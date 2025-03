Slack vs Zoom : choisir le meilleur outil de communication pour son équipe

Une équipe hautement performante doit disposer d'applications de communication d'équipe de premier ordre. Mais soyons réalistes ! Bien que toutes les applications ne disposent pas de tout ce que vous souhaitez, vous pouvez vous retrouver avec un tas de fonctionnalités avancées dont vous n'avez même pas besoin.

Alors, qu'en est-il ? Idéalement, vous devriez trouver celle qui fait exactement ce que vous voulez sans aucun supplément déroutant.

En matière de télétravail, Slack et Zoom excellent pour le rendre efficace et agréable. Slack vous permet de discuter et de partager des fichiers, en organisant les discussions sur différents canaux. L'application Zoom, quant à elle, est conçue pour des visioconférences d'une grande clarté. Ces deux outils favorisent la collaboration ; ils vous donnent l'impression d'être dans la même pièce, même si vous êtes à des kilomètres l'un de l'autre.

Chaque plateforme de collaboration a ses propres avantages. Mais obtenir les deux pour votre équipe pourrait être coûteux. Le bon choix réside dans les détails et les différences clés. Nous allons décomposer ce que chacun fait de mieux et vous aider à décider lequel convient le mieux aux besoins de votre équipe. ## Qu'est-ce que Slack ? Slack est une plateforme basée sur le cloud qui gère ### Fonctionnalités de Slack Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés, parfaites pour les équipes collaboratives. #### 1. Messagerie et partage de fichiers Vous pouvez facilement partager des documents, discuter de projets et obtenir un retour instantané sur Slack. Supposons que vous téléchargiez une présentation sur Slack pour que votre équipe l'examine. Tout de suite, tout le monde peut en discuter et donner son avis en la regardant, ce qui peut vous aider à apporter des modifications en temps réel. Le meilleur dans tout ça ? Avec Zoom AI Companion, vous pouvez créer des réponses à des discussions avec le ton et la longueur que vous préférez en fonction de vos invites, instructions. Qu'il s'agisse de fournir des réponses rapides aux questions fréquemment posées ou de maintenir des normes de communication cohérentes, cette fonctionnalité vous aide à travailler plus rapidement et à paraître plus professionnel, en particulier lorsque vous devez répondre rapidement et vous assurer que chaque réponse semble personnelle. #### 2. Marketplace

La place de marché de Zoom propose des intégrations. Vous pouvez planifier des réunions Zoom via Calendly, partager des fichiers depuis Google Drive directement dans Zoom, et bien plus encore ! Peu importe que vous travailliez seul, avec une petite équipe ou pour une grande entreprise. Grâce à tous ces différents outils disponibles pour l'intégration, continuez à utiliser vos flux de travail favoris, même si vous ajoutez d'autres outils à votre installation. #### 3. Tableau blanc

via undefined Zoom Tableau blanc vous permet de faire un brainstorming visuel d'idées. Vous pouvez ainsi collaborer facilement sur un projet et esquisser des plans en temps réel. Par exemple, si vous dirigez une réunion virtuelle avec votre équipe, vous pouvez facilement noter des idées, dessiner des diagrammes et planifier les étapes du projet, comme vous le feriez dans une vraie salle de réunion.

Cet outil est idéal pour les sessions de brainstorming, la planification de réunions ou la révision de conceptions, car il permet à chacun de participer activement et de générer des idées. Il est parfait pour les équipes à distance, les collaborations distribuées et les ateliers virtuels, où le partage visuel des idées est important. ### Tarification Zoom *Version gratuite *Pro : 14,99 $/mois par utilisateur *Entreprise : 21,99 $/mois par utilisateur

Business Plus : Contactez-nous pour connaître les tarifs ## Slack vs. Zoom : Comparaison des fonctionnalités Quel que soit l'endroit d'où vous travaillez et | Fonctionnalité | Slack | Zoom | | ----------------------------- | --------- | -------- | | Discuter | Oui | Oui | | Partage de fichiers | Oui | Oui | | Collaboration audio et vidéo | Oui | Oui | | Capacités d'intégration | Oui | Oui | | Fonctionnalité IA | Oui | Oui | ! Du chat d'équipe aux outils de collaboration intégrés et d'enregistrement d'écran, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour réaliser de grandes choses avec votre équipe. Supposons que vous travailliez sur un projet de groupe, mais que tout le monde se trouve à des endroits différents. Utilisez le Chat de ClickUp pour envoyer des mises à jour de tâches à votre équipe par SMS. Avec les Tableaux blancs de ClickUp, dessinez ou notez des idées ensemble, comme sur un tableau physique, sans avoir besoin d'être dans la même pièce. 🤩 ClickUp est comme une salle de réunion virtuelle où chacun peut partager ses idées. Donc, si vous cherchez undefined pour discuter ou faire du brainstorming, ClickUp simplifie les choses et aide votre équipe à mieux travailler ensemble. ### 1. Afficher le chat ClickUp /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-334.png Afficher le chat ClickUp /%img/ Regroupez la communication de l'équipe sous un même toit avec ClickUp Chat With

/href/ https://clickup.com/features/chat-view La vue Chat de ClickUp /%href/, élimine les tracas liés à l'utilisation de nombreux outils différents pour la messagerie d'équipe. Vous pouvez : Discuter avec votre équipe, partager des mises à jour et même lier des ressources directement dans les tâches Étiqueter n'importe qui avec des @mentions et attribuer des commentaires aux tâches

Ajoutez des pages Web, des vidéos et tout ce dont vous avez besoin directement dans la discussion Notez que ClickUp propose Clips, un enregistreur d'écran gratuit /href/ /blog?p=30119 sans filigrane /%href/ * Et devinez quoi ? Vous n'avez pas besoin de vous soucier des détails ; tout est soigneusement regroupé pour un accès facile

Améliorez vos messages avec des blocs de code, des listes et des bannières lorsque vous souhaitez exprimer clairement votre point de vue Gagnez du temps grâce aux raccourcis /Slash Command pour la mise en forme Personnalisez votre vue Discuter en fonction de vos besoins et gardez facilement un œil sur différents projets ou équipes Contrôlez qui voit quoi et restez informé grâce aux notifications sans vous soucier de la confidentialité Vos données sur ClickUp sont en sécurité grâce à des mesures de sécurité avancées telles que le cryptage des données AES-256 et l'authentification multifactorielle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-374.png Détection de la collaboration en direct de ClickUp /%img/ Travaillez ensemble en temps réel sans vous gêner mutuellement grâce à la détection de la collaboration en direct de ClickUp

Plus besoin d'attendre les mises à jour ; vous obtiendrez un retour instantané sur les changements de statut, les nouveaux commentaires et tout ce qui se passe avec la tâche. ### 3. Tableaux blancs ClickUp /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-3.png Tableau blanc ClickUp /%img/

Du brainstorming d'idées de fonctionnalités au lancement de flux de travail à part entière, collaborez sur tout avec les tableaux blancs ClickUp Avec /href/ https://clickup.com/features/whiteboards les tableaux blancs de ClickUp /%href/, transformez vos idées en forfaits réels sans vous fatiguer. Même si votre équipe est dispersée, vous êtes toujours synchronisés !

Vous pouvez ajouter des notes et dessiner des idées en un seul endroit. Vous pouvez également transformer rapidement des idées en tâches. Reliez les points en associant des tâches, des fichiers et des documents pour donner un contexte sérieux à votre travail. Besoin de plus de style ? Ajoutez des notes autocollantes, des images ou des liens Web. Le meilleur ? Vous n'avez pas besoin d'être un expert ou un artiste pour que cela fonctionne ; les outils sont faciles à utiliser. Il suffit de glisser-déposer des éléments pour voir vos idées prendre vie !

4. Intégrations ClickUp ClickUp vous connecte à plus de 1000 outils gratuitement ! Pensez à GitHub, GitLab, Google Agenda, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Google Drive, Dropbox, Outlook, les applications Microsoft telles que MS Teams, Microsoft 365 et Outlook, et des dizaines d'autres applications tierces. Et devinez quoi ? élimine cela. C'est votre hub central pour garder tout le monde sur la même page. Utilisez le modèle pour : * Décrire l'objectif de votre projet, le public cible et les résultats souhaités. Cela définit l'étoile du nord pour toute l'équipe

Attribuer clairement la propriété des tâches et des canaux de communication. Plus de reproches ni de confusion quant à la responsabilité de chacun Identifier la meilleure méthode de communication pour chaque public : réunions hebdomadaires de l'équipe, canaux Slack pour des mises à jour rapides ou documents de base de connaissances désignés Maintenir la transparence grâce au suivi de la progression et aux rapports undefined

Le choix entre Slack et Zoom se résume à ce dont vous avez besoin. Si vous souhaitez une communication fluide au sein de votre équipe avec des fonctionnalités telles que le partage de documents, la messagerie en temps réel et l'organisation en canaux, Slack pourrait être la solution idéale. Mais si vous privilégiez les réunions virtuelles, les webinaires et la vidéoconférence, Zoom pourrait être ce que vous recherchez.

Que vous préfériez la collaboration via Slack ou les réunions virtuelles via Zoom, ClickUp offre le meilleur des deux, avec des fonctionnalités impressionnantes pour améliorer la productivité et maintenir une communication de premier ordre. Montez à bord et /href/ https://clickup.com/signup inscrivez-vous à ClickUp /%href/ pour profiter gratuitement de fonctionnalités de collaboration impressionnantes ! 🤩