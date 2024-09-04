Comment créer un tableau de bord d'analyse du personnel (avec exemples)

Imaginez que vous soyez directeur général d'une équipe de baseball. Traditionnellement, vous recrutez les joueurs en fonction de leurs caractéristiques physiques, de leurs performances passées et de votre instinct. Vous pourriez donner la priorité aux joueurs qui frappent des home runs ou qui éliminent de nombreux batteurs.

Billy Beane, directeur général des Oakland Athletics au début des années 2000, a remis en question cette approche traditionnelle Il s'est tourné vers la Sabermétrie, une analyse statistique des données du baseball. Au lieu de se concentrer sur des statistiques tape-à-l'œil comme les coups de circuit, il s'est penché sur des indicateurs qui mesurent plus précisément la contribution globale d'un joueur à la victoire, comme le pourcentage de mise en jeu.

En utilisant la Sabermetrics, Beane a pu identifier des joueurs sous-évalués pour construire une équipe compétitive avec un budget serré.

De la même manière, un tableau de bord d'analyse du personnel vous permet de gérer votre équipe à l'aide de données, et non plus seulement d'une intuition. Il fournit des informations claires sur des domaines essentiels tels que l'engagement de l'équipe, les risques de rotation et les opportunités de croissance, le tout en un seul endroit. 71% des responsables RH qui utilisent l'analyse des personnes déclarent qu'elle est essentielle à la stratégie RH de leur organisation.

La création de ce tableau de bord peut sembler complexe, mais avec les bons outils et une approche axée sur les données, il devient un atout puissant pour prendre des décisions éclairées. Dans cet article, nous vous guiderons dans la création d'un tableau de bord d'analyse des personnes et vous fournirons des exemples pour vous aider à démarrer.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord d'analyse du personnel ?

L'analyse du personnel consiste à utiliser des données et des méthodes statistiques pour comprendre et améliorer la façon dont les organisations gèrent leurs employés . Il aide les professionnels des ressources humaines à prendre des décisions fondées sur des données en matière de recrutement, de performance et de satisfaction des employés.

Un tableau de bord d'analyse des effectifs est un outil visuel qui consolide et affiche des indicateurs et des données vitales en matière de RH. Son objectif est d'afficher une vue claire et en temps réel des données relatives aux employés, permettant ainsi de prendre des décisions rapides et éclairées sur la base du tableau de bord des effectifs.

L'analyse des ressources humaines est essentielle pour les RH car elle aide les organisations à optimiser leurs effectifs. Elle fournit des indications sur :

la performance des employés,

l'engagement des employés et

la rotation du personnel

Il donne aux professionnels des RH les moyens de traiter les problèmes de manière proactive et d'améliorer l'efficacité globale de l'organisation.

Une question fréquente est de savoir en quoi les tableaux de bord d'analyse des personnes diffèrent des rapports traditionnels

Les rapports fournissent généralement des instantanés de données statiques et détaillées, résumant les performances passées à l'aide d'une analyse complète. Par exemple, un rapport annuel sur les RH peut inclure des données approfondies sur le roulement du personnel, la rémunération et les niveaux d'engagement, généralement dans une forme fixe comme un PDF ou un document imprimé.

En revanche, les tableaux de bord d'analyse des personnes offrent des visualisations dynamiques et en temps réel des indicateurs clés. Ils permettent une exploration interactive des données, ce qui vous permet de voir les tendances au fur et à mesure qu'elles se développent et de prendre rapidement des décisions éclairées.

Par exemple, un tableau de bord RH peut afficher des données en temps réel sur les taux de satisfaction des employés, les taux de rotation du personnel et les indicateurs de recrutement, avec des fonctionnalités qui vous permettent d'afficher des détails ou des périodes spécifiques.

Construire un tableau de bord d'analyse des personnes efficace

La création d'un tableau de bord analytique des personnes efficace commence par la compréhension de vos données et la façon de les présenter de manière significative. Les données brutes peuvent être écrasantes, en particulier lorsqu'il s'agit d'indicateurs RH complexes.

Voici comment faire pour que cela fonctionne :

La visualisation des données est importante: Convertir les données en formes visuelles permet de les interpréter et d'agir plus facilement. Utilisez des graphiques, des diagrammes et des cartes thermiques pour mettre en évidence les tendances et les schémas clés

Convertir les données en formes visuelles permet de les interpréter et d'agir plus facilement. Utilisez des graphiques, des diagrammes et des cartes thermiques pour mettre en évidence les tendances et les schémas clés Des visuels perspicaces améliorent l'analyse: Par exemple, un graphique linéaire suivant le taux de rotation des employés au fil du temps peut révéler des tendances qui ne sont pas évidentes dans une feuille de calcul. Une carte thermique peut montrer les zones où l'engagement est faible ou élevé

Malgré l'importance de l'analyse des personnes, seulement 22% des professionnels des RH estiment que leur organisation l'utilise efficacement. Cela met en évidence une opportunité importante d'utiliser des outils de visualisation de données pour transformer les données en informations exploitables.

En présentant les données de manière claire et en vous concentrant sur les indicateurs clés, vous pouvez prendre des décisions éclairées qui conduisent à de meilleurs résultats en matière de ressources humaines sans vous perdre dans les détails.

Le choix des bons indicateurs RH est crucial pour construire un tableau de bord des ressources humaines qui offre une réelle valeur. Commencez par réfléchir aux questions d'entreprise auxquelles vous devez répondre :

Cherchez-vous à réduire le taux de rotation du personnel ?

À faire pour améliorer l'engagement des salariés ?

Pouvez-vous identifier les employés à fort potentiel ?

Chaque objectif nécessitera un ensemble différent d'indicateurs.

Par exemple, si vous vous concentrez sur la fidélisation des employés, vous voudrez suivre des indicateurs tels que les taux de rotation, les taux de satisfaction des employés et la durée d'emploi. Pour le tableau de bord des flux de talents, des indicateurs tels que le délai d'embauche, les taux de promotion et les évaluations des performances peuvent être plus pertinents.

La clé est de sélectionner des indicateurs qui correspondent aux objectifs stratégiques de votre entreprise, afin que le tableau de bord ne soit pas une simple sélection de données, mais un outil permettant de prendre des décisions pour l'entreprise.

Concevoir le tableau de bord RH pour une meilleure connaissance des données

Une fois les indicateurs clés sélectionnés, l'étape suivante consiste à concevoir le tableau de bord RH de manière à optimiser la connaissance des données.

Un tableau de bord d'analyse des personnes bien conçu doit être intuitif, permettant aux utilisateurs de naviguer et de comprendre facilement les informations présentées. Regroupez les indicateurs connexes, utilisez un code couleur pour mettre en évidence les données importantes et veillez à ce que les informations les plus critiques soient affichées en évidence.

Vous devriez utiliser une combinaison de visualisations pour tenir compte des différents types de données. Les diagrammes à barres permettent de comparer efficacement différents groupes ou périodes, tandis que les diagrammes circulaires montrent les proportions.

La conception doit également permettre de créer des tableaux de bord interactifs, afin que les utilisateurs puissent afficher les détails de données spécifiques pour obtenir des informations plus approfondies. L'objectif est de rendre le tableau de bord non seulement informatif, mais aussi exploitable.

Lier la stratégie d'analyse des personnes aux objectifs et aux résultats de l'entreprise

Pour rendre vos tableaux de bord analytiques RH efficaces, connectez directement les indicateurs des ressources humaines aux objectifs business de votre entreprise. Utilisez le tableau ci-dessous pour faire correspondre les indicateurs clés des RH aux résultats pertinents de l'entreprise, en veillant à ce que chaque aperçu contribue à la réalisation de ces objectifs.

Par exemple :

La productivité des employés : Permet d'augmenter le chiffre d'affaires

Taux de rétention : Réduction des coûts d'embauche

Indicateurs de diversité : Stimule l'innovation et la créativité

Le fait de lier ces indicateurs aux objectifs de l'entreprise permet de démontrer leur impact et d'obtenir l'adhésion des dirigeants en montrant comment l'analyse du personnel permet d'obtenir des résultats tangibles.

$$$a étapes de la mise en œuvre d'une fonction RH pilotée par les données

La mise en œuvre d'un service de ressources humaines piloté par les données peut sembler une tâche importante, mais elle est cruciale pour prendre des décisions plus judicieuses et obtenir de meilleurs résultats. Voici une approche simple pour vous aider à démarrer :

