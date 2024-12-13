10 modèles gratuits d'évaluation des clients

Les commentaires positifs des clients sont un outil puissant pour influencer les clients potentiels. Mais les commentaires critiques vous permettent également d'améliorer vos produits et services

En fait, selon Adweek, 85% des personnes trouvent le contenu généré par les utilisateurs (CGU) plus persuasif que le contenu créé par une marque.

C'est pourquoi la plupart des marques engagent des discussions avec leurs clients à différents points de contact - depuis le marketing par e-mail et les évaluations de démonstrations à l'étape de prospection jusqu'aux sondages sur le Net Promoter Score (NPS) et à la collecte de commentaires après l'achat. Certaines marques créent même un comité consultatif composé de leurs clients les plus fidèles afin de créer des boucles de rétroaction pendant le développement des produits.

Dans cet article de blog, nous allons explorer ce qui fait un bon modèle d'avis client et les différents points de contact auxquels vous pouvez obtenir des avis clients. Nous vous proposerons également 10 modèles prêts à l'emploi pour faciliter votre processus de collecte de commentaires et transformer les avis négatifs et positifs bruts en informations exploitables.

Qu'est-ce qu'un modèle d'évaluation de la clientèle ?

Les modèles d'évaluation des clients offrent une structure ou un format préconçu utilisé pour recueillir les commentaires des clients sur un produit, un service ou une expérience. Ils incluent généralement un ensemble de questions, d'échelles d'évaluation ou d'invitations ouvertes pour guider les clients dans le partage de leurs partages.

En normalisant le processus, vous pouvez poser à tous les clients le même ensemble de questions, ce qui facilite la rédaction d'avis. Cela vous aide également à mettre à l'échelle votre processus d'évaluation des clients et à comparer les commentaires de différents clients.

Parmi les modèles d'évaluation des clients les plus personnalisés, citons :

Modèles de développement de produits: Pour recueillir des commentaires afin d'améliorer les produits existants ou d'en développer de nouveaux

Pour recueillir des commentaires afin d'améliorer les produits existants ou d'en développer de nouveaux Cartographie du parcours du client modèles: Pour comprendre l'expérience d'un client du début à la fin

Pour comprendre l'expérience d'un client du début à la fin Modèles de Net Promoter Score (NPS): Pour mesurer la fidélité des clients en leur demandant s'ils sont susceptibles de recommander votre produit à d'autres personnes

Pour mesurer la fidélité des clients en leur demandant s'ils sont susceptibles de recommander votre produit à d'autres personnes Modèles de satisfaction de la clientèle (CSAT): Pour évaluer le degré de satisfaction des clients à l'égard de l'expérience globale d'une entreprise

Pour évaluer le degré de satisfaction des clients à l'égard de l'expérience globale d'une entreprise Sondages de retour d'information: Pour obtenir un retour d'information général sur divers aspects de votre entreprise et identifier les domaines à améliorer

En recueillant les avis des clients à différentes étapes, vous pouvez repérer les tendances émergentes ou les problèmes récurrents. L'utilisation de modèles spécifiques pour chaque type de feedback simplifie ce processus, le rendant efficace et sans tracas.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'évaluation des clients ?

Un bon modèle d'évaluation de la clientèle doit être clair, comporter des questions ciblées et être facile à achever, afin que les clients soient impliqués du début à la fin et n'abandonnent pas. Voici nos recommandations personnelles sur ce que vous devez rechercher :

Clarté et concision : le modèle doit comprendre des questions ciblées qui ont un impact direct sur la satisfaction et l'expérience des clients, afin de ne pas les submerger

: le modèle doit comprendre des questions ciblées qui ont un impact direct sur la satisfaction et l'expérience des clients, afin de ne pas les submerger Flux logique : Cherchez un modèle qui crée un parcours fluide pour le client à travers le sondage, en évitant les changements brusques de sujets

: Cherchez un modèle qui crée un parcours fluide pour le client à travers le sondage, en évitant les changements brusques de sujets Des types de questions équilibrés : Le modèle doit fournir plusieurs types de questions, comme des échelles d'évaluation, des questions à choix multiples et des questions ouvertes, afin que vous puissiez obtenir des données quantitatives et qualitatives

