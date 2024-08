10 modèles gratuits de planification des repas pour gagner du temps

Si vous vous demandez souvent "Que dois-je faire pour le dîner ?", un modèle de planification des repas pourrait bien être ce qu'il vous faut.

En tant qu'adulte travaillant et gérant un foyer, vous avez probablement réalisé qu'il est nécessaire de préparer et de forfaiter les repas à l'avance pour que tout se passe bien.

Que vous fassiez partie d'une famille, que vous viviez seul ou que vous dirigiez une entreprise de restauration, modèles de planification de menus changent la donne. Et si tout le monde s'accorde sur les avantages du forfait repas, l'installation initiale peut sembler insurmontable.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons dressé une liste de 10 modèles de planification des repas pour vous aider à démarrer immédiatement.

Qu'est-ce qu'un modèle de planification des repas ?

Un modèle de planification des repas est un guide qui vous aide à organiser les repas, les listes de courses et les recettes pour une période donnée, souvent un jour, une semaine ou un mois. Il constitue un moyen structuré de forfaiter tous vos repas quotidiens, du petit-déjeuner au dîner.

Les planificateurs de repas se présentent sous différents styles et répondent à différents besoins. Par exemple, un modèle de planificateur de repas hebdomadaire peut couvrir les repas du lundi au dimanche, tandis que d'autres peuvent couvrir un mois entier. Vous pouvez trouver des versions simples conçues pour un usage à l'Accueil, un planificateur de repas hebdomadaire pour un seul repas, ainsi que des forfaits plus détaillés adaptés à des activités plus importantes comme les restaurants ou les services de traiteur.

Vous pouvez même personnaliser les modèles de planification des repas pour qu'ils prévoient cinq petits repas dans la journée au lieu des trois habituels.

Axés sur six principes clés - précision, équilibre, contrôle des calories, densité nutritionnelle, modération et diversité - ces modèles vous aident à obtenir une alimentation équilibrée, à éviter les décisions de dernière minute concernant les repas et à réduire le gaspillage alimentaire

Ils pourraient même vous aider à respecter un budget en réduisant les achats impulsifs à l'épicerie.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification des repas ?

Un bon planificateur de repas devrait simplifier la préparation de vos aliments en offrant une organisation, des conseils sur la taille des portions et l'équilibre nutritionnel, vous faisant ainsi la vie beaucoup plus facile. Voici donc ce que vous devriez rechercher :

Planification des repas: Le forfait idéal doit comporter des emplacements dédiés à chaque repas de la journée. Assurez-vous qu'il comporte des sections pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les en-cas

Le forfait idéal doit comporter des emplacements dédiés à chaque repas de la journée. Assurez-vous qu'il comporte des sections pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les en-cas Intégration d'une liste d'épicerie: Les bons modèles de planificateurs de repas hebdomadaires vous permettent de convertir facilement vos plans de repas en une liste d'épicerie, ce qui rend votre préparation de repas plus efficace et durable

Les bons modèles de planificateurs de repas hebdomadaires vous permettent de convertir facilement vos plans de repas en une liste d'épicerie, ce qui rend votre préparation de repas plus efficace et durable Suivi des informations nutritionnelles: L'assistance pour chaque repas vous permet de faire des choix éclairés en vue d'atteindre vos objectifs en matière de santé

L'assistance pour chaque repas vous permet de faire des choix éclairés en vue d'atteindre vos objectifs en matière de santé Cartes de recettes: Considérez le planificateur de repas hebdomadaire comme un espace dédié à vos recettes préférées, ce qui rend la planification des repas plus agréable. Vous devriez pouvoir retrouver vos favoris ou en découvrir de nouveaux sans avoir à chercher dans de multiples sources

L'intégration de ces éléments dans votre modèle de planificateur de repas fait plus que vous aider à rester organisé - elle assiste également une alimentation équilibrée et des habitudes alimentaires saines et simplifie votre expérience de l'épicerie.

C'est pourquoi l'utilisation d'un modèle de planification des repas peut devenir l'un des outils les plus efficaces pour planifier vos repas productives à faire dans votre routine hebdomadaire.

💡Pro Tip : Associez la planification de vos repas à des modèles de suivi des habitudes pour rationaliser vos tâches quotidiennes et ne pas perdre de vue vos objectifs.

10 meilleurs modèles de planification des repas

Si vous vous demandez constamment "Que manger?", ces dix modèles de planification des repas vous aideront à opter pour des repas pratiques et cuisinés à la maison plutôt que pour des plats à emporter, à réduire vos dépenses d'épicerie et à atténuer la fatigue de la prise de décision tout au long de la semaine.

1. Modèle de planification des repas ClickUp

Pour une solution de planification des repas qui va au-delà des forfaits de base, consultez le site suivant ClickUp . Grâce à ses modèles de planification des repas quotidiens et hebdomadaires, de planification des menus et de calcul des coûts des recettes, vous pouvez planifier les repas, suivre l'apport nutritionnel et organiser les recettes en un seul endroit.

Le modèle de planification des repas de ClickUp

De tous les éléments de notre vie, la nourriture que nous mangeons influe fortement sur la façon dont nous nous sentons et dont nous agissons au quotidien. Tout comme vous utilisez un agenda quotidien pour fixer et atteindre vos objectifs, un solide forfait alimentaire est essentiel pour la maintenance de votre nutrition et de vos paramètres énergétiques.

C'est ici que Le modèle de planification des repas de ClickUp entre en scène - votre nouveau meilleur ami dans la cuisine. Conçu pour intégrer l'ensemble du processus de préparation des repas, ce modèle vous permet de planifier et d'organiser vos repas sans effort et de suivre votre nombre de calories en un seul endroit pratique.

Avec le modèle de planification des repas de ClickUp, vous pouvez :

Planifier rapidement les repas à l'aide de listes à glisser-déposer

Organiser les recettes dans des dossiers facilement accessibles

Suivre les ingrédients et les listes de courses

Que vous soyez un cuisinier à domicile ou un chef professionnel, ce modèle est idéal pour rationaliser vos courses, la gestion de vos recettes et la préparation de vos repas.

Alors, dites adieu au stress des repas et dites bonjour à une cuisine bien organisée grâce au modèle de planification des repas de ClickUp - parce que planifier des repas devrait être facile, pas accablant.

2. Modèle de planification de menu ClickUp

Capture d'écran du modèle de planification des menus de ClickUp

Nous avons tous des jours où la préparation du dîner est pénible, et le forfait d'une semaine entière de repas pour la famille peut sembler carrément accablant. Mais avec le Modèle de planification des menus ClickUp vous pouvez transformer ce défi en une tâche gérable.

Commencez par définir vos paramètres : le nombre de personnes pour lesquelles vous cuisinez, les dates de début et de fin, le nombre de paramètres par jour et votre budget hebdomadaire. Une fois que vous avez fait le tri, utilisez le modèle pour établir le forfait de vos repas, planifier le temps de préparation et même placer vos recettes favorites dans une "boîte à recettes" pratique

Avec des sections dédiées à la planification des repas, aux listes de courses et aux tâches quotidiennes (oui, même le nettoyage du réfrigérateur !), ce modèle met de l'ordre dans votre routine de cuisine. De plus, il vous permet d'éviter les déplacements à l'épicerie en gardant vos ingrédients et vos recettes organisés en un seul endroit.

Bientôt, vous verrez que l'intégration de ce modèle à votre routine de planification des repas équivaut à l'utilisation d'un puissant outil de planification des repas une puissante application de liste à faire pour votre cuisine.

3. Modèle de recette ClickUp

Modèle de recette ClickUp

Vous en avez assez de fouiller dans de vieux livres de cuisine et des notes éparses pour trouver vos recettes favorites ? Modèle de recette ClickUp vous permet de regrouper toutes vos recettes en un seul endroit pour un accès facile. De plus, il est idéal pour les chefs qui souhaitent créer des livres de cuisine personnalisés et partager leurs créations culinaires avec leurs amis ou leurs clients.

Avec ce modèle, vous pouvez classer les recettes par type, par ingrédient ou par repas, ce qui vous permet de trouver facilement ce dont vous avez envie.

Chaque entrée de recette vous permet d'inclure des instructions détaillées, des ingrédients, le temps de préparation et même des photos. Vous pouvez l'utiliser comme modèle de plan de régime pour suivre les modifications, les conseils de cuisine et les notes personnelles afin que chaque plat soit à votre goût. Que vous planifiez des repas hebdomadaires ou que vous gardiez des recettes spéciales pour les fêtes, ce modèle simplifie le processus et garantit l'organisation de votre cuisine.

4. Modèle de coût de recette ClickUp

Modèle de coût de recette ClickUp

Si vous êtes un planificateur de repas soucieux de votre budget ou si vous dirigez une entreprise alimentaire, il est essentiel d'élaborer un menu rentable. Et disposer d'un système fiable pour suivre et analyser les coûts des recettes est crucial. C'est pourquoi Le modèle de coût de recette de ClickUp de ClickUp, qui offre un moyen simplifié de gérer ces détails.

Ce modèle permet de :

Estimer le coût des ingrédients pour n'importe quelle recette, ce qui vous donne une idée claire de vos dépenses

Comparer les coûts de différentes recettes avant de dresser votre liste de courses, pour vous aider à respecter votre budget

Afficher une vue d'ensemble de votre budget d'épicerie, pour vous assurer que chaque plat que vous créez est à la fois délicieux et rentable

Le modèle de coût de recette de ClickUp est spécialement conçu pour faciliter le suivi des coûts des ingrédients de vos recettes, ce qui permet de réduire le gaspillage alimentaire. Ce modèle est doté de nombreuses fonctionnalités :

Statuts personnalisés: Suivez votre progression avec des statuts tels que Achevé, En Stock, Bas en Stock, À Faire, et À Commander

Suivez votre progression avec des statuts tels que Achevé, En Stock, Bas en Stock, À Faire, et À Commander Champs personnalisés: Stockez tous les détails essentiels et utilisez cinq attributs uniques, tels que le poids emballé, le poids de la quantité, l'unité de mesure, le coût de l'élément et la recette

Stockez tous les détails essentiels et utilisez cinq attributs uniques, tels que le poids emballé, le poids de la quantité, l'unité de mesure, le coût de l'élément et la recette Vues personnalisées: Accédez à vos données grâce à trois vues différentes, notamment la vue du coût de la recette, la vue du début et la vue du Tableau des recettes, afin que tout soit organisé et à portée de main

Accédez à vos données grâce à trois vues différentes, notamment la vue du coût de la recette, la vue du début et la vue du Tableau des recettes, afin que tout soit organisé et à portée de main Gestion de projet: Améliorez le suivi du coût des recettes grâce à des outils tels que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les e-mails

ClickUp intègre toutes ces données à votre application de liste de tâches, ce qui facilite la centralisation de toutes ces informations en un seul endroit.

5. ClickUp Modèle de calcul du coût de revient des recettes de restaurant

ClickUp Modèle de calcul du coût des recettes de restaurant

Pour les restaurants et les entreprises de restauration, le suivi des coûts des aliments est essentiel pour calculer avec précision les bénéfices potentiels par plat. Les Modèle ClickUp de calcul du coût des recettes de restaurant est un outil puissant qui vous aide à déterminer le coût exact de toutes vos recettes.

Ce planificateur de repas hebdomadaire simplifie le calcul du coût des ingrédients, la comparaison des recettes et la gestion de votre budget global

Grâce à des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés et les champs personnalisés, vous pouvez facilement suivre ce qui est en stock, ce qui vient à manquer et ce qui doit être commandé. Le modèle comprend également des affichages personnalisés qui vous permettent de voir toutes vos données d'un seul coup d'œil, ce qui facilite l'ajustement de vos coûts en fonction des besoins.

Ce modèle vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : servir de bons plats tout en maximisant vos profits.

6. Modèle d'agenda hebdomadaire ClickUp

ClickUp Modèle d'agenda hebdomadaire

Si vous vous sentez dépassé par vos tâches hebdomadaires, Modèle de planning hebdomadaire de ClickUp vient à votre secours et met de l'ordre dans votre vie.

Intégré dans un format Tableau blanc, ce modèle affiche une vue claire de vos tâches, vous permettant de les marquer comme "En cours" ou "Achevé" pour suivre la progression de vos préparations de repas.

Il comporte des champs personnalisés, dans lesquels vous pouvez classer vos tâches de planification des repas et ajouter des notes détaillées, ce qui facilite la visualisation de votre menu hebdomadaire et de vos besoins en épicerie. Grâce aux vues ClickUp personnalisées, telles que le Guide de démarrage et le Tableau du planificateur, vous pouvez adapter votre vue à votre style de planification.

Lorsque vous planifiez des forfaits avec les membres de votre famille, ce modèle de gestion du temps combine des fonctionnalités telles que l'attribution de tâches à des personnes, la fixation de dates d'échéance pour que votre famille partage ses idées et la hiérarchisation d'activités telles que les achats ou la préparation de listes de courses avec des libellés.

Le modèle est un outil puissant pour maintenir les repas de toute la semaine organisés et sur la bonne voie

7. Modèle de forfait repas hebdomadaire par OnPlanners

via OnPlanners Planifier ses repas pour la semaine peut sembler décourageant, mais ce modèle permet d'y remédier. Ce modèle permet d'éviter le stress Modèle de forfait hebdomadaire pour les repas par OnPlanners est un outil simple pour organiser le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner pour chaque jour de la semaine, du dimanche au samedi.

Ce qui rend ce modèle de planificateur de repas hebdomadaire encore plus pratique, c'est l'espace dédié à votre liste d'épicerie. Les éléments sont soigneusement classés par catégories (produits laitiers, fruits et légumes, céréales, viande, etc.), ce qui facilite les achats.

Imprimez le modèle, notez vos repas et collez-le sur votre réfrigérateur pour vous y référer rapidement.

En utilisant ce planificateur de menus hebdomadaires, vous rationaliserez la préparation de vos repas, gagnerez du temps sur les courses et réduirez le temps passé dans la cuisine.

Vous pouvez également intégrer ce processus à applications de planification numérique pour plus de commodité.

8. Modèle de plan de repas hebdomadaire par Edit.org

via Sommet42Modèle Excel de planification hebdomadaire des repas par Vertex42 est une feuille de calcul Excel pour le forfait et l'impression de vos repas hebdomadaires. Il dispose de plusieurs dispositions disponibles dans des onglets de feuille de calcul distincts, afin que vous puissiez choisir la forme qui vous convient le mieux.

Chaque disposition comprend des sections pour les repas, les courses et les notes, de sorte que tout ce dont vous avez besoin pour le forfait de la semaine à venir est à portée de main. Pour personnaliser vos options de repas, rien de plus simple : mettez les listes à jour pour qu'elles correspondent à vos préférences.

10. Modèle de plan de repas Google Sheets par Ultimate Meal Plans

via Les forfaits de repas ultimes Si vous êtes un adepte de Google Sheets, vous avez de la chance - voici un modèle gratuit de planification de repas juste pour vous !

Le Modèle de plan de repas sur Google Sheets par Ultimate Meal Plans est parfait pour toute personne à l'aise dans l'écosystème Google. Il s'intègre à votre installation existante, vous aidant à rester organisé et à maintenir l'autodiscipline sans avoir besoin d'un nouvel outil pour planifier efficacement les repas de la semaine.

Ce modèle de menu hebdomadaire personnalisable offre une disposition propre et conviviale pour le suivi de vos repas pour la semaine. Il comporte des fonctionnalités pour votre liste d'épicerie et les entrées de repas, vous aidant à rester au top de votre jeu de planification.

Préparez vos repas gratuitement avec les modèles de planification des repas de ClickUp

Le forfait ne consiste pas seulement à décider quoi manger ; c'est une façon intelligente de rester en bonne santé, d'éviter le gaspillage alimentaire, d'économiser de l'argent sur les plats à emporter et de réduire les courses de dernière minute qui sont source de stress.

Ce qui rend les modèles de planification des repas de ClickUp idéaux, c'est qu'ils sont gratuits, personnalisables et qu'ils associent la gestion de projet à la planification des repas. Ils s'intègrent à vos applications de planification quotidienne, vous aidant à noter des idées de repas, à gérer des listes d'épicerie et à rationaliser l'ensemble du processus de préparation des repas, le tout en un seul endroit.

Prêt à élever votre niveau de préparation des repas ? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et commencez à forfaiter vos repas sans effort.