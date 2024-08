Comment choisir le bon modèle de tarification pour une agence ?

Jake est un spécialiste du marketing numérique indépendant qui travaille dans ce secteur depuis trois ans. Il vient de décrocher un gros client, mais il y a un hic : le client veut un ensemble unique de paramètres que Jake ne sait pas comment facturer. Jake se rend compte que leur approche unique de la tarification ne suffit plus.

Si vous travaillez dans le domaine du marketing, le dilemme de Jake vous est probablement familier. Que vous soyez indépendant, que vous fassiez partie d'une équipe d'agence ou que vous gériez votre propre entreprise, il peut être difficile de savoir comment fixer le prix de vos services de marketing.

Mais ne vous inquiétez pas ! Dans cet article, nous allons percer le mystère des modèles de tarification les plus répandus et répondre à la grande question suivante : "Quel est le prix le plus bas ? comment facturer un client ? ? Nous explorerons différentes options et vous aiderons à trouver celle qui convient le mieux à votre entreprise et à vos clients.

Qu'est-ce qu'un modèle de tarification d'agence ?

Le terme "modèle de tarification d'agence" fait référence à la manière dont une agence structure la façon dont elle facture ses clients pour les services qu'elle fournit

Il existe différents modèles de tarification en fonction de la portée du projet, du niveau de confiance entre les parties, du type de travail, du secteur d'activité, etc.

Le choix d'un modèle de tarification d'agence approprié est important pour les raisons suivantes :

Vous ne voulez pas sous-facturer ou sur-facturer vos clients

La transparence des coûts permet à vos clients de vous faire confiance

Vous n'avez pas envie de relancer chaque client pour obtenir de l'argent après l'achèvement du projet

Vous devez gérer le prix de votre projet et définissez un forfait de paiement avant de commencer le travail sur le projet. De cette manière, toutes les personnes concernées savent à quoi elles doivent s'attendre à la fin du projet.

Comprendre les différents modèles de tarification des agences

Il existe généralement quatre modèles de paiement différents que les agences adoptent.

1. Modèle de tarification basé sur la valeur

Dans un modèle de tarification basé sur la valeur, une agence facture le client sur la base de la valeur perçue qu'elle apporte - par le biais du trafic, des pistes (organiques ou autres) et de l'engagement dans les médias sociaux

Par exemple, supposons qu'une agence dispose de concepteurs UX expérimentés qui ont déjà travaillé avec succès avec des clients SaaS. Dans ce cas, l'agence peut en toute confiance proposer des modèles de tarification basés sur la valeur pour les nouveaux clients SaaS.

Dans le modèle de tarification basé sur la valeur, la facturation n'est pas faite par heure de travail effectuée. Elle est plutôt basée sur les résultats. C'est probablement le plus grand avantage de l'utilisation d'un modèle basé sur la valeur.

Le résultat est lié au retour sur investissement, de sorte que le client sait ce qu'il paie lorsqu'il s'engage avec l'agence

Cela ne signifie pas pour autant que l'agence n'en tirera aucun avantage. Avec la tarification basée sur la valeur, vous obtenez des clients à long terme et des revenus prévisibles, à condition que vous fournissiez des résultats. Vous pouvez également obtenir des montants plus élevés si vous apportez plus de valeur et si vous décrochez plus de projets.

À qui s'adresse-t-il ?

Les agences plus importantes et expérimentées utilisent le modèle de paiement basé sur la valeur parce qu'elles disposent d'un portfolio ou d'une preuve de la valeur perçue qu'elles peuvent apporter à leurs fournisseurs prestataires.

2. Modèle de tarification basé sur le projet

Dans un modèle de tarification par projet, une agence facture un montant forfaitaire pour un projet spécifique. L'étendue du projet est discutée et le client reçoit un paramètre fixe pour un produit donné.

Les modalités de paiement sont généralement définies avant que l'agence ne travaille sur un produit. Ainsi, les deux parties (l'agence et la marque) ont une vision achevée du projet et de ses coûts.

