6 modèles gratuits de renouvellement de contrat en 2024

Vous êtes consultant en affaires indépendant et vous travaillez avec de nombreux propriétaires d'entreprises et d'agences. Vous êtes à votre bureau, en train de terminer votre journée, lorsque vous recevez un e-mail : 'Le contrat du client X expire demain.'

Imaginez votre panique lorsque vous réalisez que vous allez devoir faire des heures supplémentaires, brûler l'huile de minuit et rédiger une proposition de renouvellement de contrat.

Cela vous rappelle quelque chose ?

Pour de nombreux professionnels, le processus de renouvellement d'un contrat peut ressembler à un champ de mines. Vous risquez de perdre une relation d'affaires importante si vous faites une mauvaise étape. Et si vous pouviez transformer ce casse-tête en un processus gratuit pour toutes les parties concernées ?

Entrez dans le modèle de renouvellement de contrat.

Il s'agit de bien plus qu'un simple document juridique à remplir. Il s'agit d'un modèle stratégique conçu pour rationaliser le processus de renouvellement, tout en garantissant clarté et cohérence.

Vous gagnez du temps et minimisez les erreurs potentielles en adaptant à chaque fois le contrat original aux détails du client et à la durée du renouvellement, sans perdre de temps à en rédiger un à partir de zéro.

Cependant, tous les modèles de contrat de renouvellement ne se valent pas. Comme chaque relation d'entreprise est unique, les modèles doivent être adaptés aux secteurs et aux situations spécifiques.

Par exemple, un modèle de renouvellement pour les services financiers peut couvrir les taux d'intérêt et les réglementations financières. En comparaison, un modèle destiné à une agence de création peut mettre l'accent sur les droits de propriété intellectuelle et les jalons du projet.

C'est pourquoi il est important de disposer d'un modèle de renouvellement approprié modèle de contrat d'entreprise approprié à portée de main peut faire toute la différence.

Découvrez ce qui fait un bon document de contrat de renouvellement et explorez six options de modèles gratuits pour rationaliser votre processus de renouvellement.

Qu'est-ce qu'un modèle de contrat de renouvellement ?

Un modèle de renouvellement de contrat est un document juridique préconçu pour renouveler des accords d'entreprise existants. Les utilisateurs peuvent rapidement compléter les détails tout en maintenant la structure de base de l'accord original. Vous pouvez également personnaliser les modèles de contrat de renouvellement pour différents secteurs d'activité ou types de contrat.

Cependant, les détails essentiels restent les mêmes, tels que :

Le nom des parties concernées

Détails du contrat initial

Les nouvelles conditions du contrat

Les modalités et les échéances de paiement

Toute modification des termes ou conditions

Confirmation des conditions inchangées

Signatures et date d'expiration

Vous gagnez ainsi du temps en évitant de rédiger un contrat à partir de zéro, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : l'avenir de votre partenariat.

En outre, il permet de maintenir une communication claire entre deux ou plusieurs parties, ce qui, en fin de compte, renforce l'efficacité du partenariat les relations avec les clients .

Le plus beau ? Vous pouvez gérer les renouvellements de contrats comme un pro.

Lire la suite: Gérer les attentes des clients pour établir de meilleures relations

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de renouvellement de contrat ?

Qu'il s'agisse de renouveler un accord de service ou un contrat de partenariat, un modèle bien conçu permet aux professionnels des ressources humaines, aux propriétaires d'entreprise, aux conseillers juridiques, aux responsables des achats, aux travailleurs indépendants, aux consultants, aux administrateurs de bureau et aux gestionnaires de projet d'aborder les renouvellements avec confiance, professionnalisme et efficacité et d'éviter les implications juridiques.

Cependant, presque tous les 90 % des utilisateurs business trouvent les contrats difficiles ou impossibles à comprendre. Par conséquent, un bon modèle de renouvellement de contrat doit comporter des fonctionnalités telles que :

Sections pertinentes: Le modèle doit avoir une disposition bien organisée avec des titres et sous-titres effacés et des clauses numérotées. Il doit également présenter les fonctionnalités suivantes : Une distinction appropriée entre les anciennes clauses et les clauses de renouvellement

Des sections détaillées qui mettent en évidence les changements par rapport à l'accord initial

Des liens vers le contrat original

2. Personnalisation: Vous devez pouvoir modifier les clauses, ajouter des termes spécifiques ou supprimer des sections non pertinentes pour les adapter à votre secteur d'activité ou aux besoins spécifiques de votre entreprise, sans compromettre la structure générale.

