10 modèles gratuits de planification de menus pour le dîner

Quelle est la partie la plus difficile de la vie d'adulte ? Facile : Réaliser que vous devez mettre le dîner sur le tableau à partir de maintenant et jusqu'à la fin des temps. 🍽️

La planification des repas est un défi universel, que l'on soit un professionnel célibataire, à la tête d'un foyer familial ou gérant d'un restaurant très fréquenté. Si vous êtes constamment en train de vous demander "Que dois-je faire pour le dîner de ce soir ?", vous avez besoin d'un modèle de planification des menus pour le dîner.

La planification des repas permet d'éviter le gaspillage de nourriture, de réduire les coûts des plats à emporter et des livraisons, et d'éviter les courses difficiles et peu pratiques. Au fil du temps, cela réduit votre facture d'épicerie mensuelle et vous évite le stress du milieu de semaine. 🧘

Les modèles de planification des menus sont utilisés par les familles, les particuliers et les restaurants. Mon travail consiste à vous assurer que la planification des repas est nécessaire, mais que le travail initial est souvent accablant.

Pour vous aider à démarrer, nous avons rassemblé 10 modèles pratiques de planification de menus pour le dîner que vous pouvez utiliser dès maintenant.

Qu'est-ce qu'un modèle de planification de menu de dîner ?

Un modèle de planification de menu pour le dîner facilite la planification des paramètres pour une période donnée (généralement un jour, une semaine ou un mois). Ces modèles sont utiles aux jeunes professionnels, aux familles, aux restaurants, aux organisateurs d'évènements, aux entreprises de restauration et à d'autres organisations.

Les modèles de planification de menus se présentent sous différentes formes, sont conçus pour différents groupes de personnes et couvrent différents intervalles de temps. Par exemple, un planificateur de repas mensuel gère les repas du mois entier, tandis qu'un planificateur de repas hebdomadaire organise les repas du dimanche au samedi. Certains modèles simples sont conçus pour les ménages typiques, tandis que des dispositions plus complexes sont conçues spécifiquement pour les restaurants, les organisateurs d'évènements ou les entreprises de restauration. 🧑‍🍳

Les modèles de planification des repas vous aident à trouver des recettes, à dresser des listes de courses et, en fin de compte, à créer un menu pour chaque repas de la journée. En forfaitant les repas en début de semaine, vous préserverez votre budget, vous vous épargnerez des maux de tête et vous réduirez la détérioration des aliments.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification de menu pour le dîner ?

Avec le bon modèle de menu pour le dîner ou de planification des repas, vous pouvez établir des forfaits pour chaque repas, chaque jour de la semaine (ou du mois).

Le meilleur modèle de planification de menu pour le dîner vous permettra de :

Visualiser les repas de la semaine: Le meilleur planificateur de menu laisse de l'espace pour chaque repas de la journée. Le meilleur planificateur de menu laisse de l'espace pour chaque repas de la journée. Cherchez-en un qui offre de l'espace pour des recettes pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et les Espaces

Le meilleur planificateur de menu laisse de l'espace pour chaque repas de la journée. Le meilleur planificateur de menu laisse de l'espace pour chaque repas de la journée. Cherchez-en un qui offre de l'espace pour des recettes pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et les Espaces Prévenir le gaspillage alimentaire : L'un des plus grands avantages de la planification des menus est de limiter le gaspillage alimentaire, ce qui réduit également votre budget mensuel d'épicerie. Recherchez des planificateurs de repas avec des modèles de liste d'épicerie, afin de faire vos courses en fonction de vos idées de dîner et de garder une trace de ce qui se trouve dans votre cuisine

: L'un des plus grands avantages de la planification des menus est de limiter le gaspillage alimentaire, ce qui réduit également votre budget mensuel d'épicerie. Recherchez des planificateurs de repas avec des modèles de liste d'épicerie, afin de faire vos courses en fonction de vos idées de dîner et de garder une trace de ce qui se trouve dans votre cuisine Prioriser les repas sains : En planifiant les repas à l'avance, il est facile de donner la priorité aux aliments sains et de s'assurer que vous équilibrez vos repas quotidiens d'un point de vue hebdomadaire ou mensuel 🥒

