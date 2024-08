Comment créer un cahier des charges marketing : Un guide complet

Une stratégie marketing efficace s'articule autour de la cohérence, de la pertinence et d'une focalisation précise sur le public cible. Des marques comme Spotify et Airbnb sont de bons exemples de cette approche. Leur marketing dynamique leur permet de rester leaders dans leur domaine.

Tandis que Spotify s'appuie sur le comportement des auditeurs pour leur proposer de la musique personnalisée, Airbnb utilise les médias sociaux pour créer une communauté de voyageurs. La clé de leur succès continu ? Un point de référence fiable.

Les deux marques utilisent diverses techniques et campagnes de marketing, mais restent fidèles à la personnalité et au positionnement de la marque.

Les messages marketing de Spotify font référence aux aspirations de son public en matière d'appartenance, de connexion et de divertissement. De même, Airbnb se positionne comme une communauté d'explorateurs désireux de découvrir le monde. Un séjour ou une expérience Airbnb est présenté comme une "aventure", ce qui répond aux aspirations de son public cible.

À cet égard, un playbook marketing agit comme une boussole stratégique, en alignant les efforts marketing d'une entreprise sur ses objectifs. Il donne une orientation claire aux investissements marketing et garantit la cohésion et l'efficacité de toutes les activités marketing.

Poursuivez votre lecture et découvrez le processus de création d'un playbook marketing réussi. Nous aborderons également les éléments clés, les meilleures pratiques et les conseils pour maintenir et faire évoluer votre cahier des charges au fil du temps.

Qu'est-ce qu'un playbook marketing?

Un cahier des charges marketing est un guide de référence qui oriente les activités de l'équipe marketing équipes de marketing . Il détaille les activités quotidiennes de marketing, les campagnes de marketing en cours, leur stratégie globale et leur approche de planification pour obtenir les meilleurs résultats. Ils contiennent des informations essentielles, telles que les lignes directrices de la marque, les messages clés, les profils d'acheteurs, les indicateurs de réussite, les techniques d'optimisation des campagnes, et bien d'autres choses encore.

Des études soulignent que planification proactive du marketing et la documentation de la stratégie de marketing conduisent à une probabilité plus élevée de 414 % et 331 % respectivement de faire état de la réussite de la campagne. Cela met en évidence les avantages significatifs de la création d'un cahier des charges marketing.

Ces guides décrivent les tactiques de marketing et les indicateurs clés de performance que l'entreprise peut déployer pour atteindre les objectifs de la campagne. Ils aident les équipes à orienter leurs efforts de marketing dans la même direction afin de soutenir les résultats de l'entreprise.

Les guides de marketing sont particulièrement utiles aux entreprises ayant des franchises, car ils permettent d'assurer la cohérence de tous les efforts de marketing avec l'image de marque et les activités de sensibilisation. Ils garantissent la cohérence de la marque dans tous les établissements, renforçant ainsi l'identité de la marque et la fidélité des clients.

Avantages de la création d'un guide de marketing

Les guides de marketing aident les équipes à développer efficacement la notoriété de la marque et à impliquer les clients. Ils permettent d'organiser les opérations de marketing et servent de référence pratique pour les aspects clés du marketing.

Voici les principaux avantages de la création d'un guide de marketing qui peut rationaliser vos efforts de marketing :

1. Standardisation des meilleures pratiques

Les guides de marketing sont très utiles

outils marketing

qui aident les entreprises à utiliser un ensemble normalisé de meilleures pratiques. Ils fournissent un cadre clair que les équipes peuvent suivre, assurant la cohérence des stratégies de marketing à travers différents canaux et campagnes.

Elles aident les équipes à fixer des objectifs pour s'assurer que leurs campagnes sont identiques dans les différentes parties de l'entreprise. Le respect de ces objectifs permet de s'assurer que tout le marketing semble provenir de la même marque partout où il est vu.

2. Cohérence des communications

Le maintien d'un ton et d'une voix cohérents dans les communications marketing est essentiel à la réussite des entreprises en matière de marketing. Les playbooks marketing jouent un rôle essentiel à cet égard en créant un plan de communication qui standardise la diffusion sur différents marchés. De cette manière, les grandes entreprises peuvent s'assurer que leur message reste uniforme, quel que soit le public ou le marché.

3. Analyse des données

Les playbooks marketing sont d'excellents outils à utiliser pour analyser les données marketing, telles que les analyses web et les commentaires des clients.

Les playbooks résument ces enseignements et donnent des informations clés sur les produits, les services, les marchés, etc. de l'entreprise. Les entreprises peuvent utiliser ces informations pour élaborer de nouvelles stratégies de marketing ou pour améliorer les stratégies existantes afin d'améliorer les performances des campagnes.

4. Optimisation des ressources

Les playbooks marketing collectent, rassemblent et centralisent toutes les stratégies et informations marketing en une seule source. Les équipes marketing utilisent cet actif pour optimiser les ressources pour chaque campagne.

Ainsi, les équipes marketing peuvent prioriser les initiatives en fonction des objectifs de l'entreprise, ce qui garantit une allocation efficace des ressources et un alignement dans l'ensemble de l'organisation.

Composants clés d'un Playbook marketing gagnant

Chaque guide de marketing doit intégrer les éléments suivants pour être efficace et utilisable :

Déclaration de positionnement : Cette déclaration présente succinctement qui vous êtes en tant que marque, ce que vous représentez et comment vous résolvez les problèmes de votre public

: Cette déclaration présente succinctement qui vous êtes en tant que marque, ce que vous représentez et comment vous résolvez les problèmes de votre public Proposition de valeur : Proposition de valeur : elle met en évidence les principaux avantages liés à l'utilisation de vos produits et services et les raisons pour lesquelles ils devraient être préférés à ceux de vos concurrents

: Proposition de valeur : elle met en évidence les principaux avantages liés à l'utilisation de vos produits et services et les raisons pour lesquelles ils devraient être préférés à ceux de vos concurrents Proposition de vente unique : Inclure des USP dans les playbooks marketing pour souligner les caractéristiques et les aspects spécifiques de votre produit qui différencient votre offre de celle de vos concurrents

: Inclure des USP dans les playbooks marketing pour souligner les caractéristiques et les aspects spécifiques de votre produit qui différencient votre offre de celle de vos concurrents Les personas : Il s'agit de représentations généralisées de votre public cible qui vous aident à aligner vos stratégies de marketing sur leurs préférences générales

: Il s'agit de représentations généralisées de votre public cible qui vous aident à aligner vos stratégies de marketing sur leurs préférences générales Profil du client idéal : Le PIC décrit le client idéal pour lequel vos produits et services conviennent parfaitement. Prenons l'exemple d'une marque qui vend des sacs pour ordinateurs portables au design excentrique et aux couleurs vives. Pour elle, le profil du client idéal serait celui d'un étudiant ou d'un jeune professionnel âgé de 18 à 30 ans qui souhaite se démarquer et exprimer sa personnalité sur son lieu de travail de manière subtile.

: Le PIC décrit le client idéal pour lequel vos produits et services conviennent parfaitement. Prenons l'exemple d'une marque qui vend des sacs pour ordinateurs portables au design excentrique et aux couleurs vives. Pour elle, le profil du client idéal serait celui d'un étudiant ou d'un jeune professionnel âgé de 18 à 30 ans qui souhaite se démarquer et exprimer sa personnalité sur son lieu de travail de manière subtile. Analyse de la concurrence : Les playbooks marketing contiennent une analyse approfondie de la concurrence pour vous aider à déterminer votre propre position sur le marché et à créer des éléments de différenciation à votre avantage

: Les playbooks marketing contiennent une analyse approfondie de la concurrence pour vous aider à déterminer votre propre position sur le marché et à créer des éléments de différenciation à votre avantage Histoires de clients : L'inclusion d'histoires de clients dans votre playbook marketing est un excellent facteur de motivation et contribue à rendre votre playbook plus compréhensible pour les équipes

: L'inclusion d'histoires de clients dans votre playbook marketing est un excellent facteur de motivation et contribue à rendre votre playbook plus compréhensible pour les équipes Cartes du parcours de l'acheteur : Ces cartes mettent en évidence le parcours de l'utilisateur à travers vos canaux, de la prise de conscience initiale à la décision d'achat. Elles sont essentielles pour concevoir des expériences, des points de contact et des interactions avec les clients

: Ces cartes mettent en évidence le parcours de l'utilisateur à travers vos canaux, de la prise de conscience initiale à la décision d'achat. Elles sont essentielles pour concevoir des expériences, des points de contact et des interactions avec les clients **Alignement de la méthodologie de vente : l'alignement du cahier des charges marketing sur les méthodologies de vente permet de s'assurer que les deux équipes poursuivent les mêmes objectifs. Pour ce faire, il est possible d'incorporer très tôt le retour d'information des ventes dans le cahier des charges

Contenu et canaux de communication : Les playbooks marketing comprennent également un contenu complet et des canaux de communication stratégie de communication pour aider les spécialistes du marketing à cibler les canaux les plus efficaces pour la sensibilisation

: Les playbooks marketing comprennent également un contenu complet et des canaux de communication stratégie de communication pour aider les spécialistes du marketing à cibler les canaux les plus efficaces pour la sensibilisation Intégration des activités : Les playbooks marketing contiennent également des stratégies détaillées et intégrées de canaux médiatiques qui aident à maximiser le retour sur investissement de la campagne

: Les playbooks marketing contiennent également des stratégies détaillées et intégrées de canaux médiatiques qui aident à maximiser le retour sur investissement de la campagne Objectifs et mesures : Il est essentiel d'inclure des indicateurs clés de performance dans le playbook marketing afin de guider l'évaluation des performances des canaux et de fixer des objectifs

: Il est essentiel d'inclure des indicateurs clés de performance dans le playbook marketing afin de guider l'évaluation des performances des canaux et de fixer des objectifs Données et technologie marketing : Les playbooks marketing contiennent également des détails sur les différentes opportunités en matière de martech et de données que l'entreprise peut exploiter pour mesurer l'impact du marketing

Les rapports indiquent que les professionnels du marketing bien organisés sont 674% plus probable de réussir leurs campagnes que leurs homologues. Les données montrent également que les spécialistes du marketing peuvent économiser jusqu'à 2.5 heures par jour en utilisant l'IA. Cela montre l'importance de la

applications de marketing numérique a

et d'autres outils pour rester organisé et productif. Ces outils vous aident à rationaliser vos efforts de marketing et à faire en sorte que tout le monde travaille ensemble sans heurts.

L'inclusion de ces éléments cruciaux dans votre cahier des charges peut vous aider à rester concentré sur vos objectifs.

La création d'un guide de marketing commence par la connaissance des objectifs de votre organisation et de la manière dont chacun peut contribuer à les atteindre. En utilisant le bon

logiciel de marketing de contenu

peut rationaliser ce processus en alignant vos efforts de marketing de contenu sur vos objectifs à court et à long terme.

Décomposons le processus en cinq étapes clés :

1. Fixer des objectifs

Une stratégie marketing gagnante repose sur une base solide d'études de marché et d'objectifs clairement définis.

Lors d'une réunion des parties prenantes, délibérez sur les objectifs que votre entreprise cherche à atteindre, par exemple l'augmentation des ventes, la création d'une notoriété de marque, l'amélioration de l'expérience et de l'engagement des clients, etc.

définissez et contrôlez facilement vos objectifs marketing avec ClickUp Goals

Envisagez d'utiliser

Objectifs de ClickUp

pour définir les principaux objectifs de votre entreprise, puis les sous-objectifs à atteindre par le biais du marketing. ClickUp Goals vous offre des outils pour mesurer la réussite de vos objectifs, gérer tous vos objectifs en un seul endroit et fixer des objectifs clairs pour une exécution claire.

Voici comment définir un objectif à l'aide de ClickUp Goals :

Dans le menu latéral, sélectionnez Objectifs

Trouvez le bouton + Nouveaux objectifs dans le coin supérieur droit et cliquez dessus

Vous serez invité à remplir les détails de l'objectif. Vous pouvez les remplir et créer votre nouvel objectif

Pour diviser votre objectif en éléments plus petits, vous pouvez créer des cibles en utilisant quatre types de cibles distincts : Nombre, Vrai/Faux, Devise et Tâche

2. Définir les étapes et les points de déclenchement

Chaque cycle de marketing comporte des étapes distinctes, de l'initiation au lancement de la campagne en passant par le retour d'information. Créez un calendrier qui vous aidera à suivre les étapes et les points de déclenchement pour les dates auxquelles :

Les campagnes de marketing sont censées être lancées

Vous attendez des vérifications de la part des utilisateurs

Le lancement d'un grand événement est prévu

Une révision de la stratégie est prévue

Calendrier marketing ClickUp

vous fournit des outils pour gérer vos calendriers et les partager publiquement. La fonction "glisser-déposer" vous permet de programmer n'importe quel événement ou étape en le déposant sur le calendrier. Vous pouvez également synchroniser votre calendrier Google avec ClickUp pour importer vos calendriers sur la plateforme.

Télécharger ce modèle

3. Identifier le public cible et créer un PCI

La création d'une campagne de marketing ciblée nécessite une connaissance détaillée de votre public cible principal, de votre public secondaire et de votre public marginal.

C'est pourquoi il est important d'inclure une vue tabulée ou cartographiée de votre persona de client idéal et de vos publics cibles dans le cahier des charges marketing.

Le

Modèle de plan de marketing ciblé ClickUp

est un outil essentiel pour identifier et analyser les informations démographiques de votre public cible. Il vous permet également de mieux connaître les comportements d'achat de votre client idéal afin d'améliorer le ciblage de vos campagnes de marketing.

Télécharger ce modèle

Ce modèle fournit également des informations sur l'état des tâches, leurs priorités, l'effort requis et l'impact constaté, ce qui est essentiel pour créer un cahier des charges marketing efficace.

Vous pouvez également utiliser

Docs ClickUp

pour documenter et partager les profils de vos clients idéaux. Les documents sont un environnement collaboratif dans ClickUp qui vous permet d'intégrer des signets, de collaborer sur des idées, d'ajouter des tableaux, de formater des documents, de créer des pages imbriquées, et plus encore.

4. Spécifier les KPI et les mécanismes de mesure

L'un des moyens de rendre un cahier des charges marketing plus efficace et plus percutant consiste à spécifier les indicateurs clés de performance (KPI) importants et leurs méthodes de mesure.

En fonction de vos objectifs commerciaux, vous pouvez établir des ICP tels que les taux ou les nombres d'engagement, les taux de clics, les taux d'ouverture des courriels, les chiffres de vente, etc.

Utiliser le modèle

Modèle d'indicateurs de projet ClickUp

ce modèle vous permet d'obtenir une visibilité totale sur vos indicateurs clés de performance en ce qui concerne la priorité, les méthodes de mesure, les catégories, les objectifs, etc. Ce modèle permet d'identifier les goulets d'étranglement dans le processus de marketing et de déléguer les ressources de manière utile entre les tâches.

Télécharger ce modèle

5. Déterminer les principales parties prenantes

Une stratégie de campagne de marketing réussie définit clairement les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe impliquée. C'est pourquoi vous devez aligner le personnel spécifique sur leurs activités de marketing.

réunissez toutes les parties prenantes de votre projet marketing dans la vue d'équipe ClickUp

Vous devez également spécifier vos porte-parole officiels pour les différents canaux commerciaux et marketing, tels que les médias sociaux, l'email, les magazines, les newsletters, la télévision et les médias d'information, etc.

Vue de l'équipe ClickUp

est un atout indispensable pour visualiser collectivement l'état des tâches déléguées et le temps que les membres de l'équipe y consacrent.

Grâce à cette vue, vous pouvez voir les rôles et les responsabilités, les charges de travail individuelles, l'état des tâches, les tâches en cours, les progrès et bien d'autres détails sur les parties prenantes impliquées dans vos opérations de marketing.

L'un des moyens les plus efficaces de mettre en place et de mobiliser rapidement un cahier des charges marketing est d'utiliser des outils de planification prêts à l'emploi

Modèles ClickUp

et des vues. Ces modèles personnalisables vous aident à

mobiliser vos plans marketing

et mettre en œuvre vos idées rapidement.

Le

Modèle de plan marketing ClickUp

est une configuration équilibrée des bonnes fonctionnalités qui vous permet de créer un plan marketing personnalisé et percutant :

Définir facilement des objectifs marketing

Organiser vos tâches marketing en étapes réalisables et concrètes

Exploitez les mesures et les analyses intégrées pour suivre efficacement l'évolution de vos campagnes

Choisissez parmi six attributs uniques tels que le trimestre, l'impact, la progression, le type de tâche, le pourcentage d'achèvement, etc. pour stocker des informations importantes sur le projet

Télécharger ce modèle

L'un des principaux avantages de l'utilisation des modèles ClickUp pour la création de playbooks et de plans marketing est qu'ils fournissent

une feuille de route prête à l'emploi pour alimenter

. Il n'est pas nécessaire de reprendre tout le processus depuis le début ; ils vous donnent une longueur d'avance pour la planification initiale.

Même si vous n'êtes pas sûr de savoir comment créer un playbook marketing, les modèles marketing robustes de ClickUp vous permettront de couvrir facilement tous les aspects d'une stratégie gagnante. Découvrez la simplicité et la commodité de l'utilisation de modèles prêts à l'emploi pour les playbooks marketing avec ClickUp.

Mise à l'échelle de votre playbook marketing pour la croissance

La croissance d'une organisation nécessite en fin de compte la croissance de toutes ses opérations, y compris le marketing. En tant que tel, le guide de marketing doit être facilement extensible.

Le défi

La mise à l'échelle pose des défis inhérents, qui doivent être relevés individuellement afin de fournir suffisamment d'informations pour que le guide puisse servir de point de référence pour l'avenir. Le playbook étant un document tactique, les informations qu'il fournit changent en fonction des tactiques qu'il aborde.

L'un des principaux défis est donc le problème des changements tactiques dans votre mix marketing, qui pourraient avoir un impact sur l'utilité de votre playbook au fur et à mesure que votre entreprise se développe.

La clé de la création d'un playbook marketing évolutif est de le garder concis en adoptant une approche "de travail". Planifiez des vérifications de stratégie régulières et fréquentes qui permettent d'apporter les mises à jour nécessaires au playbook au fur et à mesure de l'évolution de l'organisation.

Stratégies de mise à l'échelle efficaces

L'une des meilleures stratégies consiste à tirer parti du système RACE pour identifier les activités qui contribuent aux entonnoirs de marketing en cochant une liste d'éléments classés par ordre de priorité. Le système RACE (Reach, Act, Convert, and Engage) intègre des techniques de marketing traditionnel et numérique tout au long du cycle de vie du client.

Une fois que vous avez identifié les activités pertinentes, voici comment vous pouvez élaborer et mettre à l'échelle un cahier des charges marketing exploitable :

Identifiez les principaux défis et les résultats que vous souhaitez obtenir pour votre entreprise. Ensuite, passez en revue les outils et les tactiques qui fonctionnent déjà bien et cherchez des moyens de les améliorer

et les résultats que vous souhaitez obtenir pour votre entreprise. Ensuite, passez en revue les outils et les tactiques qui fonctionnent déjà bien et cherchez des moyens de les améliorer Identifiez les contenus qui suscitent l'intérêt des clients de manière fiable et mettez-les en évidence dans votre guide pour les campagnes importantes

qui suscitent l'intérêt des clients de manière fiable et mettez-les en évidence dans votre guide pour les campagnes importantes Ajoutez des dates aux buts, objectifs et autres jalons identifiés dans le carnet de route. Faites entrer la responsabilité dans le tableau pour que l'action ait lieu

aux buts, objectifs et autres jalons identifiés dans le carnet de route. Faites entrer la responsabilité dans le tableau pour que l'action ait lieu Utilisez le cahier de jeu comme un document d'équipe qui établit une source unique de vérité pour toutes les personnes impliquées

Effectuez des tests A/B pour déterminer l'itération la plus efficace de vos stratégies marketing.

Modèle de test A/B de ClickUp vous donne une vue d'ensemble claire de toutes vos activités de test. En utilisant ce modèle, vous pouvez facilement voir l'avancement de vos initiatives de test, garder une trace des flux de travail et des détails, et visualiser les calendriers et les priorités des tests. Il vous aide ainsi à rester organisé et concentré, ce qui rend votre processus de test A/B plus fluide et plus efficace.

Télécharger ce modèle

Planifiez des révisions régulières de votre guide pour vous assurer qu'il reste à jour par rapport aux tendances du secteur, aux changements de comportement du public et aux mises à jour technologiques

de votre guide pour vous assurer qu'il reste à jour par rapport aux tendances du secteur, aux changements de comportement du public et aux mises à jour technologiques Fournissez une formation continue à votre équipe de marketing pour vous assurer qu'elle peut mettre en œuvre efficacement les stratégies décrites dans le cahier des charges. Cela permettra de maintenir la cohérence et l'alignement de tous les efforts de marketing

En suivant ces conseils, vous pouvez vous assurer que votre guide marketing reste une ressource précieuse qui contribue au succès de votre entreprise sur le long terme.

Créer des guides marketing sans effort avec ClickUp

Un cahier des charges bien structuré optimise les efforts de votre équipe et garantit que tout le monde est aligné sur la stratégie globale.

La création d'un playbook marketing efficace implique la définition d'objectifs commerciaux clairs et la définition des tâches nécessaires pour les atteindre. Avec l'aide des modèles conviviaux et prêts à l'emploi de ClickUp, créez votre playbook et associez-le à des objectifs, des jalons, des points de vue d'équipe et des tâches.

ClickUp vous offre également des fonctionnalités étendues grâce à des outils de suivi et de partage des objectifs, des tableaux de bord en temps réel, des documents, etc. Pour l'assistance de l'IA dans les tâches, vous pouvez exploiter les capacités de ClickUp Brain qui peut être ajouté à votre plan à tout moment.

S'inscrire sur ClickUp

dès aujourd'hui pour tester ces méthodes innovantes de création de votre cahier des charges marketing !