3. Collaboration: Un bon modèle doit faciliter le partage, les commentaires et la modification en cours entre les membres de l'équipe, les services juridiques et les parties externes pour une documentation appropriée.

4. Traçabilité: Il doit permettre aux utilisateurs de suivre les modifications apportées au contrat au fil du temps. Une piste d'audit claire indiquant qui a apporté quelles modifications et à quel moment garantira la transparence tout au long du processus d'extension du contrat et en facilitera le traitement.

5. Fonctionnalité IA intégrée: Un modèle devrait offrir des suggestions de clauses automatisées basées sur les normes de l'industrie, optimiser le langage pour plus de clarté et repérer les erreurs et les incohérences dans les projets afin de gagner du temps et d'améliorer la productivité de votre équipe.

6. Convivialité: Le modèle doit être convivial, avec une navigation intuitive. Il doit également utiliser un langage clair, expliquer les termes complexes et offrir un flux logique d'informations.

6 modèles gratuits de renouvellement de contrat

Avec d'innombrables options disponibles, trouver le modèle de contrat de renouvellement adapté aux besoins de votre organisation peut s'avérer difficile.

Nous avons sélectionné six modèles de renouvellement de contrat gratuits qui assistent de multiples cas d'utilisation et possèdent des fonctionnalités essentielles pour maintenir vos renouvellements sur la bonne voie.

1. Modèle de gestion de contrat ClickUp

Assurez-vous de ne jamais manquer une date de renouvellement critique grâce au modèle de gestion des contrats de ClickUp

Créer un nouveau contrat pour la première fois peut être décourageant, compte tenu de toutes les informations critiques à inclure. C'est là que le Le modèle de gestion de contrat de ClickUp vient à votre secours.

Ce modèle convivial pour les débutants est conçu pour vous aider à rédiger, réviser, approuver et gérer les contrats en un seul emplacement centralisé. Envoyez le contrat à toutes les personnes concernées et veillez à ce que les délais de renouvellement soient respectés, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.

Dans le cadre de l'offre de services de ClickUp, $$a$ logiciel de gestion des contrats de ClickUp ce modèle garantit la conformité aux exigences légales, fournit une visibilité sur le statut du contrat et les échéanciers de renouvellement, et permet un suivi précis des coûts. Il présente également les fonctionnalités suivantes :

Des statuts personnalisés pour suivre la progression, de la rédaction à l'acceptation

Des champs personnalisés pour faciliter la visualisation des données contractuelles

Des affichages multiples pour organiser les informations de manière efficace

Des outils de gestion de projet pour améliorer votre capacité à suivre les délais, les dépendances et le cycle de vie global du contrat

La mise en route est simple.

Ajoutez le modèle à votre environnement de travail ClickUp et invitez les membres de votre équipe à collaborer. Utilisez le Guide de démarrage pour vous familiariser avec ses fonctionnalités.

Vous allez adorer la vue Liste principale, qui vous donne un aperçu complet de tous vos contrats pour gérer les marchés.

L'affichage en cours est parfait pour surveiller les négociations et les examens en cours, tandis que l'affichage du formulaire de demande vous aide à gérer les demandes de nouveaux contrats de manière transparente.

Le modèle vous permet également d'organiser les contrats à l'aide de six statuts : Accepté, En cours de rédaction, En cours de négociation, Nouveau contrat et En cours de révision. En les mettant régulièrement à jour, vous vous assurez que la productivité reste élevée.

Idéal pour:_ _Les équipes juridiques dans les organisations où plusieurs parties prenantes doivent être au courant des conditions d'approbation et de renouvellement des contrats

pour en savoir plus:**_ Stratégies de gestion des clients pour les entreprises

2. Modèle de révision de contrat ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Contract-Review-Template.png Le modèle de révision de contrat de ClickUp unifie tous vos processus de rédaction de contrat https://app.clickup.com/signup?template=t-211237177&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Le processus de rédaction d'un contrat peut être lent et lourd, avec des révisions sans fin et des délais de retour d'information, surtout lorsque plusieurs départements sont impliqués, tant de votre côté que de celui du client.

