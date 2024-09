Comment créer un sondage dans Excel en 2024

Pour que les clients soient satisfaits, il est utile de construire des produits avec eux. Pour ce faire, vous devez recueillir des informations précieuses, généralement par le biais de sondages, afin de comprendre les préférences et les difficultés des clients. En fin de compte, cela permet de prendre de meilleures décisions en matière de produits et d'entreprises.

Vous pouvez également utiliser les sondages pour recueillir les commentaires de vos employés, comprendre l'impact des efforts de votre marque sur les clients, etc.

Il va sans dire que la collecte de données à l'aide de sondages s'applique à de multiples cas d'utilisation dans l'écosystème des entreprises modernes. Les sondages Excel constituent un excellent moyen de collecter ces données. Ce blog vous aidera à apprendre comment créer un sondage dans Excel et les bonnes pratiques pour la gestion des sondages.

Commençons et montrons comment transformer cette feuille Excel vierge en un puissant outil de collecte de commentaires.

Voici un guide étape par étape sur la façon de créer une enquête par questionnaire dans Excel questionnaire de sondage en Excel :

1. Forfait de votre sondage

Avant de commencer à créer un sondage, faites les préparatifs nécessaires à la réussite du processus de collecte des données. Commencez par identifier votre objectif et votre cible.

Posez-vous les questions suivantes :

À quoi faites-vous référence ou qu'est-ce que vous voulez apprendre grâce au sondage Excel ?

Qui essayez-vous d'atteindre avec votre sondage Excel ?

Décomposez votre grand objectif en éléments plus petits. Déterminez exactement ce que vous voulez apprendre et comment vous le mesurerez. Cela vous aidera à poser les bonnes questions et à donner un sens à vos réponses par la suite.

Ensuite, vous devez choisir les différents types de questions que vous utiliserez. En voici quelques-uns :

Questions à choix multiples: Permettent aux personnes interrogées de sélectionner une ou plusieurs options

Permettent aux personnes interrogées de sélectionner une ou plusieurs options Questions ouvertes : permet aux personnes interrogées de fournir des réponses détaillées

permet aux personnes interrogées de fournir des réponses détaillées Questions fermées : Proposent des choix de réponses prédéfinis

Proposent des choix de réponses prédéfinis Questions à échelle de Likert: Mesurent les attitudes ou les opinions sur une échelle

2. Paramétrez votre feuille Excel

Ouvrez Microsoft Excel sur votre bureau ou votre PC, cliquez sur "Nouveau" et créez un nouveau classeur.

Dans la cellule A1, saisissez le titre de votre sondage. Appelons-le "Sondage sur la satisfaction de la clientèle". N'oubliez pas de sélectionner Fusionner et centrer pour centrer le titre.

3. Créer la structure du sondage

Utilisez la ligne supérieure pour mettre les libellés de toutes les informations que vous collecterez. Pensez-y comme aux titres d'un tableau de données. Vous pouvez inclure des éléments tels que "Nom", "E-mail" et toutes les questions que vous poserez.

Ensuite, insérez vos questions. Commencez à taper le texte de la question un par un, chacun dans son champ de texte.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Create-the-survey-structure-1400x607.png Créez la structure du sondage pour apprendre à créer un sondage par questionnaire dans Excel /$$img/

Pour faire ressortir vos questions, vous pouvez surligner la ligne supérieure avec la couleur de votre choix.

4. Mettez en forme vos questions

Il est maintenant temps de mettre vos questions en forme.

Après avoir saisi toutes vos questions, vous devez les mettre en forme en fonction de leur type.

Voici ce qu'il faut faire pour chaque type de question :

Questions à choix multiples:

Sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez placer la question à choix multiple ; dans la barre supérieure, sélectionnez Données.

Après avoir sélectionné les données, cliquez sur Validation des données.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Data-Validation.png Ajouter des règles de validation des données pour apprendre à créer un sondage par questionnaire dans Excel /$$img/

Vous verrez quelque chose comme ceci.

Ne vous laissez pas intimider. Il vous suffit de sélectionner Liste sous Autoriser.

Saisissez les réponses possibles dans la Box, en les séparant par des virgules (par exemple, "Très satisfait", "Satisfait", "Neutre", "Insatisfait", "Très insatisfait").

