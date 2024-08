Nous avons testé les meilleurs logiciels de CRM au Canada

Si vous constatez un taux de désabonnement plus élevé que la normale au Canada cette année par rapport à l'année précédente, vous n'êtes pas le seul.

En fait, le ServiceNow Consumer Voice Report 2024 indique que "74 % des Canadiens sont moins fidèles aux marques qu'ils ne l'étaient il y a deux ans"

De nombreuses entreprises canadiennes recentrent leurs efforts sur la gestion de la relation client (CRM) afin de suivre le comportement des clients, de personnaliser les interactions avec eux, d'analyser leurs commentaires et d'améliorer leur valeur à vie.

L'un des meilleurs outils de Stratégies CRM pour améliorer les taux d'acquisition et de fidélisation des clients, est d'intégrer un système de gestion de la relation client (CRM) efficace Logiciel de gestion de la relation client (CRM) .

Dans ce blog, nous allons passer en revue les 10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client au Canada. Nous partagerons également leurs meilleures caractéristiques et leurs limites afin de vous aider à sélectionner le meilleur logiciel pour vos besoins.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de CRM au Canada ?

Les clients modernes exigent une qualité exceptionnelle. Vous devez donc trouver un logiciel qui vous aidera à offrir un excellent service à la clientèle et à acquérir plus de clients. Voici les fonctionnalités clés à rechercher dans un logiciel de gestion de la relation client au Canada :

Collaboration: Un CRM doit permettre aux membres de l'équipe de communiquer et de partager facilement des informations sur les clients. Cela facilite une excellente expérience client et garantit que l'équipe dispose d'informations à jour sur les clientsdes informations à jour sur le flux de travail* **Choisissez un logiciel de gestion de la relation client qui automatise l'envoi d'e-mails aux prospects et aux clients sur la base d'informations détaillées sur ces derniers. Cela permet de gagner du temps sur les processus manuels et d'augmenter la productivité

Un CRM doit permettre aux membres de l'équipe de communiquer et de partager facilement des informations sur les clients. Cela facilite une excellente expérience client et garantit que l'équipe dispose d'informations à jour sur les clientsdes informations à jour sur le flux de travail* **Choisissez un logiciel de gestion de la relation client qui automatise l'envoi d'e-mails aux prospects et aux clients sur la base d'informations détaillées sur ces derniers. Cela permet de gagner du temps sur les processus manuels et d'augmenter la productivité Intégration: Le logiciel de CRM doit s'intégrer de manière transparente à votre pile technologique afin que vous puissiez collecter des données clients à partir de sources multiples

Le logiciel de CRM doit s'intégrer de manière transparente à votre pile technologique afin que vous puissiez collecter des données clients à partir de sources multiples Accès mobile: Votre équipe doit être en mesure d'accéder aux offres et aux détails des clients à partir de n'importe quel appareil. Assurez-vous que votre logiciel CRM dispose d'applications iPhone et Android conviviales qui conservent les fonctionnalités de l'ordinateur de bureau

Votre équipe doit être en mesure d'accéder aux offres et aux détails des clients à partir de n'importe quel appareil. Assurez-vous que votre logiciel CRM dispose d'applications iPhone et Android conviviales qui conservent les fonctionnalités de l'ordinateur de bureau Rapports personnalisés: Optez pour un logiciel de CRM qui prend en charge les rapports personnalisés et fournit des analyses détaillées sur la génération de prospects, les performances de vente, etc.

Optez pour un logiciel de CRM qui prend en charge les rapports personnalisés et fournit des analyses détaillées sur la génération de prospects, les performances de vente, etc. Évolutivité: Le meilleur logiciel de CRM doit être facilement évolutif. Il doit être capable de stocker facilement de grandes quantités de données clients, d'envoyer des courriels automatisés en masse et de produire des rapports avancés même lorsque la base de données s'agrandit

Le meilleur logiciel de CRM doit être facilement évolutif. Il doit être capable de stocker facilement de grandes quantités de données clients, d'envoyer des courriels automatisés en masse et de produire des rapports avancés même lorsque la base de données s'agrandit Tarification: Choisissez un logiciel de gestion de la relation client qui propose des plans de tarification personnalisés en fonction des besoins de votre entreprise

Les 10 meilleurs logiciels de CRM au Canada en 2024

1. ClickUp (Le meilleur pour gérer votre entonnoir de vente)

gérer le pipeline des ventes et stimuler l'engagement des clients avec le logiciel CRM de ClickUp_

Ma meilleure recommandation pour un logiciel de gestion de la relation client au Canada est ClickUp Logiciel CRM ClickUp grâce à ClickUp CRM, je peux voir toutes mes relations avec mes clients en un seul endroit et visualiser mon pipeline de ventes.