: En planifiant les repas à l'avance, il est facile de donner la priorité aux aliments sains et de s'assurer que vous équilibrez vos repas quotidiens d'un point de vue hebdomadaire ou mensuel 🥒 Mettre tout le monde d'accord: Répondez à la sempiternelle question "Qu'est-ce qu'on mange ?" en imprimant un modèle de forfait hebdomadaire ou mensuel, afin que toute la famille sache ce qui l'attend

10 modèles de planification de menus pour le dîner à utiliser en 2024

Vous n'arrivez pas à vous décider sur ce que vous allez préparer pour le dîner de cette semaine ? Ces 10 modèles pratiques de planification de menu de dîner vous aideront à choisir des repas cuisinés à la maison plutôt que des plats à emporter, à réduire votre facture d'épicerie et à prévenir la fatigue de la décision tout au long de la semaine. 🤩

1. Modèle de planification de menu ClickUp

Planifiez les repas pour toute la semaine avec ce modèle pratique de ClickUp

Mettre le dîner sur le tableau n'est pas chose facile. Mais faire en sorte que le repas soit sur le tableau toute la semaine? Cela semble souvent impossible.

Avec le Modèle de planification de menu ClickUp avec ClickUp, l'impossible devient possible grâce à des forfaits d'une semaine. Commencez par déterminer le nombre de personnes, les dates de début et de fin, le nombre de repas par jour et le budget hebdomadaire. À partir de là, établissez le forfait de vos repas, planifiez la préparation de vos repas ou enregistrez des recettes dans votre "boîte à recettes" 🗃️

Avec des sections disponibles pour le forfait repas, les listes de courses et les tâches quotidiennes (jusqu'au nettoyage du réfrigérateur !), ce modèle rend la préparation des repas étonnamment facile à gérer.

De plus, l'espace réservé aux recettes et aux ingrédients vous évite de vous rendre plusieurs fois à l'épicerie grâce à ce modèle de préparation des repas. Bientôt, vous créer un flux de travail efficace pour mettre les repas sur le tableau chaque semaine.

2. ClickUp Modèle de plan d'action pour les restaurants

Gérez votre cuisine comme un restaurant grâce à ce modèle de plan d'action de ClickUp

Vous êtes l'hôte de Thanksgiving cette année ou vous prévoyez un grand rassemblement familial ? Pour rendre les dîners un peu plus organisés et améliorer la cartographie des processus pour votre cuisine, tirez parti de l'outil Modèle de plan d'action ClickUp pour les restaurants .

Grâce à ce modèle, vous gérerez votre cuisine familiale comme un restaurant étoilé. Dressez une liste organisée de tous vos éléments à faire, y compris le forfait du menu, l'achat des produits d'épicerie ou l'envoi des invitations. Si vous utilisez une stratégie de division et de conquête, définissez des priorités, planifiez des échéances et confiez des tâches à d'autres membres de la famille. 📋

Pour organiser un grand rassemblement, vous avez besoin d'une un forfait de projet efficace . Heureusement, les outils intégrés de ClickUp facilitent la création d'un plan de projet stratégie de développement de projet . Utilisez le code couleur du modèle pour savoir immédiatement quelles tâches sont achevées ou en progression et si les tâches ont une priorité élevée. Les modèles gratuits de ce type ne sont pas légion.

3. ClickUp Modèle de procédures opératoires normalisées pour les restaurants

Commencez à planifier le restaurant de vos rêves, des menus à la gestion des installations, avec ce modèle pratique de ClickUp

Vous voulez mettre le dîner sur le tableau dans votre restaurant ? Avant de commencer à préparer les repas, vous devez vous assurer que chaque aspect de votre entreprise est rationalisé. Déléguez les tâches tout en assurant le contrôle de la qualité dans l'ensemble de votre établissement grâce à Modèle de procédures opératoires normalisées pour les restaurants de ClickUp .

Ce modèle établit des procédures opératoires normalisées (PON) pour les installations, la santé et l'hygiène, la préparation des aliments, la production des menus, la gestion des commandes et les communications. Par exemple, construisez vos procédures opératoires normalisées pour les installations et les équipements avec des instructions pour la blanchisserie, l'assainissement, le lavage de la vaisselle et le nettoyage de la machine à glaçons. En décrivant chaque procédure opératoires normalisées, vous pourrez finalement améliore l'efficacité du processus pour votre cuisine.