: Le modèle doit fournir plusieurs types de questions, comme des échelles d'évaluation, des questions à choix multiples et des questions ouvertes, afin que vous puissiez obtenir des données quantitatives et qualitatives L'attrait visuel : Optez pour une conception propre et professionnelle qui soit agréable à regarder. Les points bonus si vous pouvez marquer le modèle avec votre logo et vos couleurs

: Optez pour une conception propre et professionnelle qui soit agréable à regarder. Les points bonus si vous pouvez marquer le modèle avec votre logo et vos couleurs Optimisation mobile : Comme tout le monde utilise son smartphone ou sa tablette pour rester connecté et travailler en déplacement, il est essentiel que vos modèles d'évaluation des clients soient prêts pour la mobilité afin d'en faciliter l'accès

: Comme tout le monde utilise son smartphone ou sa tablette pour rester connecté et travailler en déplacement, il est essentiel que vos modèles d'évaluation des clients soient prêts pour la mobilité afin d'en faciliter l'accès présentation de l'enquête : Intro et outro : Pour les modèles de sondage d'évaluation des clients, choisissez-en un qui comporte une page d'introduction (pour expliquer l'objectif de votre sondage) et une page de conclusion où vous pouvez remercier les répondants et leur indiquer les prochaines étapes

: Pour les modèles de sondage d'évaluation des clients, choisissez-en un qui comporte une page d'introduction (pour expliquer l'objectif de votre sondage) et une page de conclusion où vous pouvez remercier les répondants et leur indiquer les prochaines étapes Organisation des données : Un bon modèle d'enquête auprès des clients vous permet également d'analyser les données afin d'en extraire des informations et d'identifier les tendances comportementales

Il s'agit là de quelques points communs qui, nous l'espérons, vous aideront à choisir un modèle bien équilibré. Cependant, selon le type de modèle d'évaluation des clients, vous devrez peut-être prendre en compte d'autres facteurs.

Par exemple, alors que les sondages NPS et CSAT peuvent être rapides, avec leurs questions fermées, le sondage sur le développement de produits fonctionne mieux avec des questions ouvertes et des commentaires qualitatifs.

Lire aussi: 8 modèles de questionnaires gratuits pour une collecte de données efficace

10 modèles gratuits d'évaluation des clients

Dans cette section, nous allons explorer 10 modèles gratuits d'évaluation des clients de la bibliothèque ClickUp, en précisant quand utiliser chaque modèle et comment il peut simplifier votre processus de collecte de données commentaires des clients processus.

Le modèle par défaut comprend également des champs personnalisés, tels que "Niveau du client", "Type de service acheté" et "Motif de la note", qui peuvent être utilisés pour recueillir des commentaires plus détaillés de la part des clients.

1. Modèle de formulaire de feedback ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Feedback-Form-Template.png Capturez des données quantitatives et qualitatives avec le modèle de formulaire de retour d'information ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474 Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp est polyvalent et convient à divers cas d'utilisation. Il peut être personnalisé pour s'adapter à n'importe quel type de sondage de feedback, que vous souhaitiez comprendre les clients, identifier les tendances dans le comportement d'achat ou mesurer la satisfaction des clients via les avis en ligne.

Construit à partir de Formulaires ClickUp Ce modèle vous permet de recueillir des réponses ouvertes détaillées et des données rapides et quantifiables à l'aide de questions fermées. De plus, sa fonctionnalité intégrée de rapports fournit un aperçu clair de tous les commentaires en un seul endroit, ce qui vous permet d'identifier rapidement les tendances dans le comportement des clients.

Le modèle se compose de trois parties :

Lele formulaire de retour d'information que vous pouvez envoyer à vos clients pour recueillir leurs commentaires

Une vue Liste , où vous pouvez organiser les précieux commentaires recueillis auprès des clients et filtrer les réponses pour trouver des modèles

, où vous pouvez organiser les précieux commentaires recueillis auprès des clients et filtrer les réponses pour trouver des modèles Une vue Tableau, où vous pouvez regrouper les réponses à l'aide d'étiquettes pour catégoriser et visualiser le retour d'information

Le modèle par défaut comprend également des champs personnalisés, tels que "Niveau du client", "Type de service acheté" et "Raison du score", qui peuvent être utilisés pour recueillir des commentaires plus détaillés de la part des clients.

2. Modèle de sondage ClickUp sur les retours d'information sur les produits

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-70.png Comprenez les besoins de vos clients et créez des fonctionnalités qu'ils apprécient vraiment grâce au modèle de sondage ClickUp Product Feedback https://app.clickup.com/signup?template=t-182181294 Télécharger ce modèle /$$cta/

D'après l'enquête de ClickUp Rapport de Salesforce sur les clients connectés , 73 % des acheteurs d'entreprises attendent des entreprises qu'elles anticipent leurs besoins.

Et quel meilleur moyen de connaître les besoins des clients que de leur poser la question ? Périodique retour d'information sur les produits les sondages peuvent vous aider à découvrir ce que les clients attendent vraiment de votre produit.

C'est ici que les Modèle de sondage ClickUp sur le retour d'information sur les produits intervient. Il peut vous aider à comprendre les besoins des clients, à identifier les défauts du produit et à donner la priorité aux fonctionnalités que les clients adorent afin que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires et devancer vos clients.

Le modèle est accompagné d'un sondage simple basé sur l'évaluation que vous pouvez passer en revue immédiatement. Il demande aux clients d'évaluer différents aspects de votre produit :

Depuis combien de temps utilisent-ils le produit ?

À quoi ressemble l'expérience d'achat ?

À font-ils de l'expérience globale de l'utilisateur ?

Le prix leur convient-il ?

Toutes les questions sont fermées et les clients peuvent répondre au sondage en quelques minutes, ce qui en fait un excellent moyen de prendre rapidement le pouls avant d'envoyer un sondage plus détaillé. De plus, vous pouvez utiliser les vues Liste et Tableau pour répartir vos clients en fonction de l'évaluation qu'ils ont faite de vous et leur envoyer des suivis ciblés.

3. Modèle de plan d'itinéraire client ClickUp

Visualisez comment les clients interagissent avec votre marque aux différents points de contact grâce au modèle de plan de parcours client ClickUp

Le modèle Modèle de plan d'itinéraire client ClickUp vous permet d'analyser la façon dont vos clients interagissent avec votre marque (et votre produit) tout au long du parcours du cycle de vie du client. Cela inclut les points de contact externes (médias sociaux, publicités et e-mails) et les points de contact internes (démonstrations, onboarding et assistance).

Ce modèle vous aide à mesurer et à analyser :

Sensibilisation : C'est à ce stade qu'un client potentiel prend connaissance de votre marque. Les points de contact peuvent inclure des messages sociaux, des blogs et des publicités

: C'est à ce stade qu'un client potentiel prend connaissance de votre marque. Les points de contact peuvent inclure des messages sociaux, des blogs et des publicités Considération : À cette étape, le client envisage activement d'acheter un produit. Les points de contact possibles sont les démonstrations de produits, les e-mails et les essais

: À cette étape, le client envisage activement d'acheter un produit. Les points de contact possibles sont les démonstrations de produits, les e-mails et les essais Conversion : Il est officiellement votre client et entre dans le processus d'intégration. Il commence également à interagir avec votre équipe d'assistance

Vous pouvez ajouter une liste de points de contact pour chacune de ces étapes, ainsi que des informations telles que :

Quelle action amène les clients potentiels au point de contact ?

Avec quel actif de la marque (site web, e-mail, produit) interagissent-ils ?

Ce qu'ils ressentent pendant l'interaction

Qui, au sein de votre équipe, est responsable de l'expérience

Quels sont les avantages pour le client et comment vous pouvez les améliorer ?

Au fur et à mesure de la construction du modèle Tableaux blancs ClickUp vous pouvez faire preuve de créativité et ajouter des images des CTA, ajouter des notes, ou même intégrer des vidéos YouTube pour ajouter plus de contexte sur la façon dont un point de contact particulier influence le comportement d'achat d'un client.

Suivez et traitez les demandes des clients avec le modèle de formulaire de contact client ClickUp

La rapidité avec laquelle vous répondez aux clients après l'achat a un impact significatif sur la réputation de votre marque. Les réponses rapides démontrent que vous êtes centré sur le client, tandis que les interactions retardées ou manquées peuvent nuire à la confiance et conduire à l'attrition des clients

Parallèlement, à mesure que votre entreprise se développe, la gestion d'un flot de demandes peut devenir insurmontable. Un système de suivi, tel que le système $$a$, peut vous aider à faire face à cette situation Modèle de formulaire de contact client ClickUp can help.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer un formulaire de contact que les clients peuvent utiliser pour envoyer des demandes de renseignements

Personnaliser le formulaire avec votre logo et vos visuels pour qu'il soit conforme à la marque

Créer une tâche pour chaque envoi de formulaire afin d'en suivre le statut

Vous pouvez également utiliser L'e-mail dans ClickUp pour répondre immédiatement aux clients

Enfin, analysez les données recueillies auprès des clients à l'aide de l'outil Tableau de bord ClickUp afin de dégager des tendances et des points communs

Deux autres fonctionnalités de ClickUp qui peuvent vous aider sont les suivantes Affichage du Calendrier ClickUp que vous pouvez utiliser pour définir des paramètres de rappel afin de vérifier périodiquement l'envoi du formulaire. Vous pouvez également automatiser l'attribution des tâches et les demandes de retour d'information grâce à Automatisations ClickUp pour s'assurer qu'aucune demande ne passe à travers les mailles du filet.

Lire aussi: Le pouvoir de l'influence : Comment demander des témoignages de clients qui vous aident à vous développer

5. Modèle de gestion du service client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-73.png Suivez et répondez aux questions d'assistance client avec le modèle de gestion du service client ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451746 Télécharger ce modèle /$$cta/

L'assistance client est souvent le point de contact le plus fréquent pour les clients. Qu'il s'agisse d'une demande de renseignements sur un produit ou d'un problème de productivité, les clients s'adressent souvent à l'assistance pour obtenir de l'aide. Cela signifie qu'une assistance client efficace peut transformer un client frustré en un client heureux qui défend votre marque.

The Modèle de gestion du service à la clientèle ClickUp **est un proxy de service d'assistance qui vous permet de gérer les tickets des clients du début à la fin.$$$a est livré avec des champs personnalisés comme :

Statuts (ouvert, en attente, nécessite une clarification, en cours, fermé) pour vous aider à suivre la progression d'un ticket

(ouvert, en attente, nécessite une clarification, en cours, fermé) pour vous aider à suivre la progression d'un ticket Catégorie de ticket (feedback, conforme, annulation, bug, facturation) pour vous permettre de classer les tickets par catégorie

(feedback, conforme, annulation, bug, facturation) pour vous permettre de classer les tickets par catégorie Évaluation du sentiment du client pour qu'il puisse évaluer la qualité de votre service

pour qu'il puisse évaluer la qualité de votre service Les coordonnées du client

Chaque fois qu'un ticket client arrive, vous pouvez l'attribuer à l'un de vos agents, définir un niveau de priorité et même demander à vos agents de suivre le temps qu'il leur a fallu pour résoudre le problème (afin que vous puissiez mesurer leur productivité).

En plus de cela, vous pouvez utiliser la vue des commentaires pour discuter de la solution en interne ou ajouter un statut " en attente " si le ticket ne peut être Fermé que si quelque chose d'autre est fait (comme après qu'un bug ait été corrigé).

Fondamentalement, ce modèle centralise les opérations du service client telles que le suivi de la progression des tickets, l'évaluation des performances des agents et l'analyse des taux de satisfaction des clients.

Bonus : 10 modèles de service à la clientèle pour les réponses des clients

6. Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction des clients

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-74.png Mesurez le sentiment des clients à l'égard de votre marque grâce au modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction des clients https://app.clickup.com/signup?template=t-182148152 Télécharger ce modèle /$$cta/

Un sondage sur la satisfaction des clients (CSAT) vous donne une idée du degré de satisfaction des clients à l'égard de votre entreprise-le produit, la marque, l'assistance client, et bien plus encore. En menant régulièrement des sondages CSAT et en effectuant des mises à jour en fonction des commentaires recueillis, vous pouvez garantir une meilleure expérience client.

L'enquête CSAT Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle combine à la fois des questions fermées (comme des échelles d'évaluation) et des questions ouvertes (comme des champs de texte), pour vous permettre d'obtenir un retour d'information qualitatif et quantitatif de la part de vos clients.

L'un des éléments clés du modèle est la vue "Évaluation des connaissances", un tableau Kanban qui classe les clients en fonction de leur évaluation de la réponse de chaque agent d'assistance. Vous pouvez également afficher des vues similaires pour d'autres questions afin d'obtenir une vue d'ensemble de la satisfaction des clients à l'égard de chaque aspect de votre produit.

Ce modèle affiche une vue à 360 degrés de la satisfaction des clients. Il vous permet de voir ce que les clients pensent de votre marque et d'examiner les performances individuelles des agents.

7. Modèle d'analyse des besoins du client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-75.png Mettez en place un paramètre pour déterminer les besoins réels des clients avec le modèle d'analyse des besoins des clients de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1yvcz Télécharger ce modèle /$$$cta/

The Modèle d'analyse des besoins ClickUp **Il simplifie la collecte, l'analyse et la mise en œuvre du retour d'information, en veillant à ce que les besoins des clients soient au premier plan de vos processus de prise de décision et de développement de produits.

Ce modèle vous permet de suivre votre progression et de mesurer la façon dont vous achevez vos recherches sur l'analyse des besoins des clients. À ce titre, il comprend 13 sous-tâches pour chaque étape du projet

Pour gérer les différents aspects du projet et communiquer avec votre équipe, vous pouvez attribuer un DRI à chaque sous-tâche, créer une page en ClickUp Documents pour documenter vos recherches, ou téléchargez des enregistrements vidéo en utilisant ClickUp Clips (l'outil intégré de vidéo et d'enregistrement d'écran).

Une fonctionnalité particulièrement utile est Objectifs ClickUp qui vous permet de fixer des paramètres mesurables pour le projet afin de vous assurer que vous restez sur la bonne voie, en particulier si vous avez une échéance pressante.

8. ClickUp Modèle d'énoncé de problème pour le client

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-76.png Identifiez les points de douleur personnalisés de vos personas d'acheteurs avec le modèle de déclaration de problème du client ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4184220 Télécharger ce modèle /$$$cta/

La plupart des équipes produit et marketing utilisent l'énoncé du problème client pour se mettre à la place de leurs clients. Elle se concentre sur les défis, les frustrations ou les besoins non satisfaits rencontrés par les clients, sans proposer de solutions.

En comprenant bien ces problèmes, les entreprises peuvent développer des produits, des services ou des stratégies de marketing qui répondent efficacement aux besoins des clients et les satisfont.

Les Modèle de déclaration de problème du client ClickUp Ce modèle vous offre un cadre structuré et normalisé pour cet exercice. Cela signifie que tous les membres de l'équipe suivent la même approche lorsqu'ils définissent les problèmes des clients, ce qui permet d'obtenir des énoncés de problèmes comparables.

Construit sur ClickUp Docs, ce modèle vous permet de créer une série de pages imbriquées - une pour chaque énoncé de problème - ainsi qu'une page principale pour documenter les processus et les flux de travail que vous utilisez pour comprendre les problèmes des clients.

Chaque page d'énoncé de problème comporte cinq sections, dans lesquelles vous pouvez :

Présenter le client et ses caractéristiques

Dresser la liste des objectifs qu'il souhaite atteindre

Expliquer les problèmes ou les obstacles qui se sont dressés sur sa route

Identifier la raison pour laquelle les problèmes ou les obstacles existent

Décrivez comment le client fait face au problème

Vous disposez ainsi d'un flux logique qui vous permet d'expliquer chaque problème de manière concise sans vous perdre dans les détails.

9. Modèle de plan de réussite ClickUp pour les clients

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-77.png Centralisez toutes vos activités d'accueil et de suivi des clients avec le modèle de plan de réussite client ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200003620 Télécharger ce modèle /$$cta/

Les équipes chargées de la réussite des clients sont les champions de première ligne de la fidélisation des clients. En établissant des relations solides et en veillant à ce que les clients obtiennent les résultats souhaités, elles améliorent la satisfaction des clients et, dans certains cas, même votre réputation en ligne et la valeur moyenne de la durée de vie des clients.

