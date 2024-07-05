Comment utiliser l'IA pour les études de marché (cas d'utilisation et outils)

L'étude de marché peut souvent donner l'impression de passer au crible des montagnes de données provenant d'enquêtes et de groupes de discussion. Elle est lente, sujette aux erreurs et peut vous laisser avec de nombreuses questions sans réponse.

Et si vous pouviez accélérer les parties ennuyeuses (comme la collecte de données) et arriver plus rapidement aux bonnes choses (les idées) ? L'IA peut vous aider ! ✨

De l'automatisation de la collecte et du traitement des données à l'identification de modèles cachés dans les ensembles de données que les chercheurs humains pourraient manquer, l'IA peut vous fournir des informations uniques sur le marché pour l'évolutivité de l'entreprise.

Si vous cherchez à améliorer vos stratégies et techniques d'études de marché, vous avez besoin de l'IA à vos côtés. Voyons comment utiliser l'IA dans les études de marché.

Comprendre l'IA pour les études de marché

L'IA transforme les études de marché pour toutes les entreprises en découvrant des informations plus approfondies sur les clients. Nous savons qu'elle utilise des algorithmes de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique, mais comment l'IA fonctionne-t-elle du point de vue des études de marché ?

Voyons cela en détail :

L'alimentation en données: Vous alimentez l'IA en données, y compris les tweets des concurrents, les avis des clients, les messages sur les médias sociaux, etc.

Vous alimentez l'IA en données, y compris les tweets des concurrents, les avis des clients, les messages sur les médias sociaux, etc. NLP en action: Les L'outil d'IA utilise le NLP pour comprendre le langage de ces données. Il décompose les phrases en mots et les analyse, tout en vérifiant les liens entre les mots et les idées

Les L'outil d'IA utilise le NLP pour comprendre le langage de ces données. Il décompose les phrases en mots et les analyse, tout en vérifiant les liens entre les mots et les idées **En utilisant des classificateurs ou des catégories, les outils séparent les données des clients, telles que les références positives et les références négatives. Ils peuvent également utiliser une analyse statistique avancée pour comprendre la fréquence à laquelle certains mots apparaissent ensemble ou comment le style de langage change en fonction du sujet

**Avec tous ces indices, les outils d'IA peuvent détecter des connexions et des modèles dans les données et vous présenter des tendances dans le sentiment des clients, des phrases communes utilisées par les concurrents ou des sujets émergents sur le marché

Ce n'est qu'une moitié de l'équation. La robotique, une autre forme d'IA, automatise les tâches, ce qui rend la recherche plus rapide et plus efficace. Les enquêtes et la collecte de données automatisées accélèrent la collecte, ce qui permet d'obtenir une analyse plus complète et plus précise.

L'IA n'est pas qu'un simple jargon technique : c'est un outil pratique qui peut améliorer considérablement votre étude de marché.

Voici quelques exemples concrets de comment utiliser l'IA pour les études de marché:

1. Prédire les tendances du marché

Les puissantes analyses prédictives de l'IA peuvent analyser de grandes quantités de données pour prédire la demande des consommateurs. Cela permet aux entreprises d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement, de capitaliser sur les opportunités et d'éviter les ruptures de stock. Vous pouvez également développer votre activité en anticipant la demande future et en améliorant l'expérience client. ClickUp Brain, l'IA intégrée de ClickUp est un exemple notable de l'utilisation réelle de l'IA pour analyser les tendances actuelles du marché. Cet outil tire parti de l'intelligence artificielle pour décoder les mouvements actuels du marché, vous fournissant des informations précieuses pour prendre des décisions éclairées.

Prompt: Analysez les tendances actuelles du marché dans le secteur du commerce interentreprises. Identifier les principaux concurrents, la taille du marché et les nouvelles opportunités de croissance sur la base de données et de rapports récents

le cerveau de ClickUp Brain réponse à un exemple de question portant sur l'identification des concurrents de Meta

2. Connaître les sentiments de votre public

Comprendre le sentiment des clients est une véritable mine d'or pour les entreprises, car cela leur permet d'avoir un accès direct à l'esprit de leurs clients. Traditionnellement, la collecte des commentaires des clients repose sur des enquêtes et des groupes de discussion, qui peuvent être lents et limités.

Cependant, les médias sociaux et les avis en ligne ont créé un flux constant d'opinions non filtrées.

Les outils d'analyse des sentiments alimentés par l'IA peuvent désormais passer au crible cette vaste quantité de données, en analysant automatiquement les avis, les messages sur les médias sociaux et les conversations en ligne pour découvrir ce que les clients pensent vraiment d'une marque, de ses produits ou de ses campagnes.

Ce retour d'information en temps réel permet aux entreprises de répondre rapidement aux préoccupations des clients, d'identifier les points à améliorer et d'adapter leurs stratégies pour mieux répondre aux besoins des clients.

En outre, une carte d'empathie est un outil extraordinaire qui vous aide à comprendre les expériences, les motivations et les besoins de vos clients. Elle vous donne un aperçu de leurs pensées et de leurs sentiments dans diverses situations afin que vous puissiez encore mieux les servir.

En voici un exemple,

Modèle de carte d'empathie de ClickUp

est conçu pour aider à identifier les besoins clés des clients et à développer de meilleurs produits ou services qui répondent à ces besoins.

Améliorer la compréhension du client en attribuant et en commentant les caractéristiques, l'automatisation, l'IA, et plus encore avec ce modèle

3. Comprendre vos clients de l'intérieur

Avez-vous déjà souhaité savoir exactement ce que veulent vos clients ?

L'IA peut créer des profils de consommateurs détaillés en analysant les données démographiques, le comportement et l'historique des achats. Vous pouvez ainsi adapter vos campagnes de marketing et vos produits à des segments de clientèle spécifiques, ce qui se traduit par une augmentation des ventes et de la satisfaction des clients.

Par exemple, vous souhaitez trouver le public idéal pour le lancement de votre nouveau produit de sécurité des données et vous voulez comprendre leurs données démographiques, leur comportement et leurs préférences afin de créer une stratégie de marketing personnalisée pour obtenir le meilleur impact possible. ClickUp Brain peut vous aider à atteindre cet objectif grâce à l'utilisation de simples invites d'IA.

**Vous avez besoin d'une aide pour identifier les segments de marché cibles potentiels pour le lancement de notre nouveau produit de sécurité des données. Analyser les données démographiques, le comportement des consommateurs et les préférences du marché afin de développer une stratégie marketing sur mesure pour un impact maximal.

la réponse du cerveau à l'invite ClickUp Brain

Pensez au système d'évaluation de Netflix : plus votre évaluation est élevée, plus les titres recommandés sont intéressants. Il s'agit d'un exemple simple mais efficace d'utilisation des capacités de l'IA pour comprendre les clients et adapter les expériences en fonction de leurs préférences. Voici comment l'entreprise explique son processus :

nous prenons en compte les informations recueillies lors de chaque visite sur le service Netflix (par exemple, les titres que vous commencez à regarder, si vous les terminez et comment vous les évaluez, par exemple en leur donnant un pouce) et nous mettons continuellement à jour nos algorithmes avec ces signaux afin d'améliorer la précision de leur prédiction de ce que vous êtes le plus susceptible de regarder. Nos données, nos algorithmes et nos systèmes de calcul continuent de s'alimenter mutuellement pour produire de nouvelles recommandations afin que votre expérience de Netflix reste pertinente et utile

4. Effectuer une analyse de la concurrence

Il est essentiel de se tenir au courant de la concurrence pour réussir. Outils d'IA peuvent vous aider à analyser les activités de vos concurrents, notamment leurs stratégies, leurs produits et leurs prix. Ces informations peuvent vous permettre de prendre des décisions éclairées concernant vos propres prix, le développement de vos produits et vos efforts de marketing.

Une fois les données en place, utilisez

les modèles d'analyse sectorielle

tels que

Modèle de tableau blanc d'analyse concurrentielle de ClickUp

pour ajouter, modifier et positionner librement des informations dans une vue interactive. Chaque quadrant montre la performance de chaque élément en fonction de la mesure sélectionnée, et comprend une légende pour chaque quadrant.

Utilisez ce modèle pour analyser l'engagement des concurrents dans les médias sociaux sur différentes plateformes. Voyez quelles plateformes sont prioritaires pour chaque concurrent et comment leur contenu trouve un écho auprès du public

Par exemple, votre équipe produit peut comparer les caractéristiques des concurrents côte à côte et identifier les lacunes et les possibilités de différencier votre offre. Ou encore, votre équipe commerciale peut se familiariser avec les stratégies de tarification des concurrents, comprendre comment vos prix se comparent à ceux des concurrents et adapter votre approche commerciale en conséquence.

