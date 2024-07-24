plus de 50 exemples de loisirs et d'intérêts pour votre CV

Les CV sont un moyen pour nous de montrer aux employeurs potentiels ce que nous avons à leur offrir.

Bien sûr, l'objectif principal d'un CV est de mettre en avant vos compétences professionnelles, votre expertise et votre formation, mais pour réussir dans votre travail, il faut plus que cela.

Ajouter vos loisirs et vos centres d'intérêt à votre CV peut vous positionner comme une personne ayant une personnalité équilibrée, qui a probablement beaucoup de points communs avec ses collègues, ses coéquipiers et ses clients.

La section « loisirs et intérêts » de votre CV est un bon endroit pour mettre cela en valeur. En énumérant les activités et les intérêts qui vous procurent joie et détente, vous donnez aux responsables du recrutement un aperçu de qui vous êtes en dehors du travail. Ils (et vos futurs collègues) peuvent utiliser ces informations pour établir une connexion avec vous sur le plan personnel.

Un CV qui montre des intérêts diversifiés et variés vous distingue également de la concurrence et peut même augmenter vos chances d'obtenir le poste.

Si vous ne savez pas quels loisirs et intérêts mentionner dans votre CV, ce guide est fait pour vous ! 🫵

Faut-il mentionner vos loisirs et vos centres d'intérêt dans votre CV ?

La réponse courte est oui ! Les loisirs et les centres d'intérêt montrent aux employeurs potentiels que vous faites des choses productives en dehors du travail.

Prenons l'exemple d'une candidate passionnée d'escalade. En mentionnant cette activité dans son CV, elle démontre sa persévérance et sa capacité à travailler sous pression. Cela montre également son talent pour résoudre les problèmes lorsqu'elle escalade une paroi. Toutes ces qualités sont très appréciées chez un employé et ont une grande valeur aux yeux des employeurs.

Voici comment inclure une section sur vos loisirs et vos intérêts pour faire passer votre CV de bon à excellent :

Vos compétences ressortent : Vos loisirs sont un indicateur de compétences transférables. Vous aimez cuisiner ? Votre souci du détail vous sera utile pour réviser des documents ou élaborer des projets complexes. Vous êtes un photographe passionné ? Votre œil averti et votre capacité à saisir l'instant peuvent faire de vous un candidat idéal pour des rôles dans le graphisme, le marketing, la création ou la conception de produits

Une personnalité forte : Vos loisirs offrent un aperçu unique de votre personnalité. Êtes-vous une personne sociable qui aime les sports d'équipe ou un passionné de Lego soucieux du détail qui apprécie les projets en solo ? Ces détails donnent une image de votre style de travail et de la façon dont vous pourriez vous intégrer à la culture de l'entreprise

Atout expérience : Les nouveaux diplômés ou les personnes Les nouveaux diplômés ou les personnes en transition vers une nouvelle carrière peuvent avoir un CV peu fourni en termes d'expérience professionnelle. C'est là que les loisirs et les centres d'intérêt peuvent venir à la rescousse. Ils mettent en avant votre polyvalence, votre esprit d'initiative et votre potentiel en tant qu'atout futur pour le responsable du recrutement

Les loisirs et les centres d'intérêt vous aident également à récupérer de la fatigue liée au travail, vous permettant ainsi de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

💡Conseil de pro : Pour les étudiants, les petits boulots et les projets universitaires constituent un excellent atout pour leur CV, car ils mettent en avant leur esprit d'entreprise.

Quelle est la différence entre les centres d'intérêt et les loisirs ?

Les loisirs et les intérêts peuvent sembler similaires, mais il existe des différences subtiles entre les deux.

Voyons cela de plus près. 🛠️

Que sont les loisirs ?

Il s'agit d'activités que vous pratiquez régulièrement. Elles nécessitent souvent un investissement en temps et impliquent le développement de compétences. Mais surtout, les loisirs vous procurent du plaisir. Pensez à des activités telles que l'escalade, le jardinage ou la guitare. Ces activités mettent en valeur des compétences transférables précieuses recherchées par les employeurs.

Par exemple, le jardinage démontre votre patience, votre souci du détail et votre capacité à suivre des cycles de croissance complexes. Jouer de la guitare met en valeur votre dévouement à la pratique, votre capacité à acquérir des compétences techniques (comme la lecture de la musique) et votre potentiel pour le travail d'équipe si vous jouez dans un groupe.

Que sont les intérêts ?

Il s'agit de sujets ou d'activités qui piquent votre curiosité, mais que vous ne pratiquez peut-être pas aussi souvent. Vous êtes peut-être fasciné par l'astrophysique ou aimez lire des blogs de voyage.

Même si vos centres d'intérêt ne mettent pas nécessairement en avant des compétences spécifiques, ils ont tout de même de la valeur ! Ils donnent un aperçu de votre personnalité et de ce qui vous passionne intellectuellement.

Alors, que faut-il mettre dans votre CV ?

La réponse : les deux, mais de manière stratégique !

Mettez l'accent sur vos loisirs : privilégiez les loisirs qui ont un lien direct avec les compétences ou les qualités requises dans la description du poste. Si vous postulez pour un poste dans l'aménagement paysager, votre hobby pour le jardinage, qui met en avant vos connaissances en botanique et votre engagement à préserver un écosystème sain, serait un atout considérable

Utilisez vos centres d'intérêt (avec parcimonie) : Choisissez des centres d'intérêt personnels qui reflètent véritablement votre personnalité et qui pourraient susciter une discussion lors de l'entretien. Mentionner votre amour des blogs de voyage pourrait trouver un écho auprès d'une entreprise qui valorise l'ouverture d'esprit

Points importants à retenir : La pertinence est la clé : Idéalement, vos loisirs et vos centres d'intérêt doivent être en rapport avec la position pour laquelle vous postulez

La qualité plutôt que la quantité : il vaut mieux mentionner quelques loisirs percutants plutôt qu'une longue liste d'intérêts génériques. « Regarder la télévision », par exemple, n'est pas un loisir que vous souhaitez mentionner dans votre CV

Montrez, ne dites pas : Utilisez des verbes d'action forts pour décrire comment vos loisirs contribuent à vos compétences

Comprendre la différence entre les loisirs et les intérêts peut vous aider à rédiger un CV qui va au-delà d'une simple liste de vos expériences. Les ajouter de manière stratégique à votre CV permet de tisser une histoire convaincante sur vos compétences uniques et sur qui vous êtes en tant que personne.

Différents types de loisirs à mettre en avant dans un CV

Nous avons établi que les loisirs peuvent être un excellent moyen d'améliorer un CV, mais avec autant d'options, par où commencer ?

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une catégorie pour tous les types d'intérêts personnels !

Vous trouverez ci-dessous une description des loisirs les plus populaires et de la manière dont ils peuvent améliorer votre CV. 👇

Liés au sport : Des sports d'équipe comme le basket-ball aux sports individuels comme la course à pied, les loisirs sportifs témoignent de votre dévouement, de votre persévérance et de votre capacité à travailler pour atteindre un objectif. Les sports d'équipe mettent en outre en valeur vos compétences en matière de collaboration et de communication Activités créatives : Que vous soyez un grand peintre, un maître boulanger ou un génie du codage qui crée des jeux vidéo, les loisirs créatifs démontrent votre capacité à résoudre des problèmes, votre créativité et votre capacité à sortir des sentiers battus Défis intellectuels : Passez-vous votre temps libre à dévorer des ouvrages documentaires ou à résoudre des énigmes complexes ? Ces activités mettent en avant votre curiosité intellectuelle, votre esprit analytique et votre goût pour l'apprentissage, autant Passez-vous votre temps libre à dévorer des ouvrages documentaires ou à résoudre des énigmes complexes ? Ces activités mettent en avant votre curiosité intellectuelle, votre esprit analytique et votre goût pour l'apprentissage, autant de qualités propres aux personnes très efficaces Compétences technologiques : Vous assemblez votre ordinateur, maîtrisez un nouveau langage de programmation ou créez des applications pendant votre temps libre ? Ces loisirs technologiques mettent en valeur votre aisance avec le numérique et votre capacité à acquérir rapidement de nouvelles compétences Intérêts artistiques : Jouer d'un instrument de musique, composer ou faire de la photographie : les loisirs artistiques montrent votre capacité à vous exprimer de manière créative, votre dévouement à la pratique et votre potentiel à apporter de nouvelles perspectives Intérêts culturels et voyages : Ces activités démontrent votre ouverture à de nouvelles expériences et votre capacité d'adaptation. Le bénévolat à l'étranger ou chez vous démontre votre altruisme, votre générosité et votre capacité à établir des liens avec des personnes d'horizons divers

💡Conseil de pro : La clé est de choisir des loisirs en rapport avec la position pour laquelle vous postulez. Vous devez mettre en avant les compétences et les qualités que vous possédez, car elles symbolisent implicitement de bonnes habitudes de travail.

Comment choisir les loisirs et les centres d'intérêt à mentionner ?