ClickUp CRM simplifie également la communication avec les clients. Vous pouvez connecter vos courriels à ClickUp pour rationaliser la communication, conclure des affaires, envoyer des mises à jour sur les projets et intégrer les clients.

L'une des fonctionnalités les plus prometteuses du logiciel ClickUp CRM est la fonction Tableaux de bord ClickUp qui visualisent toutes mes données clients en un seul endroit. Son tableau de bord intuitif (avec plus de 50 widgets) offre des informations détaillées sur les clients. Vous pouvez suivre la valeur de la durée de vie des clients, la taille moyenne des transactions, les objectifs de vente et les tâches de vente et de marketing.

De plus, ClickUp m'aide à rationaliser la gestion de la relation client et la gestion de projet, ce qui permet à mon équipe d'apporter de la valeur à nos clients. Grâce à plus de 15 vues flexibles, dont le tableau Kanban et la vue tableau, vous pouvez facilement suivre et gérer les comptes clients.

Grâce à l'interface Modèle ClickUp CRM avec ClickUp CRM, vous pouvez rationaliser la gestion de votre pipeline de vente et la communication au sein de votre équipe en un seul endroit. Il vous aide à vous concentrer sur les domaines clés de la relation client afin d'améliorer l'expérience client et d'attirer plus de clients.

Utilisez le modèle CRM de ClickUp pour gérer vos prospects, entretenir vos relations avec vos clients et optimiser votre pipeline de vente.

Télécharger ce modèle

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Base de données clients centralisée: Gérez votre base de données clients avec le logiciel ClickUpLogiciel CRM ClickUp etModèles CRM. Ils vous aident à suivre les pistes et à organiser les informations de contact dans une base de données centrale

Gérez votre base de données clients avec le logiciel ClickUpLogiciel CRM ClickUp etModèles CRM. Ils vous aident à suivre les pistes et à organiser les informations de contact dans une base de données centrale Fonctionnalité de communication intégrée: Communiquez en temps réel avec votre équipe à l'aide des @mentions et desAttribuer des commentaires dansChat ClickUp. Cela permet une collaboration interfonctionnelle transparente et contribue à améliorer l'expérience des clients

Communiquez en temps réel avec votre équipe à l'aide des @mentions et desAttribuer des commentaires dansChat ClickUp. Cela permet une collaboration interfonctionnelle transparente et contribue à améliorer l'expérience des clients Analyse CRM pilotée par l'IA: Obtenez des informations approfondies sur le comportement des clients, prédisez le taux de désabonnement et prévoyez les ventes à l'aide de l'IAClickUp Brainet améliorez la prise de décision. Vous pouvez utiliser pickLes invites de l'IA pour la gestion de la relation client (CRM) de la bibliothèque d'invites de ClickUp

créez des enquêtes et des formulaires personnalisés avec ClickUp Brain et évaluez la qualité de votre service client

Personnalisation facile: Améliorez les tâches CRM et la gestion des données clients avec des vues personnalisables, y compris des tableaux Kanban, des listes, des tableaux et des diagrammes de Gantt

Améliorez les tâches CRM et la gestion des données clients avec des vues personnalisables, y compris des tableaux Kanban, des listes, des tableaux et des diagrammes de Gantt Automatisez l'approche des clients: Rationalisez l'approche des clients en intégrant les courriels avec les outils de gestion de la relation clientClickUp Email Project Management de ClickUp. Vous pouvez envoyer automatiquement des e-mails de suivi ou des mises à jour aux clients

