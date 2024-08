Comment tirer parti des experts en la matière au travail ?

60% du contenu de l'Internet est dupliqué", déclare le président de la Commission européenne Gary Illyes analyste des tendances pour les webmasters de Google.

Alors, comment trouver des conseils précieux pour des projets complexes ou des idées commerciales innovantes lorsque tout le monde apprend presque les mêmes techniques ou les mêmes idées ?

C'est là qu'interviennent les experts en la matière (PME) !

Imaginons que vous lanciez une nouvelle campagne de marketing pour un produit technologique de pointe. Un expert en marketing ou en stratégie de marque peut vous aider à trouver et à définir votre proposition de valeur.

Et ce n'est qu'un exemple. Au-delà du mentorat et des conseils pratiques, l'implication d'experts en la matière dans les projets peut souvent vous conduire à des opportunités uniques et inexploitées.

Toutefois, il est essentiel de définir clairement leur rôle dans le cadre d'un projet afin qu'ils puissent vous aider de la meilleure façon possible.

Dans ce blog, nous parlerons des experts en la matière, de leur rôle et de la manière dont ils peuvent contribuer à la réussite d'un projet.

Qu'est-ce qu'un expert en la matière ?

Un expert en la matière (SME) est une personne qui possède des connaissances, des compétences et une expertise approfondies et spécialisées dans un domaine spécifique.

Il peut vous aider à vous y retrouver dans les nuances de votre domaine, en vous apportant des informations précieuses pour la recherche sectorielle, l'amélioration des processus et la gestion de projets.

Comme ils ont passé des années à affiner leurs connaissances dans un domaine spécifique, ils peuvent apporter un éclairage unique sur un problème industriel de niche auquel vous pourriez autrement être confronté.

Si le concept d'expert en la matière (SME) peut sembler nouveau, l'idée de base existe depuis des siècles. Même dans la Grèce antique, tout le monde savait à qui s'adresser pour obtenir les meilleurs conseils en matière de philosophie (pensez à Socrate !). Il s'agissait des premiers PME, même si nous ne les aurions pas appelés ainsi à l'époque.

Au XXe siècle, l'essor de domaines complexes tels que la psychologie et la gestion a créé un besoin de personnes possédant une expertise formalisée pour construire des voitures ou organiser un groupe de personnes pour travailler dans des usines (pensez à Henry Ford). Ces experts ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration de tout, de l'éducation aux pratiques commerciales telles que la journée de travail de huit heures.

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider le site web de l'association a été mis à jour Nous ne pouvons pas non plus négliger le rôle des Première et Seconde Guerres mondiales, qui ont mis en évidence la valeur des connaissances spécialisées en matière de prévisions météorologiques, de connaissances géographiques et de technologies de vol plus performantes.

Le terme "PME" lui-même est probablement une invention du milieu du XXe siècle, mais le concept de personnes possédant des connaissances approfondies et les utilisant pour guider les autres existe depuis très longtemps.

Les connaissances de niche d'une PME sont généralement acquises par le biais de ce qui suit :

Une grande expérience

Les PME ont relevé des défis difficiles dans leurs secteurs respectifs pendant des années, ont compris les meilleurs outils et techniques de l'industrie et ont acquis des compétences pour résoudre des problèmes complexes avec des approches uniques. Elles sont également susceptibles d'être des innovateurs ou des leaders expérimentaux dans un domaine spécifique. Grâce à leur connaissance approfondie du secteur, ils peuvent trouver des solutions créatives plus rapidement que les généralistes.

Par exemple, un chef de projet de construction ayant des dizaines d'années d'expérience dans le domaine peut être une PME unique pour des outils logiciels de consolidation d'équipe spécifiquement destinés à l'industrie de la construction.

Une formation rigoureuse

Outre l'expérience, les PME possèdent également des diplômes supérieurs ou des certificats spécialisés qui leur permettent d'acquérir des compétences techniques. Par exemple, en rôles dans le projet la certification de professionnel de la gestion de projet (PMP) indique une base solide dans les méthodes de gestion de projet, gestion d'équipe et communication avec les parties prenantes

Voici quelques exemples de la contribution des PME à différents secteurs d'activité :

Secteur technologique: Les PME conçoivent des solutions innovantes et résolvent des problèmes complexes. Par exemple, les PME spécialisées dans la cybersécurité anticipent les tactiques des pirates informatiques et conçoivent des défenses de pointe pour protéger les systèmes critiques

Les PME conçoivent des solutions innovantes et résolvent des problèmes complexes. Par exemple, les PME spécialisées dans la cybersécurité anticipent les tactiques des pirates informatiques et conçoivent des défenses de pointe pour protéger les systèmes critiques **Fabrication : les PME optimisent les processus de production et assurent le contrôle de la qualité en fonction des objectifs de l'organisation. Les ingénieurs en robotique, en tant que PME, vont au-delà de la programmation des robots. Ils analysent les lignes de production, identifient les goulets d'étranglement et optimisent les processus pour une efficacité et une qualité maximales

Services financiers: Les PME du secteur financier naviguent dans les réglementations et gèrent les risques. Les responsables de la conformité, par exemple, déchiffrent des règles complexes, donnent des conseils sur les stratégies d'atténuation des risques et veillent à ce que les opérations financières se déroulent sans heurts, dans le respect des limites légales

Rôle d'un expert en la matière

Les experts en la matière sont des ressources précieuses dans tous les secteurs, grâce à leurs connaissances approfondies et à leur expérience.

Les rôles des experts en la matière se répartissent généralement en trois catégories principales :

1. Partage des connaissances et éducation

Diffusion des connaissances : Les PME servent de voûtes de connaissances dans leurs organisations, partageant des connaissances et des idées d'experts avec leurs collègues et leurs collèguescomité de pilotageavec l'aide dedes modèles de base de connaissances. Il peut s'agir de créer du matériel de formation, de faire des présentations ou d'organiser des sessions de partage des connaissances

: Les PME servent de voûtes de connaissances dans leurs organisations, partageant des connaissances et des idées d'experts avec leurs collègues et leurs collèguescomité de pilotageavec l'aide dedes modèles de base de connaissances. Il peut s'agir de créer du matériel de formation, de faire des présentations ou d'organiser des sessions de partage des connaissances Le mentorat et le coaching : Les PME guident et forment les membres moins expérimentés de l'organisation afin de constituer, au fil du temps, un groupe d'experts internes. Cela permet de créer une culture d'apprentissage continu au sein de l'organisation

: Les PME guident et forment les membres moins expérimentés de l'organisation afin de constituer, au fil du temps, un groupe d'experts internes. Cela permet de créer une culture d'apprentissage continu au sein de l'organisation Se tenir au courant des dernières tendances : Ils se tiennent au courant des dernières tendances et évolutions dans leur secteur, intègrent les nouveaux apprentissages dans leur travail et les partagent avec l'organisation si nécessaire

2. Résolution de problèmes et prise de décision

Analyse de questions complexes : Les PME excellent dans la décomposition de problèmes complexes en éléments plus petits, dans l'identification des causes profondes et dans l'évaluation des solutions potentielles. Leur compréhension approfondie leur permet d'évaluer les risques et les résultats avec plus de précision

: Les PME excellent dans la décomposition de problèmes complexes en éléments plus petits, dans l'identification des causes profondes et dans l'évaluation des solutions potentielles. Leur compréhension approfondie leur permet d'évaluer les risques et les résultats avec plus de précision Orientation stratégique : Les experts en la matière sont des penseurs stratégiques. Ils fournissent des informations et des recommandations précieuses pour la prise de décisions stratégiques et fondées sur des données

: Les experts en la matière sont des penseurs stratégiques. Ils fournissent des informations et des recommandations précieuses pour la prise de décisions stratégiques et fondées sur des données Assurance qualité : Les PME assurent l'assurance qualité au sein des organisations en définissant et en maintenant des normes de haute qualité, en vérifiant les processus existants, en identifiant les goulets d'étranglement potentiels et en recommandant des mesures pour optimiser les processus

3. Collaboration et communication

**Les PME assurent la liaison entre les équipes techniques (par exemple, l'équipe de développement de logiciels) et les équipes non techniques (l'équipe de marketing). Ils expliquent des concepts complexes dans un langage simple afin d'améliorer la compréhension et l'alignement de toutes les parties prenantes. Cela favorise une communication claire entre les départements

Collaboration avec d'autres experts: Vous verrez également les PME faire équipe avec d'autres experts de leur domaine ou avec des experts de disciplines complémentaires. Ces collaborations permettent d'élaborer des solutions innovantes pour résoudre des problèmes difficiles. Par exemple, si une équipe d'ingénieurs biomédicaux (PME en conception de dispositifs médicaux) collabore à la création d'une application de soins de santé personnalisés, elle aura besoin d'une PME en soins de santé pour lui fournir des informations sur la santé. Un expert en sécurité des données sera également nécessaire pour assurer la collecte, le stockage et la gestion sécurisés des données personnelles des utilisateurs

Vous verrez également les PME faire équipe avec d'autres experts de leur domaine ou avec des experts de disciplines complémentaires. Ces collaborations permettent d'élaborer des solutions innovantes pour résoudre des problèmes difficiles. Par exemple, si une équipe d'ingénieurs biomédicaux (PME en conception de dispositifs médicaux) collabore à la création d'une application de soins de santé personnalisés, elle aura besoin d'une PME en soins de santé pour lui fournir des informations sur la santé. Un expert en sécurité des données sera également nécessaire pour assurer la collecte, le stockage et la gestion sécurisés des données personnelles des utilisateurs Communication externe: Parfois, les PME représentent leur organisation lors d'événements ou de conférences du secteur et partagent leur expertise avec un large public

En assumant ces responsabilités, les PME stimulent l'innovation, contribuent à la prise de décisions stratégiques et assurent la réussite des projets.

Exemples de scénarios concernant les PME

Bien que les PME existent dans tous les domaines, voici quelques exemples illustrant leur rôle dans les différents secteurs d'activité :

Rédacteur technique: Une PME en rédaction technique se spécialise dans un domaine spécifiquelogiciel basé sur la connaissance ou d'un langage de programmation spécifique, en rédigeant des manuels d'utilisation clairs et concis ou de la documentation sur les API pour les développeurs. Leur connaissance approfondie de la technologie garantit que la documentation est précise, complète et adaptée au public cible

Une PME en rédaction technique se spécialise dans un domaine spécifiquelogiciel basé sur la connaissance ou d'un langage de programmation spécifique, en rédigeant des manuels d'utilisation clairs et concis ou de la documentation sur les API pour les développeurs. Leur connaissance approfondie de la technologie garantit que la documentation est précise, complète et adaptée au public cible Gestionnaire de produits: Un gestionnaire de produits pour un système de gestion de contenu (CMS) développe une connaissance approfondie des caractéristiques et des fonctionnalités de la plateforme. Il s'appuie sur ces connaissances pour s'assurer que le contenu du produit répond aux besoins spécifiques de sa base d'utilisateurs

Un gestionnaire de produits pour un système de gestion de contenu (CMS) développe une connaissance approfondie des caractéristiques et des fonctionnalités de la plateforme. Il s'appuie sur ces connaissances pour s'assurer que le contenu du produit répond aux besoins spécifiques de sa base d'utilisateurs **Spécialiste de l'optimisation pour les moteurs de recherche : l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) est un vaste domaine, et l'expertise peut être adaptée à différents secteurs d'activité. Par exemple, un expert en référencement pour le commerce électronique peut avoir une connaissance approfondie de l'optimisation des pages produits, de l'intention des utilisateurs et de l'analyse de la concurrence dans le domaine de la vente au détail en ligne. Il utilise ces connaissances pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la visibilité du site web pour les recherches de produits pertinentes

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider le Télescope Spatial Webb Nous avons tous vu le des images époustouflantes de l'observatoire James Webb James Webb. Cependant, nous ne connaissons pas l'histoire de l'expertise en la matière qui définit les couleurs riches et vibrantes de l'espace.

Développées sous la direction d'Alyssa Pagan, développeuse de visuels scientifiques, et de Joseph DePasquale, développeur principal d'imagerie de données, au Space Telescope Science Institute (STSI) de Baltimore, ces images sont assemblées à la manière d'un puzzle, à l'aide de plusieurs sorties provenant du télescope. Voici ce que Pagan dit de leur processus :

il y a aussi des principes artistiques à respecter, quand on se dit : "Ça ne se lit pas" Et le fait est qu'une fois qu'ils ont fait la partie objective, quelqu'un peut avoir une conclusion différente. C'est ce qui est amusant, je suppose, car il y a différentes façons de représenter les données"

Alors, comment décider de la manière la plus précise de représenter les images ? Les chercheurs du monde entier interviennent pour s'assurer que les images soulignent la valeur scientifique des observations. "C'est ce va-et-vient qui permet de s'assurer que la science éclaire l'image et qu'elle illustre la découverte", explique M. Pagan.

PME ou consultant ?

Les responsabilités des PME se confondent souvent avec celles d'un consultant en entreprise. Toutefois, ces deux rôles sont très différents. Voici une ventilation des rôles et des responsabilités des PME et des consultants :

Rôle: PME: Partager des connaissances, résoudre des problèmes dans son domaine spécifique et s'impliquer dans les opérations en cours **Consultant : analyse des problèmes globaux, élaboration de solutions générales et mise en œuvre de recommandations pour l'amélioration des processus

Implication dans le projet: **Les PME sont impliquées tout au long d'un projet et offrent des conseils continus Consultant: Souvent amené à fournir des recommandations pour des phases spécifiques d'un projet

Collaboration: SME: Collabore souvent étroitement avec les équipes internes, en intégrant leur expertise dans les flux de travail existants **Le consultant peut collaborer avec les équipes internes au cours du projet, mais son objectif principal est de fournir des recommandations et il peut avoir une implication moins directe et continue



Par exemple, un ingénieur en procédés de fabrication (PME) aide à améliorer l'efficacité d'une usine spécifique où un seul produit est fabriqué. En revanche, un consultant en fabrication évalue les pratiques et les principes de fabrication dans leur ensemble et propose des idées d'amélioration.

Les limites de l'expertise en la matière

Si les experts en la matière (PME) offrent des connaissances et des perspectives inestimables, il est important de reconnaître que l'expertise peut aussi avoir son revers. Examinons quelques pièges potentiels et les moyens de les atténuer :

Inconvénients de l'expertise

Une perspective limitée : si les PME apportent des connaissances approfondies, elles peuvent avoir du mal à avoir une vue d'ensemble. Ils peuvent avoir une vision en entonnoir , et leur focalisation sur leur domaine d'expertise spécifique peut les amener à manquer des approches alternatives qu'une personne ayant une compréhension plus large du marketing pourrait identifier. Par exemple, une PME spécialisée dans les annonces Meta peut être tellement concentrée sur l'optimisation des campagnes publicitaires pour les clics ou les conversions qu'elle ne prend pas en compte les opportunités et les canaux organiques pour la notoriété de la marque, ce qui se traduit par un faible retour sur investissement pour toutes les activités de marketing

vision en entonnoir manquer des approches alternatives qu'une personne ayant une compréhension plus large du marketing pourrait identifier. Par exemple, une PME spécialisée dans les annonces Meta peut être tellement concentrée sur l'optimisation des campagnes publicitaires pour les clics ou les conversions qu'elle ne prend pas en compte les opportunités et les canaux organiques pour la notoriété de la marque, ce qui se traduit par un faible retour sur investissement pour toutes les activités de marketing **Les PME peuvent être trop concentrées sur l'atteinte de la perfection, ce qui peut compliquer à l'excès les processus ou impliquer des outils très complexes, entraînant une augmentation des coûts pour les organisations et des retards dans la réalisation des objectifs du projet

Atténuer ces limites

Encourager la collaboration interdisciplinaire: Encourager la collaboration entre les PME et les professionnels de divers horizons. En encourageant la collaboration interdisciplinaire, les PME apprennent à connaître différentes perspectives, ce qui les aide à trouver d'autres solutions

Encourager la collaboration entre les PME et les professionnels de divers horizons. En encourageant la collaboration interdisciplinaire, les PME apprennent à connaître différentes perspectives, ce qui les aide à trouver d'autres solutions **Créer une culture de l'apprentissage continu ouverte au retour d'information, tant pour les PME que pour l'ensemble de l'équipe. Cela aide les PME à se tenir au courant des développements en dehors de leur domaine immédiat tout en donnant à l'équipe une compréhension de base du domaine d'expertise de la PME

En résumé, l'expertise est une arme à double tranchant. Si elle vous permet d'exceller dans un domaine particulier, elle peut aussi vous couper des idées et des perspectives nouvelles. Gardez donc l'esprit ouvert, restez curieux et soyez toujours prêt à apprendre et à progresser lorsque vous travaillez avec des PME.

L'IA peut-elle remplacer les PME ?

Avec l'évolution de l'IA, on peut se demander si elle ne va pas finir par remplacer complètement les experts en la matière. La réponse est probablement non, du moins pas à court terme. Voici pourquoi :

Jugement humain et créativité: Les experts en la matière apportent un jugement humain, de l'intuition et de la créativité à la résolution des problèmes. Elles peuvent prévoir l'impact à long terme d'une décision particulière. Cependant, même si l'IA peut analyser des données et identifier des modèles, elle peut éprouver des difficultés dans les tâches qui requièrent une pensée critique

Les experts en la matière apportent un jugement humain, de l'intuition et de la créativité à la résolution des problèmes. Elles peuvent prévoir l'impact à long terme d'une décision particulière. Cependant, même si l'IA peut analyser des données et identifier des modèles, elle peut éprouver des difficultés dans les tâches qui requièrent une pensée critique **Compréhension du contexte : les PME comprennent les nuances de leur domaine et peuvent interpréter les situations dans un contexte plus large. L'IA peut avoir du mal à tenir compte de ces complexités

**Les connaissances évoluent : les domaines évoluent constamment et les PME peuvent rester à jour grâce à l'apprentissage continu. Bien que l'IA puisse apprendre à partir de données, elle peut nécessiter une intervention humaine pour intégrer de nouvelles informations, ce qui la rend inefficace sans soutien humain

Cependant, l'IA peut être un outil puissant pour les PME. L'IA peut :

Automatiser les tâches répétitives: L'automatisation par l'IA permet aux PME de consacrer leur temps et leur bande passante à la réflexion stratégique et à la résolution de problèmes

L'automatisation par l'IA permet aux PME de consacrer leur temps et leur bande passante à la réflexion stratégique et à la résolution de problèmes Analyser de grands ensembles de données: L'IA est efficace pour traiter d'énormes volumes de données et en extraire des informations qui éclairent la prise de décision des PME

L'IA est efficace pour traiter d'énormes volumes de données et en extraire des informations qui éclairent la prise de décision des PME Soutenir la recherche et l'innovation: L'IA peut aider les PME à analyser un grand nombre de combinaisons et de résultats pour développer des solutions complètes

L'avenir passera probablement par une collaboration entre les PME et l'IA, chacune tirant parti de ses atouts pour obtenir des résultats optimaux.

Les connaissances et l'expertise approfondies d'un expert en la matière peuvent vous aider à relever des défis complexes, à améliorer considérablement les résultats d'un projet, à faciliter la prise de décisions stratégiques et à améliorer la productivité globale de l'équipe.

Voici comment vous pouvez tirer parti de leur expertise de manière efficace :

Identifier et documenter l'expertise

La première étape consiste à comprendre les connaissances spécifiques que possède chaque PME. Envisagez d'utiliser un outil tel que le Modèle de matrice de compétences techniques ClickUp pour créer une représentation visuelle des compétences de votre équipe.

Ce modèle vous aide à définir les objectifs du projet et à identifier les compétences des PME qui correspondent aux objectifss. Il promeut la gestion des compétences en vous aidant à identifier les lacunes potentielles en matière de compétences au sein de l'organisation et à trouver des domaines d'amélioration.

Améliorez le suivi des compétences des PME et l'efficacité des projets grâce au modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp

Télécharger ce modèle

Faciliter le partage des connaissances

Encourager les PME à partager leurs connaissances avec le reste de l'organisation. Cela peut se faire par le biais de sessions de formation formelles, de programmes de mentorat ou même de déjeuners informels de partage des connaissances. Modèle de base de connaissances ClickUp peut être un outil précieux pour les PME afin de documenter leur expertise et de créer un référentiel central d'informations accessible à l'ensemble de l'équipe. Ce modèle permet de créer une bibliothèque numérique de FAQ et d'informations exploitables, facilitant ainsi la recherche d'informations précieuses pour diverses équipes.

Créez et organisez une bibliothèque numérique d'informations avec le modèle de base de connaissances de Clickup

Télécharger ce modèle

Communication et collaboration actives

Maintenez des canaux de communication ouverts avec vos PME. Sollicitez régulièrement leur contribution sur les projets et encouragez-les à poser des questions. Les outils de collaboration tels que ClickUp peut faciliter la communication et faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

communiquer clairement les attentes à votre équipe et s'assurer que les feuilles de temps sont remplies dans les délais avec ClickUp Chat_

Respecter et reconnaître les contributions

Reconnaissez la valeur que les PME apportent à l'équipe. Montrez que vous appréciez leurs contributions et leur expertise. Cela peut se faire par une reconnaissance publique, en leur offrant des possibilités de développement professionnel ou simplement en écoutant activement leurs idées.

Devenir un expert en la matière (PME)

Avez-vous déjà rêvé d'être la personne de référence dans votre domaine ? Devenir un expert en la matière est un parcours gratifiant qui vous permet d'avoir un impact réel sur votre secteur d'activité en appliquant vos connaissances. Voici comment commencer :

Améliorez vos compétences

Maîtrisez les bases: Plongez dans les concepts fondamentaux de votre domaine. Lisez des livres, des articles et des documents de recherche pour acquérir des bases solides sur un sujet particulier. N'hésitez pas à remettre en question votre compréhension et à poser des questions

Plongez dans les concepts fondamentaux de votre domaine. Lisez des livres, des articles et des documents de recherche pour acquérir des bases solides sur un sujet particulier. N'hésitez pas à remettre en question votre compréhension et à poser des questions Pensez comme un pro: Développez vos compétences analytiques en utilisant les outils suivantsdes modèles de matrice de compétences pour résoudre des problèmes et prendre des décisions éclairées. S'entraîner à décomposer des sujets complexes en parties plus petites et plus faciles à gérer. Identifier des modèles, rechercher des perspectives différentes et envisager des risques potentiels et des solutions pour des industries spécifiques

Développez vos compétences analytiques en utilisant les outils suivantsdes modèles de matrice de compétences pour résoudre des problèmes et prendre des décisions éclairées. S'entraîner à décomposer des sujets complexes en parties plus petites et plus faciles à gérer. Identifier des modèles, rechercher des perspectives différentes et envisager des risques potentiels et des solutions pour des industries spécifiques **Apprenez à expliquer clairement des idées complexes, tant à l'écrit qu'à l'oral. Adaptez votre style de communication à votre public. Utilisez un langage simple et des analogies lorsque c'est nécessaire, et soyez prêt à développer des concepts techniques pour ceux qui ont des connaissances plus approfondies

Restez curieux: Concentrez-vous surl'apprentissage agile. Participez à des ateliers, écoutez des podcasts et tenez-vous au courant des dernières tendances dans votre domaine pour acquérir une expérience professionnelle. Cherchez des occasions d'élargir vos connaissances au-delà de votre domaine d'expertise. Cette polyvalence vous permettra d'établir des liens entre différentes idées et d'apporter de nouvelles perspectives à votre travail

Renforcez votre crédibilité

Partagez vos idées: Écrivez des articles, faites des présentations, ou même créez un blog pour présenter vos connaissances sur les plateformes sociales afin de vous présenter comme un expert du domaine

Écrivez des articles, faites des présentations, ou même créez un blog pour présenter vos connaissances sur les plateformes sociales afin de vous présenter comme un expert du domaine Résolvez des problèmes réels: Entreprenez des projets dans un domaine particulier qui vous permettront de tester vos compétences. Par exemple, si vous êtes une PME spécialisée dans le marketing, vous pouvez consulter une startup pour développer une stratégie de mise sur le marché

Entreprenez des projets dans un domaine particulier qui vous permettront de tester vos compétences. Par exemple, si vous êtes une PME spécialisée dans le marketing, vous pouvez consulter une startup pour développer une stratégie de mise sur le marché Se connecter avec les meilleurs: Interagir avec d'autres experts dans votre domaine ou collaborer sur des projets naissants pourrait être un bon moyen pour vous de vous tenir au courant des nouvelles innovations dans votre domaine et de construire un vaste réseau de professionnels partageant les mêmes idées. Par exemple, une PME spécialisée dans la science des données peut participer à des forums en ligne pour discuter de nouvelles techniques d'apprentissage automatique et collaborer à des projets open-source avec d'autres scientifiques spécialisés dans les données

Interagir avec d'autres experts dans votre domaine ou collaborer sur des projets naissants pourrait être un bon moyen pour vous de vous tenir au courant des nouvelles innovations dans votre domaine et de construire un vaste réseau de professionnels partageant les mêmes idées. Par exemple, une PME spécialisée dans la science des données peut participer à des forums en ligne pour discuter de nouvelles techniques d'apprentissage automatique et collaborer à des projets open-source avec d'autres scientifiques spécialisés dans les données Obtenez une certification: Dans certains domaines, les certifications peuvent ajouter du poids à votre expertise. Par exemple, vous pouvez bénéficier d'une certification en tant que Professionnel en Ressources Humaines (PHR) si vous souhaitez devenir une PME dans le domaine des RH

Restez à la pointe du progrès

**Trouvez votre niche : au lieu d'être un généraliste, choisissez une spécialisation dans votre domaine pour devenir un expert. Si vous êtes un généraliste du marketing, vous pourriez vous spécialiser dans le marketing des médias sociaux pour l'industrie des soins de santé afin de devenir une PME

Trouvez un mentor: Apprenez de quelqu'un qui est déjà un expert dans votre domaine. Cette personne peut vous guider et partager ses connaissances. Par exemple, si vous êtes rédacteur, recherchez et apprenez des leaders établis de la rédaction par le biais de leurs cours en ligne, de leurs comptes de médias sociaux, de leurs livres ou même d'événements industriels en personne

Apprenez de quelqu'un qui est déjà un expert dans votre domaine. Cette personne peut vous guider et partager ses connaissances. Par exemple, si vous êtes rédacteur, recherchez et apprenez des leaders établis de la rédaction par le biais de leurs cours en ligne, de leurs comptes de médias sociaux, de leurs livres ou même d'événements industriels en personne Ne cessez jamais d'apprendre: Assistez à des conférences, suivez des cours en ligne et tenez-vous au courant des derniers développements. Envisagez de poursuivre des études supérieures, comme un MBA en marketing, ou une formation spécialisée, comme un camp d'entraînement axé sur le marketing axé sur les données, pour approfondir vos connaissances

Astuce: Utilisez Modèle d'objectif d'apprentissage et de développement de ClickUp pour définir vos objectifs d'apprentissage. Vous pouvez identifier les domaines à améliorer, créer des jalons et diviser les objectifs en étapes réalisables afin d'apprécier l'apprentissage et d'atteindre vos objectifs plus rapidement.

Améliorez l'apprentissage et le développement en définissant et en suivant des objectifs SMART grâce au modèle d'objectifs d'apprentissage et de développement de ClickUp

Télécharger ce modèle

Tirer parti de la puissance des experts en la matière

Les connaissances approfondies et l'expérience que les experts en la matière apportent à la table peuvent permettre à votre équipe d'atteindre un plus grand succès. En suivant les conseils présentés dans ce guide, vous pouvez créer un environnement qui favorise la collaboration, le partage des connaissances et l'apprentissage continu.

N'oubliez pas que les PME ne sont pas de simples dépositaires d'informations ; ce sont des partenaires stratégiques qui peuvent faire progresser votre organisation.

Pour tirer le meilleur parti de vos PME, vous devez définir des procédures de collaboration efficaces. Utilisez des outils de gestion de projet tels que ClickUp pour rationaliser le partage des connaissances, la facilitation du retour d'information et la répartition des tâches. ClickUp permet à vos PME de partager efficacement leur expertise, ce qui se traduit par une équipe plus efficace, plus innovante et plus performante. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et voyez la différence que les PME peuvent faire !