Construisez votre pile technologique de recrutement idéale : les 11 meilleurs outils en 2025

Grâce à l'intelligence artificielle (IA) et aux outils d'IA avancés pour les RH, le recrutement ne se limite plus à l'utilisation de sites d'emploi en ligne ou à l'envoi de CV par e-mail. Aujourd'hui, les recruteurs comme vous ont besoin d'une pile technologique de recrutement robuste pour rester à jour avec vos besoins en matière d'embauche et automatiser le processus d'acquisition de talents.

Les outils de recrutement fournissent aux organisations un ensemble robuste de fonctionnalités qui rationalisent le processus d'embauche, de la recherche de candidats à leur intégration. Cependant, avec autant d'options disponibles, la mise en place d'une pile technologique de recrutement qui correspond précisément à vos besoins peut s'avérer difficile pour la plupart des entreprises.

Dans cet article, je vais vous aider à identifier les meilleures technologies pour votre pile technologique de recrutement. Nous avons exploré un large intervalle de logiciels de recrutement et en avons sélectionné dix pour leurs excellentes fonctionnalités, notamment l'IA avancée et les technologies émergentes.

Qu'est-ce qu'une pile technologique de recrutement ?

Une pile technologique est un ensemble d'outils ou de logiciels qui constituent le processus de bout en bout d'une entreprise ou d'un service particulier. La pile technologique de recrutement est similaire : il s'agit d'un ensemble de technologies de recrutement interconnectées qui aident les organisations à faciliter le processus de recrutement et d'embauche.

En disposant d'une pile technologique dédiée au recrutement, vous pouvez :

Automatisez les tâches répétitives et centralisez les informations, libérant ainsi un temps précieux aux recruteurs pour qu'ils puissent se concentrer sur les interactions avec les candidats

Réduisez le temps nécessaire au recrutement grâce à une recherche, une présélection et une planification des entretiens plus rapides

Offrez un processus de candidature fluide et engageant pour attirer les meilleurs talents

Obtenez des informations précieuses sur vos performances en matière de recrutement afin d'optimiser vos stratégies

Pour sélectionner les outils adaptés à votre pile technologique de recrutement, vous devez d'abord analyser les besoins de votre organisation. La solution idéale dépendra de facteurs spécifiques à votre organisation, tels que :

Taille et secteur d'activité de l'entreprise : Les grandes entreprises auront probablement des besoins plus complexes que les petites start-ups. De même, le processus de recrutement d'une entreprise technologique sera différent de celui d'une agence de création. Veillez à choisir une option qui correspond à votre processus et à votre champ d'action spécifiques en matière de recrutement

Volume de recrutement : le nombre d'embauches que vous effectuez chaque année influera directement sur les fonctionnalités et l'évolutivité dont vous avez besoin dans votre plateforme de recrutement. Cela vous aidera également à déterminer si la plateforme est adaptée à votre processus de recrutement

Budget : Le prix des technologies de recrutement peut varier considérablement. Tenez donc compte de vos contraintes budgétaires tout en donnant la priorité aux fonctionnalités essentielles

Structure et compétences de l'équipe : Évaluez les capacités de votre équipe actuelle et les lacunes en matière de compétences que des outils spécifiques pourraient combler. Comme la plupart des équipes de recrutement ne sont pas techniques, l'outil doit être facile à utiliser afin que vous puissiez rapidement adopter cette plateforme et offrir une expérience exceptionnelle aux employés. Fonctionnalités avancées : La plupart des technologies de recrutement nouvelle génération offrent des fonctionnalités avancées telles que des outils d'IA pour le recrutement, la présélection automatisée des candidats et des analyses avancées pour vous aider à prendre des décisions éclairées. En fonction de vos objectifs et de vos défis spécifiques, vous devez choisir une option qui correspond à vos besoins et à votre budget

Intégrations : assurez-vous que les outils que vous choisissez s'intègrent parfaitement entre eux et avec votre pile technologique RH existante afin d'éviter les silos de données

Fonctionnalités de sécurité : les informations sur les candidats comprennent des données sensibles ; vous ne pouvez pas vous permettre qu'elles soient divulguées ou compromises en raison d'un manque de fonctionnalités de sécurité dans votre pile technologique de recrutement. Veillez à choisir des options qui offrent un cryptage avancé, des contrôles d'accès et d'autres fonctionnalités de sécurité qui garantiront la sécurité de vos données. Les systèmes de recrutement avancés offrent même aux candidats la possibilité de contrôler la manière dont leurs données sont utilisées au sein de l'organisation. Par exemple, si un candidat souhaite retirer son CV ou que ses informations soient supprimées une fois le poste pourvu, la plateforme peut lui permettre de le faire facilement, vous aidant ainsi à respecter les lois et réglementations en matière de confidentialité des données

En suivant ces étapes et en gardant à l'esprit vos besoins spécifiques, vous pouvez constituer une pile technologique de recrutement qui permettra à votre équipe de recruter efficacement les meilleurs talents.

Maintenant que vous comprenez l'importance d'une pile technologique de recrutement et que vous savez comment choisir les bons outils, découvrons les dix meilleurs logiciels de gestion des talents que vous devriez envisager pour construire la vôtre en 2024. Nous les classerons en fonction de leurs fonctionnalités principales afin de vous fournir une feuille de route claire pour votre processus de recrutement.

Outil USP ClickUp Une plateforme de gestion de projet puissante avec des fonctionnalités et des modèles spécifiques aux RH pour améliorer l'ensemble du processus de recrutement Workday ATS Système robuste de suivi des candidats (ATS) pour une gestion centralisée des candidats, des flux de travail automatisés et des analyses avancées LinkedIn Tableau d'affichage des offres d'emploi complet permettant d'atteindre un vaste réseau de professionnels pour des offres d'emploi ciblées et l'image de marque de l'employeur Entelo Une plateforme puissante de sourcing de candidats pour identifier les meilleurs talents grâce à des fonctionnalités de recherche avancées et à l'intégration des réseaux sociaux Beamery Plateforme de gestion des relations avec les candidats (CRM) qui personnalise la communication et établit des relations avec les candidats potentiels HackerRank Plateforme conçue pour les évaluations techniques et les tests de compétences, permettant d'évaluer les capacités de codage et les compétences en matière de résolution de problèmes HireVue Plateforme facilitant les entretiens vidéo avec des fonctionnalités pour les entretiens vidéo unidirectionnels et en direct, rationalisant le processus de sélection RolePoint Logiciel permettant de simplifier et de gérer les programmes de recommandation des employés, en encourageant la participation et en assurant un suivi efficace des recommandations GoodHire Plateforme de vérification des antécédents qui automatise les demandes de vérification et fournit des rapports complets pour vérifier les informations des candidats BambooHR SIRH basé sur le cloud pour l'intégration des nouveaux employés, la gestion électronique des documents et l'intégration avec d'autres systèmes RH

1. ClickUp (La plateforme de gestion RH tout-en-un)

Commençons par découvrir un logiciel tout-en-un de gestion de projet et de gestion des employés. ClickUp est une plateforme de productivité conçue pour simplifier les processus d'entreprise, gérer efficacement des équipes diverses et organiser l'ensemble de votre flux de travail. En fait, il s'agit de bien plus qu'un simple logiciel d'intégration, car il vous aide à gérer le recrutement, l'intégration, les opérations RH, les activités de l'équipe et même la gestion de la productivité, le tout sur une seule plateforme.

Suivez le recrutement, l'intégration et le développement des employés grâce aux vues ClickUp

Outre les vues ClickUp personnalisables qui vous permettent de trier, filtrer et afficher les détails des candidats et les processus de recrutement de multiples façons, il offre également un assistant IA intégré appelé ClickUp Brain qui peut automatiser votre travail quotidien. De plus, son AI Writer peut générer tout ce dont vous avez besoin, des descriptions de poste aux procédures opérationnelles standard d'embauche en passant par les e-mails de retour aux candidats, ce qui réduit considérablement votre charge de travail.

Bien qu'il dispose de plusieurs autres fonctionnalités qui en font l'option idéale pour votre pile technologique de recrutement, sa fonctionnalité la plus remarquable est l'ensemble complet de modèles prédéfinis qu'il fournit, spécialement adaptés à vos besoins.

La matrice de sélection des candidats de ClickUp est un modèle personnalisable prêt à l'emploi qui permet de présélectionner les meilleurs talents parmi plusieurs candidats. Elle offre les fonctionnalités essentielles pour vous aider à organiser et à filtrer facilement les informations des candidats.

Télécharger ce modèle Améliorez votre processus de sélection des candidats à l'aide du modèle de matrice de sélection ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organisez et suivez les candidatures et les recommandations d'employés

Évaluez les CV et autres données des candidats en fonction de critères tels que l'expérience, les qualifications, les compétences, etc

Prenez des décisions d'embauche basées sur des informations factuelles, en réduisant les biais

Si vous trouvez fastidieux de rassembler toutes les informations sur vos candidats au même endroit, le modèle ClickUp Hiring Candidate est la solution idéale pour vous. Ce modèle vous aide à connecter vos formulaires Clickup, Google Forms, Typeform ou d'autres outils d'application à la plateforme ClickUp, vous permettant ainsi d'obtenir toutes les informations sur vos candidats au même endroit.

Télécharger ce modèle Simplifiez le recrutement et l'organisation des candidats à l'aide du modèle ClickUp Hiring Candidate

Cela vous aide à :

Évaluez les candidats à l'aide d'échelles d'évaluation personnalisables

Restez organisé et recevez des rappels pertinents sur votre processus de recrutement

Comparez facilement les informations des candidats pour prendre la bonne décision

Pour disposer d'une boîte à outils plus complète pour vos besoins en matière de recrutement et d'embauche, vous pouvez consulter le modèle de dossier de recrutement et d'embauche de ClickUp.

Télécharger ce modèle Gérez l'ensemble de vos opérations RH en disposant des informations dont vous avez besoin grâce au modèle de dossier « Recrutement et embauche » de ClickUp

Ce modèle de dossier entièrement personnalisable vous aide à :

Capturez et stockez les informations des candidats en un seul endroit

Standardisez les fiches d'évaluation des entretiens

Rationalisez les formulaires de candidature

Suivez facilement les candidatures des candidats

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

visualiser vos processus de recrutement , notamment des listes, des tableaux Kanban, des formulaires, un calendrier, un tableau blanc, et bien plus encore Suivez les performances, l'engagement et le développement de vos employés grâce à plus de 15 vues ClickUp personnalisables pour, notamment des listes, des tableaux Kanban, des formulaires, un calendrier, un tableau blanc, et bien plus encore

optimiser les flux de travail liés au recrutement et automatiser les tâches manuelles répétitives Gérez efficacement les processus de recrutement grâce à des modèles prêts à l'emploi, des statuts personnalisés et les automatisations ClickUp , qui vous permettent de choisir parmi plus de 100 automatisations pouret automatiser les tâches manuelles répétitives

organiser la documentation et le stockage liés à l'intégration Donnez aux nouvelles recrues toutes les informations nécessaires sur votre organisation grâce à ClickUp Docs , qui vous aide à

communication en matière d'intégration et de recrutement grâce à Simplifiez votreen matière d'intégration et de recrutement grâce à ClickUp Brain , un assistant IA intégré qui peut vous aider à générer des résumés, créer des éléments d'action, rédiger des descriptions de poste, écrire des e-mails et bien plus encore

Créez un système de gestion RH de bout en bout à l'aide de ClickUp pour les ressources humaines, qui comprend des champs personnalisés, des statuts, des rappels, des checklists, des modèles et tout ce dont vous avez besoin pour rendre l'ensemble de vos opérations RH fluides et efficaces

Améliorez vos opérations RH grâce aux outils de ressources humaines de ClickUp

Limites de ClickUp

Compte tenu de ses nombreuses fonctionnalités, son apprentissage est plus difficile pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. Workday Talent Management (système de suivi des candidats ou ATS leader)

via Workday

Workday est une plateforme de gestion du capital humain (HCM) basée sur le cloud qui offre également un module robuste de suivi des candidats (ATS) pour votre pile technologique de recrutement. Appelé module Workday Talent Management, il s'adresse aux organisations de toutes tailles et aide à gérer efficacement l'ensemble du processus de recrutement. Il comprend plusieurs fonctionnalités qui vous aident à aller au-delà du simple suivi des candidatures, notamment des fonctionnalités d'acquisition, d'optimisation et de formation des talents. Il dispose également de fonctionnalités de recrutement basées sur l'IA et de modèles ATS qui vous permettent de créer et de gérer facilement vos processus ATS internes.

Ils vous aident ainsi à constituer des équipes adaptées à vos besoins spécifiques, à favoriser la croissance et à mettre en adéquation les talents et les compétences pour un processus de recrutement plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Workday

Stockez et suivez toutes les informations relatives à vos candidats dans une plateforme centralisée de gestion des clients

Créez des pages carrières et des formulaires de candidature adaptés aux mobiles afin de collecter efficacement les données des candidats

Utilisez des systèmes d'intelligence des compétences basés sur l'IA et le ML pour trouver les candidats qui correspondent à vos besoins

Éliminez les préjugés en utilisant des politiques transparentes et des informations basées sur des données pour vous aider à constituer une main-d'œuvre diversifiée

Obtenez des informations précieuses sur votre processus de recrutement grâce à des outils complets de rapports et de visualisation des données

Limites de Workday

Peut être complexe à mettre en place et à naviguer, en particulier pour les petites organisations disposant de ressources RH limitées

Les prix peuvent être élevés pour les petites équipes ou les organisations ayant des besoins limités en matière de recrutement

Nécessite des intégrations avec d'autres systèmes RH pour une solution HCM complète, car Workday se concentre davantage sur l'analyse et la prise de décision que sur l'intégration des nouveaux employés

Tarifs Workday

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workday

G2 : 4,3/5 (80 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 10 avis)

3. LinkedIn (Idéal pour les tableaux d'affichage et le marketing de recrutement)

via LinkedIn

LinkedIn est la plus grande plateforme de réseautage professionnel au monde, et la plupart des recruteurs et des responsables du recrutement l'utilisent pour trouver des emplois pertinents et partager des informations sur leur carrière. Cependant, la plateforme offre également des fonctionnalités puissantes pour les équipes de recrutement et d'embauche. Elle vous aide à mettre en relation les postes vacants avec des candidats qualifiés, et vous pouvez utiliser ses fonctionnalités spécifiques pour cibler les candidats possédant les compétences et les exigences spécifiques.

Il offre ainsi des fonctionnalités à la fois pour la publication d'offres d'emploi et pour les plateformes de marketing de recrutement, ce qui en fait la plateforme idéale pour présélectionner les candidats, vérifier leur expérience et trouver des candidats passifs pour vos postes vacants.

Les meilleures fonctionnalités de LinkedIn

Accédez à un vivier de professionnels hautement qualifiés en ciblant vos offres d'emploi en fonction de critères démographiques, de compétences et de niveaux d'expérience spécifiques

Présentez la culture de votre entreprise, les opportunités de carrière et les témoignages de vos employés afin d'attirer naturellement les meilleurs talents

Accédez à un vaste réseau de candidats actifs et passifs

Limites de LinkedIn

Les offres d'emploi gratuites présentent plusieurs limites, notamment le fait que vous ne pouvez publier qu'une seule offre à la fois et que les mêmes offres ne peuvent pas être partagées dans les sept jours

Les offres d'emploi premium et les outils de marketing de recrutement peuvent être coûteux, en particulier pour les start-ups et les entreprises ayant des besoins limités en matière de recrutement

La plateforme s'adresse davantage aux professionnels expérimentés, ce qui la rend moins adaptée au recrutement de débutants

Tarifs LinkedIn

Tarification personnalisée

Évaluations et avis LinkedIn

G2 : 4,2/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (90 avis)

via Entelo

Entelo est un logiciel de base de données sur les employés et une plateforme de recherche de candidats conçue pour aider les organisations à construire des pipelines de talents solides et à identifier les meilleurs éléments qui ne sont peut-être pas activement à la recherche d'un emploi. Il utilise l'IA et l'analyse prédictive pour prédire les décisions des candidats, telles que la probabilité qu'ils changent d'emploi ou leurs préférences, aidant ainsi les recruteurs à contacter les bons candidats au bon moment.

Ils vont au-delà des limites des tableaux d'affichage traditionnels et des bases de données de CV. Ils exploitent une technologie de pointe pour agréger les données des candidats provenant de diverses sources, notamment les profils sur les réseaux sociaux (LinkedIn, GitHub, etc.), les réseaux professionnels et les sites de carrière, les données publiques sur le web, etc.

Cette base de données complète permet à Entelo de créer un profil riche des candidats potentiels, vous offrant ainsi davantage d'informations sur leurs qualifications et leur expérience par rapport aux méthodes traditionnelles de présélection des CV. Il s'agit d'un ajout très utile à votre arsenal technologique de recrutement.

Les meilleures fonctionnalités d'Entelo

Utilisez un puissant moteur de recherche avec logique booléenne et filtres pour identifier les candidats hautement qualifiés sur différentes plateformes

Touchez des candidats passifs qui n'ont pas postulé activement, mais qui possèdent les compétences et l'expérience dont vous avez besoin

Tirez parti des profils sur les réseaux sociaux pour mieux cerner les compétences des candidats et leur adéquation avec la culture de l'entreprise

Constituez et entretenez des viviers de talents pour vos futurs besoins en recrutement, tout en assurant le suivi des candidats prometteurs

Limites d'Entelo

Ne propose pas d'essai gratuit ni de version freemium

Les clients se plaignent des fonctionnalités de rapports, qui ne permettent pas d'adapter les rapports à vos besoins spécifiques

Tarifs Entelo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Entelo

G2 : 4,2/5 (plus de 110 avis)

Capterra : 3,7/5 (plus de 10 avis)

via Beamery

Alors qu'Entelo se concentre sur la recherche des meilleurs talents, Beamery s'attaque à un aspect différent mais tout aussi important du recrutement : la gestion du cycle de vie des talents. Cette plateforme innovante basée sur l'IA permet aux organisations de gérer leurs activités de recrutement et de post-embauche, notamment l'acquisition de talents, la gestion, la planification des effectifs et le développement des compétences.

Beamery permet aux recruteurs de rechercher et d'embaucher des candidats possédant les talents recherchés et d'entretenir des relations avec des personnes talentueuses, même celles qui n'ont pas été sélectionnées pour un rôle spécifique. Cela a aidé ses clients à augmenter la productivité de leurs recruteurs de 40 % et à multiplier par trois le taux de conversion des talents diversifiés.

Les meilleures fonctionnalités de Beamery

Créez des canaux de communication personnalisés pour maintenir l'engagement et l'information des candidats à chaque étape

Suivez les indicateurs d'engagement des candidats pour mesurer l'efficacité de vos efforts de communication

Éliminez les biais dans le recrutement grâce à des fonctionnalités d'IA explicables, un modèle utilisé pour améliorer la transparence et l'équité des modèles d'IA et éliminer tout biais pouvant survenir en raison de préjugés ou de décisions humaines

Bénéficiez d'intégrations pour améliorer les flux de travail RH et travailler avec le reste de vos systèmes RH

Utilisez TalentGPT pour personnaliser l'expérience de vos nouvelles recrues et rendre vos processus de recrutement plus efficaces

Limites de Beamery

Limite à 100 par jour les téléchargements de PDF automatisés avec extension

Ne propose pas d'essai gratuit ni de version freemium

Tarifs Beamery

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Beamery

G2 : 4,1/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 3,8/5 (plus de 120 avis)

6. HackerRank (Idéal pour l'évaluation et les tests de compétences)

via HackerRank

HackerRank est une plateforme populaire conçue pour l'évaluation des compétences techniques et l'évaluation des candidats. Elle s'adresse aux organisations qui ont besoin d'un système robuste pour évaluer les capacités de codage, les compétences en matière de résolution de problèmes et les connaissances techniques des candidats potentiels.

Cet outil fournit une suite de solutions qui permettent aux recruteurs de tester les compétences des candidats pendant le processus de sélection, de les interviewer et de classer les développeurs en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes. Le processus de recrutement est ainsi davantage axé sur les compétences, tandis que les candidats peuvent obtenir des informations détaillées sur leurs compétences et leurs performances sur la base des tests.

Les meilleures fonctionnalités de HackerRank

Évaluez les compétences en codage grâce à une bibliothèque de défis de codage prédéfinis ou créez les vôtres

Concevez des évaluations sur mesure, adaptées aux exigences spécifiques du poste et aux compétences techniques requises

Simulez des scénarios de travail réels pour évaluer l'approche d'un candidat en matière de résolution de problèmes et de prise de décision technique

Réalisez des évaluations à distance, ce qui permet une évaluation flexible et un vivier de candidats plus large

Obtenez des informations sur les performances des candidats grâce à des rapports et des analyses complets

Limites de HackerRank

Idéal uniquement pour ceux qui cherchent à recruter des candidats techniques. Peut ne pas convenir à d'autres domaines

Ne propose pas de forfait freemium ou gratuit

Le forfait de base limite l'organisation à un seul utilisateur et vous n'avez droit qu'à dix tentatives par mois. Vous devez payer 20 $ par tentative supplémentaire

Tarifs HackerRank

Starter : 100 $/mois/utilisateur

Pro : 450 $/mois/5 utilisateurs

Tarification personnalisée

Évaluations et avis HackerRank

G2 : 4,5/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,5/5 (50 avis)

7. HireVue (meilleur logiciel d'entretien vidéo)

via HireVue

HireVue est une plateforme de premier plan conçue pour faciliter les entretiens vidéo et rationaliser le processus de sélection des candidats. Elle offre des fonctionnalités permettant de mener des entretiens vidéo unidirectionnels ou en direct, pour une évaluation flexible et efficace des candidats. Son assistant de recrutement IA vous aide à communiquer efficacement avec les candidats, à fournir des notifications et des mises à jour en temps opportun, et à améliorer les taux de participation aux entretiens.

Les meilleures fonctionnalités de HireVue

Réalisez des entretiens vidéo préenregistrés à sens unique et des entretiens interactifs en direct en fonction de vos besoins

Planifiez facilement des entretiens avec des candidats situés dans différents fuseaux horaires et emplacements

Simplifiez la planification des entretiens grâce à des outils de planification automatisés et à la gestion de la disponibilité des candidats

Utilisez l'intelligence artificielle pour analyser les réponses des candidats lors des entretiens et identifier leurs forces et faiblesses clés

Créez des questions d'entretien et des grilles d'évaluation standardisées pour garantir une évaluation cohérente de tous les candidats

Limites de HireVue

Bien qu'il offre une IA pour obtenir des informations sur les entretiens et capturer des données, une supervision humaine peut encore être nécessaire pour garantir une interprétation précise

Les prix peuvent être élevés pour les petites organisations dont le volume d'entretiens est limité

Tarifs HireVue

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HireVue

G2 : 4,1/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

8. RolePoint (meilleure plateforme pour gérer les programmes de recommandation des employés)

via RolePoint

Lorsqu'il s'agit d'attirer des talents, de nombreuses entreprises ont tendance à négliger leur source de référence la plus importante : leurs employés actuels. RolePoint (désormais Jobvite) est une plateforme conçue pour gérer efficacement les programmes de recommandation des employés. Elle offre des fonctionnalités permettant d'encourager la participation, de suivre les recommandations et de gérer efficacement l'ensemble du processus de recommandation.

Grâce à cette plateforme, les employés existants peuvent facilement connaître les postes à pourvoir dans leur entreprise et les partager au sein de leurs réseaux. Ils peuvent même suivre en temps réel la progression de leurs recommandations et être récompensés si la personne recommandée est sélectionnée pour le poste. Cette approche ludique peut considérablement augmenter la participation des employés à votre programme de recommandation.

Les meilleures fonctionnalités de RolePoint

Automatisez la gestion des récompenses et des primes au sein de votre organisation, ce qui vous permet de suivre efficacement les candidats recommandés et de récompenser les employés pour chaque recommandation positive

Éliminez les décalages entre les recommandations des employés et les postes à pourvoir en mettant en adéquation les employés avec les postes pertinents et en fournissant un retour immédiat

Utilisez des modules d'analyse et de gamification basés sur l'IA pour améliorer encore les programmes de recommandation des employés pour votre équipe

Limites de RolePoint

Les utilisateurs ont mentionné que les forfaits Jobvite peuvent être plus coûteux que ceux d'autres plateformes. Certains estiment que le coût n'est pas justifié par les fonctionnalités offertes

Options de personnalisation limitées et manque de flexibilité pour obtenir des analyses et des rapports avancés

Tarifs RolePoint

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur RolePoint

G2 : NA

Capterra : NA

9. GoodHire (Idéal pour la vérification des antécédents)

via GoodHire

GoodHire est une plateforme de vérification des antécédents qui aide les employeurs à vérifier les informations des candidats et à réduire les risques liés au recrutement. Son interface moderne est conçue pour automatiser le processus de demande de vérification des antécédents, vous permettant d'effectuer diverses vérifications (antécédents judiciaires, vérification de l'emploi, vérification des références) en quelques clics. De plus, les informations que vous obtenez peuvent être intégrées de manière transparente aux systèmes de suivi des candidats (ATS) les plus courants, ce qui vous permet de lancer et de recevoir des rapports de vérification des antécédents directement dans votre flux de travail de recrutement existant.

Les meilleures fonctionnalités de GoodHire

Lancez diverses vérifications des antécédents, notamment la vérification des antécédents judiciaires, la vérification des emplois précédents et la vérification des références

Recevez des rapports complets de vérification des antécédents par voie électronique, ce qui élimine la saisie manuelle des données et vous fait gagner du temps

Intégrez GoodHire à votre système de suivi des candidats (ATS) pour un flux de travail fluide et une gestion centralisée des informations sur les candidats

Effectuez des vérifications des antécédents des candidats dans différents pays, en veillant au respect des réglementations régionales

Protégez vos données à tout moment, car GoodHire utilise des serveurs sécurisés et des protocoles conformes aux normes de l'industrie pour protéger les informations sensibles des candidats tout au long du processus de vérification des antécédents

Limites de GoodHire

Les tarifs peuvent varier en fonction du type de vérification des antécédents, de la complexité et du nombre de rapports demandés

Les délais de vérification des antécédents peuvent varier en fonction du type de vérification et de la disponibilité des dossiers

La conformité juridique peut être complexe, et GoodHire n'est pas en mesure de fournir des conseils juridiques concernant les résultats des vérifications d'antécédents

Tarifs GoodHire

Basic+ : À partir de 29,99 $/vérification

Essentiel : À partir de 54,99 $/vérification

Professionnel : À partir de 79,99 $/vérification

Évaluations et avis GoodHire

G2 : 4,6/5 (plus de 270 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

10. BambooHR (Meilleur logiciel d'intégration et d'intégration RH)

via BambooHR

BambooHR est un système d'information RH (SIRH) bien connu basé sur le cloud, conçu pour rationaliser les opérations de diverses équipes RH. Grâce à cette plateforme unique, vous pouvez effectuer plusieurs tâches RH, notamment l'intégration des nouveaux employés, la gestion des entretiens et d'autres opérations RH. Elle offre des fonctionnalités permettant de gérer efficacement l'ensemble du processus d'intégration.

De plus, BambooHR est connu pour son interface conviviale et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait une solution parfaite pour les entreprises qui passent de processus RH manuels ou de tableurs basiques à un système SIRH plus robuste.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Créez des flux de travail automatisés pour envoyer des e-mails de bienvenue, collecter des informations sur les nouvelles recrues et attribuer des tâches tout au long du processus d'intégration

Stockez et gérez électroniquement les documents d'intégration tels que les lettres d'offre, les manuels et les informations sur les avantages sociaux dans un emplacement centralisé

Utilisez les fonctionnalités de signature électronique pour simplifier les processus de signature et d'approbation des documents

Suivez les indicateurs clés de l'intégration et identifiez les domaines à améliorer

Intégrez BambooHR à d'autres systèmes RH tels que les fournisseurs de paie et d'avantages sociaux pour bénéficier d'une solution unifiée de gestion des données RH

Limites de BambooHR

Peut ne pas convenir aux très grandes organisations ayant des besoins RH complexes

Options de personnalisation limitées par rapport à certaines solutions SIRH destinées aux entreprises

Tarifs BambooHR

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BambooHR

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

11. Visier (le meilleur pour l'analyse et les rapports)

via Visier

Visier est une plateforme puissante conçue pour l'analyse des ressources humaines (RH) et la compréhension de la main-d'œuvre. Elle va au-delà des rapports de base et offre des outils d'analyse de données avancés pour aider les organisations à prendre des décisions fondées sur des données dans toutes les fonctions RH, y compris le recrutement.

La plateforme vise à fournir à vos équipes de recrutement et de gestion des talents des données commerciales qui les aident à améliorer leur prise de décision et à éliminer les préjugés qui peuvent s'insinuer dans la main-d'œuvre.

Visier combine les données sur les personnes et les données commerciales pour vous garantir toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions en matière d'embauche et comparer des références basées sur plus de 15 millions de dossiers d'employés et de données tierces.

Les meilleures fonctionnalités de Visier

Intégrez les données provenant de divers systèmes RH tels que votre ATS, votre système de paie et vos systèmes de gestion des performances afin de créer un hub de données centralisé

Utilisez des tableaux de bord, des visualisations et des outils d'exploration de données puissants pour obtenir des informations sur les indicateurs de recrutement, les tendances en matière de main-d'œuvre et l'engagement des employés

Tirez parti de l'IA et du machine learning pour prévoir les besoins futurs en main-d'œuvre, identifier les pénuries de talents potentiels et optimiser vos stratégies de recrutement

Comparez vos indicateurs RH aux références du secteur afin d'identifier les domaines à améliorer et les bonnes pratiques

Utilisez les informations issues des données pour éclairer vos décisions stratégiques en matière de planification des effectifs, vos initiatives de développement des talents et la planification de la relève

Limites de Visier

Il faudra un certain temps pour se familiariser avec la plateforme, car sa configuration et sa navigation peuvent s'avérer complexes pour un public non technique. Pour l'utiliser efficacement, vous devez avoir une bonne compréhension de l'analyse et de la visualisation des données

L'intégration des données avec les systèmes RH existants peut nécessiter une expertise technique ou une assistance supplémentaire, car elle offre des intégrations et des plug-ins prêts à l'emploi limités

Tarifs Visier

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Visier

G2 : 4,6/5 (170 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Gérez l'ensemble de vos technologies de recrutement à l'aide de ClickUp

Disposer des bons outils de recrutement est aujourd'hui essentiel pour attirer les meilleurs talents. Ce guide a présenté 11 outils essentiels pour vous aider à constituer une pile technologique de recrutement de premier ordre. Bien que j'aie exploré plusieurs outils, n'oubliez pas que la pile technologique idéale ne consiste pas seulement à trouver les outils qui vous permettront d'accomplir votre travail. Lorsque vous constituez votre pile technologique de recrutement, vous devez tenir compte des exigences spécifiques de votre organisation, de vos ressources et de la taille de votre équipe.

La mise en place d'une pile technologique de recrutement efficace est un investissement dans l'avenir de votre organisation. Elle vous aide à trouver et à former les talents adaptés à vos besoins spécifiques. Vous pouvez toujours opter pour des solutions ponctuelles, mais vous pouvez également choisir de gérer l'ensemble de votre processus de recrutement et de gestion des talents à l'aide de ClickUp, une solution tout-en-un.

ClickUp pour les ressources humaines est conçu pour optimiser l'ensemble de vos processus RH, qu'il s'agisse du recrutement, de l'embauche, de la gestion du vivier de candidats, de la mise à niveau des compétences de votre personnel ou de la création d'une marque employeur. Avec un seul outil, vous bénéficiez de toute la puissance d'une suite technologique complète dédiée au recrutement et facilitez la gestion de toutes les informations de vos équipes RH grâce à une plateforme unique.

Commencez donc à investir dans les bons outils de recrutement pour vous donner un avantage concurrentiel. Essayez ClickUp et créez un compte gratuit dès aujourd'hui.