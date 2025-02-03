Comment utiliser les outils d'IA pour maximiser la productivité

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, l'explique bien lorsqu'il déclare : "L'IA ne remplacera jamais les meilleurs esprits créatifs. Mais l'utilisation de l'IA pourrait les aider à vaincre la concurrence"

La seule façon d'y parvenir est d'exploiter tous les outils d'IA qui peuvent vous aider à travailler plus vite et mieux. Par exemple :

Vous souhaitez créer des visuels époustouflants en vous contentant d'une simple invite textuelle... Et hop ! Midjourney existe

existe Vous souhaitez rédiger un courriel professionnel pour une demande d'emploi ou écrire un courriel promotionnel ?

Besoin de ressources rapides pour l'étude des tendances du marché ? Vous êtes trop paresseux pour parcourir 100 résultats de recherche ? Gemini peut vous expliquer les choses et vous donner des liens rapides pour vous aider à démarrer !

peut vous expliquer les choses et vous donner des liens rapides pour vous aider à démarrer ! Si vous souhaitez prendre des notes rapides lors d'une discussion en ligne, OtterAI vous couvre !

Mais soyons honnêtes : il ne s'agit là que de quelques utilisations qui ont fait le tour des médias sociaux.

Il existe de nombreux outils d'IA qui peuvent vous faciliter la vie, surtout si vous dirigez une startup. Nous avons analysé pour vous les meilleurs cas d'utilisation et les défis des assistants d'intelligence artificielle.

Allez, on s'y met ! ⚡️

Utilisations pratiques des outils d'IA dans les opérations commerciales quotidiennes

1. Idéal pour l'automatisation

Les applications d'IA sont excellentes pour automatiser les tâches répétitives et fastidieuses. Elles peuvent détecter des modèles et les exécuter à la demande rapidement et efficacement. Vous pouvez suivre le travail de vos collaborateurs, attribuer des tâches automatiquement à l'aide d'une invite, générer des rapports à la demande, et bien plus encore !

Voici quelques exemples d'outils d'IA pour l'automatisation :

Zapier : Utile pour créer des Zaps personnalisés avec des déclencheurs pour l'automatisation

: Utile pour créer des Zaps personnalisés avec des déclencheurs pour l'automatisation Make : Fonctionne très bien pour l'analyse des données, l'optimisation des processus d'affaires et la prédiction des résultats

: Fonctionne très bien pour l'analyse des données, l'optimisation des processus d'affaires et la prédiction des résultats ClickUp Brain **Génère des mises à jour précises de l'IA et des rapports d'état pour les tâches, les documents et les personnes. Cela peut vous aider à automatiser les éléments d'action, la planification des sous-tâches et le remplissage automatique des données

simplifiez vos tâches avec ClickUp Brain, votre solution tout-en-un_

2. Améliorez votre référencement

Si vous essayez de savoir si l'IA SEO est faite pour vous, vous êtes déjà en retard sur vos concurrents. De multiples itérations via l'apprentissage automatique peuvent déterminer les meilleurs algorithmes de recherche de contenu.

Par exemple, des outils de traitement du langage naturel (NLP) comme Surfer SEO peuvent suggérer des améliorations de la structure du contenu et des informations. En revanche, les outils de génération de texte peuvent créer un contenu facile à rechercher qui se classe bien dans les moteurs de recherche.

Cependant, pour réussir à mettre à l'échelle les opérations de contenu SEO généré par l'IA, vous devez expérimenter avec des invites, créer une documentation détaillée et rationaliser vos opérations.

Ne vous inquiétez pas ! ClickUp vous couvre :

Utilisez-le pour extraire des mots-clés pertinents grâce à l'outil ClickUp Brain générateur de liste de mots-clés Facilement générer des messages d'aide à l'IA pour accélérer votre production de contenu SEO

S'inspirer d'un grandde modèles de référencementpour faciliter votre processus

Par exemple, vous pouvez utiliser Modèle de projet SEO de ClickUp pour gérer facilement tous vos projets liés au référencement. Vous pouvez l'utiliser pour suivre toutes les données SEO en un seul endroit et identifier facilement les domaines d'amélioration

Utilisez l'outil AI SEO de Clickup pour rationaliser l'optimisation SEO de votre contenu.

Télécharger ce modèle Découvrez comment Jeremy Galante, responsable SEO de ClickUp, utilise ClickUp pour optimiser ses opérations de contenu .

3. Gestion facile des courriels

Les outils d'IA peuvent vous aider à classer les courriels par ordre de priorité, à rédiger des réponses, à résumer votre boîte de réception en petits morceaux, etc. C'est un excellent moyen de garder une longueur d'avance lorsque l'on est une personne très occupée et en déplacement.

En voici quelques exemples :

Warmer.AI : Un assistant de messagerie alimenté par l'IA qui aide à personnaliser chaque message en fonction de votre public cible

: Un assistant de messagerie alimenté par l'IA qui aide à personnaliser chaque message en fonction de votre public cible Levity.AI : Aide au désencombrement et à l'automatisation, comme choisir de transférer ou de déplacer vers un dossier spécifique automatiquement

: Aide au désencombrement et à l'automatisation, comme choisir de transférer ou de déplacer vers un dossier spécifique automatiquement Boîte de réception ClickUp : Vous aide à réorganiser votre boîte de réception afin que vous puissiez terminer vos tâches prioritaires à la vitesse de l'éclair. Il agit comme un centre de communication centralisé, mettant en évidence toutes les notifications importantes afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail qui compte le plus. De plus, vous pouvez voir votre travail et vos notifications côte à côte pour une meilleure mise en contexte

avec le hub de communication centralisé Clickup, aucun travail ne passera jamais à travers les mailles du filet

4. Augmenter facilement les opérations de contenu et de texte

Tous les rédacteurs et spécialistes du marketing peuvent bénéficier de l'intégration d'outils d'IA pour un contenu original et pertinent. Qu'il s'agisse de blogs, de sites web ou de pages d'atterrissage, Générateurs de contenu IA peuvent vous aider à générer du contenu avec moins de ressources, à moindre coût et dans des délais plus courts.

Ils peuvent aider à créer du contenu original avec des options de personnalisation du ton et de la voix en fonction de votre marque. Merveilleux, n'est-ce pas ? Par exemple, sur ClickUp, en utilisant la commande "/AI", vous pouvez accéder à trois fonctions essentielles de rédaction d'IA :

a/ Écrire n'importe quoi avec l'IA

b/ Écrire à l'aide d'invites d'IA pré-générées

c/ Écrire des standups

En combinant cette fonction avec ClickUp Docs, vous pouvez rédiger des manuels, des articles fondés sur la connaissance, des modes opératoires normalisés, des documents de marketing ou tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez même inviter le rédacteur ClickUp à saisir une invite connexe ou à donner des instructions supplémentaires à l'IA.

l'AI Writer de ClickUp Brain peut vous aider à créer du contenu plus rapidement et plus facilement

5. Résumez et apprenez des sujets complexes plus rapidement

Imaginez que vous lisiez le journal en quelques minutes et que vous obteniez ce dont vous avez besoin pour prendre des décisions efficaces. Et si vous pouviez apprendre en quelques heures des concepts vastes qui vous auraient pris des mois auparavant ?

Les outils d'IA peuvent résumer le contenu simplifier des sujets complexes, aider avec relecture et vous fournir des informations provenant de sources multiples pour répondre à vos questions. Grâce à l'IA qui vous fournit des informations, vous pouvez réduire votre temps de recherche et prendre de l'avance sur la concurrence.

Par exemple, l'IA vous permet de réduire votre temps de recherche et de prendre de l'avance sur vos concurrents :

Writesonic: Résume facilement des essais, des articles et des documents de recherche

Résume facilement des essais, des articles et des documents de recherche Editpad: Aide à créer des résumés qui peuvent être copiés ou téléchargés

Aide à créer des résumés qui peuvent être copiés ou téléchargés ClickUp: ClickUp Brain peut répondre à des questions élaborées sur les tâches, les documents et les personnes en se basant sur tout travail connecté à son interface

le cerveau ClickUp est votre partenaire idéal pour les mises à jour sur le lieu de travail

6. Assistance pour les responsabilités RH

Que vous travailliez dans la gestion du personnel ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, outils d'IA gratuits pour les RH sont une grande source de préparation aux entretiens. L'introduction des CV des candidats dans un outil d'IA basé sur du texte peut aider à générer des questions et des réponses qui s'adressent à des candidats spécifiques.

Les services RH peuvent s'appuyer sur cette fonctionnalité pour formuler des questions d'entretien, préparer des descriptions de poste, créer des documents d'intégration, etc. De leur côté, les personnes à la recherche d'un emploi peuvent utiliser cette fonction des outils d'IA pour préparer leurs réponses et s'entraîner à l'avance.

En voici un exemple, Plate-forme RH de ClickUp relie les documents aux flux de travail, planifie les événements internes, visualise les tâches de l'équipe et obtient des informations sur la gestion de la performance sur le tableau de bord. Plus important encore, vous pouvez utiliser Automations de ClickUp pour rationaliser les tâches répétitives telles que l'envoi de notifications aux responsables du recrutement ou l'envoi par e-mail d'enquêtes d'engagement aux équipes.

créez, suivez et contrôlez toutes vos Automations ClickUp, qu'elles soient personnalisées ou préconstruites

7. Assistance au service client

La plupart des entreprises sont confrontées à un nombre impressionnant de demandes de la part de leurs clients. Pour garantir un service impeccable, vous pouvez intégrer des outils d'IA afin de gagner du temps et de l'énergie.

L'IA peut aider vos clients en leur proposant de multiples actions, notamment des réponses modèles pour les scénarios récurrents ou même l'automatisation avec des déclencheurs et des conditions. Certains outils proposent même des tableaux de bord pour analyser des données telles que les temps de réponse, les interactions avec les clients et la satisfaction.

Par exemple :

Abbot: Utile pour surveiller les canaux clients et mettre en évidence les demandes des clients

Utile pour surveiller les canaux clients et mettre en évidence les demandes des clients BrightBot : aide à répondre aux questions que les gens peuvent se poser lorsqu'ils visitent votre site web

: aide à répondre aux questions que les gens peuvent se poser lorsqu'ils visitent votre site web ClickUp : Il s'agit d'une solution unique pour la réussite des clients. Service client ClickUp vous aident à trier et à attribuer les tickets aux membres de l'équipe, à suivre l'état d'avancement et à garantir une résolution rapide des problèmes. ClickUp Brain peut extraire des informations relatives aux demandes des clients et aider les utilisateurs à créer des flux de travail pour répondre, traiter ou résoudre ces demandes, le tout en un seul endroit ! Tandis que ClickUp AI writer peut rédiger des réponses facilement

utilisez ClickUp pour les interactions avec le service client pour _identifier les problèmes urgents des clients et allouer efficacement les ressources pour les traiter rapidement

8. Créer des stratégies de médias sociaux

Les stratégies de médias sociaux comportent de nombreux éléments mobiles. La gestion et le suivi manuels des annonces de performance, la programmation des messages sur les médias sociaux et l'élaboration de stratégies pour les médias sociaux peuvent s'avérer difficiles.

Les bonnes applications d'IA peuvent vous aider à programmer des posts, analyser la performance des publicités, suivre les followers, surveiller les conversations, créer des briefs, et bien plus encore !

Par exemple, ClickUp est une plateforme personnalisable tout-en-un pour les équipes de médias sociaux. Grâce aux capacités de ClickUp Brain et d'automatisation, les équipes pourront plus facilement mettre en place des processus, des campagnes, des planifications et des collaborations. Cela peut les aider à améliorer leur flux de travail en matière de marketing des médias sociaux et à mener des campagnes réussies.

ClickUp AI writer peut aider à vaincre le syndrome de la page blanche, à créer des textes courts et longs, à transcrire toutes les réunions sur les médias sociaux (afin de ne manquer aucune idée) ou même à mettre en place des campagnes réussies.