Entrer Modèle de révision de contrat de ClickUp . Il est conçu pour fournir à votre équipe des instructions qualifiées et invitées sur les projets de contrat. Considérez ce modèle comme un espace organisé et unifié pour le stockage et la révision des contrats en ligne - éliminant ainsi les fichiers et les commentaires dispersés.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables du modèle est son aperçu visuel des clauses clés. Cela permet une comparaison rapide entre les différents contrats et versions.

Le modèle comprend également des outils permettant de suivre le statut de chaque contrat et des tâches de suivi.

Alors que la vue du processus d'examen des contrats présente les étapes du flux de travail, la vue de tous les contrats affiche un espace de stockage et d'organisation centralisé pour les accords.

La vue des contrats de gestion de projet permet de suivre la progression des différents projets, et la vue des révisions des clients affiche un espace dédié au stockage et à l'analyse des commentaires des clients.

En outre, utilisez des fonctionnalités de gestion de projet telles que :

Les réactions aux commentaires pour faciliter un retour d'information rapide

Avertissements de dépendance pour assurer le suivi des tâches

Ensemble, ces fonctionnalités permettent de rationaliser la gestion des contrats, d'améliorer la supervision des projets et de faciliter l'amélioration continue en fonction des commentaires des clients.

Idéal pour:_ _Les équipes juridiques, les managers d'un projet et les professionnels de l'entreprise qui gèrent quotidiennement de gros volumes de contrats et qui doivent aider tout le monde à rester sur la même page en ce qui concerne la rédaction des contrats et le retour d'information

pour en savoir plus:**_ Guide du marketing du cycle de vie du client à l'intention des spécialistes du marketing

3. Modèle de contrat ClickUp pour les entrepreneurs

Le modèle de contrat d'entreprise ClickUp vous permet de définir clairement les obligations dans le cadre d'un accord contractuel

Imaginez la situation : Vous êtes un entrepreneur indépendant prêt à démarrer un nouveau projet passionnant. Le client est impatient et vous êtes prêt, mais il y a un hic : sans contrat officiel, vous n'êtes pas sûr des conditions, des attentes et des responsabilités.

C'est à ce moment-là que le Modèle de contrat d'entreprise de ClickUp peut vous aider. En utilisant cette lettre de contrat structurée et personnalisable, vous pouvez :

Définir et déléguer les responsabilités professionnelles aux entrepreneurs et aux sous-traitants

Définir les paramètres relatifs au paiement, aux échéanciers et aux paramètres à livrer

Mentionner les clauses de l'accord qui protègent votre entreprise et l'entrepreneur contre d'éventuels litiges

Pour commencer, recueillez les informations essentielles sur l'entrepreneur et le projet et créez des tâches dans ClickUp pour organiser ces données. Utiliser ClickUp Document pour présenter la lettre type et collaborer avec les entrepreneurs sur les termes clés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modification en cours en collaboration dans ClickUp Docs /$$img/

rédiger le modèle de contrat et collaborer avec les parties prenantes en utilisant ClickUp Docs pour l'édition en direct et en temps réel_ Réviser le projet pour s'assurer que tous les détails sont corrects, et finalisez-le en le faisant signer par les deux parties. Enfin, les vues personnalisées telles que Gantt, Charge de travail et Calendrier peuvent être utilisées pour paramétrer des contrôles de progression réguliers.

Idéal pour :_ _Les employeurs et les entrepreneurs indépendants, qui doivent établir des conditions de projet claires, définir des paramètres mutuels et préserver leurs intérêts professionnels. Il permet également d'aligner les accords juridiques et de définir les termes du contrat, en veillant à ce que toutes les parties restent synchronisées tout au long du processus

pour en savoir plus:**_ 10 meilleurs logiciels de gestion des devis pour fermer les marchés

4. Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Utilisez le modèle de contrat de services de gestion de projet de ClickUp pour couvrir les détails juridiques tels que les paiements, les responsabilités, et plus encore

La gestion d'un projet implique de cocher des tâches et de créer un cadre clair et convenu qui maintient tout le monde aligné dès le premier jour et couvre les responsabilités légales. Modèle de contrat de services de gestion de projet de ClickUp fait exactement cela.

Ce modèle est une feuille de route qui vous aide à gérer les délais, à tenir tout le monde au courant et à faire en sorte que la vision du client devienne réalité. Sans lui, les malentendus, le glissement de la portée du projet et les attentes déçues sont inévitables.