Et voilà ! Vous avez créé une colonne de questions à choix multiples. La colonne devrait ressembler à ceci.

Questions à échelle d'évaluation

Pour les questions à échelle d'évaluation, suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour créer des questions, mais entrez des nombres ou des évaluations comme source (par exemple, '1,2,3,4,5').

**Questions ouvertes

Pour les questions ouvertes, laissez les cellules vides pour que les répondants puissent les remplir.

5. Améliorez votre sondage en le mettant en forme

Un sondage bien mis en forme avec des questions claires et concises est plus facile à comprendre et améliore l'expérience de l'utilisateur. Elle augmente également le taux d'achèvement et vous aide à obtenir des réponses plus pertinentes et correctes.

Voici quelques conseils pour mettre en forme un sondage Excel :

Régler la largeur des colonnes: Il peut être très ennuyeux que le texte de la question soit coupé au moment où vos répondants le lisent. Ajustez donc la largeur des colonnes et veillez à ce qu'elles soient suffisamment larges pour vos questions et vos réponses

Il peut être très ennuyeux que le texte de la question soit coupé au moment où vos répondants le lisent. Ajustez donc la largeur des colonnes et veillez à ce qu'elles soient suffisamment larges pour vos questions et vos réponses **Utilisez la même police de caractères et la même taille de police pour toutes les questions. Un répondant ne remplira probablement pas le sondage si vous utilisez plusieurs polices et tailles de caractères, car la lecture des questions devient confuse

Ne vous emballez pas avec la mise en forme: Vous voulez que votre sondage ait l'air professionnel et non pas comme un arc-en-ciel éclaté sur votre feuille de calcul Excel. Veillez à ce qu'elle soit propre, simple et cohérente

6. Sauvegarder et distribuer

Nous en sommes à l'étape finale. Enregistrez votre sondage sous forme de fichier Excel. Il est conseillé d'enregistrer la feuille de calcul sous un nom clair et descriptif afin de pouvoir la retrouver facilement par la suite.

Ensuite, il est temps de distribuer votre sondage sur le retour d'information .

Vous pouvez partager le fichier de votre sondage par e-mail, le télécharger sur un stockage cloud comme Google Drive ou Dropbox, le publier sur des plateformes de médias sociaux ou utiliser toute autre méthode qui fonctionne le mieux pour vos répondants. Veillez à ce qu'il soit facile pour eux d'y accéder et de le remplir.

Bonnes pratiques pour la gestion des sondages Excel

Voici quelques-unes des bonnes pratiques à garder à l'esprit lors de la création d'un sondage :

Adopter la "règle des tiers" pour les types de questions

Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées à partir d'un sondage, ajoutez un ensemble mixte de questions. C'est là que la règle des tiers entre en jeu.

Selon cette règle, votre sondage doit comporter à peu près autant de questions fermées que de questions ouvertes et de formulaires basés sur une échelle. Cela s'explique par le fait que:

Les questions fermées (telles que oui/non ou choix multiples) fournissent des données rapides et quantifiables

Les questions ouvertes permettent d'obtenir des réponses détaillées et gratuites qui peuvent révéler des informations inattendues

Les questions à échelle offrent un retour d'information nuancé et mesurable sur les attitudes ou les niveaux de satisfaction

Cette combinaison répond à deux objectifs clés :

Premièrement, il permet de maintenir l'intérêt des répondants en variant le type de réflexion requis dans le cadre de l'enquêteles formulaires de retour d'informationréduisant ainsi la lassitude des répondants à l'égard des sondages

Deuxièmement, il fournit un ensemble de données riche pour l'analyse, combinant des nombres complexes avec des informations contextuelles

Par exemple, si vous réalisez une enquête de type des sondages sur la satisfaction des employés les employés auront intérêt à participer et ne s'ennuieront pas en remplissant les réponses.

$$a$ Mettre en place un détecteur de fatigue dans les sondages

Vous savez que les gens commencent parfois à cliquer plusieurs fois sur la même réponse lorsqu'ils sont fatigués d'un sondage ? Les réponses qui ont été soumises par lassitude n'ajoutent aucune valeur, en particulier pour des objectifs importants tels que la recherche sur les utilisateurs de produits . Excel peut aider à détecter la lassitude des sondages.

