10 Logiciels de gestion du capital humain pour les entreprises en 2024

La gestion du capital humain n'est jamais simple. Les professionnels de la gestion des ressources humaines ont souvent plusieurs casquettes. Ils doivent recruter, embaucher, développer, rémunérer, gérer et fidéliser les employés. Et ils travaillent généralement avec des ressources limitées.

Pour relever ces défis, les logiciels de gestion du capital humain (HCM) offrent aux professionnels des ressources humaines les outils adéquats pour les aider à gérer leurs effectifs.

Cependant, avec la croissance explosive du marché, le nombre d'acteurs sur le marché des solutions HCM ne cesse d'augmenter. La vraie question est donc de savoir quelles solutions de gestion du capital humain choisir

Ce blog examine ce que vous pouvez attendre d'un logiciel HCM compétent et les 10 meilleurs systèmes RH pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de gestion du capital humain.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion du capital humain ?

Un logiciel de gestion du capital humain (HCM) est une solution complète composée d'une suite de Outils RH pour la gestion de votre personnel, les opérations RH, les paiements aux salariés, etc.

Les logiciels HCM vous permettent de rationaliser la paie, l'administration des avantages sociaux, le recrutement et la gestion des performances, tout en garantissant la conformité avec les réglementations et les normes du secteur.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion du capital humain ?

Voici une liste des fonctionnalités essentielles que vous devez rechercher avant de choisir un système HCM :

Gestion de la performance : Choisissez un logiciel HCM qui aide à fixer des objectifs, à mener des évaluations des employés, à planifier la succession, à gérer les positions et à suivre l'évolution de la carrière

Rapports et analyses: Recherchez des solutions HCM qui offrent une analyse des données en temps réel via des tableaux de bord intuitifs, des indicateurs clés de performance (KPI) et des rapports. De nombreux outils de gestion des effectifs offrent également des fonctions d'apprentissage automatique et d'analyse prédictive concernant le chiffre d'affaires et la fidélisation des employés

Conformité et apprentissage: Choisissez un logiciel qui garantit la conformité de la main-d'œuvre à l'échelle mondiale avec un suivi de la conformité intégré et un paramètre basé sur la région, assurant ainsi la préparation à l'audit

Intégrations: Votre logiciel HCM devrait s'intégrer de manière transparente aux autres outils utilisés par votre entreprise, tels que les plateformes de comptabilité, les fournisseurs de paiement ou les services de vérification des antécédents

Sécurité et assistance: Recherchez un logiciel qui donne la priorité à la sécurité des données grâce à des fonctionnalités telles que le cryptage des données et l'accès basé sur les rôles. Pensez également à une assistance technique complète, à une formation, à une mise en œuvre et à des mises à jour régulières pour garantir un fonctionnement sans heurts

Les 10 meilleurs logiciels de gestion du capital humain à utiliser

1. ClickUp

Embauchez et gérez votre équipe idéale avec la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp

ClickUp est une plateforme tout-en-un de gestion du capital humain et de gestion des ressources humaines outil de recrutement qui aide votre équipe RH à gérer les employés depuis le recrutement, l'intégration, la gestion des performances, la gestion des talents et même la retraite.

Avec un vaste tableau de fonctionnalités personnalisables et plus de 1 000 intégrations, ClickUp est un hub qui permet de consolider le travail de différents services et de créer un environnement de travail collaboratif. Il est donc idéal pour les équipes RH qui supervisent les données des employés, la planification de la main-d'œuvre, la gestion de la rémunération, l'engagement des employés et le suivi des objectifs. Objectifs ClickUp peut aider les équipes de RH et les managers d'équipe à fixer des objectifs et à en assurer le suivi de manière transparente dans l'ensemble de l'organisation. Formulez des objectifs sous forme numérique, monétaire, vrai/faux ou sous forme de tâches ; combinez les cibles de plusieurs équipes en objectifs. Fixez des paramètres, créez des tableaux de bord et partagez les objectifs avec toute personne de l'organisation disposant de droits d'affichage ou de modification en cours.