Il couvre des détails cruciaux, tels que :

Les livrables spécifiques et leurs échéances

Les rôles et responsabilités de chaque partie

Les attentes en matière de communication

Les détails du budget et les modalités de paiement dans la lettre de contrat

Procédures de gestion des changements ou de résolution des conflits

Mode de paiement, détails de la facturation et conditions juridiques telles que la propriété du projet après sa remise

La modification en cours en temps réel permet à votre équipe de rester parfaitement synchronisée, tandis que l'automatisation gère facilement les tâches de routine et le processus de signature.

Et le plus beau, c'est qu'il est personnalisable pour s'adapter à vos besoins Il est personnalisable pour s'adapter à vos besoins uniques.

À voulez-vous spécifier un taux horaire au lieu d'une rémunération pour le projet, ou avez-vous besoin d'ajouter une clause concernant les remboursements de la période d'essai ? N'hésitez pas à le faire.

Avec Le logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp vous pouvez facilement synchroniser les détails des clients directement dans votre modèle de contrat afin de garantir l'exactitude et l'actualité des données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png Utilisation de ClickUp en tant que CRM et gestion des données clients dans la vue Liste de ClickUp /$$img/

gagnez du temps en synchronisant les détails de vos clients dans vos modèles de contrats grâce au logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp_

💡Pro tip: Lorsque vous êtes bloqué sur le jargon juridique, vous pouvez utiliser.. ClickUp Brain pour décoder les termes complexes en langage clair. Il vous aide également à pré-remplir les détails du contrat, tels que l'étendue des services, les produits à livrer et les échéanciers, afin que vous n'ayez pas à repartir de zéro à chaque fois

en savoir plus 10 stratégies d'acquisition de clients pour stimuler la croissance des entreprises

5. Modèle de lettre de renouvellement de contrat de travail par TEMPLATE.NET

via JotformModèle de renouvellement de contrat de Jotform est une lettre type personnalisable et conviviale conçue pour rationaliser le processus d'extension.

Grâce au générateur de modèles de contrats en ligne de Jotform, vous pouvez :

Adapter le modèle pour qu'il corresponde parfaitement à vos besoins et circonstances spécifiques

Distribuer le document sans effort par e-mail pour que les destinataires puissent le réviser

Recueillir des signatures de manière transparente depuis n'importe quel appareil

En outre, vous pouvez facilement ajouter, supprimer ou réorganiser les champs du formulaire en fonction de vos besoins. Incluez des champs de signature supplémentaires si nécessaire pour plusieurs parties. Téléchargez le logo de votre entreprise et ajustez les polices et les couleurs pour les aligner sur votre identité visuelle.

Le modèle intègre également des clauses standard qui s'alignent sur les lois généralement applicables.

Ainsi, vous maintenez une forme standardisée pour tous vos renouvellements de contrats. Tout en permettant la personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des clients, vous avez plus de chances de de maintenir des relations à long terme avec vos clients et de fidéliser les clients.

Idéal pour: _Les professionnels qui n'ont pas de compétences en codage et qui ont besoin d'un modèle facile à utiliser pour gérer efficacement leurs processus de renouvellement de contrat

pour en savoir plus:**_ 10 outils de fidélisation des clients pour des relations durables

Rationalisez votre processus de renouvellement de contrat avec les modèles ClickUp

La rédaction de nouveaux contrats à l'échelle s'accompagne de défis, tels que la maintenance de la précision, la gestion de délais serrés et la garantie de la cohérence entre plusieurs documents.

Mais avec ces six modèles bien conçus, vous pouvez transformer votre processus de renouvellement en une tâche transparente et efficace. C'est comme si vous aviez tous les outils à portée de main, du suivi des modifications à la collaboration en temps réel. Business Plus : plus de délais non respectés ni de détails négligés, mais des renouvellements en douceur, sans stress, qui renforcent vos relations d'entreprise.

Les modèles de renouvellement de contrat préconstruits de ClickUp sont largement utilisés par les entreprises pour la collaboration en temps réel via ClickUp Docs, l'assistant de rédaction alimenté par l'IA ClickUp Brain qui fait le gros du travail pour vous, et le CRM de ClickUp stocke toutes les informations critiques sur les clients dans un emplacement centralisé.

Prêt à accélérer votre processus de renouvellement de contrat ? Inscrivez-vous sur ClickUp téléchargez ces modèles de renouvellement de contrat et commencez à travailler.