Et le meilleur ? ClickUp propose plus de 1 000 modèles de flux de travail et de gestion des médias sociaux. Par exemple, le modèle Modèle avancé de ClickUp pour les médias sociaux est parfait pour gérer tous vos tâches de création de contenu à partir d'un seul endroit

Utilisez ClickUp Social Media Advanced Template pour gérer vos médias sociaux en un seul endroit !

9. Générer des actifs visuels

Des conceptions qui prennent des heures sur Adobe Photoshop peuvent être réalisées avec quelques invites bien formulées sur un outil d'intelligence artificielle capable de générer des images. Des images haute résolution, libres de droits, pour un usage personnel ou professionnel, créées en un seul clic.

En voici quelques exemples Outils d'IA pour les concepteurs que vous devez essayer :

MidJourney : Crée des dessins à partir d'invites données

: Crée des dessins à partir d'invites données DreamStudio : Excellent pour créer des œuvres d'art pour n'importe quel usage, des illustrations aux images photoréalistes

: Excellent pour créer des œuvres d'art pour n'importe quel usage, des illustrations aux images photoréalistes Cliquez sur le bouton : La fonction d'épreuvage peut vous aider à hiérarchiser les demandes des clients et à obtenir des commentaires sur les images, les vidéos ou d'autres maquettes

centraliser les commentaires et accélérer les processus d'approbation avec Proofing en attribuant des commentaires directement sur les pièces jointes aux tâches

10. Écrire ou déboguer du code

Les développeurs de logiciels font tourner le monde numérique, mais le codage est un travail difficile qui prend du temps. Avec le bon message et la bonne description, l'IA peut produire le code souhaité ou déboguer et dépanner le code existant en quelques secondes.

Elles sont spécialisées dans le traitement du langage naturel et les modèles d'apprentissage automatique, ce qui leur permet de s'intégrer facilement à vos systèmes. Les outils de codage de l'IA comme ClickUp peuvent aider les développeurs de logiciels à accélérer leur travail.

Il utilise l'IA pour accélérer votre flux de travail avec la gestion de produit et les modèles agiles. Si vous avez besoin de formulaires pour des demandes de fonctionnalités, des revues de code ou des rapports de bogues détaillés, vous pouvez facilement les trouver ici. Programmé avec des centaines d'invites, les développeurs de logiciels peuvent utiliser ClickUp brain pour créer, réviser le code et exécuter des tests unitaires.

écrire ou déboguer du code à l'aide de ClickUp Brain_

11. Gestion efficace du commerce électronique

Les outils d'IA profitent grandement au commerce électronique : ils aident votre entreprise à établir un engagement avec vos utilisateurs. En fonction de la manière dont les utilisateurs interagissent avec vos produits et services, vous pouvez déterminer comment manœuvrer vos stratégies de commerce électronique.

Les outils d'IA peuvent vous aider à suivre l'évolution constante du paysage de la consommation et à tirer parti de tous les micro-moments du parcours de l'utilisateur.

En voici quelques-uns :

ViSenze : utile pour recommander des produits en fonction du comportement des consommateurs

: utile pour recommander des produits en fonction du comportement des consommateurs Blueshift : Excellent pour aider votre marque à mener et à contrôler des campagnes en ligne

: Excellent pour aider votre marque à mener et à contrôler des campagnes en ligne ClickUp : vous aide à tout faire, du suivi de projet à la gestion, en passant par la rédaction, l'élaboration de stratégies de vente et bien plus encore. ClickUp est un outil polyvalent qui révolutionne l'approche de la gestion de projetOutils d'IA dans le commerce électronique

si vous aimez fixer des objectifs, le tableau de bord OKR de ClickUp sera votre nouvelle destination préférée

12. Assistance aux cycles de développement de logiciels

Le développement a changé ces dernières années avec les modèles d'IA. Outils d'IA pour les développeurs ont permis de simplifier le codage et d'alléger le fardeau stressant des projets de développement. Ils vous aident à autocompléter, affiner et déboguer votre code.

Ces outils jouent un rôle déterminant dans :

Simplifier la phase de test

Analyse prédictive

Signaler les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent, etc

Comme nous l'avons déjà mentionné, ClickUp est un complément fantastique à votre boîte à outils de développement pour accélérer le processus d'écriture et de révision du code, ainsi que la gestion de projet.

Vous pouvez également essayer d'utiliser des modèles de gestion de projet, comme le modèle Modèle de suivi des bogues et des problèmes ClickUp clickUp est un modèle de suivi des bogues et des problèmes qui permet de simplifier au maximum le processus de développement.

Le modèle avancé de ClickUp vous aide à démarrer en quelques secondes (il est entièrement personnalisable)

13. La création de sites Web est facile avec AI Constructeurs de sites web AI ont pris le pouvoir ! Vous souvenez-vous du bon vieux temps où le développement d'un site web était une tâche qui nécessitait des mains professionnelles ? Aujourd'hui, cette époque peut aussi être synonyme de rupture de budget.

Grâce aux outils d'IA, vous pouvez transformer votre vision du site web en réalité. Par exemple, vous pouvez essayer :

Wix Artificial Design Intelligence: Un outil de création de sites Web unique en son genre qui permet de créer des sites Web personnalisés.

Un outil de création de sites Web unique en son genre qui permet de créer des sites Web personnalisés. GoDaddy: Offre des recommandations d'amélioration du contenu pour stimuler l'engagement de l'utilisateur

Offre des recommandations d'amélioration du contenu pour stimuler l'engagement de l'utilisateur ClickUp: Excellent dans la gestion de projets de sites web alimentés par l'IA. De la gestion des horaires de travail à la création de contenu, en passant par les délais, il s'agit d'une solution tout-en-un

14. Gestion de projet simplifiée Gestion de projet avec des outils d'IA la gestion de projet avec des outils d'IA /%href/ réduit la pression des tâches répétitives, du contrôle des projets, des suivis et d'autres tâches administratives en les automatisant toutes. Ils utilisent l'analyse prédictive pour vous fournir des mises à jour de projets pertinentes en un seul clic de souris.

ClickUp offre plus de 100 fonctions d'IA optimisées pour chaque rôle et chaque cas d'utilisation.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez créer des flux de travail et des récapitulatifs de projets, automatiser la planification de nouveaux projets, la gestion de projets, le suivi du temps, les feuilles de route, et bien plus encore. Il peut également fournir des réponses instantanées basées sur le contexte de n'importe quel travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp - tâches, documents et personnes.

En outre, vous disposez d'un référentiel d'invites pour créer du contenu pour le marketing, les ventes, les procédures opérationnelles normalisées, etc., ainsi que des centaines de modèles pour divers cas d'utilisation, tels que les formulaires de retour d'information, la gestion du travail, la définition des attentes, etc.

clickUp vous permet de gérer des projets en toute simplicité

G2 a nommé ClickUp le Produit de gestion de projet n°3 et Produit de collaboration et de productivité n° 1 en 2024.

15. Aide à la mise à l'échelle des startups

En tant que jeune entreprise, vous êtes peut-être confronté à des contraintes de temps ou à un budget serré - ces difficultés et d'autres peuvent vous donner l'impression que tout est contre vous.

Plutôt que de lutter pour mettre en place des systèmes complexes, les outils d'IA peuvent créer un écosystème d'efficacité pour vous aider à faire évoluer votre entreprise plus rapidement. Ces outils peuvent vous aider à rédiger les documents de votre entreprise, à créer des manuels de formation, à contrôler et à suivre les projets, à créer des modèles de courrier électronique, et bien plus encore !

