Avez-vous (par erreur) envoyé à un client une facture truffée de fautes de frappe ? Ont-ils mis plus de temps à la traiter ?

Les factures incorrectes entraînent non seulement des retards dans vos paiements, mais jettent également le doute sur votre professionnalisme.

À l'inverse, des factures normalisées vous permettent de présenter une image soignée à vos clients et d'être payé plus rapidement.

Dans cet article de blog, nous allons partager des modèles de factures Google Docs gratuits que vous pouvez télécharger et utiliser. (Vous pouvez également les utiliser comme modèles de factures imprimables). Nous dévoilerons également d'autres modèles que vous pouvez synchroniser dans la plateforme de productivité de ClickUp pour gérer les clients et les agences.

Ces modèles sont super faciles à personnaliser et vous aideront à garder vos dossiers organisés. Êtes-vous prêt à envoyer des factures professionnelles ?

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de facture Google Docs ?

Voici ce qu'il faut rechercher :

Des informations achevées: Inclut le nom de votre entreprise, votre marque, votre logo, vos coordonnées et les informations de facturation du client

Inclut le nom de votre entreprise, votre marque, votre logo, vos coordonnées et les informations de facturation du client Identification Effacée: Affiche un nombre et une date de facture uniques pour un suivi facile

Affiche un nombre et une date de facture uniques pour un suivi facile Ventilation détaillée: Liste des services ou des produits avec des descriptions claires, des quantités et des prix individuels

Liste des services ou des produits avec des descriptions claires, des quantités et des prix individuels Taxes et total: Affiche les taxes applicables et calcule le montant total dû

Affiche les taxes applicables et calcule le montant total dû Conditions de paiement: Spécifie la date d'échéance et le montant de la factureles modes de paiement acceptés (par exemple, virement bancaire, paiement en ligne)

Spécifie la date d'échéance et le montant de la factureles modes de paiement acceptés (par exemple, virement bancaire, paiement en ligne) Aspect professionnel: Offre une disposition propre, une mise en forme cohérente et l'utilisation facultative des couleurs ou du logo de votre marque

Offre une disposition propre, une mise en forme cohérente et l'utilisation facultative des couleurs ou du logo de votre marque **Personnalisation : s'adapte aux différents types de services ou de produits que vous proposez

Intégration de formules: Formules prédéfinies dans Google Sheets pour des calculs automatiques (facultatif, mais permet de gagner du temps)

Formules prédéfinies dans Google Sheets pour des calculs automatiques (facultatif, mais permet de gagner du temps) Compatibilité avec les passerelles de paiement: S'intègre aux services de paiement en ligne pour une expérience client plus fluide (peut nécessiter des modules complémentaires)

a lire aussi :) 10 modèles gratuits de commandes d'achat dans Excel, ClickUp et Word

Modèles de factures Google Docs

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans un modèle de facture gratuit pour Google Docs, consultez la liste de nos meilleurs choix ci-dessous !

1. Modèle de facture Google Docs par Wave

via

Vague

Diriger une petite entreprise ou travailler en freelance est un véritable tourbillon. Entre l'écrasement des projets et la poursuite des rêves, qui a le temps de s'occuper de la création des factures de fin de mois tant redoutées ? Modèle de facture Google Docs par Wave vous décharge de ce fardeau. Plus besoin de se démener pour trouver la bonne forme ou de perdre des heures sur la conception.

