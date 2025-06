Dogfooding produit : optimiser la qualité des logiciels et l'expérience utilisateur

Ce ne sont pas seulement les fonctionnalités qui distinguent un bon logiciel d'un excellent logiciel. Les utilisateurs sont davantage intéressés par des expériences exceptionnelles. Le dogfooding est une excellente méthode pour y parvenir. Il s'agit pour les entreprises de ne plus compter sur des personnes extérieures et de transformer leurs équipes en premiers utilisateurs.

Comprenons comment cette astuce d'initiés peut transformer des échecs en réussites et améliorer le potentiel d'un logiciel.

Qu'est-ce que le dogfooding ?

Le dogfooding désigne la pratique consistant pour une entreprise à utiliser ses propres logiciels pendant leur développement et après leur commercialisation.

Cette expérience client de première main fournit des informations précieuses sur les fonctionnalités du produit, sa facilité d'utilisation et les problèmes potentiels.

Le terme « dogfooding » vient d'une publicité de 1976 pour les aliments pour chiens Alpo, dans laquelle l'acteur Lorne Greene affirmait nourrir son propre chien avec ce produit. En 1988, Paul Maritz, directeur chez Microsoft, a envoyé un e-mail intitulé « Eating our own Dogfood » (Manger notre propre nourriture pour chiens) à Brian Valentine, responsable des tests pour Microsoft LAN Manager. Dans cet e-mail, Paul mettait ce dernier au défi d'augmenter l'utilisation interne du produit.

Le terme suggère donc d'utiliser vos propres produits pour garantir leur qualité avant de les proposer à d'autres.

Examinons quelques exemples concrets de programmes de dogfooding.

Dogfooding : exemples concrets

Les géants mondiaux tels qu'Amazon et Microsoft sont les principaux promoteurs du dogfooding. Amazon est connu pour tester en interne de nombreux outils, notamment sa plateforme de cloud computing, Amazon Web Services (AWS).

Cela leur permet d'identifier et de résoudre les problèmes d'évolutivité et de performances de leurs logiciels internes avant que les clients externes ne les rencontrent.

De même, Microsoft teste d'abord ses propres produits, tels que Microsoft 365, dans l'ensemble de son organisation. Cela permet de s'assurer que la suite s'intègre sans problème aux flux de travail internes et d'identifier les problèmes d'expérience utilisateur du point de vue des utilisateurs réels ou des employés.

Le dogfooding joue un rôle crucial tout au long du cycle de vie d'un logiciel :

Pendant le développement, cela permet d'identifier les bugs et les problèmes d'ergonomie avant qu'ils n'atteignent les utilisateurs externes

Après la sortie, cela permet aux entreprises de surveiller les modèles d'utilisation dans le monde réel et de recueillir des commentaires précieux sur les produits auprès d'utilisateurs internes qui partagent des caractéristiques démographiques similaires à celles des clients externes

En résumé, le dogfooding consiste à utiliser de manière cohérente un produit que vous avez créé afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Il offre plusieurs avantages aux entreprises.

Avantages du dogfooding dans le développement de produits logiciels

Voici les principaux avantages du dogfooding dans le développement de produits logiciels :

Trouver la cause profonde d'un problème : Les utilisateurs internes, qui connaissent bien le processus de développement du produit, peuvent souvent identifier la cause profonde des problèmes plus efficacement que les testeurs externes. Cela permet d'économiser un temps et des ressources précieux pendant le processus de débogage

Améliorer la qualité des produits en découvrant des bugs, des problèmes ou des erreurs : Le dogfooding permet de mettre au jour de nombreux problèmes, des bugs mineurs aux obstacles majeurs à l'utilisation. En traitant ces problèmes dès le début, vous pouvez garantir qu'un produit plus abouti et plus convivial sera commercialisé

L'utilisation interne de vos produits permet un meilleur contrôle qualité et des utilisateurs plus satisfaits. Vos employés agissent comme de véritables testeurs.

Ils rencontrent les mêmes problèmes et frustrations que les utilisateurs externes, ce qui vous permet d'identifier et de résoudre les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur les clients.

De plus, manger votre propre nourriture pour chien ouvre la porte à des commentaires immédiats. Les employés peuvent facilement signaler des bugs, suggérer des améliorations et partager leurs expériences directement avec l'équipe de développement. Cela conduit à une itération plus rapide et à un produit plus centré sur l'utilisateur.

En « buvant leur propre champagne », les développeurs et les équipes produit acquièrent une compréhension plus approfondie de l'expérience utilisateur. Cela favorise un sentiment de propriété et une validation de la construction d'un produit qui résout des problèmes.

