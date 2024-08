Exemples de franchise radicale : Comment la confiance et la communication ouverte peuvent transformer le travail

En tant que patron, votre travail consiste à veiller à ce que le travail se déroule comme prévu. Vous devez également prendre soin de vos employés. Comment faire pour trouver un équilibre entre ces deux notions souvent contradictoires ? ⚖️

C'est ce que propose le livre Radical Candor : Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity tente de répondre à cette question. Il a été écrit par Kim Scott, qui a été coach de PDG pour des entreprises bien connues telles que Dropbox et Twitter.

La franchise radicale est un style de communication qui allie le fait d'être compatissant et direct. Elle vise à améliorer la culture du travail et à aider les dirigeants à se libérer des schémas toxiques qui entravent la progression de leurs équipes.

Dans cet article, nous décrirons les concepts clés du livre, en explorant leur impact sur le lieu de travail. **Nous partagerons également des exemples concrets de franchise radicale et donnerons des conseils pour mettre en œuvre cette sagesse dans votre rôle de dirigeant

Le concept de franchise radicale

Via : Candeur radicale Pour nous aider à comprendre le concept de franchise radicale, Kim Scott a conçu une matrice 2×2. Les deux axes de la matrice sont :

Care Personally: Ce trait de caractère est à la base de la décence humaine. Il s'agit de comprendre, de reconnaître et de valoriser les autres et leurs sentiments Remise en question directe: Ce trait de caractère permet à une personne de fournir un retour d'information honnête aux autres tout en étant aussi directe et spécifique que possible

Nous examinerons ci-dessous chacun des quatre quadrants de la matrice.

1. Manipulation et manque de sincérité

L'insincérité manipulatrice est le moins souhaitable des quatre quadrants. Elle implique une communication malhonnête - flatter les gens en face et dire du mal dans leur dos. Ce type de comportement découle souvent du désir de gagner le concours de popularité ou d'obtenir un avantage politique. Dans tous les cas, il est toxique et représente la fin d'une culture d'entreprise saine. ☠️

2. Agression odieuse

Certains dirigeants se concentrent uniquement sur les résultats sans tenir compte du fait qu'ils s'adressent à un être humain en chair et en os. Ces dirigeants font preuve de ce que l'auteur du livre appelle l'agressivité odieuse ou le coup de poignard frontal. Ce comportement s'articule autour d'une honnêteté brutale qui ne montre aucun signe de compassion, ce qui est en fin de compte inutile. Il fait que la personne à l'autre bout du fil se sent attaquée et étouffe sa motivation. 🙁

3. Ruinous Empathy

De l'autre côté de la matrice, nous avons l'empathie ruineuse. Ce comportement sacrifie l'honnêteté à la cordialité. Il résulte souvent de la peur de blesser les sentiments de quelqu'un ou du désir d'être considéré comme un "bon patron" Une personne présentant ce trait de caractère fournit un retour d'information vague et enrobé de sucre ou l'évite complètement. Bien que réconfortant, ce comportement entrave la capacité des gens à évoluer et à développer leurs compétences. 🛑

4. Candeur radicale

Lorsque vous combinez l'attention personnelle et la remise en question directe, vous obtenez la franchise radicale. Le mot radical signifie profond, ayant un impact sur la nature fondamentale de quelque chose, tandis que candor est un autre mot pour honnêteté.

L'auteur décrit la candeur radicale comme un feedback bienveillant, clair, spécifique et sincère. Elle souligne également que mettre les gens au défi est un excellent moyen de montrer que vous vous souciez d'eux. 🙏

L'impact de la franchise radicale sur la culture d'entreprise

La franchise radicale a le potentiel de transformer la culture d'une entreprise et, par la suite, son rendement. Voici quelques avantages auxquels vous pouvez vous attendre après avoir adopté ce modèle de communication :

Des relations plus solides: Elle favorise une communication ouverte et instaure la confiance entre les membres de l'équipe et les patrons. Les gens sont plus à l'aise pour s'ouvrir ets'engagent davantage dans l'entreprise *Orientation vers la croissance: Elle permet de ne plus pointer du doigt ou de dorloter les gens, mais de les orienter vers la croissance, ce qui est dans l'intérêt de tous. Elle encourage les gens à donner et à recevoir un retour d'information constructif

Amélioration des performances: Une culture fondée sur une attention sincère et une communication honnête permet aux individus, aux équipes, aux départements et aux entreprises de prospérer

Les bons outils facilitent une communication efficace et l'amélioration des performances.