De plus, le fait de fournir un aperçu de haut niveau de votre établissement - y compris vos objets, vos politiques internes et le concept de votre restaurant - facilite l'intégration des nouveaux employés tout en améliorant votre service de restauration.

4. Modèle de cahier des charges pour un restaurant ClickUp

Assurez-vous que tous les membres de votre restaurant connaissent leurs rôles et responsabilités grâce à ce modèle de ClickUp

Si vous gérez un restaurant, la planification des repas ne se limite pas à l'élaboration d'un excellent menu, mais aussi à la planification d'un excellent service. Pour vous assurer que tous les membres de votre personnel, y compris les hôtes, les serveurs et les chefs, comprennent leurs tâches quotidiennes, tirez parti de ce modèle Modèle de cahier des charges pour les restaurants de ClickUp .

Ce modèle décrit clairement les produits à livrer, les échéanciers, les budgets, et les forfaits de communication pour chaque membre de l'équipe. Commencez par donner un bref aperçu du rôle, puis plongez dans une description de chaque tâche ou responsabilité quotidienne. Enfin, décrivez les processus d'approbation et les forfaits de communication afin que les membres de l'équipe sachent à qui s'adresser en cas de questions ou de préoccupations. 🙋

Grâce à ce modèle pratique de ClickUp, chaque personne au sein de votre établissement sait exactement ce que l'on attend d'elle afin qu'elle fournisse un meilleur service à vos clients.

5. ClickUp Modèle de cahier des charges pour le développement de produits alimentaires

Lancez un nouveau produit ou une nouvelle recette avec ce modèle facile à comprendre de ClickUp

Vous avez préparé une nouvelle recette ou un nouveau produit alimentaire ? Ce modèle méticuleusement organisé rationalise chaque aspect du développement alimentaire. 🍔

Avec Modèle de déclaration de travail pour le développement alimentaire de ClickUp ce modèle permet de coordonner tous les aspects du lancement d'un nouveau produit. Commencez par énumérer le nom de votre recette ou de votre produit, puis plongez dans le champ d'application du produit, dressez la liste de tous les paramètres potentiels et définissez le budget de votre projet.

Si vous devez rester discret avant le lancement, utilisez ce modèle pour passer en revue les lois sur le commerce électronique, les droits d'auteur et les marques déposées. En outre, veillez à ce que votre équipe et les fournisseurs potentiels soient sur la même page en incluant vos conditions, telles que les accords, les cas de force majeure et la résiliation.

6. Modèle de forfait repas hebdomadaire par OnPlanners

via OnPlanners

Ce planificateur de repas hebdomadaire vous évitera stress et maux de tête tout au long de la semaine. Ce modèle de plan de repas hebdomadaire facile à suivre de OnPlanners est conçu pour prévoir le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner du dimanche au samedi.

De plus, il offre de l'espace pour votre liste d'épicerie, en divisant les éléments en catégories de produits laitiers, de fruits et légumes, de céréales, de viande et autres. Il vous suffit d'imprimer votre modèle, d'ajouter vos repas de la semaine et d'accrocher le calendrier dans votre cuisine pour y accéder facilement.

Grâce à ce planificateur de menus hebdomadaires simple, vous pourrez gagner du temps de forfaits, de préparation et de courses. Le résultat ? Vous passez moins de temps au magasin et dans la cuisine, ce qui vous permet d'économiser d'innombrables heures chaque semaine. 🕰️

7. Modèle de planificateur de repas hebdomadaires par GooDocs

via GooDocs

Une partie du processus de forfait consiste à se laisser beaucoup d'espace. Heureusement, le modèle de planificateur de repas hebdomadaire de GooDocs offre beaucoup d'espace pour chaque jour de la semaine. Griffonnez des notes, notez des idées pour chaque jour ou écrivez un rappel pour vérifier quels ingrédients vous avez déjà sous la main.

Ce planificateur de repas imprimable gratuit est divisé en deux sections principales : vos repas quotidiens et une liste de courses. Il suffit de remplir la grille pour désigner vos repas, puis d'écrire chaque ingrédient dont vous avez besoin au magasin. 🛒

Le plus beau ? Ce modèle de planificateur de repas imprimable est facile à afficher sur votre réfrigérateur pour garder votre cuisine organisée.

