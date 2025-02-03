10 meilleurs logiciels d'optimisation des stocks 2025

La gestion des stocks est une tâche essentielle pour toute entreprise, mais voici un fait surprenant : le petit détaillant moyen aux États-Unis ne réalise que 63% de précision des stocks .

Le coupable ? Souvent, il s'agit d'une erreur humaine, qui entraîne des problèmes coûteux tels que le surstockage ou les équipes commerciales manquées.

Si vous vous fiez encore à des feuilles de calcul pour vos la gestion des stocks vous risquez de vous exposer à ces paramètres.

Mais il y a de bonnes nouvelles ! Les plateformes logicielles modernes d'optimisation des stocks peuvent renverser la situation. Ces outils sont dotés de fonctionnalités qui rendent vos processus de chaîne d'approvisionnement plus efficaces, depuis les lecteurs de codes-barres jusqu'à l'intégration de l'échange de données informatisé (EDI).

Investir dans le bon logiciel permet de réduire considérablement les coûts d'inventaire, d'améliorer l'efficacité et de gagner du temps. Au cours de l'année écoulée, mon équipe et moi-même chez ClickUp avons testé et compilé une liste des 10 meilleures solutions logicielles d'optimisation des stocks pour 2024, en mettant en évidence les personnes auxquelles elles conviennent le mieux, leurs prix et leurs fonctionnalités clés.

Mais d'abord, découvrons ce que vous devriez rechercher dans un logiciel d'optimisation des stocks !

Que rechercher dans un logiciel d'optimisation des stocks ?

Un logiciel d'optimisation des stocks fiable doit donner la priorité à la précision. Voici ce que vous devez rechercher pour vous assurer qu'il répond efficacement aux besoins de votre entreprise :

Suivi du temps : Assurez-vous que le logiciel fournit des niveaux et des mouvements de stocks à jour pour éviter les ruptures de stock et le surstockage

: Assurez-vous que le logiciel fournit des niveaux et des mouvements de stocks à jour pour éviter les ruptures de stock et le surstockage Numérisation des codes-barres : Choisissez des systèmes qui assistent la lecture des codes-barres pour une identification et un suivi efficaces des produits

: Choisissez des systèmes qui assistent la lecture des codes-barres pour une identification et un suivi efficaces des produits Capacités d'intégration : Vérifiez si le logiciel s'intègre à vos systèmes de point de vente, de chaîne d'approvisionnement et de comptabilité pour un flux de données fluide

: Vérifiez si le logiciel s'intègre à vos systèmes de point de vente, de chaîne d'approvisionnement et de comptabilité pour un flux de données fluide Alertes automatisées : Recherchez des capacités d'automatisation vous permettant de recevoir des notifications automatiques en cas de rupture de stock, de dates d'expiration et de points de réapprovisionnement afin d'éviter les problèmes d'inventaire

: Recherchez des capacités d'automatisation vous permettant de recevoir des notifications automatiques en cas de rupture de stock, de dates d'expiration et de points de réapprovisionnement afin d'éviter les problèmes d'inventaire Assistance multicanaux : Sélectionnez un logiciel capable de gérer les stocks sur différentes équipes commerciales afin de les synchroniser

: Sélectionnez un logiciel capable de gérer les stocks sur différentes équipes commerciales afin de les synchroniser Accessibilité mobile : Assurez-vous que les systèmes d'inventaire sont compatibles avec différents appareils afin d'améliorer la flexibilité et la gestion en déplacement

: Assurez-vous que les systèmes d'inventaire sont compatibles avec différents appareils afin d'améliorer la flexibilité et la gestion en déplacement Évolutivité : Recherchez des outils qui peuvent évoluer avec votre entreprise, en gérant des données et des stocks de plus en plus complexes au fur et à mesure de votre expansion

: Recherchez des outils qui peuvent évoluer avec votre entreprise, en gérant des données et des stocks de plus en plus complexes au fur et à mesure de votre expansion Interface conviviale : Optez pour une plateforme intuitive qui réduit le temps de formation et stimule l'efficacité de l'équipe

Les 10 meilleurs logiciels d'optimisation des stocks à utiliser en 2024

Dans la liste ci-dessous, je plonge dans les meilleurs outils logiciels d'optimisation des stocks de 2024. Je fournirai également un bref aperçu de chaque outil afin que vous puissiez facilement comparer vos options.

1. ClickUp (le meilleur pour la planification, la gestion et l'optimisation des stocks)

Si vous recherchez un outil qui excelle dans la planification et l'optimisation des stocks, ClickUp est peut-être ce qu'il vous faut.

ClickUp est un service de outil de gestion des opérations pour les entreprises de toutes tailles, des petites startups aux grandes entreprises. Il est idéal pour gérer les opérations de commerce électronique, les stocks de produits et les paramètres.