À qui s'adresse-t-il ?

Cette approche est efficace pour les projets dont les objectifs et les résultats sont bien définis : Une agence de marketing doit augmenter de 40 % le trafic organique sur le site web du client en l'espace de six mois.

Le modèle de tarification par projet fonctionne également lorsque le client dispose d'un budget fixe pour l'ensemble du projet.

3. Modèle d'évaluation du taux horaire

Il s'agit du modèle le plus simple. Vous travaillez une heure, vous facturez une heure. L'agence peut facturer un taux horaire en fonction du projet, des services ou du talent requis.

Par exemple, si le client a besoin d'un rédacteur de contenu pour une durée indéterminée, l'agence peut lui facturer 20 $ par heure de travail que le rédacteur fait.

Le grand avantage est que le modèle de tarification horaire est facile à expliquer au client : vous êtes payé pour chaque heure de travail. C'est assez simple, et le client sait donc ce qu'il paie.

À qui s'adresse-t-il ?

Le modèle de tarification horaire fonctionne bien pour les travaux en cours, les travaux préliminaires ou les projets dont le champ d'application risque de s'élargir.

4. Modèle de tarification à l'acte

**Dans ce modèle, le client et l'agence décident d'un montant récurrent qui sera versé mensuellement à l'agence pour un certain niveau de service.

Par exemple, si un client potentiel vous demande de lui fournir un nombre paramètre d'articles de blog, de lettres d'information et de messages sociaux chaque mois, vous pouvez passer à un modèle de tarification basé sur les honoraires avec lui.

Les acomptes mensuels créent des revenus prévisibles et garantissent qu'une agence est régulièrement payée pour son travail et qu'elle dispose toujours d'une marge de manœuvre.

Avec de tels modèles de type abonnement, votre agence digitale a une opportunité de construire des relations à long terme avec les clients existants. Comme l'étendue du travail est bien définie, le client peut évaluer votre contribution de manière équitable ; cela renforce la confiance et permet de fidéliser les clients.

À qui s'adresse-t-il ?

Ce modèle de tarification est parfait pour les services qui nécessitent un travail constant au fil du temps, comme la gestion des médias sociaux, le marketing de contenu ou le RP.

Modèles de prix pour les agences de marketing

Il existe d'autres modèles de tarification courants qui sont particulièrement populaires parmi les agences de marketing. Il s'agit de :

1. Modèle de tarification basé sur les performances

Avec un modèle de tarification basé sur les performances, vous êtes payé en fonction de vos résultats. **Le paiement peut prendre la forme d'un pourcentage des équipes commerciales ou d'un prix fixe pour chaque prospect généré.

Le grand avantage de ce modèle est qu'il aligne vos intérêts sur ceux de votre client. S'il gagne, vous gagnez. Dans ce modèle, il est plus facile pour les clients de voir le retour sur investissement.

Si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous pouvez rapporter plus d'argent. Ainsi, si vous êtes bon dans un service particulier, vous pouvez générer beaucoup de revenus grâce à la tarification à la performance.

À qui s'adresse-t-elle ?

Ce modèle fonctionne bien pour les résultats qui peuvent être définis ou quantifiés, tels que la publicité payée au clic, la génération de leads ou le marketing d'affiliation.

2. Modèle de prix coûtant majoré

Également connue sous le nom de tarification à la marge brute, la tarification au coût majoré est un modèle plus traditionnel dans lequel vous calculez le coût réel du travail et ajoutez une majoration prédéterminée pour la rentabilité de l'agence. Vous pouvez calculer ce coût en prenant le nombre total d'heures de travail ou le nombre total de tâches, puis en ajoutant un pourcentage de majoration. C'est le coût total de votre service.

Ce pourcentage de majoration est également appelé marge brute. Si vous calculez la marge brute avec précision, vous pouvez réaliser un bénéfice. Vous pouvez choisir de paramétrer des marges brutes différentes selon les clients.

L'avantage du modèle du coût majoré est qu'il est simple à suivre et prévisible. Ce modèle de paiement vous permet de toujours couvrir vos coûts. Mais en fonction des marges que vous choisissez, il est possible que vous ne soyez pas correctement rémunéré pour la valeur que vous apportez au tableau.

À qui s'adresse-t-il ?

Ce modèle peut très bien fonctionner pour les spécialistes du marketing ou les agences qui débutent ou pour les services dont les coûts sont prévisibles.

Modèles de tarification de niche

Outre les modèles de tarification des agences de marketing présentés ci-dessus, certains spécialistes du marketing et certaines agences ont mis au point des modèles de tarification de niche. Ceux-ci ne fonctionneront peut-être pas pour tout le monde, mais il est bon de les connaître.

1. Tarif forfaitaire

La tarification forfaitaire est similaire à la tarification par projet, selon laquelle un spécialiste du marketing ou une agence facture un montant forfaitaire prédéterminé pour les services qu'il fournit à un client. Avant de commencer le projet, ils discutent de son étendue et décident d'un devis. Le devis final ne changera pas si le travail est plus ou moins important que prévu par la suite.

C'est à l'agence ou au freelance d'analyser le tarif forfaitaire correct. À défaut, ils risquent de faire du travail supplémentaire sans être payés pour cela.

Un tarif forfaitaire s'applique généralement à des services standardisés. Pensez à quelque chose comme "Conception d'un logo pour 500 $" ou "Campagne publicitaire pour 2 000 $".

À qui ça s'adresse

Le modèle du prix fixe peut fonctionner pour vous si vos processus sont bien rodés, comme par exemple :

le nombre d'heures de travail

le nombre d'employés qui travailleront sur le projet

les efforts et les ressources nécessaires au projet

💡Pro Tip: Les clients demandent presque toujours 2 ou 3 séries d'itérations ou de remaniements. Veillez à ce que votre tarif forfaitaire définisse clairement le nombre de révisions incluses et ce qui entraînerait des frais supplémentaires.

2. Incitatif

Ce modèle est souvent utilisé dans le cadre de fusions et d'acquisitions. Vous percevez des honoraires de base pour vos services ainsi qu'une prime si certains objectifs sont atteints.

Par exemple, une agence de référencement peut facturer une provision mensuelle standard avec des primes en cas d'amélioration du classement.

Le modèle de tarification incitative permet d'aligner vos intérêts sur ceux de vos clients. Il leur montre que vous avez confiance en vos capacités et qu'ils devraient en faire autant. Il peut s'agir d'un modèle de tarification gagnant-gagnant, qui vous incite à vous surpasser tout en offrant une certaine sécurité à votre client.

À qui s'adresse-t-il ?

Ce modèle peut être utilisé dans les cas suivants

Vous pouvez définir clairement vos indicateurs de réussite

Vos clients peuvent définir leurs besoins

Vous êtes confiant dans la valeur et le retour sur investissement que vous pouvez apporter au client

3. Freemium

Ce modèle est populaire dans le monde du SaaS mais peut également être utilisé par les agences de marketing. Dans le modèle freemium, vous proposez une version de base gratuite de votre service, puis vous faites payer le client pour des fonctionnalités premium

Par instance, un consultant en médias sociaux peut proposer un audit de base gratuit avec des options payantes pour une analyse plus approfondie et des stratégies d'amélioration.

Cela peut être un excellent moyen pour les consultants et les agences d'attirer des clients, mais vous devez vous assurer que votre offre payante est suffisamment convaincante pour convertir les utilisateurs gratuits.

Le freemium vous aide à mettre en valeur votre expertise et à instaurer un climat de confiance avec vos clients potentiels. Il leur permet d'expérimenter la valeur que vous apportez avant de s'engager dans un service payant.

À qui s'adresse-t-il ?

Ce modèle peut bien fonctionner lorsque :

Vous disposez d'un service ou d'un outil qui s'adapte facilement

Vous cherchez à constituer une base d'utilisateurs ou une liste d'e-mails importante

Votre offre gratuite présente une valeur évidente, mais laisse les utilisateurs sur leur faim

Choisir le bon modèle de tarification d'une agence

Nous avons dressé une liste exhaustive des différents types de modèles de tarification d'agence standard parmi lesquels vous pouvez choisir. Mais comment faire pour choisir celui qui vous convient le mieux ? Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Vos services: Quel type de travail faites-vous ? Un travail stratégique complexe peut bénéficier d'une tarification basée sur la valeur, tandis que des services continus peuvent bien fonctionner avec un contrat d'honoraires À vos clients: Que font-ils ? Certains clients apprécient la prévisibilité des taux forfaitaires, tandis que d'autres préfèrent la flexibilité de la facturation horaire Vos objectifs de développement d'entreprise: Cherchez-vous à maximiser vos profits ? Établir des relations à long terme ? Votre tarification doit s'aligner sur vos objectifs Votre concurrence: Que font les autres agences dans votre espace ? Vous n'êtes pas obligé de les copier, mais il est bon de connaître les pratiques courantes du secteur

Prenons l'exemple des services de publicité en ligne et de paiement au clic (PPC)

Le PPC et la publicité en ligne se prêtent bien aux modèles de tarification basés sur la performance. Comme ces canaux fournissent des résultats clairs et mesurables, contrairement à d'autres aspects du marketing, vous pouvez lier vos honoraires directement à des résultats tels que :

Coût par clic

Coût par acquisition

Le retour sur investissement publicitaire (ROAS)

Vous pouvez donc facturer des frais de gestion de base, plus un pourcentage des dépenses publicitaires ou une prime en cas de dépassement des cibles de ROAS. Vous pouvez également opter pour une solution hybride, en proposant des honoraires moins élevés, associés à des primes de performance basées sur les résultats des campagnes de PPC.

N'oubliez pas non plus qu'en matière de campagnes publicitaires en ligne, il est essentiel d'informer les clients sur la différence entre les dépenses publicitaires (qui vont aux plateformes publicitaires) et vos frais de gestion. Votre modèle de tarification et votre contrat doivent établir clairement cette distinction dès le départ.

Erreurs à éviter lors du choix d'un modèle de tarification

Faites attention à ces erreurs courantes lorsque vous décidez d'un modèle de tarification:

Sous-évaluer votre travail: Ne tombez pas dans le piège de demander un prix trop bas pour gagner des clients. Si vous savez que vous facturez le bon montant, soyez ferme à ce sujet et donnez-en les raisons **Les prix doivent être faciles à comprendre pour les clients. Si vous avez besoin d'une feuille de calcul pour l'expliquer, elle est probablement trop complexe Ne pas tenir compte de tous vos coûts: Assurez-vous que votre prix couvre non seulement votre temps, mais aussi les outils, les abonnements, les frais généraux et une bonne marge bénéficiaire Le manque de flexibilité: Bien que la cohérence soit importante, soyez prêt à ajuster vos prix s'ils ne fonctionnent pas pour vous ou vos clients Ne pas tenir compte de l'échelle: Votre modèle de tarification doit tenir compte de l'évolution de vos services ou de vos campagnes en fonction de l'échelle. Par exemple, un tarif fixe peut fonctionner pour des campagnes de marketing numérique de petite taille ou ponctuelles, mais peut représenter une opportunité financière perdue pour des campagnes de plus grande envergure **Les campagnes de publicité en ligne, telles que les annonces de recherche, nécessitent des tests et une optimisation continus. Votre modèle de tarification doit tenir compte du temps et de l'expertise que cela nécessite, en particulier dans les premières étapes d'une campagne

N'oubliez pas que la stratégie de tarification de votre agence est essentielle à votre stratégie d'entreprise globale. Elle doit refléter votre marque, votre proposition de valeur et votre marché cible.

