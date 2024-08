Comment fixer les bonnes attentes en tant que manager ?

Les salariés ont besoin de plus qu'un bon chèque de paie. Alors, que veulent-ils vraiment ?

Il s'avère que les employés s'intéressent aux objectifs, aux conversations et, surtout, à un bon manager. Selon Gallup, le manager compte pour 70 % de la variance dans l'engagement de l'équipe.

Mais rien n'est plus voué à l'échec qu'une entreprise qui dit : "Contentez-vous de gérer, voulez-vous ? Ce n'est pas si difficile" Surtout lorsqu'il s'agit d'une pour la première fois ou une personne peu exposée aux responsabilités.

Vous voulez faire du bien à votre équipe pour qu'elle soit engagée et puisse atteindre ses objectifs. C'est pourquoi vous devez définir des attentes claires et communiquer efficacement afin de constituer une main-d'œuvre agile et résiliente.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la définition des attentes des managers afin de libérer le plein potentiel de votre personnel.

Pourquoi est-il important de définir les attentes des managers ?

Il est extrêmement important de définir des attentes claires sur le lieu de travail afin d'assurer un sentiment d'utilité, de direction et de réussite.

En définissant clairement les objectifs et les principaux indicateurs de performance, tous les membres de l'équipe comprennent à quoi ressemble la réussite, ce qui évite toute confusion ou erreur de communication.

Plus important encore, cela conduit à une plus grande responsabilisation, ce qui débloque une main-d'œuvre productive et efficace. Cela permet de s'assurer que tous les projets sont achevés sans délai et conformément aux indicateurs clés de performance fixés pour la réussite.

Maintenant que nous savons qu'il est important de définir les attentes des managers, comment le faire ? Voici quatre conseils utiles pour vous aider :

1. Fixer des objectifs clairs et précis

Commencez par une communication claire pour définir les attentes. Le cadre des objectifs SMART est une méthode couramment utilisée par les responsables pour fixer des objectifs clairs en matière de gestion de projet.

Mais qu'est-ce qu'un objectif SMART ?

Ils sont définis comme Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents et Limités dans le Temps. Cela signifie que chaque objectif de projet doit inclure ce qui doit être accompli, comment suivre les progrès, s'il est réaliste et atteignable, s'il s'aligne sur les responsabilités professionnelles de l'individu et les objectifs de l'entreprise, et enfin, s'il est assorti d'une date limite.

Un bon exemple d'objectif SMART pourrait être de créer un programme de formation qui réduise de 10 % le temps consacré au service à la clientèle dans un délai de trois mois.

2. Communiquer clairement avec son équipe

Pour définir des attentes claires avec votre équipe, évitez le jargon et allez à l'essentiel. Des instructions courtes mais claires permettent de mieux communiquer votre point de vue. Elles aident les équipes à assimiler les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Vous devez également veiller à ce que les mises à jour soient régulières, par le biais de réunions, de courriels ou de contrôles rapides, afin que tout le monde soit au courant de la situation.

3. Faire correspondre les attentes aux mesures et au retour d'information

Après avoir défini les objectifs et la communication, la dernière étape de la définition des attentes est peut-être la plus importante : relier les attentes aux mesures et au retour d'information.

Les membres de votre équipe doivent comprendre comment leurs performances seront évaluées. Les indicateurs doivent être objectifs, mesurables et clairement définis. Si possible, intégrez des questions d'évaluation à 360 degrés de la part de leurs pairs, de leurs clients et de vous-même afin de comprendre comment ils se sont comportés.

Cette enquête peut facilement être lancée par le biais de Modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp qui peut aider à créer une plateforme pour exprimer les préoccupations et les opinions. Les membres de votre équipe peuvent recueillir des informations précieuses sur leur éthique de travail, leurs performances et leurs compétences sociales grâce à ces formulaires entièrement personnalisables et dotés d'une analyse de données et d'informations.

Le modèle de formulaire de feedback de ClickUp permet de créer des questionnaires d'évaluation à 360° et des enquêtes personnalisées pour permettre aux membres de votre équipe d'obtenir un feedback.

Comme nous l'avons vu, être manager ne se résume pas à déléguer des tâches. Les principaux enseignements de l'article de Camille Fournier sur la délégation des tâches sont les suivants Le parcours du manager peut le décomposer pour vous !

Les 10 principales attentes d'un bon manager

Maintenant que nous avons compris comment définir les attentes d'un manager, nous allons détailler les 10 principales attentes d'un bon manager

1. Une communication efficace

Vous devez identifier et réglementer les canaux de communication pour toutes les discussions relatives au projet. Mais la vérité est que les longues réunions pour les mises à jour du projet peuvent être une perte de temps, tandis que les communications ont tendance à être manquées sur différents canaux, comme Slack, les courriels, etc.

L'objectif est de créer un plan de communication complet qui décrit les stratégies et les objectifs de la communication interne et externe au sein d'une organisation.

Un bon plan doit inclure le public cible, les types de messages, la manière de les communiquer et la fréquence des communications. Plus le plan est complet, plus il contribuera à la réussite de votre projet. Modèles de plans de communication comme le Modèle de plan de communication ClickUp sont construits avec de nombreuses sections où vous pouvez préciser les détails du projet, les objectifs, le résumé, l'analyse, la recherche et l'analyse de la concurrence. Cela permet de s'assurer que toutes les informations importantes se trouvent dans un document centralisé.

Le modèle de plan de communication de ClickUp est un outil efficace pour établir des canaux de communication efficaces !

Télécharger ce modèle

2. Louanges et reconnaissance

Les employés sous-estimés sont plus susceptibles d'être frustrés s'ils ne sont pas reconnus. En fait,

80% des employés

travailleraient plus dur, voire plus intelligemment, s'ils étaient appréciés.

Cela les incite à donner le meilleur d'eux-mêmes et renforce le comportement souhaité. Cela peut également contribuer à fidéliser les employés et à augmenter le chiffre d'affaires et la productivité.

Il n'y a que deux façons d'influencer le comportement humain : on peut le manipuler ou l'inspirer

Simon Sinek, commencez par le pourquoi

3. Favoriser une culture forte

En tant que manager, vous êtes responsable du développement d'une culture d'entreprise où chaque membre de l'équipe se sent écouté et valorisé - au-delà des éloges et de la reconnaissance.

Une culture d'entreprise forte est l'épine dorsale de toute entreprise prospère. Elle peut contribuer à unir les employés, à renforcer la confiance et la motivation et à créer une identité unique.

Mais cela peut s'avérer délicat. C'est pourquoi Modèle de culture d'entreprise de ClickUp de ClickUp ! Il s'agit d'un modèle facile à utiliser et à personnaliser qui peut vous aider à visualiser et à aligner votre équipe sur ce qui est important, à prioriser les initiatives de croissance culturelle et, surtout, à renforcer l'unité entre les membres de l'équipe.

Utilisez l'outil Culture d'entreprise de ClickUp pour créer des messages internes qui vous aideront à être en phase avec la mission de votre organisation.

Télécharger ce modèle

4. Gestion de projet

En tant que manager (même un pour la première fois ), vous aurez plusieurs projets avec différentes équipes sous votre responsabilité. Il est préférable de mettre en place des processus et des systèmes afin de rendre le travail plus organisé et plus efficace pour vous et les membres de votre équipe.

Des outils comme modèles de plans de travail fournissent des objectifs spécifiques qui vous aident à organiser, planifier, communiquer et hiérarchiser le travail. Ils peuvent comprendre des sections telles que les buts et objectifs du projet, les indicateurs de performance, les délais, l'affectation des ressources, etc.

5. Déléguer des tâches de manière transparente

Tous les membres de l'équipe attendent de vous que vous déléguiez les tâches de manière efficace pour que le travail soit bien fait gestion efficace de la charge de travail. Pour planifier les projets à venir en fonction de la capacité des membres de votre équipe chaque semaine, vous pouvez utiliser Le modèle de charge de travail des employés de ClickUp. Ce modèle vous permet de voir la quantité de travail attribuée à chaque collaborateur. Tous les employés savent ce que l'on attend d'eux, ce qui évite l'épuisement professionnel. Le suivi de la charge de travail devient plus facile grâce aux estimations de temps, aux points de sprint, etc.

Cela permet d'augmenter l'efficacité et de promouvoir la collaboration entre les départements et les équipes.

Le modèle de gestion de la charge de travail de ClickUp peut vous aider à obtenir une image précise de la charge de workload des employés.

Télécharger ce modèle

6. Respectez vos engagements

En tant que manager, vous devez tenir vos promesses. Avant de vous engager, comprenez les étapes à suivre et respectez-les.

Lorsque les employés voient que les managers respectent leurs engagements, cela les encourage à s'impliquer davantage et à se sentir plus proches du projet et de l'équipe. Lorsqu'une chaîne de promesses est mise en place, elle contribue à établir la confiance et la crédibilité, ce qui favorise la réussite de l'organisation.

7. Favoriser le développement professionnel

Les managers influencent considérablement la carrière d'un employé, et chaque membre de l'équipe en est bien conscient. Vous devez donc identifier activement les forces et les faiblesses de votre équipe afin de lui confier des responsabilités qui tirent parti de ses capacités et maximisent ses performances.

Avec Modèle de parcours professionnel de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez aider les membres de votre équipe à comprendre les compétences qu'ils doivent développer pour atteindre leurs objectifs de carrière. Il vous sera plus facile de fournir un retour d'information, de mesurer les performances, etc. Les modèles de plans de carrière deviennent un outil puissant pour aider les managers et les membres de leur équipe à visualiser clairement la progression de leur carrière.

Le modèle de plan de carrière de ClickUp simplifie le suivi des étapes de la carrière de vos employés.

Télécharger ce modèle

8. Gestion des risques

Un manager doit faire preuve de rapidité et de détermination dans la gestion des risques. Il peut mettre en place une approche structurée pour identifier et évaluer les risques et établir des priorités pour des stratégies d'atténuation efficaces. Plus important encore, vous devez former chaque membre de l'équipe à être intuitif et à communiquer les risques de manière proactive.

Des modèles tels que Modèle de registre des risques de ClickUp peut aider à identifier les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Il peut également vous aider à organiser l'évaluation des risques et à suivre l'état des risques, la propriété et les impacts en un seul endroit.

Le modèle de registre des risques de ClickUp offre une méthode complète de suivi et d'évaluation des risques qui apparaissent au cours des projets d'équipe.

Télécharger ce modèle

9. Leadership Leadership vs. management est un débat de longue haleine, mais il est indéniable qu'un bon manager doit être un bon leader.

Les bons managers ont une vision pour l'équipe qui peut être facilement décomposée en plans d'action. Ils sortent des sentiers battus pour trouver des solutions aux problèmes (s'il y en a) et peuvent motiver les gens avec les bons messages et les bons résultats pour que la vision puisse être réalisée.

utiliser des fonctionnalités comme

la plupart du temps, il s'agit d'une question d'argent, de temps et d'argent https://clickup.com/features/milestones ClickUp Milestones /%href/

pour guider votre équipe vers un objectif plus large

Un bon dirigeant doit faire preuve d'intégrité pour s'assurer qu'aucun employé n'est traité de manière injuste et de flexibilité pour s'adapter aux situations si nécessaire. Un grand leadership est une combinaison de gestion d'équipe efficace et de pratique, et ce n'est qu'après cela que les bons managers deviennent de grands leaders.

10. Respecter les limites

Votre équipe est votre force, et il est important de respecter ses limites en matière de temps, de questions personnelles et d'espace physique.

Les membres de votre équipe doivent se sentir à l'aise pour vous faire part de leurs préoccupations professionnelles sans craindre que leur vie personnelle soit inutilement passée au crible. Cela permet de créer un espace professionnel où les employés se sentent valorisés et respectés uniquement pour leurs contributions.

Plus important encore, pour être un bon manager, vous devez promouvoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui permet aux membres de votre équipe de se ressourcer en dehors du travail.

Le rôle de manager peut être intimidant, mais chaque équipe compte sur un manager attentif pour la guider dans la réalisation des objectifs de l'organisation. Voici quelques conseils pour vous aider à rester vigilant et proactif.

Restez informé: Connaissez bien votre entreprise. Suivez de près les changements dans votre secteur d'activité et adoptez les nouvelles innovations que vous pouvez utiliser pour améliorer l'efficacité du travail de votre équipe

Connaissez bien votre entreprise. Suivez de près les changements dans votre secteur d'activité et adoptez les nouvelles innovations que vous pouvez utiliser pour améliorer l'efficacité du travail de votre équipe Donnez la priorité à l'équipe: Déterminez ce qui sert le mieux votre équipe. Votre équipe fera davantage confiance à vos décisions si vous tenez compte de ses besoins au moment de les prendre

Déterminez ce qui sert le mieux votre équipe. Votre équipe fera davantage confiance à vos décisions si vous tenez compte de ses besoins au moment de les prendre Maîtriser la gestion du temps: Prenez conscience des délais et des capacités de votre équipe. Planifiez les projets bien à l'avance pour éviter les précipitations de dernière minute

Prenez conscience des délais et des capacités de votre équipe. Planifiez les projets bien à l'avance pour éviter les précipitations de dernière minute Améliorez vos compétences en matière de motivation: Stimulez le moral de votre équipe en explorant de nouvelles approches pour l'inciter à atteindre des objectifs collectifs

Mieux gérer votre équipe avec ClickUp

Être manager peut s'avérer éprouvant, car vous devez gérer de multiples attentes entre votre équipe et la direction afin de gérer les projets de manière efficace. En tant que manager, vous devez avant tout développer d'excellentes compétences en matière de gestion d'équipe afin de pouvoir gérer votre équipe et contribuer à la réussite de l'organisation.

Un bon conseil ? Familiarisez-vous avec différents outils, techniques et modèles pour optimiser vos responsabilités de manière efficace. ClickUp peut être votre plateforme tout-en-un pour répondre simultanément aux exigences en matière de communication et de gestion de projet.

et transformez la façon dont vous gérez vos équipes !