25 indicateurs clés de performance (KPI) pour le développement de logiciels avec des exemples

La définition des objectifs est inévitablement suivie du suivi de leur réalisation. C'est l'une des principales responsabilités de tout gestionnaire de projet, et les gestionnaires de développement de logiciels ne font pas exception à la règle.

Les gestionnaires de projet utilisent des indicateurs de performance clés spécifiques pour gérer efficacement les projets de développement de logiciels. La vitesse de développement, la durée du cycle et le délai de production sont autant d'indicateurs clés de performance exemples d'ICP qui peuvent être utilisés pour suivre les projets de logiciels.

Ces ICP pour le développement de logiciels constituent votre boîte à outils de données objectives pour suivre chaque étape du cycle de vie du développement de logiciels afin d'identifier les goulets d'étranglement et de travailler à l'amélioration continue.

Voyons comment les équipes de développement de logiciels peuvent optimiser le processus de développement à l'aide des 25 meilleurs KPI (indicateurs clés de performance) de développement de logiciels pour favoriser la prise de décision.

25 indicateurs clés de performance pour le développement de logiciels

Il existe d'innombrables KPI adaptés à des objectifs d'entreprise spécifiques et à des projets en cours. Voici les 25 principaux qui s'appliquent à tous les domaines et qui permettent à votre équipe de développeurs de garder une longueur d'avance sur les cibles.

1. Vitesse de développement

Vitesse de développement

Mesurez la performance de l'équipe de développement logiciel avec la vélocité de développement. Elle indique le travail total que votre équipe peut accomplir au cours d'un sprint (une période fixe pendant laquelle les tâches doivent être achevées).

Au cours d'un sprint, utilisez points de récit pour calculer l'effort nécessaire pour achever une tâche sur une échelle de un à dix, un étant le plus rapide et dix le plus compliqué. En mesurant chaque sprint et chaque story point, vous pouvez comprendre la vélocité moyenne de votre équipe de développement au cours de trois sprints.

Sans cet indicateur, il sera difficile de forfaiter, de prioriser, d'allouer des ressources et de fixer des paramètres réalistes pour les projets à venir.

vélocité de développement = Total des story points achevés au cours d'un sprint_

2. Durée du cycle

Suivi de la durée du cycle dans ClickUp Durée du cycle est un indicateur de recherche et d'évaluation DevOps (DORA) permettant de mesurer le temps passé à accomplir une tâche particulière. Elle quantifie les performances de l'équipe et estime la durée nécessaire pour terminer les tâches futures.

Par exemple, dans le développement de logiciels, la durée du cycle peut faire référence au temps nécessaire pour résoudre un bug, à partir du moment où il est attribué à un développeur et subit des tests de stabilité et de code jusqu'à ce qu'il soit corrigé et approuvé par l'assurance qualité.

Cet indicateur permet d'évaluer la productivité de l'équipe de développeurs et d'identifier les points à améliorer. Vous pouvez comparer la durée du cycle de chaque tâche à la durée souhaitée pour analyser les lacunes de l'équipe.

durée du cycle = Heure de fin - Heure de début_

3. Couverture du code

La couverture du code, également appelée couverture des tests, mesure le pourcentage de code testé. Cette métrique DevOps mesure la qualité des logiciels à des fins de production et de test.

Elle donne la priorité au développement piloté par les tests (TDD) et permet d'identifier les bugs dans les codes. Plus la couverture du code est élevée, moins il y a de risques de bugs.

couverture du code = (Nombre de lignes de code exécutées par les tests / Nombre total de lignes de code) X100_

4. Fréquence de déploiement

La mise en œuvre de méthodologies agiles peut rendre la mesure des performances de l'entreprise plus difficile, car l'ensemble de l'équipe doit suivre.. indicateurs agiles tout au long du cycle de développement. Lors du suivi des performances de outils de développement de logiciels et des processus dans le cadre d'un tel processus, vous pouvez dépendre de l'ICP relatif à la fréquence de déploiement.

Il détermine la vitesse à laquelle l'équipe de déploiement déploie le code dans les différents départements, tels que l'étape, les tests et la productivité. Cet ICP fait partie des quatre indicateurs DORA et est lié à d'autres, tels que le taux d'échec des changements, le délai de production des changements et le temps moyen de récupération.

Cet ICP logiciel fournit un aperçu de l'efficacité et de l'agilité de l'équipe de développement, établit des paramètres pour améliorer les pratiques de déploiement et contribue à l'amélioration continue.

fréquence de déploiement = Nombre total de déploiements / Période de temps_

5. Net Promoter Score

Le Net Promoter Score (NPS) mesure la satisfaction des clients sur une échelle de zéro à dix, où zéro décrit la pire expérience utilisateur, et dix la meilleure.

Les personnes qui classent le logiciel entre zéro et six sont appelées détracteurs, celles qui le classent entre sept et huit sont passives, et celles qui le classent entre neuf et dix sont des promoteurs. Si le nombre de promoteurs est supérieur à celui des détracteurs, le logiciel est performant.

net Promoter Score = (% promoteurs) - (% détracteurs)_

6. Temps moyen entre les défaillances (MTBF)

Lorsqu'il s'agit d'évaluer la fiabilité d'un logiciel, l'indicateur MTBF quantifie le temps moyen entre deux défaillances du logiciel.

Dans le cadre du développement de logiciels, où les défaillances sont inévitables, la mesure du MTBF est essentielle pour évaluer les tâches logicielles et élaborer des stratégies de réparation.

temps moyen entre deux défaillances (MTBF) = Temps de fonctionnement total/Nombre total de pannes_

7. Modifier le taux de défaillance

La mesure de la qualité des logiciels est complexe en raison de sa subjectivité. Les indicateurs de taux d'échec des changements donnent un aperçu de la qualité des logiciels en calculant le pourcentage de déploiements qui conduisent à un échec en production.

Un faible taux d'échec des modifications indique une diminution du nombre de bugs et une qualité élevée. Au contraire, un taux élevé signifie qu'il y a plus de bugs et que l'équipe doit revoir le code.

cFR = (Nombre de changements échoués/Nombre de changements)/100_

8. Taille de la demande de tirage (PR)

8. Taille de la demande de tirage (PR)

La taille des demandes de tirage est un indicateur de développement logiciel qui mesure le nombre de modifications de code dans une seule demande de tirage, reflétant la taille ou la portée des modifications introduites par un développeur.

Les petites demandes de tirage sont plus faciles à examiner et à traiter, ce qui facilite une intégration plus rapide, fournit un retour d'information plus spécifique et réduit le risque de bug. En revanche, les demandes de tirage importantes sont plus longues à comprendre, à examiner et à corriger.

9. Ratio de détection des défauts (DDR)

Le ratio DDR mesure le nombre de défauts trouvés avant la publication par rapport à ceux trouvés après la publication.

Utilisez les indicateurs DDR pour évaluer le nombre de défauts non détectés par votre équipe de test et rencontrés par les clients, ce qui a un impact négatif sur leur expérience.

ratio de détection des défauts = (Défauts trouvés dans une phase + Total des défauts) X 100_

10. Taux de désabonnement au code

Les codes doivent souvent être révisés lors des mises à jour de logiciels et de l'introduction de nouvelles fonctionnalités. Les indicateurs de renouvellement du code mesurent le nombre de fois qu'un code logiciel nécessite une itération au cours d'une période donnée. Un taux de désabonnement élevé indique une maintenance et un risque plus importants.

Par exemple, les équipes DevOp fonctionnent généralement avec un taux de désabonnement moyen de 25 %, ce qui indique que les codes sont efficaces à 75 %.

taux d'attrition du code = Total des lignes de code au début - (Lignes ajoutées + lignes supprimées + lignes modifiées)/ Total des lignes de code X 100_

11. Simplicité du code

Un code simple exécuté avec succès est supérieur à un code complexe qui exige des itérations constantes. La simplicité du code peut être mesurée à l'aide de plusieurs indicateurs tels que la complexité cyclomatique, la duplication du code, le renouvellement du code, etc.

Une bonne simplicité du code indique que le code prendrait moins de temps, nécessiterait moins d'itérations et comporterait moins de bugs.

Il n'existe pas de formule directe pour mesurer la simplicité du code comme la complexité cyclomatique, car il s'agit d'un indicateur qualitatif plutôt que quantitatif.

12. Flux cumulatif

Utilisez des rapports comme les flux cumulés ou les diagrammes d'épuisement pour comprendre la progression de votre sprint

Les gestionnaires de développement de logiciels souhaitent souvent connaître l'étape des projets de développement de logiciels. Le flux cumulatif montre, par le biais de diagrammes visuels, si une tâche est approuvée, en progression ou à l'étape du carnet de commandes.

Des couleurs différentes illustrent des statuts différents. En outre, la largeur de la bande indique la durée du cycle. Cet indicateur clé de performance du développement logiciel vous permet d'évaluer le statut du développement logiciel, d'identifier les goulets d'étranglement et de calculer l'effort nécessaire pour achever les éléments du carnet de commandes.

13. Taux de bug

Le taux de bogues indique le nombre de bogues identifiés lors des tests de logiciels. La plupart des équipes de développement de logiciels utilisent cette mesure pour comparer les taux de bugs entre les projets, les équipes et les délais, établir des indicateurs et fixer des objectifs réalistes pour réduire le nombre de bugs.

Vous pouvez les examiner sous deux angles : le nombre total de bugs détectés et la gravité des bugs identifiés.

taux de bogues = (Nombre de bogues détectés/ Nombre total de lignes de code) X 100_

14. Sprint Burndown

Visualisez les rapports de sprint sur ClickUp avec les diagrammes Burnup et Burndown

Mesurez le nombre total de tâches exécutées au cours d'un sprint avec les indicateurs de burndown du sprint. Il s'agit de l'un des principaux indicateurs clés de performance du génie logiciel qui déterminent le travail terminé au cours des sprints. Réajustez les performances de l'équipe si les résultats ne font pas écho aux attentes.

Les entreprises utilisent souvent des diagrammes de burndown de sprint et mesurent le temps et la quantité de travail à achever dans les points de sprint pour vérifier les écarts par rapport à la progression idéale.

15. Tableau d'épuisement des versions

Le tableau d'avancement de la version Indicateur de performance clé (KPI) mesure la progression de la sortie du produit et prédit le nombre de sprints nécessaires pour achever une version sur la base des sprints précédents.

Utilisez un diagramme d'épuisement des versions pour évaluer si les opérations se déroulent dans les temps ou avec du retard et pour démontrer la progression du projet aux parties prenantes.

16. Efficacité du flux

L'indicateur clé de performance de l'efficacité du flux suit le rapport entre le temps total et le temps actif pour donner un aperçu de la période d'immobilisation et optimiser le flux de travail.

efficacité du flux = (Temps de création de valeur / Délai de production) X 100_

Temps à valeur ajoutée = Temps consacré aux activités contribuant directement aux besoins du client, comme le code source/les essais.

Délai total = Temps écoulé entre le moment où un élément de travail entre dans le système Kanban et celui où il est livré au client.

17. Temps moyen de réparation (MTTR)

Le temps moyen de réparation désigne le temps total nécessaire à un système pour réparer un problème ou une panne. Il comprend le temps de réparation et de test pour intégrer tout le temps nécessaire jusqu'à ce que le logiciel soit pleinement fonctionnel.

Un MTTR élevé dans les projets de développement de logiciels peut entraîner des temps d'arrêt non planifiés.

Le MTTR évalue la fiabilité et la disponibilité de vos systèmes et équipements et identifie les domaines d'amélioration et les tendances en matière de défaillances afin que vos développeurs de logiciels puissent optimiser les stratégies de maintenance.

mTTR = Temps total de maintenance / Nombre de réparations_

18. Temps d'attente

Le temps d'attente est le temps de traitement entre le moment où un problème est émis et celui où il est résolu. Il s'agit de la période pendant laquelle le ticket est encore dans la file d'attente et n'est pas traité ou résolu.

Les longs délais d'attente peuvent être dus à un manque de spécialistes de l'assurance qualité, à une mauvaise communication interne ou à une insuffisance d'outils et d'assistance. Cet ICP montre à quel point le pipeline est optimisé ; par conséquent, plus il est bas, mieux c'est.

19. Taux d'Achevé de l'étendue du projet

Plus le processus d'Achevé est rapide, plus il reflète positivement l'efficacité de l'équipe de développement logiciel. Le taux d'achèvement du périmètre est un indicateur qui détermine le nombre total de tickets achevés au cours d'un sprint.

Un taux d'achèvement faible est le signe de processus non optimisés, de cibles irréalistes ou d'un nombre insuffisant de membres du personnel.

20. Portée ajoutée

Le périmètre ajouté est un indicateur essentiel pour tous les responsables du développement de logiciels, car il compte le nombre total de points de récit ajoutés après le début du sprint.

Un pourcentage élevé de portée ajoutée indique un manque de forfait pour déterminer les défis à venir. Il perturbe le forfait du sprint en réduisant la possibilité d'effectuer un nouveau travail.

Pour réduire la portée ajoutée, éliminez les fonctionnalités qui nécessitent plus de temps que ce que votre équipe peut y consacrer. Vous pouvez également établir une prévision de maintenance indiquant le temps et les efforts nécessaires pour assurer le fonctionnement de la fonction à long terme.

21. Délai de production

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image4-4.gif Le délai de production est l'un des principaux indicateurs clés de performance du développement logiciel /$$img/

Personnalisez les graphiques des délais de production avec ClickUp pour suivre les indicateurs critiques du projet

Le délai de production mesure la durée totale d'une tâche, de la demande à l'achèvement. Contrairement à la durée du cycle pour les équipes de développement de logiciels, elle prend également en compte le temps d'attente, les approbations et les révisions nécessaires avant que la tâche ne soit achevée.

Un délai de production plus court indique une mise sur le marché plus rapide, une agilité accrue et une utilisation efficace des ressources. Ensemble, ces facteurs contribuent à une plus grande satisfaction des clients.

délai d'exécution = horodatage du déploiement - horodatage de la validation_

22. Efforts gaspillés

L'indicateur de gaspillage des efforts mesure le temps et les ressources consacrés à des tâches qui ne contribuent pas au projet final ou aux objectifs de l'entreprise.

Par exemple, si l'équipe a travaillé sur une fonctionnalité logicielle qui a été considérée comme non pertinente après deux semaines, l'effort gaspillé correspondrait au montant payé à tous les développeurs pour leur travail au cours de ces deux semaines.

Augmenter la productivité et réduire les délais de mise sur le marché, mesurer les indicateurs clés de performance pour le développement de logiciels, tels que les efforts gaspillés, et trouver des moyens de les réduire pour assurer la réussite du projet.

effort gaspillé = (Total de l'effort gaspillé / Total de l'effort) X 100_

23. Interruptions

Les indicateurs d'interruption mesurent le nombre total de tâches interrompues au cours d'une période donnée. Vous pouvez également mesurer le nombre total d'interruptions au sein d'une tâche pour vous faire une idée plus précise.

Les interruptions ont un impact direct sur les performances et doivent être mesurées pour respecter des échéanciers réalistes. Parmi les exemples d'interruptions, citons les problèmes techniques, les pannes de système, les interruptions personnelles ou celles dues à l'indisponibilité des ressources.

taux d'interruption = (Nombre total d'interruptions / Temps total travaillé) X 100_

24. Embauche et temps de montée en charge

Vous avez besoin de ressources adéquates pour exécuter votre cycle de développement logiciel. Le recrutement d'une équipe de développeurs qualifiés prend parfois du temps, ce qui souligne la nécessité de définir des paramètres réalistes pour l'accomplissement des tâches.

Le délai d'embauche définit la période qui s'écoule entre le moment où le candidat postule à un emploi et celui où il l'accepte. Il faut également tenir compte du temps de montée en puissance, c'est-à-dire du temps qui s'écoule entre le moment où le candidat est embauché pour un rôle et celui où il devient pleinement productif dans ce rôle.

Tenez compte de ces deux marqueurs lors de l'estimation du cycle de vie du développement logiciel.

Les parties prenantes exigent souvent une estimation de la date d'achevé du logiciel, et cet indicateur de performance clé aide les départements interfonctionnels à planifier leur travail.

La date de livraison est susceptible d'évoluer au fur et à mesure de la progression des opérations et peut être modifiée lorsque des changements interviennent.

Défis dans la mise en œuvre des indicateurs de performance du développement logiciel et conseils pour les surmonter

Choisir les bons indicateurs clés de performance

Lorsqu'il s'agit de paramétrer des indicateurs de performance clés pour le développement de logiciels, il peut être difficile de déterminer ceux qui sont les plus pertinents pour votre projet. Comment faire pour choisir les indicateurs clés de performance les plus importants parmi plusieurs options ?

Nous recommandons de commencer par les objectifs de l'organisation et les indicateurs clés de performance qui assistent les initiatives stratégiques. Par exemple, les domaines clés sur lesquels le développement de logiciels peut avoir un impact significatif sont l'amélioration de la qualité des produits, l'augmentation de la satisfaction des clients et la réduction des délais de mise sur le marché.

Les KPI correspondants qui ajoutent de la valeur à l'entreprise comprennent la couverture du code, la durée du cycle, la qualité du code, le MTTR pour l'amélioration de la qualité du produit, le NPS pour la satisfaction du client et la fréquence de déploiement pour la mise sur le marché.

Recueillez les commentaires des ingénieurs, des testeurs, des développeurs, des chefs de projet et des développeurs de produits pour en faire un effort de collaboration et augmenter les chances de réussite de la mise en œuvre.

Ajuster et suivre régulièrement les indicateurs de performance clés

Les indicateurs de performance clés ne sont pas statiques ; ils doivent être régulièrement ajustés en fonction de l'évolution des besoins et des objectifs de l'entreprise. Vous pouvez les suivre à l'aide de feuilles de calcul, mais leur évolutivité est limitée en raison du contrôle des versions, de l'absence d'automatisation des modifications des données et de l'accès basé sur les rôles.

Vous avez besoin d'un logiciel ou d'un modèle pour suivre et ajuster vos ICP de développement logiciel afin d'achever le projet avec succès.

Manque d'alignement au sein des équipes

Supposons un scénario dans lequel l'équipe de développement mesure et donne la priorité au score NPS, mais oublie de le communiquer à l'équipe d'assistance client. Sans cet alignement, l'équipe d'assistance risque de donner la priorité à la rapidité plutôt qu'à l'expérience client, ce qui compromet l'objet de l'entreprise.

En plus de mesurer l'indicateur de performance clé pertinent, vous devez le communiquer aux membres de l'équipe concernés afin qu'ils comprennent son importance et son alignement sur les objectifs de l'entreprise.

À défaut d'utiliser un tableau de bord ou un logiciel commun, comment faire pour que tout le monde soit aligné sur les ICP et soit habilité à contribuer à leur réalisation ?

Qualité et exactitude des données

Le suivi des données à l'aide d'une feuille de calcul présente plusieurs lacunes, notamment des entrées en double, des erreurs de saisie manuelle et des informations obsolètes, qui peuvent fausser les décisions.

Les silos de données se créent dans de nombreuses entreprises où chaque département travaille de manière isolée avec ses propres données et méthodologies.

Par exemple, l'équipe chargée de la cybersécurité au sein de l'entreprise peut travailler sur différentes sources de données. En revanche, l'équipe de développement peut avoir des méthodologies distinctes, alors que ces équipes ont un objectif commun : réduire les vulnérabilités des logiciels susceptibles de faire l'objet de cyberattaques.

Le résultat est un paysage fragmenté sans source unique de vérité. Les organisations ne peuvent sous-estimer l'importance de l'hygiène et de l'actualité des données pour une prise de décision éclairée, en particulier lorsque des équipes interfonctionnelles collaborent à la réalisation d'un objectif partagé. Il est essentiel de disposer d'une source de données unique, toutes les équipes ayant accès aux mêmes données centralisées.

Une fois que vous connaissez les ICP clés du développement logiciel, la question suivante est de savoir comment vous allez les suivre et les mettre en œuvre.

Le suivi des ICP de développement logiciel prend du temps et est erroné sans outils efficaces qui fournissent des points de données distincts d'une manière claire et exploitable.

ClickUp est une plateforme complète permettant de suivre tous vos indicateurs clés de performance liés à votre projet logiciel et de s'assurer qu'ils sont alignés sur vos objectifs stratégiques et d'entreprise.

Vous pouvez personnaliser les Tableaux de bord ClickUp pour suivre les KPI les plus pertinents avec des données en temps réel et inculquer une prise de décision efficace et opportune. Le tableau de bord peut être personnalisé avec des cartes de rapports de sprint telles que les cartes de vélocité, les cartes de burndown, les cartes de burnup, le flux cumulatif, la durée du cycle et le délai d'exécution.

Créez le centre de contrôle de mission parfait pour n'importe quel projet avec les tableaux de bord ClickUp

Toutes ces cartes sont mises à jour régulièrement (à l'exception de la vélocité) pour simplifier le suivi des indicateurs clés de performance et mesurer les efforts de développement. Ces cartes disposent de diverses options de personnalisation, notamment la source, l'intervalle de temps, la période d'échantillon, la quantité de travail, les filtres de tâches, etc.

Les tableaux de bord ClickUp intègrent des données précieuses provenant de sources distinctes afin de donner une idée globale du développement logiciel des indicateurs du projet et de la performance. Ces données peuvent être utilisées pour prendre des décisions fondées sur des données concernant le processus de développement du logiciel, optimiser l'affectation des ressources et le processus de développement dans son ensemble.

Modèles de KPI ClickUp

La réussite consiste à garder une longueur d'avance sur les KPI et, en tant que manager, vous devez mesurer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour votre équipe de développement de logiciels.

ClickUp modèles de développement de logiciels sont conçus pour le développement de logiciels de haute qualité. Ils sont livrés avec des sous-catégories prêtes à l'emploi et entièrement personnalisables, ainsi qu'un suivi de l'aide les indicateurs clés de performance (KPI) de la gestion de projet avec des affichages, des statuts et des champs personnalisés.

Modèle ClickUp KPI fait de la mesure des indicateurs de performance clés un jeu d'enfant, que vous soyez une startup ou une entreprise bien établie. Avec ce modèle, vous pouvez :

Rester à jour sur vos points de données les plus importants - en un seul endroit pour tous vos développeurs de logiciels

Obtenir une visibilité sur les efforts de votre équipe de développement en suivant la progression par rapport aux objectifs

Identifier les tendances et suivre et mesurer la progression de vos indicateurs clés de performance KPI avec un diagramme visuel

Voici comment ClickUp pour les équipes de développement de logiciels simplifie la mesure des KPIs :

Créer des objectifs : Rédiger des objectifs mesurables et réalisables qui s'alignent sur vos objectifs à long et à court terme

: Rédiger des objectifs mesurables et réalisables qui s'alignent sur vos objectifs à long et à court terme Tableau de bord ClickUp : Identifiez les indicateurs qui répondent le mieux à vos besoins et utilisez le tableau de bord pour les suivre

: Identifiez les indicateurs qui répondent le mieux à vos besoins et utilisez le tableau de bord pour les suivre Créez des jalons : Suivez les indicateurs vous-même ou utilisez des outils d'automatisation pour suivre les performances en temps réel

: Suivez les indicateurs vous-même ou utilisez des outils d'automatisation pour suivre les performances en temps réel Analysez les résultats : Utilisez la vue Gantt ou Tableau de ClickUp pour analyser les résultats et modifier les cibles si nécessaire

Related: Gestion des produits KPIs_* 🎯

Impact de l'assurance qualité sur les indicateurs clés de performance du développement logiciel

L'assurance qualité doit être au cœur de la mesure des indicateurs de développement logiciel, depuis l'identification des failles de sécurité jusqu'au test du logiciel pour l'identification des bugs.

Un processus de test structuré et fiable garantit que l'équipe de développement corrige tous les bugs et problèmes avant que le client n'utilise votre produit/logiciel.

En outre, une livraison de qualité optimale réduit le temps de remaniement du code et diminue le taux de détection des bogues et des défectuosités. C'est pourquoi nous recommandons d'optimiser l'assurance qualité pour que les processus de développement de logiciels soient rapides et fluides.

Mesurer les indicateurs clés de performance du développement logiciel pour maximiser vos chances de mener à bien votre projet

Le développement de logiciels est un processus itératif qui nécessite un suivi et des ajustements fréquents pour garantir la réussite du projet. Le fait de paramétrer les indicateurs clés de performance du développement logiciel permet de responsabiliser tout le monde et de s'assurer que les efforts de développement logiciel se concentrent sur les objets de l'entreprise.

Ils servent d'étoile polaire aux équipes de développement de logiciels, en mesurant la progression quotidienne et en aidant les dirigeants et les managers à mieux comprendre la situation dans son ensemble.

Intégrez le logiciel de gestion de projet ClickUp au processus de livraison de logiciels pour mesurer la progression, suivre les indicateurs clés de performance, les ajuster si nécessaire et optimiser votre processus de développement. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour paramétrer et suivre vos indicateurs clés de performance en matière de développement logiciel.