Nous avons testé les meilleurs logiciels de CRM en Malaisie

Ayant passé des années dans les tranchées de la vente et du marketing, j'ai eu l'occasion d'examiner un grand nombre d'études de cas Systèmes CRM . De la gestion de pipelines complexes à l'entretien des prospects, un bon système de gestion de la relation client peut faire toute la différence.

Mais avec les nombreuses options disponibles sur le marché, en particulier en Malaisie, le choix du bon système peut s'avérer fastidieux. Ce blog fait le tour de la question et vous présente les 10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM) en Malaisie que vous devez envisager en 2024.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de CRM en Malaisie ?

Lorsque l'on choisit le bon Logiciel de gestion de la relation client pour votre entreprise en Malaisie, tenez compte des facteurs suivants :

Localisation: Est-ce qu'il répond aux besoins du marché malaisien, y compris l'assistance en langue bahasa et les options de tarification régionales ?

Évolutivité: Peut-il évoluer avec votre entreprise et répondre à vos besoins futurs ?

Intégration: S'intègre-t-il de manière transparente à vos outils de travail existants ?

Fonctionnalités: Offre-t-il les fonctionnalités dont vous avez besoin, comme la gestion du pipeline de vente, l'évaluation des prospects et l'automatisation du marketing ?

Convivialité : Son interface est-elle intuitive afin de minimiser le temps de formation ?

Assistance à la clientèle : Fournit-il un support client fiable et accessible pour résoudre rapidement tout problème ?

Personnalisation : Pouvez-vous personnaliser le CRM pour qu'il réponde aux besoins spécifiques de votre entreprise ?

Selon les L'enquête Global Consumer Insights Pulse Survey 2023 de PWC plus de 73% des consommateurs malaisiens sont préoccupés par la confidentialité des données personnelles. Plus de la moitié des personnes interrogées ne veulent pas partager plus de données personnelles que nécessaire. Pour y remédier, vous avez besoin d'un système de gestion de la relation client qui permette des réglages granulaires sur la manière dont les données sont collectées, utilisées et stockées.

Les 10 meilleurs logiciels de CRM à utiliser en Malaisie en 2024

Maintenant, explorons les meilleurs candidats CRM pour vous aider à rationaliser vos efforts de vente et de marketing :

1. ClickUp

ClickUp n'est pas seulement une solution de gestion de projet ; il est également doté d'un robuste Fonctionnalité CRM . Son approche tout-en-un distingue ClickUp, permettant aux entreprises de gérer des projets, des tâches, et des les relations avec les clients au sein d'une plateforme unique.

transformez vos opérations commerciales avec le système de gestion de projets CRM de ClickUp

L'une des caractéristiques les plus remarquables de CRM de ClickUp est son haut niveau de personnalisation. Vous pouvez adapter les outils de gestion de la relation client à vos processus commerciaux. De la personnalisation des champs et des statuts à la création de flux de travail uniques, vous avez un contrôle total sur le fonctionnement de votre CRM.

Utilisation Vues ClickUp avec le CRM de ClickUp, vous pouvez également visualiser la progression de vos prospects, du premier contact à la conclusion de l'affaire. Le CRM de ClickUp vous permet de connaître le statut de chaque prospect, par exemple "en cours de prospection" ou "prêt à conclure".

la solution CRM tout-en-un de ClickUp vous permet de rationaliser votre flux de travail et d'améliorer vos relations avec vos clients

Pourquoi ClickUp est le meilleur système de gestion de projet CRM tout-en-un en Malaisie ?

Avec ClickUp, la collaboration entre les commerciaux est simple . La plateforme permet aux membres de l'équipe de vente de communiquer au sein des tâches, de partager des documents et de tenir tout le monde au courant grâce à des mises à jour en temps réel.

Pour vous permettre de mieux comprendre votre processus, ClickUp offre de puissants outils de reporting et d'analyse. Vous pouvez générer des rapports détaillés sur les performances de vente, suivre les indicateurs clés, exploiter les données de vente et obtenir des informations sur le comportement des clients.

La plateforme s'intègre également à plus de 1 000 autres outils, dont Slack, Google Drive et Zoom. Il est donc facile de synchroniser toutes vos données provenant de différentes applications avec la plateforme ClickUp CRM pour assurer un flux de travail sans faille.

Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas à construire ce système à partir de zéro Vous n'avez pas besoin de créer ce système à partir de zéro. ClickUp offre un service gratuit de Modèle CRM gratuit qui contient tous les champs nécessaires à la gestion de vos flux de travail de vente.

Avec Modèle CRM de ClickUp vous pouvez :

Organiser vos contacts et vos prospects en listes distinctes

Personnaliser l'ensemble de votre cycle de vente. Si votre processus de vente comporte des étapes telles que "Appel de découverte" et "Envoi du devis", vous pouvez facilement les ajouter à l'aide des champs personnalisés

Assigner des tâches aux membres de l'équipe et joindre des documents pertinents aux affaires et aux contacts

Simplifiez votre flux de travail avec le modèle CRM de ClickUp sans effort

Télécharger ce modèle La beauté du CRM de ClickUp est qu'il est flexible. Vous pouvez ajouter ou supprimer des fonctionnalités du modèle pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous avez besoin d'une étape pour "attendre les commentaires des clients" ? Rien de plus simple ! Vous voulez une liste séparée de vos anciens clients ? Pas de problème !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Centraliser les données clients: Consolidez toutes vos informations de contact, y compris les noms, les courriels, les numéros de téléphone et même les champs personnalisés, en un seul endroit organisé. Vous ne perdrez plus de temps à parcourir des feuilles de calcul éparpillées à la recherche de détails clés

Consolidez toutes vos informations de contact, y compris les noms, les courriels, les numéros de téléphone et même les champs personnalisés, en un seul endroit organisé. Vous ne perdrez plus de temps à parcourir des feuilles de calcul éparpillées à la recherche de détails clés Gérez visuellement votre pipeline de vente: Obtenez une visibilité claire du parcours de vos prospects dans le pipeline de vente grâce aux vues ClickUp avec des étapes personnalisables. Glissez et déposez vos prospects sans effort entre les étapes de "Prospection", "Qualification" et "Clôture", pour que toute votre équipe soit sur la même longueur d'onde

Obtenez une visibilité claire du parcours de vos prospects dans le pipeline de vente grâce aux vues ClickUp avec des étapes personnalisables. Glissez et déposez vos prospects sans effort entre les étapes de "Prospection", "Qualification" et "Clôture", pour que toute votre équipe soit sur la même longueur d'onde Automatisez les tâches répétitives: Rationalisez vos flux de travail avecL'automatisation de ClickUpde ClickUp. Définissez des tâches automatisées qui se déclenchent en fonction d'actions spécifiques, telles que l'envoi d'un e-mail de suivi lorsqu'un prospect atteint un certain stade, ce qui permet à votre équipe de gagner un temps précieux et de minimiser les efforts manuels

Rationalisez vos flux de travail avecL'automatisation de ClickUpde ClickUp. Définissez des tâches automatisées qui se déclenchent en fonction d'actions spécifiques, telles que l'envoi d'un e-mail de suivi lorsqu'un prospect atteint un certain stade, ce qui permet à votre équipe de gagner un temps précieux et de minimiser les efforts manuels Collaborez de manière transparente avec vos clients: Favorisez une meilleure communication et de meilleures relations avec vos clients grâce aux fonctionnalités intégrées de chat et d'e-mail. Discutez des propositions, répondez aux questions, et gardez toute la communication centralisée dans le CRM en utilisant les fonctionnalités de chat et d'emailVue du chat et les fils de discussion, éliminant ainsi le besoin de fils de courriels dispersés

Favorisez une meilleure communication et de meilleures relations avec vos clients grâce aux fonctionnalités intégrées de chat et d'e-mail. Discutez des propositions, répondez aux questions, et gardez toute la communication centralisée dans le CRM en utilisant les fonctionnalités de chat et d'emailVue du chat et les fils de discussion, éliminant ainsi le besoin de fils de courriels dispersés **ClickUp a obtenu la conformité SOC 2 et détient les certifications ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27018, ce qui garantit le respect de normes internationales élevées en matière de sécurité, de fiabilité et de qualité

Limites de ClickUp

Peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses fonctionnalités étendues

Fonctionnalités de reporting limitées pour les besoins complexes

Prix de ClickUp

ClickUp propose quatre plans tarifaires pour s'adapter à chaque équipe :

Gratuit : pour toujours

: pour toujours illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre et par mois

ClickUp ratings and reviews

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

Clickup m'aide, ainsi que mon équipe, à gérer chaque commande, du client aux grosses affaires, avec tous les clients réguliers et les nouveaux clients. Nous pouvons personnaliser n'importe quel champ adapté à n'importe quel modèle d'entreprise et nous pouvons également intégrer des applications externes dans des logiciels basés sur le web à l'aide de webhook. J'aime beaucoup l'utiliser

Zaim A, propriétaire d'une petite entreprise, Malaisie

2. Salesforce

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts en gestion de l'information Salesforce Salesforce est un géant de la gestion de la relation client (CRM) connu pour ses fonctionnalités robustes et son évolutivité. Il s'adresse particulièrement aux grandes entreprises ayant des processus de vente complexes et un volume important d'informations et d'interactions avec les clients.

L'une de ses meilleures caractéristiques est son reporting avancé et ses outils d'analyse, qui fournissent des informations approfondies sur les performances de vente, la santé du pipeline et les contributions individuelles des membres de l'équipe.

J'apprécie également les capacités d'automatisation, qui rationalisent les tâches répétitives telles que les e-mails de suivi et les mises à jour, ce qui me permet de consacrer plus de temps à l'établissement de relations.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Utilisez des tableaux de bord hautement personnalisables pour créer des rapports interactifs et visualiser les principaux indicateurs de vente

Exploitez Einstein Analytics pour obtenir des prévisions de vente, identifier les facteurs de risque des affaires et décider des prochaines étapes afin de travailler plus intelligemment et de conclure des affaires plus rapidement

Automatisez les tâches commerciales fastidieuses grâce aux puissants workflows et au moteur d'automatisation de Salesforce

Utilisez les environnements " sandbox " pour tester les personnalisations et les intégrations sans affecter vos données réelles

Limitations de Salesforce

L'ensemble des fonctionnalités de Salesforce peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Les capacités de personnalisation de Salesforce peuvent nécessiter une expertise technique interne ou l'intervention de consultants Salesforce

Salesforce peut être plus cher que certains concurrents, en particulier pour les petites entreprises

Prix de Salesforce

Salesforce propose des tarifs dans différentes catégories, telles que les petites entreprises, les ventes, le marketing et le service Sales Cloud, etc. La tarification des ventes est la suivante :

Starter Suite: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Professionnel : 80 $/mois par utilisateur

: 80 $/mois par utilisateur Entreprise : 165 $/mois par utilisateur

: 165 $/mois par utilisateur **Illimité : 330 $/mois par utilisateur

Ventes Einstein 1: 500 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (15,000+ reviews)

4.3/5 (15,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (15 000+ commentaires)

Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure il y a quatre ans, nous avions un nombre important de processus manuels et il fallait plus de temps pour faire les choses. Nous manquions également de compréhension et de visibilité sur les défis et les priorités des clients. Nous avons beaucoup évolué et Salesforce est devenu essentiel pour renforcer l'intimité avec les clients et améliorer l'expérience qu'ils ont de nous en tant que fournisseur de solutions. Grâce à l'utilisation de Salesforce pour automatiser les processus qui étaient auparavant exécutés manuellement, nous sommes en mesure de nous concentrer sur ce qui compte le plus, nos précieux clients", a déclaré M. Wan.

Wan Ahmad Kamal, vice-président exécutif, défense des intérêts des clients et engagements stratégiques, TM ONE Malaysia

3.HubSpot

le site web de HubSpot CRM est un site web de référence pour les entreprises HubSpot HubSpot s'est taillé une place de choix en tant que plateforme CRM conviviale qui s'intègre de manière transparente avec ses outils d'automatisation du marketing. Il s'agit d'une excellente option pour les entreprises qui cherchent à nourrir leurs prospects, à automatiser leurs efforts de marketing et à gérer leurs relations avec leurs clients à partir d'une seule et même plateforme.

Ce qui donne à HubSpot une véritable longueur d'avance, c'est sa gestion du pipeline. Avec elle, je peux facilement visualiser la progression de chaque affaire grâce à des étapes personnalisables, et les données en temps réel me donnent une image claire de la situation. Cela me permet de prévoir les opportunités avec précision et de prioriser mes leads de manière plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Stocker les contacts, suivre les affaires et gérer les tâches, le tout pour un coût initial nul. Cela en fait une option attrayante pour les startups et les petites entreprises

Créez des séquences d'e-mails automatisées, nourrissez vos prospects avec du contenu ciblé et évaluez-les en fonction de leur engagement afin de les qualifier pour la prospection commerciale

Concevoir des pages d'atterrissage à fort taux de conversion et créer des formulaires de capture de prospects efficaces directement dans HubSpot

Planifier et publier des messages sur les médias sociaux directement à partir de HubSpot et suivre leur performance afin d'obtenir des informations précieuses sur l'engagement de vos médias sociaux

Limites de HubSpot

La version gratuite du CRM offre des rapports de base, mais les analyses de ventes approfondies et les rapports personnalisés nécessitent une mise à niveau vers un plan payant

Les fonctionnalités complètes d'automatisation du marketing et des ventes de HubSpot nécessitent des abonnements de niveau supérieur, ce qui peut s'avérer coûteux pour les entreprises ayant des besoins complexes

Prix de HubSpot

Sales Hub Professional: $90/mois par utilisateur

$90/mois par utilisateur Hub Hub Enterprise : 150$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (9,000+ reviews)

4.4/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4,000+ reviews)

Nous avions besoin de mettre en place un système CRM et de gérer le marketing, les ventes et le service d'une manière plus systématique. Les tâches administratives sont plus rapides et ils peuvent s'auto-servir beaucoup plus, avec moins de dépendance à l'égard de l'informatique."

Jancis Yap, Responsable Marketing, CardUp Malaysia

4. Sage

le site web de Sage CRM est disponible en anglais et en français le monde est en train de changer.. Sage CRM offre aux clients potentiels une solution CRM solide qui s'intègre parfaitement au logiciel de comptabilité Sage. Cela en fait un choix incontournable pour les entreprises malaisiennes déjà investies dans l'écosystème Sage.

Pour moi, Sage brille en tant qu'outil avec ses tableaux de bord interactifs personnalisables. Je peux les personnaliser pour afficher les paramètres qui m'importent le plus, comme l'avancement des transactions ou les tâches à venir. De plus, Sage s'intègre parfaitement à mon calendrier, ce qui me permet de planifier des réunions et d'envoyer des invitations directement à partir de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Sage

Sage est réputé pour sa facilité d'utilisation, ce qui en fait une bonne option pour les équipes ayant une expérience limitée en matière de gestion de la relation client

Planifiez, suivez et analysez les campagnes marketing directement dans Sage CRM. Mesureles performances de la campagnegérer les budgets de marketing et identifier les domaines à améliorer pour optimiser vos efforts de marketing

Accédez aux données CRM clés et gérez les interactions avec les clients grâce à l'application mobile de Sage CRM.

Sage propose des versions sectorielles de son CRM adaptées aux besoins de secteurs spécifiques tels que la construction, la fabrication et la distribution

Support multilingue pour faciliter vos opérations en Malaisie

Limites de Sage

L'évolutivité pour les très grandes organisations ayant des besoins complexes peut poser problème

Sage CRM ne fonctionne qu'avec le logiciel de comptabilité Sage

Options de personnalisation limitées par rapport à des plateformes CRM plus ouvertes

Prix de Sage

Sage On Cloud : 45 $/mois par utilisateur

: 45 $/mois par utilisateur Sage On-Premise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 3.7/5 (100+ reviews)

3.7/5 (100+ reviews) Capterra: 3.5/5 (50+ avis)

Astuce: Pour les entreprises opérant dans le secteur du commerce de détail, Phygital est un concept à garder à l'esprit avec les consommateurs malaisiens. Si 43 % de la population interrogée indique une tendance à l'achat en ligne, nombreux sont ceux qui souhaitent combiner le meilleur des achats physiques et en ligne, en utilisant par exemple les services "click and collect" (cliquez et récupérez).

5. Second CRM

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider deuxième CRM Second CRM, une plateforme de gestion de la relation client développée en Malaisie, répond aux besoins des moyennes et grandes entreprises. Elle se concentre sur l'automatisation des flux de travail et la centralisation des opérations commerciales afin d'accroître l'efficacité.

L'outil se distingue par ses fonctions de marketing par courriel et par SMS, y compris des modèles personnalisables et des options de marketing en masse. Ces fonctionnalités m'aident à contacter et à suivre mes clients potentiels d'une manière plus attrayante et à générer des conversions efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Second CRM

Permet une automatisation progressive des tâches afin de minimiser les perturbations et de maximiser l'adoption par les utilisateurs

Mise en place de déclencheurs, de notifications et d'actions automatisés pour gagner du temps et garantir une exécution cohérente des processus clés

Gérer les interactions avec les clients et accéder aux données clés du CRM même hors ligne grâce à l'application mobile de Second CRM

Elle s'étend à l'automatisation des tâches dans tous les départements, y compris le marketing, la finance et les ressources humaines, favorisant ainsi une approche plus holistique de l'automatisation de l'entreprise

Limites de Second CRM

Connaissance limitée de la marque en dehors de la Malaisie

Peu d'intégrations par rapport aux grands acteurs

Courbe d'apprentissage abrupte pour les automatisations complexes

Prix de Second CRM

Second CRM Foundation: 4,25$/mois par utilisateur

Compléments optionnels de Second CRM

Sales (pour l'équipe de vente) : 25,50 $/mois par utilisateur

: 25,50 $/mois par utilisateur Service (pour l'équipe de service) : 25,50 $/mois par utilisateur

G2: 3.5/5 (Nombre limité d'évaluations en raison du fait qu'il s'agit d'un acteur régional)

3.5/5 (Nombre limité d'évaluations en raison du fait qu'il s'agit d'un acteur régional) Capterra: Pas d'avis

Second CRM a été en mesure de fournir une solution holistique qui a été adaptée pour répondre à tous nos besoins. Un support rapide et un partenaire technologique fiable."

Hudhaifa Ahmad, Fullrich Malaysia

6. Lundi CRM

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est en cours de développement Monday CRM Monday CRM est connu pour son interface visuelle unique et pour l'importance qu'il accorde à la collaboration au sein de l'équipe. Il s'agit d'une excellente option pour les entreprises à la recherche d'un logiciel de gestion de la relation client convivial qui permet une communication claire et simplifie les circuits de vente complexes.

L'approche visuelle de Monday rend les progrès très clairs, ce qui me permet de voir les goulots d'étranglement d'un seul coup d'œil et de hiérarchiser les tâches efficacement. Mais Monday ne s'arrête pas à l'organisation de vos informations. Grâce à ses fonctionnalités uniques telles que la "carte d'élément", vous pouvez accéder à une vue d'ensemble de chaque affaire, y compris l'historique des communications, les notes, et même les fichiers joints dans la vue de la carte. Cela permet d'éviter de changer de contexte inutilement et de garder toutes les informations cruciales à portée de main.

Monday CRM meilleures fonctionnalités

Utilise un tableau Kanban, vous aidant à gérer les affaires dans votre pipeline de vente avec la facilité du glisser-déposer

Personnalisez les tableaux, ajoutez des champs personnalisés et automatisez les flux de travail pour adapter le CRM à votre processus de vente

Connectez Monday CRM avec des outils commerciaux populaires tels que les plateformes d'email marketing, les logiciels de comptabilité et les applications de gestion de projet

Collaborez directement sur les affaires en joignant des documents et en partageant des notes. Favorisez une meilleure communication au sein de l'équipe en éliminant les fils de discussion dispersés

Limitations de Monday CRM

Courbe d'apprentissage plus prononcée pour les automatisations complexes

Fonctionnalités de reporting limitées par rapport à d'autres logiciels de CRM

Excelle dans l'organisation visuelle, mais certains utilisateurs pourraient souhaiter des vues d'information plus détaillées

Prix du logiciel CRM Monday

Basic : $12/mois par utilisateur

: $12/mois par utilisateur Standard : 14$/mois par utilisateur

: 14$/mois par utilisateur Pro : 28$/mois par utilisateur

: 28$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les prix

G2: 4.7/5 (10000+ avis)

4.7/5 (10000+ avis) Capterra: 4.6/5(4000+ avis)

La possibilité de s'intégrer à de nombreuses autres applications, d'en extraire des données et de pouvoir ensuite créer une logique d'automatisation pour traiter ces données. Par exemple, je pourrais extraire les tickets des clients de Zendesk au fur et à mesure qu'ils arrivent, démarrer une minuterie, envoyer des tâches et des délais prédéfinis aux départements concernés en fonction du type de ticket et fermer le ticket une fois qu'il est terminé.

Daniel C, propriétaire d'une petite entreprise, Malaisie

7. Pipedrive

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission Pipedrive Pipedrive est un CRM axé sur les ventes, réputé pour son pipeline visuel intuitif et son approche de la gestion des prospects basée sur les activités. Il s'adresse aux entreprises qui privilégient une vue claire de leurs processus de vente et qui se concentrent sur l'avancement des affaires.

Sa suite complète de fonctionnalités de gestion de l'activité m'aide à garder le contrôle du flux de travail en ajoutant des activités personnalisées telles que des appels, des e-mails ou des réunions à un prospect spécifique, en suggérant des tâches de suivi basées sur l'historique, et bien d'autres choses encore.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Glissez et déposez les affaires entre les différentes étapes, voyez leur progression en un coup d'œil et identifiez les goulots d'étranglement pour optimiser votre processus de vente

Suivez toutes vos activités de vente, définissez des objectifs d'activité quotidiens et découvrez quelles activités sont en corrélation avec la conclusion d'affaires

Enregistrez automatiquement les courriels pour les affaires pertinentes, planifiez les courriels directement à partir du CRM et maintenez un centre de communication centralisé pour toutes les interactions avec les clients.

Créez et partagez les meilleures pratiques au sein de votre équipe en élaborant des playbooks de vente personnalisables

Générez des prévisions basées sur votre pipeline, vos données d'activité et les tendances historiques pour obtenir des informations précieuses qui vous aideront à prédire vos performances de vente

Limitations de Pipedrive

Les fonctionnalités d'automatisation du marketing sont basiques par rapport aux plateformes CRM plus complètes

Les vues détaillées des données ou les fonctions de reporting avancées ne sont pas disponibles.

Options de personnalisation limitées

Prix de Pipedrive

Essentiel : 14 $/mois par utilisateur

: 14 $/mois par utilisateur Avancé : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Professionnel : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur **Power : 69 $/mois par utilisateur

Entreprise: 99 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (1500+ commentaires)

4.3/5 (1500+ commentaires) Capterra: 4.5/5(2500+ commentaires)

"Un CRM solide pour les PME. Très facile à utiliser et à suivre. Facile à gérer et à structurer en tant que manager tout en étant facile d'accès et d'utilisation en tant que représentant commercial."

Paul V., Responsable de la croissance et de la veille stratégique, Malaisie

8. Freshsales

via Ventes fraîches Freshsales est un CRM qui s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'efficacité des ventes, personnaliser les interactions avec les clients et automatiser les tâches répétitives. Il s'agit d'une excellente option pour les entreprises qui recherchent un CRM favorisant une approche conversationnelle des ventes et de l'engagement des clients.

L'une des choses avec lesquelles j'ai le plus de mal est de rédiger des e-mails accrocheurs. Avec Freddy, l'assistant IA de Freshsales, le processus est plus facile que jamais. Il peut vous aider à créer rapidement des emails personnalisés et captivants. Il vous suffit d'indiquer un thème clé ou le ton souhaité, et Freddy générera des lignes d'objet et des corps de texte en fonction de vos préférences.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Utilise l'IA pour évaluer automatiquement les prospects en fonction de leur engagement et de leur comportement en ligne

Consolidation de tous les canaux de communication avec les clients, y compris les e-mails, les appels téléphoniques et les messages sur les médias sociaux, dans une seule boîte de réception

Automatisez les tâches répétitives et obtenez des informations commerciales en temps réel avec Freddy, l'assistant IA de Freshsales. Freddy peut suggérer les prochaines étapes d'une affaire, identifier les obstacles potentiels et même prédire les résultats d'une vente

Freshsales offre un système téléphonique intégré, éliminant le besoin d'intégrations VoIP séparées

Intégrer un widget de traduction dans Freshsales à l'aide de l'intégration Freshworks Localize pour une meilleure prise en charge des langues

Limitations de Freshsales

Extensibilité limitée pour les très grandes entreprises ayant des besoins complexes

La force de Freshsales réside dans ses fonctionnalités alimentées par l'IA et ses capacités d'automatisation. Les entreprises à la recherche d'un CRM plus traditionnel avec des rapports détaillés ou des intégrations approfondies pourraient préférer une solution alternative

Prix de Freshsales

Version gratuite (jusqu'à 3 utilisateurs)

(jusqu'à 3 utilisateurs) Croissance: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Pro: 47$/mois par utilisateur

47$/mois par utilisateur Entreprise : 71$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1000+ commentaires)

4.5/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.5/5(60+ avis)

9. Bitrix24

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Bitrix24 Bitrix24 se positionne comme une solution tout-en-un, offrant une suite complète d'outils pour la communication, divers systèmes **CRM, la gestion de projets et même des fonctionnalités RH. Il s'adresse aux entreprises qui recherchent une plate-forme unique pour gérer plusieurs aspects de leurs activités. La plateforme est également conçue pour vous aider à développer votre processus de génération de leads.

Par exemple, si vous souhaitez intensifier la génération de prospects à l'échelle internationale, Bitrix24 peut vous aider à louer des numéros de téléphone gratuits, locaux et internationaux dans 43 pays à l'intérieur de votre compte Bitrix24. Ceci est particulièrement utile pour les entités malaisiennes qui tentent de s'établir aux États-Unis ou sur d'autres marchés mondiaux.

Les meilleures caractéristiques de Bitrix24

Bitrix24 propose un plan gratuit avec des fonctionnalités étonnamment robustes. Cela inclut des fonctionnalités CRM, des outils de gestion des tâches, des canaux de communication interne et même un espace de stockage en ligne limité

Va au-delà du CRM traditionnel en incorporant des fonctions d'intranet social. Favorisez l'engagement des employés grâce à un flux social à l'échelle de l'entreprise, créez des groupes de discussion et encouragez un environnement de travail plus collaboratif

Offre des fonctionnalités intégrées de téléphonie et de vidéoconférence

Gérer les interactions avec les clients et accéder aux données clés du CRM grâce à l'application mobile de Bitrix24

Limites de Bitrix24

La vaste gamme de fonctionnalités de Bitrix24 pourrait signifier une courbe d'apprentissage plus raide pour certains utilisateurs professionnels

Pour les petites équipes ou les entreprises ayant des besoins plus simples, le nombre de fonctionnalités offertes par Bitrix24 peut être écrasant et rester sous-utilisé

Prix de Bitrix24

**Plan gratuit

Plan de base : 49 $/mois

: 49 $/mois Standard : 99 $/mois

: 99 $/mois Professionnel : 199 $/mois

G2: 4.1/5 (500+ commentaires)

4.1/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.2/5(800+ avis)

10. Oracle NetSuite CRM

la société a été créée par un groupe d'experts en gestion d'entreprise le site de l'Oracle NetSuite CRM Oracle NetSuite CRM s'adresse aux grandes entreprises qui exploitent la suite d'applications commerciales en nuage NetSuite (ERP, comptabilité, gestion des stocks). Il excelle dans l'offre d'un logiciel de CRM d'entreprise intégré spécifiquement conçu pour fonctionner de manière transparente au sein de l'écosystème NetSuite.

Ce que je préfère dans cet outil, c'est sa fonction de reconnaissance des revenus. NetSuite peut m'aider à automatiser l'ensemble de mon processus de reconnaissance des revenus. En fournissant les termes de mon contrat, y compris les étapes et les calendriers de livraison en entrée, je peux demander au moteur de calculer le montant approprié de revenus à reconnaître pour chaque période comptable.

Cela élimine les calculs manuels et garantit la conformité avec les normes de reconnaissance des revenus telles que la norme malaisienne d'information financière (MFRS) 15.

Les meilleures caractéristiques d'Oracle NetSuite CRM

Intégration transparente avec l'écosystème NetSuite

Offre des fonctionnalités avancées de gestion de la reconnaissance des revenus. Elles permettent aux entreprises d'automatiser et de rationaliser le processus complexe de reconnaissance des revenus conformément aux normes comptables

Gestion des commandes directement dans NetSuite CRM. Établissez des devis pour les produits, générez des commandes et suivez les processus d'exécution de manière transparente, sans avoir à passer d'un système à l'autre

Gérer les demandes des grandes entreprises ayant un volume de ventes élevé et des processus de vente complexes

Limites d'Oracle NetSuite CRM

NetSuite CRM est connu pour son prix élevé, ce qui en fait une option moins adaptée aux petites entreprises ou à celles dont le budget est limité

Les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation peuvent être écrasantes pour les utilisateurs disposant d'une expertise technique limitée

La véritable valeur de NetSuite CRM réside dans son intégration avec d'autres applications NetSuite. Si vous n'utilisez pas la suite d'applications NetSuite dans son ensemble, cet avantage en termes d'intégration n'a plus lieu d'être

Prix d'Oracle NetSuite CRM

Contactez Oracle pour plus de détails sur les tarifs

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: 4.1/5(1500+ avis)

ClickUp, un outil de gestion de la relation client qui fait des merveilles

Le meilleur CRM est celui qui s'adapte à votre équipe et vous aide à conclure plus d'affaires, tout simplement.

ClickUp s'impose comme un concurrent de poids pour les entreprises à la recherche d'une solution CRM conviviale et adaptable. Il va au-delà des fonctionnalités CRM traditionnelles, vous permettant de gérer les tâches, les projets, la communication et, bien sûr, les relations avec les clients, le tout au sein d'une seule et même plateforme.

De plus, l'interface intuitive et le prix raisonnable de ClickUp en font une option attrayante pour les entreprises de toutes tailles en Malaisie. S'inscrire gratuitement sur ClickUp pour découvrir le meilleur logiciel de CRM en Malaisie et conclure plus d'affaires !