Ce modèle simple est conçu pour assurer une communication claire et professionnelle avec vos clients :

Des sections d'adresse faciles à remplir: Saisissez l'adresse de votre entreprise et les informations de facturation de votre client sans effort pour une gestion précise des dossiers

Saisissez l'adresse de votre entreprise et les informations de facturation de votre client sans effort pour une gestion précise des dossiers Des sections de prix et de quantités claires comme de l'eau de roche: Distinguez vos services avec des espaces dédiés pour saisir des descriptions claires, des quantités et des prix individuels

Distinguez vos services avec des espaces dédiés pour saisir des descriptions claires, des quantités et des prix individuels Calculs de taxes pré-intégrés: Simplifiez-vous la vie avec des champs de calcul de taxes personnalisables pour tenir compte automatiquement de la taxe commerciale ou de la TVA (en fonction de votre emplacement)

Simplifiez-vous la vie avec des champs de calcul de taxes personnalisables pour tenir compte automatiquement de la taxe commerciale ou de la TVA (en fonction de votre emplacement) Tableau de facturation intuitif: Organisez vos services facilement. Ajoutez des lignes selon vos besoins et regardez le modèle calculer automatiquement les totaux, ce qui vous fera gagner un temps précieux

Le modèle est également disponible en plusieurs formes, notamment Excel et Google Sheets.

Also Read: comment créer un rapport de dépenses dans Excel : Free Template_ (Modèle gratuit)

2. Google Docs Classic Invoice Template by Invoice Simple

via

Facture Simple

Si vous recherchez un modèle de facture simple et professionnel qui fait le travail de façon remarquable, jetez un coup d'œil au modèle gratuit Modèle de facture classique pour Google Docs par Invoice Simple .

Ce modèle propose une disposition claire et familière, parfaite pour toute personne à l'aise avec le format de facture classique. Il comprend tous les éléments essentiels :

Éléments de marque importants: Ajoutez votre logo et les informations relatives à votre entreprise pour créer une première impression professionnelle

Ajoutez votre logo et les informations relatives à votre entreprise pour créer une première impression professionnelle Détails sur le client: Affichez les coordonnées de votre client pour assurer une communication fluide

Affichez les coordonnées de votre client pour assurer une communication fluide Détails essentiels de la facture: Indiquez la date, le nombre de factures et la date d'échéance dans des champs judicieusement placés

Indiquez la date, le nombre de factures et la date d'échéance dans des champs judicieusement placés Ventilation par éléments: Dressez la liste de vos services ou produits, des quantités et des prix individuels dans une structure bien organisée tableau de ventilation des coûts

Dressez la liste de vos services ou produits, des quantités et des prix individuels dans une structure bien organisée tableau de ventilation des coûts Calcul des taxes et du total: Utilisez des champs dédiés pour les différentes taxes et une section claire sur le montant total à payer

Utilisez des champs dédiés pour les différentes taxes et une section claire sur le montant total à payer Informations sur le paiement: Mentionnez vos modes de paiement acceptés pour une expérience client transparente

Télécharger ce modèle

3. Modèle de facture d'entrepreneur Google Docs par GooDocs

via

GooDocs

Vous êtes-vous déjà demandé comment établir une facture d'entrepreneur efficace et efficiente ? Vous pouvez utiliser le logiciel gratuit Modèle de facture d'entrepreneur dans Google Docs . Ce modèle pratique rationalise le processus, fait gagner du temps et vous donne une allure professionnelle.

Voyons ce qui le rend si facile à utiliser :

En-tête de facture flexible: Personnalisez le titre en fonction de vos besoins. Vous pouvez également ajouter votre logo pour une touche personnalisée

Personnalisez le titre en fonction de vos besoins. Vous pouvez également ajouter votre logo pour une touche personnalisée Informations de contact organisées: Saisissez vos coordonnées et celles de vos clients dans des sections clairement identifiées

Saisissez vos coordonnées et celles de vos clients dans des sections clairement identifiées Tableau de facturation intelligent: Listez vos services, la quantité et les évaluations, et le modèle calculera automatiquement le prix total

Listez vos services, la quantité et les évaluations, et le modèle calculera automatiquement le prix total Autres détails: Mentionnez les détails du paiement, tels que le montant de l'avance ou le montant dû. De même, listez vos conditions pour obtenir des paiements à temps ou précisez les intérêts à payer, le cas échéant

Télécharger ce modèle

lisez aussi :*_ 10 modèles gratuits d'offres de prix pour les entreprises dans Word et Excel*

4. Google Docs Modèle de facture créative par GooDocs

via

GooDocs

Les factures ne doivent pas ressembler à des

grand livre

. Améliorez votre image de marque et ravissez vos clients grâce à l'outil gratuit Modèle de facture créative Google Docs !

