Comment développer une équipe de développement logiciel : Meilleures pratiques & ; Stratégies

La croissance fait inévitablement partie du plan de toute organisation. Quelle que soit la taille de votre entreprise au départ, votre objectif est toujours d'étendre vos activités et d'augmenter vos revenus. Pour ce faire, chaque organisation a besoin de renforcer ses équipes essentielles.

Si l'on peut définir la croissance comme l'augmentation de la valeur de l'entreprise au fil du temps, la mise à l'échelle est ce qu'il faut faire pour atteindre ce potentiel de croissance. Il s'agit notamment d'optimiser les processus existants, de maximiser l'utilisation des ressources et de gérer la charge de travail croissante.

Toutefois, l'extension des processus de développement de logiciels pour s'adapter à une équipe plus importante peut constituer un défi opérationnel.

L'extension des opérations de développement de logiciels nécessite de trouver un équilibre entre la croissance et l'agilité. Les responsables doivent définir des objectifs, choisir des outils appropriés, intégrer de bonnes pratiques de codage, éventuellement embaucher du personnel supplémentaire et rationaliser les flux de travail afin de maintenir la productivité face à une charge de travail croissante.

Dans cet article, nous verrons comment faire évoluer une équipe de développement logiciel de manière efficace, en mettant l'accent sur les points suivants la productivité des développeurs .

Quand faire évoluer votre équipe de développement logiciel

Une équipe de développement de logiciels doit être renforcée lorsqu'elle a du mal à faire face à la charge de travail et qu'elle commence à prendre du retard. Cela peut aller d'un déploiement retardé à un volume élevé d'attentes de la part des clients. Un autre signe est le manque de talents internes pour mettre en œuvre avec succès toutes les fonctionnalités requises.

Si vous êtes une entreprise de produits dont la fonction principale est de construire des des outils logiciels et de les lancer, vous avez besoin d'une équipe de développement solide capable d'ajouter de la valeur à vos offres de produits.

Si votre activité principale consiste à fournir des services de développement de logiciels à d'autres entreprises, votre équipe de développement de logiciels dépend davantage de votre volume d'affaires. Cela signifie que vous devez renforcer l'équipe lorsque vous avez des projets plus importants.

Voici quelques indicateurs d'un besoin d'expansion dans les entreprises de produits et de services :

Lorsque les demandes des clients sont trop nombreuses pour être traitées par l'équipe existante

Lorsque vous n'arrivez pas à intégrer les demandes de projet dans le calendrier

Lorsque votre carnet de commandes s'est alourdi

Vous n'arrivez pas à suivre les technologies émergentes

Lorsque les compétences ou l'expérience de l'équipe en place ne sont pas suffisantes pour un projet

Lorsque vous refusez des contrats en raison d'un manque de ressources humaines

En résumé, s'il vous est difficile de respecter les délais, de répondre aux exigences des clients, d'accepter de nouvelles affaires ou d'exécuter seul les fonctionnalités prévues, vous devriez envisager de renforcer l'équipe. Cela peut passer par une mise à niveau de votre infrastructure ou par l'embauche de nouveaux talents expérimentés dans les technologies concernées.

Préparation à l'agrandissement d'une équipe de développement logiciel

Lorsque vous planifiez l'évolution de votre équipe de développement de logiciels, vous devez tenir compte de deux aspects principaux : le point de vue technique et le point de vue commercial. Examinons chacun d'entre eux en détail.

Aspects techniques

D'un point de vue technique, vous devez planifier clairement l'infrastructure du produit avant d'augmenter la taille de vos systèmes logiciels. Cela signifie que vous devez examiner vos pratiques de codage et l'évolutivité de la plateforme existante

Votre architecture de développement logiciel doit être basée sur un code de haute qualité et être équipée pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et des charges accrues avec facilité. Si votre code est de mauvaise qualité, vous risquez de voir votre système s'effondrer parce qu'il n'est pas en mesure de supporter des charges plus importantes

Vous devez également planifier à l'avance afin de ne pas rencontrer de difficultés opérationnelles dues à l'indisponibilité des ressources lors de la mise à l'échelle

L'étape suivante consiste à intégrer l'automatisation dans votre flux de travail de développement de produits dans les domaines des tests de code et du déploiement. La réduction du travail manuel permet aux équipes de mieux faire face aux demandes de montée en charge

Il est préférable d'utiliser la méthodologie Agile pour s'assurer que les changements techniques s'intègrent bien dans le système de mise à l'échelle.

Approche agile

L'approche Agile consiste à diviser les projets en phases dynamiques ou sprints, en mettant l'accent sur le développement continu et la collaboration. Grâce à un cycle constant de planification, d'exécution et d'évaluation du cadre, vous pouvez obtenir une plus grande évolutivité et un meilleur flux de travail. ClickUp pour les équipes logicielles est une méthode Agile outil de développement logiciel et de gestion de projet qui répond à vos besoins d'évolutivité. Il simplifie l'ensemble du cycle de développement grâce à une plateforme tout-en-un qui centralise les outils, les connaissances et les équipes interfonctionnelles.

planifier l'évolution du produit et de l'équipe avec ClickUp Software

Avec ClickUp, vous pouvez :

Collaborer sur les feuilles de route des projets

Gérer les tâches de sprint et les carnets de commandes

Suivre les problèmes

Automatiser les flux de travail

Intégrer les outils Git

Suivre les progrès en temps réel avec les tableaux de bord Agile, etc

Informatique en nuage, systèmes distribués et mise à l'échelle automatique

L'augmentation des charges pose la question d'une pression supplémentaire sur les serveurs et les domaines. Pour réduire cette pression, vous pouvez opter pour des systèmes d'informatique en nuage. Ces systèmes sont basés sur le principe des systèmes distribués, ce qui signifie qu'ils partagent les ressources entre plusieurs systèmes sur un réseau.

L'informatique en nuage fournit du stockage, des applications et de la puissance de calcul sur l'internet, à la demande, de sorte que vous n'avez pas besoin d'agrandir le matériel lorsque vous développez vos équipes. Il s'agit également d'un logiciel en tant que service (SaaS), ce qui signifie que vous n'avez pas à gérer activement le système.

Les systèmes distribués permettent l'équilibrage des charges et la mise à l'échelle automatique. L'équilibrage de la charge permet de gérer les charges de travail accrues en les répartissant sur les serveurs, de sorte que si un serveur est en panne, les autres peuvent compenser. De même, la mise à l'échelle automatique permet d'ajuster les ressources en fonction de la demande.

En utilisant les ressources informatiques sur plusieurs nœuds et en décentralisant les fonctions, vous pouvez réduire les pannes et les temps d'arrêt lors de la mise à l'échelle.

Aspects commerciaux

Maintenant que vous comprenez les considérations techniques, abordons les aspects commerciaux de l'évolution d'une équipe logicielle.

Définir la feuille de route

Pour réussir à faire évoluer votre équipe logicielle, vous devez d'abord établir une feuille de route décrivant l'orientation des activités de l'entreprise, ainsi que les objectifs, les échéances et les activités au fil du temps. Il peut s'agir d'un plan d'action à court et à long terme qui donne également un aperçu de la manière dont vous envisagez d'atteindre les objectifs de l'entreprise.

L'élaboration d'une feuille de route vous permet de hiérarchiser les initiatives, de tenir compte de toutes les variables et de communiquer les progrès accomplis à la direction de l'entreprise. Modèles de plans de développement de logiciels peuvent être utiles à cet égard.

Planifiez l'avenir du produit et les besoins d'évolution avec le modèle de feuille de route produit ClickUp

Prenez le Modèle de feuille de route pour le produit ClickUp par exemple. C'est un outil parfait pour visualiser et construire le parcours de votre produit pendant que vous agrandissez l'équipe. Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble de toutes vos initiatives et suivre leur progression pour établir des rapports réguliers. Télécharger ce modèle

Identification des indicateurs clés de performance (ICP)

Les indicateurs clés de performance évaluent les performances de votre équipe par rapport aux objectifs fixés. Vous devez identifier les indicateurs clés de performance pour le développement de logiciels lorsque vous décidez d'agrandir votre équipe de développement de logiciels. Pour atteindre l'évolutivité, les indicateurs clés de performance les plus courants sont le taux d'acquisition de clients, la croissance du chiffre d'affaires, le taux de satisfaction des clients, le taux de fidélisation des employés, etc.

Si vous pouvez déterminer les mesures de performance et suivre les indicateurs clés de performance de manière efficace, vous pouvez prévoir les défis associés à la montée en charge. Cela vous permet d'identifier les domaines à améliorer et de trouver des solutions pour développer votre équipe sans compromettre la rentabilité.

DevOps et automatisation des tests

La montée en puissance d'une équipe logicielle implique davantage de développement, de tests et un déploiement plus rapide. L'automatisation des tests DevOps y contribue en utilisant des tests et des outils pré-scriptés pour réduire l'intervention humaine

Cela réduit le temps de mise sur le marché dans le cadre du DevOps et du développement Agile, car vous pouvez automatiser plusieurs fonctions, comme la recherche de bogues et la réalisation de tests. Voici quelques exemples d'automatisation des tests DevOps :

Tests d'intégration pour la phase de code, de construction et de test

Tests de performance pour vérifier la capacité de charge et d'autres caractéristiques

Tests de régression pour vérifier si le logiciel développé fonctionne comme prévu après les mises à jour

Ces tests automatisés peuvent déterminer vos besoins en ressources après la mise à l'échelle afin que vous puissiez assigner les tâches en conséquence et prendre les mesures nécessaires pour éviter les temps d'arrêt et les problèmes de performance.

Stratégies de mise à l'échelle de l'équipe logicielle

Maintenant que vous connaissez les points de vue techniques et commerciaux à prendre en compte lors de la mise à l'échelle de votre équipe de développement de logiciels, voici quelques conseils et stratégies qui vous aideront à l'exécuter efficacement. Ces étapes vous montreront comment faire évoluer une équipe de développement logiciel de manière efficace.

Définir des buts et des objectifs clairs

Avant d'élaborer un plan d'extension, vous devez définir les buts et les objectifs de votre équipe de développement. Pour ce faire, vous devez répondre à des questions spécifiques.

Comment voulez-vous développer vos activités - en augmentant le nombre de sites ou simplement le nombre de projets ?

Quels sont les nouveaux rôles que vous envisagez d'introduire ?

Votre équipe manque-t-elle d'expérience ou d'innovation ?

Votre infrastructure logicielle actuelle est-elle prête à gérer des charges accrues ?

Ajoutez à cette liste les questions spécifiques à votre entreprise et trouvez les réponses appropriées pour définir des objectifs éclairés. Ces objectifs donneront le ton sur les points à privilégier, les domaines à développer davantage et ce à quoi il faut s'attendre après l'expansion.

Préparer l'équipe et les systèmes

La stratégie suivante consiste à s'assurer que votre équipe et votre système logiciel sont bien préparés au changement. Souvent, une équipe interne est figée dans ses processus et réticente à adopter de nouveaux flux de travail.

Vous devez leur faciliter la tâche en tenant compte de leurs préoccupations, en organisant des ateliers ou des formations et en discutant avec eux des nouveaux processus. En outre, assurez-vous que la structure actuelle de votre équipe et le flux de travail sont optimisés pour une échelle de développement plus élevée.

Si ce n'est pas le cas, envisagez d'adopter de nouveaux flux de travail et de nouvelles méthodologies en fonction de vos besoins. Mais avant de finaliser tout changement, assurez-vous que votre équipe est à l'aise avec ces changements.

Faire les bons choix technologiques

Les grandes équipes techniques ont besoin de solutions plus performantes et plus efficaces. Veillez à choisir les bons outils pour les membres de votre nouvelle équipe, afin de leur faciliter la tâche. A journée dans la vie d'un développeur de logiciels est déjà constituée de nombreuses activités techniques ; leur pile logicielle ne devrait pas ralentir leur productivité.

Automatisez les processus répétitifs et fastidieux, intégrez une plateforme de communication standard et obtenez un logiciel de gestion de projet centralisé pour réduire le temps et les efforts nécessaires aux tâches administratives. ClickUp est la solution idéale pour y parvenir. Ses capacités de collaboration et de gestion de produits tout-en-un, combinées à des modèles et à l'automatisation, rendent vos tâches quotidiennes plus efficaces. Confiez à cette plateforme les tâches de gestion afin de libérer vos développeurs pour qu'ils se concentrent sur les tâches centrées sur le chiffre d'affaires !

Intégrer des pratiques de codage efficaces

La qualité l'emporte toujours sur la quantité dans le développement de logiciels. Un code de haute qualité garantit l'efficacité de la solution. Pour ce faire, définissez des pratiques de codage conformes à l'industrie pour les développeurs.

Encouragez-les à explorer les directives de codage pour améliorer la structure du code, l'efficacité, la collaboration et bien plus encore.

Choisir les chefs de projet et de produit

Avec l'augmentation du nombre de projets, vous aurez plus de rôles de leadership à remplir, tels que les chefs d'équipe, les chefs de projet, les chefs de produit, etc. Il est judicieux de choisir les candidats aux postes de direction au sein de votre équipe.

Vous pouvez également embaucher des candidats appropriés pour ces rôles si votre équipe est petite et n'est pas suffisamment expérimentée. Le fait de nommer à l'avance des chefs d'équipe dédiés permet de s'assurer que les tâches clés sont bien gérées pendant la phase de mise à l'échelle. Cela permet également de combler les lacunes en matière de talents, d'organiser les flux de travail et de structurer les équipes techniques.

Optimiser les processus de développement

Les processus de développement sont généralement adaptés à la taille et aux besoins de l'équipe. Lorsque ceux-ci augmentent, vous devez également améliorer l'ensemble du flux de travail de votre processus de développement. Supprimez les silos, automatisez les tâches et divisez les grands projets en tâches dynamiques pour une performance plus efficace.

Intégrez des outils avancés dans votre flux de travail et mettez en place de nouveaux processus pour répondre aux besoins, tels que la planification des sprints, les révisions, les cycles d'assurance qualité, les réunions quotidiennes, etc. Vous devez également surveiller les dossiers en attente et les confier à des experts pour un système de développement plus clair et plus rapide.

Le fait d'avoir un outil doté d'IA à portée de main peut vous aider à accomplir ces tâches. ClickUp Brain est votre solution unique pour optimiser les processus d'entreprise afin de gagner du temps et de réduire les tâches administratives. Grâce aux fonctions d'IA de ClickUp, vous pouvez assigner des tâches, suivre les progrès, automatiser les calendriers et les mises à jour, et bien plus encore. Par exemple, ClickUp Brain automatise les tâches répétitives telles que la saisie de données et la planification, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur leur travail principal.

Améliorer les canaux de communication

Les changements dans la taille et la structure de l'équipe peuvent automatiquement entraîner des changements dans les méthodes de communication. En particulier si vous engagez des membres à distance ou des équipes de développement externes, vous devez trouver des canaux de communication efficaces pour les mises à jour en temps réel. ClickUp Chat est un canal de communication intelligent que vous pouvez utiliser pour les équipes logicielles en pleine croissance. Grâce à cet outil, vous pouvez regrouper la communication de l'équipe sous un même toit, partager des mises à jour, lier des ressources et collaborer en temps réel par le biais d'actions et d'attributions de tâches.

collaborez en temps réel avec ClickUp Chat

Coller à l'Agile

La méthodologie Agile convient le mieux aux équipes agiles et évolutives. Veillez donc à vous en tenir à la méthode Agile pendant que votre équipe de développement s'agrandit. Cela signifie que vous devez permettre aux membres de votre équipe de travailler avec un certain degré d'auto-organisation et d'indépendance.

L'approche agile est une approche transversale qui repose sur le partage des responsabilités, de sorte que votre équipe peut atteindre ses objectifs grâce à une collaboration efficace et à des cycles de révision. Ainsi, vous pouvez hiérarchiser les tâches et commencer par celles qui apportent le plus de valeur à votre équipe en pleine croissance, dans un budget et un délai déterminés.

le tableau de rapidité de ClickUp est un outil qui permet d'analyser l'état des tâches, les destinataires, la priorité et l'effort pour découvrir des informations précieuses sur les progrès de votre équipe ClickUp pour les équipes agiles offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent rationaliser votre flux de travail agile, y compris la gestion des sprints, les rapports de sprints, les vues personnalisées et l'automatisation. Visualisez les flux de travail agiles et les sprints afin d'obtenir des informations, de suivre les progrès et d'identifier les obstacles potentiels. Des vues multiples comme les tableaux Kanban, les listes et les calendriers vous aident à optimiser le flux des tâches. Vous pouvez également mettre en place une automatisation pour déplacer les tâches inachevées vers le prochain sprint, mettre à jour les statuts des tâches ou notifier les membres de l'équipe.

Cette visibilité accrue et l'automatisation des tâches répétitives aident les équipes logicielles à s'adapter aux flux de travail au fur et à mesure qu'elles évoluent efficacement.

Envisager une augmentation de personnel

Au lieu d'embaucher pour chaque rôle en une seule fois, l'augmentation du personnel est une approche que vous pouvez envisager pour répondre aux besoins d'évolution. Elle vous permet d'engager temporairement du personnel externe pour répondre à vos besoins spécifiques. Cette approche est plus adaptée aux petites équipes qui souhaitent passer à l'échelle supérieure mais qui ne sont pas sûres de leurs produits et de leurs canaux de revenus.

Le renforcement du personnel aide les entreprises à accéder à des compétences spécialisées et à des expériences sans s'engager à long terme. C'est également un moyen flexible d'augmenter ou de réduire l'effectif de l'équipe en fonction des besoins du projet. Les ingénieurs externes apportent des perspectives et des talents nouveaux, ce qui peut améliorer la qualité et l'innovation de votre projet.

Vous devez simplement veiller à ce que le personnel externe s'aligne sur les valeurs et les exigences de votre entreprise et qu'il collabore harmonieusement avec votre équipe existante.

Suivre les progrès en temps réel

Le développement d'une équipe logicielle est un processus complexe qui nécessite un plan et un processus adéquats. Lors de l'exécution des tâches d'extension, il est essentiel de surveiller la façon dont les nouvelles recrues et les processus s'intègrent à la configuration existante.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser des plateformes de gestion de projet et des modèles afin de définir clairement les prochaines étapes. Vous pouvez utiliser des modèles de plans de croissance pour élaborer une stratégie de mise à l'échelle avec des tâches, des sous-tâches, des ressources et des échéances. Cela permet de structurer votre plan et d'assurer la transparence pour toutes les personnes impliquées dans le changement.

la vue Gantt de ClickUp permet d'avoir une vue d'ensemble des dépendances et de l'avancement du projet

Vous pouvez également suivre les progrès en temps réel grâce à des tableaux de bord et des vues guidées. Plus de 15 vues de ClickUp offrent des approches entièrement personnalisables de la gestion des tâches, du suivi des projets et de la visualisation du flux de travail. De la simple vue Liste qui reflète instantanément les changements de tâches à la vue Calendrier dynamique qui suit les échéances, chaque vue offre une perspective unique sur l'état de votre projet.

les tableaux de bord de ClickUp vous permettent de comprendre clairement et à tout moment où en est votre équipe

En outre, Tableaux de bord ClickUp vous permet de hiérarchiser le travail, d'améliorer les performances de l'équipe et de gérer les sprints pour une productivité maximale. Les tableaux de bord vous permettent de filtrer les données en fonction de critères spécifiques tels que l'assigné, la priorité ou le projet. Vous pouvez ainsi zoomer sur des domaines spécifiques et voir comment les progrès se déroulent au sein de ces segments.

Les erreurs à éviter lors de la mise en place d'équipes de développement logiciel

Les stratégies de développement de logiciels peuvent vous aider à obtenir les résultats que vous souhaitez, mais vous devez éviter les erreurs communes suivantes au cours du processus :

Équiper plus de développeurs d'un développement plus rapide

Souvent, les chefs de projet et les propriétaires de produits pensent que l'embauche d'un plus grand nombre de personnes permettra d'accélérer le cycle de développement. Bien que cela puisse être vrai dans certains cas, cela n'est pas efficace si vous n'embauchez pas correctement ou si vous ne répartissez pas les responsabilités en fonction des compétences.

Par exemple, si votre équipe manque de ressources en assurance qualité et que vous continuez à embaucher des développeurs, vous resterez bloqué dans la phase de révision, ce qui retardera votre mise sur le marché. Veillez donc à recruter des talents qui correspondent à vos besoins et qui peuvent fournir les capacités qui vous font défaut.

Ignorer la formation et le développement des compétences des employés

Quelles que soient les compétences et l'expérience de vos employés, ils ont besoin d'être formés aux nouveaux outils, aux compétences non techniques et aux processus. L'organisation d'initiatives régulières de formation et de développement des compétences ne peut que profiter à votre équipe logicielle.

Avec l'augmentation des besoins et des exigences des projets, ces formations peuvent servir de référence au sein de l'équipe et garantir que l'ensemble du personnel travaille de manière cohérente dans le cadre de la mission et de la structure de l'entreprise.

Prise en compte de l'évolutivité lors de la planification de l'architecture

Toute entreprise de logiciels a pour objectif de se développer et de s'étendre au fil du temps. Ainsi, lorsque vous planifiez l'architecture initiale de votre équipe logicielle, vous devez toujours prendre en compte l'évolutivité. Il est ainsi plus facile de développer les opérations à l'avenir sans avoir à remplacer l'infrastructure de base.

Si l'architecture principale reste la même, il est plus facile pour les développeurs de s'adapter à l'évolution de la demande. Si vous négligez l'évolutivité lors de la planification de l'architecture, vous risquez de devoir modifier complètement la base de code et le modèle de serveur à l'avenir, ce qui entraînera une perte de temps et d'argent.

Élargissez votre équipe logicielle dès maintenant

Le chiffre d'affaires généré par les logiciels n'a jamais été aussi élevé 698,80 milliards de dollars en 2024. Les pays émergents tendances en matière d'ingénierie de projets plus importants devraient encore stimuler le marché. Dans un paysage aussi concurrentiel, la recherche d'une équipe logicielle efficace peut entraîner une augmentation des revenus.

Ne restez pas bloqué dans des boucles de planification et des retards ; donnez à votre équipe de développement logiciel la bonne impulsion avec les meilleurs outils agiles et canaux de communication pour des projets très performants. ClickUp est un outil de gestion de projet efficace qui permet de constituer et de maintenir des équipes performantes en s'appuyant sur la collaboration, la fixation d'objectifs et l'amélioration continue pour une productivité maximale. S'inscrire pour un compte gratuit maintenant !