Voici comment procéder : Vous définissez une formule qui recherche des paramètres dans les réponses, par exemple une personne qui choisit "3" cinq fois de suite. Si c'est le cas, un signal d'alarme s'affiche dans le sondage Excel.

Supposons que les réponses à votre sondage se trouvent dans les colonnes B à K, chaque ligne représentant un répondant différent. Vous souhaitez signaler si une personne donne la même réponse 4 fois ou plus d'une ligne à l'autre. Vous pouvez utiliser cette formule dans la colonne L :

\N=IF(COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2))>=4, "Fatigue potentielle", "OK")

Voici comment cela fonctionne :

MODE(B2:K2) trouve la réponse la plus fréquente de la ligne

COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2)) compte le nombre de fois où la réponse la plus fréquente apparaît

Si ce nombre est égal ou supérieur à 4, le système indique qu'il s'agit d'une "fatigue potentielle" Dans le cas contraire, il indique "OK

Vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre 4 en fonction de votre degré de rigueur.

Utiliser l'approche de la "pyramide inversée"

Imaginez que vous remplissiez un formulaire de site web qui commence par une question très technique, qui demande trop de réflexion, comme "Quelle est la stratégie de votre organisation pour mettre en œuvre une architecture de microservices dans des environnements cloud-native ?" Cela peut être rebutant et vous risquez de quitter la page web.

Au contraire, si le sondage commence par les questions simples suivantes, vous pourriez vous sentir plus à l'aise.

Q1: "Votre organisation fait-elle actuellement appel à des environnements cloud-native ?"

type de réponse:_Oui/Non

Q2: "Quelle est la principale raison qui pousse votre organisation à adopter des solutions cloud-natives ?"

type de réponse:_ Choix multiple (par exemple, évolutivité, rentabilité, flexibilité, innovation, autres)

C'est la raison d'être de l'approche de la "pyramide inversée".

Commencez par des questions faciles auxquelles la personne interrogée peut répondre rapidement. Commencez par des questions faciles auxquelles la personne interrogée peut répondre rapidement, par exemple son âge ou la fréquence à laquelle elle utilise votre produit. Il s'agit en quelque sorte d'exercices d'échauffement pour les personnes qui participent à votre sondage

Ensuite, passez lentement à des questions plus détaillées. Posez-leur des questions sur des fonctionnalités spécifiques qu'ils aiment ou n'aiment pas. Au moment où vous abordez les questions plus délicates, ils ont déjà pris l'habitude de répondre.

Cette approche fonctionne parce qu'elle semble naturelle. Elle instaure un climat de confiance et évite aux participants de se sentir dépassés dès le départ. De plus, même si quelqu'un abandonne à mi-parcours, vous avez déjà obtenu des informations utiles grâce aux premières questions.

N'oubliez pas qu'un bon sondage est comme une discussion en douceur : il facilite l'entrée en matière et maintient l'intérêt des participants jusqu'à la fin.

Limites de l'utilisation d'Excel pour créer des sondages

Bien qu'Excel possède d'excellentes fonctions en termes d'analyse de données, ce n'est peut-être pas le meilleur outil pour collecter des données brutes de sondage. Voici pourquoi :

Manque d'interface conviviale

Excel n'est pas l'outil le plus convivial pour créer des sondages.

Sa courbe d'apprentissage est raide et sa disposition complexe. Pour créer un sondage attrayant et convivial dans Excel, vous devez posséder des compétences avancées. En outre, la conception de flux et de logiques de questions complexes peut s'avérer particulièrement difficile dans Excel. Il peut être plus facile d'utiliser un outil conçu spécifiquement pour les sondages.

Types de questions limités

Les limites d'Excel en matière de conception de sondages deviennent évidentes lorsque l'on considère les types de questions. Bien sûr, Excel est parfait pour les éléments de base tels que le texte, les nombres et les dates. Mais qu'en est-il si vous voulez faire preuve de fantaisie ?

Si vous souhaitez ajouter des images et demander aux utilisateurs de placer leurs favoris ?

Ce n'est pas que vous ne puissiez pas faire ces choses dans Excel, mais c'est comme essayer de peindre un chef-d'œuvre avec un crayon de couleur. Vous y parviendrez peut-être, mais ce sera probablement difficile.

Entre-temps, un logiciel dédié à la logiciel de création de formulaires propose tous les types de questions. Ils facilitent la création de sondages auxquels les gens ont intérêt à répondre et vous permettent de travailler avec de meilleures données.

Difficulté de la collecte de données

L'utilisation d'Excel pour les sondages peut s'avérer délicate lorsqu'il s'agit de collecter des données. Les personnes doivent généralement taper leurs réponses dans le fichier Excel. Cela prend plus de temps et il y a un risque d'erreurs.

De plus, le partage de sondages Excel en ligne n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ce n'est pas comme ces outils de sondage où il suffit d'envoyer un lien. Avec un sondage Excel, vous êtes souvent obligé d'envoyer des fichiers par e-mail, ce qui n'est pas toujours facile.

Ces problèmes ne sont pas rédhibitoires, mais ils peuvent ralentir quelque peu les choses.

Gestion inefficace des données

Excel n'est pas non plus idéal pour gérer de grandes quantités de données de sondage. L'un des problèmes majeurs liés à l'utilisation d'Excel pour les sondages est la nécessité d'effectuer des calculs manuels. Vous devez paramétrer et appliquer les paramètres vous-même, ce qui est long et fastidieux.

Ce processus est également sujet à des erreurs telles que des entrées de données incorrectes ou des formules mal appliquées, ce qui conduit à des résultats inexacts et à des sondages peu fiables.

En outre, Excel ne met pas automatiquement à jour les résultats des sondages au fur et à mesure que les nouvelles données sont saisies. Toute modification des données nécessite une saisie manuelle et un nouveau calcul des formules. Il est donc difficile d'obtenir des informations opportunes à partir des données brutes et cela complique la collaboration puisque chacun doit s'assurer qu'il travaille avec la dernière version.

Utiliser ClickUp Forms pour créer et distribuer des sondages

Nous avons donc établi que la création et la distribution de sondages à l'aide d'Excel n'est peut-être pas la meilleure idée. Vous devriez plutôt essayer des outils de création de formulaires intuitifs avec des fonctionnalités de glisser-déposer, tels que ClickUp pour économiser du temps et des efforts.

ClickUp Affichage du formulaire

Vous pouvez facilement construire un sondage avec L'affichage du formulaire de ClickUp en suivant ces trois étapes simples :

Ouvrez une liste, un espace ou un dossier de votre choix

Cliquez sur le bouton + et sélectionnez Form

Donnez-lui un nom et ajoutez une description

Faites glisser n'importe quel champ de formulaire depuis le panneau de gauche pour l'insérer dans votre formulaire

créez des sondages par simple glisser-déposer _en utilisant ClickUp Forms

Vous pouvez également collecter des réponses, les attribuer à des membres de l'équipe et les convertir en tâches exploitables. Ainsi, les réponses à vos sondages ne resteront pas sans suite. Vous n'avez même pas besoin de le faire manuellement ; il vous suffit d'automatiser le flux de travail qui transforme les réponses aux sondages en tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Convert-Survey-and-Questionnaire.png Convertir les sondages et les questionnaires en tâches /$$$img/

Mettre en place des flux de travail pour convertir les réponses aux sondages et aux questionnaires en tâches

Nous avons mentionné qu'Excel a des types de questions limités. Eh bien, ce n'est pas le cas avec ClickUp ! ClickUp dispose d'une grande variété de types de champs, y compris du texte, du texte long, des menus déroulants, des libellés, des évaluations, des nombres, de l'argent, et bien plus encore.

Vous pouvez même personnaliser les assignés, les messages de réponse, les avatars, les thèmes et les couleurs.

Une fois le formulaire achevé, il est temps de le partager avec votre public en copiant le lien direct et en l'envoyant à tous ceux que vous souhaitez atteindre.

ClickUp Documents

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Simple-share-button.png Bouton de partage simple dans ClickUp Docs /$$$img/

utilisez un simple bouton de partage pour partager le formulaire avec vos répondants

Vous pouvez également utiliser Documents ClickUp pour écrire vos idées et les modifier en cours avec votre équipe. ClickUp Docs vous permet de partager en toute sécurité des documents au sein des équipes avec des contrôles de confidentialité et de modification en cours.

utilisez ClickUp Docs pour écrire et coller toutes vos questions ou idées de sondage dans un seul document pour une meilleure collaboration_

Tableaux de bord ClickUp

Le but d'un sondage est d'obtenir des informations précieuses. Tableaux de bord ClickUp offrent de précieuses informations sur les entreprises en fonction des besoins de vos sondages.

Vous pouvez connecter les résultats de votre enquête à une liste ClickUp, puis créer un tableau de bord avec des diagrammes, des graphiques et des tableaux. Il vous permet de repérer facilement les tendances, de comparer les réponses et de partager les informations avec votre équipe.

visualisez les données de vos sondages et obtenez des informations exploitables grâce aux tableaux de bord ClickUp

ClickUp Brain

Vous voulez trouver des idées pour votre sondage ? Vous pouvez utiliser ClickUp Brain clickUp Brain est un assistant IA de ClickUp qui vous permet de trouver des idées. Il s'agit d'un outil IA simple qui répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Nous avons fait une petite expérience et demandé à l'IA de nous dire quelles questions de sondage utiliser. Voici les réponses que nous avons obtenues.

créer des questions de sondages avec ClickUp Brain

Des questions plutôt pratiques, n'est-ce pas ? Vous pouvez utiliser ClickUp Brain de la même manière. Il vous suffit de saisir une requête concernant la création d'un sondage, et ClickUp Brain vous aidera.

Vous voulez commencer tout de suite à créer un sondage ? ClickUp offre une vaste bibliothèque de modèles avec plus de 1000 modèles à essayer. Voici quelques modèles pertinents que vous pouvez essayer :

Modèle de sondage ClickUp sur l'engagement des employés Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp est un

outil de sondage pour les employés qui vous permet de connaître l'opinion des employés sur la culture de l'entreprise.

Sur la base des réponses au sondage, vous pouvez identifier les domaines à améliorer et mieux comprendre votre main-d'œuvre. Voici comment utiliser le modèle :

Créer des questionnaires personnalisés avec des questions personnalisées

Fournir des commentaires précieux qui peuvent contribuer à la forme des politiques et des stratégies

Recueillir en temps réel les commentaires des employés sur n'importe quel appareil

Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle

Vous avez appris à créer un sondage de satisfaction de la clientèle dans Excel, mais une fois que vous avez utilisé la fonction Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle vous aurez du mal à y revenir.

Avec ce modèle, vous pouvez recueillir les commentaires des clients et analyser les résultats des sondages pour comprendre le comportement des clients. Le modèle vous aide à :

Recueillir les commentaires des clients de manière opportune et rentable

Identifier les domaines d'amélioration pour votre entreprise

Analyser les résultats des sondages pour créer des éléments d'action

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Customer-Satisfaction-Survey-Template.png Modèle de sondage sur la satisfaction de la clientèle

Télécharger ce modèle /$cta/

Il propose différents types de questions, s'intègre à d'autres fonctionnalités ClickUp pour l'analyse, et vous aide à organiser et à hiérarchiser les commentaires en vue d'actions d'amélioration. Vous pouvez obtenir l'évaluation globale, la raison des évaluations, voir les niveaux des clients, et plus encore.

Créer des sondages interactifs avec ClickUp

Maintenant que vous savez comment créer un sondage par questionnaire dans Excel, vous savez également que si Excel peut sans aucun doute gérer les éléments de base, il n'est pas à la hauteur de la complexité et de l'efficacité qu'exigent les sondages modernes.

En d'autres termes, il ne dispose pas des fonctionnalités dynamiques d'une plateforme de sondage dédiée.

C'est là qu'intervient ClickUp, un outil qui ne se contente pas d'être un simple outil d'enquête Alternative à Google Formulaires . Grâce à la logique conditionnelle, aux mises à jour en temps réel et aux rapports avancés, ClickUp vous permet de créer des sondages attrayants, de les partager avec les utilisateurs et d'en extraire des informations significatives.

Prêt à abandonner les feuilles de calcul et à améliorer vos sondages ? Inscrivez-vous sur ClickUp aujourd'hui !