Conseil de pro : Utilisez des modèles de gestion de produit pour organiser le développement, le marketing et l'expérience utilisateur !

Processus de dogfooding dans le développement

Vous pouvez mettre en œuvre le dogfooding de différentes manières tout au long du processus de développement. Voici comment :Étape 1 : Identifiez les testeurs internes

La première étape cruciale consiste à sélectionner un groupe d'employés issus de différents services pour participer au dogfooding. Il peut s'agir de développeurs de logiciels, de chefs de produit, de commerciaux et de membres du service client.

L'objectif est de recueillir divers points de vue à partir d'un test bêta au sein de l'entreprise et de s'assurer que le produit répond à un large intervalle de besoins des utilisateurs.

Étape 2 : définir les étapes de test

Intégrez le dogfooding à différentes étapes du SDLC (cycle de vie du développement logiciel). Cela peut impliquer l'utilisation de prototypes pour les premiers tests d'utilisabilité, l'emploi de versions internes pour la détection des bugs et la mise en place de programmes pilotes avec de vrais utilisateurs dans des services spécifiques afin d'évaluer les fonctionnalités du produit dans des scénarios réels.

Encouragez l'utilisation interne dans différents services de votre entreprise afin d'identifier des cas d'utilisation qui n'avaient peut-être pas été envisagés au départ.

Étape 3 : Recueillir les commentaires

Établissez des canaux clairs pour que les testeurs internes puissent donner leur avis. Il peut s'agir de sondages en ligne, de forums internes ou de sessions dédiées aux commentaires. Les mécanismes de feedback doivent être conviviaux et encourager les testeurs à partager leurs expériences de manière ouverte et honnête.

Étape 4 : analyser et agir

Une fois les commentaires recueillis, ils doivent être analysés méticuleusement. Identifiez les thèmes récurrents et hiérarchisez les corrections de bugs et les améliorations en fonction de la gravité des problèmes et de leur impact potentiel sur l'expérience utilisateur.

Une fois ces étapes franchies, il est important de mettre en œuvre efficacement le dogfooding dans vos processus d'entreprise.

Mettre en œuvre le dogfooding dans votre entreprise

Pour tirer pleinement parti des avantages du dogfooding, il est essentiel de créer une culture d'entreprise solide qui encourage les tests des produits de votre entreprise. Voici quelques conseils pour une mise en œuvre réussie :

Adhésion de la direction : obtenez le soutien de l'équipe de direction de votre entreprise. Son soutien encouragera la participation des employés, augmentera l'utilisation interne et garantira que le dogfooding soit considéré comme une pratique utile, et non comme une charge supplémentaire

Encouragez la participation : envisagez d'offrir des incitations pour encourager les employés à participer activement au dogfooding. Il peut s'agir d'éléments ludiques, de programmes de reconnaissance ou même de petites récompenses pour des commentaires détaillés et pertinents

Formation et ressources : Donnez à vos employés la formation et les ressources nécessaires pour participer efficacement au dogfooding. Cela peut inclure des ateliers sur la manière de fournir des commentaires constructifs et l'accès à des outils internes de test bêta

Façons d'améliorer les tests internes des produits

Il est essentiel d'améliorer les tests internes des produits pour un dogfooding efficace. Envisagez d'utiliser des outils de gestion de projet tels que ClickUp pour rationaliser le processus.

ClickUp Form View vous aide à créer des formulaires conviviaux pour recueillir les commentaires des utilisateurs internes sur vos propres produits. Ces commentaires peuvent ensuite être connectés ou convertis en tâches suivables et attribués aux membres de l'équipe pour une investigation plus approfondie, un suivi et une résolution.

Facilitez la tâche des utilisateurs pour signaler des bugs, soumettre des demandes de fonctionnalités ou suggérer des améliorations de l'expérience utilisateur à l'aide de la fonctionnalité Afficher le formulaire de ClickUp

Les formulaires ClickUp sont polyvalents et ne se limitent pas à la collecte de commentaires. Voici comment tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité :

Simplifiez les rapports de bugs : Créez un formulaire avec des champs spécifiques pour que les testeurs puissent signaler les bugs, en vous assurant que toutes les informations cruciales (description, étapes pour reproduire le bug, captures d'écran) sont saisies dans un format cohérent. Cela élimine toute ambiguïté et permet un dépannage plus rapide. Le formulaire peut également empêcher les testeurs de signaler plusieurs fois le même bug

Rationalisez le flux de travail : Configurez le modèle de formulaire de commentaires pour envoyer automatiquement les rapports de bugs et les commentaires aux membres de l'équipe désignés (développeurs et testeurs) dans ClickUp. Cela garantit que les problèmes sont traités rapidement par les bonnes personnes. La centralisation de tous les commentaires de test dans ClickUp favorise une meilleure communication et collaboration entre les testeurs et les développeurs, car tout le monde peut accéder aux problèmes signalés et en discuter au même endroit

Fonctionnalités supplémentaires de ClickUp pour un dogfooding amélioré

Modèle de suivi des problèmes ClickUp

Télécharger ce modèle Signalez, suivez et hiérarchisez les bugs, les erreurs et autres problèmes liés au développement logiciel grâce au modèle Issue Tracker de ClickUp

Utilisez le modèle ClickUp Issue Tracker pour créer une source unique de vérité pour tous les bugs et problèmes rencontrés lors du dogfooding. Cela élimine toute confusion et garantit que tous les problèmes sont suivis et traités à temps.

Le modèle permet également aux équipes de hiérarchiser les bugs en fonction de leur gravité et de leur impact, garantissant ainsi que les problèmes critiques sont résolus en premier. Il aide à maintenir un flux de travail défini pour les rapports, les investigations et la résolution des bugs, ce qui accélère les délais de résolution.

Modèle de sondage sur les commentaires relatifs au produit ClickUp

Télécharger ce modèle Analysez les réponses des utilisateurs et utilisez les résultats pour éclairer vos décisions dans votre SDLC grâce au modèle de sondage sur les commentaires des utilisateurs de ClickUp

Vous pouvez également utiliser le modèle de sondage sur les commentaires relatifs aux produits ClickUp pour conserver un format cohérent pour recueillir les commentaires des testeurs internes, garantissant ainsi que les données précieuses sont saisies de manière structurée.

Ce modèle prêt à l'emploi pour tester des produits aide à analyser les commentaires et à identifier les points à améliorer, guidant ainsi le développement futur des produits sur la base des expériences de dogfooding.

Le modèle fournit également un moyen de mesurer la satisfaction des utilisateurs et de suivre la progression au fil du temps, rendant ainsi plus tangible la valeur du dogfooding.

Logiciel de gestion de produits ClickUp

Le logiciel de gestion de produits ClickUp vous aide à visualiser la feuille de route du développement des produits de toute votre entreprise, permettant ainsi aux testeurs de comprendre le contexte derrière les fonctionnalités que vous testez en interne.

La plateforme définit clairement les exigences du produit, garantissant que le dogfooding teste les fonctionnalités prévues. Vous pouvez également créer des scénarios d'utilisation qui reflètent des situations réelles, ce qui permet des tests de dogfooding plus complets.

Conseil de pro : Utilisez les meilleurs outils de cartographie des processus métier pour exécuter des flux de travail fluides pendant les tests de dogfooding !

Mappez votre vision produit, alignez votre équipe et sprintez vers le marché avec la plateforme de gestion de produit tout-en-un ClickUp

Ce n'est pas tout ! Utilisez la plateforme de gestion de projet logiciel ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble claire du projet de dogfooding, ce qui permettra aux équipes de planifier des phases de test agiles, d'affecter des ressources et de suivre efficacement la progression.

La plateforme aide à identifier et à gérer les dépendances entre les fonctionnalités testées en interne, garantissant ainsi un processus de test fluide et évitant les obstacles.

Il permet également :

Permet le suivi des modifications apportées pendant le processus de dogfooding, ce qui facilite leur restauration si nécessaire et l'identification de la cause profonde des problèmes

Optimise l'allocation des ressources de développement et de test pour les activités de dogfooding, garantissant une utilisation efficace du temps des équipes

Fournit des outils pour générer des rapports sur les résultats du dogfooding, aidant les équipes à mesurer l'efficacité des tests et à identifier les domaines à améliorer lors des itérations futures

Le rôle du dogfooding dans le développement de ClickUp

« Nous utilisons absolument ClickUp pour développer ClickUp. Nous croyons autant que n'importe quelle autre entreprise au dogfooding. L'une des choses que nous aimons dans le dogfooding, c'est qu'il nous permet de vraiment comprendre ce que ressentent nos clients au quotidien. Ainsi, si ClickUp est plus lent que normal, nous savons qu'il est plus lent que normal. Si nous trouvons une fonctionnalité manquante, nous savons qu'elle manque pour une raison. »

Gestion interne de projet

Les équipes internes de ClickUp s'appuient sur la plateforme ClickUp pour la gestion des tâches, la collaboration et la communication. Cette utilisation concrète permet d'identifier les domaines à améliorer et garantit que la plateforme répond aux besoins de ses propres utilisateurs.

Steve Gough, vice-président de l'acquisition chez ClickUp, est du même avis.

« L'une des choses les plus remarquables dans mon travail chez ClickUp est le niveau de dogfooding qui y règne. Je ne comprenais pas vraiment à quel point le produit pouvait être puissant et transformateur jusqu'à ce que je constate à quel point tous les projets importants vivent ou transitent littéralement par la plateforme. J'ai eu une révélation dès ma première semaine, quand j'ai réalisé que les e-mails internes n'étaient tout simplement pas utilisés. Non seulement ils n'étaient pas utilisés, mais il était mal vu de les utiliser. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. »

Kuba Jaranowski, directeur de l'ingénierie logicielle chez ClickUp, partage son avis.

« J'aime aussi beaucoup notre façon de travailler dans le sens du « dogfooding », c'est-à-dire en utilisant notre propre produit tous les jours. Toutes les équipes de ClickUp utilisent notre produit pour collaborer, gérer des projets et accomplir leur travail. C'est le Saint Graal pour les équipes logicielles, et c'est très rare, donc c'est incroyable. »

Amélioration des fonctionnalités du logiciel ClickUp

Le dogfooding permet à l'équipe ClickUp de tester en interne les nouvelles fonctionnalités avant de les mettre à la disposition du public. Cela garantit que les fonctionnalités sont bien intégrées, exemptes de bugs et offrent une expérience utilisateur fluide.

« Nous sollicitons les opinions et les commentaires des autres équipes au sein de ClickUp afin de comprendre quelles fonctions pourraient être améliorées pour mieux répondre à leurs besoins. »

Les contributions interfonctionnelles sont essentielles pour découvrir certains des problèmes les plus persistants des utilisateurs et les résoudre à l'aide de fonctionnalités innovantes.

Réussissez vos tests de produits grâce au dogfooding

Le dogfooding n'est pas seulement une pratique à la mode, c'est un élément essentiel pour fournir des produits logiciels de haute qualité.

En permettant à leurs employés d'être les premiers à adopter leurs créations, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur les utilisateurs, identifier et résoudre rapidement les problèmes potentiels, et finalement créer des logiciels que les utilisateurs adorent.

À mesure que l'industrie du logiciel continue d'évoluer, le dogfooding est susceptible de jouer un rôle de plus en plus important dans la réussite des nouveaux produits et fonctionnalités.

ClickUp peut être votre solution tout-en-un pour rationaliser les tests internes de produits et le dogfooding de logiciels en consolidant vos efforts de test sur une seule plateforme.

Élaborez des plans de test, attribuez des tâches aux testeurs et suivez la progression en temps réel. ClickUp offre à votre équipe une vue claire de ce qui est testé et par qui.

Enregistrez facilement les bugs dans ClickUp avec des descriptions détaillées, des captures d'écran et des affectations. Cette pratique favorise la transparence et garantit que les bugs sont corrigés efficacement.

De même, les tableaux de discussion de ClickUp sont un excellent moyen de partager des idées, de collaborer et de centraliser instantanément la communication.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

1. Quel est un exemple de dogfooding ?

Un exemple de dogfooding serait une équipe de développeurs de logiciels utilisant en interne la version préliminaire de leur propre application de productivité afin d'identifier et de corriger les bugs avant sa mise à disposition au public.

2. Qu'est-ce que le dogfooding dans la gestion de produit ?

Dans la gestion de produit, le dogfooding désigne la pratique consistant pour les chefs de produit et autres parties prenantes internes à utiliser le produit de leur entreprise tout au long du processus de développement. Cela leur permet d'acquérir une expérience de première main et d'identifier les points à améliorer avant que le produit ne soit lancé auprès des utilisateurs externes.

3. Pourquoi parle-t-on de « dog food testing » ?

Le terme « own dog food testing » (tester son propre produit) serait apparu lorsque les développeurs de Microsoft ont utilisé MS-DOS sur leurs ordinateurs personnels, « mangeant pratiquement leur propre nourriture pour chien » en testant le produit qu'ils créaient. Cette analogie légère est devenue un terme largement reconnu pour désigner le test interne des outils et encourager ce comportement avant la sortie d'une nouvelle fonctionnalité ou le lancement d'un logiciel.