Gardez le contrôle des données d'inventaire en temps réel avec la plateforme de gestion de projet de ClickUp

Avec La solution de gestion de projet de ClickUp vous pouvez simplifier vos processus grâce à des tableaux de bord personnalisables qui affichent des indicateurs en temps réel, suivre les stocks grâce à des listes organisées et automatiser les flux de travail pour que les tâches se déroulent sans encombre. Tableaux de bord de ClickUp sont incroyablement polyvalents, affichant une vue à 360° de l'information sur vos produits

Visualisez vos produits disponibles, vos stocks et autres inventaires sur les tableaux de bord ClickUp

Vous pouvez adapter l'interface à vos besoins, avec des options de statuts personnalisés, des tableaux et des outils de rapports. De plus, les Widgets de tableau de bord vous permettent d'accéder facilement à des données cruciales telles que le temps suivi et les diagrammes, afin d'améliorer l'efficacité de votre inventaire.

Si vous préférez les dispositions structurées, La vue Tableur de ClickUp pourrait attirer votre attention.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-612.png Vue Tableur de ClickUp /$$img/

Analysez les données sans effort pour une gestion structurée de l'information avec la vue Tableur de ClickUp

Il vous permet d'organiser les budgets, les inventaires et les détails des clients dans un format soigné de lignes et de colonnes. Créer Champs personnalisés ClickUp pour enregistrer pratiquement tout : progression des tâches, pièces jointes, évaluations par étoiles, et plus de 15 types de champs.

Si vous souhaitez suivre les mouvements et la disponibilité des stocks, les modèles préconstruits de ClickUp sont incroyablement efficaces. Par exemple, le modèle Modèle de gestion des stocks ClickUp simplifie la gestion d'inventaires importants ou complexes. Il vous aide à suivre les niveaux d'inventaire, les mouvements de stock et les variations de coûts et à organiser les informations sur les produits dans une base de données conviviale.

Gérez vos stocks et réapprovisionnez-les toujours à temps avec le modèle de gestion des stocks de ClickUp

Ce modèle vous aide aussi à :

Surveiller les niveaux de stock, la disponibilité des stocks, les mouvements et les fluctuations des coûts

Organiser les détails des produits, y compris les prix et les images, dans une base de données conviviale

Analyser les tendances des stocks pour prendre des décisions éclairées en matière de réapprovisionnement

Modèle de rapport d'inventaire de ClickUp permet d'améliorer la précision du suivi des niveaux de produits, de mieux comprendre la chaîne d'approvisionnement et de rationaliser le processus de commande. Ce modèle vous permet également de fixer des cibles d'inventaire, d'anticiper la demande et de vous prémunir contre d'éventuelles pénuries.

Suivez vos niveaux de stocks et identifiez rapidement les pénuries grâce au modèle de rapport d'inventaire

Ce modèle vous permet de :

Visualiser rapidement les niveaux de stock en un coup d'œil

Mettre à jour facilement les données grâce à l'absence d'entrée de code

Organiser les produits en catégories pour une navigation sans effort

Automatisations ClickUp est une autre fonctionnalité qui peut améliorer considérablement la gestion des stocks en rationalisant les tâches répétitives et en réduisant les erreurs manuelles. Avec les automatisations, vous pouvez paramétrer des déclencheurs pour mettre à jour les niveaux de stock automatiquement lorsque des éléments sont ajoutés ou retirés, garantissant ainsi une précision en temps réel.

via Cin7 Cin7 est un outil de gestion des stocks basé sur le cloud disponible gratuitement pour les boutiques de commerce électronique Shopify. Il se targue d'un intervalle de fonctionnalités et d'intégrations de plateformes.

Ce système basé sur le web utilise la méthode Kanban pour faciliter le réapprovisionnement et la réorganisation des stocks et inclut des fonctions comptables comme la méthode FIFO (First In, First Out).

Cin7 se distingue par ses prix avantageux pour les entreprises de toute taille et par sa capacité à gérer un nombre illimité d'unités de gestion de stock (UGS).

Les meilleures fonctionnalités de Cin7

Transférer des stocks entre entrepôts en toute transparence

Générer rapidement des commandes grâce à ses fonctionnalités d'automatisation

Accédez aux systèmes de point de vente et à la lecture des codes-barres sur tous les forfaits

Limites de Cin7

Le forfait de base ne comporte pas de fonctionnalités telles que les connexions EDI et les configurations 3PL

Il n'y a pas de forfaits gratuits ou d'essais disponibles

Prix de Cin7

Cin7 Core Standard : À partir de 349 $/mois

: À partir de 349 $/mois Cin7 Core Pro : À partir de 599 $/mois

: À partir de 599 $/mois Cin7 Core Advanced : à partir de $999/mois À partir de 999 $/mois

G2: 4.2/5 (200+ commentaires)

4.2/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.3 /5 (700+ avis)

5. Ordoro (Meilleur pour l'expédition et l'exécution)

via Ordoro Ordoro offre des fonctionnalités qui vous permettent de gérer l'expédition, de gérer le dropshipping des stocks, un accès API ouvert et des analyses avancées. La plateforme permet une intégration transparente des différentes équipes commerciales afin d'améliorer les processus d'exécution.

Que vous gériez 100 éléments d'inventaire ou 500 000 commandes par mois, la structure complète de données d'exportation et le système de compte d'Ordoro peuvent simplifier votre gestion des stocks.

Les meilleures fonctionnalités d'Ordoro

Automatisation moderne des achats pour des opérations rationalisées

Permet une gestion centralisée pour les entreprises ayant plusieurs entrepôts

Connexion avec les plateformes de commerce électronique populaires telles que Shopify, Magento et WooCommerce

Limites d'Ordoro

Manque une version mobile, contrairement à de nombreuses autres options de logiciels d'inventaire

Les prix peuvent être élevés pour les petites entreprises

Prix d'Ordoro

Frais de port : Free

: Free Inventaire : 349$/mois

: 349$/mois Dropshipping : 299$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.8/5 (70+ commentaires)

6. QuickBooks E-commerce (le meilleur pour les entreprises de commerce électronique en pleine croissance)

via Systèmes DEAR Étant une solution ERP basée sur le cloud, DEAR Systems élimine le besoin d'une infrastructure informatique coûteuse telle que des serveurs et des commutateurs.

Grâce à cet outil, vous pouvez gérer efficacement tout, des matières premières aux produits finis, en veillant à ce que votre chaîne d'approvisionnement fonctionne sans heurts du début à la fin. L'une des fonctionnalités les plus remarquables est sa capacité de prévision de la demande, qui vous permet de prédire avec précision les besoins en stocks, minimisant ainsi les surstocks et les ruptures de stock.

Le module d'approvisionnement de la plateforme améliore vos décisions d'achat avec précision et efficacité. Il est doté d'une page d'information sur les fournisseurs et d'outils de rapports financiers.

Pour les Business qui s'appuient encore sur des méthodes manuelles de planification de la demande, DEAR Systems propose des outils qui peuvent remplacer les méthodes obsolètes la planification de la capacité dans Excel la planification de la capacité de production dans Excel /%refref/ avec des processus plus efficaces et automatisés. Cela garantit que vos cycles de production s'alignent parfaitement sur la demande, en maximisant l'efficacité et en minimisant les gaspillages.

Les meilleures fonctionnalités de DEAR Systems

Identifiez et améliorez chaque étape de votre chaîne d'approvisionnement avecl'analyse de la chaîne de valeur Recevez des notifications pour inviter, des commandes de réapprovisionnement lorsque le stock s'épuise avec les alertes de point de réapprovisionnement

Accédez à plus de 300 rapports standard pour obtenir des informations détaillées

Limites de DEAR Systems

Son coût élevé peut constituer un obstacle pour les petites entreprises

Prix des systèmes DEAR

A partir de 249 $/mois pour 5 utilisateurs

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

Lire aussi: Nous avons testé les 10 meilleurs logiciels de gestion des achats en 2024

8. NetSuite ERP (le meilleur pour la gestion des stocks au niveau de l'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-621.png NetSuite ERP /$$img/

via NetSuite ERP NetSuite ERP offre une suite complète d'outils qui couvrent tout, de la gestion financière au contrôle des stocks, ce qui en fait un guichet unique pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur efficacité et à stimuler leur croissance.

Les tableaux de bord en temps réel du système vous donnent un aperçu achevé de vos processus de gestion des stocks, vous aidant à prendre des décisions fondées sur des données en toute confiance.

NetSuite ERP offre une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock, les prévisions de la demande et la gestion des commandes, garantissant que les bons produits se trouvent au bon endroit et au bon moment. Cela permet de réduire les coûts de possession et de minimiser le risque de rupture de stock, ce qui améliore en fin de compte la satisfaction des clients.

La plateforme s'intègre de manière transparente avec logiciel de logistique qui offre une visibilité et un contrôle de bout en bout sur vos opérations.

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite ERP

Gestion aisée de plusieurs filiales, unités d'entreprise et entités juridiques, avec assistance dans plusieurs langues et devises

Optimisez la planification en temps réel et gérez efficacement les stocks à l'aide de calendriers et de diagrammes de Gantt

Obtenez une visibilité mondiale grâce à la gestion des emplacements des fournisseurs, à la planification des besoins de distribution et aux forfaits de planification multi-établissements

Limites de NetSuite ERP

Courbe d'apprentissage importante, en particulier lors de la personnalisation de la plateforme ERP

Il existe des restrictions sur les types de documents que vous pouvez exporter, et toutes les informations ne sont pas transférées correctement

Prix de NetSuite ERP

Prix personnalisé

G2: 4/5 (3 000+ avis)

4/5 (3 000+ avis) Capterra: 4.2/5 (1,500+ reviews)

Lire aussi: 10 modèles d'inventaire gratuits pour Excel, Sheets et ClickUp

9. SAP IBP (Meilleur pour l'optimisation des stocks dans les chaînes d'approvisionnement complexes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-620.png SAP IBP /$$img/

via SAP IBP À l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique et de données en temps réel, SAP IBP prédit avec précision la demande future, ce qui permet aux entreprises d'aligner leurs niveaux de stocks sur les besoins du marché.

Une autre fonctionnalité essentielle est l'optimisation des stocks à plusieurs échelons (MEIO).SAP IBP permet aux entreprises d'optimiser les stocks sur plusieurs emplacements et niveaux de la chaîne d'approvisionnement.Cette fonctionnalité prend en compte les interdépendances entre les différents niveaux de stock, ce qui permet une distribution plus efficace et une réduction des stocks excédentaires tout en maintenant des niveaux de service élevés.

Elle assiste également la planification de scénarios, permettant aux Business d'évaluer les résultats potentiels de diverses décisions, telles que des changements dans les délais de production des fournisseurs ou des changements dans la demande des clients, et de sélectionner la stratégie la plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de SAP IBP

Visibilité complète, alertes et analyses pour mesurer les performances, prévoir les perturbations et anticiper les problèmes

Effectuer des simulations en temps réel pour divers scénarios d'entreprise afin de répondre aux exigences croissantes de l'entreprise

Assistance à l'intégration transparente avec d'autres systèmes SAP et applications tierces pour une meilleure fonction

Limites de SAP IBP

Courbe d'apprentissage due à sa complexité et à ses fonctionnalités étendues

L'outil utilise la technologie RDP pour certains processus, qui n'est pas la dernière technologie disponible

Prix de SAP IBP

Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (200+ commentaires)

4.3/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

10\NInventaire inFlow (Le meilleur pour une gestion des stocks conviviale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-619.png inFlow Inventory /$$$img/

via inventaire inFlow inFlow Inventory est conçu pour simplifier la gestion des stocks pour les entreprises de toute taille. Il centralise les données relatives aux stocks et aux commandes, offrant une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock et les mouvements dans vos centres de distribution.

Parmi ses fonctionnalités clés, citons le code-barres, la gestion d'entrepôts à emplacements multiples et des analyses détaillées, permettant un suivi efficace, le réapprovisionnement et l'optimisation des stocks.

inFlow Inventory meilleures fonctionnalités

Intégration transparente avec diverses équipes commerciales de commerce électronique, y compris les places de marché en ligne, les sites Web et les magasins physiques, pour gérer les stocks à partir d'une interface unique

Améliorer la précision et l'efficacité de la réception, de la préparation des commandes et de la gestion des stocks grâce à la lecture des codes-barres et à l'identification par radiofréquence (RFID)

Créer, traiter et suivre les commandes, et concevoir des modèles de commande pour les cycles d'approvisionnement futurs

Limites de inFlow Inventory

Problèmes d'évolutivité pour les entreprises de commerce électronique de grande taille ou à croissance rapide

Prix de l'inventaire inFlow

Entrepreneur : 110 $/mois

: 110 $/mois Petite entreprise : 279 $/mois

: 279 $/mois Moyenne taille : 549 $/mois

: 549 $/mois Enterprise : 1319 $/mois

G2: 4.1/5 (30+ avis)

4.1/5 (30+ avis) Capterra: 4.6/5 (450+ avis)

Lire aussi: Qu'est-ce qu'une note de réception de marchandises (NRM) et pourquoi est-elle importante ?

Choisir le meilleur logiciel d'optimisation des stocks pour votre Business

Au fur et à mesure que les entreprises se développent, le suivi manuel des stocks devient de plus en plus difficile, ce qui entraîne des erreurs, des éléments mal placés et des retards dans l'exécution des commandes - des problèmes qui peuvent avoir un impact négatif sur vos opérations.

Le passage à un système d'optimisation des stocks basé sur le cloud peut être transformateur. Il simplifie le suivi des stocks, ce qui facilite la gestion des niveaux de stock, la réduction des erreurs et la rationalisation du traitement des commandes.

Si vous êtes un gestionnaire de stocks ou un propriétaire d'entreprise, ClickUp offre une solution puissante pour optimiser la gestion des stocks. Il offre un suivi en temps réel, des flux de travail automatisés et des tableaux de bord personnalisables, garantissant que vos processus d'inventaire sont aussi fluides et efficaces que possible. S'inscrire à ClickUp gratuitement aujourd'hui et voyez la différence par vous-même !