Ce modèle va au-delà de la fonction ; il représente visuellement le style unique de votre marque. Oubliez l'impression de "chiffres effrayants" que la plupart des factures ont tendance à susciter en nous - $$$a ce modèle ajoute une touche de créativité pour rendre la facture visuellement attrayante

Intégrez la typographie et les couleurs de votre marque dans Google Docs. De plus, ajoutez des images ou des graphiques distinctifs de votre marque pour que le client sache que c'est vous lorsqu'il voit la facture!

Voici ce qui distingue ce modèle :

L'attrait visuel: Le modèle est simple et se démarque. Il n'a pas l'air terne et ennuyeux

Le modèle est simple et se démarque. Il n'a pas l'air terne et ennuyeux Personnalisation: Le modèle est personnalisable en fonction de la couleur de la marque, de la police et d'autres caractères

Le modèle est personnalisable en fonction de la couleur de la marque, de la police et d'autres caractères Autres détails:Ce modèle fonctionne parfaitement comme facture si vous êtes une entreprise créative ou un freelance. Vous pouvez ajouter une période de facturation, différents éléments de description, la date de la facture, et plus encore

Télécharger ce modèle

Limites de l'utilisation de Google Docs pour la facturation

Bien que Google Docs offre un moyen pratique et gratuit de créer des factures, il a ses limites. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises ayant des besoins complexes en matière de facturation. Voici quelques inconvénients :

Fonctions financières et d'inventaire limitées: Google Docs manque de fonctionnalités qui peuvent rationaliser votre flux de travail en matière de paiement et d'inventaire, telles que :

Calculs automatisés: Vous ne pouvez pas effectuer de calculs automatiques des taxes et de la génération totale des factures Factures récurrentes: Il n'est pas possible de paramétrer des factures récurrentes automatiques pour les services par abonnement ou les contrats en cours Gestion des stocks: Il n'est pas possible de suivre les niveaux de stocks à l'aide de Google Docs Intégration du traitement des paiements: Les passerelles de paiement en ligne qui permettent aux clients de payer directement sur la facture peuvent rarement être intégrées à Google Docs

Google Docs manque de fonctionnalités qui peuvent rationaliser votre flux de travail en matière de paiement et d'inventaire, telles que : Personnalisation: Bien que Google Docs offre quelques options de personnalisation avec des modèles, c'est ici qu'il est le moins performant : Options de conception limitées: L'obtention d'un aspect vraiment soigné et propre à la marque peut s'avérer difficile avec un intervalle limité d'éléments de conception et d'options de personnalisation Intégration de la gestion de projet: Google Docs ne peut pas s'intégrer aux outils de gestion de projet, ce qui vous empêche de lier les factures à des projets spécifiques pour faciliter le suivi et les rapports **Intégration de la gestion des clients : la gestion des informations et de la communication avec les clients dans Google Docs peut s'avérer fastidieuse, en particulier lorsque la base de clients est importante

Bien que Google Docs offre quelques options de personnalisation avec des modèles, c'est ici qu'il est le moins performant : Sécurité des données: Pour les informations financières très sensibles, Google Docs n'est peut-être pas l'option la plus sûre, en particulier pour les entreprises soumises à des exigences strictes en matière de conformité des données

Pour les informations financières très sensibles, Google Docs n'est peut-être pas l'option la plus sûre, en particulier pour les entreprises soumises à des exigences strictes en matière de conformité des données Évolutivité : au fur et à mesure que votre entreprise se développe et que vos besoins en matière de facturation deviennent plus complexes, Google Docs pourrait ne pas être en mesure de gérer le volume dont vous avez besoin

Lire aussi: les 10 meilleurs outils logiciels de Relevé de temps d'agence en 2024

Modèles de factures alternatifs pour Google Docs

Nous avons d'excellentes alternatives aux modèles de factures Google Docs - et elles sont toutes gratuites !

1. Modèle de facture ClickUp

Le modèle

Modèle de facture ClickUp

rationalise le processus de facturation, vous permettant de générer des factures professionnelles et précises facilement et rapidement !

Fini le temps passé à récupérer des détails. Créez des tâches dédiées dans ClickUp pour collecter sans effort toutes les informations pertinentes sur le client et le projet avant de commencer à rédiger votre facture

Ce modèle offre un canevas flexible pour correspondre à l'identité de votre marque. **Utilisez la vue Tableau pour personnaliser la disposition, incorporer votre logo et vous assurer que votre facture reflète votre style unique

Vous pouvez également utiliser la vue Tableur du modèle pour ajouter sans effort des détails sur le client, des éléments sur les conditions générales et des conditions de paiement claires tout cela dans une interface intuitive.

**Enfin, la fonction e-mail intégrée vous permet d'envoyer votre facture directement à votre client en quelques clics, sans avoir recours à des outils externes ou à des pièces jointes encombrantes.

Ce modèle de facturation permet de gagner un temps précieux en envoyant des rappels de factures en retard et en générant des factures récurrentes. Êtes-vous prêt à étendre vos capacités de facturation avec des intégrations potentielles aux passerelles de paiement, à la comptabilité et à logiciel de facturation ?

Télécharger ce modèle

2. Modèle de suivi des factures ClickUp

Modèle de suivi des factures ClickUp

est un modèle de liste puissant qui vous fournit tous les outils nécessaires au suivi de vos factures.

**Utilisez des statuts personnalisés pour marquer distinctement chaque facture comme 'ouverte' ou 'achevée', fournissant un aperçu en temps réel de la progression de vos factures

Rationalisez la gestion de vos données avec des champs personnalisés. Effacez les détails indispensables de la facture tels que le montant, les coordonnées de l'entreprise, les adresses e-mail, les types de paiement et les taux - toutes ces informations sont regroupées dans un emplacement unique et centralisé. Cela garantit un accès facile aux informations vitales et encourage une visualisation claire des données pour une prise de décision éclairée.

Tirez parti de divers affichages ClickUp préconfigurés pour organiser vos factures en fonction de vos besoins . **L'onglet Toutes les factures offre un aperçu succinct et vous aide à évaluer des critères spécifiques tels que la date d'échéance de la facture ou la facture par client.

**Les fonctionnalités de gestion de projet intégrées, telles que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et la fonction d'e-mail, vous permettent de connecter vos factures au contexte plus large de vos projets

Télécharger ce modèle

3. Modèle de demande de devis ClickUp

Une demande de devis (RFQ) est un document qu'une entreprise envoie à des fournisseurs pour solliciter des offres pour un projet spécifique. Utilisez le modèle

Modèle de demande de devis ClickUp

pour obtenir le meilleur prix et la meilleure qualité pour n'importe quel travail.

Avant d'envoyer un appel d'offres, assurez-vous que la clarté règne en maître. Cette vue Document vous permet d'afficher méticuleusement l'étendue du projet, les services ou les produits nécessaires, les délais et les contraintes budgétaires

Vous pouvez également combiner la vue Document et l'utiliser avec un formulaire d'appel d'offres Outil d'IA pour la comptabilité . Détaillez votre projet, précisez la quantité et la qualité souhaitées, indiquez les échéanciers, partagez les informations pertinentes sur l'entreprise et définissez clairement les modalités de paiement. Ainsi, votre appel d'offres sera gratuit, lucide et concis et attirera le fournisseur idéal.

**Utilisez une vue Tableau polyvalente pour créer une liste restreinte de fournisseurs potentiels. $$$a Rassemblez les ressources des salons professionnels, des contacts industriels et des annuaires en ligne dans un emplacement centralisé. Suivez leur progression et comparez facilement les devis pour une prise de décision éclairée.

Éliminez les tracas de la distribution manuelle en envoyant votre appel d'offres méticuleusement rédigé à chaque fournisseur de votre liste restreinte. De cette façon, vous pouvez garantir une livraison dans les délais et commencer à obtenir le meilleur devis possible.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp

Être freelance ne doit pas signifier se débattre avec des factures complexes. Le modèle ClickUp

Modèle de facture pour entrepreneur indépendant

vous permet de créer rapidement des factures professionnelles. Ce modèle offre des fonctionnalités spécialement conçues pour les entrepreneurs indépendants.

**Utilisez des statuts personnalisés pour marquer la progression de chaque facture $$$a. Qu'il s'agisse de "Envoyée", "En attente d'approbation" ou "Payée", vous aurez toujours un aperçu en temps réel du flux de vos factures.

Essayez les champs personnalisés pour catégoriser et ajouter des attributs essentiels à vos factures. Effacez les informations telles que les détails du projet, les taux horaires, les dépenses et les taxes en toute simplicité Cette organisation méticuleuse des données vous permettra d'obtenir des informations claires.

Tirez parti de la puissance des affichages personnalisés pour personnaliser votre flux de travail et organiser vos factures afin d'optimiser votre efficacité. Vous pouvez choisir entre Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, et plus encore car ClickUp s'adapte en douceur à tous vos besoins

Connectez les factures aux projets, suivez la communication avec les clients et automatisez les tâches répétitives afin de vous libérer du temps important pour vous concentrer sur la livraison d'un travail de qualité.

Télécharger ce modèle

Lire aussi: 10 modèles gratuits pour les freelances afin de gérer les charges de travail

5. ClickUp Modèle de facture pour les entrepreneurs

Le suivi des détails, l'exactitude et la maintenance d'un flux de paiement fluide sont autant d'aspects cruciaux des relations avec les entrepreneurs. Essayez le

Modèle de facture ClickUp pour les entrepreneurs

pour réduire à néant votre processus de facturation.

Utilisez les tableaux de bord pour centraliser toutes les informations pertinentes sur les entrepreneurs Utilisez la vue Tableur pour concevoir une feuille de calcul personnalisée adaptée à vos besoins en matière de factures pour entrepreneurs. Ensuite, structurez votre facture pour une clarté optimale et assurez-vous que tous les points de données cruciaux sont capturés.

Effectuez l'entrée de données à l'aide de champs personnalisés. **Saisissez des détails tels que les heures travaillées, les coûts des matériaux et d'autres informations pertinentes

Une fonctionnalité exceptionnelle de ClickUp est quevous pouvez créer et programmer une tâche pour calculer automatiquement le montant total dû à chaque entrepreneur

Une fois votre facture achevée, n'oubliez pas de la vérifier pour vous assurer de son exactitude. Ensuite, tirez parti de l'automatisation dans ClickUp pour programmer des tâches récurrentes telles que l'envoi mensuel d'e-mails de facturation.

Intégrer avec Microsoft Teams ou GSuite pour effectuer un suivi avec les entrepreneurs après l'envoi des factures.

Télécharger ce modèle

Voici ce qu'un client de ClickUp a à dire sur la façon dont ses capacités d'automatisation l'ont aidé à établir ses factures :

Nous avons récemment paramétré l'une de mes automatisations ClickUp les plus favorites. Si nous définissons un statut pour la facturation, par exemple, notre comptable générera automatiquement une facture dans QuickBooks. À ce moment-là, tout ce que nous avons à faire est de cliquer sur " Envoyer " et les factures devraient être envoyées. Cela nous a permis d'économiser des heures et des heures

Chaya Fischman, présidente, Brand Right Marketing

6. Modèle de facture ClickUp Freelance

Être freelance, c'est porter de nombreuses casquettes, mais la

Modèle de facture ClickUp pour freelance

garantit que le rôle de "créateur de factures" ne vous encombre pas.

Grâce à ce modèle, vous n'avez plus besoin de vous démener pour trouver des détails. Tout en la facturation d'un client, créer des champs personnalisés pour capturer les informations essentielles, telles que les coordonnées de l'entreprise, les services fournis et les conditions de paiement

Utilisez la vue Tableur intuitive pour afficher les détails du projet, les services rendus, les réductions applicables et les conditions de paiement. En quelques clics, créez une automatisation pour envoyer votre facture directement depuis la plateforme et recevez une alerte lorsqu'elle est livrée

Vous pouvez créer une tâche spécifique pour assurer le suivi de la facture auprès de votre client. Cela permet de s'assurer qu'ils sont au courant des conditions de paiement et d'éviter tout malentendu.

Télécharger ce modèle

7. ClickUp Modèle de facture pour la production de vidéos

Le modèle

Modèle de facture de production vidéo ClickUp

garantit le professionnalisme et la précision de vos factures afin que vos productions vidéo se déroulent comme sur des roulettes.

Utilisez ClickUp Document pour centraliser les données essentielles telles que les informations sur le client, les spécificités du projet et les coûts du service. Pour concevoir un document d'aspect professionnel, affichez le tableau. Effacez ensuite un en-tête clair avec les informations relatives à votre entreprise, suivi des coordonnées du client et d'un numéro de référence unique pour la facture. Croyez-nous, ce modèle fera en sorte que vos factures fassent une première impression positive sur votre client.

Créez des champs personnalisés pour suivre méticuleusement chaque service fourni et son coût associé La transparence est clé, et ce modèle vous permet d'exposer vos services et leur valeur pour le client.

Vous pouvez également inclure des conditions de paiement claires directement sur la facture, telles que la date d'échéance ou les éventuels frais de retard ou d'intérêt

Éliminez l'envoi fastidieux de factures en utilisant les intégrations d'e-mail pour envoyer vos factures directement depuis la plateforme. Une fois celles-ci envoyées, tirez parti des tableaux de bord pour suivre les paiements reçus et les éventuels soldes à régler. Maintenez une image financière claire avec toutes vos factures de production vidéo dans un emplacement facilement accessible.

Télécharger ce modèle

Créer et gérer des factures à l'aide de ClickUp

Voilà, c'est fait ! Google Docs propose un tableau de modèles de factures gratuits pour commencer. Ils sont parfaits pour les freelances, les petites entreprises et tous ceux qui ont besoin d'un modèle de facture simple et entièrement personnalisable.

Mais qu'en est-il si vous souhaitez plus qu'un simple modèle ? Si vous voulez un système de facturation qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail, qui gère les projets et qui satisfait vos clients ? C'est là qu'intervient une plateforme de gestion de projet comme ClickUp.

ClickUp offre plus que des modèles de factures gratuits. Vous pouvez créer des factures professionnelles en utilisant la même plateforme que celle que vous utilisez pour gérer vos projets, avec un minimum d'efforts supplémentaires ! ClickUp simplifie le processus de création des factures en y ajoutant automatiquement les détails du projet et les informations sur le client.

Il vous permet également de suivre la progression de vos factures et d'envoyer des rappels aux clients. La collaboration est également un jeu d'enfant. Vous pouvez facilement partager vos factures avec votre équipe et faire en sorte que tout le monde soit au courant.

Êtes-vous prêt à laisser derrière vous vos problèmes de facturation et à vous engager sur la voie d'une gestion plus efficace de vos factures ?

Inscrivez-vous sur ClickUp

aujourd'hui !