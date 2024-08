OKR vs. Objectifs intelligents : Quelle est la différence ?

L'éternel débat dans les milieux de la gestion de projet s'articule souvent autour d'une question fondamentale : Faut-il privilégier l'innovation ou l'exécution ? Bien que les deux soient essentiels à la réussite, l'équilibre optimal peut varier considérablement en fonction du contexte spécifique, de la culture organisationnelle et des objectifs du projet.

Les objectifs et résultats clés (OKR) et les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) sont deux cadres populaires qui peuvent aider les organisations à trouver un équilibre entre l'innovation et l'exécution.

**Les OKR, qui mettent l'accent sur des résultats ambitieux, peuvent inciter les équipes à sortir des sentiers battus et à viser les étoiles. Mais sans la structure et la clarté des objectifs SMART, l'exécution peut vaciller.

À l'inverse, les objectifs SMART peuvent fournir une feuille de route claire, mais s'ils sont trop étroitement ciblés, ils risquent d'étouffer l'innovation. La stratégie optimale consiste souvent à trouver le bon équilibre entre ces deux approches.

Vous êtes probablement confronté à un défi similaire. Voyons quels sont les paramètres de définition des objectifs qui correspondent aux objectifs de votre organisation !

Pour ce faire, nous dresserons une liste de certaines fonctionnalités des objectifs OKR et SMART et nous discuterons de leurs avantages et inconvénients, de leurs différences, de leurs résultats clés, ainsi que de leur utilisation et de leur application.

Que sont les objectifs SMART ?

Les objectifs SMART, communément utilisés comme acronyme, sont des objectifs clairs qui sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, conçus pour fournir une orientation et une direction pour atteindre les résultats souhaités Objectifs SMART sont :

Spécifiques : Définir des objectifs clairs et transparents pour éliminer toute ambiguïté

: Définir des objectifs clairs et transparents pour éliminer toute ambiguïté Mesurables : Établir des processus pour suivre la progression de manière efficace

: Établir des processus pour suivre la progression de manière efficace Réalisables : Objectifs réalistes et atteignables

: Objectifs réalistes et atteignables Pertinents : Aligner les objectifs sur les divers objets de l'entreprise pour s'assurer que tout le monde est sur la même page

: Aligner les objectifs sur les divers objets de l'entreprise pour s'assurer que tout le monde est sur la même page Limités dans le temps : Fixer des échéances et hiérarchiser les tâches en conséquence

Le cadre SMART fait le gros du travail et aide les équipes à organiser, classer et suivre les tâches afin que rien ne soit oublié.

Objectifs génériques et objectifs SMART : Un exemple

Objectif générique : "Améliorer la satisfaction des clients"

Cet objectif est général et manque de spécificité. Il ne fournit pas de lignes directrices claires en matière de mesure ou d'action.

Objectif SMART: "Augmenter la satisfaction des clients de 20 % au cours du prochain trimestre en réduisant le temps de réponse moyen aux demandes des clients de 15 % et en mettant en œuvre un sondage sur la satisfaction des clients avec une cible de score de promoteur net (NPS) de 75 %."

Cet objectif est SMART parce qu'il est :

Spécifique : Il définit clairement ce qui doit être amélioré (la satisfaction des clients) et de combien (20 %)

: Il définit clairement ce qui doit être amélioré (la satisfaction des clients) et de combien (20 %) Mesurable : L'augmentation de la satisfaction des clients et la réduction du temps de réponse sont des indicateurs quantifiables

: L'augmentation de la satisfaction des clients et la réduction du temps de réponse sont des indicateurs quantifiables Réalisable : L'objectif est réaliste et peut être atteint : L'objectif est réaliste et peut être atteint dans les délais impartis

: L'objectif est réaliste et peut être atteint : L'objectif est réaliste et peut être atteint dans les délais impartis Pertinent : l'amélioration de la satisfaction des clients correspond aux objectifs généraux de l'entreprise

: l'amélioration de la satisfaction des clients correspond aux objectifs généraux de l'entreprise **Limité dans le temps : l'objectif est assorti d'une échéance précise (au cours du prochain trimestre)

Avantages et inconvénients des objectifs SMART

Quelle que soit la popularité d'un concept ou d'un cadre, il présente des avantages et des inconvénients. Examinons-les.