Si vous pratiquez des tarifs corrects, vous pourrez mieux servir vos clients, car vous ne craindrez pas constamment de manquer de budget. Essayez d'élaborer votre modèle de tarification de manière à ce qu'il fonctionne à la fois pour vous et pour votre client.

💡Pro Tip: Combinez un ou plusieurs de ces modèles pour créer un nouveau modèle de tarification. Ce n'est pas grave tant que cela travaille pour vous.

Si vous n'êtes pas sûr de vos estimations de coûts, vous pouvez utiliser les modèles d'estimation pour informer vos clients des coûts moyens de vos services.

Une fois que vous avez vos clients et vos modèles de tarification, l'étape suivante consiste à en assurer le suivi !

C'est particulièrement vrai si vous avez un client qui paie à l'heure, un autre qui reçoit des honoraires et un troisième qui suit un modèle compliqué basé sur la performance ! Il ne sera pas facile d'en assurer le suivi, en plus de tout le travail qui doit être fait.

Entrer ClickUp -votre assistante super-organisée qui ne dort jamais.

Organisez et gérez tous vos clients et campagnes à partir d'un seul endroit avec ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion de projet et de logiciel d'agence marketing qui vous aide à suivre tous vos projets, quel que soit le modèle de tarification que vous utilisez. C'est une application de productivité qui peut remplacer toutes les autres applications que vous pouvez utiliser pour gérer votre travail de marketing et d'agence. ClickUp pour les agences de création vous fournit les outils dont vous avez besoin pour augmenter votre productivité. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités :

Tableaux de bord personnalisables: Vous pouvez configurer des tableaux de bord uniques pour chaque modèle de tarification ou client afin d'afficher une vue d'ensemble de tout votre travail. Vous souhaitez connaître en un coup d'œil la rentabilité de vos clients bénéficiant d'un contrat d'honoraires ? Ou la progression d'un projet important ? Accédez à tout cela sur votreTableau de bord ClickUp

Suivez facilement les différents modèles de tarification de chaque client sur les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent d'effectuer un suivi :

La progression de votre équipe sur chaque tâche

Votre progression sur un projet client spécifique

Le statut d'une tâche

Votre budget et votre délai

Les goulets d'étranglement et l'affectation des ressources en conséquence

Utilisez le suivi du temps intégré au projet ClickUp pour suivre le temps passé sur diverses tâches, établir des estimations, ajouter des notes et afficher des rapports sur votre temps depuis n'importe quel endroit

Suivi du temps: Pour les projets à taux horaire,ClickUp dispose d'un outil de suivi du temps intégré afin que vous puissiez suivre vos heures pour chaque tâche ou projet. Plus besoin de jongler avec les applications, d'oublier de consigner vos heures ou d'essayer de vous souvenir de ce que vous avez fait mardi dernier Champs personnalisés: CréerChamps personnalisés ClickUp pour tout ce qui concerne la valeur du projet, les heures estimées, les heures réelles, le retour sur investissement, la version, le statut, etc. Il est ainsi très facile de suivre tous les éléments qui entrent dans la composition de vos différents modèles de tarification

Ajoutez des champs personnalisés dans ClickUp à n'importe quel affichage flexible pour organiser, filtrer, trier et suivre les informations

Rapports: Lorsqu'il est temps d'examiner les performances de votre équipe pour les clients, ClickUp peut générer des rapports qui les décomposent. Pour les modèles basés sur la valeur ou sur la performance, ces rapports aident à montrer au client comment votre travail a abouti au retour sur investissement qu'il souhaitait. C'est également un excellent moyen de repérer les tendances ou de déterminer le meilleur modèle de tarification Automatisations: AvecAutomatisations ClickUpvous pouvez automatiser les tâches répétitives telles que les actions de déclenchement, les rappels, les e-mails de bienvenue, etc. Si un projet atteint un certain nombre d'heures, il peut vous avertir automatiquement que vous approchez de la limite budgétaire. Cela vous aidera à mieux forfaiter et à avoir des discussions avec le client si nécessaire **ClickUp dispose de plusieurs modèles pour la gestion des agences et la tarification des produits. Vous pouvez les utiliser comme une antisèche pour configurer votre espace de travail, en les adaptant facilement à vos besoins et en économisant des heures de temps d'installation.

Par exemple, le modèle Modèle de gestion d'agence ClickUp est un modèle gratuit tout-en-un pour la gestion des projets, des relations avec les clients, des procédures opératoires normalisées et des contrats, etc.

Gérez les besoins complexes de vos clients en toute simplicité grâce au modèle de gestion d'agence de ClickUp

Dans le modèle, vous obtenez des tableaux de bord pour tout, de l'engagement après-vente avec les clients, l'étendue du travail, les commentaires des clients, les demandes de reprise, la facturation. Ce modèle gestion de projet de l'agence le modèle organise vos processus à chaque étape.

Dites adieu à la création de plusieurs feuilles pour chaque processus. Le modèle de gestion d'agence ClickUp vous permet de construire facilement un tableau de bord pour chaque nouveau client.

Avec ses 15+ affichages, le modèle travaille pour vous. Vous pouvez afficher votre progression en Kanban, Tableau, Liste, Calendrier, ou tout autre type de vue qui vous convient.

Maintenant, disons que vous offrez un intervalle de services et un mélange de différents modèles de tarification pour s'adapter à différents clients et industries. Il peut être facile de faire cela si vous êtes une petite agence ou si vous offrez des services limités. Mais si vous êtes une agence relativement grande et plus ancienne, qui propose un intervalle étendu de services, vous aurez peut-être besoin d'un registre pratique de ces services.

ClickUp propose un modèle pour cela aussi ! Modèle de prix des produits de ClickUp est un modèle facile à utiliser et hautement personnalisable qui vous aidera à enregistrer et à suivre les prix de tous vos services.

Organisez et stockez toutes les informations de tarification dans une base de données sans code sur le modèle de tarification des produits de ClickUp

Avec un modèle de liste de prix comme ceci, vous pouvez :

Fournir une structure de prix précise, cohérente et standardisée à chaque client

Prévoir et forfaiter les conditions futures du marché

Accéder au coût des marchandises vendues, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées en matière de tarification

Tester et ajuster les prix rapidement et facilement

Ce modèle vous permet de contrôler votre stratégie de tarification, que vous lanciez un nouveau service ou que vous développiez un service existant.

Ainsi, si vous essayez de gérer différents modèles de tarification pour différents clients, utilisez ce modèle.

Gérez les prix de votre agence avec ClickUp

Nous espérons que ce guide des modèles de tarification des agences, chacun avec ses avantages et ses inconvénients, vous a aidé à réfléchir à la façon dont vous fixeriez le prix des services de votre agence.

Choisir le bon modèle de tarification ne consiste pas seulement à gagner de l'argent (bien que cela soit également très important). Il s'agit de créer une situation gagnant-gagnant dans laquelle vos clients bénéficient d'une valeur exceptionnelle et vous êtes rémunéré équitablement pour votre sang, votre sueur et vos idées brillantes.

Le modèle qui vous convient le mieux dépend de vos services, de vos clients et de vos objectifs d'entreprise. N'ayez pas peur d'utiliser différents modèles pour différents services et clients ou de combiner plusieurs modèles pour atteindre vos objectifs. Vous disposez d'outils comme ClickUp qui vous aident à gérer et à optimiser la stratégie de tarification de votre agence.

ClickUp s'adapte à la croissance de votre entreprise et à l'évolution de vos modèles de tarification. Vous n'êtes pas enfermé dans une seule façon de faire. ClickUp peut vous aider à paramétrer et à gérer les paramètres de votre agence et s'adapter à sa croissance ! Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !