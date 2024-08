Comment mettre en œuvre le cadre JTBD (avec des exemples)

Vous avez consacré des mois à la mise au point d'un produit et des milliers de dollars à la recherche, mais vos clients cibles ne l'utilisent pas lorsqu'il arrive sur le marché. Pourquoi ? Trop souvent, il y a un décalage entre votre produit et ce que veulent vraiment vos clients.

Il est temps d'arrêter de deviner et de commencer à comprendre ce que veulent vos clients. Essayez le cadre des tâches à faire (JTBD). Cette approche puissante renverse le scénario et vous permet d'innover en vous concentrant sur ce que les clients ont besoin de réaliser.

En identifiant les tâches spécifiques que vos clients demandent à votre produit de faire, vous pouvez développer des offres qui répondent aux attentes et les dépassent.

Dans ce blog, nous partageons le processus étape par étape d'application du cadre JTBD, ainsi que des exemples et des modèles. Faisons en sorte que votre prochain lancement de produit ou votre prochaine mise à jour de fonctionnalité fasse mouche et apporte une réelle valeur ajoutée à vos clients.

Le cadre JTBD : Qu'est-ce que c'est ?

Le cadre JTBD (jobs-to-be-done) est un modèle théorique que vous utilisez pour comprendre pourquoi et comment les clients achètent un produit ou l'adoptent dans leur flux de travail. Il met l'accent non plus sur le produit, mais sur les besoins et les problèmes des clients que votre produit permet de résoudre. Vous pouvez utiliser ce cadre pour concevoir des stratégies pour stimuler l'adoption du produit .

L'idée de base est que les clients "engagent" vos produits pour effectuer une tâche spécifique. Une fois que vous avez compris cette fonction essentielle, vous pouvez créer des produits, des processus et des solutions qui s'alignent mieux sur vos clients.

Principes du cadre JTBD

Approche centrée sur le client : étudier les données du client et donner la priorité aux besoins du client plutôt qu'aux fonctionnalités du produit

: étudier les données du client et donner la priorité aux besoins du client plutôt qu'aux fonctionnalités du produit Le travail, pas le produit : L'accent doit être mis sur les besoins du client, puis sur la création de produits qui s'alignent sur le travail

: L'accent doit être mis sur les besoins du client, puis sur la création de produits qui s'alignent sur le travail Les dimensions fonctionnelles, émotionnelles et sociales : Les fonctions des clients comportent de multiples dimensions, notamment des aspects fonctionnels visant à améliorer la productivité et l'organisation, des besoins émotionnels et des considérations sociales. Prenez en compte tous ces aspects pour créer une solution holistique

: Les fonctions des clients comportent de multiples dimensions, notamment des aspects fonctionnels visant à améliorer la productivité et l'organisation, des besoins émotionnels et des considérations sociales. Prenez en compte tous ces aspects pour créer une solution holistique Innovation axée sur les résultats : Innovez des solutions basées sur les résultats souhaités pour votre cible plutôt que sur les produits ou technologies existants sur le marché

Comprendre les énoncés d'emploi dans le JTBD

Dans le système JTBD, les énoncés d'emploi articulent les tâches spécifiques que les clients essaient d'accomplir. Ces énoncés sont généralement structurés comme suit :

Template: Lorsque [situation], je veux [travail], pour que je puisse [résultat souhaité]

Exemple : "Lorsque je me rends au travail, je veux écouter des livres audio pour utiliser mon temps de manière productive"

Les produits livrables et les objectifs du JTBD pour les résultats souhaités

Le livrable JTBD est un document complet qui décrit les tâches que les clients essaient d'accomplir. Il contient leurs résultats souhaités et les critères de réussite. Ce document sert de guide pour l'élaboration d'un processus de développement de produits ainsi qu'un guide sur le marketing et l'engagement des clients.

Le cadre des tâches à accomplir permet à votre équipe de mieux comprendre pourquoi vos clients achètent vos produits ou services et comment les améliorer.

Pour mettre en œuvre rapidement ce cadre, envisagez d'utiliser Le modèle de livrables de projet de ClickUp qui automatise la création des produits livrables du JTBD. Il s'agit d'un modèle entièrement personnalisable qui vous permet d'ajouter des informations sur le projet, l'étape de développement et le coût. Vous pouvez également ajouter les membres de l'équipe afin que tout le monde soit d'accord sur l'étendue du travail.

Modèle de livrables de projet ClickUp

Utilisez ce modèle pour :

Créer des phases et des jalons de projet complets et bien définis

Veiller à ce que le projet respecte le calendrier et le budget grâce à une planification adéquate

Définir les rôles et les responsabilités, attribuer les tâches aux membres de l'équipe et les suivre jusqu'à leur achèvement avec succès

Communiquer avec toutes les parties prenantes pour que tout le monde soit sur la même page tout au long du cycle de vie du projet

Rôles et évènements dans le cadre du JTBD

Les rôles et les évènements sont des éléments cruciaux du cadre des emplois à faire.

Les rôles font référence aux différents utilisateurs du produit ou aux parties prenantes impliquées dans le processus de prise de décision concernant l'achat et l'utilisation d'un produit spécifique. Ces rôles peuvent varier en fonction du contexte.

Prenons l'exemple des rôles impliqués dans le cas d'utilisation de la gestion de projet ClickUp. Dans ce scénario, trois rôles sont impliqués :

Décideur Utilisateur principal Utilisateur secondaire Décisionnaire Utilisateur principal Utilisateur secondaire Le CTO Les managers de projet Les membres de l'équipe Ils créent des plans de projet, assignent des tâches et vérifient les cours dans ClickUp. Leurs tâches quotidiennes sont mises à jour dans ClickUp

Les évènements sont des déclencheurs ou des solutions qui créent le besoin d'un produit ou d'un service. Ces évènements dictent l'urgence et la nature du travail à faire.

Voici un exemple de différents évènements dans le cadre de la JTBD :

Activités routinières Evènements inattendus Evènements de la vie Un rapport mensuel de contrôle des produits qui nécessite un outil de gestion robuste product Un ancien outil de gestion des produits n'est plus adapté Une fusion d'entreprises déclenche le besoin d'un nouvel outil de gestion des produits sur lequel les deux entreprises peuvent travailler

Le guide du cadre JTBD avec des exemples et des modèles

Voici comment construire le cadre JTBD pour votre organisation à l'aide de différents modèles :

Modèles utilisant la théorie des emplois

Modèle pour la création d'une déclaration d'emploi

Lorsque j'aurai [situation], je veux [emploi], afin de pouvoir [résultat souhaité].

Par exemple :

Lorsque je gère plusieurs projets, je souhaite disposer d'un tableau de bord centralisé afin de pouvoir suivre la progression et allouer les ressources plus efficacement

Lorsque mon équipe collabore à un projet, je veux suivre les mises à jour en temps réel afin de m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que les délais sont respectés

Modèle pour créer un plan de travail

Imaginons que vous soyez un chef de produit qui souhaite lancer une nouvelle fonctionnalité

Étape 1: Définissez le travail. Par exemple, lancer une fonctionnalité d'automatisation.

Étape 2: Décomposez le travail en étapes et en résultats souhaités :

Évaluer les besoins du client

Recherche des différents outils existants sur le marché

Forfait de l'échéancier de développement

Créer les objectifs de la gestion des produits pour l'ensemble de l'équipe

Prévoir lestratégie de lancement du produit Étape 3: Identifier les résultats souhaités pour chaque étape.

Par exemple :

Comprendre les tâches les plus courantes et les plus chronophages que les clients souhaitent automatiser

Identifier les éléments clés qui permettront à votre fonctionnalité d'automatisation de se démarquer de la concurrence

S'assurer que la fonctionnalité est développée, testée et prête à être lancée dans les délais convenus sans compromettre la qualité

Aligner l'équipe sur des objectifs partagés, en veillant à ce que chacun connaisse ses responsabilités et que le projet reste sur la bonne voie

Réussir le lancement avec un taux d'adoption élevé en communiquant efficacement les avantages de la fonctionnalité aux clients existants et potentiels

Modèle pour créer des énoncés de résultats

Pour atteindre un objectif spécifique, un groupe d'utilisateurs spécifique doit effectuer une action ou une tâche afin d'obtenir un résultat souhaité.

Par exemple :

Pour augmenter les taux de discussion, les équipes commerciales doivent évaluer le pourcentage de clients potentiels convertis en clients

Pour réduire les temps d'attente des clients, les équipes d'assistance client doivent maximiser la précision des réponses de l'assistance pour les problèmes techniques

Lors de l'intégration de nouveaux clients, je souhaite automatiser le processus d'entrée des données afin de réduire le temps consacré à l'administration et de me concentrer sur les relations avec les clients

Exemples de JTBD en action

Développement d'une stratégie de marketing

Scénario Lancement d'un produit SaaS B2B Application Utilisez le cadre JTBD pour identifier la tâche essentielle que votre produit résout pour les clients de l'entreprise. Plutôt que de dresser une liste de fonctionnalités, concentrez-vous sur la manière dont votre produit répond directement aux défis spécifiques auxquels ils sont confrontés. Action:**Mettez en évidence la façon dont votre produit SaaS offre des intégrations transparentes avec des outils existants et des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, en résolvant directement le problème consistant à "s'assurer que les équipes à distance restent alignées et productives"

Développement de produits

Scénario Amélioration d'un système de gestion de la relation client (CRM) Application En utilisant le cadre JTBD, identifiez les lacunes dans les fonctions CRM actuelles qui empêchent les équipes commerciales de fermer les marchés de manière efficace. Développez des fonctionnalités qui répondent directement à ces points de douleur. Action: Introduire une fonctionnalité de notation des prospects alimentée par l'IA qui classe automatiquement les prospects en fonction de leur probabilité de discussion. L'équipe commerciale pourra ainsi "concentrer ses efforts sur les leads les plus prometteurs afin d'augmenter les taux de conversion."

Amélioration de l'expérience client

Scénario Amélioration des services d'assistance aux clients Application Appliquer le cadre JTBD pour comprendre ce que les clients essaient d'obtenir lorsqu'ils contactent l'assistance. Il s'agit généralement de résoudre les problèmes rapidement et sans tracas. Exemple : Job: Les clients doivent "résoudre les problèmes techniques immédiatement sans attendre le personnel d'assistance. "Action: Mettre en place un portail en libre-service avec des FAQ et des guides de dépannage pilotés par l'IA, permettant aux clients de résoudre les problèmes courants de manière autonome.

Conception de services

Scénario Conception d'un programme de formation d'entreprise Application Utiliser le cadre JTBD pour personnaliser le service de formation afin de répondre aux objets d'apprentissage spécifiques des clients de l'entreprise. Par exemple, améliorer efficacement les compétences des employés tout en minimisant les perturbations dans leurs tâches quotidiennes. Les entreprises doivent "améliorer les compétences de leurs employés sans les détourner de leurs responsabilités quotidiennes". Action: Développer une plateforme de formation à la demande à laquelle les employés peuvent accéder à tout moment. Cela leur permet d'apprendre à leur propre rythme.

Appliquer le cadre des emplois à faire

Processus étape par étape de l'application du cadre des emplois à faire :

1. Identifier les tâches que les utilisateurs veulent accomplir

Comprenez les tâches essentielles ou les points douloureux que les clients tentent de résoudre avec votre produit ou des solutions alternatives.

Comment le faire:

Entretiens avec les clients : Mener des entretiens approfondis avec les utilisateurs pour découvrir les besoins et les points de douleur des clients

: Mener des entretiens approfondis avec les utilisateurs pour découvrir les besoins et les points de douleur des clients Observation : Observer les utilisateurs dans des situations réelles pour voir comment ils interagissent avec les produits et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés

: Observer les utilisateurs dans des situations réelles pour voir comment ils interagissent avec les produits et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés Sondages : Utiliser des sondages pour recueillir des données générales sur les comportements et les besoins des utilisateurs, l'indice de satisfaction des clients, en se concentrant sur les tâches qu'ils essaient d'accomplir

Exemple : L'équipe produit d'un éditeur de logiciels utilise les données clients pour découvrir que ses utilisateurs cherchent avant tout à "automatiser les tâches répétitives" afin de se libérer du temps pour un travail plus stratégique.

2. Analyser chaque JTBD

Décomposez les emplois identifiés en leurs éléments essentiels pour comprendre le contexte, les émotions et les besoins fonctionnels qui les sous-tendent.

À faire:

Segmenter par contexte : Comprendre quand et pourquoi les utilisateurs ont besoin d'effectuer le travail (par exemple, dans quelles circonstances ont-ils besoin d'automatiser des tâches ?)

: Comprendre quand et pourquoi les utilisateurs ont besoin d'effectuer le travail (par exemple, dans quelles circonstances ont-ils besoin d'automatiser des tâches ?) Identifier les aspects fonctionnels, émotionnels et sociaux : Analyser le travail sous différents angles pour en saisir toutes les dimensions (par exemple, quels sont les besoins fonctionnels auxquels la tâche répond ? Quels sont les besoins fonctionnels satisfaits par la tâche ? À quoi fait-elle penser à l'utilisateur ?)

Exemple : L'entreprise identifie que les utilisateurs doivent automatiser les tâches pendant les heures de pointe du travail afin de réduire le stress (besoin émotionnel) et d'améliorer la productivité (besoin fonctionnel).

3. Liste des résultats souhaités de la DGTD

Définir clairement les résultats attendus par les utilisateurs lors de l'exécution du travail, tant en termes de réussite que de satisfaction.

Comment le faire:

Énoncés des résultats souhaités : Rédigez des énoncés de résultats qui précisent ce que les utilisateurs veulent obtenir (par exemple, "Minimiser le temps consacré aux tâches répétitives tout en maximisant la précision")

: Rédigez des énoncés de résultats qui précisent ce que les utilisateurs veulent obtenir (par exemple, "Minimiser le temps consacré aux tâches répétitives tout en maximisant la précision") Classer les résultats par ordre de priorité : Classer ces résultats par ordre d'importance et de satisfaction afin de se concentrer sur les besoins les plus critiques

Exemple : Les utilisateurs souhaitent "réduire de 50 % le temps d'achèvement des tâches" tout en "garantissant zéro erreur dans les processus automatisés."

4. Rédiger une déclaration JTBD

Compilez vos résultats dans une déclaration JTBD concise qui saisit l'essence du travail, y compris les circonstances et les résultats souhaités.

Comment le faire:

Modèle de déclaration JTBD : Utilisez un modèle tel que "Lorsque je [situation], je veux [emploi], afin de pouvoir [résultat souhaité]."

: Utilisez un modèle tel que "Lorsque je [situation], je veux [emploi], afin de pouvoir [résultat souhaité]." Contexte de l'entreprise : Assurez-vous que la déclaration reflète le contexte spécifique dans lequel le besoin se fait sentir

Exemple : Face à une charge de travail importante, je veux automatiser les tâches routinières de saisie de données afin de pouvoir me concentrer sur l'analyse stratégique et respecter les délais avec moins de stress.

Lors de l'application du cadre JTBD, le travail avec des histoires d'utilisateurs relatables peut aider votre équipe à mieux se connecter avec votre persona de client idéal. Pour ce faire, créez des histoires d'utilisateur et capturez mieux les exigences de l'utilisateur final en utilisant des Modèle d'histoire d'utilisateur de ClickUp .

Modèle d'histoire d'utilisateur ClickUp

Utilisez le modèle pour :

Rédiger, gérer et suivre les histoires d'utilisateurs

Les diviser en tâches plus petites et les classer par ordre de priorité en fonction de leur importance

Suivre la progression de chaque tâche et identifier les problèmes potentiels

Rôle des gestionnaires de projet et des responsables de la stratégie

Que vous gériez un projet ou que vous définissiez une stratégie, on vous a probablement demandé, à un moment ou à un autre de votre carrière, de participer à la mise en place d'un cadre de travail pour les tâches à faire. Dans de tels scénarios, envisagez d'utiliser les applications "à faire" (GTD) pour créer des stratégies GTD qui stimulent la productivité et l'organisation.

L'un des meilleurs logiciels GTD largement utilisé par les gestionnaires de projet est ClickUp. Il s'agit d'une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour aider à gérer efficacement les projets et les flux de travail.

Pour mettre en œuvre le cadre des tâches à accomplir, vous pouvez utiliser des modèles ClickUp spécifiques pour suivre et contrôler les besoins des clients et déterminer les actions qu'ils essaient de faire avec votre produit/service.

Modèle de cadre de travail pour les tâches à faire Terminé

Le modèle Modèle de cadre de travail pour faire les choses Terminé (GTD) dans ClickUp est un modèle entièrement personnalisable et prêt à l'emploi pour capturer et trier efficacement les tâches. Ce modèle vous aide à gérer et à organiser les tâches liées à l'identification des tâches à faire et à la révision des solutions existantes.

Modèle ClickUp pour faire Terminé

Les fonctionnalités clés de ce modèle sont les suivantes :

Statuts personnalisables : Suivez la progression de chaque tâche grâce à six statuts personnalisés

: Suivez la progression de chaque tâche grâce à six statuts personnalisés Affichages : Gestion et visualisation des tâches avec les vues Liste, Document et Tableau blanc

: Gestion et visualisation des tâches avec les vues Liste, Document et Tableau blanc Dossiers : Organisez les tâches dans des dossiers pour une meilleure catégorisation et gestion

Le modèle GTD est particulièrement utile pour décomposer les tâches JTBD complexes en actions gérables. Il vous aide à définir clairement et à exécuter chaque étape afin que les membres de votre équipe puissent accomplir leurs tâches efficacement.

💡 Pro Tip: Here are some additional Modèles GTD pour vous aider à forfaiter et à fonctionner plus efficacement. Que vous soyez un adepte de GTD ou que vous découvriez cette méthode, ces modèles apportent un sentiment de clarté et de contrôle à votre flux de travail quotidien.

Modèle de cadre de gestion de projet Modèle de cadre de gestion de projet de ClickUp fournit une approche structurée de la planification, de l'exécution et du suivi des projets.

Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp

Ce modèle comprend :

Une vue d'ensemble pour vous aider à construire et à gérer un aperçu de haut niveau

Des vues Tableau blanc et Document pour vous aider à visualiser et à forfaiter votre travail

Des fonctionnalités avancées telles que l'étiquette, les sous-tâches imbriquées et les libellés de priorité pour ajouter plus de contexte aux tâches

Ce modèle est idéal pour les gestionnaires de projet qui souhaitent avoir un aperçu de la mise en œuvre des cadres JTBD dans leur organisation. Il affiche une vue d'ensemble de toutes les tâches et garantit que chaque aspect du projet est planifié et suivi méticuleusement.

Avantages de l'utilisation des modèles ClickUp pour le cadre des travaux à faire

Efficacité : Rationalise l'organisation et la gestion des tâches JTBD afin que vous puissiez rapidement commencer le travail proprement dit

: Rationalise l'organisation et la gestion des tâches JTBD afin que vous puissiez rapidement commencer le travail proprement dit Collaboration : Amélioration de la collaboration au sein de l'équipe grâce aux environnements de travail partagés, aux commentaires et aux mises à jour en temps réel

: Amélioration de la collaboration au sein de l'équipe grâce aux environnements de travail partagés, aux commentaires et aux mises à jour en temps réel Personnalisation : Des modèles entièrement personnalisables vous permettent d'adapter le cadre à vos besoins spécifiques

: Des modèles entièrement personnalisables vous permettent d'adapter le cadre à vos besoins spécifiques Visualisation : Différents affichages et tableaux de bord aident à visualiser la progression et le statut des tâches et des projets JTBD

Utiliser les modèles GTD pour appliquer les cadres JTBD à différents départements

Département Cas d'utilisation de modèle Stratégie marketing Utiliser le modèle GTD pour saisir les tâches d'étude de marché, organiser les étapes de la campagne et suivre la progression vers la compréhension des emplois des clients. Développement de produits Utiliser le modèle Cadre de gestion de projet pour forfaiter et gérer les projets de développement de produits, en veillant à ce que les fonctionnalités correspondent aux besoins des clients. Assistance à la clientèle - Mettre en œuvre le modèle GTD pour gérer les tâches d'assistance à la clientèle et résoudre rapidement les problèmes des clients. Opérations Appliquer le modèle de cadre de gestion de projet pour rationaliser les processus opérationnels, suivre les indicateurs d'efficacité et mettre en œuvre des améliorations basées sur les idées de la DGTD.

Mettre en œuvre le cadre JTBD avec ClickUp

Le cadre des travaux à faire est un moyen puissant de comprendre les besoins réels de vos segments de clientèle. En identifiant les tâches que vos clients veulent accomplir, vous pouvez concevoir des produits et des solutions qui résonnent mieux avec vos clients.

Cependant, la construction manuelle de ce cadre peut prendre des heures et vous distraire du projet proprement dit. Utilisez les modèles GTD de ClickUp pour créer un cadre JTBD. ClickUp dispose d'outils puissants pour la gestion des tâches, la collaboration et l'automatisation, ce qui vous permet d'aligner plus facilement vos projets sur les tâches à faire de vos clients. Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui et commencez à construire votre cadre JTBD.