Rationalisez l'approche des clients en intégrant les courriels avec les outils de gestion de la relation clientClickUp Email Project Management de ClickUp. Vous pouvez envoyer automatiquement des e-mails de suivi ou des mises à jour aux clients Améliorer le service à la clientèle: Améliorer le service à la clientèle et fidéliser les clients avecLogiciel ClickUp CRM pour le service client. Il rationalise l'accueil des clients, l'émission de tickets et la gestion des retours d'information

utiliser ClickUp CRM pour les interactions avec le service clientèle

Construire un parcours client fluide: Visualiser le parcours client avecTableaux blancs ClickUp. Cela vous aide à identifier les goulots d'étranglement dans le parcours du client et à éliminer les frictions

visualisez un parcours client fluide avec le ClickUp Whiteboard_

Analyses et rapports détaillés: Obtenez des rapports détaillés sur la taille moyenne des transactions et la valeur de la durée de vie du client avec les outils suivantsTableaux de bord ClickUp

obtenez une vue claire de l'avancement du projet pour votre équipe et votre entreprise, suivez les délais, gérez les tâches et voyez qui travaille sur quoi en temps réel dans les tableaux de bord ClickUp_

Limitations de ClickUp

Il faut un certain temps pour comprendre toutes les fonctionnalités et les cas d'utilisation de ClickUp CRM

Prix de ClickUp

Gratuit : pour toujours

: pour toujours illimité : 7$/utilisateur/mois

: 7$/utilisateur/mois Entreprise: 12$/utilisateur/mois

12$/utilisateur/mois Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour $7 par membre de l'espace de travail par mois.

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,100+ reviews)

2. Salesforce (Meilleur pour l'automatisation des données et l'analyse)

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts en gestion de l'information Salesforce Salesforce est l'un des principaux systèmes de gestion de la relation client (CRM) utilisés par de nombreuses entreprises au Canada. Son logiciel de CRM intégré, Einstein 1, est parfait pour l'automatisation et l'analyse, car son IA peut créer du contenu pour les équipes de vente, de marketing, de commerce et de service à la clientèle.

Il s'intègre à plus de 3 000 outils, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui ont besoin de combiner plusieurs solutions différentes.

Vous pouvez également utiliser Salesforce pour organiser des sondages de satisfaction des clients. J'adore cette fonction, car elle permet de recueillir des informations précieuses sur les clients et de leur donner le sentiment d'être écoutés.

Salesforce est également conforme à la loi canadienne sur la protection des informations personnelles et les documents électroniques ( LPRPDE ), ce qui vous permet de collecter et de stocker les données de vos clients en toute sécurité.

Les meilleures caractéristiques de Salesforce

Automatisez l'accès aux données sociales des clients pour mieux comprendre leur comportement et leurs préférences

Comparez les détails essentiels de la chronologie du client avec ceux des entreprises concurrentes

Utilisez les analyses d'IA d'Einstein pour obtenir des informations complexes sur les ventes et les services

Limites de Salesforce

Vous pouvez constater un décalage logiciel lors de l'intégration de cet outil avec des intégrations tierces

Certaines fonctionnalités de bureau peuvent ne pas être entièrement accessibles sur les appareils mobiles, comme le nombre maximal de lignes affichées dans les rapports

Prix de Salesforce

Gratuit : essai de 30 jours

: essai de 30 jours Suite Starter : 25 $/utilisateur/mois

: 25 $/utilisateur/mois Professionnel : 80 $/utilisateur/mois

: 80 $/utilisateur/mois Entreprise : 165$/utilisateur/mois

: 165$/utilisateur/mois illimité : 330 $/utilisateur/mois

: 330 $/utilisateur/mois Vente d'Einstein 1 : 500 $/utilisateur/mois

G2: 4.3/5 (19 000+ avis)

4.3/5 (19 000+ avis) Capterra: 4.4/5 (18 000+ avis)

3. HubSpot (Meilleur pour l'automatisation des communications et du service client)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de HubSpot le site web de l'association est en cours de développement HubSpot est l'une des entreprises les plus cRM collaboratif au Canada. Il fournit les bons outils pour accélérer la croissance des clients. J'aime la façon dont HubSpot propose des solutions CRM personnalisées pour les leaders des ventes, les professionnels de la vente, les spécialistes du marketing, les équipes de service à la clientèle, les gestionnaires des opérations et les propriétaires d'entreprise.