Quelques exemples Outils d'IA pour les startups incluent :

Chat GPT: Fournit des réponses informatives aux questions posées, qui peuvent être utilisées pour créer des documents collatéraux dans les différents services

Fournit des réponses informatives aux questions posées, qui peuvent être utilisées pour créer des documents collatéraux dans les différents services DALL-E 2: Pour créer des images à partir d'invites

Pour créer des images à partir d'invites ClickUp: Cette plateforme unique peut aider les petites équipes à gérer des projets tout en offrant une assistance pour la génération de contenu et l'intégration d'applications. Elle vous permet de collaborer avec les membres de votre équipe

clickUp Spaces vous permet d'inviter les membres de votre équipe à suivre toutes les mises à jour facilement

16. Résumer les réunions et les discussions

Si vous cherchez quelqu'un capable de résumer facilement de longues réunions ou de longs textes, les outils d'IA sont votre meilleur atout. En utilisant des algorithmes NLP avancés, les outils d'IA comme ClickUp Brain peuvent analyser et identifier les informations les plus importantes. Ils peuvent ainsi générer une version résumée du contenu, ce qui permet de gagner du temps et de l'énergie.

Allez sur le tableau de bord ClickUp, cliquez sur le bouton AI et sélectionnez résumé pour générer des informations concises sur les mises à jour des tâches, l'activité des tâches ou les fils de commentaires des tâches. Vous gagnerez ainsi du temps et de l'énergie dans toute l'entreprise.

ClickUp Brain résume rapidement de grandes quantités de texte

17. Extensions Chrome AI

Lorsque vous naviguez sur Chrome avec un million d'onglets ouverts, il peut être difficile d'aligner votre navigateur et votre cerveau sans les pousser dans leurs derniers retranchements. Les extensions d'intelligence artificielle de Chrome vous permettent d'échapper à votre rêve de fièvre cérébrale.

Les extensions Chrome ajoutent une touche intéressante à d'importantes fonctions d'IA telles que le traitement du langage naturel et les boîtes de dialogue contextuelles à des vitesses extrêmes - du moins, c'est ce que nous espérons !

De nombreux outils d'IA performants ont déployé leurs extensions Chrome AI qui peuvent vous aider d'un onglet à l'autre - vous n'êtes plus perdu dans les bois numériques !

Grammarly dispose d'un assistant doté d'une IA qui peut réécrire de gros morceaux de texte en un clin d'œil. Cet outil peut également vous aider à relire vos textes, quel que soit le site sur lequel vous vous trouvez

dispose d'un assistant doté d'une IA qui peut réécrire de gros morceaux de texte en un clin d'œil. Cet outil peut également vous aider à relire vos textes, quel que soit le site sur lequel vous vous trouvez Otter.ai peut enregistrer des réunions en direct sur Zoom, Google Meet, etc. Il dispose également d'un chatbot fonctionnel qui peut répondre aux questions pendant les réunions

peut enregistrer des réunions en direct sur Zoom, Google Meet, etc. Il dispose également d'un chatbot fonctionnel qui peut répondre aux questions pendant les réunions L'extension Chrome AI de ClickUp peut vous aider à créer des tâches, à suivre le temps passé sur ces tâches, à dessiner et à modifier des captures d'écran, ou même à enregistrer des notes facilement. Le travail n'a jamais été aussi simple

ajoutez des sites web à des tâches ou à des documents afin de pouvoir y revenir à tout moment grâce à l'extension Chrome de ClickUp_

18. Chatbots d'IA

Un chatbot IA fonctionnel peut être utile pour une recherche rapide, la génération de contenu, la relecture ou le résumé.

Contrairement aux outils d'IA générative tels que ChatGPT, dont les cas d'utilisation sont vastes, d'autres robots d'IA ont été affinés pour des utilisations spécifiques. Parmi les Chatbots d'IA les plus intéressants et les plus fonctionnels, on peut citer

Claude est connu pour avoir la mémoire la plus longue

Grok, développé par X, peut accéder à des informations en temps réel via la plateforme xAI

L'IA profonde peut être utilisée pour lancer des débats et des désaccords ou même agir comme un coach motivant - celui-ci est excentrique mais utile d'une manière amusante

Beaucoup d'autres peuvent être utilisées spécifiquement pour l'apprentissage, les plongées profondes sur Internet, le codage, etc.

19. Assistants virtuels AI

Les assistants virtuels ne sont-ils pas la même chose que les chatbots d'IA ? Non, pas du tout. Les chatbots d'IA servent à des fins générales et ne peuvent pas gérer des tâches complexes. Assistants virtuels d'IA les assistants virtuels d'IA, quant à eux, utilisent l'apprentissage automatique et le NLP pour saisir le contexte d'une conversation. Ils peuvent comprendre vos préférences et personnaliser votre expérience.

ClickUp Brain est un assistant virtuel d'IA de premier ordre qui peut accélérer 30 minutes de travail en 30 secondes. Il vous suffit de choisir votre rôle et de lui assigner un scénario, puis de vous asseoir et de le regarder travailler !

Voici deux des tâches les plus utiles que ClickUp Brain peut accomplir pour vous :

Création de contenu spécifique au rôle : Utilisez des messages-guides fondés sur des recherches pour créer du contenu spécifique à un rôle, tel que des propositions, des plans de projet et des communications à l'intention des clients. Ces messages sont conçus par des personnes qui travaillent dans ces fonctions, ce qui garantit leur pertinence et leur exactitude

Assistance contextuelle : En fonction de votre rôle et de votre position dans l'espace de travail, ClickUp Brain vous propose des suggestions contextuelles. Par exemple, si vous êtes sur une tâche, l'IA peut vous aider à résumer la tâche, à mettre à jour la progression de la tâche ou à créer des actions.

20. Automatiser les tâches de marketing

Le marketing peut avoir un impact considérable lorsque les choses se déroulent comme prévu. Imaginez que votre chargé de campagne ait oublié de mettre en œuvre un projet parce qu'il n'a pas reçu le mémo - votre client est furieux !

Ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui arrivent lorsque nous essayons de gérer les choses de manière indépendante, mais.. Outils marketing d'IA sont attentifs à nos faiblesses en mettant en place des intégrations d'automatisation faciles dans l'ensemble de la pile technologique.

Par exemple :

Zapier: S'intègre à plus de 5000 logiciels de marketing et vous aide à automatiser facilement des tâches telles que le marketing par e-mail

S'intègre à plus de 5000 logiciels de marketing et vous aide à automatiser facilement des tâches telles que le marketing par e-mail Jasper.ai: Aide à rationaliser tous vos efforts de marketing de contenu en un clin d'œil

Aide à rationaliser tous vos efforts de marketing de contenu en un clin d'œil ClickUp : Votre solution unique pour tout ce qui concerne le marketing, de la gestion des tâches aux documents. Il dispose d'un assistant IA basé sur les rôles avec des invites entièrement modélisées pour tous les cas d'utilisation à forte valeur ajoutée. Ils peuvent être personnalisés en fonction du ton et de la créativité, avec un préformatage et des structures, comme des titres en gras ou des tableaux structurés par défaut

créez, planifiez et exécutez vos plans marketing avec la plateforme de gestion de projets marketing de ClickUp

Défis liés à l'utilisation des outils d'IA

Le monde de l'IA n'est pas un pays de merveilles dépourvu d'inconvénients. Comme toute technologie nouvelle et émergente, les outils d'IA présentent quelques défis et limites. Savoir comment utiliser l'IA est une chose. Cependant, il n'est pas judicieux d'utiliser ces outils de manière inconsidérée, et nous allons vous expliquer pourquoi.

1. Préoccupations en matière de protection de la vie privée

Le nombre d'outils d'IA qui arrivent sur le marché est choquant. Certains d'entre eux peuvent ne pas accorder la priorité à la sécurité et à la sûreté de vos données. C'est pourquoi vous devez faire très attention à vos données lorsque vous découvrez de nouveaux outils d'IA, en particulier les informations relatives à votre carte de crédit, vos documents importants, etc.

Le meilleur moyen d'éviter les fuites de données et les atteintes à la vie privée est de faire des recherches sur les politiques de sécurité et de protection de la vie privée de chaque outil.

2. Pas aussi précis que vous le pensez

Avez-vous déjà posé une question à un outil d'intelligence artificielle et obtenu une réponse opposée ? Oui, cela arrive souvent. Certains outils d'IA se lancent dans des explications détaillées avec de fausses données pour étayer leurs réponses - vous pourriez être tenté de les croire.

Faites toujours une petite recherche de votre côté pour vérifier si l'IA vous aide dans votre recherche ou si elle vous mène aveuglément dans la forêt.

3. Préoccupations éthiques

Vous devez être très prudent lorsque vous utilisez les données et les réponses fournies par l'IA à vos fins. De nombreux outils d'IA sont formés à partir de documents publics, et beaucoup de ces documents et textes peuvent être protégés par des droits d'auteur. La violation des droits d'auteur est la dernière chose dont vous voulez vous préoccuper lorsque vous faites appel à l'IA pour diverses utilisations quotidiennes.

Prenez note de toute information protégée par le droit d'auteur que l'IA vous fournit et faites quelques recherches pour vous assurer que vous êtes en règle.

4. Une dépendance excessive peut être mortelle

Si vous n'êtes rien sans la combinaison, alors vous ne devriez pas l'avoir.

Tony Stark, Spider-Man : Homecoming (L'homme araignée : le retour)

Oui, c'est vrai ! Cette citation s'applique aussi bien au costume high-tech de Spider-Man qu'à l'exploitation des outils d'IA. Le plus grand problème auquel nous allons être confrontés est la dépendance excessive à l'égard de l'IA.

Même si les outils d'IA peuvent nous faciliter la vie, leur utilisation excessive peut nuire à notre créativité et à notre capacité à produire des idées originales et pertinentes. Une dépendance excessive à l'égard de l'IA peut profondément affecter nos compétences analytiques et nos capacités de réflexion critique.

5. Les préjugés des créateurs sont réels

Chaque outil d'IA a son créateur. Tous ces outils sont affinés à l'aide de données d'entraînement prédéterminées. Si le créateur ou les données sont biaisés, vous obtenez une IA qui l'est également. Les outils d'IA biaisés peuvent vous présenter des données faussées susceptibles d'affecter les résultats de l'utilisation que vous souhaitez en faire.

Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Si vous commencez à avoir des doutes sur la partialité d'une IA, il est préférable de ne pas l'utiliser et d'en chercher une qui fonctionne sans parti pris.

Vous vous demandez peut-être comment commencer à utiliser les outils d'IA. Eh bien.., ClickUp est entré dans le chat et c'est un no-contest.

Cet outil d'IA est composé de fonctions d'IA contextuelles, conversationnelles et basées sur les rôles qui le rendent capable de traiter et d'analyser de multiples aspects de votre entreprise sans transpirer et sans planter vos serveurs.

Voici quelques caractéristiques de ClickUp Brain, alias ClickUp AI, qui en font un outil d'IA très puissant. Voici pourquoi :

Offre des fonctionnalités de génération de texte et de contenu telles que la rédaction, la relecture, la paraphrase, la réponse contextuelle, etc

Consolide les informations provenant de documents, de tâches et de personnes afin de fournir des réponses détaillées aux requêtes

Automatise les tâches et les processus pour faciliter la collaboration

Permet de planifier et d'organiser les flux de tâches pour plusieurs projets et d'en assurer le suivi sans effort

accélérez vos campagnes de marketing et la création de contenu avec ClickUp Brain_

Maîtriser l'IA avec ClickUp

Comme vous l'avez vu plus haut, il existe un outil d'IA pour vous aider dans tous les domaines.

La question est de savoir s'il existe un outil d'IA capable de répondre à tous vos besoins Oui !

Qu'il s'agisse de rédiger des plans de projet, de créer des sous-tâches ou de résumer des documents complexes, les fonctions d'IA de ClickUp rendent chaque partie de votre flux de travail plus fluide et plus rapide. De plus, l'outil est conçu pour être adapté à chaque rôle, de sorte que vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

De l'automatisation des tâches à la génération de mises à jour pertinentes, ClickUp Brain fait tout cela avec brio et un soupçon de magie. Alors, pourquoi se contenter de moins quand vous pouvez avoir le meilleur ? 🚀✨

