Modèles gratuits de cadres de travail incontournables pour les travaux à faire (JTBD)

Imaginez que vous construisiez un produit et que vous vous attendiez à ce qu'il soit un méga hit, mais qu'il ne parvienne pas à impressionner vos clients. 😲

Parce qu'il ne répond pas aux besoins de votre cible. 🤦

Ce scénario personnalisé se produit lorsque vous créez un produit sans clarifier ce que les clients recherchent. C'est pourquoi vous devez suivre le cadre des emplois à faire (JTBD) pour identifier les besoins et les désirs des clients.

Mais il est difficile d'élaborer le cadre JTBD à partir de zéro. Ne vous inquiétez pas ! Les modèles de tâches à faire viennent à la rescousse. 🎯

Restez avec nous pendant que nous discutons de certains des modèles JTBD les plus utiles et les plus gratuits. À la fin du blog, vous déciderez peut-être d'en télécharger quelques-uns (ou tous !).

Qu'est-ce qu'un modèle de travail à faire ?

Les modèles de Jobs-to-be-Done sont des cadres stratégiques qui aident les entrepreneurs, les managers d'un produit et les équipes de marketing à comprendre pourquoi les clients achètent un produit

Les modèles JTBD capturent et définissent les besoins spécifiques des clients (les tâches qu'ils doivent faire) par le biais d'entretiens avec les clients et d'études de marché, ce qui vous aide à construire des produits qui atteignent les résultats souhaités et favorisent l'expérience des clients.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de travail à faire Terminé ?

Du point de vue de la gestion des produits, un modèle de tâches à faire est un outil essentiel dans le processus de développement des produits processus de développement de produits qui clarifie les besoins et les objectifs des clients, vous aidant ainsi à créer un produit adapté au marché.

Voici ce que comprend un bon modèle de cadre de DCTP :

Énoncé Effacé de la DCTP / création de la demande : Une description concise ou une liste de ce que le client (exécutant du travail) essaie d'accomplir. Ces descriptions de tâches peuvent vous aider à saisir les objectifs des clients au lieu de deviner leurs besoins

: Une description concise ou une liste de ce que le client (exécutant du travail) essaie d'accomplir. Ces descriptions de tâches peuvent vous aider à saisir les objectifs des clients au lieu de deviner leurs besoins Informations contextuelles : Cet aspect couvre des détails supplémentaires sur le " travail " à faire du point de vue du client - quand il se produit et comment, son importance, la progression vers la réalisation du travail du client, les motivations du client et les obstacles, les points de douleur, etc.

: Cet aspect couvre des détails supplémentaires sur le " travail " à faire du point de vue du client - quand il se produit et comment, son importance, la progression vers la réalisation du travail du client, les motivations du client et les obstacles, les points de douleur, etc. Aspects fonctionnels : Il vous aide à comprendre les avantages pratiques et tangibles que les clients veulent obtenir grâce au travail de base. Disons que votre client idéal veut construire des rapports, en n'y consacrant pas plus de 30 minutes. Dans ce cas, un aspect fonctionnel crucial consisterait à créer un logiciel qui automatise la collecte des données et la génération des rapports

: Il vous aide à comprendre les avantages pratiques et tangibles que les clients veulent obtenir grâce au travail de base. Disons que votre client idéal veut construire des rapports, en n'y consacrant pas plus de 30 minutes. Dans ce cas, un aspect fonctionnel crucial consisterait à créer un logiciel qui automatise la collecte des données et la génération des rapports Aspects émotionnels : Le modèle devrait comporter une section permettant d'analyser les émotions qui motivent les clients à faire le travail spécifique. Dans l'exemple ci-dessus, l'aspect émotionnel permet de s'assurer que les rapports générés sont esthétiques, professionnels et prêts pour les rapports, afin que les clients puissent les partager en toute confiance avec les parties prenantes et les utiliser pour la prise de décision

: Le modèle devrait comporter une section permettant d'analyser les émotions qui motivent les clients à faire le travail spécifique. Dans l'exemple ci-dessus, l'aspect émotionnel permet de s'assurer que les rapports générés sont esthétiques, professionnels et prêts pour les rapports, afin que les clients puissent les partager en toute confiance avec les parties prenantes et les utiliser pour la prise de décision Dimensions sociales : Cet aspect du modèle JTBD tient compte de l'impact des emplois personnalisés sur les relations du client et de la manière dont le client souhaite être perçu par les autres. Sur la base de l'exemple ci-dessus, vous pouvez créer un logiciel qui génère des rapports sans erreur et faciles à comprendre qui renforcent la position et les relations professionnelles du client

: Cet aspect du modèle JTBD tient compte de l'impact des emplois personnalisés sur les relations du client et de la manière dont le client souhaite être perçu par les autres. Sur la base de l'exemple ci-dessus, vous pouvez créer un logiciel qui génère des rapports sans erreur et faciles à comprendre qui renforcent la position et les relations professionnelles du client Segmentation : Le modèle doit permettre de différencier plusieurs buyer personas et segments de clientèle afin que vous puissiez adapter les fonctionnalités des produits et les stratégies de marketing qui améliorent l'expérience des clients

: Le modèle doit permettre de différencier plusieurs buyer personas et segments de clientèle afin que vous puissiez adapter les fonctionnalités des produits et les stratégies de marketing qui améliorent l'expérience des clients Nouvelles solutions alternatives : Cet aspect du modèle des tâches à faire couvre les nouvelles solutions que les clients ont essayées ou les solutions actuelles qu'ils utilisent pour réaliser des tâches spécifiques

: Cet aspect du modèle des tâches à faire couvre les nouvelles solutions que les clients ont essayées ou les solutions actuelles qu'ils utilisent pour réaliser des tâches spécifiques Critères de réussite : Un modèle de tâches à accomplir doit comporter une liste de critères permettant d'achever avec succès la tâche fonctionnelle principale d'un produit

💡Pro Tip : Associez les modèles JTBD à une carte des fonctions pour mieux comprendre la fonction principale. Elle décompose l'emploi fonctionnel de base en étapes distinctes que le client suit pour faire le travail.

Maintenant que vous connaissez les éléments d'un bon modèle JTBD, discutons de quelques-uns des modèles d'emplois à faire les plus efficaces et les plus gratuits. 👇

Modèles gratuits d'offres d'emploi à faire

1. ClickUp Modèle de feuille de route pour les produits

Les feuilles de route des produits associées à des modèles de cadre de travail pour les tâches à faire peuvent donner un coup de fouet à l'innovation et à la productivité l'adoption des produits . Et ClickUp's Product Roadmap Template (Modèle de feuille de route pour les produits de ClickUp) est exactement ce dont vous avez besoin pour créer une feuille de route solide basée sur votre modèle mental.

Ce modèle vous aide à envisager le forfait stratégique et les initiatives de produit. Il fournit une visibilité sur la direction et les engagements de fonctionnalité et vous permet de suivre votre exécution. En utilisant le modèle de feuille de route produit de ClickUp, vous pouvez :

Obtenir une vue achevée du cycle de vie et de l'échéancier du développement du produit

Décomposer les tâches en plus petites tâches

Affecter des ressources aux tâches

Classer les tâches par ordre de priorité et suivre leur progression

Identifier les risques et les opportunités potentiels

Aligner les parties prenantes sur les objectifs et la progression du produit

De plus, ce modèle vous permet de partager des feuilles de route, de transmettre des mises à jour hebdomadaires aux parties prenantes et de publier des notes de version

2. ClickUp Feuille de route pour le développement de produits Modèle de Tableau blanc

Si vous utilisez encore des notes autocollantes pour noter vos idées, ce modèle de travail à faire est fait pour vous. Modèle de Tableau blanc de la feuille de route de ClickUp pour le développement de produits est ce dont vous avez besoin pour forfaiter le développement de votre produit.

Ce modèle de travail à faire complète la théorie JTBD et vous aide à élaborer une feuille de route pour le développement de produits basée sur les résultats. Il vous permet de visualiser les objectifs à court et à long terme de votre produit. Vous pouvez suivre ces objectifs, les priorités et les cours à l'aide de ce modèle.

Ce modèle de Tableau blanc vous aide à :

Forfaitiser les étapes du processus de développement de votre produit

Paramétrer votre processus de développement de produits objectifs du gestionnaire de projet et les objets pour les lancements de produits

Aligner les équipes sur les facteurs de réussite les plus critiques pour une compréhension partagée

Suivre la progression des tâches et identifier les obstacles potentiels

Repérer les dépendances entre les équipes

Veiller à ce que les membres de l'équipe soient sur la même page pour s'assurer que tout le monde se concentre sur le même objectif

Pour utiliser ce modèle, suivez ces étapes:👇

Faites un remue-méninges et restez en connexion avec votre équipe en utilisant les outils suivantsClickUp Docs* Créez des jalons en utilisantJalons ClickUp afin de pouvoir mesurer la progression

Utilisez le modèle de tableau blanc pour concevoir votre feuille de route avec des tâches, des jalons, des échéanciers et d'autres informations. UtiliserLa vue Tableau de ClickUp pour une représentation visuelle

Terminé, surveillez les objectifs et les échéanciers, et mettez-les à jour au fur et à mesure des changements

3. Modèle d'exigences de produit ClickUp

Ce modèle travaille avec ClickUp Suivi du temps , les priorités, les jalons et l'Avertissement de dépendance. Le plus intéressant ? Il dispose d'un contrôle de version, ce qui vous permet de suivre vos décisions et de revenir à des versions antérieures si nécessaire.

4. ClickUp Modèle pour faire les choses terminées

Si vous essayez de structurer votre processus de développement de produits, ce modèle de tâches à faire est fait pour vous. Modèle de tâches à faire Terminé de ClickUp basé sur le modèle de David Allen Système GTD le système GTD vous aide à organiser vos projets et vos tâches en les divisant en éléments exploitables. Voici ce que vous pouvez faire avec ce système modèle de travail à faire Terminé pour stimuler l'innovation :

Utilisez la vue Tableau pour visualiser le flux de travail des prochaines actions à l'attente, reflétant la progression J2B qui consiste à identifier le travail, trouver une solution et la mettre en œuvre

des prochaines actions à l'attente, reflétant la progression J2B qui consiste à identifier le travail, trouver une solution et la mettre en œuvre La vue Calendrier permet de planifier les tâches de recherche JTBD en fonction de l'échéancier de votre projet , tandis que la vue Documents facilite la collaboration et le partage des connaissances, essentiels pour achever la tâche de manière efficace

, tandis que la vue Documents facilite la collaboration et le partage des connaissances, essentiels pour achever la tâche de manière efficace Les listes préenregistrées du modèle rationalisent le processus GTD, en veillant à ce que les tâches soient organisées et hiérarchisées en fonction de leur pertinence dans votre processus de recherche JTBD

5. ClickUp Modèle "Faire les choses terminées" (liste simple)

Si vous avez déjà utilisé un modèle de Application GTD vous saurez qu'elles permettent d'organiser et de suivre toutes vos tâches. Modèle de ClickUp pour faire les choses terminées (liste simple) est similaire. Il s'agit d'un outil de productivité convivial pour les débutants, qui permet de organiser et de gérer vos tâches en un seul endroit.

Dans le cadre d'un travail en cours, ce modèle vous permet de créer vos tâches de recherche utilisateur et de les suivre à l'aide de statuts personnalisés tels que "à faire", "en progression", "en cours", "achevé" et "achevé". Vous pouvez définir des priorités pour les tâches et ajouter des paramètres afin de ne pas manquer vos échéances.

En outre, vous pouvez afficher vos tâches dans une Vue Liste simple et Vue Document pour collaborer avec votre équipe, et Vue Tableau Kanban pour suivre la progression de chaque tâche en temps réel.

6. Modèle de livrables de projet ClickUp

Ce modèle vous aide à comprendre et à suivre les produits livrables au cours de votre processus de mappage JTBD, leurs dates d'échéance et les personnes chargées de les achever En bref, ce modèle de travaux à faire permet de maintenir votre projet sur la bonne voie. Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Définir les phases et les jalons du projet

Veiller à ce que les tâches du projet, telles que les entretiens avec les utilisateurs et les sessions de suivi, restent sur la bonne voie et respectent le budget

Attribuer des rôles, des responsabilités et des tâches aux membres de l'équipe

Assurer l'alignement de toutes les parties prenantes et de tous les décideurs tout au long du cycle de vie du projet

7. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Prêt à lancer votre produit ? Modèle de checklist de lancement de produit de ClickUp est l'outil idéal pour vous aider à aligner vos ressources, vos tâches, vos équipes et vos échéanciers. Ce modèle de liste de contrôle des tâches à faire aide à mettre en œuvre le JTBD framework pour le lancement de votre produit et vérifie si la version particulière du produit ou le lancement d'une fonctionnalité répond aux préoccupations des clients, ce qui se traduit par de meilleures expériences pour les utilisateurs.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Créer un échéancier pour le lancement du produit

Organiser les tâches liées au lancement du produit, telles que la correction des bugs ou l'amélioration des fonctionnalités sur la base d'entretiens avec les utilisateurs

Suivre la progression des tâches en temps réel

Réduire le risque de retards et de problèmes potentiels

Comme outils de gestion des produits pour vous aider à concevoir des produits parfaits, ce modèle de tâches à faire rend le lancement d'un produit moins compliqué. Voici comment l'utiliser ;

Créez un échéancier à l'aide de l'outilDiagrammes de Gantt ClickUp* Rassemblez votre équipe - concepteurs, développeurs, spécialistes du marketing, etc. Attribuez-leur des tâches à l'aide des tableaux ClickUp Kanban

Paramétrez vos objectifs de lancement à l'aide des tableaux Kanban ClickUpObjectifs ClickUp et alignez votre équipe

Créez une checklist à l'aide du modèle de checklist de lancement de produit dans ClickUp afin de n'oublier aucune étape

Enfin, utilisezAutomatisations ClickUp pour recevoir des alertes sur l'achèvement des tâches et les dates d'échéance

8. ClickUp Modèle de cadre de travail pour faire les choses Terminé (GTD)

Ce modèle de JTBD au niveau du dossier possède de nombreuses fonctions tout en étant super facile à utiliser. Il propose quatre listes pour afficher vos travaux à faire :

Idées : Un espace pour stocker toutes vos idées et tâches potentielles pour une utilisation ultérieure

: Un espace pour stocker toutes vos idées et tâches potentielles pour une utilisation ultérieure À faire : Une liste de tâches définies avec des priorités et des dépendances

: Une liste de tâches définies avec des priorités et des dépendances Calendrier : Une liste de tâches planifiées avec une vue Calendrier des activités

: Une liste de tâches planifiées avec une vue Calendrier des activités Projets : Une liste des tâches à venir

Vous pouvez afficher la vue principale de la liste des tâches au niveau du dossier pour voir toutes les tâches des semaines précédentes, quelle que soit la liste à laquelle elles appartiennent. Ce modèle de JTBD comprend un organigramme GDT dans la section Affichage Tableau blanc .

Il vous permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes vos tâches et processus JTBD dans ClickUp. L'organigramme propose également différentes actions et questions que vous pouvez vous poser à propos de chaque tâche. De plus, vous pouvez l'adapter à vos flux de travail.

Faites ce que vous avez à faire avec les modèles ClickUp de travaux à faire !

La mise en œuvre des modèles JTBD vous aide à comprendre ce que vos clients recherchent vraiment et à réaliser une innovation axée sur les résultats. Vous obtenez une connaissance approfondie de leurs besoins non satisfaits, de leurs motivations et de leurs défis.

En identifiant les "tâches" que vos clients souhaitent faire à l'aide de votre produit, vous pouvez concevoir des produits parfaitement adaptés à leur histoire. Cependant, construire le cadre JTBD à partir de zéro peut prendre des heures, ce qui laisse peu de temps pour se concentrer sur les vraies choses qui demandent de l'attention. En utilisant les modèles GTD et de développement de produits de ClickUp, vous pouvez créer un solide forfait de développement de produits basé sur les résultats.

De plus, les autres fonctionnalités de ClickUp, telles que la gestion des tâches, l'automatisation et les documents, vous aident à collaborer et à accélérer le développement des produits. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui pour essayer les modèles JTBD de ClickUp !