Cela me permet d'accéder rapidement à des rapports détaillés et de suivre les performances de mon équipe de vente. Il fournit également un planificateur de réunions gratuit que les prospects peuvent utiliser pour réserver des appels de découverte. Les équipes peuvent l'utiliser pour créer des tâches, fixer des délais et recevoir des rappels automatiques.

Il offre un base de données CRM centralisée qui permet aux équipes de vente de partager et d'accéder aux données relatives aux prospects et aux clients potentiels depuis n'importe quel endroit. Cela permet un suivi transparent des relations avec les clients et une gestion sans effort des activités de vente.

HubSpot se conforme également à la législation applicable en matière de Aux lois fédérales et provinciales canadiennes applicables relatives au traitement des données des clients (comme les règlements provinciaux tels que le projet de loi 64 du Québec), de sorte que les renseignements confidentiels de vos clients demeurent sécurisés.

Les meilleures caractéristiques de HubSpot

Surveillez l'ensemble de votre pipeline de vente en temps réel sur un tableau de bord visuel

Utilisez des formulaires gratuits, des pages d'atterrissage et des outils de gestion des annonces pour convertir les prospects en clients qualifiés

Contrôlez vos données en définissant des rapports et des tableaux de bord en accès public, privé ou restreint

Activez les fonctions de billetterie et de chat en direct pour fournir un support client rapide et améliorer l'expérience client

Suivez l'activité de votre site web et identifiez de nouveaux clients potentiels pour votre entreprise

Sauvegarder un nombre illimité de données clients et jusqu'à 1 000 000 de contacts sans limite de temps

Utilisez HubSpot Payments pour gérer facilement les paiements au sein de la plateforme sans avoir recours à des fournisseurs de paiement tiers tels que Stripe ou PayPal

Limitations de HubSpot

De nombreuses fonctionnalités de HubSpot CRM ne sont pas personnalisables

Il comprend de nombreux modules payants, ce qui peut augmenter les coûts

Prix de HubSpot

Gratuit: Pour toujours

Pour toujours Marketing Hub Starter: $20/utilisateur/mois

$20/utilisateur/mois Plateforme Client Starter: $20/utilisateur/mois

$20/utilisateur/mois Marketing Hub Professional: $890/3 utilisateurs/mois

$890/3 utilisateurs/mois Marketing Hub Enterprise: $3600/5 utilisateurs/mois

Pour les entreprises canadiennes, les frais de Hubspot ne comprennent pas la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente provinciale (TVP) et la taxe de vente harmonisée (TVH).

G2: 4.4/5 (11,000+ reviews)

4.4/5 (11,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4000+ avis)

4. Copper (Meilleur pour établir des relations avec les clients)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le cuivre pour la construction d'une maison Cuivre Copper a grandement facilité l'établissement de relations avec les clients pour mon équipe. Il me permet de visualiser les points d'interaction de bout en bout avec chaque client afin de ne manquer aucun détail important.

Copper s'est distingué par son interface utilisateur simple. Vous pouvez facilement intégrer Copper à votre espace de travail Google et gérer tous les courriels et fichiers des clients.

Il simplifie la cartographie du parcours client, envoie automatiquement des courriels personnalisés aux clients et suit l'engagement des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Copper

Automatisez les tâches récurrentes et envoyez des messages importants pour rester en contact régulier avec vos contacts importants

Accédez à des rapports prédéfinis pour une supervision de haut niveau à travers les ventes, le marketing et le succès des clients pour une coordination absolue des comptes

Synchronisez les pièces jointes et les documents Google à partir de GMail et de Google Calendar pour centraliser les données des clients

Choisissez plusieurs devises et langues lorsque vous traitez avec des opérations internationales ou des régions majoritairement francophones au Canada

Limites de Copper

Pas de flexibilité en dehors de Google Workspace, ce qui le rend moins attrayant pour les entreprises qui ne maîtrisent pas les produits de Google

Prix de Copper

Gratuit : essai de 14 jours

: essai de 14 jours Démarrage: 9 $/utilisateur/mois, facturé annuellement

9 $/utilisateur/mois, facturé annuellement Basic: 23$/utilisateur/mois, facturé annuellement

23$/utilisateur/mois, facturé annuellement Professionnel: 59$/utilisateur/mois, facturé annuellement

59$/utilisateur/mois, facturé annuellement Business: $99/utilisateur/mois, facturé annuellement

G2 : 4.5/5 (1 100+ commentaires)

: 4.5/5 (1 100+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (500+ commentaires)

5. TheFishTank (Meilleur pour l'analyse des données clients)

le site web de l'association est disponible en anglais et en français

le site web de l'association a été mis à jour https://www.getfishtank.com/ TheFishTank /%href/

TheFishTank est une solution d'entreprise pour les petites entreprises au Canada. Bien qu'elle ne dispose pas d'une solution CRM native, elle peut intégrer de manière transparente les solutions Salesforce CRM et Microsoft 365 Dynamics dans vos opérations CRM.

