Nous avons testé les meilleurs logiciels RH à Malte

Malte est un pays doté d'une tendance à la hausse dans son secteur des ressources humaines. Il y a une demande croissante de professionnels des RH talentueux, et les organisations sont prêtes à payer une prime pour les meilleurs. L'accent est également mis sur l'intégration de l'intelligence artificielle et la gestion stratégique de la main-d'œuvre, qui évoluent rapidement.

Mais le secteur a encore des défis à relever.

Une enquête menée par Lovin Malta a révélé que 20 % des personnes interrogées se sentaient épuisés au travail, ce qui met en évidence le stress croissant auquel est confronté le personnel des ressources humaines à Malte.

Il y a de nombreuses raisons qui augmentent le stress au travail Responsabilités du responsable RH et provoquer un épuisement professionnel :

Les entreprises peuvent embaucher à tour de bras, ce qui entraîne une augmentation de l'intégration et de la paperasserie

Les employés pourraient attendre plus qu'un simple chèque de paie, comme un environnement de travail plus inclusif

L'essor des modèles de travail à distance et hybrides peut obliger les RH à élaborer de nouvelles politiques et procédures

Le recrutement à l'échelle mondiale peut rendre les processus RH plus complexes en raison de facteurs tels que la conformité des paiements et la gestion des impôts

Mais la bonne nouvelle, c'est que de nombreuses plateformes RH peuvent répondre à ces préoccupations.

Dans cet article de blog, mon équipe et moi-même avons étudié 10 des meilleurs logiciels RH à Malte pour vous aider à résoudre les défis RH les plus pressants et à comprendre lequel est le mieux adapté à vos processus.

Que faut-il rechercher dans un logiciel RH ?

S'il y a une équipe qui est universellement embourbée dans le travail administratif et les flux de travail opérationnels, c'est bien le département des ressources humaines. Si vous passez trop de temps à jongler avec des feuilles de calcul et des documents, nous avons ce qu'il vous faut.

En testant ces Plateformes logicielles RH nous nous sommes concentrés sur ces cinq facteurs indispensables qui peuvent vous faire gagner du temps :

Portail des employés : Les employés peuvent accéder à leurs fiches de paie et mettre à jour des détails tels que les présences et les demandes de congés sans que vous ayez à jouer les intermédiaires

: Les employés peuvent accéder à leurs fiches de paie et mettre à jour des détails tels que les présences et les demandes de congés sans que vous ayez à jouer les intermédiaires L'automatisation : Les tâches répétitives peuvent être externalisées afin d'éviter de s'enliser dans des processus manuels

: Les tâches répétitives peuvent être externalisées afin d'éviter de s'enliser dans des processus manuels Données et rapports : Des rapports détaillés vous donnent un accès immédiat à des mesures importantes telles que les tendances de l'assiduité, les références salariales et les pourcentages de diversité

: Des rapports détaillés vous donnent un accès immédiat à des mesures importantes telles que les tendances de l'assiduité, les références salariales et les pourcentages de diversité Conformité au RGPD : Étant donné que Malte fait partie de l'Union européenne (UE) et qu'elle est donc soumise au GDPR, mon équipe et moi-même avons donné la priorité aux plateformes qui ont fait un effort supplémentaire pour rester conformes aux dernières réglementations

: Étant donné que Malte fait partie de l'Union européenne (UE) et qu'elle est donc soumise au GDPR, mon équipe et moi-même avons donné la priorité aux plateformes qui ont fait un effort supplémentaire pour rester conformes aux dernières réglementations **Facilité d'utilisation : Avec tant de choses à faire, la dernière chose dont vous avez besoin est une plateforme avec une courbe d'apprentissage abrupte. Idéalement, elle devrait être facile à utiliser et ne pas nécessiter de formation supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, elle devrait au moins être accompagnée d'une bonne assistance à l'intégration

Nous avons également mis en évidence certaines des caractéristiques les plus remarquables de chaque plateforme, telles que les capacités d'IA et l'assistance spécifique à un lieu, afin que vous puissiez choisir le meilleur outil en fonction de la structure de votre entreprise et de vos besoins en matière de gestion des ressources humaines De l'équipe RH .

Les 10 meilleurs logiciels RH à utiliser en 2024

Découvrons les 10 meilleurs logiciels RH de Malte et comprenons comment ils peuvent vous aider à améliorer vos flux de travail et à gagner du temps.

1. ClickUp : Le meilleur pour la gestion de projets RH

Réalisez des enquêtes, gérez votre pipeline de recrutement et centralisez les données des employés avec ClickUp

Au cours de ma carrière, j'ai appris que le fait de disposer d'un espace unique pour gérer la majeure partie de votre travail vous permet de gagner un temps considérable. Et c'est exactement ce que fait ClickUp !

ClickUp est une plateforme combinée de gestion de projets, de documents et de communication qui peut vous aider Les professionnels des ressources humaines planifient des projets , gardent la trace de leurs objectifs et documentent leurs flux de travail

ClickUp réduit les silos de données - en rassemblant toutes les informations relatives à l'entreprise et à l'employé - et facilite également l'intégration des nouveaux employés.

Voici quelques exemples de ce que ClickUp peut faire pour faciliter l'intégration des nouveaux employés La solution RH de ClickUp et les modèles de ClickUp peuvent vous aider :

Documenter vos processus

Créez des pages et des wikis publics et privés, collaborez avec les équipes sur les protocoles d'embauche et créez des ressources RH centralisées comme les manuels des employés avec ClickUp Docs

Pour commencer, vous pouvez créer des wikis complets pour différents aspects de votre processus d'embauche, tels que le processus d'entretien, l'intégration et les évaluations de performance, en utilisant ClickUp Docs . Cette fonction de gestion des documents assure la transparence et donne à toutes les équipes une idée de la manière dont le recrutement se déroule dans votre entreprise et des personnes qu'elles doivent approcher.

De plus, les fonctions de collaboration de ClickUp Docs, telles que la co-création, la co-édition et les commentaires, facilitent le partage de ces documents avec la direction pour examen et approbation. Une autre façon de tirer parti de Docs consiste à en créant un manuel de l'employé -avec des détails tels que les protocoles de l'entreprise, les politiques en matière de congés, les fonctions des départements et les régimes d'avantages sociaux.

Personnalisez le modèle de base de connaissances ClickUp en y ajoutant les coordonnées de votre entreprise et partagez-le avec les employés et les nouveaux embauchés

Le modèle Modèle de base de connaissances ClickUp est l'un de nos favoris ! Il permet à notre département RH de définir les politiques de l'entreprise et les valeurs fondamentales dans un endroit central et facilement accessible. Il vous aide à

Créer un fichier entièrement personnalisé manuel de l'employé avec des détails tels que le code de conduite, les politiques de congés et les exigences légales

manuel de l'employé avec des détails tels que le code de conduite, les politiques de congés et les exigences légales Collaborez avec votre équipe financière ou vos chefs de service pour qu'ils puissent ajouter des détails spécifiques, tels que votre processus de paie ou vos politiques de voyage

pour qu'ils puissent ajouter des détails spécifiques, tels que votre processus de paie ou vos politiques de voyage Rendez la base de connaissances publique et partagez-la avec les candidats potentiels pour qu'ils se fassent une idée de la culture de l'entreprise Télécharger ce modèle #### Centraliser les données des employés

Si vous utilisez différents logiciels de gestion des ressources humaines, de recrutement, de paie en nuage et de comptabilité, il y a un risque élevé de silos de données, de duplication et de confusion. Mais comme ClickUp s'intègre à la plupart des systèmes SIRH et possède des capacités d'automatisation, vous pouvez rassembler toutes les données sur un seul tableau de bord, créant ainsi une base de données centrale pour les employés.

Par exemple, vous pouvez mettre en place un déclencheur automatique pour ajouter les nouvelles recrues à votre répertoire d'employés ou à votre organigramme dans ClickUp chaque fois qu'elles sont ajoutées à votre plateforme de paie. D'après notre expérience, le Modèle d'annuaire des employés ClickUp est une excellente ressource.

Centralisez tous les dossiers des employés en créant une base de données facilement consultable à l'aide du modèle d'annuaire des employés ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer des étiquettes personnalisées pour différents types d'employés temps plein, freelance, stagiaire, etc

Ajouter des détails personnels tels que l'anniversaire de l'employé, l'anniversaire de travail, et plus encore (et programmer l'automatisation pour leur souhaiter ces jours-là)

(et programmer l'automatisation pour leur souhaiter ces jours-là) Donnez à vos employés un moyen de trouver rapidement le bon DRI dans différentes équipescollaboration interfonctionnelleTélécharger ce modèle #### Gérez votre pipeline de recrutement

Créez des tâches, des sous-tâches et des listes de contrôle pour suivre les étapes de recrutement de différents rôles avec ClickUp Tasks Tâches ClickUp est idéal pour gérer toutes les tâches RH en un seul endroit, en les divisant par projets ou étapes d'achèvement. Cette fonction permet de créer des projets pour différents rôles, ainsi que des sous-tâches et des listes de contrôle. Vous pouvez également utiliser des automatismes pour faire passer les candidats par les différentes étapes du processus d'entretien ou pour rappeler aux recruteurs les étapes suivantes.

Faciliter l'accueil des nouveaux arrivants

Améliorez l'intégration en créant un nouveau projet d'intégration pour chaque nouvel employé avec une liste de contrôle des tâches dans ClickUp -les outils auxquels ils doivent accéder, les documents qu'ils doivent lire, etc.

Les nouveaux embauchés (et leurs responsables) peuvent également utiliser la liste de contrôle de ClickUp /%/ref Objectifs ClickUp pour suivre leurs tâches d'intégration. Par exemple, j'utilise cette fonctionnalité pour définir des objectifs oui/non que les nouveaux employés de mon équipe peuvent cocher au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur processus d'intégration.

Une autre idée consiste à créer un objectif commun pour chaque lot de nouvelles recrues afin d'obtenir une vue d'ensemble de leurs progrès.

Fixez des objectifs simples de type oui/non ou basés sur des pourcentages pour suivre les progrès de l'intégration des nouveaux employés avec ClickUp Goals

Réduisez les tâches administratives grâce à l'IA

Rédiger des contenus, trouver des informations et localiser des communications avec ClickUp Brain Le site de ClickUp Brain Les capacités d'IA de ClickUp Brain peuvent faire gagner du temps aux équipes RH et rationaliser les flux de travail. Vous pouvez l'utiliser pour résumer de longs documents, rédiger des politiques en demandant les détails que vous souhaitez voir abordés, et trouver rapidement les bonnes informations dans vos tâches et projets.

Les équipes internationales peuvent également utiliser ses capacités de traduction pour créer des politiques, des factures et des formulaires localisés. Voici d'autres façons dont ClickUp Brain peut stimuler la productivité de votre équipe RH :

Amélioration du libre-service pour les employés : Équipez les employés d'une base de connaissances alimentée par l'IA. Le cerveau peut répondre aux questions fréquemment posées sur les avantages sociaux, les politiques et les processus d'intégration, réduisant ainsi la charge de travail des RH pour les demandes de renseignements de routine

Créez une base de connaissances en libre-service qui responsabilise vos employés, en utilisant ClickUp Brain

Une intégration plus intelligente : Utilisez Brain pour automatiser et personnaliser les tâches d'intégration. Il peut générer des e-mails de bienvenue personnalisés, guider les nouveaux employés à travers les étapes d'intégration et suggérer des supports de formation pertinents

: Utilisez Brain pour automatiser et personnaliser les tâches d'intégration. Il peut générer des e-mails de bienvenue personnalisés, guider les nouveaux employés à travers les étapes d'intégration et suggérer des supports de formation pertinents Réduction des préjugés dans le recrutement : Le cerveau peut aider à filtrer les CV et les demandes d'emploi sur la base de critères prédéfinis, minimisant ainsi les préjugés inconscients lors des premières étapes du recrutement

: Le cerveau peut aider à filtrer les CV et les demandes d'emploi sur la base de critères prédéfinis, minimisant ainsi les préjugés inconscients lors des premières étapes du recrutement Résolution proactive des problèmes : ClickUp Brain peut analyser le sentiment des employés à partir d'enquêtes internes et de commentaires. Cela permet aux RH d'identifier rapidement les problèmes potentiels et de prendre des mesures pour les résoudre avant qu'ils ne s'aggravent

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Suivi des processus de recrutement : UtiliserHiérarchie ClickUp pour personnaliser votre espace de travail avec des dossiers ou des listes dédiés à diverses fonctions telles que le recrutement et l'intégration, la gestion de la paie, la gestion des performances, l'intégration des nouveaux employés, etc. Développez-les en créant des tâches spécifiques et en les assignant aux membres de l'équipe concernés pour vous assurer de ne rien oublier

: UtiliserHiérarchie ClickUp pour personnaliser votre espace de travail avec des dossiers ou des listes dédiés à diverses fonctions telles que le recrutement et l'intégration, la gestion de la paie, la gestion des performances, l'intégration des nouveaux employés, etc. Développez-les en créant des tâches spécifiques et en les assignant aux membres de l'équipe concernés pour vous assurer de ne rien oublier Embarquer les employés : Créez des manuels de l'employé, des organigrammes et des projets d'intégration personnalisés pour chaque employé afin de garantir un processus d'intégration en douceur

: Créez des manuels de l'employé, des organigrammes et des projets d'intégration personnalisés pour chaque employé afin de garantir un processus d'intégration en douceur Gagnez du temps avec Automations ClickUp: Définissez des automatismes pour informer les responsables du recrutement de l'étape de l'entretien, synchroniser les données des outils SIRH, et même souhaiter l'anniversaire des employés

Automations ClickUp: Définissez des automatismes pour informer les responsables du recrutement de l'étape de l'entretien, synchroniser les données des outils SIRH, et même souhaiter l'anniversaire des employés Lancez des évaluations de performance : Tirez parti deLes modèles gratuits d'évaluation des performances de ClickUp pour planifier les entretiens annuels et suivre la trajectoire professionnelle d'un employé

: Tirez parti deLes modèles gratuits d'évaluation des performances de ClickUp pour planifier les entretiens annuels et suivre la trajectoire professionnelle d'un employé Obtenez un retour d'information de la part des employés : UtilisezFormulaires ClickUp pour mener des enquêtes et évaluer le sentiment des employés à l'égard de la culture d'entreprise, des politiques organisationnelles, de l'environnement de travail, etc

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont fait état d'une courbe d'apprentissage abrupte

ClickUp Brain ne permet pas encore d'effectuer des analyses numériques complexes

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Entreprise : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Entreprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Le service ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 7 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (9500+ commentaires)

: 4.7/5 (9500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4000+ commentaires)

2. Paychex Flex : Le meilleur pour les entreprises qui ont besoin d'une gestion de l'assurance des entreprises

via Paychex Flex Paychex Flex est une plateforme de gestion des ressources humaines qui se distingue par son soutien à la gestion des assurances. Elle prend en charge la couverture d'assurance non seulement pour la santé des employés, mais aussi pour les opérations commerciales, telles que les responsabilités générales et cybernétiques

J'ai pu constater de visu que cette solution a permis à des clients d'éviter de graves maux de tête. Une violation de données peut être dévastatrice pour une petite entreprise, mais elle a pu se rétablir rapidement et sans ruine financière grâce à l'assurance responsabilité civile cybernétique incluse dans Paychex Flex.

Paychex Flex offre également de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, telles qu'un système de gestion de l'apprentissage, un outil de planification de la retraite et une couverture de l'indemnisation des accidents du travail. Cela en fait une plateforme rentable pour les petites entreprises, et vous pouvez choisir les fonctionnalités dont vous avez besoin au fur et à mesure de votre croissance.

Les meilleures fonctionnalités de Paychex Flex

Gestion de la paie et des impôts à partir de votre ordinateur de bureau et de votre téléphone portable

Générer des rapports tels que les besoins en liquidités et l'établissement des coûts des emplois en un seul clic

Déclarer les nouveaux employés aux organismes gouvernementaux et les ajouter à vos régimes d'avantages sociaux et de retraite

Limites de Paychex Flex

Le suivi du temps et la gestion des présences sont deux fonctions différentes, ce qui peut entraîner une expérience utilisateur décousue

Personnalisations limitées pour les rapports et impossibilité de les télécharger dans Excel

Prix de Paychex Flex

Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (1500+ commentaires)

: 4.2/5 (1500+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (1500+ commentaires)

3. Justworks : La meilleure solution pour les petites entreprises qui ont besoin d'une plateforme de gestion des salaires simple

via Travaux d'intérêt général Justworks est une plateforme tout-en-un de gestion de l'expérience des personnes destinée aux petites et moyennes entreprises. Elle convient aux entreprises dont la plupart des employés se trouvent dans un seul et même endroit, mais qui engagent également des indépendants ou des consultants internationaux, comme les agences et les sociétés de création.

Par exemple, Justworks facilite l'embauche d'employés et de sous-traitants maltais par les entreprises américaines en leur permettant de personnaliser l'expérience d'intégration et de se conformer par défaut aux politiques maltaises en matière de sécurité sociale et de congés.

Deux caractéristiques de la plateforme que j'ai appréciées sont le suivi du temps et les avantages sociaux axés sur les petites entreprises. Vous pouvez suivre le temps à partir de Slack, de l'application mobile et même des options de géofencing automatisées, ce qui signifie que l'horloge démarre dès qu'un employé entre dans le bureau.

Il vous donne également accès à des régimes d'assurance maladie riches en avantages, avec des services tels que le soutien à la santé mentale, les soins primaires et la fertilité, sans frais supplémentaires. Il s'agit là d'un avantage considérable pour attirer et retenir les meilleurs talents, surtout si l'on tient compte de l'augmentation des coûts de l'assurance maladie.

Les meilleures caractéristiques de Justworks

Automatisez la gestion de la paie pour les employés et les entrepreneurs internationaux grâce à des fonctions telles que les paiements récurrents et ponctuels et l'aide à la déclaration d'impôts

Permettre aux employés de choisir et de gérer leurs régimes d'avantages sociaux à partir du portail en libre-service

Établir des politiques et suivre les soldes de congés directement à partir de l'application mobile

Limites de Justworks

Ne prend pas en charge les employés internationaux à temps plein

Certains utilisateurs ont signalé des bogues dans l'application mobile

Prix de Justworks

Paie : 50$ de frais de base + 8$/employé par mois

: 50$ de frais de base + 8$/employé par mois PPEO de base : 59 $/employé par mois

: 59 $/employé par mois plus PEO : 109 $/employé par mois

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

: 4.6/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (700+ commentaires)

4. Ondulation : Idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une solution tout-en-un de gestion des ressources humaines, de l'informatique et des salaires

via Ondulation Si vous avez besoin d'outils commerciaux tout-en-un qui répondent aux exigences de bout en bout des équipes de gestion des ressources humaines, de la paie et des technologies de l'information, pensez à Rippling. D'après mon expérience, il a sauvé la vie des entreprises qui jonglent avec des opérations complexes à l'échelle mondiale.

Accédez à un large éventail de fonctionnalités allant du recrutement global au traitement de la paie globale, en passant par la gestion des ressources humaines et de l'informatique l'évaluation des performances Un système de gestion de l'apprentissage pour héberger des cours relatifs à la conformité.

Rippling facilite également l'embauche d'entrepreneurs locaux à Malte. De la classification correcte dans l'ordre standard national du statut de l'emploi à l'enregistrement de votre entreprise auprès de l'administration fiscale maltaise (IRD), Rippling s'occupe de tout. Et le temps d'intégration des nouveaux entrepreneurs est inférieur à cinq minutes

Cette dernière fonction peut s'avérer particulièrement utile pour les entreprises dont les processus et les directives en matière de conformité et de sécurité sont très stricts. Vous pouvez demander à vos employés de suivre des cours sur des sujets tels que la formation à la sécurité, la confidentialité des données et les protocoles de conformité propres à chaque service, suivre leur participation et leur attribuer des badges.

Les meilleures caractéristiques de Rippling

Attribuez des appareils aux employés distants et configurez-les de n'importe où, ce qui facilite l'intégration

Visualisez les employés, les sous-traitants et les rôles ouverts dans un tableau de bord et prévoyez facilement les plans d'embauche

Obtenir le feedback des employés à l'aide d'enquêtes automatisées avec des déclencheurs basés sur des règles, par exemple à la fin de l'intégration ou lors de l'évaluation des performances des employés

Limites de l'effet d'entraînement

Passer par plusieurs cycles de mise en œuvre pour chaque pays peut prendre beaucoup de temps

La liste des employés ne peut être triée que lorsqu'elle est filtrée, ce qui rend la liste par défaut encombrée

Certains utilisateurs ont également trouvé que la structure tarifaire de Rippling était compliquée

Tarifs de Rippling

Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (2300+ commentaires)

: 4.8/5 (2300+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (plus de 3000 commentaires)

5. Multiplicateur : Idéal pour les entreprises internationales qui ont besoin de services de relocalisation et de gestion des salaires

via Multiplicateur Que vous fassiez appel à des freelances, que vous embauchiez des salariés à temps plein localement ou que vous les déplaciez de leur pays d'origine vers le vôtre, Multiplier rationalise l'ensemble du processus. Multiplier est une plateforme de gestion des ressources humaines destinée aux startups et aux entreprises de taille moyenne qui souhaitent se développer rapidement sur les marchés internationaux.

Son service Employer of Record (EOR) est disponible dans plus de 150 pays, et ses services de soutien VISA sont disponibles dans plus de 140 pays. Dans les deux cas, leur équipe d'experts prend en charge l'ensemble des processus régionaux et des tâches administratives. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les progrès sur le tableau de bord.

De plus, comme vous transférez les taxes locales à Multiplier, vous pouvez rester conforme par défaut. Cette tranquillité d'esprit s'est avérée inestimable pour de nombreuses personnes qui ont constitué leur équipe internationale.

