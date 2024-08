10 meilleurs outils d'IA pour le marketing B2B

Avec 90% des acheteurs B2B se tournent vers l'internet pour trouver de nouveaux fournisseurs, la maîtrise de l'espace numérique est cruciale pour la réussite de l'entreprise.

Dans le même temps, la pression est forte pour tout faire, depuis la génération de leads et l'engagement avec les clients jusqu'à l'optimisation de la stratégie marketing globale.

Assurer la cohérence de la marque et du message au milieu de ce chaos semble presque impossible. 😓

Jusqu'à ce que l'IA entre en jeu.

Récemment, j'ai rencontré plusieurs outils d'IA pour le marketing B2B. En tant que personne plongée jusqu'aux genoux dans le marketing, je n'ai jamais vu un saut technologique aussi intelligent.

Dans cet article de blog, j'ai dressé une liste des dix meilleurs outils d'IA pour le marketing B2B, avec leurs avantages et leurs inconvénients, leurs prix et leurs évaluations.

Mais chaque chose en son temps 👇

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils de marketing B2B?

Choisir le bon outil de marketing B2B peut faire toute la différence dans la réussite de votre produit. Voici ce que j'estime être des caractéristiques non négociables à rechercher dans les outils d'IA pour le marketing B2B :

Automatisation du marketing: Recherchez des outils alimentés par l'IA et dotés de fonctions d'automatisation du marketing afin d'automatiser les tâches récurrentes. Cela permettra d'accélérer les flux de travail pour le marketing par e-mail, la publication sur les médias sociaux, le marketing de contenu, etc

Évolutivité : Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vos outils de marketing numérique doivent évoluer avec vous. Ils doivent être capables de gérer des volumes croissants de données et d'utilisateurs, avec des fonctionnalités et des plans pour les petites entreprises comme pour les grandes

Gestion des prospects: Choisissez un outil de marketing B2B qui rationalise la gestion des prospects. Il doit être suffisamment efficace pour capturer les prospects, les évaluer en fonction de leur potentiel et les guider dans l'entonnoir des ventes

Choisissez un outil de marketing B2B qui rationalise la gestion des prospects. Il doit être suffisamment efficace pour capturer les prospects, les évaluer en fonction de leur potentiel et les guider dans l'entonnoir des ventes Personnalisation: Recherchez des outils offrant de nombreuses options de personnalisation pour les tableaux de bord, les rapports et les flux de travail. Le fait d'avoir la possibilité d'adapter la plateforme en fonction des besoins de l'équipe permet d'obtenir de meilleurs résultats Alignement de l'équipe SaaS * **Choisissez un logiciel de marketing IA qui offre une collaboration en temps réel afin que votre équipe puisse partager des notes, gérer des tâches et travailler sur des campagnes ensemble de manière transparente

Les 10 meilleurs outils d'IA pour le marketing B2B en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans votre outil de marketing B2B idéal, voici une revue des meilleurs outils d'IA pour le marketing B2B :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion des tâches et la collaboration)

Imaginez que toutes vos tâches marketing, vos projets et votre communication soient regroupés en un seul endroit. C'est ClickUp !

J'ai choisi Logiciel de marketing ClickUp est mon premier choix parmi les outils d'IA pour le marketing B2B, car il est flexible et personnalisable en fonction des besoins uniques des équipes de CRM, de marketing et de vente.

Améliorez votre stratégie marketing grâce à une collaboration interfonctionnelle, une visibilité en temps réel de l'avancement du projet et des informations basées sur les données avec ClickUp

Avec plus de 15 vues adaptables, plus de 1000 intégrations tierces et une vaste bibliothèque de modèles, ClickUp élimine le besoin de recourir à de multiples outils et fait passer votre parcours marketing B2B à un autre niveau.

Cependant, il y a quelques fonctionnalités que j'aimerais vraiment mettre en avant du point de vue du marketing. Les grandes équipes marketing ont souvent des dizaines (centaines ?) de campagnes en cours ou en préparation à tout moment. De plus, il y a le contenu BAU et le volant d'inertie des médias sociaux qui ne s'arrêtent jamais de tourner. La solution idéale pour gérer tout cela est un outil astucieux appelé Automations ClickUp . En automatisant un grand nombre de vos tâches répétitives et fastidieuses, vous pouvez économiser des heures de travail chaque semaine.

Nous créons beaucoup de contenu chez ClickUp et dans un environnement à fort volume de contenu, les automatisations de ClickUp changent la donne. Nous restons proactifs en paramétrant les automatismes pour qu'ils déclenchent des tâches d'optimisation basées sur le classement d'une page après une certaine période suivant la publication. Si le classement n'est pas à la hauteur de nos attentes, par exemple si la page n'est pas classée en page 1 après 90 jours, une tâche d'optimisation est automatiquement créée, ce qui nous incite à prendre des mesures pour améliorer les performances de la page

Adele Payant, spécialiste SEO chez ClickUp

J'aime aussi beaucoup l'assistant IA intégré, Cerveau ClickUp . Il s'occupe de beaucoup de choses pour notre équipe marketing : rédiger des textes sans erreur, aider à créer des ébauches de blog, trier les données pour trouver des idées, et répondre à toutes nos questions sur notre travail dans ClickUp... De plus, il génère des rapports de synthèse et des résumés de réunion en quelques secondes. 🧠

Nous confions à l'IA la rédaction de nos standups marketing et de nos rapports de synthèse

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Améliorez votre stratégie de contenu avec l'IA: Générez des idées de campagne, des notes de contenu, des blogs, des études de cas, des e-mails et bien plus encore avec ClickUp Brain, l'assistant IA qui accélère votre processus de création de contenu

Générez des idées de campagne, des notes de contenu, des blogs, des études de cas, des e-mails et bien plus encore avec ClickUp Brain, l'assistant IA qui accélère votre processus de création de contenu Planifiez avec précision: Transformez vos plans à long terme en tâches quotidiennes réalisables avec ClickUp BrainCalendrier ClickUp. Planifier et programmer des événements marketing, des webinaires, des lancements de produits et d'autres activités de marketing B2B

Transformez vos plans à long terme en tâches quotidiennes réalisables avec ClickUp BrainCalendrier ClickUp. Planifier et programmer des événements marketing, des webinaires, des lancements de produits et d'autres activités de marketing B2B Les activités de l'équipe de gestion des ressources humaines et de l'environnement de l'entreprise se concentrent sur la gestion des ressources humaines et de l'environnement de l'entreprise et sur la gestion des ressources humainesClickUp Docs* Optimisez vos performances: Surveillez les indicateurs marketing clés, tels que la génération de leads, les taux de conversion et le retour sur investissement, avecTableaux de bord ClickUp* Intégration des flux de travail: Connectez ClickUp à plus de 200 intégrations natives, y compris HubSpot, Slack, Zoom, et plus encore, améliorant l'efficacité de votre équipe marketing et la gestion des flux de travail

Limitations de ClickUp:

ClickUp possède de nombreuses fonctionnalités, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités accessibles sur la version web ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Tarification de ClickUp:

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp ratings and reviews:

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

Lire aussi: *comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp_

2. HubSpot (le meilleur pour l'automatisation du marketing)

Via : HubSpot HubSpot est l'un des sites les plus connus Logiciel de gestion de la relation client (CRM) B2B sur le marché. Cette plateforme client alimentée par l'IA combine des outils pour les équipes de marketing, de vente, de support client et d'exploitation. Pour cet article, nous nous sommes penchés sur le Marketing Hub.

Ce Logiciel de marketing B2B propose des outils alimentés par l'IA pour générer des leads, automatiser les pipelines de vente, développer des chatbots, automatiser la facturation, et créer et gérer du contenu à grande échelle.

Le Marketing Hub de HubSpot est un logiciel d'automatisation du marketing qui vous aide à attirer et à engager vos clients cibles. Il vous aide à créer une communication personnalisée, à mener des campagnes efficaces, à suivre les performances grâce à des rapports personnalisés et à développer votre activité.

Les meilleures caractéristiques de HubSpot:

Développer des campagnes publicitaires personnalisées et suivre leur efficacité à convertir les prospects en clients

Créez des profils détaillés d'acheteurs cibles pour guider la création de contenu et la sélection de canaux pour une sensibilisation ciblée

Exploiter la suite IA de HubSpot pour rédiger des contenus marketing, créer des chatbots, rationaliser les flux de travail et effectuer des analyses prédictives en quelques minutes

Utilisez des outils de reporting avancés pour analyser les données des clients afin de comprendre leur parcours, de suivre les performances des campagnes et de prendre des décisions intelligentes basées sur les données

Créez des flux de travail personnalisés basés sur des conditions et des déclencheurs pour automatiser l'évaluation des prospects, les suivis, les courriels et les notifications internes

Capturez les coordonnées des visiteurs à l'aide de formulaires dynamiques et ajoutez-les automatiquement à votre base de données

Limites de HubSpot:

L'apprentissage de ses fonctionnalités prend du temps et nécessite des tutoriels supplémentaires, en particulier pour les débutants

Le prix peut être élevé par rapport à d'autres outils de marketing numérique, ce qui le rend onéreux pour certains utilisateurs

Tarifs de HubSpot:

**Gratuit

Marketing Hub Starter: 20$/mois par poste

20$/mois par poste Plate-forme client Starter: 20$/mois par poste

20$/mois par poste Marketing Hub Professional: $890/mois (3 sièges, engagement annuel)

$890/mois (3 sièges, engagement annuel) Marketing Hub Enterprise : A partir de 3600$/mois (5 postes)

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (5000+ commentaires)

3. Surfer SEO (Meilleur pour l'optimisation de contenu alimentée par l'IA)

Via : Surfeur SEO Surfer SEO, alimenté par l'IA, vise à optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche. En fournissant des informations grâce à la recherche de mots-clés, Surfer aide votre entreprise à créer un contenu qui se classe bien et attire votre public cible.

Il s'agit de l'un des outils d'IA les plus connus pour le marketing B2B en ce qui concerne l'optimisation pour les moteurs de recherche. Il évalue mon contenu en fonction de la densité des mots-clés, de la lisibilité, de la longueur, de l'utilisation d'en-têtes et d'autres facteurs critiques qui favorisent le classement.

Lorsqu'un membre de mon équipe ou moi-même effectuons des modifications, celles-ci sont visibles en temps réel avec la lecture de l'indicateur de score.

Les meilleures caractéristiques de Surfer SEO:

Obtenez des suggestions concrètes pour optimiser les articles de blog et les pages Web, en améliorant la performance du contenu et le classement

Développez une stratégie de contenu basée sur les données, en planifiant et en organisant les sujets pour une couverture complète de la niche

Utilisez Surfer AI pour insérer automatiquement des liens internes ou optimiser le contenu à l'aide de mots-clés sémantiques en quelques minutes

L'intégrer à Google Docs, WordPress, Jasper, etc. pour faciliter la collaboration et le travail multiplateforme

Identifiez les modèles d'IA et le langage non naturel et améliorez le ton naturel de votre article grâce à la fonction Humanizer

Limitations de référencement des surfeurs

Les crédits pour les fonctionnalités Content Editor et Audit expirent à chaque cycle de facturation et ne sont pas reconduits

Le nouvel éditeur AI est coûteux, ce qui le rend moins accessible aux petites entreprises ou aux utilisateurs individuels

Le collage de recherches dans la case "contenu supplémentaire" est inefficace en raison de la petite taille du jeton, ce qui signifie que l'IA oublie ou ignore la plupart des données saisies

Tarifs de référencement des surfeurs

Essentiel: $89/mois (30 articles)

$89/mois (30 articles) Scale: $129/mois (100 articles)

$129/mois (100 articles) Scale AI: $219/mois (100 articles et 10 articles AI)

$219/mois (100 articles et 10 articles AI) Entreprise:Tarification personnalisée

Surfer SEO ratings and reviews:

G2: 4.8/5 (500+ reviews)

4.8/5 (500+ reviews) Capterra: 4.9/5 (300+ avis)

4. Sprout Social (Meilleur pour la gestion des médias sociaux)

Via : Sprout Social Un marketing B2B efficace nécessite plus qu'une présence sur les médias sociaux - il exige une approche stratégique qui génère un impact réel. C'est là que Sprout Social intervient.

Sprout Social est une plateforme de gestion des médias sociaux tout-en-un. Elle offre des fonctionnalités intuitives pour rationaliser la génération, la publication et l'analyse de contenu AI.

Sprout Social s'intègre rapidement à l'ensemble de votre pile technologique, ce qui permet à vos marketing et d'assistance à la clientèle de travailler main dans la main . Le partenariat mondial avec Salesforce et les intégrations de réseaux sociaux vous permettent de maintenir vos flux de travail actuels en douceur. Ses capacités d'IA vous aident, vous et votre équipe, à automatiser les tâches répétitives et à concentrer vos efforts sur la stratégie et la prise de décision.

Les meilleures caractéristiques de Sprout Social:

Simplifiez la création de contenu grâce à des bibliothèques, des calendriers et des outils de collaboration partagés

Écouter les conversations sociales autour de sujets clés et en extraire des informations pertinentes pour élaborer une stratégie de communicationstratégie marketing intégrée autour des sentiments des clients

Tirez parti de l'IA de Sprout Social pour créer des requêtes d'écoute personnalisées, générer des contenus de posts ou des légendes, obtenir des recommandations et automatiser des tâches récurrentes telles que la publication

Obtenez des analyses marketing sur mesure à partir des principales plateformes et créez des rapports personnalisés qui correspondent à vos objectifs commerciaux

Planifier et diffuser du contenu sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn et TikTok avec une planification coordonnée en utilisant les heures d'envoi optimales pour les posts

Limites de Sprout Social:

La gestion de plusieurs comptes peut être déroutante et coûteuse, en particulier pour les agences

Sprout ne récupère pas les données des commentaires YouTube et n'inclut pas certains posts dans les rapports, ce qui peut affecter les métriques

AI Assist n'est disponible qu'avec les plans payants les plus chers

Prix de Sprout Social:

Standard: 249 $/mois

249 $/mois Professionnel: 399 $/mois

399 $/mois Avancé: 499 $/mois

499 $/mois Entreprise:Tarification personnalisée

Sprout Social ratings and reviews:

G2: 4.4/5 (3000+ commentaires)

4.4/5 (3000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (500+ avis)

5. Ahrefs (Meilleur pour l'analyse concurrentielle)

Via : Ahrefs Si j'ai appris quelque chose en tant que spécialiste du marketing, c'est que les données sont la force motrice des stratégies de référencement réussies. Ahrefs met cette puissance à votre portée.

Ahrefs est une plateforme complète de recherche, d'analyse et d'audit SEO. Elle aide les entreprises B2B à optimiser leur présence en ligne, à générer du trafic ciblé et à améliorer leurs performances développer leur PCI marketing .

L'outil excelle dans la recherche de mots-clés à faible concurrence et d'opportunités de guest blogging pour améliorer votre feuille de route du marketing de contenu . Vous pouvez également l'utiliser pour surveiller les activités de marketing de vos concurrents.

Les meilleures caractéristiques d'Ahrefs:

Identifiez et corrigez les problèmes de référencement sur votre site avec Website Audit, garantissant des performances optimales et un meilleur classement dans les moteurs de recherche

Utilisez Rank Tracker pour surveiller les performances de votre site web sur les moteurs de recherche tout en montrant vos progrès et les domaines à améliorer en temps réel

Effectuez une analyse de vos concurrents à l'aide de Site Explorer, découvrez leur contenu le plus performant et identifiez les opportunités de liens retour

Obtenez des informations exploitables sur les contenus populaires et les possibilités de création de liens grâce à Content Explorer, qui vous aide à rédiger des articles convaincants qui trouvent un écho auprès de votre public

Limites d'Ahrefs:

Les fonctionnalités premium d'Ahrefs peuvent être coûteuses, ce qui les rend moins accessibles pour de nombreux utilisateurs

L'explorateur de contenu fournit souvent des résultats non pertinents, ce qui rend difficile la recherche d'idées de contenu de qualité

Les nouveaux plans ont des limites d'utilisation strictes, telles que 600 événements par mois

Tarifs Ahrefs:

Lite: $129/mois

$129/mois Standard: 249 $/mois

249 $/mois Avancé: $449/mois

$449/mois Entreprise: 14 990 $/an

Ahrefs ratings and reviews:

G2: 4.5/5 (500+ reviews)

4.5/5 (500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ commentaires)

6. Zapier (Meilleur pour l'automatisation sans code)

Via : Zapier Zapier est le connecteur ultime pour votre pile technologique, vous permettant d'automatiser et d'intégrer des milliers d'applications sans effort.

Avec plus de 5 000 intégrations, il vous permet de construire des flux de travail personnalisés qui rationalisent vos campagnes marketing et éliminent les tâches répétitives, le tout sans écrire une seule ligne de code.

Que vous gériez des prospects, que vous meniez des campagnes d'e-mailing ou que vous vous engagiez auprès de vos clients, Zapier vous aide à les automatiser, ce qui améliore l'engagement des clients et les efforts de marketing en général.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier:

Acheminer automatiquement les nouveaux clients potentiels d'un site web vers votre logiciel de gestion de la relation client B2B (Salesforce ou HubSpot, par exemple) pour une saisie rapide

Transférer les messages de support client des plateformes sociales vers Slack ou l'e-mail, afin d'accélérer les temps de réponse et d'améliorer la satisfaction des clients

Choisissez parmi plus de 6 000 applications tierces, dont HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify et bien d'autres, pour les intégrer à votre logiciel de marketing

Utilisez le constructeur d'automatisation par glisser-déposer de Zapier pour créer des zaps personnalisés (automatisation) à l'aide de déclencheurs, de conditions if-else et d'éléments d'action parmi des milliers d'applications et de sources de données

Exploiter une vaste bibliothèque de modèles d'automatisation, de déclencheurs et d'éléments d'action prêts à l'emploi

Créez des automatisations en décrivant simplement ce que vous souhaitez automatiser grâce à l'IA conversationnelle de Zapier

Limitations de Zapier:

Il y a une limite au nombre d'embranchements logiques dans Zapier

Bien que bien adapté à l'automatisation des flux de travail, Zapier ne convient pas à l'analyse et à la visualisation des données marketing

Prix de Zapier:

**Gratuit pour toujours

Professionnel: 29,99 $/mois

29,99 $/mois Équipe: $103.50/mois

$103.50/mois Entreprise:Tarification personnalisée

Cotes et critiques de Zapier:

Revues G2: 4.5/5 (1,000+ revues)

4.5/5 (1,000+ revues) Capterra avis: 4.7/5 (2,000+ avis)

7. Chatfuel (Le meilleur pour créer et gérer des chatbots)

Via : Chatfuel L'interface intuitive de Chatfuel vous permet de créer des chatbots personnalisés, adaptés à vos besoins uniques. Que vous ayez besoin d'un chatbot pour fournir une assistance à la vente, faire de la vente croisée de produits, offrir une assistance à la clientèle ou recueillir des commentaires précieux, vous pouvez en créer un.

Cependant, il ne s'agit pas de simples chatbots oui/non aléatoires ; ce sont des bots intelligents qui servent d'assistants virtuels, s'engageant de manière transparente avec les clients sur les sites web, Facebook, WhatsApp et Instagram. Chatfuel étant un fournisseur officiel de l'API WhatsApp, vous obtenez le badge vert vérifié.

Les meilleures caractéristiques de Chatfuel:

Créez des scénarios de conversation automatisés qui peuvent comprendre les besoins et les préférences des clients, recommander des produits et répondre aux questions

Exploitez le modèle ChatGPT intégré pour des conversations plus naturelles et plus humaines avec les clients

Segmentez, qualifiez et exportez facilement tous les leads capturés par votre chatbot grâce à la fonction CRM intégrée de Chatfuel

L'intégrer à des outils de marketing B2B essentiels tels que Google Sheets, Calendly et Zapier.

Limitations de Chatfuel:

Certains utilisateurs trouvent que l'interface de Chatfuel est moins intuitive et que le processus d'installation prend du temps

Chatfuel est limité à l'engagement des clients et à la génération de leads ; ce n'est donc pas le choix idéal pour des stratégies de marketing B2B étendues

Prix de Chatfuel:

Entreprise: 14,99 $/mois (Facebook et Instagram)

14,99 $/mois (Facebook et Instagram) Entreprise: 34,49 $/mois (Whatsapp)

34,49 $/mois (Whatsapp) Entreprise: À partir de$300

Chatfuel ratings and reviews:

G2: 4.5/5 (40+ avis)

4.5/5 (40+ avis) Capterra: Pas assez d'avis

8. 6Sense (Meilleur pour le marketing basé sur les données)

Via : 6Sens 6Sense est un outil marketing puissant qui vous aide à repérer les affaires rentables dès le début du parcours de l'acheteur et à les conclure rapidement pour augmenter votre chiffre d'affaires.

Cet outil marketing d'IA suit les activités des acheteurs potentiels sur votre site web et pointe l'intention de l'acheteur en temps réel. Son intelligence prédictive vous aide à trouver de nouveaux prospects et à découvrir des opportunités de ventes croisées au bon moment.

En outre, Revenue AI utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à repérer les prospects de grande valeur, à prédire les ventes futures et à prendre des décisions intelligentes fondées sur des données. Des ensembles de données B2B précises vous fournissent toutes les informations commerciales actualisées dont vous avez besoin pour cibler vos efforts de marketing et de vente sur des comptes prêts à acheter, afin d'augmenter vos taux de conversion et d'optimiser l'utilisation de vos ressources.

l'IA de 6Sense vous aide à personnaliser des messages précis pour les engager et à planifier des réunions de manière autonome, automatisant ainsi l'ensemble du flux de travail marketing.

Les meilleures fonctionnalités de 6Sense:

Découvrez les entreprises intéressées par vos produits ou qui recherchent activement vos concurrents grâce à ses données d'intention B2B

Créez des campagnes publicitaires ciblées pour atteindre des entreprises et des individus spécifiques, en contrôlant l'emplacement et le budget des publicités

Utilisez l'intelligence artificielle pour créer des campagnes d'emailing pertinentes et adaptées à la marque, qui incitent à la conversation et permettent d'obtenir plus de rendez-vous

Découvrez les signaux d'achat cachés de tiers et utilisez les informations sur vos acheteurs pour créer des campagnes hyperpersonnalisées en temps réel

6Sense limitations:

L'interface publicitaire pourrait être plus conviviale, avec une meilleure visibilité des données pour chaque annonce

Bien que les intégrations soient généralement simples, elles peuvent être quelque peu limitées

6Sense pricing:

**Gratuit

Team: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Croissance: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise: Tarification personnalisée

6Sense ratings and reviews:

G2: 4.5/5 (100+ avis)

4.5/5 (100+ avis) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Metadata (Meilleur pour la gestion des annonces et la génération de la demande)

Via : Métadonnées Metadata est une solution de marketing numérique B2B qui automatise des tâches telles que la création d'une audience, l'exécution de campagnes payantes et l'optimisation des revenus.

Grâce à l'apprentissage automatique, Metadata comprend le profil de votre client idéal, crée des audiences à fort potentiel, gère des campagnes multicanal et les optimise pour qu'elles soient rentables. Ainsi, vous et votre équipe pouvez vous concentrer sur des tâches telles que la création d'une marque ou le développement d'une entreprise stratégies de gestion de la clientèle .

Les meilleures caractéristiques des métadonnées:

Lancez et gérez des tests fractionnés sur plusieurs canaux simultanément et identifiez les publicités, les audiences et les offres les plus efficaces

Ciblez les acheteurs à fort potentiel sur tous les canaux tels que LinkedIn, Facebook et Instagram

Surveillez et réaffectez les budgets aux campagnes les plus performantes, afin de maximiser le retour sur investissement

Enrichir les nouveaux prospects convertis avec plus de 20 attributs d'entreprise vérifiés, de manière automatique

Utiliser des critères comportementaux ou firmographiques pour personnaliser les éléments des pages Web tels que les titres, la preuve sociale et les messages en fonction des personas d'acheteurs

Limitations des métadonnées:

Le prix de Metadata est élevé pour les PME et les startups

La qualité et le volume des prospects sur Facebook ne répondent pas aux attentes des utilisateurs

Tarification de Metadata:

Le hub de demande de Metadata: Commence à 5 000 $/mois

Cotes et critiques des métadonnées:

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Vimeo (Meilleur pour le marketing vidéo alimenté par l'IA)

Via : Vimeo91% des personnes regardent une vidéo explicative pour en savoir plus sur un produit ou un service. Cela dit, je suis certain que le marketing vidéo fait partie intégrante de la plupart des activités de l'entreprise Stratégies de marketing SaaS .

Vimeo est une plateforme de marketing vidéo alimentée par l'IA qui aide les entreprises à s'engager auprès de leur public par le biais d'expériences vidéo captivantes. Grâce à des outils de gestion conviviaux, votre vidéothèque est bien organisée et protégée, ce qui garantit une accessibilité et une protection transparentes de votre contenu.

Intégrez vos vidéos à votre site web, à vos pages d'atterrissage et à vos campagnes d'e-mailing pour captiver votre public et générer des conversions.

Les meilleures caractéristiques de Vimeo:

Créez des vidéos époustouflantes sans effort grâce aux outils d'édition conviviaux, qui vous permettent d'ajouter des effets, du texte et bien plus encore pour faire ressortir votre contenu

Diffusez vos événements en direct ou hébergez-les à la demande, afin d'atteindre un public plus large et de maximiser l'engagement

Accédez à des opportunités de revenus en monétisant vos vidéos à l'aide de publicités, d'abonnements et d'autres outils de monétisation, transformant ainsi votre contenu en un actif rentable

Limitations de Vimeo:

Comparé à des plateformes comme YouTube, Vimeo a un public plus restreint

Les options de monétisation sont limitées, ce qui peut réduire les possibilités de revenus pour les entreprises

Prix de Vimeo:

Démarrage : 20 $/mois (60 vidéos)

: 20 $/mois (60 vidéos) Standard : 33$/mois (120 vidéos)

: 33$/mois (120 vidéos) Avancé : 108 $/mois (500 vidéos)

: 108 $/mois (500 vidéos) Entreprise : Tarification personnalisée

Vimeo ratings and reviews:

G2: 4.3/5 (400+ commentaires)

4.3/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1000+ commentaires)

Modèles de marketing personnalisables par ClickUp

Vous cherchez à rationaliser vos efforts de marketing ? Essayez les modèles de marketing personnalisables de ClickUp modèles de marketing ! Ils sont parfaits pour gagner du temps et améliorer vos campagnes.

1. Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux

Le modèle de plan de contenu pour les médias sociaux de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, planifier et gérer votre contenu pour les médias sociaux.

Le Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux par ClickUp assure la cohérence des publications sur vos pages de médias sociaux en préparant vos publications à l'avance. Ce modèle simplifie l'idéation et la programmation des messages sur les médias sociaux :

Fixant des buts et des objectifs pour mesurer le succès de vos efforts de marketing sur les médias sociaux

Créer un plan facile à suivre pour la création de contenu et gagner du temps

Rester à l'affût des tendances du marché pour conserver un avantage concurrentiel Télécharger ce modèle ### 3. Modèle d'équipe marketing

Le modèle d'équipe marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à rationaliser vos processus marketing.

Les équipes distantes étant monnaie courante dans les organisations, le maintien d'un centre d'opérations centralisé est un défi, car les lacunes et les défaillances des processus deviennent de plus en plus évidentes. Modèle d'équipes de marketing de ClickUp offre une solution qui permet à vos équipes marketing d'évoluer avec l'entreprise, en rassemblant tout leur travail, en améliorant la visibilité dans l'ensemble de l'organisation et en permettant de réagir rapidement aux changements du marché. Il simplifie la gestion des équipes en

En s'assurant que tous les membres de l'équipe comprennent leurs rôles et leurs responsabilités

Améliorer la communication et la collaboration au sein de l'équipe

Contrôler l'avancement de chaque projet Télécharger ce modèle ### 4. Modèle de plan de marketing de contenu

Le modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, suivre et mesurer le succès de vos efforts de marketing de contenu.

Qu'il s'agisse de lancer un nouveau produit ou de gérer des campagnes en cours, ClickUp vous offre la solution la plus complète et la plus efficace Modèle de plan de marketing de contenu par ClickUp . Il vous aide à créer une méthode de planification structurée, à simplifier le processus et à rendre votre contenu plus efficace. Grâce à ce modèle, vous pouvez

Vous concentrer sur les stratégies de contenu les plus efficaces pour maximiser l'impact

Définir clairement votre public cible et créer un contenu pertinent

Élaborer une stratégie globale pour guider la création et la diffusion du contenu Télécharger ce modèle ### 5. Modèle de plan d'action marketing

Le modèle de plan d'action marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et à suivre vos tâches marketing.

Concentrez-vous sur vos efforts, suivez vos progrès, ajustez vos stratégies et identifiez les domaines d'amélioration grâce à Modèle de plan d'action marketing de ClickUp . Ce modèle fournit la structure, la visibilité et les outils nécessaires pour créer des plans marketing efficaces qui donnent des résultats. De plus, il vous permet de

De voir votre stratégie de marketing appliquée à différents canaux

De suivre avec précision les progrès réalisés par rapport aux budgets et aux délais

Travailler en toute transparence avec votre équipe sur les tactiques et les projets Télécharger ce modèle ### 6. Modèle de rapport marketing

Le modèle de rapport marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les efforts et les performances marketing.

Un rapport de marketing est une sorte de livre d'histoire qui nous renseigne sur les résultats d'une entreprise en matière de marketing. Mais la rédaction de ces rapports peut s'avérer difficile !

C'est pourquoi j'ai décidé de Modèle de rapport marketing de ClickUp . C'est un outil magique qui facilite :

Contrôler les activités de marketing et suivre les performances de l'entreprise

Créer des graphiques et des images pertinents qui aident à expliquer l'histoire

Mieux comprendre votre public cible Télécharger ce modèle ## **Quel est le meilleur outil d'IA pour le marketing B2B ?

Parmi ces outils d'IA marketing, ClickUp se démarque comme un outil complet de gestion de campagne et de productivité pour moi.

ClickUp intègre la technologie de l'IA pour rationaliser les flux de travail, améliorer la collaboration entre les équipes et l'efficacité de la gestion des tâches, ce qui en fait un atout précieux pour les spécialistes du marketing B2B qui cherchent à optimiser leurs processus de marketing numérique.

Pour ceux qui sont prêts à élever leurs efforts de marketing avec les puissantes capacités de ClickUp, s'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !