réseau, plus vous en savez, plus vous pouvez offrir de la valeur. L'apprentissage continu consiste en fin de compte à investir en vous-même.

Voyons comment vous pouvez le faire.

S'informer sur les stratégies et les outils de recrutement les plus récents

Les meilleurs recruteurs affinent constamment leurs stratégies de recrutement et explorent de nouveaux outils logiciels de ressources humaines parce que les bonnes compétences du recruteur doivent être associées à d'excellents outils de recrutement.

Expérimentez vos pratiques de sourcing

L'un des moyens les plus efficaces de maintenir vos compétences en matière de recrutement à jour est de rechercher activement des pistes sous-explorées pour le sourcing de candidats. Lisez les dernières nouvelles en matière de recrutement sur les médias sociaux, explorez les sites d'emploi de niche ou exploitez les plateformes pilotées par l'IA pour vous aider à identifier et à vous engager avec les meilleurs talents de manière plus efficace.

Assister régulièrement à des webinaires, des conférences et des évènements de réseautage du secteur peut fournir des indications précieuses sur les tendances émergentes et les bonnes pratiques en matière de sourcing.

💡Pro Tip: Abonnez-vous aux principaux blogs et podcasts sur le recrutement pour rester informé des dernières nouvelles et tendances du secteur, telles que ' L'avenir du recrutement par Matt Alder.

Restez à la pointe des tendances

Comprendre les dernières tendances en matière d'expérience candidat est un autre domaine clé sur lequel il faut se concentrer. Les candidats d'aujourd'hui s'attendent à des interactions plus personnalisées et plus engageantes tout au long du processus d'embauche.

Rester informé des nouvelles méthodes d'amélioration de l'expérience candidat - telles que les processus de candidature adaptés aux mobiles, les chatbots alimentés par l'IA pour la présélection initiale ou les plateformes d'entretien vidéo - fait de vous un recruteur qui accorde une réelle valeur au temps du candidat.

💡Pro Tip: Rejoignez des communautés ou des forums professionnels de recrutement pour échanger des idées, poser des questions et apprendre de vos pairs. En voici un que nous avons trouvé : le Société pour la gestion des ressources humaines .

Mettez à jour votre pile technologique

Enfin, maîtriser les technologies avancées de recrutement aide les recruteurs qui cherchent à exceller. Il s'agit notamment de se mettre à l'aise avec les systèmes de suivi des candidats (ATS), d'apprendre à utiliser l'analyse des données pour prendre des décisions d'embauche éclairées et de se tenir au courant des derniers outils de gestion de la relation client qui rationalisent la communication avec les candidats. Envisagez de vous familiariser avec ces outils en suivant des cours et des tutoriels en ligne.

💡Pro Tip: Expérimentez de nouveaux outils dans un environnement sandbox avant de les intégrer pleinement dans votre processus afin d'explorer leur potentiel sans perturber votre flux de travail actuel.

Maintenant, jetez un coup d'œil à ClickUp -un outil de gestion de projet à guichet unique que les recruteurs modernes adorent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-148.png La plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp /$$img/

Affichez vos tâches dans différents formats (tels que Liste, Tableau, Box et diagramme de Gantt) en fonction de vos besoins avec la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp Plate-forme de gestion des ressources humaines de ClickUp est un hub central pour toutes les informations relatives aux employés, permettant aux recruteurs d'accéder et de gérer facilement les profils des candidats, de suivre la progression des embauches et de maintenir la communication.

Voici en quoi elle est utile :

Affichages ClickUp : Adaptez vos tableaux de bord pour vous concentrer sur des indicateurs de recrutement spécifiques ou sur des étapes du processus d'embauche. Par exemple, utilisez le tableau de bordAffichage du Calendrier pour planifier les entretiens et les appels de suivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-149.png Calendrier ClickUp /$$img/

Utilisez l'affichage Calendrier pour planifier les entretiens avec les candidats

Rappels ClickUp : Paramétrez des rappels pour les tâches importantes et cochez-les, reportez-les, reportez-les ou déléguez-les en fonction de vos paramètres