Avantages

Les critères SMART ne laissent aucune place au clickbait ! Ils vous donnent une voie claire pour atteindre vos cibles et vous permettent de rester motivé. Voici comment :

Les objectifs SMART fournissent une orientation et une clarté , agissant comme votre boussole

, agissant comme votre boussole Ils définissent votre objectif avec précision , ne laissant aucune place aux suppositions

, ne laissant aucune place aux suppositions Leurs critères mesurables permettent de suivre la progression , offrant une preuve tangible de la réussite et mettant en évidence les points à améliorer

, offrant une preuve tangible de la réussite et mettant en évidence les points à améliorer Leur pertinence vous met en phase avec vos aspirations , en veillant à ce que vos objectifs correspondent à vos valeurs et vos besoins

, en veillant à ce que vos objectifs correspondent à vos valeurs et vos besoins Leurs échéances créent un sentiment d'urgence, empêchant la procrastination et promouvant une action cohérente

Inconvénients

Dans la vie, rien ne suit un forfait abonné. Il en va de même pour les objectifs SMART. Ils ne sont pas parfaits et peuvent parfois sembler un peu trop rigides.

Les objectifs SMART peuvent se concentrer étroitement sur les performances individuelles , sous-évaluant l'objectif commun de l'organisation

, sous-évaluant l'objectif commun de l'organisation Ils peuvent perdre leur pertinence s'ils ne sont pas révisés et mis à jour régulièrement

régulièrement Les objectifs SMART ont tendance à servir de simple disposition pour enregistrer les objectifs , en se concentrant moins sur l'applicabilité

, en se concentrant moins sur l'applicabilité Ils peuvent impliquer un long processus de forfait, détournant les responsables de l'exécution réelle

Que sont les OKR ?

Les OKR (objectifs et résultats clés) sont un cadre de gestion des performances qui permet d'établir et de suivre des objectifs clairs, mesurables et ambitieux

Les managers d'équipe et les dirigeants doivent travailler sur la corde raide lorsqu'ils répartissent les tâches et les objectifs entre les différents niveaux et équipes d'une entreprise. Un cadre solide de définition des objectifs, tel que les OKR, peut simplifier ce processus.

Les individus, les équipes et les organisations les utilisent pour parvenir à l'alignement, stimuler les performances et accroître la productivité.

Structure des OKR

La structure des OKR est simple mais puissante. Elle se compose des éléments suivants :

Objectifs : Il s'agit du "quoi" de vos objectifs. Ils représentent ce que vous voulez atteindre et doivent être spécifiques, concrets et qualitatifs. Ils paramètrent l'orientation générale de l'objectif final de l'entreprise.

Résultats clés : Ils forment le "comment" de votre parcours pour atteindre vos objectifs. Ils impliquent les étapes et les jalons de votre forfait et doivent être quantitatifs, réalisables et mesurables.

OKR : Un exemple

Objectif : Augmenter de 10 % la part du marché indien des smartphones au cours de la prochaine année fiscale.

Résultats clés :

Accroître la notoriété de la marque : Atteindre un taux d'évaluation de la marque de 50 % parmi les utilisateurs de smartphones dans les villes de niveau 1

: Atteindre un taux d'évaluation de la marque de 50 % parmi les utilisateurs de smartphones dans les villes de niveau 1 Élargir les canaux de distribution : Établir des partenariats avec au moins cinq nouvelles chaînes de magasins et places de marché en ligne

: Établir des partenariats avec au moins cinq nouvelles chaînes de magasins et places de marché en ligne Lancer une nouvelle gamme de produits : Lancer un nouveau modèle de smartphone de milieu de gamme avec des fonctionnalités innovantes pour répondre à un public plus large

Avantages et inconvénients des OKR

Les OKR changent-ils la donne ou ne sont-ils qu'un autre cadre fantaisiste ? Examinons les avantages et les inconvénients pour le savoir.

Avantages

Les OKR constituent une approche efficace pour améliorer les performances des équipes et de l'organisation. Voici pourquoi :

Les OKR apportent de la clarté et créent une forme commune que tout le monde peut suivre et à laquelle chacun peut contribuer

peut suivre et à laquelle chacun peut contribuer Ils découpent les objectifs complexes en étapes gérables , ce qui permet aux membres de l'équipe de rester concentrés

, ce qui permet aux membres de l'équipe de rester concentrés Ils assurent l'alignement de l'équipe , en promouvant le travail d'équipe, une communication fluide et la collaboration

, en promouvant le travail d'équipe, une communication fluide et la collaboration Ils aident à suivre la progression des résultats clés, en donnant aux employés un sentiment de confiance et d'accomplissement

Inconvénients

Si les OKR peuvent être extrêmement efficaces, ils posent également des problèmes :

Il peut être difficile de fixer des objectifs concrets et mesurables dans un paysage de marché et des paramètres d'entreprise qui évoluent rapidement

et des paramètres d'entreprise qui évoluent rapidement Les membres de l'équipe peuvent ne pas se sentir propriétaires ou ne pas comprendre l'importance de l'exercice des OKR

ou ne pas comprendre l'importance de l'exercice des OKR Les OKR peuvent se focaliser sur des résultats basés sur des données , en ignorant les impacts à long terme

, en ignorant les impacts à long terme Ils peuvent conduire à un mauvais alignement des objectifs si les objectifs ne sont pas discutés fréquemment

Équilibrer l'ambition et l'aspect pratique est un art. Tous les objectifs ne peuvent pas être parfaitement quantifiés. Voyons maintenant en quoi les OKR diffèrent des objectifs SMART.

Différences clés entre les OKR et les Objectifs SMART

Si les OKR et les objectifs SMART mettent tous deux l'accent sur la focalisation dans le processus de définition des objectifs, ils diffèrent sur plusieurs paramètres clés. Nous allons vous aider à choisir.

Concentration et flexibilité

De nature flexible, les OKR peuvent être modifiés et transformés en fonction des besoins de l'entreprise, des mises à jour, des objectifs, des expansions et des renouvellements. Les OKR se concentrent sur le résultat souhaité plutôt que sur le processus.

En revanche, les objectifs SMART se concentrent sur les détails du résultat et sont plus statiques. Ils ne peuvent pas être modifiés après la phase initiale de définition des paramètres sans inviter à une refonte de l'ensemble de la stratégie.

Mesure et compte rendu

Les objectifs SMART sont généralement conçus pour mesurer un seul indicateur, alors que les objectifs OKR peuvent mesurer plusieurs indicateurs.

Dans le cadre SMART, le propriétaire de chaque objectif est clair, alors que les OKR favorisent une réalisation collective et une propriété partagée.

Utilisation et application

Les objectifs SMART sont idéaux pour les individus, les entreprises **Ils peuvent être appliqués à l'étude des ventes, aux indicateurs du service à la clientèle, aux échéances des projets et aux jalons personnels.

Les ROC sont mieux utilisés pour l'alignement organisationnel, la compréhension des indicateurs le forfait d'objectifs à long terme , le suivi de la progression et la stimulation de l'innovation.

Voici les différences en un coup d'œil :

Les objectifs de la stratégie de développement durable sont les suivants : - Fonctionnalité OKRs Objectifs SMART **Objectifs de la stratégie de développement durable Les objectifs sont définis en fonction d'un certain nombre de critères, dont les suivants : - Focalisation - Orientés vers les résultats, flexibles - Spécifiques, statiques, orientés vers les processus Mesure - Plusieurs indicateurs - Un seul indicateur Responsabilité Propriété partagée Propriété individuelle Alignement organisationnel, forfaits à long terme Performances individuelles, projets à court terme

Exemples d'OKR et d'objectifs SMART

Comprenons comment les deux cadres se comportent en termes de marketing afin de nous faire une idée plus précise des OKR par rapport aux objectifs SMART.

Prenons l'exemple d'un Exemple d'OKR où l'on cherche à améliorer les activités de marketing et à attirer de nouveaux clients.

Voici à quoi cela ressemblera en tant qu'objectif OKR :

Objectif : Augmenter la notoriété de la marque de 25 % en utilisant les médias sociaux et la couverture médiatique

: Augmenter la notoriété de la marque de 25 % en utilisant les médias sociaux et la couverture médiatique Résultat clé 1 : Augmenter la visibilité de la marque sur les plateformes de médias sociaux

: Augmenter la visibilité de la marque sur les plateformes de médias sociaux Résultat clé 2 : Atteindre 10 millions d'impressions afin que la marque soit vue par un grand nombre de clients potentiels

: Atteindre 10 millions d'impressions afin que la marque soit vue par un grand nombre de clients potentiels Résultat clé 3 : Générer une publicité positive pour la marque en obtenant une couverture médiatique dans des publications de premier plan, conduisant à la crédibilité de la marque et à la confiance des clients

Voici à quoi ressemblera un objectif SMART :

Spécifique : Augmenter le taux d'ouverture des e-mails afin d'élargir l'audience et de stimuler les discussions

: Augmenter le taux d'ouverture des e-mails afin d'élargir l'audience et de stimuler les discussions Mesurable : Augmenter ce taux de 20 %

: Augmenter ce taux de 20 % Réalisable : Optimisez les lignes d'objet, personnalisez le contenu de l'e-mail et attirez les clients avec une ressource gratuite

: Optimisez les lignes d'objet, personnalisez le contenu de l'e-mail et attirez les clients avec une ressource gratuite Pertinent : Créer une meilleure campagne d'e-mailing et contribuer aux objectifs marketing globaux

: Créer une meilleure campagne d'e-mailing et contribuer aux objectifs marketing globaux Limité dans le temps : Réseautez sur LinkedIn et envoyez des e-mails les jeudis à 7h EST pour le prochain trimestre

Qu'y a-t-il de commun entre les OKR et les objectifs SMART ?

Paramétrer un objectif en se basant uniquement sur les fondamentaux d'un seul cadre revient à construire un pont fragile qui peut tomber à tout moment, vous ramenant à la case départ.

Voyons donc quels sont les points communs entre les objectifs OKR et les objectifs SMART, afin de les adapter au style de votre entreprise.

Ils permettent tous deux de créer des objectifs mesurables

La composante "résultats clés" des OKR permet aux responsables de suivre et de mesurer les objectifs. Les critères SMART permettent également de mesurer la progression à chaque étape.

Les deux sont limités dans le temps

Les OKR et les objectifs SMART nécessitent l'établissement de délais et de jalons précis pour atteindre les objectifs. Ils évoquent également la concentration et l'urgence dans le traitement des tâches et des projets.

Ils sont tous deux synonymes d'alignement

Les deux systèmes soulignent l'importance de l'alignement des objectifs sur des objectifs plus larges, ce qui oriente les efforts de l'équipe vers les résultats souhaités.

Il est important de reconnaître que les OKR et les objectifs SMART répondent à des besoins différents en matière de définition d'objectifs. Mais comment choisir le bon paramètre pour atteindre votre objectif ?

Choisir le bon cadre

La réussite d'une entreprise ou d'une organisation ne se limite pas à la définition de paramètres. Vous devez les paramétrer bien

Le choix entre les objectifs SMART et les OKR ne consiste pas simplement à cocher des cases sur une liste de choses à faire ; il s'agit de sélectionner l'approche qui correspond le mieux à la culture, aux objectifs et à la dynamique de l'équipe de votre organisation.

Ainsi, lorsque vous discutez des objectifs SMART par rapport aux OKR, tenez compte des facteurs suivants pour prendre une décision.

Culture organisationnelle

les OKR conviennent mieux aux entreprises agiles, dynamiques et innovantes qui accordent la priorité aux objectifs ambitieux. En revanche, les critères SMART conviennent aux organisations traditionnellement structurées qui mettent l'accent sur des objectifs clairs et mesurables et sur les performances individuelles.

Type de travail

Le choix du modèle dépend également de la nature de l'objectif et de la complexité des tâches. les OKR sont parfaits pour un travail complexe comme l'étude de plusieurs les indicateurs d'objectifs se concentrer sur les résultats. Le modèle SMART convient mieux aux projets plus simples, quantifiables et à court terme, avec des résultats et des produits livrables clairs.

Alignement stratégique

les OKR favorisent l'alignement stratégique en veillant à ce que les efforts de chaque membre de l'équipe contribuent directement aux objectifs de l'organisation. les objectifs SMART visent à fixer des cibles claires et mesurables, exigeant des membres de l'équipe des efforts explicites pour se synchroniser avec la stratégie plus large de l'entreprise.

A lire aussi: 12 meilleurs logiciels de définition d'objectifs pour les Teams Une fois que vous avez choisi votre cadre, l'étape suivante consiste à exécuter ces approches de manière efficace.

Voici quelques étapes et stratégies à adopter lors de la mise en œuvre de ces approches.

Définir les cibles organisationnelles : affiner les objets à partir des besoins, ce qui vous permettra de rester concentré sur la vision et la mission ultimes de l'entreprise

: affiner les objets à partir des besoins, ce qui vous permettra de rester concentré sur la vision et la mission ultimes de l'entreprise Formation et éducation : Améliorez les compétences de vos employés en leur offrant une formation et des connaissances appropriées,Outils logiciels OKRet les compétences nécessaires pour que leurs efforts ne soient pas gaspillés et qu'ils soient orientés vers l'objectif commun

: Améliorez les compétences de vos employés en leur offrant une formation et des connaissances appropriées,Outils logiciels OKRet les compétences nécessaires pour que leurs efforts ne soient pas gaspillés et qu'ils soient orientés vers l'objectif commun Transparence et communication : Discutez des objectifs, des jalons et des défis avec vos employés pour promouvoir la collaboration et un travail d'équipe efficace

: Discutez des objectifs, des jalons et des défis avec vos employés pour promouvoir la collaboration et un travail d'équipe efficace Flexibilité : Gardez le cadre suffisamment souple pour résister à la concurrence et à l'évolution des objectifs de l'entreprise, des conditions du projet, des préférences des clients et des tendances du marché

Et si nous vous disions que vous pouvez transformer votre stratégie de définition des objectifs en passant simplement à une solution de gestion de projet tout compris telle que ClickUp ?

Cet outil puissant offre une fonctionnalité dédiée aux Objectifs ainsi que divers modèles de définition d'objectifs qui vous permettent de fixer des objets ambitieux, de les décomposer en résultats clés mesurables et de suivre votre progression en temps réel. Avec ClickUp, vous pouvez visualiser vos objectifs, assigner des tâches et collaborer avec votre équipe pour vous assurer que tout le monde est aligné et travaille vers un objet commun, la réunion et le dépassement de vos objectifs de productivité dans le processus.

1. Fixez vos paramètres Objectifs ClickUp vous permet d'ajouter des cibles mesurables avec des résultats clés, de déléguer des tâches et de suivre les cours à l'aide de pourcentages d'achèvement et de barres de progression. Ces fonctionnalités vous assistent dans vos efforts pour atteindre les objectifs les plus ambitieux dans les échéanciers impartis.

Créez et gérez des cibles de sprint, des objectifs de vente, et plus encore avec ClickUp Objectifs

Pour rendre chaque objectif quantifiable, ajoutez-y des Objectifs. Ces Cibles vous aident à suivre les indicateurs de réussite et vous permettent de rester concentré sur les actions qui font bouger l'aiguille. Voici quelques-unes de ces cibles :

Nombre (par exemple, nombre de téléchargements de livres électroniques issus de la dernière campagne de marketing)

Vrai/faux : (par exemple, si le nouveau flux d'accueil est exempt de bugs et prêt à être déployé)

Pourcentage : (par exemple, pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre)

Devise : (par exemple, l'objectif de réduction des coûts par l'automatisation pour ce trimestre)

💡Pro Tip : Dans chaque liste d'objets, créez des objectifs à atteindre Tâches ClickUp pour vos résultats clés. Ajoutez des détails spécifiques, définissez des dates d'échéance, assignez-les aux membres de l'équipe et suivez la progression. Créer des champs personnalisés pour suivre des indicateurs ou des données spécifiques liés à vos objectifs SMART, tels que le pourcentage d'achevé, les chiffres de vente ou l'évaluation de la satisfaction des clients.

En outre, vous pouvez créer des dossiers pour noter et trier les nouveaux objectifs OKR, suivre les cycles de sprints, afficher les cartes de progression des employés et comparer les résultats sur différents échéanciers.

Découvrez instantanément le "quoi" et le "comment" de votre projet/objectif grâce à cet outil facile à utiliser et personnalisable Modèle de dossier ClickUp OKR .

Personnalisez les tâches, les échéances, les dépendances et les ressources avec le modèle de dossier ClickUp OKR

Le modèle de dossier ClickUp OKR décrit la structure de base du développement OKR. Il analyse vos actions et vous aide à comprendre comment elles contribuent à la réalisation du motif, en particulier lorsque vous gérez une grande équipe. En voici les fonctionnalités :

Affichages personnalisés : Affichez et priorisez les objectifs avec plusieurs options d'affichage au choix, telles que la Liste, le Tableau, le Calendrier et l'Activité

: Affichez et priorisez les objectifs avec plusieurs options d'affichage au choix, telles que la Liste, le Tableau, le Calendrier et l'Activité Statuts personnalisés : Obtenez une fenêtre pour observer la santé de vos objectifs et leur progression jusqu'à présent, et mettez à jour les catégories telles que Sur la bonne voie, Pas commencé, et A risque

: Obtenez une fenêtre pour observer la santé de vos objectifs et leur progression jusqu'à présent, et mettez à jour les catégories telles que Sur la bonne voie, Pas commencé, et A risque Champs personnalisés : Obtenez un contexte avec des approches personnalisées telles que Initiative, Type d'élément OKR, Équipe principale, Progression et Trimestre, permettant une évaluation cohérente des performances, ce qui permet une analyse détaillée

Améliorez votre liste de choses à faire en classant vos objectifs SMART et OKRS dans des dossiers avec ClickUp Objectifs

2. Suivi de la progression

Lors de l'évaluation des OKR ou des objectifs SMART par rapport aux performances réelles, vos employés traitent plus de données qu'ils ne peuvent en gérer. C'est à ce moment-là que les Tableaux de bord ClickUp s'avèrent salvateurs, catégorisant les tâches avec leurs barres de progression respectives, leurs échéances, les tâches en attente, le statut du projet, et plus encore, pour une vue d'ensemble.

Bonus: Voici un guide étape par étape si vous avez besoin d'aide créer un tableau de bord OKR .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-524.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Décomposez n'importe quelle tâche en étapes gérables grâce aux tableaux de bord ClickUp

La fonctionnalité des tableaux de bord vous aide :

Identifier vos objectifs non atteints qui nécessitent une amélioration

qui nécessitent une amélioration Suivre la progression et motiver les employés en mettant en évidence le statut du projet, les tâches achevées et les indicateurs d'effort de l'équipe au fur et à mesure qu'ils atteignent l'objectif

en mettant en évidence le statut du projet, les tâches achevées et les indicateurs d'effort de l'équipe au fur et à mesure qu'ils atteignent l'objectif de garder tout le monde sur la même page en diffusant des informations sur les dernières mises à jour du projet et sur les tâches

3. Collaborer et communiquer

Utilisez les fils de commentaires et les discussions au sein des tâches pour communiquer avec votre équipe, partager les mises à jour et relever les défis. Établissez des dépendances entre les tâches pour vous assurer que les résultats clés sont achevés dans la bonne commande et dans les délais impartis

4. Rationaliser les tâches

Si tout ce qui précède vous semble représenter beaucoup de travail manuel, imaginez qu'un assistant virtuel automatise un grand nombre de ces tâches chronophages.

ClickUp Brain ClickUp Brain est un puissant assistant IA qui analyse votre travail existant pour vous aider à faire un brainstorming et à générer des objectifs, des tâches et des délais personnalisés, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

En s'appuyant sur des algorithmes avancés, ClickUp Brain collecte et analyse les données de votre espace de travail ClickUp, en identifiant les modèles, les tendances et les opportunités. Il utilise ensuite ces informations pour créer des suggestions d'objectifs sur mesure qui s'alignent sur les objectifs et la charge de travail de votre équipe. En outre, ClickUp Brain peut générer automatiquement des tâches associées à vos objectifs, vous aider à les hiérarchiser en fonction de leur importance et de leur urgence, et vous suggérer des échéances réalistes.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, augmenter votre productivité et atteindre vos objets plus efficacement. C'est votre partenaire alimenté par l'IA pour la définition des objectifs et la gestion des tâches.

Le modèle ClickUp SMART Objectifs

Un autre outil qui simplifie la définition des paramètres et la gestion des tâches pour atteindre et suivre vos objectifs annuels, trimestriels, hebdomadaires et même quotidiens est le modèle d'objectifs SMART de ClickUp Modèle d'objectifs SMART de ClickUp .

Ce modèle peut être à la fois votre assistant, votre coach et votre critique.

Gardez le contrôle et fixez des objectifs significatifs avec le modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Stimulez l'excellence, ne manquez jamais une mise à jour, détectez les erreurs et gérez parfaitement votre temps avec le modèle d'Objectifs SMART de ClickUp. Voici les principaux éléments du modèle :

Statuts personnalisés : Créez des tâches telles que Achevé, Ecrasé, Hors piste, En attente et Sur la bonne voie tout en suivant la progression de chaque objectif

: Créez des tâches telles que Achevé, Ecrasé, Hors piste, En attente et Sur la bonne voie tout en suivant la progression de chaque objectif Champs personnalisés : Catégorisez et répartissez les métadonnées essentielles des objectifs en 12 attributs personnalisés. Cette fonctionnalité vous permet de capturer les détails essentiels et d'optimiser la réalisation des objectifs

: Catégorisez et répartissez les métadonnées essentielles des objectifs en 12 attributs personnalisés. Cette fonctionnalité vous permet de capturer les détails essentiels et d'optimiser la réalisation des objectifs Affichages personnalisés : Accédez rapidement à des configurations prédéfinies pour les Objectifs SMART, l'Estimation de l'effort des Objectifs, les feuilles de travail, les objectifs à l'échelle de l'entreprise et les guides d'intégration en un seul clic, le tout au sein de ClickUp

: Accédez rapidement à des configurations prédéfinies pour les Objectifs SMART, l'Estimation de l'effort des Objectifs, les feuilles de travail, les objectifs à l'échelle de l'entreprise et les guides d'intégration en un seul clic, le tout au sein de ClickUp Gestion de projet : Faites travailler les fonctionnalités telles que le suivi du temps, l'étiquette, les alertes de dépendance, les notifications par e-mail, etc. pour que vous puissiez créer un forfait " Go ; Get Em ! " qui s'aligne sur les priorités de vos tâches.

4. Examiner et améliorer les performances

Planifiez des contrôles réguliers pour passer en revue vos OKR et vos objectifs SMART, évaluer la progression et procéder aux ajustements nécessaires. Vous pouvez compter sur Rappels ClickUp et Tâches récurrentes pour ne jamais les manquer examen des performances et de rester sur la voie de la réussite du projet. Modèle de cadre OKR de ClickUp permet de désembrouiller davantage le chemin vers la réalisation des objectifs. Il vous permet de visualiser d'un coup d'œil la situation dans son ensemble et de repérer les domaines qui nécessitent une attention particulière pendant la phase d'examen et d'ajustement.

Responsabiliser l'équipe avec ce modèle de cadre OKR de ClickUp

Voici comment procéder :

Statuts personnalisés : Cochez les tâches et suivez chaque objectif en utilisant des sections comme Achevé, En cours, et À faire

: Cochez les tâches et suivez chaque objectif en utilisant des sections comme Achevé, En cours, et À faire Champs personnalisés : Tirez parti de la puissance de la personnalisation et enregistrez les informations essentielles en utilisant des outils tels que Type OKR, Département, Progression, Point OKR et Équipe

: Tirez parti de la puissance de la personnalisation et enregistrez les informations essentielles en utilisant des outils tels que Type OKR, Département, Progression, Point OKR et Équipe Affichages personnalisés : Gardez les choses jolies et faciles d'accès avec les quatre configurations différentes de ClickUp, telles que l'OKR global, le Guide de démarrage, le Tableau de progression de l'OKR et l'Échéancier

: Gardez les choses jolies et faciles d'accès avec les quatre configurations différentes de ClickUp, telles que l'OKR global, le Guide de démarrage, le Tableau de progression de l'OKR et l'Échéancier Gestion de projet : Soyez le premier à être informé des mises à jour par e-mail, des alertes de dépendance, des capacités de suivi, et plus encore, afin de repérer les domaines nécessitant une attention particulière

En suivant ces étapes et en tirant parti des fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez mettre en œuvre efficacement les OKR et les objectifs SMART pour stimuler les performances de votre équipe et atteindre les objets de votre organisation.

Donner la priorité à la définition des objectifs avec ClickUp

Alors, avez-vous déjà choisi entre les objectifs OKR et les objectifs SMART ? Ou allez-vous essayer une approche hybride ?

Pour être honnête, les deux cadres ont leurs avantages. Les objectifs SMART travaillent mieux pour les objets tactiques et à court terme, tandis que les OKR brillent lorsqu'il s'agit de paramétrer les aspirations à l'échelle de l'entreprise.

Cependant, la définition d'objectifs n'est pas une promenade de santé. Vous souvenez-vous de ce sentiment d'excitation lorsque vous vous fixez un nouvel objectif ? La motivation est instantanée, la formule de la réussite semble claire comme de l'eau de roche, puis, quelque part, la réalité s'impose.

C'est là que les outils et les fonctionnalités de ClickUp peuvent faire la différence. En fournissant une plateforme complète pour la gestion des objectifs, ClickUp vous aide à naviguer dans les complexités des objectifs SMART et des OKR pour les objectifs de l'entreprise, en vous assurant de prendre des décisions éclairées basées sur des données et des indicateurs plutôt que sur des suppositions. Essayez ClickUp dès aujourd'hui ; c'est gratuit !