Affichez l'ensemble de votre pipeline de recrutement et de vos fonctions RH avec ClickUp Views

La visualisation des tâches et des objectifs devient également un jeu d'enfant grâce à la variété d'outils de visualisation de ClickUp Views Affichages ClickUp disponible. Vous pouvez personnaliser les plus de 15 affichages avec des champs personnalisés et des statuts pour répondre à toutes vos réunions. Par exemple, la vue Liste permet de suivre les tâches en fonction de champs tels que la date d'échéance, la priorité, le propriétaire, etc. L'affichage Calendrier permet de suivre les activités en fonction de la date et de la durée.

Grâce à la collaboration ClickUp Documents avec ClickUp Docs, vous disposez d'un endroit unique pour centraliser toutes les politiques organisationnelles, les ressources et les bases de connaissances. Modifiez-les et mettez-les à jour si nécessaire et partagez-les avec des politiques d'accès personnalisées au sein des équipes. Les Recherche universelle permet de s'assurer qu'aucun document ou tâche ne se trouve à plus d'un ou deux clics de souris !

Suivez les performances et la charge de travail de vos employés grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

Personnalisable Tableaux de bord ClickUp vous permettent de générer des rapports en temps réel sur les performances des employés, l'engagement, les taux d'achèvement des évaluations de performance et toutes vos autres priorités en matière de gestion des ressources humaines. Ces tableaux de bord visuellement attrayants peuvent également être utilisés pour les présentations aux parties prenantes et les réunions de stratégie d'entreprise. Ils offrent plus de 50 variantes de widgets adaptés à divers scénarios RH, tels que les positions occupées, le délai d'embauche et la performance des équipes

Et ce n'est pas tout. ClickUp Brain , l'astucieux assistant IA de ClickUp, peut aussi vous aider à venir à bout de votre liste de choses à faire plus rapidement. Essayez-le pour tout, de la rédaction d'un programme de récompenses pour les employés annonce pour résumer les notes de votre prochaine réunion en éléments d'action.

Des centaines de modèles préconstruits en La bibliothèque de modèles de ClickUp vous permet de ne pas perdre de temps lors de la mise en place des paramètres. Ces modèles hautement personnalisables couvrent une variété de cas d'utilisation liés au recrutement, à la création de politiques, à la gestion des performances, à la définition d'objectifs, et plus encore.

Par exemple, le modèle Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp HR est une excellente ressource pour familiariser votre équipe avec les processus utilisant les Tableaux blancs ClickUp. Ce modèle utilise un tableau dynamique, bien structuré et personnalisable au sein de votre Tableau blanc collaboratif, facilitant ainsi la tâche des responsables RH dans la formation de l'équipe, le paramétrage des tâches de recrutement, la gestion de l'embauche et de la formation l'intégration des employés et plus encore

ClickUp meilleures fonctionnalités

Multiples affichages du flux de travail: Profitez des diverses options de visualisation de ClickUp pourObjectifs RHles options de visualisation de ClickUp pour les flux de travail comprennent les vues Tableur, Liste, Formulaire, Calendrier et Charge de travail. Le fait de disposer de plusieurs façons d'examiner les flux de travail facilite la gestion de la charge de travailune gestion efficace de la base de données des employésle tri, le filtrage et le forfait de capacité

Profitez des diverses options de visualisation de ClickUp pourObjectifs RHles options de visualisation de ClickUp pour les flux de travail comprennent les vues Tableur, Liste, Formulaire, Calendrier et Charge de travail. Le fait de disposer de plusieurs façons d'examiner les flux de travail facilite la gestion de la charge de travailune gestion efficace de la base de données des employésle tri, le filtrage et le forfait de capacité Automatisation des RH: Rationalisez les processus RH grâce au tableau étendu de plus de 100 possibilités d'automatisation de ClickUp. Utilisez-le pour automatiser la création de tâches, l'affectation, la population de commentaires, les changements de statut, et bien plus encore, permettant des opérations efficaces et centrées sur les besoins de votre équipe