Collaborer sur n'importe quel travail est plus simple avec ClickUp

Ci-dessous, nous partagerons deux histoires réelles avec Radical Candor pour démontrer son influence sur les individus et les entreprises.

L'impact personnel de la franchise radicale : L'histoire de Joe Joe Dunn, un évangéliste, a partagé une histoire de l'époque où il était un jeune gestionnaire de projet. Comme beaucoup, il se disputait avec l'architecte du logiciel au sujet d'une tâche - l'architecte voulait la faire lentement et délibérément, alors que Joe voulait qu'il la livre le plus rapidement possible. Au bout d'un certain temps de la session, l'architecte logiciel est parti. Joe était persuadé d'avoir prouvé son point de vue et d'avoir obtenu ce qu'il voulait, jusqu'à ce qu'il soit confronté à son patron, Jim, qui avait écouté l'argument.

Au lieu de louer sa confiance et sa persévérance, comme Joe s'y attendait, Jim a condamné son approche. Il lui a expliqué que même si Joe parvenait à obtenir des résultats, il le faisait en se comportant comme une brute et lui a clairement fait comprendre qu'il devait renoncer à cette approche. 💢

Jim avait déjà aidé Joe dans des moments difficiles, si bien que Joe l'estimait beaucoup. Ses paroles ont laissé une énorme marque sur Joe et sont restées gravées en lui pendant longtemps.

En assistant Joe, Jim a prouvé qu'il se souciait de lui. Sa réponse immédiate et honnête était sa façon de défier Joe directement. **Cette situation montre à quel point le retour d'information peut être puissant lorsqu'il est direct et qu'il s'appuie sur la confiance

L'impact de la franchise radicale sur l'entreprise : L'histoire de Zenhub

Zenhub est une entreprise surtout connue pour son outil de gestion de projet agile qui a bouleversé les normes du développement logiciel moderne. Dans son livre, Better Software & Stronger Teams, Zenhub a partagé son.. expérience de la méthode Radical Candor .

L'équipe interne d'ingénieurs de l'entreprise s'est rendu compte qu'elle était coincée dans une ornière. Tous les membres de l'équipe étaient très attachés à leur travail, mais ne voulaient pas entrer en conflit. Ils ne commentaient donc que les points positifs et jamais les problèmes. Résultat : ils répétaient les mêmes erreurs, ce qui leur coûtait beaucoup d'argent. 💸

Après avoir découvert Radical Candor, l'entreprise s'est rendu compte qu'elle devait améliorer ses évaluations de performance. Ils ont amélioré leurs réunions rétrospectives post-Sprint existantes pour y inclure des discussions franches sur ce qui n'avait pas fonctionné et sur ce qu'ils devraient améliorer dans le prochain Sprint. Ils ont utilisé la stratégie "commencer, arrêter ou continuer" et l'analyse des causes profondes pour examiner leurs problèmes et leurs comportements.

Si vous souhaitez mettre en œuvre ces techniques par le biais de modèles d'évaluation des performances vous apprécierez peut-être le Modèle ClickUp Start Stop Continue et le modèle Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-302.png Le modèle ClickUp Start Stop Continue /$$$img/

Réfléchissez à votre travail et déterminez la meilleure voie à suivre grâce au modèle ClickUp Start Stop Continue

En pratiquant la candeur radicale, l'équipe de Zenhub a pu atteindre une plus grande agilité, traiter les problèmes plus rapidement et améliorer son processus de mentorat. Les erreurs sont devenues des occasions d'apprendre et d'enseigner. Le changement d'état d'esprit était si apparent que les stagiaires amélioraient le code des membres de l'équipe senior.

Mettre en œuvre la candeur radicale sur le lieu de travail

Le passage à un état d'esprit de franchise radicale ne peut se faire du jour au lendemain. Il nécessite beaucoup d'observation, d'autoréflexion et de retenue. Pour avoir un impact significatif, il faut également que l'ensemble de l'équipe s'y mette. Il convient de commencer par soi-même, puis de diffuser les connaissances lorsque les occasions de le faire se présentent. 📣

Si vous souhaitez mettre en pratique cette méthodologie avec votre équipe, voici ce que vous pouvez faire :

Commencez par l'intérieur: Maintenant que vous savez quels sont les schémas inutiles à repérer, essayez de les reconnaître dans votre comportement. Comprenez d'où ils viennent et résolvez les problèmes qui en découlent. Modifiez votre comportement une situation à la fois. Donnez-vous le temps de choisir vos mots et de réfléchir à leurs conséquences lors de chaque interaction **Rencontrez les membres de votre équipe une fois par semaine ou par mois pour discuter des cours, partager des commentaires constructifs et voir s'il y a des problèmes pour lesquels ils ont besoin d'aide Savoir quand donner un retour d'information: Donner un retour d'information lorsque l'individu achève une tâche ou un projet et lors des entretiens d'évaluation. Identifiez les domaines spécifiques qui méritent d'être félicités ou critiqués Récompensez l'effort: L'objectif d'une franchise radicale est d'améliorer la collaboration au sein de l'organisation. Cela ne sera possible que si la majorité des personnes adoptent cette approche. Faites l'éloge de toutes les tentatives de fournir un retour d'information honnête, même si elles sont minimes

L'importance de la franchise radicale dans Agile, DevOps et Scrum

Les équipes de génie logiciel d'aujourd'hui doivent faire preuve de flexibilité pour répondre à la forte demande, aux délais courts et à la culture du travail télétravail. C'est pourquoi elles sont si nombreuses à adopter les méthodologies Agile, Scrum et DevOps. La candeur radicale peut être un puissant catalyseur pour bon nombre de leurs principes

Dans la méthode Agile, l'amélioration itérative se fait par le biais d'un retour d'information continu. La candeur radicale implique une communication directe et honnête, permettant aux équipes de résoudre rapidement les problèmes, de s'adapter aux changements en cours et de produire les meilleurs résultats possibles. 🥇

La candeur radicale s'aligne également sur Valeurs de Scrum la confiance étant au cœur des deux approches :

Courage: Équipes Scrum osent faire ce qu'il faut, et une critique radicalement franche les aide à faire passer leur message de manière efficace

Équipes Scrum osent faire ce qu'il faut, et une critique radicalement franche les aide à faire passer leur message de manière efficace Respect: Les membres de l'équipe Scrum croient en leurs capacités respectives. Ils peuvent le montrer en se souciant personnellement des autres et en faisant preuve de gentillesse lorsqu'ils donnent leur avis

Les membres de l'équipe Scrum croient en leurs capacités respectives. Ils peuvent le montrer en se souciant personnellement des autres et en faisant preuve de gentillesse lorsqu'ils donnent leur avis Ouverture: Les équipes Scrum et les autres parties prenantes sont franches au sujet de leur travail et des défis qui en découlent

Le cadre DevOps vise à améliorer la collaboration tout au long du cycle de vie du produit -de la planification au déploiement. Des équipes spécifiques, telles que le développement et les opérations, travaillent souvent en silos, ce qui entraîne de graves problèmes en aval. Elles peuvent briser cette barrière de communication avec l'aide de la candeur radicale.

Comme nous l'avons vu dans l'exemple de Zenhub, ce modèle peut transformer la façon dont les équipes travaillent Les équipes agiles et les entreprises fonctionnent, en aidant leurs employés à travailler de manière plus efficace et plus autonome.

Bonus read: Explore the DevOps vs. Agile concepts dans ce guide.

La franchise radicale et l'instauration de la confiance

Selon le rapport 2023 de Gallup, seulement 23% des employés américains font confiance aux dirigeants des organisations pour lesquelles ils travaillent. Une faible confiance dans les dirigeants et parmi les membres de l'équipe se traduit généralement par une atmosphère tendue, des conflits fréquents et un taux de rotation élevé.

La confiance est le fondement du travail collaboratif. Les membres d'une équipe qui se font confiance n'hésitent pas à exprimer leurs préoccupations, à partager leurs idées et à prendre des risques. À faire cela, ils peuvent non seulement atteindre leurs objectifs, mais aussi les dépasser. 🥅

Mais la confiance se mérite. Voici ce que vous pouvez faire pour instaurer la confiance et renforcer les relations de travail :

Montrez, ne dites pas: Vous devez montrer l'exemple. Si vous voulez que les membres de votre équipe s'intéressent personnellement à vous et vous défient directement, vous devez leur montrer comment faire. Vous devez égalementdemander un retour d'information avant de le fournir

Vous devez montrer l'exemple. Si vous voulez que les membres de votre équipe s'intéressent personnellement à vous et vous défient directement, vous devez leur montrer comment faire. Vous devez égalementdemander un retour d'information avant de le fournir N'ayez pas peur d'être vulnérable: Vous ne devez pas essayer d'esquiver les émotions - elles font inévitablement partie de l'expérience humaine. Bien qu'il soit déconseillé de partager trop de détails personnels, vous devez être honnête sur vos sentiments et encourager les autres à faire de même

Vous ne devez pas essayer d'esquiver les émotions - elles font inévitablement partie de l'expérience humaine. Bien qu'il soit déconseillé de partager trop de détails personnels, vous devez être honnête sur vos sentiments et encourager les autres à faire de même Soyez compréhensif: Toutes les tentatives pour gagner la confiance échoueront si vous ne reconnaissez pas que vos employés ont une vie en dehors de l'organisation. Lorsqu'un évènement personnel, qu'il s'agisse d'un déménagement ou d'une maladie en phase terminale, les empêche de se concentrer sur leur travail, vous devez faire preuve d'une franchise compatissante

Toutes les tentatives pour gagner la confiance échoueront si vous ne reconnaissez pas que vos employés ont une vie en dehors de l'organisation. Lorsqu'un évènement personnel, qu'il s'agisse d'un déménagement ou d'une maladie en phase terminale, les empêche de se concentrer sur leur travail, vous devez faire preuve d'une franchise compatissante **Vous devez aider les employés à développer leurs compétences et à suivre le parcours professionnel qu'ils souhaitent, quel que soit leur emploi actuel

La franchise radicale dans le retour d'information et la communication

Selon Kim Scott, le retour d'information doit être HHIIPP-acronyme de :

Humble: Le retour d'information doit être délivré avec gentillesse. Vous ne devez pas avoir l'air hautain et puissant, mais plutôt curieux et ouvert aux objets Helpful: Expliquez que vous avez l'intention d'offrir de l'assistance et d'encourager l'amélioration avant tout Immédiat: Bien qu'il faille réfléchir avant de parler, le fait de fournir le feedback le plus tôt possible le rendra plus efficace En personne: La communication non verbale peut vous donner une idée plus précise de la façon dont la personne a reçu votre feedback. Si vous travaillez télétravail, utilisez les visioconférences Privé/public: Les éloges publics suscitent de fortes émotions positives chez le destinataire et encouragent d'autres personnes à suivre son exemple. À critiquer, faites-le en privé pour ne pas mettre la personne mal à l'aise et dans l'embarras Non-personnel: Lorsquedonner un retour d'information à un employéne commentez pas sa personnalité ou ses aptitudes générales. Soyez aussi précis et clair que possible. Au lieu de Vous êtes incompétent pour X, vous pourriez dire Cette partie de X n'était pas satisfaisante parce que...

Utilisez la fonction Modèle de rapport d'évaluation ClickUp pour recueillir et organiser vos réflexions sur les performances à long terme de vos employés afin de leur fournir un retour d'information efficace.

Recueillez des informations, analysez les performances et donnez des rapports efficaces avec le modèle de rapport d'évaluation de ClickUp

Les pièges potentiels de la franchise radicale

L'inconvénient le plus notable du modèle de candeur radicale est la difficulté de sa mise en œuvre. Il nécessite beaucoup d'introspection et d'efforts de la part du personnel intelligence émotionnelle que l'on ne peut pas enseigner facilement. Il faut également que cela se fasse à l'échelle de l'équipe ou de l'organisation.

Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens deviennent magiquement de meilleurs communicateurs du jour au lendemain. Vous devez fournir des informations, une formation et une assistance pour aider tout le monde à s'adapter à la nouvelle approche. Il est également important de sensibiliser les gens aux préjugés potentiels et d'apprendre à les surmonter.

La candeur radicale n'est pas une solution universelle. Toutes les cultures, toutes les équipes et tous leurs membres ne sont pas identiques. Vous devez faire preuve de souplesse dans sa mise en œuvre afin de ne pas l'imposer à quiconque ne se sent pas à l'aise avec elle.

Lorsque vous essayez d'être direct, il est possible que quelqu'un interprète vos efforts comme une honnêteté brutale et se sente contrarié. Dans ce cas, il est essentiel de faire preuve de sensibilité et de clarifier vos intentions. Certaines personnes ont besoin de plus de temps et d'assistance que d'autres pour s'adapter à un retour d'information fréquent et direct.

La candeur radicale est un exercice d'équilibre permanent. Vous devez essayer de montrer que vous vous souciez personnellement des gens sans tomber dans l'empathie ruineuse et de les défier directement sans recourir à l'agression odieuse. Au fur et à mesure que vous recevez des commentaires, affinez votre approche pour obtenir l'effet désiré.

Outils pour aider votre équipe à communiquer

Un outil de gestion de projet tel que ClickUp simplifie la gestion d'équipe, vous permettant de vous concentrer sur le développement de vos relations et de votre communication.

Gérer le travail avec les tâches ClickUp

ClickUp est un environnement de travail tout-en-un pour vous et votre équipe. Décomposez le travail en tâches et sous-tâches, assignez-les et définissez les attentes pour chacune d'entre elles dans les descriptions de tâches. Conservez toutes les informations relatives aux membres de votre équipe en un seul endroit, qu'il s'agisse des détails de paiement, de la documentation ou de la liste des tâches retour d'information à 360 résultats.

Fournissez toutes les informations dont votre équipe a besoin pour achever ses tâches dans la vue ClickUp Task

Affichez différents aspects de votre travail grâce à plus de 15 vues :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Dashboards-1.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Évaluez rapidement les performances de votre équipe grâce à votre tableau de bord ClickUp personnalisé

Partager des idées avec les Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp sont un excellent outil pour

le mappage de processus , le brainstorming et la communication de grandes idées à une équipe. Par exemple, vous pouvez présenter le concept de candeur radicale à vos employés ou créer une documentation interne pertinente en illustrant la matrice sur le Tableau blanc. ✏️

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour expliquer facilement le concept de candeur radicale

Si vous voulez créer un wiki où tous les membres de l'équipe peuvent apprendre les bonnes méthodes de communication, utilisez Documents ClickUp . Mettez en forme le texte pour qu'il soit lisible et relisez-le avec l'aide de ClickUp Brain , l'assistant IA de la plateforme.

Communiquer avec l'affichage ClickUp Chat

Bien que vous deviez idéalement fournir des commentaires en personne ou par visioconférence, vous pouvez utiliser.. L'affiche de discussion de ClickUp pour une communication quotidienne plus rapide. Créez des Teams pour n'importe quel objectif, des discussions décontractées à la fontaine à eau de l'équipe aux discussions personnelles en tête-à-tête . Incorporer des feuilles de calcul, des pages web et d'autres pièces jointes pour référence.📎

Utilisez l'affiche Teams de ClickUp pour discuter en tête-à-tête ou en groupe avec votre équipe

Mettre en œuvre une franchise radicale avec ClickUp

Faites de la mise en œuvre de la candeur radicale l'un de vos prochains projets Objectifs RH et laissez-la transformer vos processus de gestion d'équipe et de retour d'information. Cette approche vous permet de favoriser une communication ouverte et d'instaurer la confiance, jetant ainsi les bases d'une collaboration réussie. Si vous travaillez dans un environnement Agile, DevOps ou Scrum, Radical Candor s'intégrera parfaitement à vos conventions existantes.

La mise en œuvre de cette approche est une entreprise ambitieuse, mais ClickUp la rend plus réalisable grâce à ses fonctionnalités de collaboration complètes. Essayez la plateforme gratuitement et découvrez les secrets pour être un patron qui déchire 🥊