8. Modèle de menu par Template.net

via Template.net

Si vous ouvrez un restaurant, si vous êtes traiteur ou si vous organisez un grand évènement, ce magnifique modèle de menu de Template.net vous permettra de créer un menu sensationnel pour la soirée.

Classez les plats en entrées, plats principaux, boissons et autres plats, et dressez la liste de leurs noms, descriptions et prix (le cas échéant). Apportez la touche finale en personnalisant ce modèle de menu modifiable pour qu'il corresponde à votre image de marque.

Grâce à ce modèle, vous pouvez organiser un évènement haut de gamme ou donner de la classe à une occasion spéciale à la maison. Il vous suffit de modifier le modèle en cours, puis de le télécharger au format PNG ou PDF. À partir de là, placez votre menu professionnel à chaque paramètre et préparez-vous à épater vos convives. ✨

9. Modèle de plan de repas hebdomadaire par PDFFiller

via PDFFiller

Vous voulez un planificateur de repas hebdomadaire imprimable et sans fioritures ? Alors vous devez essayer ce modèle incroyablement simple de plan de repas hebdomadaire de PDFFiller.

Pour ceux qui considèrent la planification des repas comme un mal nécessaire, ce modèle est parfait. Ce modèle met en forme une grille facile à suivre pour forfaiter le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les collations pour chaque repas de la semaine. Il suffit d'inscrire la date en haut du planificateur, puis de dresser la liste de vos repas quotidiens - c'est tout ! 📅

Grâce à ce modèle simple, réfléchissez à des repas pour toute votre famille sans vous laisser submerger par le processus de planification. Il vous suffit d'imprimer le modèle, d'y inscrire vos idées de repas, puis de l'apporter avec vous au magasin (ou de le prendre en photo avec votre téléphone). Mieux encore, il est facile de réimprimer le même modèle chaque semaine afin de ne pas se laisser déborder par la cuisine et la planification des repas.

10. Modèle de menu alimentaire par Template.net

via Template.net

Que vous ouvriez un restaurant, un joint de restauration rapide ou une entreprise de vente à emporter, vous voudrez peut-être présenter vos plats qui mettent l'eau à la bouche. Avec ce modèle polyvalent de Template.net, vos clients potentiels se régaleront des visuels de votre menu. 🤤

Il suffit de personnaliser le modèle à votre marque, en ajoutant votre logo, votre palette de couleurs et votre typographie. À partir de là, dressez la liste des différents éléments du menu, en ajoutant une photo de chaque plat pour illustrer vos offres. Bientôt, vous disposerez d'une description visuelle et écrite de chaque plat de votre restaurant.

Ce modèle élégant attirera de nouveaux clients tout en augmentant les ventes de votre équipe commerciale. Échangez le texte et les images en ligne, téléchargez le fichier PNG, puis imprimez votre menu pour le partager avec vos clients. Ensuite, partagez le menu avec vos clients personnalisés en le plaçant sur chaque tableau, en le téléchargeant au format PDF sur votre site web, en lançant une campagne de publipostage ou en l'affichant à l'extérieur de votre restaurant.

Commencez à planifier vos repas avec les modèles de planification de menu de dîner de ClickUp

La préparation des repas est une tâche décourageante, en particulier lorsque vous ne savez pas quoi préparer. Déchargez-vous du stress en choisissant le bon modèle de planification des menus pour le dîner. Faites un remue-méninges pour trouver des idées de repas, associez des recettes à chaque repas de la journée et créez des listes de courses à l'avance pour éviter le gaspillage alimentaire, donner la priorité à une alimentation saine et réduire les coûts de l'alimentation. 🙌

ClickUp vous permet de passer à la vitesse supérieure en matière de forfaits repas. Grâce aux modèles de planification de menus pratiques de ClickUp, vous pourrez créer des menus, organiser les procédures opératoires normalisées de la cuisine, définir les grandes lignes du travail de votre restaurant ou même lancer un nouveau produit alimentaire.

Pour accéder à des modèles de planification de menus pour le dîner, à des milliers d'intégrations et à d'innombrables outils de gestion de projet, rejoignez ClickUp dès aujourd'hui .