Tâches ClickUp : Rationalisez vos processus de recrutement en créant des listes de tâches pour les offres d'emploi, la sélection des candidats, la programmation des entretiens et la vérification des références. Cela permet d'assurer un suivi en temps réel et de veiller à ce que toutes les étapes du recrutement soient organisées et achevées de manière efficace

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-150-1400x934.png Tâches ClickUp /$$img/

Créez une liste de tâches dans le cadre de votre forfait de recrutement à l'aide de ClickUp Tasks

ClickUp Documents : Créez des documents d'accueil, des directives et des pages d'aide pour les nouveaux employés, qui décrivent les tâches nécessaires comme la paperasserie, l'installation de l'équipement, la formation et la présentation de l'équipe. Cela permet d'assurer une transition en douceur pour les nouveaux employés

Tableaux de bord ClickUp : Utilisez les données de performance des employés à partir de tableaux de bord personnalisables pour identifier les compétences et les attributs des embauches réussies, et affiner vos stratégies de recrutement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-151-1400x935.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Analysez les données relatives à vos recrutements à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Pour suivre vos objectifs globaux de recrutement pour le trimestre ou l'année, utilisez les tableaux de bord ClickUp Objectifs ClickUp . Vous pouvez également lier des tâches individuelles (telles que "Organiser un entretien technique" et "Vérifier les références") à un objectif plus large ou à long terme ("Achever le processus de recrutement pour le département X").

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-152.png Objectifs ClickUp /$$$img/

Suivez la progression de vos objectifs individuels et de vos cibles de tâches à l'aide de ClickUp Objectifs

_ClickUp nous aide à mieux gérer nos projets et rend l'ensemble du processus plus facile et plus rapide. Il assure également la transparence des informations, ce qui est essentiel pour que nos équipes restent sur la même page Ewa Lale, business Partner en recrutement, Red Sky

Si vous souhaitez qu'un assistant vous aide dans ces tâches répétitives dont nous avons parlé, utilisez notre outil IA, ClickUp Brain . Il peut créer des résumés et des mises à jour de recrutement automatisés, mettre en évidence les éléments nécessitant une attention particulière et générer des forfaits de recrutement personnalisés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-153.png ClickUp Brain /$$img/

Automatisez de nombreuses tâches de recrutement, telles que la rédaction des descriptions de poste (JD) et la sélection des CV, avec ClickUp Brain

💡Pro Tip: Si vous travaillez sur l'acquisition de compétences douces ou dures, utilisez ClickUp Objectifs pour définir des paramètres pour votre apprentissage et suivre votre progression.

Tirer parti des modèles de recrutement stratégiques de ClickUp modèles gratuits pour les RH peuvent changer la donne en simplifiant votre processus d'embauche. Considérez ces modèles comme de fidèles acolytes qui font le gros du travail pour que vous puissiez vous concentrer sur la connexion avec les meilleurs candidats et prendre des décisions d'embauche éclairées.

Tout d'abord, jetez un coup d'œil à la page Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Recruitment-Action-Plan-Template.png Trouvez, examinez et intégrez facilement des candidats grâce au modèle de plan d'action de recrutement ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194507215&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Que vous planifiez une campagne d'embauche à grande échelle ou que vous remplissiez un rôle de niche, ce modèle vous aide à établir un plan d'action clair. Voici les fonctionnalités clés qui vous aideront dans vos forfaits de recrutement :

Organisation visuelle du flux de travail: Utilisez des tableaux visuels pour organiser votre flux de travail, ce qui facilite le suivi de la progression des activités de recrutement

Utilisez des tableaux visuels pour organiser votre flux de travail, ce qui facilite le suivi de la progression des activités de recrutement Statuts personnalisés: Créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que Ouvert, Achevé, En cours, Ne convient pas et En attente, pour suivre efficacement chaque action de recrutement

Créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que Ouvert, Achevé, En cours, Ne convient pas et En attente, pour suivre efficacement chaque action de recrutement Gestion de l'échéancier: Gardez le processus de recrutement sur la bonne voie, en garantissant une embauche dans les délais grâce à un échéancier intégré

Gardez le processus de recrutement sur la bonne voie, en garantissant une embauche dans les délais grâce à un échéancier intégré Outils de gestion de projet: Améliorez le suivi du recrutement grâce à des fonctionnalités telles que les dépendances des tâches, le suivi du temps, les réactions aux commentaires et l'automatisation, qui améliorent l'efficacité globale

Ensuite, nous avons l'élément Modèle ClickUp d'embauche de candidats qui est un excellent moyen de s'assurer que toutes les étapes du processus d'embauche sont couvertes.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-154.png Évaluer les candidats à l'aide d'échelles d'évaluation personnalisables afin d'évaluer leurs qualifications et leur adéquation au rôle en utilisant le modèle ClickUp Hiring Candidates https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Du premier contact à l'offre finale, ce modèle vous aide à maintenir la cohérence et la rigueur de votre approche. Il est particulièrement utile pour normaliser les processus entre plusieurs rôles ou équipes, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page et suive un processus d'embauche équitable et cohérent.

Vous pouvez facilement personnaliser le modèle pour l'adapter aux besoins spécifiques de chaque position, en veillant à ne pas omettre d'étapes cruciales - qu'il s'agisse d'une question clé de l'entretien ou une tâche de suivi. Le modèle vous permet également de comparer les candidats côte à côte à l'aide de tableaux interactifs et de tableaux de suivi afin d'identifier rapidement la personne la mieux adaptée à la position.

Si vous avez besoin d'un modèle pour gérer l'ensemble du processus de recrutement du début à la fin, le modèle Modèle de recrutement et d'embauche ClickUp est votre solution.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-155.png Rationalisez vos forfaits de recrutement, gagnez du temps et prenez des décisions d'embauche plus éclairées grâce au modèle de recrutement et d'embauche ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Que vous gériez plusieurs offres d'emploi ou que vous peaufiniez votre stratégie d'embauche, ce modèle offre une approche structurée et personnalisable pour vous aider à rester organisé et efficace. Voici quelques fonctionnalités que vous allez adorer :

Facilité d'affichage des offres d'emploi: Le modèle met en forme la création et la publication des offres d'emploi, assurant ainsi la cohérence et la clarté de toutes vos positions ouvertes

Le modèle met en forme la création et la publication des offres d'emploi, assurant ainsi la cohérence et la clarté de toutes vos positions ouvertes Suivi efficace des candidats: Il offre un système centralisé de suivi des candidats tout au long du processus d'embauche, de la candidature initiale à la sélection finale. Cette fonctionnalité vous aide à rester organisé et à maîtriser vos efforts de recrutement

Il offre un système centralisé de suivi des candidats tout au long du processus d'embauche, de la candidature initiale à la sélection finale. Cette fonctionnalité vous aide à rester organisé et à maîtriser vos efforts de recrutement Des fiches d'entretien standardisées: Le modèle comprend des fiches d'entretien préconçues qui vous aident à évaluer les candidats de manière objective sur la base de critères prédéfinis. Cette standardisation garantit l'équité et la cohérence de votre processus d'entretien

Avec ClickUp, vous pouvez améliorer votre processus de recrutement et vous assurer que votre entreprise embauche les meilleurs candidats.

Améliorez votre jeu de recrutement avec ClickUp

N'oubliez jamais que les compétences en matière de recrutement ne se limitent pas à pourvoir des positions avec les meilleurs candidats. Un recruteur qui réussit doit continuer à apprendre, à s'améliorer et, surtout, à rester en contact avec les dernières technologies.

Disposer des bons outils est indispensable. ClickUp offre aux responsables du recrutement une solution complète conçue pour rationaliser chaque aspect du processus de recrutement.

De la gestion des informations sur les candidats à la planification des entretiens, en passant par la collaboration avec les personnes chargées des entretiens dans plusieurs services et le suivi de votre progression pour vos responsables du recrutement, ClickUp peut être adapté pour répondre à tous vos besoins en matière de recrutement. ClickUp est également très efficace dans d'autres domaines. Pour que vos nouvelles recrues puissent prendre leur envol, nous vous invitons à consulter les pages suivantes modèles d'intégration .

Ne nous croyez pas sur parole. Essayez-le vous-même. C'est gratuit ! S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui ! 🙌