Rationalisez les processus RH grâce au tableau étendu de plus de 100 possibilités d'automatisation de ClickUp. Utilisez-le pour automatiser la création de tâches, l'affectation, la population de commentaires, les changements de statut, et bien plus encore, permettant des opérations efficaces et centrées sur les besoins de votre équipe Tableau de bord RH unifié: Surveillez les jalons du projet, les cibles et les KPI RH avec des tableaux de bord personnalisables et attrayants dans ClickUp, fournissant un aperçu unifié et accessible à toute votre équipe

Surveillez les jalons du projet, les cibles et les KPI RH avec des tableaux de bord personnalisables et attrayants dans ClickUp, fournissant un aperçu unifié et accessible à toute votre équipe Modèles pré-intégrés: Créez des flux de travail et standardisez les processus rapidement grâce à des centaines de modèles personnalisables

Créez des flux de travail et standardisez les processus rapidement grâce à des centaines de modèles personnalisables Documentation collaborative: Créez et stockez des documents facilement consultables et partageables concernant tout, des procédures opératoires normalisées au recrutement, dans ClickUp Docs

Limites de ClickUp

L'application mobile peut ne pas avoir toutes les fonctionnalités de la version bureau

Les utilisateurs peuvent avoir du mal à s'y adapter en raison de ses fonctionnalités étendues

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,400+ reviews)

4.7/5 (9,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Arcoro

Source : Arcoro Arcoro fournit des solutions RH sur mesure pour le secteur de la construction, de l'embauche personnalisée à la gestion de la conformité. Grâce à son expertise éprouvée et à ses modules complets, Arcoro comble les lacunes en matière de communication, garantit la conformité et renforce les capacités des travailleurs du secteur de la construction.

En utilisant Arcoro, vous pouvez gérer le suivi des candidatures, l'onboarding, la gestion des employés, la gestion des absences, la gestion des avantages sociaux, le temps et le suivi des performances.

Les meilleures fonctionnalités d'Arcoro

Automatisation de l'embauche, de l'intégration et d'autres tâches de gestion de la main-d'œuvre

Intégration avec Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint et Foundation pour gérer les données RH et les communications entre le champ et le bureau

Obtenez des informations et des analyses avancées grâce au système de suivi des candidats d'Arcoro

Stimuler les employés et améliorer la rétention avec des systèmes de gestion de la performance et de l'apprentissage

Accédez à l'assistance de manière pratique grâce à des guides conviviaux et des sessions de formation à la demande

Limites d'Arcoro

Limité aux entreprises du secteur de la construction

Les poinçons ne se synchronisent pas toujours. Certains professionnels des ressources humaines ont rapporté qu'ils devaient saisir les données manuellement

Certains utilisateurs ont demandé l'ajout de formulaires PDF

Le GPS de suivi des employés doit être amélioré

Prix d'Arcoro

Prix personnalisés

G2: 3.9/5 (80+ commentaires)

3.9/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (100+ commentaires)

3. Paychex Flex

Source : Paychex Paychex Flex est une solution tout-en-un de gestion des ressources humaines, de gestion des ressources humaines et de gestion des ressources humaines Logiciel RH qui aide les petites et moyennes entreprises à rationaliser la gestion des salaires, des ressources humaines, des avantages sociaux et d'autres tâches connexes.

Il simplifie l'administration du personnel grâce à un système d'organisation professionnelle des employeurs (PEO) qui rationalise les tâches RH et permet d'économiser des ressources monétaires et temporelles.

Meilleures fonctionnalités de Paychex Flex

Rationalisation du traitement de la paie grâce à l'automatisation des calculs et des déclarations fiscales

Simplifier le partage des données et la communication avec des systèmes de gestion centralisés en ligne,

Surveillez de manière proactive les changements dans les lois et réglementations mondiales relatives à la main-d'œuvre afin de minimiser les risques et d'automatiser la mise en conformité

Gagner du temps et de la paperasserie grâce à un portail de libre-service dédié aux employés, qui leur permet de gérer les tâches RH de manière autonome

Suivre et enregistrer facilement les heures des employés pour la paie et d'autres fonctions RH en utilisant Paychex Flex Time

Limites de Paychex Flex

Interface utilisateur obsolète

Les utilisateurs demandent davantage de fonctionnalités d'auto-administration qui ne dépendent pas directement de Paychex Flex

Prix de Paychex Flex

Essentiels: 39 $/mois + 5 $ par employé

39 $/mois + 5 $ par employé Select: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pro: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (1,400+ reviews)

4.2/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.2/5 (1,500+ reviews)

4. Ceridian Dayforce HCM

Source : Dayforce Avec plus de 6 millions d'utilisateurs dans le monde, Dayforce se spécialise dans la simplification de l'évolutivité. Il s'agit d'une application HCM holistique avec un modèle de données unique, des calculs toujours actifs et une intelligence intégrée.

Elle offre d'excellentes options de personnalisation avec des analyses et une visualisation en temps réel pour vos besoins quotidiens en matière de ressources humaines.

Les meilleures fonctionnalités de Dayforce HCM

Rationalisation des opérations de paie dans plus de 200 pays et territoires

Utilisez l'IA pour prendre des décisions d'embauche intelligentes, optimiser la gestion des flux de travail, et gérer et fidéliser les talents

Évitez les tracas liés à la mise à jour manuelle des rapports ; créez des rapports RH dynamiques qui se mettent à jour en temps réel

Assurez la sécurité des données de vos collaborateurs grâce à des contrôles de confidentialité intégrés et à une conception qui donne la priorité à la sécurité dès le départ

Limites de Dayforce HCM

Peut créer des rapports énormes et illisibles

La fonctionnalité de libre-service pour les employés est obsolète

L'assistance client instantanée devrait être accessible sans qu'il soit nécessaire de se connecter pour chaque cas

Prix de Dayforce HCM

Prix personnalisés

G2: 4.2/5 (780+ commentaires)

4.2/5 (780+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (940+ avis)

5. Eddy

Source : Eddy Eddy est fier de sa simplicité et de sa facilité d'utilisation. Vous pouvez utiliser la plateforme unifiée d'Eddy pour embaucher, intégrer, gérer et payer les employés. Eddy réduit considérablement le temps nécessaire à l'établissement des fiches de paie grâce à la très polyvalente Eddy Payroll.

Eddy stocke les données des employés dans un environnement sécurisé auquel vous pouvez accéder partout. Vous pouvez également accéder à une messagerie automatisée, à des pipelines personnalisables et à des fonctionnalités de publication automatique.

Les meilleures fonctionnalités d'Eddy

Simplifier la gestion de la paie pour les petites entreprises grâce à une automatisation puissante

Prise en charge des déclarations fiscales trimestrielles et annuelles, ainsi que de la préparation et du dépôt des formulaires W-2 et 1099-NEC en fin d'année

Suivi du temps de travail des employés et calcul de la rémunération horaire exacte grâce à la fonctionnalité de gestion du temps et des présences d'Eddy

Gagnez du temps et évitez les oublis grâce à la messagerie automatisée, aux pipelines personnalisables et à l'affichage automatique des offres d'emploi sur les principaux tableaux d'affichage

Permettre aux employés d'afficher leurs soldes et de demander des congés de manière pratique via l'application mobile

Limites d'Eddy

Nécessite des mises à jour du droit du travail plus spécifiques aux régions

Plusieurs utilisateurs ont rencontré des erreurs en tentant de télécharger des documents pour les nouveaux employés

Un employé doit accepter l'invitation pour apparaître dans l'onglet onboarding

Prix Eddy

Démarrage: 4$/mois par personne

4$/mois par personne Croissance: 8$/mois par personne

8$/mois par personne Premium: Prix personnalisé

Prix personnalisé modules complémentaires : Payroll: 6$/personne Paie: 6$/personne Embauche: 199 $/mois

6$/personne

G2: 4.7/5 (60+ reviews)

4.7/5 (60+ reviews) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

6. Trakstar

Source : Trakstar Trakstar est un logiciel d'évaluation des performances basé sur le cloud qui intègre quatre produits complémentaires : la gestion des performances, la gestion de l'apprentissage, le suivi des candidats et l'analyse de la main-d'œuvre, en une seule solution de développement des talents.

Trakstar propose une fonctionnalité d'évaluation à 360° qui fournit un retour d'information complet sur les employés et favorise leur croissance dans de multiples domaines. Il vous aide également à acquérir des talents compétents grâce à sa fonctionnalité de recherche de candidats.

Les meilleures fonctionnalités de Trakstar

Créez des cours en ligne et des modules de formation avec la plateforme de création de cours eLearning conviviale de Trakstar Learn pour les équipes hybrides, à distance et en personne

Rationaliser l'intégration et la recherche de candidats, et partagez les offres d'emploi sur les principaux tableaux d'affichage avec Trakstar Hire_Suivez les performances avec _Trakstar Insights et favorisez la prise de décision basée sur les données pour une amélioration continue

Automatisation de l'importation d'informations sur les candidats et de la collaboration avec les recruteurs externes

Limites de Trakstar

Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur mécontentement à l'égard des capacités de rapports de la plateforme, affirmant qu'elles manquent de profondeur et ne répondent pas à leurs besoins de manière adéquate

Il n'est pas possible de remplacer l'évaluation basée sur l'évaluation par une évaluation narrative

Manque de capacités de génération de rapports automatisés

Prix de Trakstar

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (450+ commentaires)

4.2/5 (450+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (280+ commentaires)

7. Ondulation

Source : Ondulation Rippling est un logiciel HCM basé sur le cloud qui rationalise les flux de travail entre les départements RH, informatique et financier sous un même toit.

Leur logiciel RH est convivial, intuitif et doté de nombreuses fonctionnalités, couvrant tout, de la paie aux sondages d'opinion des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Accèsmodèles de RH personnalisables conçus pour la paie et d'autres tâches essentielles des RH

Gérez les complexités de la gestion d'une main-d'œuvre internationale grâce à des fonctionnalités spécialisées pour les exigences locales en matière de paie, de fiscalité et de conformité

Utilisez le générateur de flux de travail personnalisé pour automatiser n'importe quel processus manuel ou synchroniser les données entre plusieurs systèmes à la fois, sans aucun code

Permettre aux employés de pointer leur arrivée et leur départ et aux employeurs de vérifier et d'approuver les pauses en temps réel grâce à des horloges intelligentes

Mettez en place des permissions et des politiques basées sur les rôles et adaptées aux besoins de votre organisation, afin de garantir un accès et des approbations personnalisés

Limites de l'ondulation

Temps de chargement longs sur les flux de transition

L'interface utilisateur doit être plus conviviale

Nécessité d'une intégration de la gestion informatique

Prix Rippling

Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (2,270+ commentaires)

4.8/5 (2,270+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (3,030+ commentaires)

8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Source : Oracle HCM L'offre d'Oracle Cloud HCM couvre différentes voies, des ressources humaines et de la gestion des tâches à la gestion des effectifs, en passant par la paie et l'analytique HCM.

Oracle garantit la conformité avec les normes juridiques mondiales et les normes de l'entreprise. Grâce à des options sécurisées en libre-service, les employés peuvent gérer leurs données personnelles, leurs PTO et leurs bulletins de paie à la demande.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle Fusion Cloud HCM

Assurer la conformité avec les réglementations internationales et les besoins spécifiques à l'industrie

Fournir aux employés des portails en libre-service sécurisés et adaptés aux mobiles pour la gestion des données personnelles et des tâches essentielles

Gérer les accords sectoriels, syndicaux et contractuels avec des flux de travail basés sur des règles

Tirer parti de l'analyse prédictive pour identifier et retenir les meilleurs talents en évaluant leur risque de départ

Utiliser des algorithmes IA pour détecter les anomalies comme les employés fantômes et les modifications de la paie non autorisées

Limites d'Oracle Fusion Cloud HCM

Impossibilité de télécharger en masse des CV ou des candidatures

Un système de navigation sous-optimal qui utilise trop de clics

Les performances du logiciel peuvent se dégrader et devenir lentes lorsqu'il est utilisé par plusieurs utilisateurs simultanément

La tarification peut s'avérer coûteuse pour les petites entreprises

Prix d'Oracle Fusion Cloud HCM

Help Desk: 4 $ par employé et par mois

4 $ par employé et par mois **Gestion des talents : 10 $ par employé et par mois

Global HR: 15 $ par employé et par mois

G2: 3.5/5 (520+ avis)

3.5/5 (520+ avis) Capterra: 4/5 (60+ avis)

9. Paycor HCM

Source : Paycor Paycor HCM est un système tout-en-un de gestion des ressources humaines, de la paie, de l'acquisition et de la gestion des talents. Le logiciel HCM peut être facilement adapté et configuré pour divers secteurs d'activité, tels que les soins de santé, l'industrie manufacturière, les restaurants et les services professionnels.

Paycor offre également des fonctionnalités en matière de fiscalité et de conformité, des systèmes d'atténuation des erreurs et d'autres caractéristiques remarquables.

Les meilleures fonctionnalités de Paycor HCM

Profitez d'options de paiement uniques comme On Demand Pay, Paycor Wallet, et plus encore

Simplifiez le traitement de la paie grâce à la fonctionnalité Automatisation qui automatise les paiements selon un calendrier précis

Automatisation de la recherche de talents, du recrutement et de l'intégration

Recevez des alertes en temps réel sur les identifiants fiscaux et les adresses manquants ou invalides directement sur votre tableau de bord

Gérer efficacement les talents grâce à des systèmes dédiés au développement des talents, à la gestion des carrières et au forfait

Accédez facilement aux informations sur la rémunération et les avantages sociaux, aux demandes de congés, aux mises à jour des détails personnels, et plus encore, à l'aide de l'application mobile Paycor

Limites de Paycor HCM

Service client médiocre

La correction des bugs avant la sortie de l'application doit être améliorée

Les rapports ne sont pas intuitifs

Prix de Paycor HCM

Prix personnalisés

G2: 4/5 (700+ commentaires)

4/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (2,760+ reviews)

10. Workday Human Capital Management

Source : Jour ouvrable Workday est un logiciel de gestion de la relation client de niveau entreprise qui intègre les processus financiers aux ressources humaines, à la planification et à l'analyse. Il offre donc une solution complète pour la gestion des effectifs.

Avec Mon travail IA à son cœur, c'est une suite intelligente et flexible d'applications RH qui travaillent mieux ensemble.

Meilleures fonctionnalités de Workday HCM

Intégrer nativement avec Workday Skills Cloud, un outil basé sur l'IA donnant aux dirigeants les moyens de créer des stratégies agiles

Tirez parti de l'analyse augmentée pour obtenir des informations approfondies sur les performances des effectifs via des tableaux de bord faciles à comprendre

Utilisez l'analyse comparative de la concurrence et les rapports en libre-service pour identifier les opportunités plus rapidement

L'intégrer rapidement à votre écosystème informatique existant grâce à des milliers d'API publiques et à une place de marché

Limites de Workday HCM

La fonction de rapports s'accompagne d'une courbe d'apprentissage importante et peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Les rôles de Workday doivent être davantage personnalisables

L'option de recherche globale n'est pas la meilleure

Prix de Workday HCM

Tarifs personnalisés

G2: 4/5 (1,300+ reviews)

4/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,330+ reviews)

Choisissez le meilleur logiciel HCM pour votre Business

Chaque logiciel HCM de cette liste offre quelque chose de nouveau et d'unique. Ils sont tous spécialisés dans une niche particulière. Ainsi, si vous avez besoin d'une fonction de niche spécifique, choisissez le logiciel qui vous correspond le mieux.

Toutefois, si vous ne savez toujours pas quel logiciel de gestion du capital humain choisir, optez pour celui qui peut tout faire : ClickUp. Logiciel de gestion des ressources humaines ClickUp vous offre le meilleur de tous les mondes. Vous obtenez une plate-forme HCM stellaire pour aider votre département RH à construire et maintenir des flux de travail efficaces pour tous les processus de gestion des personnes à travers le cycle de vie de l'employé.

Et un logiciel de gestion globale des ressources et des projets doté d'une interface conviviale qui peut répondre à tous les besoins de l'entreprise.

Qu'attendez-vous ? Essayez ClickUp gratuitement maintenant !