5. Améliorer la conception et l'analyse des études de marché

L'IA peut vous aider à rédiger des questionnaires plus courts et plus intéressants études de marché pour inciter un plus grand nombre de personnes à les terminer. Il peut également analyser les réponses aux enquêtes en temps réel afin de fournir des informations plus approfondies et d'identifier des modèles qui peuvent ne pas être immédiatement apparents. QuestionPro une société d'études, utilise l'IA pour créer des enquêtes. Elle a développé un outil d'IA appelé QxBot, qui repose sur un moteur d'IA génératif similaire à ChatGPT. Cet outil permet aux utilisateurs de définir facilement leur sujet de recherche et de générer des questions d'enquête directement à partir de la plateforme d'enquête. L'IA aide à créer rapidement des questions d'enquête innovantes et pertinentes, rationalisant ainsi le processus de conception de l'enquête.

Astuce: Utilisez Modèle d'étude de marché de ClickUp pour personnaliser les enquêtes afin de recueillir des informations spécifiques auprès de votre public cible.

Utilisez ce modèle pour prendre des décisions fondées sur des données afin d'élaborer des stratégies de marketing efficaces

6. Améliorer la détection des fraudes

Protégez l'intégrité de votre étude de marché en utilisant l'IA pour détecter les activités frauduleuses. L'IA peut analyser les schémas des données soumises pour identifier les anomalies et les fraudes potentielles, garantissant ainsi l'exactitude et la fiabilité des données que vous collectez.

Par exemple, SurveyMonkey une société d'études de marché, utilise l'IA pour détecter les fausses réponses et garantir l'exactitude des données d'enquête. Elle vérifie également les schémas de réponse afin de fournir des informations fiables permettant de prendre de meilleures décisions.

Prédictions des tendances futures dans les études de marché

Le paysage des études de marché est en constante évolution, sous l'effet des progrès technologiques et des changements de comportement des consommateurs. Voici un aperçu de quelques tendances clés que nous pouvons nous attendre à voir dans les années à venir :

1. L'hyperpersonnalisation

Les études de marché deviendront très personnelles. L'IA créera des groupes de clients très spécifiques sur la base d'un grand nombre de données. Cela permet aux entreprises de créer des produits et des publicités qui correspondent exactement aux attentes des clients, ce qui les rend plus heureux et plus fidèles.

2. Réduction de la durée de conservation des études et recherche agile

En raison de l'évolution constante des habitudes et des préférences des consommateurs, la recherche traditionnelle, avec ses longs délais d'exécution, perd de son efficacité. Les méthodologies de recherche agiles, qui mettent l'accent sur la rapidité et la flexibilité, gagnent du terrain.

Les chercheurs s'appuieront sur des méthodes de collecte de données plus rapides et des analyses en temps réel pour fournir des informations pertinentes sur les conditions actuelles du marché.

💡 Se souvenir quand Rétinol a émergé comme un ingrédient de soin magique sur TikTok du jour au lendemain ? En l'espace d'un mois, nous avons vu les principaux acteurs du secteur améliorer leurs tactiques de marketing pour mettre en avant cet ingrédient et tirer parti de sa popularité.

3. Analyse multimodale des données

Cette approche va au-delà de la simple analyse des mots. Elle intègre différents types de données, notamment les expressions faciales, le ton de la voix et le langage corporel, afin d'obtenir une compréhension plus globale des réponses des participants.

Les chercheurs pourront ainsi combiner les réponses d'un participant à un sondage avec l'analyse par l'IA de ses mouvements oculaires lors de questions spécifiques. Cela peut révéler des préjugés inconscients ou des domaines nécessitant une exploration plus approfondie.

Les applications de capture de mouvements telles que OpenCap offrent des possibilités infinies à cet égard. Ils exploitent les vidéos de smartphones, l'intelligence artificielle et la modélisation biomécanique computationnelle pour quantifier les mouvements humains et générer des informations spécifiques.

Utilisation de logiciels d'IA pour les études de marché

La collecte et l'analyse d'informations peuvent s'avérer complexes dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les données. C'est là qu'intervient une gestion efficace des données.

Lorsque vous passez au crible des montagnes d'enquêtes, de conversations sur les médias sociaux et d'analyses de sites Web, l'extraction d'informations précieuses nécessite un système capable d'organiser, de nettoyer et d'analyser les données de manière efficace. Heureusement,

logiciel d'analyse marketing

comme ClickUp, avec ses puissants outils d'organisation, peut vous aider à centraliser toutes vos données d'études de marché.

ClickUp est une application conçue pour se substituer à toutes vos applications, consolidant toutes vos tâches de travail, telles que la gestion des tâches, le suivi des objectifs, la messagerie et le partage de documents, en une seule plateforme. Et si vous pouviez tirer parti de l'intelligence artificielle pour obtenir des informations encore plus approfondies ? Oui, il s'agit du seul assistant d'intelligence artificielle au monde qui soit spécifique à un rôle.

Cerveau ClickUp

est l'assistant IA intégré de ClickUp, conçu pour rationaliser votre flux de travail en matière d'études de marché. Voici comment ClickUp Brain peut vous aider :

Normaliser le processus de création d'enquêtes complètes pour l'étude de marché h en utilisant Le générateur d'enquêtes d'études de marché de ClickUp Brain . Par exemple, si vous développez un nouveau produit, utilisez le générateur d'enquête pour collecter des données sur les préférences des consommateurs, leurs points de douleur et leurs demandes de fonctionnalités

h en utilisant Le générateur d'enquêtes d'études de marché de ClickUp Brain . Par exemple, si vous développez un nouveau produit, utilisez le générateur d'enquête pour collecter des données sur les préférences des consommateurs, leurs points de douleur et leurs demandes de fonctionnalités Tirez parti de Connaissance du secteur par ClickUp Brain pour inspirer le développement de nouveaux produits et améliorer les offres existantes

et améliorer les offres existantes Collaborez, faites un brainstorming et documentez vos objectifs de recherche. Créez un Doc dans ClickUp pour capturer les idées, les cadres et les processus liés à votre étude de marché

utilisez ClickUp Brain pour créer des plans stratégiques personnalisés et détaillés

Voici d'autres choses que vous pouvez faire avec ClickUp pour faciliter la gestion des projets de recherche :

Organisation de la recherche: Créer différentes listes ou dossiers pour les enquêtes auprès des clients, l'analyse de la concurrence, etc.

Créer différentes listes ou dossiers pour les enquêtes auprès des clients, l'analyse de la concurrence, etc. Stockage des données: Attacher des fichiers et des documents directement aux étapes de la recherche à l'aide de la fonction Tâches ClickUp

Attacher des fichiers et des documents directement aux étapes de la recherche à l'aide de la fonction Tâches ClickUp Collaboration: Partager des tâches et des informations avec les membres de l'équipe via commentaires assignés ,Observateurset Assignés Suivi de l'avancement des travaux: Ensemble dates d'échéance et suivez les progrès avec des mises à jour de l'état d'avancement

Partager des tâches et des informations avec les membres de l'équipe via commentaires assignés ,Observateurset Assignés Analyse des résultats: Utiliser les outils intégrés intégrées pour analyser les données

Utiliser les outils intégrés intégrées pour analyser les données Résumer: Résumer le contenu des documents, des fils de discussion et des mises à jour

Astuce: Vous pouvez démarrer votre processus de recherche en utilisant les fonctions suivantes

modèles de plantes de recherche

tels que

Modèle d'étude de marché de ClickUp

qui peut vous aider à

Rassembler toutes les données de votre étude de marché en un seul endroit

Analyser ces données rapidement et avec précision

Générer des informations et des stratégies exploitables

Identifiez les opportunités d'atteindre de nouveaux clients et d'augmenter votre retour sur investissement en utilisant le modèle d'étude de marché de ClickUp

Le modèle de tableau blanc de la recherche de ClickUp

. Ce modèle vous aide à centraliser et à suivre vos recherches du début à la fin. Grâce à lui, vous serez en mesure de :

Organiser les données de recherche sous forme de visualisations claires

Collaborer avec des collègues sur le même tableau blanc en temps réel

Accéder facilement aux résultats de vos recherches et les consulter à tout moment

Créez des tâches avec différents statuts personnalisés à l'aide de ce modèle pour suivre l'avancement de chaque projet

Rationaliser les études de marché avec ClickUp

L'IA révolutionne les études de marché, offrant des perspectives plus profondes, une analyse plus rapide et une compréhension plus nuancée de votre public cible.

Bien qu'il existe de nombreuses

Outils d'IA

il est utile d'avoir un outil interne qui connaît parfaitement votre espace de travail, afin que vous sachiez exactement quelles sont les informations dont vous disposez et quelles sont les lacunes que vous devez combler grâce à la recherche. Et c'est ce qu'est ClickUp Brain !

En connectant vos informations à travers les projets, les tâches et les personnes, cet outil a ce qu'il faut pour traduire les résultats de vos recherches et vos idées en éléments d'action valables. Alors, qu'attendez-vous ?

et voyez la différence que l'IA peut faire dans votre étude de marché.