Si vous n'avez pas encore de loisirs ou d'intérêts à ajouter à votre CV, utiliser des outils de développement personnel pour les développer peut être un bon point de départ.

Mais si vous avez une liste trop longue de loisirs et d'intérêts et que vous ne savez pas lesquels mettre en avant dans votre CV, voici quelques conseils pour faire un choix percutant. ✅

1. Décodez la description du poste et la culture de l'entreprise

Lisez attentivement la description du poste. Prêtez une attention particulière aux compétences requises et aux qualités recherchées. Ensuite, étudiez le site web et les réseaux sociaux de l'entreprise.

Prenez le pouls : Quel est leur environnement de travail ? Accordent-ils de la valeur à la collaboration ou aux styles de travail indépendants ? Les employés partagent-ils leurs parcours créatifs sur les blogs de l'entreprise ou sur leurs profils LinkedIn ?

Recherchez des indices qui peuvent vous aider à adapter vos loisirs et vos intérêts à la culture de l'entreprise.

Par exemple, si vous postulez pour un rôle dans le marketing au sein d'une start-up, mettez en avant votre participation à un hackathon local (défi intellectuel et maîtrise technologique) pour démontrer votre capacité à vous épanouir dans un environnement dynamique et à travailler sous pression.

2. Pertinence par rapport au secteur d'activité

Certains loisirs se prêtent naturellement à certains secteurs d'activité.

Vous postulez pour un poste de graphiste ? Mentionner votre passion pour la photographie (intérêts artistiques) témoigne d'un sens du design visuel, d'un sens de l'esthétique et d'un potentiel pour créer des graphismes attrayants.

Par exemple : vous êtes un jeune diplômé qui postule pour un poste d'assistant de recherche dans un institut scientifique. En mentionnant votre passion pour l'astronomie (un défi intellectuel), vous démontrez votre curiosité scientifique et vous vous alignez parfaitement sur les centres d'intérêt de l'institut.

3. Évitez les loisirs sans rapport avec votre domaine

Bien que votre CV soit une plateforme pour mettre en avant votre personnalité, il est conseillé d'éviter de mentionner des loisirs qui pourraient prêter à controverse ou qui n'ont aucun rapport avec le poste.

Tenez-vous en à des activités qui vous présentent sous un jour favorable et mettent en valeur votre personnalité équilibrée.

Adaptez vos choix en fonction du rôle :

Voici quelques exemples concrets illustrant comment vos loisirs peuvent correspondre à différents rôles professionnels :

Chef de projet : La gestion d'un jardin communautaire (activité créative et relationnelle) démontre vos compétences organisationnelles, votre capacité à déléguer et votre engagement à mener à bien les projets

Ingénieur logiciel : La participation à des projets de logiciels open source (maîtrise des technologies) montre votre passion pour le codage, votre capacité à collaborer dans un environnement virtuel et votre engagement en faveur de l'apprentissage continu

Représentant du service clientèle : Le bénévolat dans un refuge pour animaux (intérêts culturels et voyages) démontre votre compassion, votre empathie et vos excellentes compétences en communication, toutes essentielles pour établir de bonnes relations avec les clients

À lire également : 10 modèles gratuits pour planifier votre vie personnelle

Comment lister vos loisirs et centres d'intérêt sur votre CV

Maintenant que nous avons établi que les loisirs et les intérêts sont importants, comment les présenter et les positionner dans une section percutante de votre CV ? 📑

Voici quelques conseils pour vous aider à mettre en avant vos passions de manière stratégique :

Créez une section « Intérêts » dédiée

La bonne pratique consiste à créer une section « Intérêts » distincte au bas de votre CV. Le terme « Intérêts » semble professionnel et reflète votre personnalité à travers les activités que vous aimez.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Une section « Intérêts » dédiée permet d'organiser votre CV et de le rendre plus attrayant. Elle indique également au responsable du recrutement que vous avez pris le temps de présenter votre candidature sous tous ses angles.

Incluez-les lorsqu'ils apportent une valeur ajoutée

Il n'y a pas de règle absolue concernant la mention de vos centres d'intérêt, mais en général, cela peut être utile dans les cas suivants :

Vous avez une expérience professionnelle limitée : Les nouveaux diplômés ou les personnes en reconversion professionnelle peuvent avoir un parcours professionnel moins riche. Vos loisirs et centres d'intérêt peuvent combler cette lacune en mettant en avant vos compétences, votre esprit d'initiative et votre potentiel

Vos loisirs sont directement liés aux compétences ou qualités mises en avant dans la description du poste : C'est le jackpot ! Laissez vos passions démontrer vos compétences transférables

Ils donnent un aperçu de votre personnalité et de votre adéquation culturelle avec l'entreprise : Vos loisirs révèlent-ils un esprit collaboratif ou le souci du détail ? Ces détails peuvent vous aider à vous identifier à la culture de l'entreprise

💡Conseil de pro : Si vous êtes en transition vers une nouvelle carrière, mettez à jour votre plan de carrière afin d'y inclure les compétences acquises dans le cadre de votre carrière précédente qui sont pertinentes pour le nouveau champ. Incluez à la fois les compétences générales (comme la communication, le leadership et la résolution de problèmes) et les compétences techniques (comme l'expertise technique ou la gestion de projet). Donnez des exemples concrets de la manière dont vous avez utilisé ces compétences dans le passé.

Détaillez, ne vous contentez pas d'une simple liste

Ne vous contentez pas d'énumérer vos loisirs, allez plus loin ! Utilisez des puces avec des verbes d'action pour décrire votre implication et en quoi ces activités sont liées à des compétences utiles pour le poste.

Au lieu de simplement écrire « escalade », précisez « j'aime escalader des falaises difficiles ou des voies d'escalade difficiles »

Cet exemple adapte la description du passe-temps à un rôle en marketing en mettant en avant les compétences pertinentes : Définition d'objectifs : L'escalade implique souvent de se fixer des objectifs précis pour atteindre le sommet d'une voie ou achever une section difficile

Persévérance : Ce sport exige de la persévérance et la capacité de continuer à essayer même face à des difficultés

Résolution de problèmes : Les grimpeurs doivent analyser l'itinéraire, planifier leurs mouvements et adapter leur stratégie au fur et à mesure, autant de compétences précieuses pour relever les défis du marketing

Établissez des priorités et faites votre promotion de manière stratégique

Choisissez jusqu'à cinq loisirs ou intérêts percutants qui correspondent le mieux à la position pour laquelle vous postulez. Listez les plus pertinents en premier afin d'attirer l'attention du responsable du recrutement.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Les responsables du recrutement passent généralement moins d'une minute à parcourir les CV. En mettant en avant vos loisirs les plus pertinents, vous augmentez les chances qu'ils remarquent les compétences que vous souhaitez mettre en avant.

Utilisez ClickUp

Maintenant, la grande question est la suivante : comment transformer vos loisirs et vos centres d'intérêt en un récit convaincant pour votre CV ? Un récit qui mette en valeur votre personnalité et vos compétences uniques. C'est là que ClickUp entre en jeu et devient votre partenaire pour la rédaction de votre CV.

Oubliez les documents statiques qui étouffent votre créativité. Utilisez ClickUp pour rédiger votre CV et vous préparer à décrocher ce nouvel emploi!

Utilisez ClickUp Docs pour créer des CV dynamiques avec des fonctionnalités de mise en forme avancées

ClickUp Docs offre un environnement de travail dynamique (comprenez : un document évolutif) pour réfléchir, rédiger et peaufiner le contenu de la section « Centres d'intérêt » de votre CV, voire l'intégralité de celui-ci !

Cela vous aide à vous démarquer, à vous dépasser et à explorer au-delà des limites des documents traditionnels.

Ici, vous pouvez librement réfléchir et noter tous vos loisirs et centres d'intérêt, qu'ils soient importants ou insignifiants. Ne vous mettez pas la pression pour obtenir un résultat parfait dès le départ ; notez simplement tout ce qui vous passionne.

Et si vous êtes en panne d'inspiration pour rédiger des descriptions convaincantes qui mettent en valeur les compétences derrière vos loisirs ? ClickUp vous aide à surmonter le syndrome de la page blanche tout en rédigeant votre CV.

Demandez à ClickUp Brain ce qu'il faut ajouter à votre CV en fonction de la description du poste

ClickUp Brain, votre assistant IA intégré, veille à ce que vos descriptions soient claires, concises et percutantes. Voici comment :

Suggère des compétences pertinentes : Décrivez votre amour pour la pâtisserie, et ClickUp Brain pourrait vous suggérer des compétences transférables telles que « souci du détail », « capacité à suivre des instructions complexes » et « gestion du temps »

Correction grammaticale : ClickUp Brain agit comme votre correcteur grammatical, garantissant que vos descriptions sont soignées et professionnelles

Vérification de la lisibilité : cette fonctionnalité analyse la clarté et la lisibilité de votre texte afin de s'assurer que vos descriptions sont faciles à comprendre pour les responsables du recrutement

Mettez en avant des exemples d'intérêts pour votre CV grâce aux fonctionnalités de modification de contenu par IA de ClickUp Brain dans Documents

La véritable beauté de ClickUp Docs réside dans sa flexibilité. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience et postulez à différents emplois, vous pouvez facilement modifier la section « Intérêts ». Cela vous permet d'adapter les descriptions afin de mettre en avant les compétences les plus pertinentes pour chaque position.

Modèle de recherche d'emploi ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de recherche d'emploi de ClickUp vous aide à rationaliser votre recherche d'emploi ! Suivez vos candidatures, les offres d'emploi, les évaluations des entreprises, les avantages, vos ressources pour les entretiens et bien plus encore.

Le modèle de recherche d'emploi de ClickUp est conçu pour organiser vos efforts de recherche d'emploi et cibler les opportunités idéales.

Consignez toutes vos candidatures à un seul endroit, y compris les noms des entreprises, les positions pour lesquelles vous postulez, les dates de candidature et même vos notes d'entretien.

Dressez une liste des offres d'emploi intéressantes que vous trouvez au cours de votre recherche. Utilisez-la comme point de référence lorsque vous adaptez votre CV et la section « intérêts » à des candidatures spécifiques.

Si vous avez fait des recherches sur les entreprises qui vous intéressent, ajoutez vos évaluations au modèle. Cela peut vous aider à classer vos candidatures par ordre de priorité et à cibler les entreprises qui correspondent à vos préférences en matière de culture d'entreprise.

Plus de 50 exemples de loisirs et d'intérêts à mentionner dans votre CV

N'oubliez pas de choisir des loisirs et des centres d'intérêt en rapport avec le poste et d'utiliser des verbes d'action pour mettre en valeur vos compétences transférables. Voici une liste parmi laquelle vous pouvez choisir : 🗂️

Sports et fitness

Sports de raquette (tennis, badminton, squash) Sports d'équipe (basket-ball, football, hockey) Courir Yoga/pilates Haltérophilie Natation Parkour/freerunning Équilibrage de rochers Arts martiaux Danse

Activités créatives

Rédaction Beatbox Peinture/dessin Photographie Conception graphique Réalisation Création de bijoux Menuiserie Brassage artisanal

Défis intellectuels

Lecture Apprendre une nouvelle langue Échecs/puzzles Participer à des conférences/ateliers Codage/programmation Mots croisés Puzzles Jeux de logique Jeux de mots Jeux de cartes

Maîtrise des technologies

Assemblage d'ordinateurs/appareils technologiques Contribution à des logiciels open source Création d'applications mobiles Développement web Analyse de données Gestion des réseaux sociaux

Intérêts artistiques

Jouer d'un instrument de musique Chant Danse Acting Jouer à des jeux de société

Intérêts culturels et voyages

Assister à des concerts/pièces de théâtre Voyager Découvrir différentes cultures Assister à des évènements culturels Essayer de nouvelles cuisines Apprendre des langues étrangères Bénévolat dans une société historique Recherche généalogique Détection de métaux Observation des oiseaux

Activités de plein air

Randonnée/trekking Camping Escalade Jardinage Kayak/canoë Bénévolat dans un refuge pour animaux Exploration urbaine

Activités entrepreneuriales

Freelance Entreprise de commerce électronique Investir

Exemples de CV réels

Exemple 1

Via : MyPerfectResume

Exemple 2

Via : Resume Genius

Exemple 3

Via : BeamJobs

Exemple 4

Via : MyPerfectResume

Améliorez votre CV et décrochez l'emploi de vos rêves avec ClickUp

La section « Loisirs et intérêts » est l'occasion de montrer à vos futurs employeurs qui vous êtes en dehors du travail. Des loisirs et des intérêts soigneusement choisis peuvent vous aider à vous démarquer et à devenir un candidat plus intéressant.

Veillez à ce que vos centres d'intérêt soient en rapport avec le poste, utilisez des verbes forts pour mettre en avant vos réalisations et adaptez votre CV à chaque candidature.

En utilisant un logiciel de gestion des compétences tel que ClickUp, vous pouvez présenter efficacement vos compétences professionnelles et vos expériences afin de créer une image globale de vos capacités. ClickUp Docs et Brain deviendront rapidement vos compagnons de rédaction de confiance dans votre recherche d'emploi. Parallèlement, le modèle de recherche d'emploi de ClickUp vous permettra de rester sur la bonne voie.

Renforcez l'impact de votre CV et organisez-vous : essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !