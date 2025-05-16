10 modèles de devis d'entrepreneur indispensables en 2025

Vous avez du mal à établir des devis précis pour les entrepreneurs ?

L'estimation d'un projet est une opération complexe qui fait intervenir d'innombrables variables et dépendances ; c'est aussi l'une des parties les plus cruciales. En d'autres termes, l'entrepreneur qui obtient des estimations correctes est celui qui gagne.

Cependant, un formulaire d'estimation ne se limite pas à des chiffres ; c'est l'essence même de toutes les dépenses. Ces dépenses comprennent les dépenses réelles, prévues et éventuelles qui constituent la base d'une estimation relativement précise et d'un devis raisonnable.

Un devis bien structuré et bien planifié jette les bases d'une opération sans heurts, littéralement. En normalisant vos processus et en modélisant la documentation, vous pouvez réduire de manière significative le stress associé à l'estimation des coûts.

Par exemple, le fait de disposer des bons modèles d'estimation peut aider considérablement les chefs de projet qui souhaitent estimer les coûts avec précision et d'organiser leur budget à tout moment. Ces modèles permettent aux équipes de créer des flux de travail de construction personnalisés les outils d'aide à la construction permettent d'accélérer le travail d'équipe, de suivre l'avancement des travaux en temps réel et bien plus encore.

Cet article explore les principaux modèles de devis gratuits qui aident les entrepreneurs à s'y retrouver dans le processus complexe d'estimation des coûts d'un projet. Faisons le point sur les chiffres !

Qu'est-ce qu'un modèle d'estimation pour entrepreneurs?

Un modèle de devis d'entrepreneur est un document préformaté utilisé pour estimer les coûts d'un projet de construction. Ces modèles contiennent des informations essentielles sur les dépenses de construction, telles que les coûts de main-d'œuvre, les coûts des matériaux, les coûts par poste et par taux, les coûts des équipements et des machines, etc.

Les entrepreneurs utilisent ces modèles d'estimation détaillée des coûts pour remplir les détails critiques liés aux dépenses, ce qui permet d'éviter les erreurs et de comptabiliser rapidement toutes les dépenses possibles du projet. Les modèles de devis pour entrepreneurs fournissent une interface structurée qui aide les entrepreneurs à suivre toutes les dépenses qui doivent être comptabilisées dans un projet de construction.

Ils servent également de point de référence pour générer des estimations de coûts et des devis réalistes et précis qui tiennent compte de tous les coûts liés au projet dans tous les domaines verticaux et horizontaux, y compris les imprévus et la marge d'inflation.

Grâce aux modèles de devis pour entrepreneurs indépendants, vous n'avez pas besoin de partir de zéro pour établir un devis raisonnable pour un projet de construction. Les modèles sont localisés de manière à tenir compte des considérations régionales en matière de projet et de dépenses, ce qui permet aux entrepreneurs d'avancer dans le processus d'estimation sans trop s'attarder sur les détails.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de devis d'entrepreneur?

Un bon modèle de devis d'entrepreneur présente une estimation détaillée de tous les coûts et dépenses qui seront encourus pendant la construction, aidant ainsi les entrepreneurs à obtenir un devis proche du coût réel du projet.

Détails du projet : Le modèle doit décrire clairement le champ d'action de l'entrepreneur tout au long du projet de construction. Il doit également couvrir d'autres détails importants, comme les attentes du client et le calendrier approximatif du projet, afin d'aider à planifier les dépenses Coûts : Outre les détails du projet, un modèle fiable de devis d'entrepreneur énumère les coûts détaillés des matériaux de construction utilisés, les frais de main-d'œuvre, les dépenses des sous-traitants, les frais professionnels, les taxes, les frais, les pénalités, les bénéfices et les frais généraux prévus Informations diverses : Le modèle contient également d'autres informations clés sur l'entrepreneur et le client, comme les logos de l'entreprise, les coordonnées, les dates d'expiration ou les périodes de validité de l'estimation actuelle

Le meilleur modèle de devis d'entrepreneur décompose les coûts globaux du projet en catégories et en postes qui facilitent la navigation et la localisation des dépenses spécifiques pour les chefs de projet et les entrepreneurs. Il aide les entrepreneurs à améliorer l'efficacité de leurs flux de travail.

En tant que plateforme de gestion de projet tout-en-un, ClickUp Construction peut vous aider à rationaliser vos projets de construction grâce à ses fonctions complètes d'estimation et de suivi de l'avancement des travaux.

Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Estimation de l'heure ClickUp cette fonction permet d'estimer avec précision le temps nécessaire pour chaque tâche de votre projet. Cette fonction peut être personnalisée pour afficher le temps en heures, jours, semaines ou mois, garantissant ainsi une représentation précise des estimations de temps pour vos contrats. Tâches ClickUp , Objectifs de ClickUp et Jalons de ClickUp sont également des fonctionnalités utiles qui vous permettent de garder le contrôle de vos projets en vous offrant une visibilité en temps réel et de bout en bout.

En savoir plus ce qui distingue ClickUp par rapport aux plates-formes de gestion de la construction .

10 modèles de devis d'entrepreneur gratuits pour 2024

Nous savons maintenant ce qui constitue un modèle de devis d'entrepreneur robuste et fiable. Jetons un coup d'œil aux 10 meilleurs modèles qui passent le test.

Ils sont faciles à utiliser et vous aident à réduire le temps d'exécution pour créer un modèle de devis de travaux de construction précis.

Le Modèle de facture pour entrepreneurs ClickUp est un modèle entièrement personnalisable que les entrepreneurs utilisent pour créer rapidement des factures. Il fournit une vue tabulée des dépenses du projet, telles que les coûts de la main-d'œuvre et de tous les matériaux, ainsi que d'autres aspects concernant les quantités et le prix unitaire.

Caractéristiques principales

Utilisez ce modèle pour créer des factures propres qui ont l'air professionnelles

Rationaliser l'organisation, le suivi et la surveillance de vos paiements

Examinez les détails de l'état des paiements - qu'ils soient dus ou qu'ils aient été reçus

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est meilleur pour les entrepreneurs qui sont débutants dans le concept d'utilisation des modèles. Utilisez ce modèle pour créer des tâches avec des statuts personnalisés, suivre la progression des factures, catégoriser vos factures, utiliser des vues personnalisées et mettre en place des rappels, l'automatisation et l'édition collaborative.

Le modèle de facture pour entrepreneurs vous aide à rationaliser votre processus de facturation tout en établissant une communication claire des attentes du client en matière de paiement. Télécharger ce modèle

Le Modèle de contrat d'entrepreneur ClickUp fournit un document structuré et personnalisable aux entrepreneurs indépendants qui souhaitent conclure rapidement un accord avec un client.

Caractéristiques principales

Ce modèle permet de déléguer et de délimiter les responsabilités professionnelles des entrepreneurs ou des sous-traitants

Fournit une vision claire des attentes en matière de paiement, des délais raisonnables pour les paiements et des produits à livrer

Tirez parti des clauses de l'accord qui protègent votre entreprise contre les litiges juridiques

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour mobiliser rapidement un accord entre deux parties. Il vous permet de tirer parti de la fonction de suivi de l'avancement pour suivre l'évolution de chaque contrat d'entreprise tout au long des phases de construction. ClickUp fournit également des outils de collaboration, l'automatisation et des fonctions d'intelligence artificielle pour améliorer l'accord.

L'utilisation du modèle de contrat d'entreprise est une étape cruciale dans l'établissement des droits, des rôles et des responsabilités de toutes les parties prenantes. Il définit clairement la portée du projet et établit un calendrier précis pour son exécution, tout en indiquant de manière transparente les coûts totaux et en précisant les modalités de paiement. Télécharger ce modèle

Pour les entrepreneurs qui souhaitent fournir à leurs clients une version plus détaillée de leurs factures, le modèle Modèle de facture ClickUp répond à toutes les attentes. Ce modèle facile à utiliser vous permet d'inclure des informations de facturation détaillées, y compris une ventilation des services fournis dans le cadre de plusieurs projets et des modifications de commandes.

Caractéristiques principales

Stocke les détails des dépenses et les données associées en un seul endroit pour un accès et une récupération faciles

Créez des factures de marque en quelques étapes et envoyez-les facilement par courrier

Rapprochez vos comptes et suivez vos paiements en utilisant ce modèle

Cas d'utilisation idéal

Le modèle de facture Clickup est le meilleur pour créer un format de facture standardisé pour votre marque. Il vous permet de créer des projets pour chaque objectif de facture, d'organiser vos tâches dans des catégories personnalisées, de surveiller et d'analyser vos tâches pour évaluer la productivité, et de collaborer avec les parties prenantes pour examiner la facture.

Ce modèle de facture standardise le format, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs. Télécharger ce modèle

Le Modèle de gestion des contrats ClickUp est un modèle riche en fonctionnalités qui permet de gérer tous les documents et étapes du contrat à partir d'un point unique. Sa structure prête à l'emploi et ses possibilités de personnalisation permettent aux entrepreneurs de démarrer rapidement.

Fonctionnalités principales

Suivi de tous vos contrats du début à la fin, à chaque étape - développement, approbations, soumission, etc

Fournit des informations en un coup d'œil sur les aspects cruciaux d'un contrat, tels que les livrables de pré-clôture, les documents de diligence raisonnable, les documents de transaction, etc

Observez le statut de chaque étape du contrat en ce qui concerne les affectations, les priorités, la date de début, la date d'échéance, la durée estimée, l'avancement, etc. à l'aide de ce modèle

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour visualiser et gérer rapidement les statuts de tous les contrats actifs d'une entreprise. Il est particulièrement utile dans le secteur de la construction, où plusieurs contrats fonctionnent en parallèle.

Tirez parti de l'outil gestion des contrats pour rassembler tous vos contrats en un seul endroit. Télécharger ce modèle

Le Modèle de révision de contrat ClickUp offre aux entrepreneurs des fonctions de collaboration qui permettent à leurs équipes d'obtenir un retour d'information et une révision des projets de contrat en temps voulu. Il s'agit d'un excellent outil pour accélérer le processus de rédaction des contrats.

Caractéristiques principales

Supervisez, stockez et révisez les contrats en ligne à l'aide de ce modèle pratique et bien structuré

Comparez les clauses clés entre les versions et les autres contrats à l'aide d'aperçus visuels

Tirez parti des outils intégrés pour suivre l'état de chaque contrat dans le projet

Planifier des tâches de suivi pour créer la meilleure version d'un contrat

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les entrepreneurs qui traitent quotidiennement de gros volumes de contrats. Il propose huit statuts personnalisés pour classer les contrats en cours de rédaction et 16 attributs personnalisés uniques pour améliorer la visibilité du processus auprès de votre équipe et des parties prenantes.

Améliorez votre gestion de projet grâce aux fonctions de suivi des révisions du modèle, y compris les commentaires, les réactions, les avertissements de dépendance, l'automatisation, et plus encore. Télécharger ce modèle

Conçu spécifiquement pour les entrepreneurs indépendants, le Modèle de facture pour entrepreneurs indépendants ClickUp le modèle de facture pour entrepreneurs indépendants ClickUp fait office de dossier de travail officiel et permet de demander le paiement aux clients. Ce modèle est prêt à l'emploi et vous aide à démarrer en quelques secondes.

Caractéristiques principales

Crée des factures qui ont l'air tout à fait professionnelles

Suivi de tous les paiements dus afin d'assurer leur réception en temps voulu

Organise et stocke toutes vos factures en une seule destination pour un accès facile et une récupération en cas de besoin

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est le choix idéal pour les entrepreneurs indépendants qui ont besoin d'être en tête de toutes les factures qu'ils émettent. La fonction de statut personnalisé permet de suivre facilement l'évolution de la facture tout au long de son cycle de vie. Le modèle vous permet également d'utiliser les réactions aux commentaires, les balises, l'IA et l'automatisation pour améliorer le suivi des factures.

Utilisez-le pour gagner du temps tout en créant des factures professionnelles dont le format est précis et cohérent, quel que soit le nombre de fois où vous les émettez. Télécharger ce modèle

L'un des aspects les plus importants de la simplification de la gestion des contrats est de commencer par utiliser le bon modèle. Le modèle Modèle de gestion des contrats ClickUp permet aux utilisateurs de remplir des formulaires de demande de contrat pour lancer de nouveaux projets de contrat qui correspondent aux objectifs finaux.

Caractéristiques principales

Utilisez les formulaires de demande de contrat pour déterminer le type de contrat que vous devez créer. Remplissez les détails tels que l'objet du contrat, les informations ou les termes essentiels du contrat, votre département, etc

Organisez proprement la liste et les coordonnées de tous les acteurs concernés

Planifiez facilement les échéances et ne manquez plus jamais un renouvellement

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est utilisé dans les situations où le suivi précis des coûts du projet est absolument essentiel pour un travail de qualité. Il permet aux entrepreneurs d'avoir une meilleure visibilité sur l'état des contrats tout en réduisant le temps et les ressources nécessaires à leur création et à leur gestion.

Utilisez-le pour rester en conformité avec les exigences légales et autres exigences de conformité. Télécharger ce modèle

Avec le Modèle de gestion de la construction ClickUp grâce à ClickUp, les équipes d'entrepreneurs sont en mesure de planifier leurs projets de manière plus détaillée, de la conceptualisation à la construction et à la livraison. Décomposez facilement votre projet de construction en tâches et travaillez avec une vision globale et holistique de l'ensemble du projet.

Caractéristiques principales

Planifiez et visualisez l'ensemble du cycle de vie de votre projet, de la conception à la livraison,

Synchronisez et alignez vos équipes et vos ressources pour une meilleure collaboration et une meilleure répartition des tâches

Utilisez les fonctionnalités de suivi des objectifs et de l'avancement pour vous assurer que vos produits sont livrés à temps tout en évitant les dépassements de coûts

Cas d'utilisation idéal

Ce cas modèle de gestion de la construction est idéal pour les entrepreneurs qui ont plusieurs projets de construction en cours et qui ont besoin d'un outil efficace pour rationaliser l'allocation des ressources avec une grande visibilité grâce à quatre vues clés.

Les entrepreneurs gèrent leur calendrier de construction à l'aide de vues calendaires, organisent le processus de construction à l'aide de vues en liste, visualisent le projet de construction à l'aide de vues en tableau et tirent parti des vues temporelles pour planifier les travaux de construction pour planifier les dates et les étapes du projet. Télécharger ce modèle

Le Modèle de contrat d'appel d'offres ClickUp est un outil puissant qui permet aux entrepreneurs de mettre rapidement leurs offres en route. L'appel d'offres est un aspect crucial des contrats, et ce modèle présente des caractéristiques essentielles pour rationaliser le processus en mettant l'accent sur les détails du projet.

Caractéristiques principales

Tirez parti des formulaires faciles à remplir qui comportent des champs personnalisables pour déterminer les informations relatives au contrat

Stockez toutes les informations relatives à vos offres dans un emplacement centralisé

Ajustez les offres et agissez rapidement grâce à des notifications et des alertes en temps réel en utilisant ce modèle

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle convient parfaitement aux entrepreneurs qui souhaitent rationaliser leur processus d'appel d'offres tout en assurant un suivi précis des détails du contrat. Il fournit des outils essentiels pour suivre facilement les étapes et les ressources du projet. En outre, ce modèle permet de s'assurer que toutes les parties prenantes sont pleinement conscientes de leurs rôles et responsabilités dans le contrat.

Le modèle Modèle de contrat d'appel d'offres ClickUp est extrêmement utile pour définir l'étendue des travaux, les produits à livrer et le calendrier du projet. Télécharger ce modèle

Le Modèle de plan de service ClickUp est un outil essentiel pour planifier et identifier les méthodes clés permettant d'améliorer l'expérience de vos clients. Ce modèle vous aide à comprendre comment les clients interagissent avec vos services en cartographiant les parcours des clients.

Caractéristiques principales

Identifier et définir les processus clés qui ont un impact sur l'expérience client

Stocker et organiser vos données clients dans une base de données interactive

Tirez parti de l'analyse des commentaires des utilisateurs pour éclairer votre processus de prise de décision

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est un excellent outil pour les entrepreneurs qui souhaitent recueillir les commentaires des clients sur leurs services et travailler à l'amélioration de l'expérience globale. Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des notifications, les commentaires, les étiquettes, les statuts de tâches personnalisés, etc., les entrepreneurs peuvent facilement trier les données des clients afin d'obtenir des informations précieuses.

Par essence, ce modèle est essentiel pour comprendre les besoins des clients de manière plus détaillée. En outre, ces informations vous aident à concevoir des processus plus efficaces et plus percutants. Télécharger ce modèle

Switch Up Your Estimate Form With ClickUp (Changez votre formulaire de devis avec ClickUp)

Votre productivité dépend de vos processus et peut être facilement améliorée avec les bons outils et modèles. ClickUp, l'un des principaux outils dans le domaine de la gestion de projet, permet aux entrepreneurs de tous les secteurs d'activité d'améliorer leur productivité grâce à ses formulaires et modèles de devis entièrement personnalisables et conviviaux.

Les modèles de devis d'entrepreneur de ClickUp sont conçus pour aider les entrepreneurs à rationaliser leurs processus papier et à les consolider dans une interface unique afin d'en éliminer les plis. Ces documents polyvalents sont structurés de manière à s'adapter parfaitement à tous les types de projets de construction.

Découvrez dès aujourd'hui le pouvoir de transformation des modèles de devis de construction ClickUp - s'inscrire gratuitement !