Les meilleures caractéristiques de Multiplier

Générer des packages de rémunération globaux, transfrontaliers et incluant l'ESOP

Veillez à ce que vos politiques en matière de congés et de présence soient conformes au droit du travail maltais

Proposer des formules d'assurance rentables et spécifiques à Malte

Envoyer aux employés les ordinateurs portables et autres appareils de l'entreprise avant qu'ils ne soient embauchés

Introduire les demandes de visa en quelques clics dans Multiplier

Limites de Multiplier

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes liés aux paiements récurrents et aux retards de paiement

Options de personnalisation limitées. Par exemple, il n'est pas possible de soumettre des dépenses en devises étrangères

Prix multiplicateur

Employeur officiel : A partir de 400 $/mois

: A partir de 400 $/mois Entrepreneurs indépendants : A partir de 40 $/mois

: A partir de 40 $/mois Paie globale : Tarification personnalisée

Multiplier ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (700+ commentaires)

: 4.7/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (40+ commentaires)

6. Papaya Global : Meilleur pour les entreprises avec une grande force de travail qui ont besoin de services d'agent d'enregistrement

via Papaye Global Papaya Global est spécialement conçu pour les entreprises des secteurs des services publics et maritime qui comptent des milliers d'employés, dont beaucoup peuvent se trouver à l'étranger. À ce titre, il emploie également des consultants juridiques dans les régions locales afin de s'assurer que ses contrats sont conformes aux lois et réglementations locales.

L'un des plus grands défis pour ces industries est d'assurer une paie précise et en temps voulu à travers les frontières. Papaya Global s'attaque à ce problème de front en prenant en charge les dépôts directs transfrontaliers et les passerelles de paiement locales.

Papaya Global est également l'une des rares solutions RH que j'ai trouvées avec des capacités d'IA. Sa solution de contrôle de la conformité par l'IA permet de détecter les problèmes, d'optimiser l'acheminement des paiements et de prévoir les paiements futurs.

Une autre fonctionnalité intéressante est l'"engagement de date d'atterrissage", qui garantit aux employés qu'ils recevront leurs fonds à temps.

Les meilleures fonctionnalités de Papaya Global

Déposer les paiements directement sur les comptes des employés dans les pays locaux sans passer par différentes banques

Obtenir des rapports complets sur les tendances en matière de congés des employés, les prévisions financières et les indicateurs de diversité

Payer les nouveaux employés et les sous-traitants dans les deux jours suivant leur intégration sur la plateforme

Limites de Papaya Global

Options limitées de personnalisation des factures

La mise à jour en masse des données des employés est fastidieuse et vous devez contacter l'équipe d'assistance à la clientèle pour le faire

Prix de Papaya Global

Payroll Plus **A partir de 25 $ par employé et par mois **Global Scale : à partir de 20 $/employé par mois Entreprise Global: À partir de 15 $/employé par mois

Paiements et gestion des sous-traitants: 30 $ par sous-traitant et par mois

30 $ par sous-traitant et par mois Employeur de référence (EOR): à partir de 599 $/employé par mois

à partir de 599 $/employé par mois Paiements de la main-d'œuvre mondiale : À partir de 2,5 $/transaction

: À partir de 2,5 $/transaction Agent of Record (AOR) : À partir de 200 $/entrepreneur par mois

Papaya Global ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (31+ commentaires)

: 4.5/5 (31+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (30+ commentaires)

7. Patriot Payroll : Le meilleur pour les petites et moyennes entreprises de moins de 500 employés

via Patriot Payroll Conçue pour les entreprises ayant des besoins de base en matière de ressources humaines, comme la gestion des salaires, des présences et des dépenses, Patriot Payroll est une plateforme sans fioritures qui privilégie la facilité d'utilisation.

Je l'ai trouvée particulièrement utile pour les petites équipes RH. Des fonctionnalités telles que les notifications par e-mail pour inciter les employés à remplir leurs feuilles de temps et les capacités d'approbation en bloc pour les feuilles de temps et les dépenses peuvent faire gagner beaucoup de temps aux équipes RH composées d'une ou deux personnes.

Les employés peuvent créer et partager leurs feuilles de temps avec l'équipe de paie, approuver les récapitulatifs de temps et calculer automatiquement les frais d'heures supplémentaires. Vous pouvez également créer des politiques d'heures supplémentaires personnalisées pour différents types d'employés, tels que les employés temporaires, les stagiaires et les employés permanents.

Les meilleures fonctionnalités de Patriot Payroll

Rationalisation des tâches administratives en permettant aux employés de mettre à jour leurs informations de paiement et aux responsables de mettre à jour les packages de rémunération et les récapitulatifs d'heures

Gérez la paie, les présences et les heures facturables à partir d'une seule plateforme

Obtenez des rapports détaillés sur votre santé financière avec des rapports sur l'ancienneté des comptes, l'historique des paiements et les bilans

Limitations de Patriot Payroll

La définition de différents cycles de paiement pour les employés (bihebdomadaire, mensuel, etc.) est un processus manuel qui doit être effectué sur une base individuelle

Si vous avez des employés W2, vous devrez payer les frais "par employé" pour une année entière, même si l'employé quitte l'entreprise en cours de route

Prix de Patriot Payroll

Paie de base : 17 $ (forfait) + 4 $ par employé/entrepreneur par mois

: 17 $ (forfait) + 4 $ par employé/entrepreneur par mois Service de paie complet : 37 $ (forfait) + 4 $ par employé/entrepreneur par mois

Patriot Payroll ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (500+ commentaires)

: 4.8/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (3400+ avis)

8. Deel : Le meilleur pour les entreprises internationales avec des opérations RH complexes et des exigences de conformité

via Deel Deel est une plateforme unique pour les grandes entreprises qui ont des projets d'expansion à l'échelle mondiale. Vous pouvez créer des contrats localisés, déclarer des impôts dans différentes régions et effectuer des vérifications d'antécédents à l'échelle mondiale. Deel est donc une excellente option pour les entreprises dont les processus de conformité sont stricts. Mieux encore, Deel promet un délai d'intégration de cinq jours pour Malte, c'est donc une excellente option pour les entreprises qui souhaitent démarrer rapidement.

Deel est conforme aux réglementations locales maltaises et gère les taxes dès le départ. Il est également partenaire avec deux fournisseurs d'assurance à Malte-Unisure et Allianz, ce qui vous permet d'offrir plus facilement une assurance maladie à vos employés.

Bien que je n'aie pas directement géré la paie avec Deel, j'ai exploré ses fonctionnalités lors de mon évaluation. L'une d'entre elles a attiré mon attention : le plugin Slack de Deel. Grâce à lui, vous pouvez créer des flux de travail automatisés sur Slack à partir de Deel, tels que le partage d'annonces, le suivi de l'engagement et la mise en place de check-ins hebdomadaires. Sympa, non ?

Cependant, cela signifie également que Deel est l'un des services de gestion de la paie et d'EOR les plus chers du marché.

Les meilleures caractéristiques de Deel

Restez en conformité avec les réglementations locales maltaises en matière de salaire minimum, d'heures supplémentaires, de congés et d'impôts

Gestion de toutes les activités liées à la paie (bulletins de paie, approbations, factures, etc.) à partir d'une plateforme unique

Automatiser l'accès aux logiciels en donnant aux employés l'accès aux outils dont ils ont besoin dès leur arrivée

Suivre en temps réel les mises à jour du droit du travail local et éviter les amendes coûteuses

Limitations de Deel

Deel n'offre que des fonctions de reporting limitées

L'application mobile n'est disponible que dans certains pays

Les employés et les entrepreneurs ne peuvent pas conserver leurs fonds dans la plateforme Deel pendant plus de 30 jours

Prix de Deel

Gestion des entrepreneurs Deel : 49$/mois

: 49$/mois Deel EOR : 599 $/mois

: 599 $/mois Deel Payroll : 29$/employé par mois

: 29$/employé par mois Deel US Payroll : 19$/employé par mois

: 19$/employé par mois Deel US PEO: $79/employé par mois

$79/employé par mois Deel HR : Gratuit

: Gratuit Deel Engage : 20$/employé par mois

G2 : 4.8/5 (3300+ commentaires)

: 4.8/5 (3300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (700+ commentaires)

9. OnPay : Le meilleur pour les cabinets comptables qui ont besoin d'un logiciel de gestion du personnel tout-en-un

via OnPay OnPay est conçu pour les entreprises qui travaillent habituellement sur site - en particulier les comptables et autres entreprises de taille moyenne telles que les cabinets d'avocats, les dentistes, les restaurants et les organisations à but non lucratif.

L'une des fonctions que j'ai trouvées impressionnantes dans OnPay - principalement parce qu'elle réduit le travail manuel - est la synchronisation automatisée entre les packages de rémunération et la paie.

Que vous soyez en train d'intégrer un nouvel employé ou d'ajuster les avantages d'un membre du personnel existant, toutes les modifications apportées dans le module RH sont automatiquement mises à jour dans le système de paie. Cela permet aux équipes RH de gagner beaucoup de temps et de garantir l'exactitude de l'ensemble des données.

Si vous êtes un cabinet comptable qui gère la paie pour différentes entreprises, OnPay peut être un excellent choix. Il vous permet de gérer tous vos clients à partir d'un seul endroit et de déléguer le travail à différentes personnes de votre équipe ou de l'équipe de votre client.

Les meilleures caractéristiques d'OnPay

Donnez aux employés la possibilité de répartir leurs paiements sur plusieurs comptes bancaires

Créez un organigramme public avec les détails des employés et les hiérarchies de reporting

Mettre en place des flux d'intégration personnalisés pour s'assurer que chaque nouvel employé bénéficie d'une expérience personnalisée en fonction de son niveau de carrière et de son service

Limites de OnPay

OnPay ne propose pas d'application mobile pour les utilisateurs d'Android

Vous ne pouvez configurer la paie que pour un mois à la fois

OnPay a une mentalité de "bricoleur" et ne fournit pas beaucoup d'aide à l'intégration

Prix de OnPay

Frais totaux : 40 $/mois (base) + 6 $/personne par mois

G2 : 4.8/5 (200+ commentaires)

: 4.8/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (400+ commentaires)

10. Oyster HR : Meilleur pour les entreprises à distance à la recherche d'un service d'Employer-of-Record

via Oyster HR Ayant travaillé avec de nombreuses équipes à distance, je peux affirmer en toute confiance qu'Oyster HR est une solution idéale pour les entreprises qui cherchent à constituer et à gérer une main-d'œuvre distribuée.

Oyster HR est avant tout un service d'Employer of Record (EOR) pour les entreprises à distance et les équipes distribuées. Il prend en charge plus de 180 pays (y compris Malte) et offre une gestion complète des opérations humaines, y compris la paie, les avantages sociaux et la gestion des actions. Cela signifie que leur équipe s'occupera des procédures légales, telles que l'envoi du rapport FS4 d'un nouvel employé à l'Inland Revenue Department (IRD).

J'ai également trouvé que le portail des employés était très performant. Il est facile à utiliser, avec une interface utilisateur simple et intuitive, et gère toutes les tâches de base telles que la notation des présences, l'enregistrement des remboursements et l'accès aux fiches de paie des contrats.

L'une des grandes caractéristiques d'Oyster HR est son réseau Talent, qui vous permet d'externaliser vos recrutements auprès de ses partenaires dans les régions locales. C'est un moyen simple de trouver de grands talents !

Les meilleures caractéristiques d'Oyster HR

Transformation des contractuels en salariés à temps plein en quelques clics

Gérer les opérations de paie à l'échelle mondiale sans se soucier des conformités et des réglementations locales

Créer des packages de rémunération complets prenant en compte les avantages, l'équité et même les écarts de salaire retenir les meilleurs talents Limites d'Oyster HR

Son manque dePlate-forme SIRH signifie que vous risquez de trouver des silos de données entre les détails de la paie et les données de base de l'employé

Certains utilisateurs ont signalé que l'équipe d'assistance à la clientèle d'Oyster HR est lente à répondre

Prix d'Oyster HR

Entrepreneur : 29 $/entrepreneur par mois (27 EUR/entrepreneur par mois)

: 29 $/entrepreneur par mois (27 EUR/entrepreneur par mois) Paie globale : 50 $/salarié par mois (47 EUR/entrepreneur par mois)

: 50 $/salarié par mois (47 EUR/entrepreneur par mois) Employeur officiel : 699 $/mois (649 EUR/mois)

: 699 $/mois (649 EUR/mois) Échelle : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (400+ commentaires)

: 4.4/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (60+ avis)

Améliorez vos opérations avec ClickUp

Les plateformes RH peuvent faciliter les tâches administratives et améliorer la communication et la collaboration. Elles peuvent également libérer la bande passante de votre équipe RH et l'aider à se concentrer sur d'autres tâches importantes, telles que le bien-être des employés et la création d'un environnement de travail positif.

Mais il ne suffit pas de choisir n'importe quelle plateforme technologique RH. Pour sélectionner les bons outils, vous devez connaître vos besoins spécifiques et la dynamique de votre équipe. Il est également important de choisir des plateformes qui peuvent vous aider à remplir plusieurs fonctions afin que vous ne passiez pas votre temps à jongler avec différents outils.

C'est là que ClickUp entre en jeu - sa solution tout-en-un de gestion de projets, de communications et de documents (ainsi que les fonctionnalités de des modèles RH gratuits et des capacités d'IA) vous permet de gérer la plupart de vos opérations liées à l'expérience des personnes à partir d'un seul endroit. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et bénéficiez de fonctionnalités et d'automatisations qui vous permettront de travailler mieux et plus vite !