TheFishTank est un partenaire officiel de Sitecore qui offre une intégration transparente avec Salesforce. Il vous aide à obtenir une vue à 360 degrés et omni-channel de vos clients. Vous pouvez cartographier des parcours clients détaillés sur plusieurs canaux, ce qui vous aide à conclure des pistes plus rapidement.

Avec TheFishTank, vous pouvez également intégrer Coveo, une solution client SAP basée sur l'IA, dans votre pile technologique.

Les meilleures caractéristiques de TheFishTank

Intégrez des solutions CRM, telles que Salesforce, à votre solution commerciale

Obtenez des analyses CRM avancées avec Sitecore pour une meilleure prise de décision

Créer des données CRM personnalisées en utilisant Sitecore

Limitations de TheFishTank

Il manque de nombreuses fonctionnalités CRM telles que la gestion du feedback client, la génération de leads et l'automatisation des ventes

Prix de TheFishTank

Tarification personnalisée en fonction de la taille de l'entreprise et de son secteur d'activité

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

6. CentrixOne (Meilleur pour la sensibilisation des clients)

le site web de CentrixOne est un site web de la Commission européenne qui a été mis à jour en permanence CentrixOne CentrixOne est un logiciel de CRM natif pour les petites et moyennes entreprises au Canada. Tous ses services sont disponibles en anglais et en français.

Il s'agit d'un outil puissant qui permet d'avoir une vue d'ensemble du pipeline de vente. Il permet de suivre et de mettre à jour facilement les activités de vente grâce à une fonctionnalité simple de glisser-déposer.

J'apprécie la façon dont il organise plusieurs comptes, prospects, courriels et contacts en un seul endroit. Cela peut aider les équipes de vente et de marketing à gagner du temps lors de la gestion des prospects.

Sa fonctionnalité de segmentation des leads m'a particulièrement intéressé. Elle permet de classer et de filtrer les prospects afin que je sache lesquels prioriser. Le logiciel envoie également des communications personnalisées aux prospects, ce qui me facilite la tâche.

Vous pouvez également l'utiliser pour planifier rapidement des actions afin de répondre aux prospects dès le contact et de les assigner instantanément à un représentant.

CentrixOne meilleures caractéristiques

Automatiser le marketing personnalisé etCampagnes CRM personnalisées.

Obtenez des prévisions de pipeline de vente en temps réel

Créez des courriels percutants grâce à l'édition facile par glisser-déposer et filtrez les listes de courriels pour cibler un public spécifique

Collecte et suivi automatique des données des visiteurs du site web et identification des prospects

Limitations de CentrixOne

Vous ne pouvez envoyer des courriels automatisés qu'à un maximum de 1500 contacts en une seule fois afin d'éviter d'être signalé comme spam

Prix de CentrixOne

Gratuit : essai de 14 jours

: essai de 14 jours Essentiel: 26,50 $/utilisateur/mois

26,50 $/utilisateur/mois Pro: 47,50 $/utilisateur/mois

47,50 $/utilisateur/mois Croissance: 79,50 $/utilisateur/mois

79,50 $/utilisateur/mois Entreprise: $105.50/utilisateur/mois

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (10+ reviews)

7. Pipedrive (Meilleur pour la gestion des leads)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission Pipedrive Pipedrive est une excellente plateforme pour la gestion complète des ventes. Elle automatise le processus de vente et facilite le suivi des pipelines de vente et la gestion des prospects.

Elle fournit également des rapports détaillés sur les performances des prospects et le suivi des affaires. Ce que j'aime dans Pipedrive, c'est le suivi avancé des indicateurs de vente. Je peux fixer des objectifs de vente, prévoir les ventes et gérer les performances de l'équipe avec Pipedrive.

