Comment éviter le préjugé de proximité au travail

Nous avons tous tendance à avoir des préjugés inconscients qui influencent notre comportement dans notre vie personnelle et même au travail. Le préjugé de proximité en fait partie.

Soyons honnêtes. Même avec les meilleures intentions du monde, nous ne sommes parfois pas aussi justes que nous le souhaiterions sur notre lieu de travail. Le biais de proximité peut s'installer à notre insu, en particulier lorsque nous travaillons à distance ou avec des équipes hybrides.

Mais qu'est-ce que le biais de proximité, et comment l'éviter au travail ? Creusons un peu plus.

Qu'est-ce que le préjugé de proximité ?

Le biais de proximité est la tendance humaine à privilégier les personnes ou les choses qui sont physiquement proches de nous. C'est comme si notre cerveau avait ses favoris. Nous établissons des connexions plus fortes avec les personnes que nous voyons souvent au bureau.

Le préjugé de proximité sur le lieu de travail se manifeste de plusieurs façons : traitement préférentiel, horaires de travail plus flexibles, reconnaissance et promotions fréquentes, et meilleur accès aux projets et aux opportunités de développement pour les membres de l'équipe travaillant au bureau.

Cela crée des disparités importantes dans la façon dont les employés à distance sont perçus et traités, ce qui entraîne une insatisfaction et une baisse de la productivité de l'équipe. Cela rend également difficile la fidélisation des employés.

Comprendre le préjugé de proximité

Le préjugé de proximité, c'est comme ce professeur qui semble toujours interroger les élèves assis au premier rang, ceux qu'il voit et avec lesquels il interagit le plus. Mais pourquoi ? C'est simple : la familiarité engendre un sentiment de confiance et de confort et influence la façon dont nous percevons les gens sur notre lieu de travail.

C'est la façon dont notre cerveau prend des raccourcis. Nous nous sentons naturellement plus à l'aise et plus en confiance avec les personnes qui nous sont proches, celles que nous voyons et avec lesquelles nous interagissons le plus souvent. Ce confort peut se traduire injustement par de meilleures opportunités, des promotions ou même une attention plus positive pour les personnes appartenant à ce « cercle restreint » par rapport à celles qui travaillent à distance.

Les télétravailleurs peuvent être négligés lors des promotions, des projets passionnants ou des reconnaissances simplement parce qu'ils sont moins visibles que leurs collègues présents au bureau. Lorsqu'ils ont le sentiment que leurs contributions sont moins reconnues, cela peut freiner la productivité et l'innovation. Se sentir sous-estimé en raison du biais de proximité peut entraîner un désengagement, du ressentiment et une baisse de motivation chez les employés à distance.

Biais de proximité : relation avec l'attribution (psychologie) et les biais cognitifs

Biais d'attribution (psychologie)

La théorie de l'attribution explique comment nous justifions nos propres comportements et ceux des autres. Par exemple, vous attribuez la réussite ou les évaluations de performance plus élevées des employés au bureau à leur éthique de travail ou à leur engagement envers la culture d'entreprise, en négligeant les réalisations similaires des employés en télétravail.

Préjugés cognitifs

Les préjugés cognitifs sont des tendances à penser d'une manière qui peut conduire à des erreurs de jugement ou à des conclusions illogiques. Considérez-les comme des illusions d'optique pour notre cerveau, qui déforment notre perception et notre traitement de l'information. Dans ce cas, l'illusion est « familier = bon », ce qui peut conduire à des avantages injustes pour ceux que nous voyons plus souvent.

Exemples concrets et scénarios illustrant le préjugé de proximité en action

Évaluations des performances : Un manager peut involontairement donner une évaluation élogieuse à un employé présent sur site, tandis qu'un employé à distance qui fait un travail tout aussi excellent en télétravail obtient une évaluation standard

Affectation des projets : Les nouveaux projets passionnants semblent toujours revenir aux employés qui passent discrètement devant le bureau du responsable pour discuter rapidement

Mentorat : Le mentorat informel peut facilement devenir une instance de préjugé de proximité, où les employés qui prennent un café avec leur patron bénéficient également de meilleures opportunités de carrière et d'avancement, de conseils et d'assistance

Team building : Même les évènements ludiques peuvent être affectés ! Les personnes travaillant sur site peuvent nouer des relations plus solides avec leurs collègues et collaborateurs à distance grâce à un accès égal aux discussions informelles pendant la pause déjeuner, dont les télétravailleurs sont privés

Préjugé de proximité vs préjugé de disponibilité : explication et différenciation

Considérez le biais de proximité comme un club invisible réservé aux « enfants cool ». Les membres de ce club sont physiquement proches des décideurs (le patron, le chef de projet, etc.). Ils ont tendance à bénéficier de plus d'attention, de meilleures opportunités et d'un favoritisme général, même s'ils ne le méritent pas forcément.

Cependant, le préjugé de proximité est souvent confondu avec le préjugé de disponibilité, qui est similaire mais pas tout à fait identique.

Qu'est-ce que le préjugé de disponibilité ?

Le biais de disponibilité, c'est comme si notre cerveau était obsédé par la dernière nouveauté. C'est lorsque nous prenons des décisions en nous basant sur ce dont nous nous souvenons le plus facilement , et pas nécessairement sur ce qui est le plus précis ou le plus important. Ainsi, si un collègue commet une erreur juste avant son évaluation, cela peut éclipser l'ensemble du travail qu'il a accompli tout au long de l'année.

Le biais de proximité et le biais de disponibilité conduisent tous deux à l'injustice, mais ont des impacts différents : Préjugé de proximité : il s'agit des personnes qui vous entourent. Les employés qui passent beaucoup de temps au bureau ont plus de contacts avec les décideurs et sont donc susceptibles de se voir offrir des opportunités, même s'ils ne sont pas les plus qualifiés

Biais de disponibilité : tout dépend de ce dont vous vous souvenez. Une grande réussite ou une seule erreur peuvent prendre plus d'importance dans notre esprit que le travail constant et de qualité d'une personne

Atténuer le préjugé de proximité

Comprendre comment éviter les préjugés de proximité au travail revient à suivre une formation de super-héros pour lutter contre les injustices au travail ! Aujourd'hui plus que jamais, avec les environnements de travail hybrides et le télétravail, nous avons besoin de stratégies spéciales pour lutter contre les préjugés de proximité envers les employés à distance afin de garantir que chacun ait une chance équitable, quel que soit son lieu de travail.

Voici quelques étapes concrètes que vous pouvez suivre pour atteindre vos objectifs :

Créer un environnement de travail plus inclusif

L'inclusivité est l'antidote au préjugé de proximité. Voici comment créer un environnement de travail inclusif et lutter contre le préjugé de proximité :

Mélangez les genres : Envisagez la présence physique lors des réunions trimestrielles ou des sessions de team building nécessaires pour les employés en télétravail, ainsi que des journées occasionnelles de télétravail pour les employés au bureau. Cela favorise l'inclusion et l'empathie pour les différents styles de travail

Encouragez les rencontres virtuelles : organisez des pauses café ou des déjeuners virtuels pour l'équipe afin de mieux vous connaître, et pas seulement pour parler travail

Encouragez les télétravailleurs : Reconnaissez publiquement les contributions des télétravailleurs. Rendez leurs réussites visibles à tous les membres de l'entreprise. De cette façon, vous reconnaissez les efforts de tous les employés et leur donnez le sentiment d'être valorisés

Mettre en place une gestion objective des performances et des récompenses

Promouvoir l'équité au travail nécessite un plan d'action ! C'est là que des indicateurs clairs et un suivi des performances peuvent vous aider :

Fixez des objectifs clairs : Évaluez objectivement les performances de votre équipe. « Faire du bon travail » est trop vague. Définissez ce que signifie la réussite en termes spécifiques et mesurables pour chaque rôle, à l'aide d'indicateurs clés de performance (KPI) et en créant des objectifs et des résultats clés (OKR)

Suivez tout : utilisez des outils pour enregistrer les réalisations, quel que soit le lieu de travail. Cela permet d'éviter les préjugés de proximité sur le lieu de travail au moment des promotions ou de l'attribution des projets

Promouvoir la transparence dans les récompenses : expliquez pourquoi quelqu'un reçoit une prime, une récompense ou une promotion ! Reliez ces récompenses directement aux objectifs très clairs dont nous avons parlé et encouragez tous les membres de l'équipe à être plus performants

Mettez en place des politiques et des stratégies privilégiant le télétravail

Pour offrir les mêmes chances aux employés sur site et à distance, il faut changer notre état d'esprit et adopter une approche privilégiant le télétravail. Voici comment vous pouvez y parvenir :

Des réunions pour tous : définissez un code de conduite pour les réunions hybrides (qualité audio/vidéo, participation équitable, pas de discussions parallèles), donnez la priorité aux réunions à distance et fournissez des enregistrements/résumés à ceux qui ne peuvent pas assister aux sessions en direct

Les documents sont rois : rendez les mises à jour, les notes et les informations clés du projet accessibles par écrit. Ainsi, tout le monde reste informé

Adoptez la communication asynchrone : utilisez des outils qui permettent aux gens de travailler selon leur emploi du temps. C'est une preuve d'équité, en particulier lorsque les fuseaux horaires sont différents ! Utilisez un logiciel de gestion des talents, des plateformes de partage de documents et des outils de discussion qui offrent un canal distinct pour les discussions relatives aux projets

Mettez en place des pratiques de communication proactives et inclusives

La communication avec les membres de l'équipe à distance et les employés sur site est la clé pour éviter le biais de proximité. Nous devons faire un effort supplémentaire pour inclure tout le monde dans le processus décisionnel :

Effectuez des vérifications régulières : impliquez les membres travaillant à distance en créant des canaux de résumé rapide où chaque membre peut partager ses tâches quotidiennes. Vous pouvez également planifier des entretiens individuels hebdomadaires ou mensuels avec les membres de l'équipe à distance pour discuter du travail, fournir des commentaires ou réfléchir à des idées

Demandez l'avis des autres : recueillez les idées de chacun à l'aide de techniques telles que le tour de table (où chacun s'exprime à tour de rôle). Encouragez également les membres les plus discrets à partager leurs idées et proposez-leur de contribuer par écrit ou de manière asynchrone

Évitez de créer des catégories : Évitez les expressions telles que « les gens du bureau » ou « ces travailleurs isolés » basées sur l'emplacement

Comment prévenir le préjugé de proximité au travail

Surmonter le biais de proximité nécessite des efforts constants. Heureusement, la technologie facilite la tâche ! Examinons les outils et stratégies spécifiques aux équipes à distance/hybrides pour éviter le biais de proximité sur le lieu de travail :

Mises à jour instantanées : utilisez utilisez des outils de gestion de projet tels que ClickUp pour tenir tout le monde informé grâce à des attributions de tâches claires, des échéances et un historique de progression. Plus besoin de compter sur la personne qui se trouve au bureau au moment où une décision doit être prise

Communication en temps réel : Utilisez Utilisez ClickUp Chat pour envoyer des messages instantanés, discuter rapidement et prendre des nouvelles de manière informelle. Cela imite les discussions pendant la pause déjeuner sans exclure les personnes en télétravail. Vous pouvez ajouter des ressources, attribuer des tâches à l'aide de @mentions, partager des mises à jour et des projets, et créer une vue Chat pour discuter des tâches pendant que vous travaillez dessus

Gérez l'ensemble de la communication et des détails de vos projets en un seul endroit grâce à la vue Discussions de ClickUp

Vidéoconférence avec des outils favorisant l'engagement : Allez au-delà des processus de réunion de base pour stimuler l'engagement. Tirez parti des fonctionnalités collaboratives telles que Allez au-delà des processus de réunion de base pour stimuler l'engagement. Tirez parti des fonctionnalités collaboratives telles que les tableaux blancs ClickUp ou les documents partagés pour encourager la participation et la collaboration en temps réel, et non pas seulement l'écoute passive. Vous pouvez suivre l'activité de chacun, réfléchir à des idées et ajouter des notes

Réfléchissez librement, puis regardez vos idées prendre vie et se concrétiser grâce au tableau blanc collaboratif de ClickUp.

Utiliser les technologies éducatives pour les stratégies d'apprentissage et de développement

Le perfectionnement professionnel devrait être accessible à tous, et pas seulement aux employés de bureau. La technologie permet de surmonter le préjugé de proximité sur le lieu de travail grâce à :

Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) : des plateformes telles que Coursera ou Udemy donnent accès à des cours, des certifications et des formations, quel que soit le lieu de résidence des employés

Plateformes de mentorat : des outils connectent les mentors et les mentorés, quel que soit leur emplacement, afin de lutter contre le préjugé de proximité qui peut nuire aux programmes de mentorat traditionnels

Opportunités de micro-apprentissage : de courtes vidéos, des articles et des exercices interactifs peuvent être envoyés à tous, offrant un apprentissage par petites doses qui convient à ceux qui travaillent à distance

Webinaires et ateliers virtuels : Ces évènements de formation en direct (avec enregistrements disponibles après coup !) apportent des connaissances spécialisées directement sur les écrans des employés, garantissant ainsi que l'emplacement ne soit pas un obstacle au développement

Boostez votre productivité avec ClickUp

La connaissance est un pouvoir dans la lutte contre les préjugés de proximité ! Les solutions de gestion des ressources humaines de ClickUp peuvent être votre arme secrète pour lutter contre les préjugés de proximité. En simplifiant la gestion des performances des employés, elles garantissent à tous les membres de l'équipe la visibilité qu'ils méritent.

Créez un lieu de travail où chacun s'épanouit. Les outils RH de ClickUp vous assistent dans le recrutement, l'intégration, le développement des talents et la gestion des employés, où qu'ils se trouvent

Voici comment éviter le biais de proximité au travail avec ClickUp grâce à la solution de gestion des ressources humaines :

Flux d'activité pour une transparence totale : vérifiez qui travaille sur quoi, suivez la progression des tâches et les contributions des membres de l'équipe en un seul endroit avec vérifiez qui travaille sur quoi, suivez la progression des tâches et les contributions des membres de l'équipe en un seul endroit avec les tâches ClickUp . Vous pouvez planifier, organiser, attribuer des tâches et collaborer facilement à l'aide de vues de tâches personnalisables

Prenez le contrôle de vos projets avec les tâches ClickUp

Flux de travail personnalisables : définissez des processus clairs pour les tâches et les projets. Cela élimine tout avantage injuste pour les employés au bureau

Communication dans son contexte : joignez les discussions à des tâches spécifiques, organisez vos notes et veillez à ce que l'historique des décisions soit accessible à tous

Gestion des ressources : Suivez la disponibilité des employés afin d'attribuer les tâches de manière équitable et d'éviter de surcharger un individu, en particulier un télétravailleur

Suivi du temps : Comprenez le temps réel nécessaire à différentes tâches pour mieux planifier vos projets et garantir une charge de travail équilibrée au sein de votre équipe

Objectifs : définissez des objectifs clairs pour votre équipe, suivez leur progression et associez-les à des tâches. Ainsi, tout le monde comprend la vision d'ensemble et la manière dont son travail individuel contribue à la réussite collective

Tableaux de bord : obtenez des vues personnalisées de l'état d'avancement des projets, des ressources et des réalisations individuelles grâce obtenez des vues personnalisées de l'état d'avancement des projets, des ressources et des réalisations individuelles grâce aux tableaux de bord ClickUp , le moyen idéal pour suivre les contributions des télétravailleurs et vous assurer que leur travail acharné est reconnu à sa juste valeur

Visualisez vos objectifs, optimisez votre flux de travail et soyez plus productif grâce aux tableaux de bord ClickUp entièrement personnalisables

Les tâches RH simplifiées avec ClickUp

Les services RH peuvent ressentir très fortement les effets négatifs du biais de proximité, car ils constatent souvent de première main comment la présence physique peut influencer de manière injuste les opportunités des employés. ClickUp peut rationaliser vos processus, atténuer le biais de proximité et promouvoir l'équité en personne et au sein de l'ensemble de votre personnel :

Facilitez le recrutement : suivez les candidats, gérez leurs commentaires et collaborez à distance avec les responsables du recrutement, le tout dans un seul et même endroit organisé. Ne passez plus à côté de talents exceptionnels parce qu'ils n'habitent pas à proximité !

Intégration sans stress : créez des checklists, partagez les documents essentiels et suivez la progression des nouvelles recrues afin que les employés à distance se sentent accueillis et assistés dès le premier jour

La gestion des employés repensée : simplifiez les demandes de congés, suivez les objectifs de performance, stockez les documents confidentiels et, bien sûr, repérez les éventuels schémas de préjugés de proximité afin de garantir l'équité de vos processus

Développement des talents amélioré : mettez en place des parcours d'apprentissage, gérez les binômes de mentorat et suivez le développement des compétences à distance. Tout le monde a accès aux outils nécessaires pour faire évoluer sa carrière, quel que soit son emplacement

Objectifs et tableaux de bord unifiés : définissez clairement les objectifs à l'échelle de l'entreprise et créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre les indicateurs clés et garantir la progression. Cela favorise l'alignement et la transparence dans toute l'organisation

Collaboration améliorée : participez à des sessions de collaboration en temps réel, à des brainstormings, à la co-édition de documents et à une communication simplifiée, en supprimant les barrières créées par les différences d'emplacement grâce à participez à des sessions de collaboration en temps réel, à des brainstormings, à la co-édition de documents et à une communication simplifiée, en supprimant les barrières créées par les différences d'emplacement grâce à ClickUp Docs et à de nombreuses autres fonctionnalités collaboratives

Écrivez, connectez-vous et collaborez pour un travail d'équipe fluide avec ClickUp Docs

Surmontez les préjugés de proximité au travail avec ClickUp

Nous ne nous rendons souvent pas compte lorsque le biais de proximité s'installe. Cependant, avec un peu de conscience, des mesures intelligentes et l'intégration d'outils tels que ClickUp, vous pouvez créer un lieu de travail où chacun se sent considéré et a accès à une chance équitable de réussir.

N'oubliez pas que la création d'une équipe inclusive est un parcours, pas un sprint. Alors, persévérez, restez ouvert et choisissez un outil qui intègre la transparence.