Les équipes de réussite client sont les champions de première ligne de la fidélisation des clients Modèle de plan de réussite personnalisé ClickUp est à la fois une base de données clients et un document stratégique, offrant à votre équipe un hub central pour stocker les informations sur les clients, suivre les interactions et développer des stratégies ciblées

Il comprend trois éléments principaux :

Un Formulaire de remise que l'équipe commerciale peut utiliser pour informer l'équipe de réussite client sur les nouveaux clients

que l'équipe commerciale peut utiliser pour informer l'équipe de réussite client sur les nouveaux clients L'affichage du groupe Étape du compte permet de classer les clients en fonction de l'étape à laquelle ils se trouvent après l'achat : accueil, fidélisation, attente et inactivité

permet de classer les clients en fonction de l'étape à laquelle ils se trouvent après l'achat : accueil, fidélisation, attente et inactivité L'affichage Clients par état de santé, qui vous permet de voir quels clients sont satisfaits (vert), neutres (orange) et frustrés (rouge), et de forfaiter vos interactions de suivi

En outre, vous pouvez créer des ClickUp Docs (pour documenter vos stratégies de gestion de la clientèle) ) ou des affichages personnalisés (pour segmenter les clients en fonction de différents critères).

10. ClickUp Modèle d'assistance client

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-78.png Simplifiez la gestion des tickets d'assistance avec le modèle d'assistance client ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48352529 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle d'assistance client ClickUp est personnalisé pour simplifier les flux de travail de votre équipe de service à la clientèle. Il vise à aider les entreprises à organiser leurs équipes de service à la clientèle et à assurer le suivi des demandes de service à la clientèle

Pour ce faire, il utilise un système à deux niveaux :

Le niveau 1 traite les demandes d'assistance entrantes

Le niveau 2 reçoit les demandes d'escalade du niveau 1

Grâce à des équipes dédiées aux demandes initiales et au dépannage avancé, les clients reçoivent des réponses plus rapides et une assistance plus spécialisée en cas de besoin.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-79.png Flux de travail de l'assistance client de ClickUp /$$img/

Modèle de ClickUp Customer Assistance : Flux de travail

En faisant cela, vous pouvez également optimiser vos ressources - les nouveaux membres de l'équipe ou les agents d'assistance juniors peuvent répondre aux tickets de niveau 1, tandis que les agents d'assistance seniors ou les agents d'assistance technique peuvent s'occuper des tickets de niveau 2 (et guider les agents de niveau 1).

Parmi les autres fonctionnalités utiles, citons :

Deux ClickUp Affiche de discussion -Une pour le niveau 1 et l'autre pour le niveau 2 afin que les agents puissent avoir des discussions internes et trouver des solutions

ClickUp Affiche de discussion -Une pour le niveau 1 et l'autre pour le niveau 2 afin que les agents puissent avoir des discussions internes et trouver des solutions Automatisations qui modifient automatiquement la date d'échéance d'un ticket en fonction de son niveau de priorité (les tickets de haute priorité ont une date d'échéance plus courte)

qui modifient automatiquement la date d'échéance d'un ticket en fonction de son niveau de priorité (les tickets de haute priorité ont une date d'échéance plus courte) Une Vue Équipe est essentiellement une réunion quotidienne permettant d'évaluer la charge de travail de chaque membre de l'assistance

En bref, ce modèle couvre tous les flux de travail et processus de votre service client, ce qui en fait l'outil idéal pour les équipes qui commencent à automatiser leurs opérations de service client

Lire aussi: Comment fixer des objectifs de service à la clientèle pour améliorer l'expérience et la fidélisation ?

Mieux comprendre les sentiments des clients avec ClickUp

Aussi cliché que cela puisse paraître, des clients heureux font une entreprise rentable. En comprenant parfaitement les besoins des clients et en y répondant, vous pouvez les fidéliser, stimuler la croissance et acquérir un avantage concurrentiel.

La plateforme de gestion d'espace de travail tout-en-un de ClickUp (ainsi que sa vaste bibliothèque de modèles) peut vous aider à faciliter les évaluations des clients, à analyser les commentaires et à procéder à des ajustements sur la base des données recueillies, afin que vous puissiez créer des produits que vos clients aiment et apprécient.

Mais le plus beau, c'est qu'il est gratuit C'est gratuit. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et commencez immédiatement.