Vous pouvez également synchroniser votre courrier électronique avec Pipedrive et gérer votre boîte de réception à partir du logiciel.

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive

Utilisez l'intégration de l'IA de Pipedrive pour identifier les affaires à fort potentiel

Automatisez les calculs de vente avec des formules intelligentes

Calculez le taux de conversion moyen pour déterminer le nombre de nouveaux prospects nécessaires pour atteindre vos objectifs

Utiliser le module complémentaire pour les visiteurs du web afin de suivre les pistes

Activez les signatures électroniques pour permettre à vos clients de signer des documents importants sans les télécharger. Cela peut aider à conclure des affaires plus rapidement

Prise en charge des opérations multilingues et multidevises pour mieux répondre aux besoins des clients canadiens

Limitations de Pipedrive

De nombreuses fonctionnalités avancées sont disponibles sous forme de modules complémentaires moyennant des frais supplémentaires

Prix de Pipedrive

Gratuit : essai de 14 jours

: essai de 14 jours Essentiel: 14 $/utilisateur/mois

14 $/utilisateur/mois Avancé: 29 $/utilisateur/mois

29 $/utilisateur/mois Professionnel: 59$/utilisateur/mois

59$/utilisateur/mois Power: 69 $/utilisateur/mois

69 $/utilisateur/mois Entreprise: 99 $/utilisateur/mois

Notes et commentaires sur Pipedrive

G2: 4.3/5 (1,800+ reviews)

4.3/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,900+ commentaires)

8. Freshsales (Meilleur pour la gestion des prospects)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Freshsales Si vous avez du mal à gérer vos prospects, vous devriez essayer Freshsales. Il s'agit d'un CRM commercial alimenté par l'IA qui vous aide à automatiser des campagnes de vente intelligentes et à augmenter votre chiffre d'affaires.

Vous pouvez également visualiser l'ensemble de votre pipeline de vente sur un tableau Kanban.

FreddyAI, l'intégration de l'IA de Freshsales, fournit le intent score pour chaque lead et vous permet de vous concentrer sur les leads de valeur. Cela permet d'augmenter significativement la conversion des leads.

Vous pouvez même l'utiliser pour simplifier les campagnes d'email marketing en important facilement des informations de contact telles que CSV/Excel, Google Contact, ou Outlook Contact.

Les meilleures caractéristiques de Freshsales

Utilisez son assistant doté d'une intelligence artificielle pour rester informé sur les offres en cours, en mettant en évidence celles qui requièrent une attention immédiate

Obtenez des recommandations sur les affaires et des informations sur les clients pour faciliter des décisions plus impactantes et basées sur des données

Analysez mieux le comportement des clients grâce à une vue à 360° des données clients et offrez une expérience client personnalisée

Automatiser les flux de travail CRM grâce à des modèles personnalisables

Offre un support multilingue pour les régions francophones du Canada.

Limitations de Freshsales

Le système de notation des affaires peut parfois présenter des incohérences

Les capacités de génération de rapports sont limitées

Prix de Freshsales

Gratuit : Gratuit

: Gratuit Croissance: $9/utilisateur/mois

$9/utilisateur/mois Pro: 39$/utilisateur/mois

39$/utilisateur/mois Entreprise: 59$/utilisateur/mois

G2 : 4.5/5 (1,100+ commentaires)

: 4.5/5 (1,100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

9. 1CRM (Meilleur pour le CRM et la gestion des commandes)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission 1crm 1CRM est un logiciel CRM polyvalent qui vous aide à gérer les tâches quotidiennes, les ventes et les opportunités, le service client et la gestion de projet. Il rationalise la collaboration de toute l'équipe en un seul endroit et réduit la nécessité d'utiliser différentes applications.

la fonction de gestion des commandes de 1CRM le distingue des autres logiciels CRM au Canada. Cette fonction vous permet de gérer vos devis, factures, catalogues et bons de commande.

