Les 10 meilleurs logiciels de gestion du flux de travail dans la construction en 2024

À l'aube de 2024, le secteur de la construction est confronté à des défis et des opportunités sans précédent. La recherche de l'efficacité, de la sécurité et de la durabilité n'est plus facultative, mais nécessaire. Archdesk propose des tableaux de bord en temps réel pour le suivi du temps, des capacités de rapports étendues et des processus robustes pour vous aider à gérer votre flux de travail dans le domaine de la construction.

De la gestion des entrepreneurs et des finances à l'estimation et à la planification, Archdesk offre une assistance complète pour les besoins de votre projet de construction.

Les meilleures fonctionnalités d'Archdesk

Accédez à des tableaux de bord en temps réel pour une meilleure compréhension des performances et une prise de décision rationalisée

Rationaliser la gestion financière et la coordination des entrepreneurs pour le respect du budget et la distribution efficace des ressources

Générer des rapports personnalisés pour une analyse approfondie des projets et des informations exploitables

Automatisation des flux de travail pour améliorer l'efficacité et minimiser les erreurs manuelles

Limites d'Archdesk

Certains utilisateurs trouvent que la page Front est légèrement restrictive en ce qui concerne l'affichage des informations sur les projets, mais des améliorations sont prévues

Tarifs de l'Archdesk

**A partir de 790$/mois

Professionnel : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations d'Archdesk

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.6/5 (49 commentaires)

3. eSUB

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation *eSUB*eSUB Cloud révolutionne le flux de travail de la construction pour les entrepreneurs spécialisés en rationalisant la collecte, le partage et l'analyse des informations relatives au projet et au chantier. eSUB Cloud est adopté par des milliers de personnes pour ses plateformes web et mobiles intuitives, spécifiquement adaptées aux besoins des entrepreneurs spécialisés. Il simplifie la création, la gestion et l'accès aux documents cruciaux, en veillant à ce que chaque membre de l'équipe reste informé et connecté.

les meilleures fonctionnalités d'eSUB

Bénéficiez d'expériences web et mobiles intuitives conçues pour que les entrepreneurs adoptent et améliorent leur efficacité

Simplifiez la gestion des documents pour rationaliser la création, le contrôle et l'accès aux documents essentiels tels que les demandes d'information et les commandes de modification

Obtenez des informations en temps réel sur le projet pour une gestion active et des ajustements immédiats

Améliorer les rapports sur le terrain en rendant les notes de terrain et les rapports quotidiens facilement accessibles sur les appareils mobiles

limites d'eSUB

Certains utilisateurs de l'ancienne génération éprouvent des difficultés à utiliser efficacement toutes les options sur le champ, ce qui souligne l'importance d'une conception et d'une formation conviviales

Tarification de l'eSUB

Prix personnalisé

eSUB évaluations

G2: 4.1/5 (66 commentaires)

4.1/5 (66 commentaires) Capterra: 4.4/5 (245 commentaires)

4. CoConstruct

la construction d'un bâtiment est un défi pour l'avenir *la construction d'une maison de retraite*CoConstruct, qui fait désormais partie de Buildertrend, propose une plateforme complète de gestion du flux de travail de la construction qui fusionne la gestion financière et la gestion de projet pour les constructeurs d'habitations et les rénovateurs.

Cette collaboration améliore les processus de construction, en fournissant des outils robustes pour la gestion des projets, des finances et des relations avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de CoConstruct

Stimulez l'adoption rapide et l'efficacité opérationnelle grâce à des expériences web et mobiles intuitives

Rationaliser la création, le contrôle et l'accès aux documents critiques tels que les RFI et les commandes de modification pour simplifier la gestion des documents

Bénéficiez d'une gestion active et de capacités d'ajustement immédiat grâce à des informations en temps réel sur le projet

Rendre les notes de champ et les rapports quotidiens facilement accessibles sur les appareils mobiles pour améliorer les communications sur le terrain

Limites de CoConstruct

Certains utilisateurs signalent des défis dans l'exportation des données de la plateforme, ce qui rend difficile la transition vers d'autres systèmes

Les augmentations de prix inattendues ont été un sujet de préoccupation, affectant particulièrement les petites entreprises et compliquant la gestion du budget

CoConstruire la tarification

Tarification personnalisée

Évaluations de CoConstruct

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.7/5 (864 commentaires)

5. Methvin

le projet est en cours d'élaboration *le monde de l'art et de l'artisanat*Methvin se distingue comme une suite de construction en ligne de premier plan, offrant une plateforme intuitive et conviviale pour l'industrie de la construction. Il rationalise le processus d'estimation, publie des offres, produit des comparaisons et découvre des opportunités d'entreprise potentielles, rendant la gestion de projet et l'estimation plus faciles à gérer.