Définir votre vision: Commencez par clarifier vos objectifs en matière d'analyse des ressources humaines. Cette vision doit s'aligner sur les objectifs plus larges de votre entreprise. Par instance, vous pourriez vous fixer comme paramètre de réduire le taux de rotation de 10 % en l'espace d'un an, ce qui favoriserait l'objectif de l'organisation de devenir un employeur recherché Choisir les bons outils: Dotez votre équipe des outils nécessaires à la collecte, à l'analyse et à la visualisation des données RH. Pensez aux tableaux de bord et aux logiciels d'analyse qui peuvent suivre les indicateurs en temps réel, comme les scores d'engagement des employés Développer les compétences analytiques: Assurez-vous que votre équipe RH possède les compétences nécessaires pour interpréter les données et tirer des conclusions significatives. Cela peut impliquer une formation à des outils tels que SPSS ou d'autres logiciels statistiques Mettre en place une gouvernance des données: Mettre en place des paramètres pour maintenir l'exactitude, la confidentialité et la sécurité des données. Des audits réguliers de vos sources de données sont essentiels pour assurer la conformité avec des réglementations telles que le GDPR Favoriser une culture axée sur les données: Encouragez une évolution vers la prise de décisions basées sur les données plutôt que sur l'intuition ou la tradition. Par exemple, utilisez l'analyse prédictive pour donner forme à vos stratégies d'embauche au lieu de vous fier à votre intuition

Logiciels et outils pour développer des tableaux de bord d'analyse des personnes

Les équipes RH s'appuient souvent sur de multiples.. Logiciel RH -SGRH pour la gestion des données, logiciel de BI pour l'analyse et Excel pour les rapports RH. Si ces outils sont pratiques, ils peuvent être lourds à gérer. ClickUp intègre plusieurs fonctions RH en une seule plateforme, ce qui facilite la gestion et l'analyse des données de votre équipe. C'est une logiciel de gestion du personnel qui va au-delà de la gestion de projet pour vous aider à créer et à maintenir des tableaux de bord analytiques efficaces. Plate-forme de gestion des équipes de ressources humaines de ClickUp peut vous aider à mettre en place le meilleur système pour rationaliser l'embauche, l'intégration et le développement des employés.

Utilisez la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp pour tout ce dont vous avez besoin en matière de ressources humaines, en un seul endroit

Vous pouvez utiliser cette plateforme pour :

Automatiser la gestion des candidats avec des modèles et des flux de travail personnalisés

Suivre les tâches, les documents et le feedback pour un onboarding sans faille

Centraliser le suivi des performances et de l'engagement des employés avec des affichages personnalisables

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour améliorer vos capacités d'analyse des personnes :

1. Tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp offrent une personnalisation approfondie et une intégration transparente avec d'autres outils RH, ce qui permet aux équipes RH d'adapter précisément à leurs besoins les tableaux de bord d'analyse des personnes essentiels. Cette intégration vous aide à suivre et à analyser efficacement les indicateurs RH clés tels que l'engagement des employés, les taux de rétention et les indicateurs de performance.

Vous pouvez l'utiliser pour surveiller les indicateurs en temps réel et paramétrer des alertes automatisées pour les seuils critiques, ce qui vous assure de pouvoir agir rapidement sur les changements importants dans la dynamique de votre main-d'œuvre.

Par exemple, vous pouvez utiliser les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les données d'un projet à l'aide de diagrammes et.. Indicateurs clés de performance (ICP) RH ), tels que le pipeline de recrutement et le délai d'embauche, les taux de satisfaction des employés, les taux d'achèvement des formations et les indicateurs de diversité et d'inclusion.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-106-1400x916.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Améliorez la visibilité de vos projets grâce aux tableaux de bord personnalisables de ClickUp pour un suivi en temps réel

Vous pouvez les utiliser pour

suivre la progression des tâches et les cycles d'évaluation des performances

suivre les budgets et les suivis des différentes initiatives RH

analyser les tendances en matière de rotation du personnel par département, rôle ou emplacement

visualiser les analyses des lacunes en matière de compétences, ainsi que la progression de l'apprentissage et du développement

suivre les programmes de reconnaissance des employés et la distribution des récompenses.

analyser l'efficacité des initiatives de bien-être et des programmes d'aide aux employés

2. ClickUp Brain

Effet de levier ClickUp Brain pour analyser les tendances et générer des analyse de la main-d'œuvre . Cet outil alimenté par l'IA peut vous aider à identifier des modèles de performance des employés de prédire les tendances en matière de rotation du personnel et de proposer des stratégies d'amélioration.

Vous pouvez identifier une tendance à la hausse du taux de rotation et mettre en évidence les départements ou les rôles les plus à risque. Grâce à ClickUp Brain intégré à votre tableau de bord RH, vous pouvez recevoir des rapports personnalisés mettant en évidence ces tendances, ce qui permet à votre équipe de prendre des mesures ciblées avant que les problèmes ne s'aggravent.

Gagnez du temps avec les mises à jour et les rapports de ClickUp Brain pilotés par l'IA pour les tâches, les documents et les équipes dans ClickUp

3. Tableaux de bord et modèles pour les ressources humaines

La gestion des tâches RH peut être accablante, mais les modèles de ClickUp facilitent les choses pour que vous n'ayez pas à partir de zéro. Procédures opératoires normalisées de ClickUp pour les ressources humainesemplate par exemple, vous aide à documenter les procédures opérationnelles standard, garantissant ainsi la cohérence et la clarté de vos fonctions RH.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-108.png Standardisez vos procédures opératoires normalisées avec le modèle ClickUp HR SOP https://app.clickup.com/signup?template=t-216245474&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Attribuer des statuts personnalisés comme Ouvert et Achevé aux tâches, ce qui vous permet de suivre la progression de chaque étape de votre cours

Organiser et attribuer des tâches à l'aide de champs personnalisés, ce qui facilite la gestion et la visualisation de diverses procédures RH

Utilisez jusqu'à six affichages dans ClickUp, y compris des configurations pour l'intégration, le recrutement, l'évaluation des performances, la formation et un guide de démarrage, afin de rationaliser vos processus dès le départ

Améliorez le suivi des processus RH grâce à des fonctionnalités telles que l'étiquette, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les libellés de priorité

Ensuite, vous pouvez utiliser Le modèle d'annuaire des employés de ClickUp vous permet de maintenir un registre organisé et complet de votre personnel. Il vous aide à gérer les informations sur les employés, à suivre les rôles et à garantir un accès facile aux coordonnées.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-109.png Gérez efficacement votre personnel avec le modèle d'annuaire des employés ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182413139 Télécharger ce modèle /$cta/

Utilisez ce modèle pour :

Suivre les employés actifs en marquant les statuts tels que Entrepreneur, En congé, Malade, Terminé, Voyage, et plus encore dans le système RH de l'entreprise

Stocker les informations essentielles sur les employés et visualiser facilement les données avec 21 attributs personnalisés tels que la prime, l'équipe de travail, le statut de l'employé, la date d'anniversaire et l'emplacement

Accédez à sept affichages dans les configurations ClickUp, tels que Aperçu de l'employé, En cours de travail, Statut de travail, Départements et Calendrier d'affectation des contractants, afin de vous assurer que toutes les informations sont organisées et facilement accessibles

Améliorer le suivi des employés grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance, les e-mails, etc

Exemples d'indicateurs importants pour le tableau de bord des personnes

Un tableau de bord d'analyse des personnes bien construit transforme les données brutes en informations exploitables, aidant ainsi les organisations à prendre des décisions éclairées. Voici une répartition des indicateurs clés à inclure :

1. Chiffre d'affaires des employés et analyse prédictive

La rotation du personnel est un indicateur de la santé de l'organisation. Un taux de rotation élevé peut signaler des problèmes sous-jacents tels qu'une mauvaise gestion ou une mauvaise culture du lieu de travail. Mais suivre le taux de rotation n'est qu'un début. Grâce à l'analyse prédictive, vous pouvez prévoir le roulement potentiel et identifier les employés à risque, ce qui permet de mettre en place des stratégies de fidélisation proactives.

via Mon avenir

2. Suivi de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI)

L'IED n'est pas qu'une simple case à cocher : elle est cruciale pour favoriser un lieu de travail équitable et inclusif. Les indicateurs clés à suivre sont la diversité des genres, la représentation des groupes minoritaires et l'équité salariale.

En contrôlant régulièrement les indicateurs de l'IED dans un tableau de bord de la diversité, vous pouvez évaluer l'efficacité de vos initiatives d'inclusion et ajuster les stratégies si nécessaire pour promouvoir un environnement de travail plus équitable.

via CrossCountry Consulting

3. Indicateurs de productivité du personnel

Les indicateurs de productivité, tels que la production par employé, le taux d'achèvement des projets et le temps de productivité des nouvelles recrues, donnent un aperçu de l'efficacité et des performances des équipes.

Ces indicateurs clés de performance vous aident à identifier les domaines à améliorer, à optimiser les flux de travail et à vous assurer que les ressources sont utilisées efficacement, ce qui stimule la productivité globale.

Surveillez la charge de travail de votre équipe et le taux d'achèvement des tâches en un coup d'œil grâce aux tableaux de bord ClickUp

💡Pro Tip : Vous pouvez utiliser des outils de suivi de la productivité des employés pour suivre les performances, fixer des objectifs et optimiser les flux de travail, afin que votre équipe reste sur la bonne voie et atteigne ses objectifs de manière efficace.

4. Indicateurs de gestion des talents

Une gestion efficace des effectifs est la clé de la croissance organisationnelle. Des indicateurs tels que le délai d'embauche, la progression du développement des employés et les taux de mobilité interne montrent clairement dans quelle mesure vous gérez et entretenez les talents.

Le suivi de ces indicateurs clés permet d'identifier les lacunes en matière de compétences, d'améliorer les programmes de formation et de créer des plans de carrière solides, garantissant ainsi l'engagement et la progression de vos meilleurs talents.

via Netsuite

5. Indicateurs de rétention des employés

La rétention des meilleurs talents est cruciale pour la stabilité, en particulier pour les startups en phase de démarrage. Des indicateurs tels que les scores d'engagement des employés, les taux de rétention par département et les motifs de départ fournissent des informations approfondies sur l'efficacité de vos stratégies de rétention.

Une bonne compréhension de ces indicateurs permet d'élaborer des stratégies de fidélisation ciblées - amélioration des avantages sociaux, meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou renforcement du sentiment d'appartenance à la communauté - afin de satisfaire et d'impliquer votre personnel.

via Slideteam

Suivi de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans les tableaux de bord d'analyse des personnes

Lorsqu'il s'agit de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) dans les analyses de personnes, il s'agit de bien plus que de simples jetons. Le suivi de la diversité, de l'équité et de l'inclusion aide les organisations à comprendre la véritable composition de leur personnel et les dynamiques en jeu.

Voici comment vous pouvez utiliser votre tableau de bord RH pour améliorer les efforts en matière d'IED :

Surveiller la représentation de divers groupes à différents niveaux organisationnels pour identifier et éliminer les obstacles à l'avancement, tels que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et les plafonds de verre

Analyser l'équité salariale pour garantir des pratiques de rémunération justes et impartiales

Utiliser les données relatives à l'engagement des employés pour vérifier si tous les membres du personnel se sentent valorisés et inclus, indépendamment de leurs antécédents

Surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre des tableaux de bord d'analyse du personnel

La mise en œuvre d'un tableau de bord d'analyse des personnes s'accompagne de la garantie de la confidentialité des données et de la gestion des inexactitudes dans les données. Voici comment aborder ces problèmes de manière efficace :

Aborder les problèmes de confidentialité et de sécurité des données

Ne pas protéger les données sensibles des employés peut conduire à des violations, éroder la confiance des employés et exposer votre organisation à des sanctions juridiques. L'impact va au-delà des problèmes juridiques immédiats ; il peut nuire à la réputation de votre entreprise et saper le moral des employés.

Solution

Mettre en place un cryptage fort pour les données au repos et en transit

Appliquer des contrôles d'accès stricts pour s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent afficher les informations sensibles

Effectuer des évaluations de sécurité régulières pour identifier et atténuer les vulnérabilités

Établir des politiques claires d'utilisation des données et assurer la conformité avec le GDPR, le CCPA et d'autres réglementations

Traiter les inexactitudes et les incohérences des données

Des données inexactes ou incohérentes peuvent conduire à des décisions erronées, à des perspectives faussées et à des stratégies inefficaces. Elles résultent en des inefficacités opérationnelles et des objectifs d'entreprise mal alignés, ce qui affecte la performance globale.

Solution

Effectuer un audit des données afin d'identifier les sources d'erreurs et d'y remédier

Mettre en œuvre des contrôles de validation pour détecter rapidement les erreurs

Normaliser les formes et les libellés des données dans tous les systèmes

Mettre à jour et nettoyer régulièrement les données pour en maintenir l'exactitude

Désigner des responsables de la gestion des données chargés de superviser la qualité des données et d'en assurer la fiabilité permanente

Transformer les RH grâce à des informations basées sur les données

Avec un tableau de bord des ressources humaines, vous ne vous contentez pas de collecter des données ; vous dotez votre équipe RH des outils dont elle a besoin pour optimiser les stratégies de main-d'œuvre, améliorer la fidélisation des employés et obtenir de meilleurs résultats pour l'entreprise.

La connaissance en temps réel d'indicateurs clés tels que la rotation du personnel, la productivité et la diversité permet aux services RH de relever les défis de manière proactive, de prévoir les tendances et de prendre des décisions qui contribuent à la réussite globale de l'organisation.

Prêt à transformer vos ressources humaines grâce à des informations fondées sur des données ? S'inscrire à ClickUp et commencez à exploiter la puissance des données de vos collaborateurs dès aujourd'hui !