Les meilleures caractéristiques de 1CRM

Suivi des mouvements de stocks dans plusieurs entrepôts

Obtenir des mises à jour en temps réel sur les factures en souffrance et le solde actuel à payer

Utilisez les heures réservées pour obtenir des informations sur le temps passé sur différents projets et dossiers clients

Automatisez la capture des prospects, personnalisez les e-mails de suivi et créez des lettres d'information grâce à l'éditeur "glisser-déposer"

Gérer le réseau de partenaires et automatiser les commissions de vente

Connectez les profils de médias sociaux de vos clients pour obtenir leurs dernières nouvelles et envoyer des campagnes personnalisées

Limitations de 1CRM

Sa solution de gestion de projet n'est pas conviviale

Elle n'intègre pas de chat en direct, ce qui peut compliquer la communication au sein de l'équipe

Prix de 1CRM

Gratuit : essai de 30 jours

: essai de 30 jours Démarrage: $15/utilisateur/mois, facturé mensuellement

$15/utilisateur/mois, facturé mensuellement Démarrage +: 23$/utilisateur/mois, facturé mensuellement

23$/utilisateur/mois, facturé mensuellement Professionnel: 33$/utilisateur/mois, facturé mensuellement

33$/utilisateur/mois, facturé mensuellement Entreprise: 39$/utilisateur/mois, facturé mensuellement

G2: 4.3/5 (20+ reviews)

4.3/5 (20+ reviews) Capterra : 4.2/5 (50+ commentaires)

10. Act ! (Le meilleur pour l'automatisation du marketing)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association il n'y a pas d'autre solution que d'agir Act ! est un CRM entièrement personnalisable et une plateforme d'automatisation des flux marketing qui offre une vue à 360 degrés de toutes les activités, interactions et ventes de vos clients. Elle est idéale pour élaborer des stratégies de gestion de la clientèle et la gestion des pipelines.

Vous pouvez évaluer votre pipeline de ventes par produit, par territoire, par étape de vente, par agent et par région, ce qui est pratique lorsque vous travaillez dans les différentes provinces du Canada. En plus du CRM, vous pouvez utiliser Act ! pour automatiser les campagnes de marketing grâce à des modèles personnalisables et automatiser les flux de travail en définissant des stratégies d'approche.

J'apprécie particulièrement sa fonction de messagerie textuelle intégrée, SMS4Act ! qui permet d'envoyer rapidement et facilement des messages textuels directement à partir d'Act ! Et il enregistre automatiquement les réponses à des fins de suivi et de référence, ce qui facilite et accélère mon travail.

Les meilleures caractéristiques de Act !

Accès instantané aux données clients et aux activités CRM grâce à la fonction de recherche

Visibilité en temps réel des performances de l'entreprise grâce à une vue d'ensemble du cycle de vente

Consolidez les données des feuilles de calcul et obtenez de nouvelles informations grâce à l'analyse à l'aide de la fonction Tableaux personnalisés

Automatisez la capture de prospects grâce à des pages d'atterrissage et des formulaires web à fort taux de conversion

Limites d'Act !

Il propose un nombre limité de modèles de courrier électronique pour les campagnes de marketing

Ses capacités d'intégration sont limitées, ce qui le rend inadapté aux entreprises qui connaissent une croissance rapide ou qui traitent de gros volumes de données clients

Prix d'Act !

Gratuit : essai de 30 jours

: essai de 30 jours **Basé sur le cloud : 30 $/utilisateur/mois, facturé annuellement

Sur site: 37,50 $/utilisateur/mois, facturation annuelle

G2: 3.9/5 (400+ reviews)

3.9/5 (400+ reviews) Capterra: 3.8/5 (700+ avis)

Améliorer l'expérience client avec le CRM de ClickUp

Le centrage sur le client étant devenu la principale priorité des entreprises dans tous les secteurs d'activité au Canada, vous devez mettre en œuvre un logiciel de gestion de la relation client efficace doté de diverses fonctionnalités.

Avec le ClickUp CRM vous pouvez utiliser des vues personnalisables telles que Tableau, Tableau, Calendrier, Liste et Formulaire pour adapter votre espace de travail CRM à vos besoins spécifiques.

Des puissants tableaux de bord aux fonctions d'approche alimentées par l'IA de ClickUp Brain, ClickUp CRM peut gérer n'importe quelle tâche de gestion de compte. Et n'oubliez pas les modèles robustes équipés pour soutenir des activités allant de la génération de leads à la gestion des influenceurs. S'inscrire sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !