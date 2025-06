Les styles de leadership Myers-Briggs pour la réussite organisationnelle

La plupart des leaders qui réussissent ont un trait commun : la conscience de soi. Ils sont conscients de leur personnalité, de leurs forces et de leurs faiblesses.

Vous avez sûrement déjà vu des leaders diriger au premier plan, remettre en question le statu quo et prendre des risques. Ils ont une personnalité magnétique qui attire tout le monde. À l'inverse, certains leaders préfèrent être des guides discrets, dirigeant dans l'ombre. Ils se concentrent sur les processus et ont une faible propension au risque.

Nos styles de leadership ont beaucoup à voir avec notre type de personnalité. Mais comment le déterminer ? L'indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) est un outil puissant qui permet de déterminer votre style de leadership et la manière dont il interagit avec la personnalité de ceux que vous dirigez.

Il nous classe dans l'un des 16 types de personnalité en fonction de nos préférences et de quatre attributs clés :

Extraversion (E) vs introversion (I) : comment nous acquérons et dépensons notre énergie

Sensation (S) vs intuition (N) : comment nous recueillons les informations

Pensée (T) vs sentiment (F) : comment nous prenons nos décisions

Juger (J) ou percevoir (P) : notre approche de la structure et de la planification

Ces types de personnalité servent de cadre pour comprendre comment les personnes occupant des positions de leadership perçoivent le monde, prennent des décisions et interagissent avec les autres. Si vous souhaitez améliorer vos compétences en leadership et devenir un leader influent, commencez par évaluer votre personnalité et votre style de leadership.

Extraversion vs introversion : une différence clé dans les personnalités

Nous décrivons souvent les gens comme étant sociables ou introvertis en fonction de leurs interactions dans un paramètre social. L'extraversion (E) et l'introversion (I), la première dimension du MBTI, offrent un aperçu plus approfondi de ces traits de personnalité.

Les extravertis sont des dynamiseurs sociaux et des leaders charismatiques. Ils aiment être entourés, échanger des idées à voix haute et être le centre de l'attention. Ils ont également tendance à avoir une grande confiance en leurs capacités de leadership.

Les introvertis, quant à eux, sont des observateurs discrets. Ils tirent leur énergie de la solitude et préfèrent traiter les informations en interne avant d'agir.

Les deux styles peuvent être très efficaces, mais comprendre ces préférences améliore la communication au sein de l'équipe et l'exécution des tâches.

87 % des extravertis pensent avoir les qualités requises pour être un bon leader, contre 56 % des introvertis. Sondage Ambition, 16 personnalités

Aperçu des types de personnalité de leadership selon Myers Briggs

Chacun des 16 types de personnalité utilise des méthodes différentes pour mettre en œuvre ses qualités uniques au travail. Examinons les types de personnalité les plus courants en matière de leadership dans le cadre du modèle Myers-Briggs :

ENTJ : le leader assertif

Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est sûr de lui et qui a un plan pour tout ? Il s'agit probablement d'un ENTJ, un type de personnalité puissant selon le cadre de l'indicateur de type Myers-Briggs (MBTI). Les ENTJ excellent dans la conduite d'équipes vers des objectifs ambitieux.

Si vous êtes extraverti, intuitif, décisif et visionnaire, vous êtes probablement un leader ENTJ. Vous êtes susceptible de vous épanouir dans des environnements dynamiques et axés sur les résultats.

Les points forts des leaders ENTJ

Dégagez du charisme et soyez des leaders stratégiques

Apportez des solutions créatives et des approches innovantes

Être décisif et accomplir les tâches efficacement

Analysez les situations et trouvez les solutions les plus efficaces

Valorisez une communication claire et allez droit au but

Les défis des leaders ENTJ

Peut paraître dominateur en raison de ses opinions tranchées et de son caractère décisif

Difficulté à comprendre et à répondre aux besoins émotionnels de leur équipe tout en restant objectif

Leur dynamisme et leur éthique de travail acharnés peuvent mener à l'épuisement professionnel s'ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes en priorité

Difficulté à accepter les critiques

INTP : le leader non conventionnel

Ces leaders battent leur propre tambour, posent un million de questions et trouvent des solutions idéales. Si cela vous décrit, vous avez probablement un style de leadership INTP : introverti, intuitif, réfléchi et analytique.

Le type de personnalité INTP combine de manière unique une pensée analytique, une curiosité intellectuelle et une confiance tranquille en ses idées.

Les points forts des leaders INTP

Analyse constamment les informations et recherche de nouvelles idées à l'aide d'un plan logique

Analysez un problème complexe avec une approche logique et créative, en trouvant souvent des solutions surprenantes

Remettez en question le statut et proposez de nouvelles perspectives

Ils accordent une importance primordiale à la logique et à la raison, ce qui leur permet de prendre des décisions objectives et impartiales

Les défis des leaders INTP

Difficulté à communiquer clairement leurs idées, car elles suscitent rapidement le désintérêt

Excellents en brainstorming, mais ont du mal à passer à l'action

Difficulté à comprendre les émotions, tant les siennes que celles des autres

Ils se ressourcent dans la solitude et hésitent à s'engager dans des interactions sociales

ENTP : le leader innovant

Les ENTP sont des leaders créatifs et visionnaires qui illuminent la pièce de leur enthousiasme pour les nouvelles possibilités.

Si vous êtes extraverti, intuitif, réfléchi et perspicace, il y a de fortes chances que vous ayez un style de leadership ENTP. Vous êtes analytique, indépendant et adaptable.

Ils sont les générateurs d'idées par excellence des styles de leadership Myers-Briggs, avec un enthousiasme contagieux pour la résolution créative des problèmes.

Les points forts des leaders ENTP

En effervescence constante avec de nouveaux concepts et solutions

J'adore rencontrer de nouvelles personnes et m'épanouir dans des discussions stimulantes. Leur esprit vif et leur humour rendent les choses intéressantes

Remettez en question le statut quo et proposez des approches innovantes

Ils adaptent leur style de communication à chaque situation, ce qui en fait d'excellents joueurs d'équipe

Les défis des leaders ENTP

Vous perdez facilement tout intérêt pour les tâches routinières et les détails

Passer d'une chose à l'autre, ce qui rend difficile l'achèvement d'une tâche

Aversion pour les conflits lorsque ceux-ci surgissent

INFJ : le leader perspicace

Les INFJ comprennent les gens à un niveau plus profond, les inspirent à donner le meilleur d'eux-mêmes et soutiennent les causes auxquelles ils croient vraiment.

En tant qu'INFJ, vous êtes empathique et visionnaire. Vous êtes perspicace et créatif, et vous avez une capacité unique à établir des liens avec les gens et à inspirer des changements positifs.

Les forces des leaders INFJ

Des champions naturels qui établissent des liens personnels avec les membres de leur équipe et leur apportent une assistance sincère

Valorisez les contributions des autres et favorisez une culture de communication ouverte

Des penseurs stratégiques, pas seulement des rêveurs

Offrez des conseils et des orientations réfléchis, en aidant les autres à atteindre leur plein potentiel

Les défis des leaders INFJ

Profondément affectés par les conflits et la négativité

Accablés par le poids des responsabilités et l'impact potentiel

Retard dans la prise de décision en raison d'une grande quantité d'informations à traiter

Le désir de bien faire conduit à la procrastination

ISFJ : le leader réfléchi

Les ISFJ sont extrêmement attentionnés. Ils essaient de faire en sorte que tout se passe bien et que chacun se sente valorisé. Souvent pilier fiable d'une équipe, les ISFJ ont le talent de créer un environnement de travail harmonieux et solidaire.

Certaines caractéristiques clés qui vous définissent en tant qu'ISFJ sont la sympathie, la validation, le dévouement, le sens pratique, la bienveillance et la fiabilité.

Les points forts des leaders ISFJ

Se soucier sincèrement du bien-être des membres de leur équipe

Faites un effort supplémentaire pour que l'équipe se sente soutenue et appréciée

Prospérez grâce à la structure et aux procédures, en gardant les projets sur la bonne voie et en responsabilisant chacun

Mémorisez les informations importantes et respectez vos engagements

Excelle dans la résolution amiable des conflits

Les défis des leaders ISFJ

Préfèrent les routines établies et résistent aux nouvelles idées

Le souci du détail et le désir de satisfaire tout le monde peuvent rendre hésitant à prendre des décisions

À l'aise dans les coulisses, vous aimez aider les autres et fuyez les positions de leadership

N'aimez pas les conflits et efforcez-vous de maintenir l'harmonie au sein de l'équipe

ENFJ : le leader passionné

Les leaders ENFJ débordent de charisme et inspirent les autres à poursuivre leurs rêves. Ils sont les cheerleaders du modèle de leadership Myers-Briggs. Ils ont un enthousiasme contagieux et un talent pour rassembler les gens autour d'un objectif commun.

Les points forts des leaders ENFJ

Adoptez une approche axée sur les personnes, soyez extrêmement responsable et débrouillard

Créez un environnement collaboratif et solidaire et épanouissez-vous en voyant votre équipe réussir ensemble

Capable de brosser un tableau convaincant de l'avenir et de motiver les autres à travailler pour y parvenir

Ils dirigent par l'exemple et sont connus pour leurs valeurs fortes

Les défis des dirigeants ENFJ

Ne prenez pas les critiques personnellement

Valorise l'opinion des autres, ce qui peut parfois ralentir et complexifier la prise de décision

Excelle dans la création d'une atmosphère harmonieuse, mais évite d'aborder les problèmes sous-jacents afin de maintenir la paix

Se concentrer excessivement sur la validation externe et se décourager facilement en l'absence de reconnaissance

ISTJ : le leader soucieux du détail

Ce type de personnalité organise comme un patron, respecte les règles et accomplit les tâches avec efficacité.

Factuel, organisé, logique, pragmatique, extrêmement concentré, décisif et efficace : si ces termes sont utilisés pour qualifier votre style de leadership, vous êtes probablement un leader ISTJ.

Les ISTJ sont des machines à stabilité parmi les qualités de leadership de Myers Briggs. Ils valorisent le sens pratique, la structure et le travail bien fait.

Les points forts des leaders ISTJ

Prospérez grâce à des forfaits clairs, des procédures établies et en gardant tout à sa place

Ils se souviennent des moindres détails et des informations historiques, ce qui en fait des sources fiables de connaissances

Respecter leurs engagements, respecter les délais et fournir un travail de haute qualité

Excelle dans l'analyse objective des situations et la prise de décisions judicieuses

Les défis des leaders ISTJ

Préfèrent les routines établies et résistent au changement

Le désir de contrôle et une nature méticuleuse mènent à la microgestion

Difficulté à comprendre et à répondre aux besoins émotionnels des membres de leur équipe

ISFP : le leader sensible

Les leaders ISFP sont intuitifs, créent un environnement de travail paisible et accordent de la valeur à l'expression artistique. En tant qu'ISFP, vous êtes l'artiste doux des styles de leadership Myers-Briggs. Vous avez une capacité unique à créer des liens émotionnels avec les gens et à promouvoir un esprit de collaboration.

Si nous devions résumer ce style de leadership en quelques mots, ce serait : compassion, observation, réflexion stratégique et réalisme.

Les points forts des leaders ISFP

Posséder la capacité naturelle de percevoir les émotions des autres et de créer un espace favorable

Excelle dans la création d'un environnement de travail paisible et respectueux

Apportez une perspective unique et un sens artistique à la résolution des problèmes, et proposez souvent des solutions non conventionnelles mais efficaces

Appréciez la beauté des choses quotidiennes, qui peuvent inspirer la créativité et la joie au sein de l'équipe

Valorisez leur individualité et n'hésitez pas à exprimer leurs idées et leurs points de vue uniques

Les défis des leaders ISFP

Le fait de privilégier l'harmonie et de tenir compte des sentiments de chacun peut les rendre hésitants à prendre des décisions difficiles

Retardez la prise de décision, en particulier lorsque les problèmes sont complexes

Prendre les commentaires personnellement et être sensible à la critique

Rencontrer des difficultés à exprimer verbalement leurs propres besoins et émotions

Le rôle de l'intelligence émotionnelle dans les styles de leadership

L'intelligence émotionnelle (IE) est l'ingrédient secret qui distingue les bons leaders des grands leaders. L'IE est votre capacité à comprendre, utiliser et gérer vos émotions. Elle vous aide à percevoir, comprendre et influencer les émotions des autres.

Si les styles de leadership et de communication diffèrent selon le MBTI, un QE élevé peut également changer la donne en matière de styles de management. Il vous aide à :

Prendre des décisions efficaces : en faisant appel à la fois à la logique et aux émotions, vous pouvez naviguer dans des situations complexes avec clarté

Comprendre les émotions : Vous pouvez comprendre vos sentiments et ceux des autres. Cela favorise la confiance et la connexion au sein de votre équipe

Diriger efficacement : Les dirigeants dotés d'un QE élevé sont capables de cerner les besoins des membres de leur équipe, ce qui favorise une culture d'engagement au sein de l'organisation

Certains types MBTI possèdent naturellement un QE plus élevé. Des recherches récentes montrent qu'il existe certaines corrélations entre les qualités de leadership des types de personnalité Myers-Briggs et l'intelligence émotionnelle. Voici un aperçu général :

Si vous êtes très sensible (type F), vous êtes plus à l'écoute de vos émotions et de celles des autres. Cela vous rend plus empathique, compatissant et habile dans vos relations interpersonnelles (ENFJ, INFJ, ISFJ, ISFP)

Les extravertis (type E) sont plus expressifs et à l'aise dans leurs interactions avec les autres. Vous avez une grande conscience sociale et de bonnes compétences en gestion des relations (ENFJ, ENFP, ESFP, ENTJ)

Les perceivers (type P) sont plus adaptables et ouverts aux nouvelles informations. Cette flexibilité peut vous aider à gérer vos émotions et à naviguer dans des situations sociales changeantes. (ENFP, INFP, ENTP, INTP)

Mais voici le rebondissement : l'intelligence émotionnelle ne consiste pas seulement à comprendre les émotions, mais aussi à les analyser pour prendre des décisions efficaces. Qu'il s'agisse de désamorcer des conflits, de prendre des décisions difficiles, de motiver les membres d'une équipe ou de promouvoir la collaboration, le QE joue un rôle essentiel dans la réussite d'une organisation.

L'empathie dans le leadership

L'empathie favorise la confiance, renforce les relations personnelles et crée un environnement de travail plus positif. Mais est-ce également un trait commun aux types de personnalité Myers Briggs et aux types de leaders inspirants ? En un mot, oui.

Certains styles de leadership Myers-Briggs, tels que les INFJ et les ENFJ, possèdent naturellement des niveaux d'empathie plus élevés. Cependant, quel que soit votre type de personnalité, vous pouvez développer et cultiver votre empathie en écoutant activement, en adoptant le point de vue des autres et en vous souciant sincèrement des membres de votre équipe.

Chaque leader Myers Briggs apporte sa propre touche d'EQ au tableau. Et la bonne nouvelle ? Vous pouvez développer votre EQ grâce à des efforts conscients dans la manière dont vous écoutez et communiquez avec les autres !

Styles de leadership transformationnel et transactionnel

Imaginez deux PDG : l'un veille au bon fonctionnement de l'entreprise, comme une machine bien huilée. L'autre inspire son équipe à voir grand et à viser les étoiles. Ce sont les deux principaux styles de leadership : transactionnel et transformationnel. La plupart des styles de leadership MBTI entrent dans ces deux grandes catégories.

Analysons cela de plus près !

Aperçu du leadership transformationnel

Le leadership transformationnel met l'accent sur le développement de carrière, le mentorat et l'inspiration des abonnés afin qu'ils réalisent leur plein potentiel. Il va au-delà de la simple exécution du travail et vise à créer un environnement positif et stimulant où les individus peuvent apprendre, grandir et donner le meilleur d'eux-mêmes.

Ils excellent dans les domaines suivants :

Créer une vision claire et forte d'un avenir meilleur et motiver tout le monde à travailler pour y parvenir

Remettre en question le statut quo. Ils n'ont pas peur de bousculer les choses et d'essayer de nouvelles idées

Développer leur équipe. Ils investissent dans la croissance de leurs collaborateurs et les aident à atteindre leur plein potentiel

Aperçu du leadership transactionnel

Le leadership transactionnel se concentre sur un échange d'attentes et de récompenses. Il met l'accent sur la réalisation d'objectifs spécifiques grâce à un système structuré d'incitations et de conséquences. Les leaders transactionnels fournissent une direction, maintiennent l'ordre et veillent à l'accomplissement efficace des tâches.

Ce sont d'excellents coachs qui savent comment organiser les gens pour tirer le meilleur parti de leur équipe et garder tout le monde sur la bonne voie. Ils excellent dans les domaines suivants :

Définir des objectifs clairs : Tout le monde sait ce qu'on attend de lui et comment y parvenir. Ils maintiennent tout le monde en alerte

Récompenser un travail bien fait : ils offrent des primes, des promotions et une reconnaissance aux membres méritants afin de maintenir la motivation des employés

Maintenir l'ordre. Ils établissent des règles et des procédures claires pour garantir le bon déroulement des opérations

Voici maintenant la partie intéressante. Votre MBTI peut vous aider à comprendre si vous êtes un leader transformationnel ou transactionnel. Voici un aperçu rapide de la manière dont certains types MBTI peuvent pencher vers un style de position de leadership plutôt qu'un autre :

Les leaders transformationnels :

ENTJ, ENFP, INFJ, ENFJ : Ces types ont une vision, du charisme et la capacité d'inspirer les autres

INTP, INTP : Bien qu'ils ne soient pas toujours les plus charismatiques, ces types de personnalité peuvent être source de transformation grâce à leurs idées novatrices et leur capacité à remettre en question la situation actuelle

Les leaders transactionnels :

ISTJ, ESTJ : Ces leaders se concentrent sur la structure, l'organisation et des objectifs clairs

ISFJ, ESFJ : Ils font preuve de coopération et d'harmonie et sont capables de répondre aux attentes des autres

Un leader fort et efficace peut tirer parti des deux styles, en fonction de la situation.

Comment tirer le meilleur parti de votre style de leadership

Vous connaissez désormais toutes les possibilités offertes par le style de leadership MBTI et l'importance du QE. Voici quelques conseils pour développer vos compétences en leadership:

Identifiez vos qualités naturelles de leader : Êtes-vous un stratège visionnaire (ENTJ) ou un bâtisseur d'équipe empathique (ISFJ) ? Appuyez-vous sur ces forces et déléguez les tâches qui vous épuisent

Collaborez avec d'autres styles de leadership : Personne n'est parfait ! Si vous êtes un ISTJ qui a du mal à faire preuve de créativité, associez-vous à un ENTP qui excelle dans ce domaine et apprenez-lui ses techniques

Recherchez activement des occasions d'améliorer votre intelligence émotionnelle : pratiquez l'écoute active, tenez compte de tous les points de vue lorsque vous prenez des décisions, travaillez avec des personnes qui compensent vos faiblesses et pratiquez des techniques de pleine conscience

