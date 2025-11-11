La matrice d'Eisenhower pour la hiérarchisation et la productivité : un guide

Imaginez que vous commenciez votre journée avec une montagne de tâches en attente. Ça peut vite devenir accablant, n'est-ce pas ?

Alors, quelle est la meilleure façon de s'organiser ? Commencez par dresser une liste des tâches à faire, bien sûr.

Dresser une simple liste de tâches vous aide à mettre les choses en perspective et à planifier en conséquence.

Cependant, vous êtes désormais confronté à un deuxième problème : quelles tâches devez-vous prioriser et lesquelles devez-vous reporter à plus tard ? Y a-t-il des éléments de cette liste que vous pouvez ignorer pour l'instant ?

Hiérarchiser les tâches peut s'avérer difficile. Une étude publiée en 2018 dans le Journal of Consumer Research a montré que la plupart des gens ont tendance à privilégier les tâches urgentes plutôt que les tâches importantes, qui leur offrent pourtant souvent de plus grandes récompenses.

Cela signifie que nous sommes plus enclins à donner la priorité aux tâches assorties d'une échéance et à reporter celles qui n'en ont pas, quelle que soit leur importance.

En d'autres termes, face à des échéanciers, nous avons tendance à négliger ce qui est le plus important au profit de ce qui est le plus urgent, même si le bénéfice final tiré de la tâche importante sera plus grand.

La matrice d'Eisenhower vous aide à résoudre ces problèmes. C'est un excellent outil pour comprendre la valeur de certaines tâches tout en identifiant celles qui peuvent être supprimées de votre liste de tâches à faire. C'est un outil précieux pour une gestion efficace du temps (certains l'appellent aussi la matrice de gestion du temps).

Alors, qu'est-ce que la matrice d'Eisenhower ? Nous avons créé ce guide pratique pour vous aider à tout savoir à ce sujet.

C'est parti ! ⏳

Qu'est-ce que la matrice d'Eisenhower ?

La matrice d'Eisenhower est un outil de productivité et de gestion des tâches qui classe les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Elle vous invite à répartir les tâches en quatre quadrants :

Urgent + Important Non urgent + Important Urgent + Pas important Ni urgent, ni important

La matrice d'Eisenhower vous aide à trier vos tâches, à maintenir l'ordre et à déterminer par quoi commencer, ce qui vous permet d'économiser du temps et des ressources.

Parfois, le fait de commencer par une tâche peut entraver la progression d'autres tâches. La matrice vous aide à y voir plus clair en classant les tâches selon des paramètres éprouvés.

Pourquoi l'appeler la matrice d'Eisenhower ?

Le concept de la « matrice d'Eisenhower » tire son nom de Dwight D. Eisenhower, le 34e président des États-Unis.

Remontons un peu dans le temps. ⏪

Avant de devenir président, Eisenhower a mené une brillante carrière militaire, servant comme général dans l'armée américaine et comme commandant suprême des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Même en tant que président, il a été à l'origine de plusieurs initiatives très remarquées, notamment la création de la NASA et la fin de la guerre de Corée.

Il savait sans aucun doute comment hiérarchiser efficacement les tâches et obtenir des résultats durables et positifs.

En tant que haut gradé de l'armée, puis en tant que président, Eisenhower a été constamment confronté à des tâches et des priorités contradictoires.

Il disposait d'un cadre permettant de hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Cette idée a été développée et baptisée « matrice d'Eisenhower » ou « matrice de décision d'Eisenhower » plus de trois décennies plus tard. Stephen Covey a intégré la sagesse d'Eisenhower dans cet outil de productivité largement popularisé dans son best-seller, Les 7 habitudes des gens efficaces. *

La matrice d'Eisenhower est également connue sous d'autres noms : matrice de gestion du temps, matrice des priorités, Box d'Eisenhower, méthode d'Eisenhower et matrice urgent-important.

La méthodologie des quatre quadrants de la matrice d'Eisenhower : urgence vs importance

Les quatre quadrants ou divisions de la matrice d'Eisenhower permettent de classer les tâches. Ils sont répartis en fonction de deux paramètres : l'urgence et l'importance. L'intersection de ces deux paramètres nous donne quatre quadrants qui regroupent les tâches :

À faire immédiatement

À planifier pour plus tard

Déléguer à quelqu'un

À supprimer ou à mettre en attente

La matrice nous aide à comprendre ce qui rend les tâches importantes urgentes, car nous avons souvent du mal à voir les choses objectivement en raison du stress constant lié au travail.

Mais qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important ?

Urgent

Ces questions urgentes vous imposent un délai strict et exigent une attention immédiate. Elles comprennent des activités que vous devez achever rapidement sous peine de conséquences inévitables. Vous ne pouvez pas les éviter, mais si vous vous y consacrez trop, vous risquez de négliger des tâches essentielles qui rapportent davantage

Exemples :

Répondre aux e-mails ou aux appels téléphoniques des clients

Achevement d'un dossier de présentation pour un client

Travail sur les commentaires des clients

Important

L'importance est subjective et peut être définie par des valeurs et des objectifs personnels. Ces tâches contribuent à vos objectifs à long terme. Les mener à bien nécessite une planification minutieuse et des efforts ciblés.

Exemples :

Élaborer la stratégie de votre feuille de route produit

Suivre une nouvelle formation

Résolution d'un conflit avec un client

La matrice d'Eisenhower combine les facteurs d'urgence et d'importance d'une tâche et la classe en quatre quadrants :

Passez à l'action : Tâches urgentes et importantes

Planifiez-le : Tâches non urgentes mais importantes

Déléguez : les tâches urgentes mais sans importance

À supprimer : Tâches ni urgentes ni importantes

Voici à quoi ressemble la matrice. 👇

Examinons maintenant chaque quadrant séparément.

Quadrant 1 : À faire immédiatement — Urgent et important

Les tâches urgentes et importantes exigent une action immédiate de votre part. Elles ont un délai serré et peuvent avoir des conséquences importantes si elles ne sont pas achevées à temps. Dans les deux cas, une réponse en mode crise s'impose.

Exemples :

Finalisation des documents pour un lancement prévu demain

Remplacer le travail d'un collègue en congé

Résoudre un problème technique urgent qui empêche les clients d'utiliser votre produit

Résoudre un conflit de dernière minute avec un client qui pourrait s'amplifier sur les réseaux sociaux s'il n'est pas traité

Les tâches du quadrant 1 sont inévitables. Même si vous planifiez votre journée avec soin, certaines choses échapperont à votre contrôle.

Cependant, le problème est que lorsque vous vous concentrez trop sur ces tâches, vous négligez les objectifs à long terme qui sont importants pour vous.

Covey met en garde contre le fait de passer toute la journée en mode crise, à éteindre des incendies, car cela finira par vous épuiser et vous entraînera dans le quadrant 4.

Quadrant 2 : Planifiez-le — Ce n'est pas urgent, mais c'est important

Les tâches importantes mais non urgentes n'ont pas de date butoir, mais sont essentielles pour obtenir des résultats à long terme.

Comme ces tâches n'ont pas de date limite immédiate, il est facile de les remettre à plus tard au profit de tâches plus urgentes.

Exemples :

Élaborer un plan stratégique à long terme pour votre entreprise ou votre équipe

Investir dans le développement professionnel et l'acquisition de nouvelles compétences

Réalisez des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités pour votre organisation

Rédiger un plan d'affaires ou une proposition pour une nouvelle initiative

Réviser et mettre à jour vos objectifs personnels ou professionnels

Organisez et désencombrez votre environnement de travail pour gagner en productivité

Contrairement au premier trimestre, qui consiste davantage à éteindre des incendies, le deuxième trimestre est l'occasion de planifier patiemment et de hiérarchiser des objectifs significatifs.

Mais ces tâches restent bloquées indéfiniment, car elles n'ont pas de date limite précise.

En ce qui concerne le quadrant 2 pour la gestion du temps personnel, Covey suggère de considérer ces tâches non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des opportunités de croissance professionnelle et personnelle.

Quadrant 3 : Déléguer — Urgent mais pas important

Ce quadrant regroupe toutes les tâches fastidieuses qui ne contribuent pas à vos objectifs à long terme. Ces tâches ne constituent pas la meilleure utilisation de votre temps et doivent être externalisées ou déléguées.

Exemples :

Répondre aux e-mails des clients

Parcourir les réseaux sociaux à la recherche des dernières tendances

Prise en compte des commentaires des clients

Saisie de données clients ou analytiques dans des feuilles de calcul

Quelques réunions aléatoires entre deux travaux importants

Les tâches de ce quadrant ne nécessitent pas forcément votre expertise ; elles sont simplement urgentes, mais ne vous concernent pas. Si vous passez trop de temps au travail sur ce quadrant, vous risquez de perdre le contrôle de votre emploi du temps. C'est pourquoi vous devez déléguer cette activité à d'autres personnes.

Réfléchissez-y :

Avez-vous besoin d'assister à cette réunion, ou quelqu'un d'autre peut-il vous envoyer le compte-rendu ? Devez-vous saisir les données manuellement, ou pouvez-vous utiliser un système de gestion de projet autonome comme ClickUp ? (Le plug-in le plus fluide 😉).

Un élément essentiel de ce quadrant consiste à apprendre à dire non. Cessez d'accepter des responsabilités qui ne devraient pas vous incomber. Faites ce que vous devez faire, pas ce que vous pouvez faire !

Déléguer des tâches est facile dans ClickUp ; attribuez-les directement à l'équipe ou mentionnez-les dans un commentaire

Bien sûr, il arrivera parfois que vous ne puissiez pas déléguer certaines tâches de ce quadrant. Si tel est le cas, vous pouvez tout de même veiller à ce qu'elles ne monopolisent pas votre journée, ni votre semaine. Par exemple, vous pourriez :

Définissez clairement vos attentes quant au temps ou à l'effort maximum que vous pouvez y consacrer

Planifiez vos tâches ayant une priorité élevée pendant votre période de productivité la plus élevée de la journée, puis organisez les tâches moins importantes autour de celles-ci

Discutez de votre charge de travail avec votre responsable

Entraînez-vous à refuser les demandes de tâches qui ne correspondent pas à vos objectifs et à vos cibles

À lire également : Comment éviter les pertes de temps au travail

Quadrant 4 : À supprimer — Ni urgent, ni important

Les tâches de ce quadrant n'ont pas leur place ici. Ces tâches inutiles sont une perte de temps et ne contribuent en rien à votre développement personnel ou à celui de votre équipe. Mais si vous vous y adonnez, vous perdrez des heures, pour finir par le regretter.

Exemples :

Participer à des réunions qui pourraient être faites par texte

Faire défiler les réseaux sociaux dans l'espoir de découvrir les dernières tendances

Distractions inutiles causées par les collègues

Mais attention, cela ne signifie pas pour autant que vous devez renoncer à tout plaisir. Même Eisenhower trouvait un équilibre entre son travail intense et stressant et des parties de golf pour se détendre et évacuer le stress.

Selon Covey, le secret réside dans l'équilibre. Vous devez planifier votre temps libre de manière réfléchie pour en tirer le meilleur parti.

Une étude publiée dans le Journal of Applied Psychology indique que la nature des loisirs auxquels vous vous adonnez influence indirectement votre productivité au travail. En d'autres termes, la manière dont vous choisissez d'occuper votre temps libre peut façonner votre semaine de travail.

Par exemple, faire de l'exercice peut vous motiver, et le yoga et la méditation peuvent vous aider à vous détendre pendant votre journée de travail. De même, pratiquer un loisir, faire du bénévolat ou passer du temps avec votre famille et vos amis peut augmenter votre productivité.

Cela dit, voici quelques conseils pour utiliser efficacement la matrice.

Conseils pour hiérarchiser vos tâches à l'aide de la matrice d'Eisenhower

1. Ne surchargez pas un quadrant

En tant que chef de projet, votre liste de tâches est sans doute bien remplie. Veillez toutefois à ne pas surcharger les quadrants. Cela évitera que votre matrice ne devienne trop encombrée et ingérable.

Idéalement, nous vous recommandons de ne pas placer plus de dix tâches ou activités dans chaque quadrant. Une longue liste de tâches ne fait que nuire à l'efficacité de la gestion du travail.

Nous sommes convaincus que vous pourrez exclure certaines tâches avant de noter vos tâches à faire dans les quadrants. Vous pouvez également essayer de créer plusieurs matrices ou de les combiner en une matrice principale pour gérer de manière claire les projets et tâches ayant une priorité élevée mais qui sont complexes.

2. Utilisez des repères visuels pour distinguer les tâches

La visualisation est une méthode éprouvée pour améliorer l'efficacité des flux de travail. Elle affiche une vue d'ensemble de l'ensemble du flux de travail en un clin d'œil.

La meilleure façon de visualiser les tâches selon la matrice d'Eisenhower est d'utiliser un code de couleur : simple, mais efficace.

ClickUp Tasks utilise une méthode similaire pour vous aider à visualiser vos tâches. Vous pouvez attribuer des codes couleur aux tâches, définir des priorités, utiliser des étiquettes de nom et même filtrer les tâches par étiquette.

Classez vos tâches par ordre de priorité (urgente, élevée, normale et faible) grâce aux priorités de tâches ClickUp

Voici comment vous pouvez attribuer un code couleur à vos tâches :

Rouge – Pour les tâches ayant une priorité élevée. Notre cerveau est programmé pour réagir et s'occuper des choses qui clignotent en rouge

Jaune – Tâches ayant la deuxième priorité la plus élevée

Bleu – Tâches ayant la troisième priorité la plus élevée

Vert – Tâches de priorité la plus faible

En attendant, vous pouvez facilement transposer ces éléments dans votre matrice d'Eisenhower comme bon vous semble. Les tâches rouges vont dans le quadrant 1, les jaunes dans le quadrant 2, etc.

3. Évitez la surgestion

Une gestion excessive de votre matrice d'Eisenhower est une forme de procrastination. Ne passez pas trop de temps à passer au crible chaque tâche en détail. Utilisez plutôt ClickUp Brain pour savoir rapidement sur quoi vous devez travailler ensuite, quelles tâches approchent de leur date d'échéance, lesquelles sont en retard, etc.

ClickUp Brain vous aide à hiérarchiser et à simplifier vos tâches quotidiennes

De plus, évitez de passer trop de temps à attribuer des tâches à un quadrant. Prévoyez 30 à 50 minutes par mois/semaine (selon votre charge de travail) et concevez votre matrice dans cette période.

4. Éliminer en premier

Éliminez des éléments de votre liste de choses à faire qui ne sont ni urgentes ni importantes. Déléguez-les au bon endroit : le quadrant 4.

En éliminant ces tâches, vous libérez du temps (et de l'énergie mentale) pour mieux gérer vos autres tâches. Passez en revue votre liste de tâches et supprimez ces éléments avant de hiérarchiser les trois autres quadrants.

5. Séparez votre vie personnelle de votre vie professionnelle

La première leçon que l'on apprend à l'école en matière de gestion d'entreprise est la suivante : « Considérez votre entreprise comme une entité distincte. » Ce principe s'applique également lorsque vous optimisez votre cadre Eisenhower.

Voici pourquoi.

Confondre vos objectifs personnels et professionnels peut être source de stress. Cela ne permet pas d'accorder la bonne importance aux tâches, certains privilégiant les tâches personnelles au détriment des objectifs professionnels, tandis que d'autres font l'inverse.

Vous voyez, la part des tâches urgentes et importantes sera toujours plus élevée dans la vie personnelle que dans le travail professionnel (en raison d'une connexion émotionnelle).

Par ailleurs, votre travail et vos tâches personnelles ont des échéanciers, des ressources et des approches distincts, chacun exigeant un processus de réflexion spécifique.

Il n'est donc pas judicieux de les associer. Cela augmente le nombre de tâches dans chaque quadrant et peut parfois entraîner des conflits.

Toutefois, si le concept d'Eisenhower vous a plu et que vous souhaitez l'utiliser dans les deux domaines, nous vous suggérons de créer des matrices distinctes pour vos tâches personnelles et professionnelles. Séparez vos objectifs professionnels et personnels et abordez-les individuellement.

6. Suivez le temps consacré aux tâches après la matrice

Suivez et évaluez votre utilisation hebdomadaire du temps à l'aide de la matrice. Enregistrez vos activités par tranches de 30 minutes à l'aide d'un tableur ou d'une application dédiée à la gestion des tâches comme ClickUp.

💡Astuce : ClickUp Outil de suivi du temps facilite le suivi du temps. Enregistrez votre temps depuis votre bureau, votre appareil mobile ou votre navigateur grâce à l'extension Chrome gratuite de ClickUp. Passez d'une tâche à l'autre et ajoutez du temps a posteriori sans entrée manuelle ni suivi.

Ensuite, classez les tâches achevées dans des quadrants en fonction de leur importance et de leur urgence, et assurez-vous qu'elles correspondent à vos objectifs.

Examinez la répartition des tâches dans chaque quadrant et voyez si des ajustements sont nécessaires. Pour obtenir le meilleur équilibre, essayez de placer la plupart des tâches dans le quadrant 2.

7. Affinez votre matrice.

Adaptez la matrice en fonction de vos performances au cours de la période de test de la semaine.

Affinez-la en fonction du temps que vous consacrez à vos tâches et à vos projets. Il se peut que vous ayez mal évalué certaines tâches lorsque vous les avez classées dans les quadrants. Tirez parti de cette expérience pour mieux comprendre vos projets et vos tâches, afin de pouvoir les équilibrer avec plus d'efficacité.

Les meilleurs éléments utilisent la matrice d'Eisenhower

Des personnes de tous horizons utilisent la matrice d'Eisenhower. Qu'il s'agisse de pompiers courageux ou de PDG avisés, les preuves de son efficacité ne cessent de s'accumuler.

Vasyl Ivanov, fondateur et PDG de KeepSolid, atteste des avantages de la matrice. Ayant testé de nombreux outils de productivité, il déclare : « En tant que PDG, j’ai d’abord essayé d’utiliser plusieurs outils de gestion des tâches différents… [qui] ne m’ont pas aidé à équilibrer mes priorités… J’ai constaté que le plus grand danger lié à l’utilisation de plusieurs plateformes de gestion des tâches était qu’elles me donnaient un faux sentiment de contrôle. »

Il a ensuite choisi la matrice d'Eisenhower.

En utilisant la matrice d'Eisenhower pour mieux comprendre ce que signifie réellement l'efficacité, j'ai pu conceptualiser de nouveaux outils…

En utilisant la matrice d'Eisenhower pour mieux comprendre ce que signifie réellement l'efficacité, j'ai pu conceptualiser de nouveaux outils…

D'innombrables applications disponibles sur le Play Store et l'App Store mettent en avant la matrice d'Eisenhower pour aider les utilisateurs à hiérarchiser leurs tâches de manière judicieuse. De nombreuses entreprises technologiques ont également saisi cette opportunité pour améliorer la productivité de leurs employés.

La matrice d'Eisenhower est de plus en plus populaire en tant qu'outil de productivité. Essayez-la et voyez par vous-même !

Exemples et modèles de la matrice d'Eisenhower

Avant de passer aux exemples, laissez-nous vous présenter le modèle de Tableau blanc entièrement personnalisable de ClickUp, conçu pour hiérarchiser vos tâches et gérer votre temps. Ce modèle vous aidera à organiser vos tâches et à noter vos idées avant de les transformer en actions concrètes.

Télécharger ce modèle Le modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp est conçu pour vous aider à prendre de meilleures décisions en classant vos tâches par ordre de priorité en fonction de leur importance et de leur urgence.

Le modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp vous aide à classer vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, afin que vous puissiez vous concentrer en priorité sur les tâches les plus importantes. Ses avantages sont les suivants :

Concentrez-vous sur les tâches les plus importantes

Décomposez les projets volumineux en parties gérables

Réduisez votre stress et votre anxiété en organisant votre travail

Vous permettant de travailler plus efficacement en vous aidant à vous concentrer sur l'essentiel

Maintenant que vous disposez d'un modèle, voyons comment l'utiliser dans différents scénarios.

Cas d'utilisation n° 1 : Gérer efficacement les projets

La matrice d'Eisenhower simplifie la hiérarchisation des tâches en distinguant l'urgence de l'importance. Elle est idéale pour gérer les ressources, respecter les délais et répondre à des demandes multiples.

Pour les chefs d'équipe, une allocation intelligente des ressources permet d'éviter de surcharger ou de sous-utiliser les employés.

Grâce à une vue Charge de travail claire, les responsables peuvent facilement vérifier le niveau d'activité de chaque membre de l'équipe sur une semaine, deux semaines ou un mois, s'assurant ainsi que tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille vers un objectif commun.

L'utilisation de la matrice d'Eisenhower dans la gestion de projet vous aide à avoir une vue d'ensemble. Elle vous permet de rester informé de toutes les tâches et met en évidence celles qui sont urgentes afin que tout se déroule sans accroc.

Imaginez que vous utilisiez la matrice d'Eisenhower pour gérer un projet. Voici comment vous pourriez répartir les tâches du projet dans les différents quadrants : Premier quadrant : corriger un bug critique, respecter le délai d'un client ou résoudre un obstacle au projet ; il s'agit essentiellement de tâches urgentes

Deuxième quadrant : planification de projet, développement d'équipe ou évaluation des risques

Troisième quadrant : E-mails non urgents ou réunions non essentielles

Quatrième quadrant : navigation excessive sur Internet ou activités sociales pendant les heures de travail, réunions de mise à jour ou tâches les moins urgentes sans rapport avec le projet principal

Cas d'utilisation n° 2 : Améliorer sa productivité personnelle

En classant vos tâches selon une matrice d'urgence et d'importance, vous gérez efficacement votre temps et votre énergie, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment.

Cette approche stratégique vous aide à rester organisé et à éviter le surmenage, tout en vous permettant de rester concentré et motivé pour atteindre vos objectifs.

Consultez les tâches qui vous sont attribuées, les tâches quotidiennes achevées, les discussions et le statut de votre charge de travail dans votre tableau de bord de productivité personnelle ClickUp

En matière de productivité personnelle, la matrice de décision d'Eisenhower pourrait ressembler à ceci : Premier quadrant : régler des factures en retard, gérer une urgence familiale ou achever des tâches importantes et urgentes à rendre aujourd'hui

Deuxième quadrant : Faire régulièrement de l'exercice, passer du temps de qualité avec sa famille ou acquérir une nouvelle compétence

Troisième quadrant : Participer à un évènement qui n'a pas votre intérêt ou faire des courses pour d'autres personnes

Quatrième quadrant : Tâches non essentielles, comme rattraper son retard sur une série télévisée

Cas d'utilisation n° 3 : Améliorer la collaboration au sein de l'équipe

Cette matrice de collaboration pour l’équipe améliore notre façon de travailler ensemble, ce qui facilite le bon déroulement des opérations au travail.

En classant les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, vous et votre équipe développez une vision commune des priorités, ce qui favorise une meilleure coordination et une prise de décision plus efficace.

Il en résulte une équipe plus efficace et plus soudée, qui avance à l'unisson, où les membres se soutiennent mutuellement et achèvent les projets.

Par exemple, dans un contexte de collaboration en équipe, votre matrice d'Eisenhower pourrait ressembler à ceci : Premier quadrant : résoudre un conflit entre les membres de l'équipe, soumettre une proposition de projet dans les délais ou assister à une réunion cruciale

Deuxième quadrant : Participer à des activités de cohésion d'équipe, définir des objectifs à long terme pour l'équipe ou encadrer les membres juniors de l'équipe

Troisième quadrant : Répondre à des e-mails non essentiels, assister à des réunions facultatives ou organiser une sortie d'équipe

Quatrième quadrant : aborder des sujets hors sujet pendant les réunions ou travailler sur des tâches qui ne figurent pas sur votre liste de tâches à faire

Les défis liés à l'utilisation de la matrice d'Eisenhower

Si la matrice d'Eisenhower figure parmi les meilleurs moyens de hiérarchiser vos tâches, elle laisse toutefois une grande marge de manœuvre concernant certains aspects de la hiérarchisation dans la gestion de projet. Examinons ces défis :

Certaines nuances ne sont pas abordées

Bien qu'utile, la matrice simplifie à l'excès la complexité des projets à plusieurs niveaux. Cela conduit la matrice à mal interpréter certaines tâches en fonction de certains facteurs. Certaines tâches peuvent présenter à la fois un caractère urgent et important ; la matrice ne permet pas de faire la distinction entre ces nuances.

Par exemple, répondre à l'e-mail d'un client peut être urgent et important, selon la situation. Cependant, la matrice peut considérer cette tâche comme importante mais non urgente.

Catégorisation subjective

Déterminer ce qui est « urgent » ou « important » est subjectif et peut varier d'une personne ou d'une équipe à l'autre. Cette subjectivité peut donner lieu à des interprétations et des classifications différentes.

Imaginons que vous ayez une réunion d'équipe, ce qui est important de votre point de vue. Cependant, cela n'est peut-être pas important pour certains membres de l'équipe. La matrice d'Eisenhower ne tient pas compte de cette subjectivité et est donc plus adaptée à un usage personnel.

ClickUp vous aide à relever ce défi et propose des outils, des flux de travail et une approche cohérente pour développer une matrice d'Eisenhower axée sur l'équipe.

Pas très dynamique

La matrice ne compte peut-être pas les changements de priorité des tâches au fil du temps. Une tâche considérée comme non urgente et non importante aujourd'hui peut devenir urgente et importante plus tard, et la matrice pourrait ne pas s'adapter de manière dynamique à ces changements

Mais comment relever ces défis ? Nous connaissons quelques astuces pour pallier ces lacunes :

Méthode MoSCoW : Ce cadre de référence classe les tâches en quatre catégories : « Must-haves » (indispensables), « Should-haves » (souhaitables), « Could-haves » (facultatives) et « Won’t-haves » (à éviter). Il aide à hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance pour la réussite du projet et s’avère donc très utile pour les chefs de projet et les responsables d’équipe

Tableaux Kanban : Ces tableaux sont parfaits pour organiser visuellement les tâches. Les tâches passent par différentes étapes, reflétant leur statut, et peuvent être facilement reclassées par ordre de priorité. Elles peuvent être partagées avec tous les membres de votre équipe et sont souvent intégrées à certaines applications de gestion de projet. La vue Tableau Kanban de ClickUp et plus de 15 autres vues vous aident à hiérarchiser et à gérer facilement vos tâches à l'aide de supports visuels.

Visualisez vos flux de travail grâce à la vue Tableau de ClickUp

Principe de Pareto (règle des 80/20) : Ce principe suggère que 80 % de vos résultats proviennent de 20 % de vos efforts. Cette approche vous aide à hiérarchiser les tâches les plus importantes. Elle vous encourage à identifier les tâches qui contribuent le plus à vos objectifs et à vous concentrer sur celles-ci. ,

Épopée, fonctionnalité, histoire utilisateur : Cette méthode est particulièrement utile en gestion de projet. Les tâches sont classées en épopées (grands ensembles de tâches), fonctionnalités (groupes au sein d'une épopée) et histoires utilisateur (tâches individuelles au sein des fonctionnalités).

Comme vous pouvez le constater, bon nombre de ces défis peuvent être contournés simplement en utilisant un logiciel de gestion de projet performant tel que ClickUp. Voyons donc comment vous pouvez associer la matrice d'Eisenhower à ClickUp.

Comment mettre en œuvre la matrice d'Eisenhower dans ClickUp

ClickUp est une solution tout-en-un pour tous vos besoins en matière de gestion de projet. Il n'est donc pas surprenant qu'il puisse également vous aider à y intégrer la matrice d'Eisenhower.

ClickUp Whiteboards offre un espace de travail visuel pour dessiner, créer et relier des idées. Utilisez-le pour dessiner la matrice d'Eisenhower et noter des tâches tout en collaborant avec votre équipe au fur et à mesure que vous ajoutez des tâches.

Ensuite, transformez la liste de tâches en cartes de tâches interactives en un seul clic. Attribuez les cartes aux bons membres de l'équipe. Utilisez les indicateurs de priorité et les étiquettes pour déléguer efficacement, en garantissant une synchronisation parfaite tout au long du processus.

Intégrez des documents, dessinez des illustrations et ajoutez des connexions vers des éléments connexes grâce aux tableaux blancs ClickUp

Vous pouvez également obtenir des résultats similaires avec ClickUp Docs, où plusieurs membres de l'équipe peuvent collaborer en commentant les suggestions et les idées. Cela vous permet de définir les priorités des tâches en équipe et d'obtenir l'adhésion de chacun sur ce qui est fait et pourquoi.

Collaborez avec votre équipe pour créer une liste et hiérarchiser les activités grâce à ClickUp Docs

Dans ClickUp Tasks, vous pouvez utiliser des étiquettes personnalisables pour marquer certaines tâches comme « Important » ou « Urgent ». La fonctionnalité « Priorité des tâches » vous permet également d'attribuer un code couleur aux tâches en fonction de leur priorité. La vue Kanban de ClickUp est très pratique pour la visualisation.

Et vous pouvez partager tout cela via le chat ClickUp ou d'autres moyens de communication.

Dans l'ensemble, la matrice d'Eisenhower est un excellent moyen de gérer les tâches qui peuvent entrer en conflit en termes d'urgence et d'importance. Bien que cette matrice puisse présenter certaines lacunes, elle reste l'un des meilleurs outils permettant aux équipes de hiérarchiser leurs responsabilités quotidiennes. Les plateformes de productivité telles que ClickUp peuvent aider à mettre en œuvre efficacement cette matrice.

Essayez la matrice d'Eisenhower et constatez ses effets sur les performances de vos projets. Commencez dès aujourd'hui à établir vos priorités. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp!

Petit quiz sur la matrice d'Eisenhower

J'espère que vous avez bien suivi, car c'est l'heure du quiz. 🥁

Revenons sur la matrice d'Eisenhower afin que vous puissiez facilement la mettre en œuvre dans vos activités de l'entreprise.

Si vous répondez correctement à toutes les questions, nous vous offrons une glace ! 🍦

Question 1 :

Elon Musk se réveille le matin. Voici ce qui figure à son agenda :

a) Travail sur un nouveau logo pour X

b) Préparation d'un lancement SpaceX

c) Manger une pizza aux anchois avec Joe Rogan

d) Répondre aux investisseurs pour SpaceX

Essayez de classer ces tâches par ordre de priorité, de la plus importante à la moins importante.

Question 2 :

En tant que chef de projet devant concilier les besoins immédiats et les objectifs à long terme, quels quadrants de la matrice d'Eisenhower sont essentiels pour assurer une réussite durable ?

a) Quadrant 1 et Quadrant 2

b) Quadrant 2 et Quadrant 3

c) Quadrant 3 et Quadrant 4

d) Quadrant 1 et Quadrant 4

Question 3 :

Face à des demandes de dernière minute et à des délais serrés, quel quadrant de la matrice d'Eisenhower met l'accent sur une gestion efficace pour éviter de se sentir dépassé ?

a) Quadrant 1

b) Quadrant 2

c) Quadrant 3

d) Quadrant 4

Question 4 :

Vous organisez la « Fête de la procrastination », où les tâches sont invitées mais arrivent avec un peu de retard pour les achever. En tant qu'hôte, vous vous rendez compte que vous ne cessez de repousser une tâche en particulier : établir la liste des invités pour la fête.

Dans quel quadrant de la matrice d'Eisenhower se situe votre procrastination concernant la création de la liste d'invités ?

a) Quadrant 1 (Tâches urgentes et importantes – Les VIP)

b) Quadrant 2 (Tâches importantes, mais non urgentes – Les retardataires de bon ton)

c) Quadrant 3 (Urgent, mais pas important – Les imitateurs)

d) Quadrant 4 (Ni urgent ni important – Les tâches ignorées)

Voici vos réponses, mais ne vous avisez pas de tricher. Liam Neeson vous retrouvera, et… vous connaissez la suite.

Réponses :