Les meilleures fonctionnalités de Methvin

Déterminez les coûts exacts du projet dès le début, afin de garantir la précision de la budgétisation

Obtenez des capacités d'estimation précises, garantissant un chiffrage exact du projet dès le départ

Visualisez les échéanciers du projet de manière vivante, ce qui facilite le suivi de la progression et l'optimisation de l'affectation des ressources

Mesurer et sonder les quantités avec précision à partir de forfaits numériques, ce qui simplifie les tâches d'estimation

Simplifier les processus de publication des appels d'offres et de soumission, afin de promouvoir l'efficacité et la compétitivité

Les limites de la méthine

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour appréhender pleinement les capacités du logiciel

Vous devez disposer d'une connexion internet stable pour accéder à

Tarifs de Methvin

Free

Business: 27$/mois

27$/mois Enterprise: $179/mois

Évaluations de la méthine

G2: 4.4/5 (30 commentaires)

4.4/5 (30 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Contremaître entrepreneur

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert *contremaître de l'entrepreneur*Contractor Foreman est un logiciel de gestion de construction complet avec de nombreuses fonctionnalités pour rationaliser la gestion du flux de travail pour les entreprises de construction. Ses fonctionnalités clés comprennent des outils de gestion de projet tels que le diagramme de Gantt, les journaux quotidiens, les permis et le suivi des inspections.

Ses capacités de gestion des documents couvrent les RFI, les soumissions et plus de 100 rapports, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les professionnels de la construction dans le monde entier.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Simplifiez la gestion de vos projets grâce à des fonctionnalités telles que le diagramme de Gantt, les journaux quotidiens, les commandes de travail et les portails clients

Accédez à des outils financiers complets, y compris les estimations, la gestion des offres, les factures, les bons de commande et le suivi des coûts en temps réel

Gérez efficacement votre équipe grâce à des fiches de présence GPS, des discussions d'équipe, la gestion des responsables, la planification des équipes et le suivi des incidents

Rationaliser la gestion des documents grâce à des fonctionnalités telles que les demandes d'information, les soumissions, le rédacteur de documents, les dessins et le marquage PDF, ainsi qu'une bibliothèque de formulaires et de checklists préétablis

Limites de l'entrepreneur contremaître

Une des limites de Contractor Foreman est son incapacité à transférer automatiquement les notes des prospects vers le devis lors de sa création

Prix de Contractor Foreman

Basique: 49$/mois

49$/mois Standard: 79 $/mois

79 $/mois Plus: 125 $/mois

125 $/mois Pro: $166/mois

$166/mois Unlimited: $249/mois

Évaluation des contremaîtres d'entreprise

G2: 4.5/5 (213 avis)

4.5/5 (213 avis) Capterra: 4.5/4 (628 avis)

7. Fieldwire

la liste des tâches est disponible sur le site web de la Commission européenne, à l'adresse suivante *Fieldwire (fil de fer)*Fieldwire est un excellent logiciel de gestion du flux de travail dans le secteur de la construction, qui permet aux équipes de plus de 1 000 000 de projets dans le monde entier de suivre la progression du projet. Fieldwire rationalise les tâches, les listes de contrôle et les inspections, qu'il s'agisse de petites entreprises ou de mégaprojets, en réduisant la paperasserie et en améliorant la productivité.

Il facilite la collaboration en temps réel et l'attribution des tâches pour les projets de construction, comblant ainsi le fossé entre le champ et le bureau.

**Les meilleures fonctionnalités de Fieldwire

Attribuez des tâches, collaborez avec des dessins à jour et synchronisez les opérations sur le terrain et au bureau sur tous les appareils

Documentez les détails du projet tels qu'ils ont été construits afin d'établir un registre fiable du travail achevé et de limiter les litiges

Facilitez les discussions spécifiques à une tâche grâce aux notifications push pour une prise de décision plus rapide

Surveillez et gérez toutes les tâches du projet, enregistrez les problèmes sur le site et annotez les forfaits avec des éléments multimédias

Limites du câblage de terrain

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'aide en ce qui concerne la taille du texte lorsqu'ils travaillent sur des arrière-plans de grande taille (30×42 ou plus). Le texte peut apparaître disproportionné, en particulier lorsque l'on opte pour une taille de texte plus petite pour des raisons de simplicité

Le téléchargement d'images peut poser des problèmes occasionnels, en particulier lors de l'utilisation d'images en direct

Tarification par fil de fer

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Business: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Business Plus: 79 $/mois par utilisateur

Évaluations de Fieldwire

G2: 4.5/5 (208 commentaires)

4.5/5 (208 commentaires) Capterra: 4.6/5 (88 commentaires)

8. WorkflowMax

le projet est en cours d'élaboration *le système de gestion de l'information de l'entreprise*WorkflowMax est un outil de gestion de projet en ligne de premier plan dans le secteur de la construction. Cet outil de gestion de flux de travail pour la construction englobe l'ensemble du cycle de vie du projet en une seule plateforme - du devis initial et de la planification au suivi du temps détaillé, à la facturation et aux rapports avancés.

WorkflowMax est conçu pour rationaliser les opérations, augmenter la visibilité des projets et améliorer la rentabilité des entreprises de construction. Les fonctionnalités intégrées de l'outil permettent aux entreprises d'assurer une exécution et une gestion de projet sans faille.

Les meilleures fonctionnalités de WorkflowMax

Gérez tous les travaux, toutes les tâches et toutes les personnes à partir d'un seul endroit pour ne jamais manquer une échéance

Suivi et rapports de chaque minute avec plus de huit méthodes différentes de saisie du temps

L'intégration de Xero permet de réconcilier en temps réel le logiciel de gestion des tâches et le logiciel de comptabilité

Suivez facilement les pistes, les propositions et les projets commerciaux grâce à une gestion complète des pistes

Limites de WorkflowMax

L'application web semble désuète et manque d'efficacité moderne

Le processus prend du temps à cause des rafraîchissements de page nécessaires entre les entrées, ce qui empêche une saisie rapide des données

Tarification de WorkflowMax

Standard: $45/mois

$45/mois Premium: $95/mois

Évaluations de WorkflowMax

G2: Pas assez d'avis

Pas assez d'avis Capterra: 4.3/5 (120 commentaires)

9. Procore

la gestion des projets de construction sur Procore /%img/.. *le projet de loi sur l'éducation a été adopté par le Parlement européen*La plateforme de gestion de projet de Procore améliore le contrôle du projet, minimise les risques et préserve les profits. Elle est conçue pour que les gestionnaires de projet et les parties prenantes aient une vision en temps réel des processus de construction.

Avec des solutions spécialement conçues pour les propriétaires, les entrepreneurs principaux et les sous-traitants, Procore facilite une gestion transparente, de l'appel d'offres à la Fermé. Il est alimenté par une suite de produits reliant le site au bureau, garantissant l'efficacité et la sécurité du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Procore

Connexion entre le site et le bureau pour une visibilité en temps réel du projet grâce à des fonctionnalités de gestion de projet mobiles

Prenez des décisions éclairées grâce à une gestion de la qualité et de la sécurité alimentée par des données en temps réel

Obtenez des informations sur la santé financière de votre projet en temps réel grâce à la gestion financière

Accédez à plus de 500 intégrations transparentes pour améliorer les fonctions via l'App Marketplace de Procore

Limites de Procore

Absence de connexions natives entre les outils, nécessitant des liens hypertextes manuels pour l'intégration d'éléments tels que les RFI, les listes de pointage et les comptes-rendus de réunion

Tarifs de base

Prix personnalisé

Évaluations de référence

G2: 4.6/5 (2,475 commentaires)

4.6/5 (2,475 commentaires) Capterra: 4.5/5 (2693 commentaires)

10. Yookkan

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place

le tableau de Gantan est un document de référence pour l'industrie https://yookkan.com/en/ Yookkan /%href/

Yookkan propose un logiciel de gestion de projet en ligne intuitif pour rationaliser le travail d'équipe, la structuration des tâches, la planification et la collaboration. Il permet aux utilisateurs du secteur de la construction de gérer plusieurs projets simultanément, en visualisant clairement les tâches grâce aux tableaux Kanban et aux diagrammes de Gantt.

Il s'intègre de manière transparente aux calendriers les plus courants pour des alertes et des notifications en temps voulu et assiste la flexibilité du travail télétravail.

Les meilleures fonctionnalités de Yookkan

Suivez simultanément plusieurs projets de construction à l'aide du tableau de bord multi-projets

Rationalisez la planification grâce à des diagrammes de Gantt partagés et automatisés qui se synchronisent avec votre calendrier

Déléguez clairement les tâches en assignant des actions à des membres spécifiques de l'équipe

Réduisez les temps de réunion et augmentez l'efficacité grâce à des outils de réunion automatisés

Surveillez les finances et les risques de votre projet en temps réel pour une gestion complète

Limites de Yookkan

Les contraintes typiques impliquent une profondeur d'intégration avec des outils externes ou des besoins de personnalisation spécifiques à l'industrie

Tarification de Yookkan

Free

Pro: 27$/mois

27$/mois Enterprise: 55$/mois

55$/mois Personnalisé: Tarification personnalisée

Évaluations de Yookkan

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

