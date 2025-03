Réunions quotidiennes Slack ou appels téléphoniques : différences et avantages

Qu'il s'agisse d'un long fil d'e-mails ou d'un évènement de dernière minute, vous savez ce qui vous attend : le fameux « appel rapide ». Est-ce que passer cet appel est la meilleure façon d'avancer, ou existe-t-il d'autres moyens de résoudre cette énigme ? La fonctionnalité de réunion quotidienne de Slack facilite les discussions rapides et informelles en permettant des appels plus rapides et plus spontanés, comme les appels téléphoniques traditionnels, mais en mieux.

Voici un guide sur les réunions quotidiennes Slack par rapport aux appels, comment configurer les réunions quotidiennes Slack, ses fonctionnalités, ses avantages, ses inconvénients, et plus encore ! 👇 ## Qu'est-ce qu'une réunion quotidienne Slack ? Les réunions quotidiennes Slack sont des appels audio rapides dans Slack, parfaits pour régler les requêtes urgentes et impliquer tout le monde, qu'il s'agisse de membres de l'équipe ou de collaborateurs externes. Vous pouvez participer à des appels impromptus depuis vos canaux Slack ou envoyer des messages directs. Les réunions quotidiennes Slack vous aident à vous sentir connecté dans les installations de télétravail où les discussions en face à face sont minimes. Ces appels informels sont parfaits pour le brainstorming, le partage d'écran ou pour discuter en tête-à-tête ou en petit groupe. Vous pouvez utiliser les réunions quotidiennes Slack pour vérifier rapidement l'état d'avancement des tâches et voir si votre équipe respecte le forfait du projet.

L'idée est de se connecter instantanément en ligne avec les membres de l'équipe sans avoir à se soucier de la planification. Cette connexion instantanée aide vos équipes à répondre immédiatement aux questions et à assurer le bon déroulement de leur flux de travail. Avec les réunions quotidiennes Slack, vous pouvez discuter en utilisant l'audio, la vidéo et le partage d'écran, le tout en un seul endroit. Cette fonctionnalité d'appel instantané réduit les temps d'arrêt des réunions, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur d'autres tâches.

Réunions quotidiennes Slack vs téléconférences traditionnelles Les réunions quotidiennes Slack et les appels classiques offrent des options de téléconférence, mais il existe une distinction essentielle. Avec les réunions quotidiennes Slack, vous pouvez lancer une discussion audio dans le canal Slack, ce qui est très pratique. Voici une comparaison entre les réunions quotidiennes Slack et les appels pour mieux comprendre : ### 1. Participation et accessibilité

Le modèle d'invitation ouverte permet à toute personne de votre chaîne de rejoindre la réunion quotidienne, ce qui encourage une participation plus inclusive et une collaboration plus simple. Les conférences téléphoniques traditionnelles nécessitent généralement des invitations pour les participants. Vous devrez peut-être partager votre numéro de téléphone ou le lien de la réunion pour y participer. ### 2. Facilité de démarrer une discussion Démarrer et rejoindre des réunions quotidiennes est si facile que cela encourage à discuter de manière plus impromptue et à collaborer en temps réel

/blog?p=45625 collaboration en temps réel /%href/. Il suffit d'un clic dans un canal Slack ou une fenêtre de messagerie instantanée, et vous y êtes. Cependant, les appels traditionnels nécessitent une planification, des invitations et la configuration de ponts de conférence ou de liens de visioconférence. C'est une source de tracas et ce n'est pas idéal pour les réunions spontanées. ### 3. Informalité vs formalité

Les réunions quotidiennes Slack sont conçues pour des discussions à la demande. Elles imitent l'expérience de commencer spontanément à discuter dans un bureau. Contrairement aux appels traditionnels, qui sont formels et planifiés, les réunions quotidiennes sont moins structurées. Cela les rend idéales pour les points quotidiens ou les discussions informelles sur le travail. Les appels traditionnels nécessitent généralement une préparation et suivent souvent un agenda fixe. Ils sont plus adaptés aux discussions détaillées ou à la révision de présentations. ### 4. Fonctionnalités et outils

Les réunions quotidiennes Slack transforment l'expérience des réunions impromptues en y ajoutant des réactions emoji en direct, des arrière-plans esthétiques et des effets de détente. Ces fonctionnalités permettent aux équipes de rendre chaque discussion un peu plus interactive. Tous les liens et documents partagés sont automatiquement enregistrés dans le fil de votre réunion quotidienne. Cette fonctionnalité varie pour les conférences téléphoniques traditionnelles en fonction de la plateforme utilisée. ## Comment utiliser les réunions quotidiennes Slack (cas d'utilisation et exemples)

Les réunions quotidiennes Slack ont plusieurs utilités, des revues de jalons ou des sessions de résolution de problèmes au mentorat ou aux discussions individuelles. Voici quelques cas d'utilisation que vous pouvez mettre à l'épreuve : ### Cas d'utilisation n° 1 : réunions hebdomadaires pour faire le point

Organisez des réunions quotidiennes pour réduire la fréquence des tâches retardées et travailler sur les sous-tâches en attente. L'idée est de remplacer les réunions préétablies et limitées dans le temps par des discussions spontanées sur les mises à jour. Utilisation /href/ /blog?p=47698 Les modèles de plan de communication de ClickUp /%href/ pour renforcer la collaboration efficace de votre équipe. /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Internal-Communications-Template.png Le modèle de communication interne de ClickUp est conçu pour vous aider à créer un système organisé de communication interne. https://app.clickup.com/signup?template=t-211215717&\_gl=1\*famodv\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx

Télécharger ce modèle /%cta/ Par exemple, le modèle de communication interne ClickUp rationalise les discussions et les systèmes de partage de progression de votre équipe. Vous pouvez informer les équipes internes des changements apportés aux forfaits des projets et même annoncer des évènements ou des mises à jour essentiels.

Les réunions quotidiennes sont extrêmement utiles pour étudier et mettre en œuvre les modifications apportées au produit final ou à la stratégie de lancement de la campagne. Vous pouvez utiliser les réunions quotidiennes Slack pour examiner les checklists finales et effectuer une dernière série de modifications sur les documents à soumettre. ### Cas d'utilisation n° 4 : interactions sociales à distance Si vous avez une équipe à distance, vous pouvez utiliser les réunions quotidiennes pour discuter de manière informelle et établir des relations au sein de l'équipe, comme vous le feriez dans un bureau traditionnel.

Ces outils de communication sur demande /href/ /blog?p=53181 /%href/ peuvent simuler des discussions informelles et spontanées dans les espaces de bureau physiques. ## Avantages et inconvénients de l'utilisation des réunions quotidiennes Slack pour la communication Les réunions quotidiennes Slack présentent de multiples avantages et inconvénients potentiels selon le contexte d'utilisation. ### Avantages

Augmente la rapidité et la simplicité : Vous pouvez démarrer une réunion quotidienne en quelques clics dans votre espace de travail ou canal Slack où tous les membres de l'équipe sont présents. Cela le rend incroyablement efficace pour les discussions spontanées sans avoir besoin de planifier 2. Réduit la fatigue des réunions : La nature informelle et audio-first des réunions quotidiennes peut réduire la fatigue associée aux réunions vidéo consécutives Encourage les interactions informelles : L'installation décontractée motive votre équipe à participer à des discussions plus naturelles, comme s'arrêter au bureau d'un collègue pour discuter rapidement. 4. Simplifie la collaboration à distance : Les réunions quotidiennes permettent à votre équipe à distance de se connecter et de collaborer rapidement sans avoir à préparer ou à gérer des visioconférences complexes. Mieux encore, il existe des dizaines de undefined pour améliorer encore la collaboration et la communication à distance ### Inconvénients Utilisation minimale de la vidéo : L'attention moindre accordée aux fonctionnalités vidéo pourrait compromettre l'utilisation du langage corporel, des expressions faciales ou des repères visuels qui contribuent à une communication efficace Utilisation excessive potentielle : la facilité à lancer une réunion quotidienne pourrait devenir une habitude pour les membres de votre équipe et entraîner des interruptions ou des distractions fréquentes si elle n'est pas utilisée à bon escient. 3. Pas idéal pour les réunions formelles : étant donné que les éléments des réunions formelles tels que les agendas et les règles de participation sont absents, les réunions quotidiennes peuvent ne pas convenir aux rassemblements numériques formalisés. ## Comment fonctionnent les réunions quotidiennes Slack

Démarrez une réunion quotidienne Slack dans n'importe quel environnement de travail, canal ou discussion privée Slack. Les membres de votre équipe peuvent rejoindre instantanément l'appel puisqu'ils font déjà partie de l'environnement de travail. Les réunions quotidiennes Slack offrent un espace de travail collaboratif spontané dans votre siège social numérique. Les réunions quotidiennes Slack permettent de renouer avec les discussions informelles au bureau grâce aux discussions vidéo en un clic et au partage d'écran pour tous, achevés par des curseurs et des outils de dessin.

Voici comment naviguer dans une réunion quotidienne Slack : ### Étape 1 : Démarrer une réunion quotidienne Slack Trouvez le bouton « réunion quotidienne » : il se trouve en haut à droite et ressemble à une icône de casque. Cliquez dessus pour démarrer une réunion quotidienne.

Une fois la réunion lancée, vous verrez une notification dans le canal ou le message direct indiquant que la réunion quotidienne est active. Les autres participants peuvent rejoindre la réunion quotidienne en cliquant sur la notification ou sur l'icône de réunion. ### Étape 3 : Partage d'informations lors d'une réunion quotidienne Les réunions quotidiennes offrent un espace dédié à la distribution de liens, documents et notes dans votre fil de messages. Les réunions quotidiennes Slack permettent à deux participants de partager leurs écrans simultanément. Vous pouvez agrandir l'écran, ajouter votre contribution ou marquer des pointeurs clés à l'aide de l'icône en forme de crayon. Les fils de messages sont ouverts à tous, qu'ils aient participé ou non. Ils sont faciles à parcourir pour trouver des fichiers et des mots-clés. Même si vous avez manqué la réunion quotidienne, vous pouvez toujours suivre la conversation en temps réel et consulter toutes les ressources partagées. Envisagez de présenter à votre équipe /href/ /blog?p=63286 les modèles de journal d'appels /%href/ comme alternative pour le suivi des conversations en dehors de /href/ /blog?p=27034 Slack /%href/ . ### Étape 4 : Utiliser d'autres fonctionnalités de la réunion quotidienne Vous pouvez activer la fonctionnalité de sous-titrage en direct, prédéterminer un thème de réunion quotidienne, jouer avec l'arrière-plan et prévisualiser votre vidéo Cliquez sur la flèche ou sur l'icône des fils de discussion pour masquer ou révéler le fil de discussion en cours dans la réunion quotidienne. Utilisez l'icône en forme d'engrenage pour ajouter un sujet au-dessus du fil de discussion afin de mettre les participants au courant

Envoyez des émojis, des effets ou des autocollants de réaction quand vous le souhaitez, ce qui permet à l'orateur et aux autres de savoir que vous êtes à l'écoute. De plus, cela ne perturbe pas le flux de la discussion. Les émojis disparaissent au bout de quelques secondes, mais les autocollants restent à l'écran jusqu'à ce que vous les désactiviez. ### Étape 5 : Quitter une réunion quotidienne Slack

Pour quitter une réunion quotidienne, cliquez sur la même icône que celle qui vous a permis d'y participer. Attention, elle peut légèrement changer d'apparence pour indiquer que vous faites actuellement partie d'une réunion quotidienne. ## Alternatives aux réunions quotidiennes Slack Il existe de nombreuses façons de collaborer et de communiquer à l'aide d'outils tels que Slack, Microsoft Teams, Zoom et Google Meet. Voici quelques-uns des outils les plus simples à utiliser pour les réunions informelles et les collaborations avec votre équipe : ### ClickUp Placé dans les favoris des équipes de travail à distance du monde entier, ClickUp améliore votre arsenal de gestion de projet grâce à un catalogue passionnant de fonctionnalités de messagerie. Utilisez la fonctionnalité ! ClickUp Clips propose des transcriptions seconde par seconde pour faciliter la prise de notes et la clarté

L'engagement de ClickUp à simplifier la gestion de projet dans les organisations a conduit à l'intégration de l'IA, appelée /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/, sur sa plateforme. Vous pouvez désormais transcrire rapidement les messages de Clips pour améliorer l'accessibilité en convertissant les informations orales en texte. Cela aide en particulier les équipes qui doivent examiner les communications ou celles qui préfèrent les résumés textuels aux résumés audio. Ces

Zoom Une autre alternative à Slack pour les réunions quotidiennes serait Zoom. Sa spécialité en matière de visioconférence est réputée pour faciliter les communications informelles similaires. Des visioconférences de haute qualité au chat Zoom pour la messagerie instantanée et privée dans le cadre de discussions de groupe, cet outil est bien équipé pour les équipes de télétravail.

/href/ https://clickup.com/blog/slack-huddle// Les réunions quotidiennes Slack /%href/ se distinguent parmi les applications de collaboration pour des réunions numériques rapides, des retours de gestionnaires de dernière minute et des brainstormings sur place. Leur installation instantanée les rend bien plus pratiques que les appels traditionnels. Les réunions quotidiennes Slack offrent de nombreuses fonctionnalités pour assister la communication de votre équipe. Alors que les appels traditionnels sont parfaits pour les discussions structurées, les réunions quotidiennes permettent de maintenir le flux de discussion et d'organiser les documents à un niveau supérieur. Notez que les fonctionnalités de communication de ClickUp sont plus adaptées à la gestion de projet de bout en bout. Vous pouvez utiliser des clips vocaux avec des tâches et des commentaires, autoriser les modifications en cours, utiliser la vue de discussion et communiquer les progrès par le biais de mises à jour de statut. Découvrez comment les outils de gestion de projet peuvent multiplier par 10 l'efficacité de la communication de votre équipe. /href/ https://clickup.com/signup Créez un compte ClickUp /%href/ gratuit. ## Foire aux questions (FAQ)

1. En quoi une réunion quotidienne Slack est-elle différente d'un appel ? Les réunions quotidiennes Slack sont plus spontanées et informelles que les appels. Elles ne nécessitent pas de planification et sont un canal ouvert où les participants peuvent entrer et sortir. Les réunions quotidiennes permettent également le partage de vidéos et d'écrans, le dessin, les effets, les émoticônes, les fils de messages, le partage de documents, etc. #### 2. Qu'est-ce qu'une réunion quotidienne dans Slack ?

Une réunion quotidienne dans Slack est une fonctionnalité qui vous permet de vous connecter instantanément avec un ou plusieurs membres de votre équipe sur l'interface Slack. Il s'agit d'un moyen de communication impromptu qui rassemble rapidement les membres disponibles par le biais d'une invitation. De plus, il est idéal pour discuter spontanément, résoudre rapidement des requêtes et faire le point quotidiennement grâce à des rencontres numériques. #### 3. Les réunions quotidiennes Slack sont-elles privées ?

Oui, les réunions quotidiennes Slack sont privées dans le contexte de votre espace de travail Slack. Les paramètres de confidentialité du canal ou du message direct dans lequel elles ont été initiées déterminent la confidentialité d'une réunion quotidienne. Par exemple, les réunions quotidiennes dans les canaux privés ne permettent qu'aux membres du canal d'y participer, et les réunions quotidiennes dans les canaux publics permettent à tous les membres de votre environnement de travail d'y participer. N'oubliez pas que les membres externes n'ont pas accès à Slack.